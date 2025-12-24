Lichter aus, Kerzen an: 28.500 Union-Fans feiern legendäres Weihnachtssingen

Berlin - Das Weihnachtssingen des 1. FC Union Berlin in der Alten Försterei hat sich längst als feste Tradition etabliert. Auch in diesem Jahr füllten tausende Stimmen das Stadion.

Die Weihnachtssinger wurden beim Einlass mit einem Gesangsheftchen und Kerzen ausgestattet. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Mit einer Viertelstunde Verspätung gingen am Dienstag um 19.15 Uhr im Stadion An der Alten Försterei die Lichter aus. Dann wurde es stimmungsvoll beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Das traditionelle Weihnachtssingen lockte wieder 28.500 Fans ins ausverkaufte Stadion.

Los ging es mit der Vereinshymne von Nina Hagen. Union-Lieder wurden im weiteren Verlauf des Abends neben den bekannten Weihnachtshits natürlich immer wieder angestimmt. Die 23. Auflage des Weihnachtssingens der Köpenicker war wieder ein voller Erfolg.

Die Weihnachtssinger, die beim Einlass mit einem Gesangsheftchen und Kerzen ausgestattet wurden, stimmten sich bei zwei Grad plus auf die besinnlichen Tage ein.

Zu den ersten drei im Kerzenschein mitgesungenen Klassikern gehörten "Guten Abend, schön' Abend", "Alle Jahre wieder" und "Sind die Lichter angezündet". Pfarrer Ulrich Kastner von der evangelischen Kirchengemeinde Bohnsdorf-Grünau trug wie immer die Weihnachtsgeschichte vor.