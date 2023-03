A-Junioren-Torschützenkönig: Tritt Malick Sanogo in die Fußstapfen von Vater Boubacar?

Achtung Unioner: In Malick Sanogo ist eine interne Sturmperle im Anmarsch, die euch schon nächste Saison in der Bundesliga für Jubelstürme versetzen könnte.

Von Lukas Schulze

Berlin - Achtung Unioner: Im eigenen Nachwuchs ist eine Sturmperle im Anmarsch, die euch schon nächste Saison in der Bundesliga in Jubelstürme versetzen könnte. Die Rede ist von Malick Sanogo (18).

Verdientermaßen zelebrierte der Youngster seinen Erfolg in den sozialen Medien. Denn auch in den anderen drei Staffeln kann ihm keiner in seiner Torausbeute das Wasser reichen. Der wahrscheinlich viel größere Erfolg des dynamischen Mittelstürmers, der in seiner Spielweise an seinen Vater Boubacar (40) in jungen Jahren erinnert, war aber ein anderer: Die Kader-Nominierung im Europa League-Spiel der Union-Profis bei Ajax Amsterdam (0:0) Mitte Februar.

Sanogos Vater Boubacar spielte für den 1. FC Kaiserlautern, den HSV, Werder Bremen und Energie Cottbus

Boubacar Sanogo (Mutter 24) erzielte in der Saison 2007/08 drei Tore in der Champions League für Werder Bremen, darunter zwei gegen Real Madrid. © Kay Nietfeld/dpa/lni Ein einmaliger Kader-Platz soll für Sanogo Junior natürlich nicht das Endziel gewesen sein. Laut transfermarkt.de besitzt er einen Anschlussvertrag für die Profis über die Saison hinaus. Er wäre endlich eins dieser Union-Eigengewächse, die den Sprung nach oben schaffen könnten. Denn im Zuge des sportlichen Erfolgs des Bundesliga-Teams ist die Sprunghöhe als Talent noch einmal größer geworden. Doch selbst wenn es nicht direkt in der Saison nächste Klappen sollte, scheint der Weg für Sanogo ins Oberhaus vorgezeichnet. Das liegt vielleicht auch ein wenig an den Genen, die Vater Boubacar ihm mitgab. Dieser schoss als 23-Jähriger für den 1. FC Kaiserslautern in seiner ersten Bundesliga-Saison zehn Buden. 1. FC Union Berlin Hat Union Berlin das Siegen verlernt? Keeper Rönnow gewinnt Privatduell Nach einer eher glücklosen Station beim HSV wurden es zwei Jahre später neun Bundesliga- und drei Champions-League-Tore für Bremen. Später ließ sich Sanogos Senior auf verschiedene Auslandsabenteuer ein und kehrte 2012 in den deutschen (Zweitliga-) Fußball zurück. Für Energie Cottbus traf er in zwei Spielzeiten stolze 25-mal, seinen Karrierehöhepunkt hatte er mit dem Abstieg aus der 2. Bundesliga aber überschritten.

Malick Sanogo könnte für die USA, die Elfenbeinküste oder Deutschland auflaufen