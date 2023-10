Union-Berlin-Blog: Autsch ...

In einer Personal-Union aus echten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 einen Union-Berlin-Blog über die Eisernen.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld. © Archiv Die Autoren: Beecke (Christian Beeck, 50), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union, lebt heute an der Küste, hat 2 Kinder und arbeitet als Geschäftsführer bei Energy World. Icke (Jürgen Heinemann, 58) ist seit 1975 Unioner, als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig, stammt ursprünglich aus der IT-Branche, ist verheiratet, hat 1 erwachsenes Kind, lebt heute in Grünheide - im Speckgürtel Berlins und arbeitet bei TAG24. 1. FC Union Berlin Union kassiert in Heidenheim den nächsten Nackenschlag Unionfux (Tobias Saalfeld, 54) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

1. Oktober: Autsch ...

An der Körperhaltung von Union Berlins Robin Gosens (29) lässt sich ablesen, wie die Stimmung bei den Eisernen aktuell sein dürfte. © Bernd Weißbrod/dpa Icke: ... das tat weh! Eine weitere Niederlage, die wir uns beim Aufsteiger Heidenheim einfingen. Wer das Spiel sah, der schüttelt immer noch mit dem Kopf. Warum? Weil wir das Spiel beherrschten und Tor-Chancen für 3 Spiele hatten. Aber nichts ging rein. Das ist alles nicht existenziell, aber man muss sich fragen, was ist los im Union-Kosmos? Eine größere Ostberliner Zeitung titelt, mangelnde Effizienz sei nicht der Grund für die weitere Niederlage. Aus ihrer Sicht sind es die fehlenden Führungsspieler Knoche und Khedira. Das ist sicherlich ein Grund, aber nicht alles entscheidend. So wir ein, zwei unserer teilweise sehr großen Chancen nutzen, gewinnen wir in Heidenheim sogar und keiner hätte gesagt, es sei unverdient. Aber auch diese Rechnung ist zu einfach. 1. FC Union Berlin Union Berlin in Heidenheim zurück in die Spur, oder droht Negativrekord? Es ist letztendlich ein Bündel an Gründen, das zu diesen Ergebnissen führt: Die fehlende Effizienz in der Chancenverwertung ist ein Grund. Ein zweiter Grund ist sicher das Fehlen der Defensiv-Achse Knoche/Khedira. Gosens, Bonucci und Volland (der auch noch drei Spiele gesperrt war!), denen man auch eine Führungsrolle zutraut, sind erst spät zum Kader gestoßen. Sie sind in der Eingewöhnungsphase an System, Umfeld, Trainer und weiteren Besonderheiten Unions. Zum Jahreswechsel wird das ganz anders aussehen. Jetzt muss Union mit dem leben, was die Situation (in seiner ganzen Breite) erfordert. Und ja, erschwerend kommt auch noch dazu, dass Union am Ende der letzten Saison sogar überperformt hat. Das drückt natürlich auch die Erwartungshaltung. Zumal der Kader auch noch qualitativ enorm gewachsen ist. Viele - oder waren es doch nur einige (?) - dachten, nun überrollt Union die Bundesliga und Europa. Natürlich funktioniert so etwas nur am Reißbrett. Die Gesetzmäßigkeiten im Fußball funktionieren anders. Da kann sich eben auch ein Heidenheimer Aufsteiger ins rechte Licht rücken und mit den Mitteln von Union à la 2019 glänzen. Und, das gehört auch mit zur Wahrheit, die Heidenheimer haben das gut gemacht. Alles in die Waagschale geworfen und gekämpft, bis zum umfallen. Die von uns schon vorher zitierte Ossi-Fraktion der Heidenheimer war in vorderster Front unterwegs. Was Maloney, Theuerkauf und Siersleben dort wegräumten - war schon aller Ehren wert. Und gerade Theuerkauf fand immer noch Zeit und Kraft nach vorn zu gehen. Und wenn dann noch der Keeper Müller einen guten Tag hat, dann verliert man das Spiel. Eine Sache allerdings sah ich zum ersten Mal nach langer Zeit bei Union und das ist die Aufgabe von Urs, es zu beseitigen. Mehrere Spieler (nein, nicht nur der eine, der ständig kritisiert wird!) blieben nach misslungenen Aktionen einfach stehen und rannten nicht sofort zurück bzw. hinterher. Das ist ein NO-GO bei Union. Das will keiner sehen! Dafür werden die Spieler - auch trotz Niederlagen - beklatscht. Aber nur, wenn sie sofort "zurückkeulen" und kämpfen. Ein Lichtblick war Laidouni. Nach seiner Einwechslung hatte er ein paar gute Szenen und brachte Ruhe in unser Spiel. Das hat Fischer auch gesehen und ihm winkt wohl ein Startelfeinsatz im ersten CL-Heimspiel. Und (fast) alle drücken die Daumen, dass der Bock am Dienstag gegen Braga umgestossen wird. Eisern!

