Wüste statt Kolosseum: Union-Star Leite vor überraschendem Wechsel?

Berlin - Wohin geht Diogo Leite (27)? Der Portugiese hat offenbar einen neuen Verein gefunden. Zur Überraschung aller ist es nicht der große Name geworden. Unions Ex-Abwehr-Star zieht es offenbar in die Wüste nach Saudi-Arabien.

Diogo Leite (27) soll einen neuen Verein gefunden haben. © Harry Langer/dpa

Saudischen Medien zufolge soll Leite vor einem Transfer zu Al Diriyah stehen. Der Medizincheck soll demnach unmittelbar bevorstehen, berichtet die BZ.

Vor einem Jahr noch verging kaum ein Tag ohne neue Spekulationen. Alle rechneten mit einem Abgang, doch Leite blieb bei Union Berlin. Wieder einmal. Auch ein Winter-Abgang kam nicht zustande - obwohl Lazio Rom an ihm baggerte.

Der Serie-A-Klub galt auch jetzt wieder als potentieller neuer Arbeitgeber, konnten sich die Römer doch gute Chancen ausrechnen. Der BZ zufolge soll bereits ein konkretes Angebot von Lazio vorgelegen haben.

Al Diriyah hatte jedoch offenbar die besseren Argumente. Seit Jahren lockt die finanzstarke Saudi Pro League Fußball-Stars in die Wüste. Nun offenbar auch Leite.

Das kommt dennoch überraschend. Vier Jahre lang hielt der Portugiese, den Union einst für 7,5 Millionen Euro verpflichtet hatte, die Knochen hin. Mit Danilho Doekhi (27) stand er sinnbildlich für das Berliner Bollwerk, dass die Eisernen bis in die Champions League führte.