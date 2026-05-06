Wird Union Berlin diesen Transfer-Flop im Sommer los?

Berlin - Bei Union Berlin steht im Sommer wohl ein größerer Umbruch an, der nicht nur die Defensive, sondern auch die harmlose Abteilung Attacke betreffen dürfte.

Es war eigentlich fast nur zum Haareraufen: Endet im Sommer das Missverständnis zwischen Union Berlin und Tim Skarke (29)? © Christian Charisius/dpa

In diesem Zusammenhang könnte es zum Abgang von Tim Skarke (29) kommen. Der Transfer-Flop soll nach Informationen der Berliner Zeitung bei seinem Ausbildungsklub 1. FC Heidenheim auf dem Zettel stehen.

Skarke wurde in der Stadt an der Brenz geboren und spielte dort in seiner Jugend, bevor er 2014 von Langzeitcoach Frank Schmidt (52) zu den Profis geholt wurde.

Für den FCH absolvierte er 70 Einsätze, in denen er je vier Tore und Vorlagen beisteuerte. Jetzt könnte also die Rückkehr zu seinem Fußball-Papa Schmidt folgen.

Allerdings müsste er dann wohl mit der 2. Bundesliga vorliebnehmen, denn die Baden-Württemberger können den Abstieg aus der Bundesliga nur noch mit Schützenhilfe abwenden.

Für die Eisernen würde sich der sportliche Verlust bei einer Rückholaktion in Grenzen halten. Für die Köpenicker absolvierte der Flügelstürmer insgesamt 64 Pflichtspiele, in denen er allerdings nur ein mickriges Tor erzielen konnte – beim 3:1-Sieg gegen RB Leipzig im vergangenen Dezember.