27. September: Krise? Welche Krise?

Leonardo Bonucci (36) erlebte ein bitteres Bundesligadebüt. © ODD ANDERSEN / AFP Unionfux: Was mir zur aktuellen Lage einfällt? Das vierte Album von Supertramp, denn das heißt "Crisis? What Crisis?" - Ja, ganz genau. Angeblich befindet sich der 1. FC Union in einer Krise, weil man in der Liga dreimal in Folge verloren hat plus die Niederlage bei Real Madrid in der Champions League. Ich sehe da keine Krise, denn wenn man die Spiele einzeln betrachtet, waren wir gegen Leipzig unterlegen, was kein Wunder ist, denn das Brausekonstrukt hat nun mal den besseren Kader zur Verfügung, allein vor dieser Saison konnten über 150 Millionen in die Mannschaft investiert werden (zum Vergleich: bei uns waren es knapp 30 Millionen), wenn die nicht gerade arrogant rumschlampen, wird’s ohnehin schwer, dazu kommt eine Rote Karte und schon verliert man so ein Spiel. In Wolfsburg waren wir eigentlich die bessere Mannschaft, die Leistung in Madrid war gut und auch die zweite Hälfte gegen Hoffenheim, nur fehlte uns da samt und sonders das Glück - bleibt nur noch die schwache erste Hälfte im letzten Heimspiel und das reicht für mich nicht aus, um daraus eine Krise zu konstruieren. Und dass unsere unfassbare Heimserie irgendwann endet, das war einfach zu befürchten, schon allein eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Glücklich ist über diesen bisher wenig gelungenen September sicher keiner, aber jeder, der etwas Realismus besitzt, hat nichts allzu Erstaunliches oder Entsetzliches gesehen. Urs Fischer spricht nicht umsonst immer und immer wieder von den berühmten 40 Punkten als erstes Saisonziel, auch wenn er gerade nach der letzten Spielzeit dafür belächelt wurde. Denn auch diese in einigen Teilen neue Mannschaft muss sich erst finden und sollte von Ausfällen der Leistungsträger verschont werden, gerade kann man sehen, wie wichtig Knoche und Khedira für unsere Stabilität sind. Ja, auf dem Papier haben wir den stärksten Kader aller Zeiten, aber wichtig ist nun mal aufm Platz. Und das kann durchaus noch ein bisschen dauern, dass man die gestiegene Qualität auch sehen kann - aus den verschiedensten Gründen: Gosens, Volland und Bonucci kamen erst auf den letzten Drücker, Fofana und Aaronson sind noch jung, Tousart war lange verletzt, Kaufmann und Hollerbach müssen sich erstmal an die Liga gewöhnen. Alles nicht so einfach. Und man sollte auch nicht vergessen, dass unsere Effektivität in der letzten Saison schon beispielhaft war - und wir kaum einen Gegner so richtig an die Wand geklatscht haben, sondern in der Regel relativ knappe Siege eingefahren, nur auf Schalke und gegen Stuttgart waren es mal mehr als zwei Tore Unterschied - was ich damit sagen will: es entscheiden nur allzuoft die Kleinigkeiten und demnächst entscheiden sie auch wieder für uns. Klar, je eher wieder gewonnen wird, umso schneller verstummen die allzu eiligen Unkenrufer, am besten fangen wir schon in Heidenheim damit an. Nein, keine einfache Aufgabe, die gibt es sowieso nicht in der Liga, aber trotzdem machbar, das sollte schon unser Anspruch sein. Dort drei Punkte und schon sind wir wieder einigermaßen im Soll. Dieses Vorhaben müssen wir zwar wieder ohne Khedira und Knoche angehen, auch Volland ist ein letztes Mal rotgesperrt, dafür ist Kral wieder dabei. Wenn dann noch das Glück zurückkommt inklusive einiger Leistungssteigerungen - heißt es: Krise? Welche Krise??

