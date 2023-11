Historischer Punkt für Union: Fofana stoppt Niederlagen-Serie

Wie schon im Hinspiel machte es Union nicht schlecht. Sie standen gut und kamen selbst in gute Umschaltmomente, dann aber zog Napoli die Zügel an.

Es ist der erste Punktgewinn seit exakt 74 Tagen. Am 26. August siegte Union mit 4:1 beim Aufsteiger Darmstadt. Seitdem hagelte es sage und schreibe zwölf Niederlagen in Folge.

Unions Jerome Roussillon lieferte sich auf seiner Seite intensive Duelle. © Matthias Koch/dpa

In der 38. Minute war es dann allerdings so weit. Ein Treffer, der so bezeichnend für Unions derzeitige Verfassung ist. Juranovic fälschte eine scharfe Hereingabe ab, sodass die Kugel auf Matteo Politanos Brust und von dort ins Tor fiel - 0:1.

Es blieb wie verhext: Hinten legte sich Union den Ball beinah selbst ins Tor und vorne fehlt einfach das Glück im Abschluss. Juranovic jagte einen Freistoß Sekunden vor dem Halbzeitpfiff an den Pfosten.

Unschöne Szenen: Napoli-Anhänger attackierten immer wieder die mitgereisten Gästefans mit Böllerwürfen. Eine Glaswand konnte offenbar Schlimmeres verhindern.

Die eisernen Anhänger durften dann aber endlich mal wieder jubeln. Der erste Konter im zweiten Durchgang saß prompt. Roussillon schickte David Fofana in eine Zwei-gegen-Eins-Situation. Die Chelsea-Leihgabe nahm Sheraldo Becker mit, der zunächst noch am Keeper scheiterte. Fofana stand aber goldrichtig und netzte zum umjubelten 1:1 ein (52. Minute).

Ausgerechnet Fofana! Der 20-Jährige sorgte im Hinspiel noch für einen Eklat, als er Fischer den Handschlag verweigerte.

Der italienische Meister rannte zwar wieder an, blieb aber oft zu umständlich und auch nicht zwingend genug. So hielt das Union-Bollwerk den Angriffsbemühungen stand. Sie kommen endlich mal wieder in den Genuss eines Punktgewinns - den ersten in der Champions League ihrer Vereinsgeschichte - und haben damit sogar Chancen auf die Europa League.