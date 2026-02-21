Ex-Unioner verhilft Eisernen mit Blackout zum ersten Sieg des Jahres

Berlin - Befreiungsschlag geglückt: Union Berlin kann nach einem 1:0 (1:0)-Erfolg über Bayer Leverkusen aufatmen und den ersten Dreier des Jahres feiern. Ein Ex-Profi der Eisernen hat entscheidenden Anteil an dem Sieg.

Leverkusens Robert Andrich hat seinem Ex-Team unfreiwillig zum ersten Sieg im Jahr 2026 verholfen. © Soeren Stache/dpa

Denn ausgerechnet Nationalspieler Robert Andrich hatte einen Blackout an alter Wirkungsstelle und verhalf seinem ehemaligen Team mit einem Gastgeschenk nach 28 Zeigerumdrehungen zur Führung.

Aljoscha Kemlein schickte Rani Khedira mit einem langen Schlag auf die Reise, der seinen Ex-Kollegen im Laufduell düpierte und die Kugel zur Führung über Janis Blaswich in die Maschen lupfte. Es war Khediras fünfter Saisontreffer - persönlicher Rekord.

Die Hausherren starteten druckvoll und kamen schon nach zwei Minuten zu einer ersten Tormöglichkeit. In der zehnten Minute dann der erste Schreckmoment: Janik Haberer verletzte sich bei einem Foul selbst und musste durch Christopher Trimmel ersetzt werden.

Mit zunehmender Spieldauer entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für die Gäste, die versuchten, ihr gepflegtes Kurzpassspiel aufzuziehen, dabei aber auch immer wieder an den schwierigen Platzverhältnissen scheiterten. Bis die Baumgart-Truppe mehr oder weniger aus dem Nichts das 1:0 erzielte.

Bis zur Pause gab es keine weiteren nennenswerten Aktionen mehr. Auch ein direkter Freistoß von Alejandro Grimaldo flog in der Nachspielzeit übers Tor, sodass es für die Eisernen mit einer verdienten Führung in die Kabinen ging.