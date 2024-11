Union Berlin beschließt neue Stadionaktie: Ab dann ist sie zu haben und so sieht sie aus

Dirk Zingler präsentiert im Jahr 2011 die erste Stadionaktie von Union Berlin. © Britta Pedersen dpa/lbn

"Unser Stadion sollte immer den Menschen gehören, denen es am Herzen liegt: den Mitgliedern des 1. FC Union Berlin und ihren Familien, ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln", betonte der Union-Boss.

Mit einer ähnlichen Aktion wurde im Jahr 2011 der Stadionbau finanziert. Damals ergriffen mehr als 4000 Mitglieder die Chance, Eigentümer der Alten Försterei zu werden. Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch lediglich rund 11.000 Mitglieder zeichnungsberechtigt - heute sind es derer mehr als 67.000.

Nach Abschluss des Zeichnungs-Prozesses müssen sich die Aktionäre dann noch bis voraussichtlich Anfang März 2025 gedulden, bis sie ihr Wertpapier dann auch tatsächlich in den Händen halten können.

Das Design der Aktie ist an jenes aus dem Jahr 2011 angelehnt, kommt aber um einiges gediegener daher. Das personalisierte Wertpapier ist in einem hochwertigen, historisch anmutenden Design auf altgelbem Papier gehalten. Der Name, "Alte-Försterei-Aktie", bleibt gleich. Oberhalb der Bezeichnung prangt auch diesmal ein Bild des geplanten neuen Stadions - in Form eines Kupferstichs.

Über die gesamte Fläche ziehen sich traditionelle Guillochen, in die das Union-Logo eingearbeitet ist - durchaus ein schönes Stück, dass man sich in den heimischen vier Wänden an die Wand nageln kann.