Union-Coach Baumgart selbstkritisch: "Dürfen nicht Arsenal gegen Bayern erwarten"

Berlin - Union Berlin will am 12. Spieltag eine Bundesliga-Premiere hinlegen: Gegen Heidenheim haben die Eisernen in bisher vier Vergleichen im Oberhaus lediglich einen Punkt erkämpft.

Steffen Baumgart (53) will mit Union Berlin den ersten Bundesliga-Sieg gegen Heidenheim holen. © Soeren Stache/dpa

"Wir haben die Chance, das bestmögliche Ergebnis zu erreichen - sprich drei Punkte", sagte Union-Trainer Steffen Baumgart (53) vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei. "Wir werden versuchen, den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. Das wird das Ziel sein", fügte er hinzu.

Der Trainer des seit drei Ligaspielen unbezwungenen Achtplatzierten aus der Hauptstadt sieht seinen Klub im Duell mit dem Tabellenletzten aber nicht als absoluten Favoriten an.

"Heidenheim ist eine Mannschaft, die immer einen guten Plan hat und schwer zu bespielen ist. Ich gehe davon aus, dass wir auf einen sehr guten Gegner treffen", sagte der 53-Jährige.

Heidenheim habe in vielen Spielen unglücklich nicht gepunktet: "Wir hoffen, dass wir die besseren Lösungen haben gegen eine Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand steht, aber nie aufgibt."