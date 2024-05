Svensson, Breitenreiter oder Fischer-Comeback: Wer wird neuer Trainer bei Union?

Berlin - Jetzt beginnen die Aufräumarbeiten bei Union Berlin . Ein Trio hat sich bereits verabschiedet: Jakob Busk (30), Leihspieler Brendan Aaronson (23) und Robin Knoche (31) verlassen Berlin-Köpenick. Die größte Baustelle ist aber noch ungeklärt: Wer sitzt in der neuen Saison auf der Trainerbank?

Ex-Mainzer Bo Svensson (44) gilt als Favorit. © David Inderlied/dpa

Als Favorit gilt Bo Svensson (44). Der Däne geistert schon seit Wochen durch die Gazetten der Hauptstadt. Schon nach dem Fischer-Aus wurde der Ex-Mainzer als Nachfolger gehandelt. Klappt es nun im zweiten Anlauf?

"Warum sollte Bo Svensson nicht zu Union passen? Er hat in Mainz richtig erfolgreich gearbeitet, ist ein erfahrener und engagierter Bundesliga-Trainer. Ich glaube schon, dass das passen könnte", sagte Manager Oliver Ruhnert (52) zuletzt bei WELT TV. Er soll jedoch auch Angebote anderer Vereine haben.

Erste Gespräche sollen bereits stattgefunden haben, Konkurrenz gibt es allerdings von der Insel. Ex-Bundesligatrainer André Breitenreiter (50) soll laut "Bild" auf dem Notizzettel stehen.

Nach seinem Aus in Hoffenheim heuerte der 50-Jährige bei Huddersfield Town an, konnte den Abstieg in die 3. englische Liga aber nicht verhindern. Sein Profil mit einer klaren Spielidee sollen die Verantwortlichen dennoch überzeugt haben.