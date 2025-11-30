Last-Minute-Frust bei Union: "Fühlt sich natürlich katastrophal an"

Berlin - Aufbauarbeit statt Sieg-Premiere: Anstatt mit dem ersten vollen Erfolg über den 1. FC Heidenheim in der Bundesliga das anstehende Pokalspiel gegen Bayern München anzugehen, muss sich Union Berlin innerhalb von drei Tagen aus einem emotionalen Tief ziehen.

Union-Coach Steffen Baumgart (53, r.) muss die unnötige Niederlage erstmal verdauen. © Soeren Stache/dpa

"Das ist schon sehr bitter, aber auch damit müssen wir umgehen. Unser Ziel war es nicht, Heidenheim in die Saison zurückzubringen", sagte ein sehr frustrierter Union-Trainer Steffen Baumgart (53) nach der späten 1:2-Niederlage.

Zeit zum Trauern nach dem Last-Minute-K.o. durch Heidenheims Treffer in der 90. und in der fünften Minute der Nachspielzeit durch die eingewechselten Stefan Schimmer (31) und Jan Schöppner (26) bleibt den Berlinern nicht. Am Mittwoch tritt erneut der FC Bayern in der Alten Försterei an – diesmal im Pokal-Achtelfinale.

"Wir sind alles Profis und müssen das halt natürlich schnell abhaken, weil es sich natürlich katastrophal anfühlt", berichtete Union-Kapitän Christopher Trimmel (38), der selbst die Niederlage schnell zu den Akten legen wird: "Ich bin schon zu lange im Fußball, als dass mich die Niederlage schockt. Die Antwort liegt auf dem Trainingsplatz. Auch wenn nicht viel Zeit ist, muss jeder einzelne dem Trainer zeigen, dass es ein Ausrutscher war."



Für den 38 Jahre alten Österreicher dient die Niederlage aber auch als Blaupause für das Spiel gegen die Bayern, auch wenn der Wettbewerb ein völlig anderer ist: "Man kann es vergleichen, weil ich glaube, dass du über 90 Minuten eine ganz klare, saubere Leistung brauchst."