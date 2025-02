Union Berlin: Aus drei, mach eins - ist das die Lösung für die Sturmflaute?

Jedenfalls was Neuzugänge angeht. Allerdings wurden am Montag einigermaßen überraschend noch zwei nicht unerhebliche Abgänge bekannt gegeben.

Marin Ljubicic (22, l.) soll bei Union Berlin endlich wieder für Stürmer-Tore sorgen. © Reinhard EISENBAUER / APA / AFP

Im Endeffekt war der Wirbel um den 24-Jährigen aber umsonst, denn der traf in 30 Bundesliga-Spielen lediglich viermal die gegnerische Hütte und wurde nun unter Marktwert nach Österreich "verscherbelt".

Der dritte Winterabgang im Bunde ist Chris Bedia (28), der allerdings bereits seit Sommer an Hull City verliehen war. Er sucht sein Glück jetzt erneut in der Schweiz, diesmal mit einer Leihe zu den Young Boys aus Bern. Der Ivorer wechselte im Winter 2024 von Servette FC aus Genf nach Berlin.

Die Lösung der Sturmspitze soll jetzt Marin Ljubicic (22) werden, der sich mit seinem Wechsel in die Bundesliga nach eigener Aussage einen Traum erfüllt hat. Ob der Kroate auch ein Glücksgriff für den FCU ist, muss sich freilich noch zeigen.

In der deutlich schwächeren österreichischen Bundesliga hat der 22-Jährige in der laufenden Spielzeit in 16 Partien für den LASK bislang nur viermal getroffen - nicht gerade das beste Zeugnis für einen zuverlässigen Knipser, der jetzt die langanhaltende Sturmflaute in Köpenick beenden soll.

Und Ljubicic bleibt Unions einziger Winterneuzugang, denn der angestrebte Transfer von Maximilian Philipp (30) hat sich auf der Zielgeraden doch noch zerschlagen.