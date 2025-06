Holt Union einen Pokal-Helden nach Berlin zurück?

Louis Oppie (23) könnte durch einen Wechsel zu Union Berlin in seine Heimatstadt zurückkehren. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Rede ist von Louis Oppie (23), der eine starke Saison mit Arminia Bielefeld hinter sich gebracht und damit anscheinend durchaus große Aufmerksamkeit erregt hat.

Denn nach Informationen von "Football Insider" sollen gleich drei englische Zweitligisten den Linksverteidiger auf dem Zettel haben, namentlich Hull City, Norwich City und Aufsteiger Birmingham City.

Im selben Atemzug berichtete das britische Fußball-Portal allerdings auch vom Interesse der Eisernen, die sogar bereits mit einem ersten Angebot auf der Bielefelder Alm vorstellig geworden sein sollen, um Oppie nach Berlin zu holen. Der steht noch bis nächsten Sommer bei den Arminen unter Vertrag.

Für den 23-Jährigen wäre es eine echte Heimkehr, denn er würde nicht nur an den Ort seines bislang größten Erfolges zurückkehren, sondern auch in seine Geburtsstadt. Der Linksfuß spielte acht Jahre in der Jugend von Hertha BSC, bevor er 2017 nach Zehlendorf wechselte.