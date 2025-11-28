 358.837

Union-Berlin-Blog: Bangemachen gilt nicht: Favoritenrolle gegen Heidenheim annehmen!

Im Union Berlin-Blog berichten drei waschechter Berliner Fußball-Fan-Originale über die Eisernen aus Köpenick.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.
Die Autoren:

Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs.

Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

28. November: Bangemachen gilt nicht: Favoritenrolle gegen Heidenheim annehmen!

Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim gilt Union Berlin als Favorit. (Archivbild)
Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim gilt Union Berlin als Favorit. (Archivbild)  © Andreas Gora/dpa

Unionfux: Es wird seit Tagen vorgewarnt und rumgeunkt: das vermeintlich leichte Heimspiel gegen die auswärts noch punktlosen Heidenheimer, die aus den letzten sechs Spielen nur zwei Punkte mitnehmen konnten, das sei eins der schwierigsten überhaupt.

Erstens haben wir in den bisherigen vier Bundesligabegegnungen gegen die Mannschaft von der Brenz nur ein Unentschieden holen können und alle anderen Partien obendrein zu null verloren (das nennt man wohl einen Angstgegner).

Und zweitens liegt uns die Favoritenrolle nun mal so gar nicht und das Spiel können wir ja auch nicht machen, mehr oder minder wird auch der Trainer nicht müde zu unterstreichen, dass wir doch eigentlich nur Schweinefussball können, auch wenn mir nicht zuletzt der leise Stolz dahinter irgendwie missfällt.

Und überhaupt: mag alles sein und natürlich wird jeder vernünftige Mensch den Teufel tun, diese Aufgabe auch nur annähernd zu unterschätzen oder gar zu glauben, das wird ein Spaziergang im Spätherbst - nichtsdestotrotz muss man weder allzu pessimistisch an diese lösbare Aufgabe gehen noch tiefstapeln bis zum Gehtnichtmehr, ein Unentschieden in der Alten Försterei kann ja, bei allem Respekt für den Gegner, kaum unser realistisches Ziel sein.

Hier spielt der Tabellenachte gegen den Tabellenletzten, da sind es fünfzehn Punkte, dort lediglich fünf. Das sollte man zumindest für das eigene Selbstbewusstsein rekrutieren und auch, wenn wir selten die Favoritenrolle für uns in Anspruch nehmen können und wollen - hier sind wir es schon, ob wir wollen oder nicht, nicht zuletzt die Wettquoten sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache.

Klar wird sich unser sparsames Mittelfeld schwertun, unsere Stürmer in Szene zu setzen und auch der große Konterfussball wird eher ausfallen, insofern würde ich eher mit Jeong als mit Burke beginnen, auch wenn unser Südkoreaner in dieser Saison noch überhaupt nicht erklären konnte, warum er uns im Sommer vier Millionen wert war. Gleichwohl bringt er im Grunde die Dribbelstärke mit, die man gegen tiefstehende Gegner eher benötigt als Burkes Geschwindigkeit.

Nur langer Hafer nach vorn wird’s eben auch nicht richten, zumindest hat er das in dieser Spielzeit selten bis kaum. Und auch Derrick Köhn sollte endlich mal zeigen, dass er die Jungs in der Sturmmitte mit der einen oder anderen brauchbaren Flanke füttern kann. Und wird es nicht langsam Zeit für Skarkes erstes Tor, zumal gegen seinen Ex-Verein? Haberers letzter Treffer ist immer noch der sagenumwobene Elfernachschuss vor gut anderthalb Jahren, da wäre längst wieder ein Tor aus der Ferne angebracht, sollte durchaus drin sein für einen Mann mit seiner Schusstechnik.

On top kommen noch die Optionen Burcu und Bogdanov, zumindest von der Bank - will sagen: Potential ist doch vorhanden, wie wär’s mal mit abrufen? Gelingt das in ausreichendem Maße, dann müsste es doch möglich sein, den 1. FC Heidenheim klar und souverän zu schlagen und mit den angesammelten achtzehn Zählern etwas gelassener in den Jahresendspurt zu gehen. Bange machen gilt nicht, Konzentration, Wille und eine breite Brust sind gefragt und nicht Zögern und Zaudern. Und wenn Goalgetter Doekhi am Ende einen weiteren Doppelpack hinlegt - na, auch gut.

