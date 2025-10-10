Union Berlin bekommt grünes Licht für neue Alte Försterei

Berlin - Union Berlin will sein Stadion ausbauen - am liebsten auf mehr als 40.000 Plätze. Dagegen erhebt der Senat Einspruch. Jetzt haben sich beide Seiten geeinigt.

Union-Chef Dirk Zingler (61) hat die schnelle und positive Reaktion des Berliner Senats gelobt. © Andreas Gora/dpa

Die Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen sowie für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt haben den neuen Vorschlag der Köpenicker begrüßt und das dafür notwendige Verkehrskonzept bestätigt, teilten Verein und Senat am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Das neue Union-Konzept sieht vor, das Stadion an der Alten Försterei zunächst nur auf 34.500 anstatt der ursprünglich geplanten 40.500 Plätze zu erweitern.

An den Bauplänen ändert sich jedoch nichts, sodass die Spielstätte später mit wenig Aufwand auf die angepeilte Zuschauerzahl erweitert werden kann. Zu diesem Zweck sieht der neue Entwurf mehr Sitzplätze vor, die später in Stehplätze umgewandelt werden sollen.

"Ich freue mich über die schnelle und positive Reaktion des Senats auf unseren Vorschlag. Der vorläufige Verzicht auf eine größere Kapazität ist schmerzhaft, aber wir müssen mit dem Ausbau zügig vorankommen, um wettbewerbsfähig zu bleiben", betonte Union-Präsident Dirk Zingler (61).