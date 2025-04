Medizincheck bei Union abgesagt: Platzt nun der Ljubicic-Wechsel?

Dejan Ljubicic soll das Interesse von Union Berlin geweckt haben. © Marius Becker/dpa

Wie Fußball Transfers berichtet, soll der Zweitliga-Star einen für Dienstag geplanten Medizincheck abgesagt haben. Weil er sich für einen anderen Verein entschieden hat?

Die Bild berichtete zuletzt über das Interesse von Union Berlin am 27-Jährigen. Er wäre am Saisonende ablösefrei zu haben, soll aber noch weitere Optionen haben. Jetzt sieht es so aus, als wäre der Kult-Klub aus Köpenick erstmal raus aus dem Rennen.

Dabei haben sie ein dickes Faustpfand: Steffen Baumgart (53). Ljubicic und Baumgart kennen sich noch aus gemeinsamen Kölner Tagen bestens. Unter dem 53-Jährigen blühte der Österreicher so richtig auf, doch ein zweites Mal wird Horst Heldt (55), der den Mittelfeldspieler bereits zum 1. FC Köln lockte, ihn wohl nicht verpflichten können.

Union wird es verschmerzen können, zumal die Hauptstädter in der Zentrale mit Rani Khedira (31), Andras Schäfer (26), Eigengewächs Aljoscha Kemlein (20) und Co. gut aufgestellt sind.