Trotz Elfer-Fehlschuss: Union Berlin erkämpft sich einen Punkt

Kevin Volland (31, vorne) probierte viel, blieb aber glücklos. © Andreas Gora/dpa

Die Eisernen aus Berlin kamen mit viel Schwung in die Partie und hatten in der vierten Minute durch Robin Knoche die erste gute Möglichkeit.

Einen Freistoß von Kevin Volland köpfte der Berliner Abwehrchef aber genau in die Arme von FCA-Torhüter Finn Dahmen.

Beide Teams versuchten in der Anfangsphase den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen. In der zehnten Spielminute kam Kevin Behrens durch ein wenig Glück zum Ball, doch erneut war Dahmen zur Stelle.

Die Teams wollten den Ball schnell in die Spitze zu spielen, doch immer wieder waren die Pässe, vor allem im letzten Drittel, zu unsauber. In der 27. Minute war es erneut ein ruhender Ball, der Gefahr vor das Augsburger Tor brachte. Ein Eckball von Robin Gosens köpfte Behrens nur knapp neben den Pfosten.

Wenige Minuten vor der Halbzeit wurde es laut an der Alten Försterei. Schiedsrichter Florian Badstübner entschied nach Foulspiel von Gosens an Arne Engels auf Strafstoß für den FCA. Kapitän Ermedin Demirovic traf sicher zum 1:0.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte David Fofana die große Chance auf den Ausgleich. Schon wieder reagierte der glänzend aufgelegte Dahmen prächtig. Mit einem 0:1 aus Sicht der Eisernen ging es dann auch in die Kabine.