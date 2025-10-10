Vergessene Union-Stars: Zwei machen auf sich aufmerksam

Berlin - Seit seinem Wechsel zu Union Berlin konnte er nur zuschauen, jetzt hat die Leidenszeit von Stanley Nsoki (26) endlich ein Ende. Der Neuzugang aus Hoffenheim durfte im Test gegen Luckenwalde (3:0) erstmals im Trikot der Eisernen auflaufen - und konnte durchaus Eindruck hinterlassen.

Stanley Nsoki (26, r.) konnte 45 Minuten lang seine Qualitäten zeigen. © IMAGO / Creativ Sportpicture

"Er ist ein sehr athletischer und ein sehr schneller Spieler. Er bringt viel Erfahrung mit. Das hat man in der einen oder anderen Situation gut gesehen", zitiert der Kicker Trainer Steffen Baumgart (53).

Gegen Leverkusen stand Nsoki bereits im Kader, im Test wirkte der Verteidiger wie abgesprochen 45 Minuten mit. Wichtige Spielpraxis für den 26-Jährigen.

Als er im Juli seinen Vertrag bei den Eisernen unterschrieb, brachte der Franzose eine komplizierte Muskelverletzung mit in die Hauptstadt. Lange hieß es Reha statt Rasen, jetzt aber kämpft sich der Innenverteidiger langsam ran.

Bekommt Union mit dem 26-Jährigen das Bollwerk wieder dicht? Mit schon 13 Gegentoren ist die Union-Abwehr ungewohnt löchrig, doch ihm bleibt wohl erst mal weiterhin die Rolle des Zuschauers, da Diogo Leite (26) die Eisernen doch nicht verlassen hat.