Jugendlicher klaut Kevin Volland 180.000-Euro-Uhr: Union-Kollege eilt zu Hilfe

Union-Stürmer Kevin Volland (31) mag gerne teure Uhren. © David Inderlied/dpa

Am 17. Februar holte Union Berlin in Hoffenheim einen wichtigen 0:1-Auswärtssieg. Das wollte Volland zusammen mit Mannschaftskollege Jérôme Roussillon (31) und zwei Frauen feiern. Bis in die Morgenstunden war die Gruppe im Kneipenviertel an der Auguststraße/Ecke Rosenthaler Straße unterwegs.

Dann aber geschieht es: Laut Informationen der Bild näherte sich gegen 3 Uhr ein jugendlicher "Antänzer" Kevin Volland. Dem 16-Jährigen gelang es, den Stürmer abzulenken und ihm seine Patek Philippe Nautilus vom Handgelenk zu ziehen.

Nach einem Handgemenge ergriff der Dieb mit seiner teuren Beute (Wert etwa 180.000 Euro) die Flucht. Doch er hatte die Rechnung ohne Jérôme Roussillon gemacht!

Der Linksverteidiger hatte die Tat aus einem Taxi heraus beobachtet, wollte offenbar gerade nach Hause fahren. Doch nun machte Roussillon kurzen Prozess und sprintete dem Räuber hinterher.