Auf jeden Fall ziehen wir am Samstag das Ding, der erste Bundesligasieg gegen Heidenheim wird eingefahren, ohne Wenn und Aber - auf geht’s!

26. November: Die Ruhe vor dem Sturm beim 1. FC Wundervoll?

Angeblich ist der 1. FC Union Berlin an neuen Spielern interessiert.
Angeblich ist der 1. FC Union Berlin an neuen Spielern interessiert.  © Andreas Gora/dpa

Icke: Wenn sich Bundesligisten Anfang Januar verstärken (oder auch schwächen), dann müssen die Gespräche mindestens jetzt – also gut 4 Wochen vorher beginnen. In den seltensten Fällen geht das sehr schnell. Was macht Union? Lassen sie Leite und Doekhi ziehen? Oder nur einen der beiden? Holt man dafür externen Ersatz oder versucht man die Lücken mit eigenen Spielern zu schließen? Wird endlich ein Spielmacher (egal ob eine 8 oder eine 10) verpflichtet? Springen wir darauf an, dass Awoniyi auf dem Markt zu sein scheint? Fragen über Fragen.

Wie immer dringt aus dem Forsthaus nichts nach draußen. Dafür existieren wohl Fake-Meldungen. Angeblich sind wir an dem österreichischem Nationalspieler Lazaro dran. Nur der spielt auf der rechten Außenbahn. Dort ist aber Trimmel unangefochten und es wurde gerade frisch mit Juranovic verlängert. Ebenfalls ein Qualitätsspieler. Und zur Not hat da auch schon Haberer sehr erfolgreich gespielt. Junioren-Nationalspieler Prosche (18) möchte sich auf dieser (seiner) Position im kommenden Sommer dort wohl auch mit einmischen. Diese Verpflichtung von Lazaro würde nun wirklich keinen Sinn machen.

Ob Jeremiah St. Juste ein Thema wird, sollte Doekhi gehen? Er ist bei Sporting völlig außen vor. Sitzt nicht einmal mehr auf der Ersatzbank. Zudem ist er – wie Lazaro auch – immerhin schon 29 Jahre alt. Das ist ebenfalls schwer vorstellbar. Keiner weiß wirklich, wo der Spieler leistungsmäßig steht. Ein Leite-Ersatz ist er sowieso nicht. Weil wir für Leite wohl einen Linksfuß bräuchten. Wahrscheinlich beobachten wir auch Diamande weiter. Wenigstens spielt er zuletzt wieder in Frankreichs erster Liga. Ein nach wie vor – vages Gerücht.

Ein frisches Gerücht aus England besagt, Awoniyi soll ein Thema in Bremen sein. Da denken natürlich viele spontan an seine erfolgreiche Zeit bei Union. Und ja, von der Qualität aus betrachtet, wäre das schon eine gute Idee. Allerdings ist er auch sehr verletzungsanfällig. Wenn dann käme wohl nur eine Leihe mit Kaufoption in Frage. Ist Awoniyi gesund, keine Frage, dann wäre er auch Stammspieler bei Union. Wahrscheinlich müsste sich dann Union von einen seiner Stürmer trennen.

Und der kann eigentlich nur Ljubicic heißen. Keine einzige Minute Spielzeit hat er bei Baumgart erhalten. Ende August zeigte Bochum schon einmal Interesse an ihm. Ein guter Manager hat eigentlich schon jetzt alles schon in Sack und Tüten. Und die Antwort kann nur ein Leihgeschäft sein. Ob dann darin noch Optionen mit enthalten sind, entscheidet das Gesamt-Paket.

