Nachfolger gefunden: Ersetzt dieser Ex-Bundesliga-Star Unions Leite?

Berlin - 150 Bundesligaspiele hat Felix Uduokhai (28) für den FC Augsburg und Wolfsburg auf dem Buckel. Es könnten ab dem Winter noch ein paar mehr hinzukommen. Union Berlin hat seine Fühler ausgestreckt - und offenbar gute Chancen.

Felix Udokhai (26, r.) spielte fünf Jahre lang in Augsburg. © Harry Langer/dpa

Vor eineinhalb Jahren wechselte der Innenverteidiger noch zu Besiktas Istanbul an den Bosporus. Erst auf Leihbasis, dann für fünf Millionen Euro fest.

Inzwischen aber hat der Verteidiger längst seinen Stammplatz verlore, sitzt in der Türkei meist nur noch auf der Bank. Die Bilanz: nur sechs Spiele.

Zuletzt wurde Uduokhai Anfang Oktober eingewechselt. Seitdem schiebt er Bank-Frust und will weg.

Schon vor einigen Tagen berichtete Sky über Interesse aus der Bundesliga, ohne Vereine zu nennen. Eine heiße Spur aber führt türkischen Medienberichten zufolge nach Berlin-Köpenick. Schlägt der Ex-Augsburger bei Union seine Zelte auf?

Bei den Eisernen droht sich das Wechseltheater um Diogo Leite (26) auch im Winter zu wiederholen. Der Portugiese sollte schon im Sommer verkauft werden, wurde teilweise aus dem Training genommen, um sich nicht zu verletzen. Mittlerweile ist der Innenverteidiger wieder eine feste Größe und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das Bollwerk meistens hält.