Selbst bei Klassenerhalt: Bjelica bei Union vor dem Aus?

Nenad Bjelica (52) hat Union Berlin als Nachfolger von Urs Fischer (58) übernommen.

Vor allem die Offensive bereitet Bauchschmerzen. Die Berliner stellen mit erst 26 erzielten Toren den zweitschwächsten Angriff der Liga. Nur Köln (24) trifft noch seltener.

"Was wir machen können, ist an unsere Spieler glauben", sagte Bjelica nach dem erneuten torlosen Spiel in Gladbach. Er glaubt weiterhin an die Wende: "Ich bin überzeugt, dass wir uns am Ende retten werden."

Ob der Kroate dann selbst aber noch an der Seitenlinie steht, ist unklar. Laut Sport Bild steht der 52-Jährige zur Disposition - selbst, wenn Union die Klasse hält.

Bjelica hatte erst Ende November die undankbare Nachfolge von Urs Fischer (58) angetreten. Der Kroate hat Union aus der Abstiegszone ins gesicherte Mittelfeld geführt. Seit Wochen aber zeigt die Formkurve - auch dem Spielplan geschuldet - nach unten.

Demnach sollen die Union-Bosse mit der spielerischen Entwicklung unzufrieden sein.