Bei Florian Neuhaus haben wir letzten Sommer geschlafen. Den hätten wir wohl als 8er haben können. Nun hat er sich in Gladbach durchgebissen und spielt wieder. Das Thema dürfte damit geschlossen sein. Darvich wechselte für kleines Geld von Barcelona nach Stuttgart. Und dürfte sehr unzufrieden sein. Keine einzige Minute Spielzeit bekam er im Bundesliga-Team. Und dümpelt dort in der II.Männermannschaft vor sich hin. Ein Spieler, der als Mega-Talent galt und gilt! Vielleicht findet man eine Lösung mit dem Spieler und dem VfB? So jedenfalls kann und wird es nicht weitergehen. Das zentrale Mittelfeld ist - neben dem offensiven Mittelfeld - jedenfalls seine Position. Wie schnell sich ein Talent entwickeln kann, zeigt gerade der Münchener Karl. Ein Fest für die Augen ist es, ihm beim Fußball spielen zuzusehen.

Mal schauen, was Horst Heldt für uns vorbereitet hat. 36 bis 40 Punkte zu holen wird – auch dieses Jahr wieder – schwer genug. Zurzeit sieht es noch gut aus. Wie es dann aber mit potentiellen Abgängen in der Abwehr ist, weiß heute noch keiner ganz genau. Eisern.

24. November: Matchwinner Khedira sichert dreckigen Sieg bei St. Pauli

Am Ende konnte sich die Mannschaft über einen hart erkämpften Sieg am Millerntor freuen.
Am Ende konnte sich die Mannschaft über einen hart erkämpften Sieg am Millerntor freuen.  © Christian Charisius/dpa

Unionfux: Wenn wir gestern verloren hätten, wäre unser Abstand auf den Relegationsplatz auf vier Punkte zusammengeschmolzen und der Abstand auf den FC St. Pauli auf schmale zwei, da wir jedoch unseren zweiten Auswärtssieg verbuchen konnten, sind es auf beide, also Relegation und St. Pauli, komfortable acht Punkte. Das allein zeigt schon, wie eminent wichtig unser Erfolg an diesem elften Spieltag ist. Aber ehrlich gesagt: Über weite Strecken ist das "Wie" ziemlich ernüchternd.

In der ersten Hälfte verbucht der bemühte, aber doch limitierte Gastgeber keinen Schuss aufs Tor, lediglich ein Kopfball von Pereira Lage nach dreißig Minuten nach einer Flanke von Hountondji wirkt gefährlich, geht aber doch einen guten Meter links am Tor vorbei.

Wir lassen uns noch ein wenig mehr Zeit, aber in den letzten zehn Minuten vorm Halbzeitpfiff prüft Ilic nach Vorlage von Khedira und Querfeld den gegnerischen Keeper, dann köpft/schultert Rothe eine Burke-Flanke knapp vorbei und schließlich kommt es in Minute vierundvierzig zu unserem einzigen Highlight des Spiels.

Einen weiten Einwurf von Trimmel kann Oppie noch rausköpfen, jedoch genau auf den lauernden Khedira, der sofort abschließt, dabei allerdings nur Ilic trifft, von dem die Kugel zurückspringt. Im zweiten Anlauf ist unser Sechser dann präziser: Volley zieht er den Ball unhaltbar ins linke Toreck. Ein beinahe perfekter Zeitpunkt, um in Führung zu gehen und so nehmen wir diesen knappen Vorsprung auch in die Pause mit.

Etwas unerwartet ist dann in der zweiten Hälfte, dass wir einem zwar kämpferischen, aber nicht besonders starken FC St. Pauli das Spiel beinahe komplett überlassen. Wir haben kaum längere Ballbesitzphasen und unsere offensiven Bemühungen bestehen aus langen Bällen, fast allesamt ungenau wie ungefährlich. Obendrein machen es unsere technischen Unzulänglichkeiten St. Pauli relativ leicht, uns von ihrem Tor fernzuhalten. Dafür steht unsere Abwehr weitgehend stabil, auch wenn der Gegner fast jeden zweiten Ball bekommt, auch einen gewissen Druck aufbaut, damit glücklicherweise aber nicht allzu viel anzufangen weiß.

