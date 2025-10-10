Vergessene Union-Stars: Zwei machen auf sich aufmerksam
Berlin - Seit seinem Wechsel zu Union Berlin konnte er nur zuschauen, jetzt hat die Leidenszeit von Stanley Nsoki (26) endlich ein Ende. Der Neuzugang aus Hoffenheim durfte im Test gegen Luckenwalde (3:0) erstmals im Trikot der Eisernen auflaufen - und konnte durchaus Eindruck hinterlassen.
"Er ist ein sehr athletischer und ein sehr schneller Spieler. Er bringt viel Erfahrung mit. Das hat man in der einen oder anderen Situation gut gesehen", zitiert der Kicker Trainer Steffen Baumgart (53).
Gegen Leverkusen stand Nsoki bereits im Kader, im Test wirkte der Verteidiger wie abgesprochen 45 Minuten mit. Wichtige Spielpraxis für den 26-Jährigen.
Als er im Juli seinen Vertrag bei den Eisernen unterschrieb, brachte der Franzose eine komplizierte Muskelverletzung mit in die Hauptstadt. Lange hieß es Reha statt Rasen, jetzt aber kämpft sich der Innenverteidiger langsam ran.
Bekommt Union mit dem 26-Jährigen das Bollwerk wieder dicht? Mit schon 13 Gegentoren ist die Union-Abwehr ungewohnt löchrig, doch ihm bleibt wohl erst mal weiterhin die Rolle des Zuschauers, da Diogo Leite (26) die Eisernen doch nicht verlassen hat.
Sturm-Flop Marin Ljubicic hat noch keine Sekunde gespielt
"Wir müssen ihn weiter so aufbauen. Er ist auf einem sehr guten Weg. Er hat noch einiges nach- und aufzuholen. Das ist klar. Aber er wird jetzt immer mehr im Kader stehen", so Baumgart weiter.
Für einen Platz auf der Bank reichte es in Leverkusen nicht einmal mehr für Marin Ljubicic (23). Im Winter für 4,5 Millionen aus Linz gekommen, hat der Stürmer diese Saison nicht eine einzige Sekunde gespielt. Der Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 aber dürfte ihm guttun, sendet der Goalgetter ein Zeichen an die Konkurrenz: Der Kroate ist auch noch da!
Für Leih-Rückkehrer Livan Burcu (21) kam das Testspiel hingegen noch zu früh. Der Flügelflitzer befindet sich nach seiner Knöchelverletzung weiter im Aufbau. Auch Robert Skov (29) bereitet Sorgenfalten. Er musste noch in der ersten Halbzeit raus. Ob eine Verletzung vorliegt, ist bislang nicht bekannt.
Titelfoto: IMAGO / Creativ Sportpicture