Schlimme eiserne Minuten vor und nach der Pause: Bayern macht mit Union kurzen Prozess

Der FC Bayern München ließ nach der Champions League die nächste Gala folgen. Gegen Union Berlin siegten die Münchner mit 4:0.

Von Johannes Kohlstedt

München/Berlin - Die nächste Bayern-Gala! Der FC Bayern München ließ Union Berlin keine Chance und schickte die Eisernen mit 0:4 (0:2) nach Hause. Im Hinspiel tat sich der Spitzenreiter noch so schwer, diesmal hatten die Köpenicker Glück nicht noch höher zu verlieren.

Torschütze Harry Kane (2.v.l.) rückt den Lewandowski-Rekord ein Stück näher. © Sven Hoppe/dpa Dass es einen erneuten Kantersieg geben wird, war in den ersten halben Stunde nicht abzusehen. Der Bayern-Motor stockte zunächst, lief dann aber kurz vor dem Seitenwechsel richtig heiß. Innerhalb von drei Minuten stellte der Rekordmeister die Weichen auf Sieg. Union hat noch nie gegen die Bayern gewonnen und setzte auf das, was sie können: hinten dicht machen. Die Mauertaktik der Gäste ging zunächst auch voll auf. Union parkte den Bus, während Bayern die Lücke suchte. Wenn der Rekordmeister dann mal durchbrechen konnte, hatten die Eisernen entweder doch noch ein Bein dazwischen oder das Glück auf ihrer Seite. 1. FC Union Berlin Ungewöhnliches Bundesliga-Debüt: Saison-Aus für Union-Held Lennart Karl konnte sich die Ecke aussuchen, wollte es aber zu genau machen. Der Ball klatschte nur an den Pfosten. Das musste das 1:0 sein. Wurde es aber nicht, weil auch Superstar Harry Kane und Leon Goretzka die nächsten Großchancen liegenließen.

Bayern trifft kurz vor und nach der Pause

Zweimal packte Serge Gnabry den Kochlöffel aus. © Sven Hoppe/dpa Die Bayern ließen sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen. Der Druck wurde immer größer, sodass kurz vor der Pause der Bann dann doch gebrochen wurde. Michael Olise nahm Tempo auf, ließ seinen Gegenspieler stehen und schlenzte die Kugel in die lange Ecke (43. Minute). Einmal ins Rollen gekommen, sind die Hausherren kaum zu stoppen. Das bekamen auch die Eisernen zu spüren. Quasi mit dem Pausenpfiff klingelte es erneut. Aus kurzer Distanz machte Serge Gnabry kurzen Prozess (45.+1). Der Doppelschlag vor der Pause. Da sah Frederik Rönnow nicht gut aus, der an der Flanke vorbeisegelte. Nur kurz nach dem Seitenwechsel musste der Däne dann auch schon erneut hinter sich greifen. Den einfachen aus spitzen Winkel ließ er noch liegen, jetzt nahm es King Kane ganz genau. Von der Strafraumkante schlenzte der Engländer das Spielgerät in die lange Ecke (49). 1. FC Union Berlin Fliegt Union jetzt der Diaz-Platzverweis um die Ohren? Heldt kritisiert Bayern-Bosse Der Deckel war damit längst drauf, der Spitzenreiter aber ließ nicht locker. Gnabry machte nach feiner Olise-Vorlage den Doppelpack perfekt. Alles gelang den Bayern, die auch weit höher hätten gewinnen können, dann doch nicht. Selbst Harry Kane lässt mal einen liegen. Erst eroberte er klasse den Ball, lief alleine auf Rönnow zu, setzte zum Lupfer an, verfehlte den Kasten dann aber um ein gutes Stück. Es reichte aber auch ohne Kane-Doppelpack zum deutlichen Sieg!

Statistiken zum Spiel Bayern München gegen Union Berlin