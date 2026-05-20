Rolle rückwärts: Union-Flop vor Rückkehr

Berlin - Union Berlin hat aller Voraussicht nach den ersten Neuzugang - und der ist ein alter Bekannter: Chris Bedia (29) wird nach seiner Leihe wohl nun doch zu den Eisernen zurückkehren.

Bei Union Berlin gelang Chris Bedia (30) nur ein einziges Bundesligator. © Andreas Gora/dpa

Noch im März sah alles danach aus, als würde Young Boys Bern die vereinbarte Kaufoption ziehen. Bei den Schweizern hat nun aber offenbar ein Umdenken stattgefunden. Wie Schweizer Medien und auch der Kicker berichten, lässt Bern jetzt doch die Kaufoption verstreichen.

Heißt: Bedia steht nach der Sommerpause wieder auf der Matte. So will YB offenbar lieber Augsburgs Samuel Essende (28) verpflichten.

Dabei hat Bedia außerhalb Köpenicks seinen Torinstinkt wiederentdeckt. In dieser Saison gelangen dem Ivorer starke 17 Tore und vier Vorlagen.

Zur Wahrheit gehört aber auch: In der Rückrunde lief es nicht mehr ganz so rund. Zwischen März und dem Saisonende Mitte Mai sind ihm nur noch vier Tore gelungen.

Wie es jetzt in Köpenick weitergeht? Unklar. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.