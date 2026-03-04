Geldsegen oder Rückkehr? Entscheidung um Union-Flop Bedia gefallen
Berlin - Seinen Torriecher könnte Union Berlin derzeit gut gebrauchen. In der Schweiz trifft Chris Bedia (29) nach Belieben. 15 Saisontore in 24 Spielen konnte der 29-Jährige schon erzielen. Der Goalgetter schießt sich damit weg von Union.
Wie der Kicker berichtet, ist eine Entscheidung gefallen: Young Boys Bern will von der Kaufoption Gebrauch machen.
In der Schweiz blüht der Union-Flop wieder voll auf. Schon im vergangenen Februar ließ er sich nach Bern ausleihen - und zeigt sich auch in dieser Saison außerhalb Köpenicks in Torlaune.
So sehr, dass er weiter für Bern auf Torejagd gehen soll. Die Ablöse soll demnach bei etwa 2,5 Millionen Euro liegen.
Bei einem Verkauf hätte Union immerhin etwas Plus gemacht. Im Winter 2024 lockten die Eisernen den Stürmer für etwa zwei Millionen Euro aus Genf an die Spree - doch ein Match waren beide Seiten nie.
In Köpenick konnte Bedia nie an seine Leistungen aus Genf anknüpfen. Die Bilanz: nur sieben Spiele und ein Tor.
Nach nur einem halben Jahr verließ er die Hauptstadt schon wieder und ließ sich an Hull City ausleihen. Besser wurde es auf der Insel nicht. Erst war der Stammplatz futsch, dann hatte man für ihn gar keine Verwendung mehr. Die Folge: Leihabbruch, um ihn gleich zum nächsten Verein zu schicken.
In Bern hat Bedia nun sein Glück gefunden. Er wird auch nächste Saison in der Schweiz auf Torejagd gehen.
Dabei würde Union ein Knipser wie Bedia vorne drin guttun. Die Eisernen tun sich die Saison in der Offensive mächtig schwer. Erst 29 Treffer erzielten die Berliner - Bayern-Star Harry Kane (32) schoss bislang alleine 30 Tore.
