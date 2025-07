Union Berlin: Baumgart bekommt Verstärkung aus Premier League

Berlin - Kurz vor dem Trainingsauftakt am Montag hat Union Berlin eine wichtige Lücke im Team geschlossen, die jedoch nicht den Kader betrifft.

Alles in Kürze

Jetzt entschied er sich offenbar aber gegen die Premier League und für eine Rückkehr nach Deutschland und in die Bundesliga.

Zuletzt war der 41-Jährige als Assistenz-Coach unter Daniel Farke (48) beim englischen Zweitligisten Leeds United tätig und schaffte hier in der zurückliegenden Spielzeit ebenfalls den Aufstieg.

Baumgart und de Souza arbeiteten von 2017 bis 2021 schon einmal beim SC Paderborn erfolgreich zusammen und stiegen damals mit den Ostwestfalen in die Bundesliga auf.

Er soll die vakante Co-Trainer-Position von René Wagner (36) einnehmen, der den Klub am Ende der vergangenen Saison auf eigenen Wunsch verlassen hatte, um zum Aufsteiger 1. FC Köln zurückzukehren.

Wie Bild berichtet, haben die Eisernen einen alten Vertrauten von Steffen Baumgart (53) in den Trainerstab integriert: Danilo de Souza (41).

Union-Coach Steffen Baumgart (53) darf einen alten Bekannten in seinem Trainerstab begrüßen. © Andreas Gora/dpa

Bevor die Berliner am Montag mit der Leistungsdiagnostik und den obligatorischen Belastungstests in die neue Saison starten, steht am Sonntag ein gemeinsames Essen von Spielern, Trainern und Betreuern auf dem Programm, bei dem de Souza seine neuen Schützlinge kennenlernen kann.

Am Mittwoch können Union-Fans ihre Lieblinge dann ab 11 Uhr beim ersten öffentlichen Training wieder auf dem grünen Rasen anfeuern. Zuvor müssen die Kicker aber auch noch einen Medizin-Check in der Charité absolvieren.

Spannend wird zu sehen sein, ob Baumgart der Mannschaft dann gemeinsam mit de Souza und den anderen Co-Trainern seinen Stempel aufdrücken kann.

Im Kampf gegen den Abstieg hatte der 53-Jährige nämlich auf die altbekannten, defensiven Union-Tugenden zurückgegriffen und konnte bislang nicht seinen eigentlich offensiv geprägten Spielstil durchsetzen.

Zudem bleibt abzuwarten, welche Umbrüche es noch im Kader geben wird. Besonders um die Defensiv-Stars des Hauptstadtklubs ranken sich nach wie vor Abgangsgerüchte.