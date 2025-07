Rassismus-Vorfall bei Union-Test: Zingler zeigt klare Kante

Alles in Kürze

Union-Präsident Dirk Zingler (60) fand deutliche Worte. © Thomas Frey/dpa, Matthias Koch/dpa

Während des 0:1 gegen Schweinfurt am Dienstag soll es auf der Tribüne zu unschönen Szenen gekommen sein. Zuschauer berichteten, dass ein Fan einen Schweinfurter Spieler mit Rufen rassistisch beleidigt habe.

Der "B.Z." zufolge soll zweimal "Schwarze Sau" gerufen worden sein. Der Schiedsrichter soll dies nicht mitbekommen haben. Auch die Polizei in Mittelfranken machte zu dem Vorfall im Adi-Dassler-Stadion zunächst keine konkreten Angaben.

Dafür aber fand Union-Präsident Dirk Zingler (60) klare Worte: "Rassisten sind Idioten - auch wenn sie Union-Trikots tragen. Wer Menschen herabwürdigt, hat bei uns keinen Platz. Wer damit ein Problem hat, soll gehen. Union steht für Zusammenhalt, nicht für Hass."

Auch sportlich will es bei den Eisernen nicht laufen. Nach dem 0:1 gegen Zweitligist Greuther Fürth setzte es nun schon die zweite Testspiel-Niederlage - diesmal gegen einen Drittliga-Aufsteiger. Per Elfmeter sorgte Martin Thomann in der 81. Minute für den einzigen Treffer.