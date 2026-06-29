Nach Türkei-Leihe: Benes verlässt Union endgültig

Berlin - Nach seiner Leihe in die Türkei verlässt Laszlo Benes (28) den 1. FC Union Berlin endgültig und schließt sich zur kommenden Saison dem belgischen Erstligisten KAA Gent an.

Laszlo Benes (28, r.) spielt künftig in Belgien. © Andreas Gora/dpa

Das teilte der Bundesligist mit. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler war im Sommer 2024 an die Alte Försterei gewechselt. In Belgien unterschrieb er einen längerfristigen Vertrag bis Sommer 2030.

In seiner einzigen Saison im Trikot der Eisernen absolvierte der slowakische Nationalspieler 2024/2025 insgesamt 25 Pflichtspiele, in denen ihm zwei Treffer und eine Vorlage gelangen. Um mehr Spielzeit zu sammeln, wechselte er anschließend auf Leihbasis zum türkischen Erstligisten Kayserispor.

Dort wurde Benes schnell Stammkraft im zentralen Mittelfeld und kam in der Süper Lig auf 32 Einsätze, erzielte dabei sieben Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.