27. September: Heidenheimer Ossi-Power

Nach vier Niederlagen in Folge werden die kommenden Spiele nicht leicht für Union Berlin. © Andreas Gora/dpa Icke: Wie geht es denn jetzt weiter? Am Wochenende in der Bundesliga treten wir in Heidenheim an. Dann kommt unser erstes CL-Heimspiel gegen Braga. Das Spiel ist ausverkauft. Mehr als 70.000 werden dabei sein. Vier Tage nach Braga - heißt der Gegner Dortmund (Auswärts). Um dann wieder in eine Pause zu gehen. Nach Flick und Völler, darf sich Nagelsmann beweisen. Der dritte Bundestrainer binnen kürzester Zeit. Und für uns ist dann auch mal Zeit zum Durchatmen. Nach vier Niederlagen Nonstop haben wir das auch dringend nötig. Ob allerdings Heidenheim, die Champions-League oder Dortmund für eine Wende zum positiven geeignet sind, ist zumindest diskutabel. Ich glaube trotzdem daran. In Heidenheim nicht zu verlieren, würde ich als oberstes Ziel ausgeben. Das wäre der erste Schritt. Und dann Braga schlagen? Denkt man? Der SC Braga war schon einmal unser Gegner im internationalen Geschäft. Vor relativ genau einem Jahr konnten wir unser internationales Heimspiel mit 1:0 gewinnen, verloren aber Auswärts mit dem gleichen Ergebnis. Braga ist aktuell Dritter in der 1. Liga von Portugal. Linksaußen Horta und Mittelstürmer Banza führen mit je vier Treffern ihre Club-Torschützenliste an. Al-Musrati - Ihr Defensivspezialist auf der 6 - hat auch schon zweimal getroffen. Ruiz, der spanische Nationalmannschafts-Mittelstürmer, traf in der neuen Saison noch nicht. Braga ist und bleibt ein "Brocken". Zu Unrecht ab und an belächelt. Sie spielen immer noch kompakt und haben einige Glanzlichter in ihrer Offensive. Aber der nächste Gegner heißt erst einmal Heidenheim. Wer sie in ihren Heimspielen bisher sah, dürfte beeindruckt sein. Kampf und Leidenschaft werfen sie 90 Minuten in den Ring. In Heidenheim einen Punkt holen und Braga schlagen, das wäre "mein Plan" - um wieder in die Spur zu kommen. Dann noch in Dortmund - zumindest ein leidenschaftliches Spiel abliefern. So könnte sich Union selbst aus ihrer kleinen Krise ziehen. In Heidenheim hat gerade Kleindienst einen Höhenflug. Zwei Tore und zwei Vorlagen hat er bereits auf seinem Konto. Der Jüterboger Leuchtturm (1,94) - flankiert von Dinkci (vier Tore) und Beste (zwei Tore/vier Vorlagen), macht ordentlich Betrieb in der 50.000 Einwohner Gemeinde. Zu dritt hat der Heidenheimer Sturm 8 Tore und 6 Vorlagen (in 5 Spielen) auf dem Konto. Das ist schon absolut bemerkenswert (für einen Aufsteiger) und sollte uns warnen, sie wirklich ernst zu nehmen. Mit dem Rostocker Kevin Müller (Keeper) und dem Magdeburger Tim Siersleben (Vorstopper) - stehen weitere ostdeutsche Leistungsträger auf dem Heidenheimer Rasen. Und Ex-Unioner Lennard Maloney? Er spielt auf der Khedira-Position und organisiert die Heidenheimer glänzend. Der Erfurter Theuerkauf ergänzt sich mit Maloney auf der Doppel-Sechs. Eine geballte Ossi-Power, mit viel Kampfkraft, die uns da entgegensteht. Den Kampf müssen wir annehmen, sonst überrollt uns Heidenheim. So wir das aber wie (sonst) gewohnt machen, sollten wir zumindest in Heidenheim nicht verlieren. Drei Punkte sind natürlich möglich. Dazu aber müssen unsere Basics (Fischer) funktionieren. Das Vor-Checking, die Abstände in unseren Reihen, die geistige Frische und vor allen die Konzentration, um eben Fehler zu vermeiden. Dann haben wir auch die nötige Qualität, um Heidenheim in ihre Schranken zu verweisen. Ich wünsche Becker, Behrens und Fofana - Glückstage in Heidenheim. Eisern.

