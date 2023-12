Unions Vizekapitän spricht Klartext: "Jeder hatte gefühlt seine eigene Idee"

Berlin - Vizekapitän Rani Khedira (29) gab sich in einem Interview überraschend deutlich. Er sprach unter anderem über Missstände in der Union-Kabine.

Rani Khedira (29) wünscht sich wieder den alten Fußball von Union Berlin. © Luis Vieira/AP/dpa

Wenn man die Eisernen aus der letzten Spielzeit mit der aktuellen Elf aus Köpenick vergleicht, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.

Aktuell rangieren die Berliner auf dem letzten Platz in der Fußball-Bundesliga und spätestens der Trainerwechsel von Urs Fischer (57) zu Nenad Bjelica (51) dürfte allen Spielern der Eisernen den Ernst der Lage bewusst gemacht haben.

Jetzt stehen Führungsspieler wie Rani Khedira in der Pflicht, das Ruder mit ihrer Erfahrung wieder herumzureißen. In einer Medienrunde wurde der 29-Jährige über die aktuelle Situation befragt. Dazu sagte er: "Natürlich hast du viele Verletzungen, keine vernünftige Vorbereitung mit dem Einspielen, wie es in den Jahren zuvor war.

Dann hatte jeder so gefühlt seine eigene Idee auf dem Feld und nicht jeder hat das gemacht, was Union in den letzten Jahren stark gemacht hat."