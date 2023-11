Reißt die Sieglos-Serie? Union Berlin will Negativ-Lauf gegen SSC Neapel stoppen

Berlin/Neapel - Der 1. FC Union Berlin will ausgerechnet beim italienischen Fußballmeister SSC Neapel seine Pleitenserie stoppen.

Union-Trainer Urs Fischer (57) bezeichnet die aktuelle Situation als "wirklich beschissen". © Andreas Gora/dpa

Der Fußball-Bundesligist aus Köpenick kassierte zuletzt zwölf Niederlagen in Serie und hätte mit einer weiteren an diesem Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) im Stadio Diego Armando Maradona schon keine Chance mehr auf das Erreichen der K.-o.-Runde in der Champions League.

"Die Situation, Entschuldigung, ist im Moment wirklich beschissen", sagte Trainer Urs Fischer (57).

Sie würden aber alles versuchen, um Punkte mit aus Neapel zu nehmen.