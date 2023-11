Kein Sieg seit August: Union Berlin rutscht nach Pleite in Leverkusen auf Abstiegsplatz

Berlin/Leverkusen - Strohfeuer erloschen: Nach dem Punktgewinn in der Champions League hat Union Berlin am 11. Bundesliga-Spieltag eine herbe 0:4 (0:1)-Packung gegen Bayer Leverkusen kassiert und findet sich erstmals auf einem direkten Abstiegsplatz wieder.

Alejandro Grimaldo feiert seinen Sonntagsschuss zur Leverkusener Führung. © David Inderlied/dpa

Die Truppe von Coach Urs Fischer, der erneut auf seinen Abwehrchef Robin Knoche verzichtete und wie beim 1:1 gegen den SSC Neapel Leonardo Bonucci den Vorzug in der Mitte der Dreierkette gab, wartet nun bereits seit Ende August auf einen Sieg. Es war die neunte Niederlage in Folge im deutschen Fußballoberhaus.

Die Hausherren waren von Beginn an das dominante Team. Nach 16 Minuten herrschte dann zum ersten Mal richtig Aufregung. Infolge einer Bayer-Ecke entschied Schiedsrichter Timo Gerach auf Strafstoß.

Auf den Videobildern war aber deutlich zu sehen, dass Paul Jaeckel den Arm im Kopfballduell mit Jonathan Tah zwar viel zu weit oben hatte, die Kugel aber mit dem Kopf abwehrte, sodass der Referee die Entscheidung folgerichtig zurücknahm.

Lange hielt die Freude über die korrekte Entscheidung aber nicht an, denn nur sieben Zeigerumdrehungen später sorgte Alejandro Grimaldo nach einem Ballverlust in der Unioner Hintermannschaft mit einem satten Linksschuss von der Strafraumkante in den rechten Winkel für die Leverkusener Führung - 1:0 (23.), ein Schuss, der zum heutigen Sonntag passte.

Nach 30 Minuten hatten die Eisernen Glück, dass Victor Boniface nicht auf 2:0 erhöhte, sondern frei stehend Frederik Rönnow anköpfte. Bis zur Pause schaltete die Werkself dann erst einmal in den Verwaltungsmodus.