Erst nach einer Stunde kriegt der gewohnt sichere Rönnow wirklich was zu tun, kann jedoch erst den Versuch von Fujita, dann den Kopfball von Wahl drei Minuten später relativ mühelos halten. In der vierundsiebzigsten Minute brauchen und haben wir dann wirklich Schwein, denn Pereira Lage trifft nach Sinani-Vorlage aus relativ spitzem Winkel nur den langen Innenpfosten, auch den Abpraller kann der Gegner nicht verwerten. Zehn Minuten später klärt Haberer eine direkte Ecke kurz vor der Linie, es wird aber nicht ganz klar, ob die sonst wirklich im Kasten gelandet wäre oder doch knapp daneben. Zu ungenau sind die Versuche des Tabellensechzehnten, zumal unsere Abwehr keine wirklichen Fehler macht, wenn man von einem interessanten Klärungsversuch Skarkes ins eigene Toraus absieht und davon, dass es Trimmel tatsächlich schafft, Rönnow, den Ball aus den Händen zu spitzeln, beides bleibt allerdings folgenlos. Ach ja, in der Nachspielzeit schießt der eingewechselte Skarke aus achtzehn Metern relativ knapp links vorbei, das war dann tatsächlich unser einziger ernsthafter Torschuss nach der Pause, auch wenn es noch eine Burke-Aktion nach gut siebzig Minuten gibt, die jedoch a) von Vasilj geklärt wird und b) wegen Abseits ohnehin nicht gezählt hätte.

Am Schluss steht ein ziemlich dreckiger Sieg, der nichtsdestotrotz einen relativ schwachen und verunsicherten Gegner gebraucht hat und auch etwas Glück, denn normalerweise wird so ein Unvermögen (der Ball ist nach wenigen Stationen wieder beim Kontrahenten) und so eine offensive Passivität bestraft. Das Beste sind zweifellos die drei Punkte und natürlich sind die letztlich einem wunderbaren und spannenden Unentschieden zu bevorzugen, zumindest an diesem späten Nachmittag am Millerntor. Wir springen dadurch auf Platz acht der Tabelle, führen sozusagen den unteren Teil des Tableaus an (zu Platz sieben sind es immerhin fünf Punkte) - und können diesen Erfolg am kommenden Samstag im Heimspiel gegen die auswärts punktlosen Heidenheimer sozusagen vergolden. Da muss dann aber wahrscheinlich doch etwas mehr kommen, denn Bundesliganiveau erreichte diese letzte Partie des Spieltages nur äußerst selten - auf beiden Seiten. Wir allerdings sind die eine Aktion kurz vor der Pause besser, deswegen sind wir der mehr verdiente als unverdiente Sieger.

Außerdem setzt sich eine Serie fort: Fünfmal traf Matchwinner Rani Khedira (übrigens in der Kicker-Elf des Spieltages) in knapp viereinhalb Jahren für uns und alle fünf Spiele haben wir dann auch gewonnen.

Gut, wir sind diesmal kein Aufbaugegner für eine Mannschaft auf Talfahrt (St. Pauli hat jetzt die achte Niederlage am Stück hinnehmen müssen - Vereinsrekord), über die spielerische und technische Armut der zweiten Hälfte sollten wir uns aber schleunigst und zielführend Gedanken machen, ungeachtet der Freude (oder ist es doch eher Erleichterung) über den ersten Zu-Null-Sieg dieser Saison, der einem trotzdem irgendwie in den Knochen steckt - vielleicht hilft über die Woche ja öfter mal ein kurzer Blick auf die Tabelle.

22. November: Sonntag auf St. Pauli - Auf zum zweiten Auswärtssieg!

Können die Unioner am Sonntag einen Sieg gegen den FC St. Pauli erspielen?
Können die Unioner am Sonntag einen Sieg gegen den FC St. Pauli erspielen?  © Andreas Gora/dpa

Unionfux: Duelle mit dem FC St. Pauli sind immer etwas Besonderes - schon allein, weil der Kiezklub polarisiert: entweder man steht drauf und erkennt zudem eine Nähe zu unserem Verein oder das ganze Gehabe ist einem zu hysterisch und selbstgefällig und man kann die Braun-Weißen und ihre Anhänger nur schwer ertragen.

