Union sucht den Super-Stürmer: Wird's ein Berliner oder kommt Hilfe aus Österreich?

Maximilian Philipp (30) soll kurz vor einem Wechsel vom SC Freiburg zu Union Berlin stehen.

Kein Wunder also, dass die Gerüchteküche ordentlich brodelt und so einige Namen mit den Eisernen in Verbindung gebracht werden.

Galt das ehemalige Eigengewächs Fisnik Asllani (22) zunächst als Wunschkandidat, ist mittlerweile klar, dass der Leih-Spieler die SV Elversberg nicht im Winter verlassen wird. Wie es für den Stürmer der TSG Hoffenheim im Sommer weitergeht, wird sich zeigen. Mit seinen bislang 15 Scorer-Punkten in 19 Zweitligaspielen hat er sich auf jeden Fall für höhere Weihen empfohlen.

Nach Sky-Informationen soll mit Maximilian Philipp (30) inzwischen ein weiterer potenzieller Rückkehrer in den Fokus der Köpenicker gerückt sein. Der 30-Jährige kickte zwar nie für den FCU, sondern in der Jugend für Hertha BSC und Tennis Borussia, ist aber gebürtiger Berliner.

Bei seinem derzeitigen Arbeitgeber SC Freiburg kommt Philipp zurzeit auf keinen grünen Zweig, hat in der laufenden Spielzeit gerade einmal 15 Minuten in der Bundesliga absolviert. Bis auf Kleinigkeiten sollen sich alle Parteien bereits über einen Transfer einig sein.

Ob ein Angreifer mit mangelnder Spielpraxis aber unbedingt die Lösung für die Sturmflaute der Berliner sein kann, ist zumindest fraglich. Zumal der Rechtsfuß kein gelernter Mittelstürmer ist, sondern eher hinter den Spitzen agiert oder über den Flügel kommt.