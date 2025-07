Kampf ums Union-Tor entbrannt: "Werde alles tun, um Nummer eins zu werden"

Matheo Raab (26) will sich bei Union Berlin nicht mit der Rolle des Ersatztorhüters begnügen. © Uwe Anspach/dpa

Der 26-Jährige ist erst seit etwas mehr als zwei Wochen bei den Eisernen und hat jetzt in einer Medienrunde am Rand des Trainingslagers in Herzogenaurach eine klare Kampfansage an Frederik Rönnow (32) gerichtet.

"Ich werde alles dafür tun, um hier die Nummer eins zu werden", kündigte Raab an. Schließlich habe jeder den Ehrgeiz zu spielen und da sei er natürlich keine Ausnahme.

Zunächst gelte es, in dem erfahrenen Bundesliga-Team "viel aufzusaugen und zu lernen". Er wolle sich aber auch einbringen und sich letztendlich an seinem Konkurrenten vorbei kämpfen.

"Sonst wäre ich im Fußball an der falschen Stelle, wenn ich mich jetzt zurücklehnen würde, um Nummer zwei zu bleiben", unterstrich der Neuzugang. Worte, die besonders sein Trainer Steffen Baumgart (53) gern hören wird, denn ein harter Konkurrenzkampf belebt schließlich das Geschäft.