24. September: Flauten und Hemden - Es droht ein echter Schweineseptember

Berlins Leonardo Bonucci (36) ist am Ball. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Das ist in den letzten Jahren nun wirklich nicht oft passiert: vier Pflichtspiele am Stück verloren. Okay, vielleicht setzen wir das Champions League Spiel mal in Klammern, aber auch drei verlorene Bundesligaspiele waren eher selten: Am Anfang unseres Bundesligadaseins 2019/20, da waren’s sogar vier, zwischen dem vierten und dem siebten Spieltag und nochmal 2021/22, erwischte es uns nochmal zwischen Spieltag 21 und 23. Nichtsdestotrotz ungewohnt, erst recht zwei verlorene Heimspiele, zudem ohne eigenes Tor. Das ist nun neu. Und hier liegt auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer: In den drei (bzw. vier) Spielen machen wir nur ein Tor, eine Flaute par excellence - so kann man wohl kaum was Zählbares mitnehmen. Gegen die momentan starken Hoffenheimer ist die erste Hälfte weitgehend zum Vergessen, Hoffenheim spielt, wir spielen bestenfalls mit. Hat Madrid zu viel Kraft gekostet? Nennenswerte Torchancen unsererseits: keine. Dafür nimmt auf der Gegenseite Kramaric einen leichten Griff Bonuccis an den Oberarm dankend an und verwandelt den Elfer gleich selbst - Rönnow hat zwar die Ecke, aber der ist zu gut geschossen. Obendrauf kommt ein simpler Konter über drei Stationen, Prömel auf Beier und wir liegen mit zwei Toren hinten. Das Beste an den ersten neunundvierzig Minuten ist noch, dass der zweite Strafstoß kurz vor der Pause keiner ist, der VAR korrigiert Aytekin, das Foul von Doekhi an Beier war außerhalb der Box. Dass Urs Fischer zur Pause wechselt, ist eine Seltenheit - er bringt Fofana für Aaronson. Und in der zweite Hälfte zeigt die Mannschaft ein vollkommen anderes Gesicht und baut erstaunlichen Druck auf, allein - sie belohnt sich nicht dafür. Ob ungenau ausgespielt nach cleverem Ballgewinn (Behrens auf Fofana), Behrens knapp am leeren Tor vorbei oder Gosens Kopfball nach Ecke des sehr aktiven Juranovic (Vogt rettet auf der Linie), Tousart mit zwei guten Schüssen, Fofana mit mehreren gut rausgespielten Möglichkeiten - der Ball will einfach nicht rein, das letzte Quentchen Präzision fehlt oder die gegnerische Abwehr hat irgendein Körperteil dazwischen, wieder fehlt uns auch so ein wenig das Glück, ähnlich wie in Wolfsburg und Madrid. Am Ende steht die zweite Heimniederlage in Folge, die mit Sicherheit nicht passiert, wenn wir das Spiel gleich so angehen wie ab Minute 46. Und es bleibt auch die schwierige Erkenntnis, dass sich unsere Qualität insgesamt ungemein erhöht hat, aber die Truppe das noch nicht auf den Platz bringen kann. Dazu kommt, dass wir, abgesehen vom Pokal beim Viertligisten Walldorf, noch kein Spiel ohne Gegentor durchgebracht haben, uns aber im Moment unsere Effizienz fehlt - sehr ungünstige Kombination. Wenn dann noch Unterschiedsspieler wie Becker derzeit ein Schatten seiner selbst ist, warumauchimmer, dann fehlen entscheidende Prozente. Noch gibt es keinen wirklichen Grund für die große Trübsal und auch der September kann noch teilgerettet werden, wenn wir in Heidenheim dreifach punkten, aber auch das ist weiß Gott kein Spaziergang. Jetzt heißt es regenerieren und Lösungen finden - und das kann unser Trainerteam ziemlich gut. Also, Kopf hoch, neues Spiel - neues Glück!! Bemerkenswert, wie die Alte Försterei nach dem Abpfiff die Mannschaft aufbaut, ja, die Ansprüche sind zwar, zu Recht, gestiegen, aber nichtsdestotrotz haben die Unioner immer noch ein feines Gespür für die schwierige Realität der Bundesliga - schön, dass diesbezüglich bei uns alle immer noch klare Bilder sehen. So, und ich stehe jetzt vor dem Dilemma, dass mein Heimglückshemd vierundzwanzig Spiele doch äußerst zuverlässig funktioniert hat. Als es dann gegen Leipzig nichts wurde, hatte es ganz klar eine zweite Chance verdient - und nun? Wechseln oder weiter durchziehen? Passt zur momentanen Situation, in der es mehr Fragen als Antworten gibt - andererseits brauchen wir auch jedes Glück, das wir kriegen können…

22. September: Hopp schlagen ist angesagt

Jude Bellingham traf Union spät ins Herz. © Manu Fernandez/AP/dpa Icke: Ok, OK, Madrid ist verarbeitet. Schade war's, aber die (defensive) Leistung war dann doch ganz in Ordnung. Oder doch nicht so ganz? Es war die 3.Niederlage hintereinander. Das solche Phasen kommen, ist eigentlich allen klar und überhaupt nicht dramatisch. Aber man darf schauen, ob es Veränderungen im Spielsystem oder im taktischen Hintergrund gibt. Eine Sache fiel mir - gerade in Madrid - auf. Wir hatten kaum Gelegenheiten das sogenannte schnelle Umkehrspiel einzusetzen. Das mag sicherlich an der Qualität unseres Gegners gelegen haben, aber eben nicht nur und ausschließlich. Genau das fehlte in den 2 Spielen zuvor auch schon. Da haben wir gesagt, Becker hat gefehlt. Der zog ja in der Vorsaison immer an, beschäftigte 2,3 Gegenspieler allein und hatte die nötige Qualität, Schnelligkeit und den Biss - auch schlechte "Bälle" zu verarbeiten und zu sichern. Das fehlt in dieser Saison bisher. Natürlich ist gerade Becker davon abhängig, dass er überhaupt Bälle in seine Richtung bekommt. Und auch das geschah bisher viel zu wenig. Fazit: Die Abwehr steht zu großen Teilen sicher wie im Vorjahr, aber das schnelle Umkehrspiel funktioniert aktuell nicht. Und dafür ist auch die ganze Mannschaft verantwortlich. Eventuell benötigen wir noch ein paar Spiele, zum einen um die neuen Spieler mit einzuspielen, zum anderen aber auch, um die Ausfälle der zentralen Defensiv-Achse "Knoche-Khedira" zu kompensieren. Debütant Bonucci machte seinen Job in als Abwehr-Chef in Madrid sehr gut. Aber wie wichtig ein Knoche ist, sehen wir. Gott sei Dank, stabilisierte sich Leite (zusätzlich) in Madrid, so dass unsere Abwehr wieder stand. Noch wichtiger ist wohl der Ausfall von Khedira bei Union. Solche Dinge bemerkt man immer erst dann, wenn sie fehlen. Wie im richtigen Leben. Kral spielt auf der sechs sehr gut, kann aber Defensiv-Künstler Khedira nicht zu 100% ersetzen. Aus aktueller Sicht kann Union 3 Spieler im Gesamt-Kader nicht gleichwertig ersetzen. Das sind Rönnow, Knoche und Khedira. 2 der 3 fehlten im Madrid. Am Sonnabend gehts schon wieder um Bundesligapunkte. Hoppenheim besucht uns. Die sind exzellent in die Saison gestartet. Da wird es Zeit, sie wieder herunterzuholen. Ein Sieg mit 2 Toren Differenz bedeutet in der Tabelle dann auch, sie zu überholen. Das SAP-Fußball-Konstrukt mit den zweifelhaften internationalen Beteiligungen (u.a. Portugal) seines Investors Hopp gilt es schon aus Prinzip in die Schranken zu weisen. Union kann sich "freischießen". Knoche und Khedira werden - neben dem rotgesperrten Volland - fehlen. Aber in der Bundesliga sollte das Union leichter kompensieren können. Nur wir müssen uns wieder an dieses wunderbare schnelle Umkehrspiel erinnern. Genügend Qualität haben wir. Und bei Becker darf gern (wieder) der Knoten platzen. Und wie immer und überall in der Republik wird sich Milliardär Hopp - nach dem Spiel - wieder beschweren, dass man ihm keinen Respekt entgegenbringt. Warum wohl? Wir freuen uns jedenfalls auf eine (wieder) glanzvolle offensive Union-Leistung, schnellem Umkehrspiel und einen klaren Sieg. Eisern!

