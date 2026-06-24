Union Berlin eröffnet Saison mit Kracher gegen Premier-League-Klub

Berlin - Union Berlin feiert seine Saisoneröffnung auch in diesem Jahr mit einem starken Gegner und hat sich diesmal einen Gast aus der Premier League eingeladen.

Die Fans von Union Berlin dürfen sich im August auf eine stimmungsvolle Saisoneröffnung freuen. © Andreas Gora/dpa

Am 15. August 2026 treffen die Eisernen im Stadion an der Alten Försterei auf Ipswich Town, die in der vergangenen Spielzeit als zweiter der Championship den Aufstieg eingetütet haben.

Dem Klub aus der Grafschaft Suffolk gelang damit die direkte Rückkehr ins englische Fußballoberhaus, aus dem sie in der Spielzeit 2024/25 als Vorletzter abgestiegen waren.

Der Anstoß des finalen Härtetests für das Team des neuen Trainers Mauro Lustrinelli (50) erfolgt um 15.30 Uhr. Karten sind ab Mitte Juli erhältlich. Anfang des Monats erfolgen weitere Informationen zum Vorverkaufsstart, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison müssen die Köpenicker dann am 23. August 2026 in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Eintracht Braunschweig antreten.