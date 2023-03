Kroos-Spross wird Union-Mitglied Nummer 50.000: "Habt ihr gut gemacht"

Felix Kroos (31) spielte von 2016 bis 2020 für die Eisernen und stieg mit ihnen 2019 in die Bundesliga auf. © Andreas Gora/dpa

Der neugeborene Sohn von Union-Aufstiegsheld Felix Kroos (31), Theo, habe die Mitgliedsnummer 50.000 bekommen, wie die Berliner am Dienstagabend mitteilten.

Das Baby wurde am 20. Januar dieses Jahres geboren, Union Berlin wurde am gleichen Datum im Jahr 1966 gegründet. Felix Kroos, Bruder vom ehemaligen Weltmeister Toni, und seine Frau Lisa hätten den Mitgliedsausweis noch am Tag der Geburt ausgefüllt, hieß es.

In einem Video, das Union bei Twitter postete, war die Familie zu sehen. Vater Felix trug einen Union-Schal, Sohn Theo ein Trikot.

"Ich freue mich natürlich sehr, dass Theos Mitgliedsausweis diese besondere Zahl trägt. Wir haben weder seinen Geburtstag noch seine Mitgliedsnummer so genau geplant, aber beides perfekt getroffen", sagte Felix Kroos demnach.