21. September: Fußballgott, du blöder Mistkerl!

Unions Robin Gosens (29) wirkt nach dem ersten Tor von Real Madrids Jude Bellingham (20) frustriert. © Manu Fernandez/AP/dpa Unionfux: Jajaja, man kann bei Real Madrid verlieren, dazu noch knapp, erst recht, wenn der Gegner über weite Strecken so überlegen ist - aber doch nicht so! Nicht durch so ein Dreckstor, und zwar anderthalb Minuten vor Ultimo! Der Albtraum eines Fußballfans: Valverde nimmt eine kurz gespielte Ecke auf (die 16.!), dessen Schuss wird vom eingewechselten Jaeckel geblockt, der leider dabei Kral anschießt, der Ball prallt vors Tor und da können sich vier Realspieler aussuchen, wer ihn aus drei Metern über die Linie schubst … Und das, nachdem man mit Glück und Leidenschaft sich ein Unentschieden redlich verdient hat … In der ersten Viertelstunde halten wir wirklich gut mit, was für ein Klassepass vom starken Union-Debütanten Bonucci, der für den verletzten Knoche einspringt, auf Becker, dessen Zuspiel kann Behrens leider, hart bedrängt, nicht so wirklich verwerten. Ein paar Mal kommen wir noch in den spanischen Strafraum, dummerweise ohne wirklich gefährlichen Abschluss - aber die meiste Zeit sind wir natürlich damit beschäftigt, Real am Toreschießen zu hindern. Und das gelingt uns auch weitestgehend, selbst wenn man schon sagen muss, dass die Ballsicherheit und Fehlerlosigkeit von Real beängstigend ist, genauso wie eine Passquote von 92 %. Um selbst, wenigstens ab und zu, gefährlich zu werden oder auch nur den Ball über einige Strecken zu halten, dazu fehlt uns leider, manchmal unverständlich, die Präzision. Dass wir uns jedoch im Wesentlichen aufs Verteidigen konzentrieren, liegt natürlich auf der Hand - wenn man versucht, gegen so eine Mannschaft mitzuspielen, wird man aufgefressen. Es ist so schade, dass sich die Mannschaft nicht belohnen kann für diesen couragierten Auftritt und einen Punkt aus dem nicht ganz ausverkauften Bernabeu mitzunehmen, im entscheidenden Moment fehlt das Glück, ist der Fußballgott nicht auf unserer Seite - warum eigentlich? Verdammt ungerecht, aber nicht zu ändern - die großartige Leistung der Mannschaft wird so bedauerlicherweise geschmälert, denn im Fußball geht es nun mal um Punkte und an Trostpreisen und Schulterklopfen sind die Jungs nicht interessiert. Keine Frage, man kann stolz sein auf diese Leistung, doch wir treten ja nicht an, um brave Zaungäste zu sein und zuzuschauen, wie das große Real Madrid sich n netten frühen Abend macht. Es hat jetzt wenig Sinn, sich auf kleine Fehler zu stürzen oder über den seltsamen norwegischen Schiedsrichter zu meckern, der Tousart nach 42 Sekunden für ein Foulchen Gelb gibt, aber Tchouameni nach 37 Minuten nicht Rot für sein heftiges Foul an Kral - insgesamt eher ein Heimschiedsrichter, auch, wenn man eine Nachspielzeit von fünf Minuten ansetzt, ohne dass es wirkliche Unterbrechungen gibt. Aber wirklich Schuld hat eben nur der Fußballgott, dieser blöde Mistkerl, der jetzt mal schön überlegen darf, wie er das wohl wiedergutmachen will. Und nein, es war nicht das größte Spiel der Vereinsgeschichte, jetzt schon gar nicht. Auch wenn es hätte ganz schön werden können … Im anderen Spiel unserer Gruppe gewinnt der SSC Neapel, auch relativ glücklich, mit 2:1 beim SC Braga - da ist es der Innenpfosten in der 96. Minute, der Braga den Ausgleich verwehrt. Also ist der Fußballgott auch woanders doof. Doch ist das etwa ein Trost? Leider nicht. Und ich muss mir jetzt, untröstlich, bis zum Spiel gegen Hoffenheim einreden, dass Fussball im Allgemeinen (und Champions League im Besonderen) nicht so wichtig ist…

