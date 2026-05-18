Union-Star zeigt Schiedsrichter Rote Karte: Das war der Grund
Berlin - Nach Schlusspfiff war er noch einmal gefordert. Unions Mister Zuverlässig Christopher Trimmel (39), längst ausgewechselt, zog noch einmal an, rannte in Richtung Mittelkreis. Sein Ziel: der Schiedsrichter.
Zur Rede stellen wollte der Rechtsverteidiger Patrick Ittrich (47) allerdings nicht. Er zeigte ihm stattdessen die Rote Karte - ein Abschiedsgeschenk, inklusive Botschaft.
Was genau draufstand, verriet Trimmel nicht, nur dass es ein Autogramm gab. "Ich hab ihm gesagt, er kann es gerne aufheben. Er kann es aber auch wegschmeißen, was immer er möchte", scherzte Trimmel bei Sky. "Jetzt gehen wir aber erst mal was trinken."
Für Ittrich war es das letzte Spiel. Nach 100 geleiteten Zweitligaspielen und 94 Bundesligaspielen gibt der beliebte Schiri die Pfeife ab.
"Er ist ein sehr ehrlicher Typ, der es immer geschätzt hat, den Dialog zu suchen. Das ist nicht bei jedem Schiedsrichter so. Die Kommunikation bei ihm ist sehr, sehr gut. Wenn ein Schiedsrichter seine Entscheidungen begründet, ist man schon happy", lobte Trimmel den scheidenden Unparteiischen.
Dass er nach Schlusspfiff noch vor den Union-Fans die La-Ola-Welle machen konnte, sieht man auch nicht alle Tage. "Ich bin einfach nur gerührt und überwältigt", kämpfte Ittrich bei seinem Abschiedsinterview bei Sky mit den Tränen.
Union Berlin beendet Saison auf Platz elf
Es war nicht nur für ihn ein rundum gelungener Saisonabschluss. Union Berlin gab zum Abschied von Marie-Louise Eta (34) ein regelrechtes Feuerwerk ab. Mit 4:0 zerstörten die Eisernen Augsburgs leise Europapokalhoffnungen.
Doppelpacker Andrej Ilic (26) eröffnete den Torregen, ehe Andras Schäfer (27) per Traumtor und Joker Woo-Yeong Jeong (26) den Deckel draufmachten. Kurios: Für Ilic war es der erste Doppelpack seit dem 34. Spieltag vergangenen Jahres. Gegen - na klar - Augsburg.
Die Eisernen beenden damit die Saison auf Platz elf und gehen nun in ihr achtes Jahr als Bundesligist. Zur neuen Saison soll es dann aber für Ilic gerne mehr sein als nur der Klassenerhalt. "Wir können versuchen, Europa zu erreichen. Ich glaube, das Ziel ist nicht weit entfernt von uns."
Titelfoto: IMAGO / Contrast