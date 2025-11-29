Last-Minute Drama bei Union: Eiserne spät bestraft, Fans fallen nach Kopf-Crash wieder negativ auf

Berlin - Irre Schlussminuten in der Alten Förster! Union Berlin sah lange Zeit wie der sichere Sieger aus, wurde aber noch ganz spät von Heidenheim bestraft. Gegen den Tabellenletzten mussten sich die Köpenicker nach einem Last-Minute-Drama mit 1:2 (1:0) geschlagen geben - und das, obwohl Rani Khedira getroffen hat.

Sowohl Niklas Dorsch (r.) als auch Julian Niehues bleiben benommen liegen. © IMAGO / Contrast

Der Abräumer wird noch zum Goalgetter. Mit seinem wuchtigen Treffer erzielte er bereits sein drittes Saisontor. Schon eine Woche zuvor erzielte er das entscheidende Tor. Jetzt traf er schon wieder.



Bislang galt die Eiserne Regel: Trifft Khedira, gewinnt Union. Diese Serie ist nun gerissen, weil Heidenheim ganz spät noch einmal aufdrehte. Stefan Schimmer erzielte in der 90. Minute den Ausgleich, dann stach Jan Schöppner mit der Schlusssekunde den Eisernen ins Herz.

Das Spiel aber begann mit einer Schrecksekunde. Kaum hatten die Anhänger das kollektive Schweigen beendet, da rasselten die beiden Heidenheim-Profis Niklas Dorsch und Julian Niehues zusammen.

Beide gingen sofort zu Boden. Vor allem Niehues hatte es hart erwischt. Während Dorsch sich wieder aufrappeln konnte, musste der 24-Jährige fünf Minuten lang behandelt werden. Die Ärzte mussten erstmal die Blutung stoppen.

Einen Teil der Union-Fans dauerte das aber zu lange. Sie fielen erneut mit "Steh auf, du Sau"-Rufen negativ auf.