18. September: Wolfsburg klaut Unions Spielweise

Gegen den VfL Wolfsburg hatte Union Berlin auswärts zuletzt das Nachsehen. © Swen Pförtner/dpa Icke: Da haben wir den Salat. Die Wolfsburger haben uns und unser System bis ins Kleinste studiert und kopiert. Sie spielten wie Union eigentlich spielt. Kämpferisch und ohne viel Ballbesitz. Den Ballbesitz hatte Union diesmal. Nützte nur nichts. Weil Wolfsburg eine zweite Säule unseres Spiels kopierte, die Effizienz. Union legte von Beginn an los wie die Feuerwehr. Dieses Engagement hielten sie auch fast 90 Minuten durch. Aber 30 Meter vor dem Tor machten die Wolfsburger alles dicht. Sie verengten die Räume, so dass es fast kein Durchkommen gab. Dem zur Folge hielten sich die großen Chancen, auf beiden Seiten, auch in Grenzen. Auch das von Urs Fischer vielzitierte Spielglück war am Samstag kein Unioner. Becker und Behrens hatten kurz vor Schluss noch mächtige Chancen, die dann doch nicht ins Eckige führten. Egal, Union hat nicht enttäuscht. Wolfsburg hat das clever gemacht und bei uns fehlten zwei, drei Prozent oder auch der Spritzer Glück. Eventuell hat der eine oder andere auch schon Real Madrid im Hinterkopf gehabt. Das größte Spiel der Vereinsgeschichte beginnt am Mittwoch um 18.45 Uhr - im Santiago Bernabeu Stadion. Das klingt schon wie Musik. Und natürlich wollen alle Union-Kicker auch dort spielen. Das kann auch mal dazu führen, dass man gegen einen Wolfsburger nicht gnadenlos im Zeikampf agiert. Die Aufregung auf dieses Spiel steigt jetzt, umso näher es kommt. Einmal im Leben bei Real gespielt zu haben, ist ein Traum. 16 Unioner werden ihn auf dem Rasen erleben. Wie wir dort abschneiden? Ist eigentlich völlig egal, solange wir ein halbwegs akzeptables Ergebnis einfahren und kämpferisch alles geben. Ein guter Union-Mob wird uns dort würdig vertreten. Man munkelt, dass es fünfstellig werden könnte. Eben weil sich einige Berliner auch am Kontingent von Real bedient haben sollen. Becker wird wohl in Madrid wieder spielen. Wie wichtig gerade er ist, sah man zu den Start-Spielen in dieser Saison, genau als er ausfiel. Becker könnte in Madrid zu unserer großen Waffe werden. Auch Khedira vermissen wir als Stabilisator vor unserer Abwehr schmerzlich. Für ihn wird wohl Madrid zu früh kommen. Es gibt eben doch einige Spieler, die wir nicht gleichwertig ersetzen können. Rönnow, Knoche, Doekhi, Khedira, Becker und Behrens gehören dazu. Aber alles Vergangene zählt Mittwochabend nicht. Wir spielen im Bernabeu. Und wir wollen dort bestehen. Bestenfalls sogar etwas Zählbares mit nach Hause nehmen. Auf Union! Eisern!

