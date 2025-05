Union-Coach Steffen Baumgart spricht Klartext: "Geht mir richtig auf den ..."

Union Berlin zeigte im letzten Heimspiel der Saison einen völlig leblosen Kick gegen den 1. FC Heidenheim. © Andreas Gora/dpa

Sie feierten ihre Mannschaft nach dem letzten Heimspiel der Saison trotzdem lautstark.

Die Freude, endlich einmal nicht um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga zittern zu müssen, verdrängte den Ärger über den leblosen 0:3-Kick gegen den 1. FC Heidenheim.

Nicht alle waren so gut gelaunt wie die Anhänger auf der Waldtribüne oder wie Kevin Volland (32), der vor seinem Wechsel zum TSV 1860 München mit seinen Kindern eine Ehrenrunde im Stadion An der Alten Försterei drehte.

Vor allem Trainer Steffen Baumgart (53) passte der Auftritt seiner Schützlinge so gar nicht.

"Man kann es verkraften, da wir dann doch in einer sehr positiven Situation gewesen sind", sagte der 53-Jährige mürrisch und war damit auch schon am Ende der positiven Erkenntnisse angekommen. "Wir haben viele Dinge nicht gut gemacht. Das ärgert mich extrem. Das ist nicht annähernd das, was wir spielen müssen, um erfolgreich zu sein", bemängelte der Union-Coach weiter.

Was der gebürtige Rostocker meinte: In fast allen Punkten war Union unterlegen. Zweikampfführung, Intensität, Kompaktheit. "Wir haben all das vermissen lassen", musste auch Führungsspieler Rani Khedira (31) eingestehen. Die Luft bei den längst geretteten Eisernen ist raus. Das war für jeden im Stadion sichtbar.