Union Berlin bastelt an neuer Abwehr: Nationalspieler soll kommen

Berlin - Union Berlin bastelt weiter an einem neuen Abwehrbollwerk und hat dabei offenbar einen Schweizer Nationalspieler ins Auge gefasst.

Danilho Doekhi (l.) und Diogo Leite (r., beide 27) werden Union Berlin im Sommer aller Voraussicht nach gemeinsam verlassen. © Soeren Stache/dpa

Nach Kicker-Informationen wollen die Eisernen im Sommer Eray Cömert (28) in die Alte Försterei lotsen. Der Innenverteidiger wäre ablösefrei zu haben und würde somit perfekt ins Beuteschema der Berliner passen.

Die Köpenicker verlieren im Sommer aller Voraussicht nach auf einen Schlag ihre beiden Abwehr-Stars Danilho Doekhi und Diogo Leite (beide 27).

Der Niederländer soll von Leeds United und Borussia Dortmund umworben sein, während der Portugiese ebenfalls beim BVB im Gespräch war und zuletzt in den Fokus von Olympiakos Piräus gerückt sei.

Damit verbleiben als gelernte Innenverteidiger Leopold Querfeld (22) und Stanley Nsoki (27), der nach seiner Leihe von der TSG Hoffenheim fest verpflichtet werden soll.

Zusätzlich wurde bereits im Winter mit Zeno Van Den Bosch (22) ein Neuzugang fürs Abwehrzentrum eingetütet und jüngst machte die Nachricht die Runde, dass Aufstiegsheld Marvin Friedrich (30) nach Köpenick zurückkehren soll.