17. September: Das Beste an Wolfsburg ist der Zug nach Berlin …

In Wolfsburg konnten die Eisernen am Samstag erneut nicht punkten. © Swen Pförtner/dpa Unionfux: Es ist zum Ausflippen: auch im fünften Bundesligajahr bleibt Wolfsburg für uns ein mieses Pflaster, auch diesmal fehlt uns einfach das Matchglück - wir dominieren die ersten zehn Minuten und fangen uns nach einem kleinen Fehler, Behrens lässt sich den Ball nach Zuspiel von Kral wegspitzeln und Wolfsburg kontert entschlossen in die unsortierte Abwehr, trotzdem das Gegentor durch Wind. Dann machen wir nach einer knappen halben Stunde den Ausgleich, Flanke Laidouni und unwiderstehlicher Kopfball von Gosens, nur um zweieinhalb Minuten später durch einen Sonntagsschuss von Maehle abermals hinten zu liegen. Ab da sind, inklusive Nachspielzeit, noch rund siebzig Minuten zu spielen und Wolfsburg wird nur noch einmal gefährlich durch einen Pfostentreffer von Tomas kurz vor Schluss, aber egal, was wir auch anstellen, der Ausgleich will nicht mehr fallen, letztlich agieren wir zu unpräzise oder auch zu unglücklich und so bleibt eine überaus engagierte Leistung ohne Ertrag - ziemlich ärgerlich. Was will man dazu sagen? Sowas passiert. Die Wolfsburger sind an diesem Tag einfach wesentlich effizienter als wir und haben zudem das Glück auf ihrer Seite. Sie verlegen sich früh auf das konsequente Verteidigen der knappen Führung und unsere Spitzen bleiben stumpf - es ist nicht gerade der Tag von Behrens, der unmittelbar vor dem Abpfiff die Chance auf den Ausgleich hat, aber den Ball leider nicht genügend kann, Fofana und auch Sheraldo Becker bleiben glücklos - gerade bei Fofana werde ich den Eindruck nicht los, dass der noch ein bisschen braucht, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen. Und wir haben immer noch ein Problem, wenn wir das Spiel machen müssen, aber auch daran wird Urs Fischer immer weiter arbeiten. Das Beste an diesem Spiel? Becker ist wieder genesen (zwischenzeitlich sah das ja nach einer längeren Geschichte aus) und Tousart konnte endlich sein Pflichtspieldebüt geben. Bonucci hingegen bleibt auch in Wolfsburg auf der Bank - aber der Spielstand schrie auch nicht gerade nach einem Innenverteidiger. Premiere in Madrid? Wir werden sehen. Und natürlich der konsequente Support von schätzungsweise bis zu 5000 Unionern. Man hätte fast denken können, wir haben noch ein Heimspiel verloren … Also: kurz schütteln, weitermachen. Es bleibt auch wenig Zeit zum Hadern, denn schon am Mittwoch sind wir im Bernabeu. Ich sehe das zwar nicht so wie zum Beispiel der Sky-Kommentator, der vom größten Spiel der Vereinsgeschichte spricht, da ich uns nicht über den Gegner definiere. Und auch für Real (die erst heute Abend gegen San Sebastian spielen) sind wir ja ein Novum, sowas wie uns kennen sie noch nicht. Oder?

15. September: Zuerst Wolfsburg, dann Madrid!

Urs Fischer (57) lächelt vor Spielbeginn. © Andreas Gora/dpa Unionfux: So, Länderspielpause vorbei, unfehlbar Flick außer Dienst (gut eine halbe Million Monatsverdienst als Nationaltrainer - wer würde da nicht die Bodenhaftung verlieren?) - kommen wir wieder zum Wesentlichen, dem 1. FC Union Berlin. Am Samstag steht ein verdammt schweres Auswärtsspiel in Wolfsburg an, in der Bundesliga konnten vier in den vier bisherigen Spielen nur einen Punkt einfahren, schlechter lief’s für uns nur noch in Dortmund. Gut, möglicherweise genau die richtige Generalprobe für unseren Auswärtsauftritt im Bernabeu bei Real Madrid, sowas nennt man wohl Nagelprobe. Die Einstiegssiege gegen Mainz und Darmstadt waren gut, schön und wichtig, aber, ganz ohne Arroganz, die sind auch nur bedingt auf unserer Augenhöhe. Das Konstrukt war da schon, unbestritten und leider, etwas anderes und auch Wolfsburg ist ein durchaus ähnliches Kaliber, okay, vielleicht ’ne halbe Nummer kleiner. Aufgabe Nr. 1: das Spiel mit elf Mann beenden. Aufgabe Nr. 2: was mitnehmen. Aufgabe Nr. 3: Bonucci einbauen - wir holen doch nicht eine Champions League-Legende und lassen sie dann nur zuschauen, oder? Becker ist immer noch verletzt, Khedira auch, Volland ist gesperrt. Dafür dürfte Tousart wenigstens auf der Bank sitzen, endlich - und Aaronson ist zurück und kann unserem Spiel hoffentlich die entsprechenden Impulse verleihen - im Freundschaftsspiel der USA gegen Oman am Mittwoch in Minnesota traf er per Freistoß zum 2:0. Natürlich ist so ein Spiel am vierten Spieltag der Saison unweigerlich immer noch eine Wundertüte, da müssen Neuerungen greifen, weiter Neuzugänge integriert werden - mal sehen, wie die Mannschaft ins Spiel findet und der Werksverein so drauf ist … Und hoffentlich ist der Gedanke an Madrid bei unseren Jungs noch nicht allzu präsent - aber dafür wird der vor- und umsichtige Urs Fischer schon sorgen. Das gerade vorgestellte Champions League-Auswärtstrikot ist übrigens ein Knaller in Schwarz und Gold - mag sein, dass das nicht zwingend unsere Farben sind, aber es sieht einfach grandios aus und verkauft sich wie blöd - einige Größen sind schon jetzt kaum noch zu kriegen. Doch vor Madrid haben die Götter eben Wolfsburg gesetzt - und ein Sieg dort wäre in meinen Augen nicht viel geringer einzuschätzen als ein Sieg bei den „Königlichen“. Frei nach dem Motto: first we take Wolfsburg, then we take Madrid! Kleines Hoppla am Rande: Martin Kobylanski, 2014/15 bei uns, hat für die laufende Spielzeit bei der VSG Altglienicke unterschrieben. Immerhin oder wenigstens - wer kann das schon sagen? Und auch Niko Gießelmann hat endlich einen neuen bzw. alten Verein gefunden: für die nächsten zwei Jahre läuft er für Greuther Fürth auf - beiden viel Glück!

13. September: Es gibt nur einen Rudi Völler...

Rudi Völler siegte bei seinem Comeback gegen Frankreich mit 2:1. © David Inderlied/dpa Icke: Rudi kann es noch! Und wie! Kein Mensch, geschweige denn ein Fußball-Experte, hat so etwas prognostizieren können und wollen. Mit seiner Empathie und seiner Fußball-Erfahrung hat er die Kurve mit der deutschen Nationalmannschaft hinbekommen. Im letzten Blog (10.9.) schrieb ich, was Löw in seiner (kleineren) Krise 2014 machte. Er stellte einfach mal vier gelernte Innenverteidiger in die 4er-Kette. Daran muss sich Rudi Völler erinnert haben. Mit Tah-Süle-Rüdiger-Henrichs liefen gestern vier gelernte Innenverteidiger auf. Und davor mit Can ein weiterer defensiver Mann. Der Move ging auf. Aber nicht nur, weil plötzlich wieder so viel Defensiv-Power auf dem Platz stand, sondern weil die Einstellung stimmte. Alle Spieler rannten und kämpften. Sie passten auf, spielten mit Konzentration und machten wenig (Abspiel-) Fehler. Die Räume verengten sie 30 Meter vor dem Tor und vorn ging es nach guter Union-Manier auf die ballführenden Franzosen. Aber eben nicht blind und geordnet. Schon in den ersten 10 Minuten konnten die Deutschen durch ihr Pressing und natürlich durch das frühe Müller-Tor in der 4. Minute das Publikum auf ihre Seite ziehen. Und die über 60.000 in Dortmund nahmen das gern an. Von der Stimmung her war das eins der besten Länderspiele der letzten Jahre. 3 Minuten vor dem Ende machte Sane den Sack zu. Griezmanns` Elfmeter-Tor eine Minute vor Schluss war nur noch Kosmetik. Schon in der 25.Minute musste Völler Gündogan herunternehmen. Er hatte sich nach einem Foul von Rabiot verletzt. Groß kam rein und damit hatte Deutschland eine kämpfende Doppel-Sechs. Groß agierte noch aggressiver als Gündogan. Das schmeckte den Franzosen gar nicht, obwohl sie sich mit fortlaufender Spieldauer immer mehr Spielanteile sicherten. Auch die zweite Halbzeit lief so, wie die erste Halbzeit endete. Die Franzosen waren leicht überlegen. Die Deutschen hielten mit Kampf dagegen. Ab und an hatten wir dann auch längere Ballbesitzphasen. Viele Chancen gab es allerdings auf beiden Seiten nicht, obwohl die Franzosen auch hier leichte Vorteile hatten. Wie auch im letzten Spiel überzeugte Sane. Eben auch durch sein Tor. Tah - der auf der rechten Verteidiger-Position spielte, verblüffte durch ein gutes und sicheres Spiel, welches sogar Platz für Ausflüge bot. Genauso positiv agierte Henrichs auf links. Und Süle und Rüdiger fegten immer wieder kompromisslos dazwischen. Neben Sane überzeugte in der Offensive auch noch Wirtz. Allerdings mit kleinen Abstrichen. Müller ackerte und rannte wie ein Pferd. Er versuchte die Leere deutscher Führungsspieler zu kompensieren. Das gelang ihm an diesem Abend ganz ordentlich. Und schon wären wir bei der Körpersprache, die bei Müller ganz besonders sichtbar ist. Ihm sieht man schon im Gesicht an, wie es steht. Und keiner seiner Mitspieler hinkte dabei hinterher. Alle waren selbstbewusst, der Kopf oben und der Körper kampfbereit. Und genauso gewinnen wir auch wieder Spiele. Und Frankreich ist Vize-Weltmeister, ergo kein Fallobst. Doch wer übernimmt nach Völler? Der beste Deal wäre wohl, Völler bleibt einfach bis nach der EM. Das wird aber nicht passieren. Etliche Namen sind im Gespräch. Mein Favorit bleibt Matthias Sammer. Auch ganz heiß im Gespräch ist der Holländer Louis van Gaal. Den muss man nicht mögen. Arroganz werfen ihm viele vor. Aber vielleicht ist genau diese Charaktereigenschaft wichtig, um sich nicht von den DFB-Funktionären hereinreden zu lassen. Es bleibt spannend. Und "Schland" macht wieder Spaß. Eisern.