In jedem Fall sind die Hamburger ein Kontrahent im Abstiegskampf und allein das ist interessant. St. Pauli ist furios in die Saison gestartet, nach drei Spieltagen beachtliche sieben Punkte - aber dabei bleibt es dann auch. Seit sieben Spieltagen ist man ohne Sieg und hat in dieser Zeit lediglich zwei Tore geschossen. Allein das Pokalcomeback gegen die Hoffenheimer, als man in der allerletzten Sekunde der Verlängerung ausgleichen kann und das Elfmeterschießen für sich entscheidet, ragt positiv heraus (wäre im Punktspielbetrieb aber auch nur ein Unentschieden). Da ist die Stimmung also nicht die beste, da ist schon Druck auf dem Kessel, aber auch jede Menge Verunsicherung.

Darüberhinaus hat nicht nur Trainer Baumgart noch eine Rechnung offen: im Januar dieses Jahres gab’s eine unangenehme Niederlage am Millerntor inklusive einer ziemlich erschreckenden Leistung, keine Frage, dass man jetzt schon gern zeigen würde, dass man auch ganz anders kann. Und ja, man kommt natürlich nicht umhin, nochmals daran zu erinnern, dass gerade die nächsten beiden Spiele, also gegen St. Pauli und am Samstag darauf zu Hause gegen Heidenheim schon richtungsweisend und sechs Punkte sowohl möglich als auch wichtig sind. Keine Frage: wir tun uns gegen die Kleinen schon fast traditionell schwerer als gegen die Großen, gleichwohl wäre auch hier ein Gegenbeweis endlich mal an der Zeit.

Am Millerntor werden wir ohnehin und höchstwahrscheinlich weniger Ballbesitz als der Gegner haben, also eher aus der Umschaltsituation kommen und uns, wie so oft, auf die Standardstärke verlassen. Gerade deswegen ist es gut, dass Christopher Trimmel nach Gelbsperre wieder dabei ist und zudem Josip Juranovic endlich gesund, da dürfte die Reihenfolge aber klar sein: der Käpt’n beginnt und Juranovic löst ihn nach einer Stunde ab. Andrej Ilic könnte wieder beginnen für den notorisch glücklosen Skarke und im Mittelfeld könnten die Länderspieleinsätze eher gegen Schäfer sprechen, Kemlein hingegen wird wohl an seiner ehemaligen Leih-Wirkungsstätte heiß sein und in der Startelf stehen, interessant dürfte auch sein, ob Livan Burcu seine ersten Minuten bekommt. Sollte die Mannschaft allerdings die herausragende Einstellung des letzten Spiels abgespeichert und somit abrufbar haben, ist es fast egal, wer aufläuft, dann fahren wir den zweiten Auswärtssieg der Saison ein.

Für Auswärtsfahrer ist die Sachlage nicht gerade einfach, denn die letzte Partie des Spieltages am Sonntag um 17.30 Uhr bringt auf alle Fälle logistische Hürden mit sich, nichtsdestotrotz wird’s bestimmt ein gewohnt imposanter Auswärtsmob, der unsere Jungs hoffentlich zum Sieg schreit. Also auf geht’s, auf dass die Woche der Wahrheit ein voller Erfolg für uns wird!

19. November: Eine Ära endet: Oliver Ruhnert wechselt vom 1. FC Union zum BSW

Ex-Union-Manager Oliver Ruhnert (54) zieht es in die Politik.
Ex-Union-Manager Oliver Ruhnert (54) zieht es in die Politik.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Einigermaßen überraschend ist es schon, als der 1. FC Union am 13. November verkündet, dass der Chefscout und ehemalige Geschäftsführer Profifussball Männer (umgangssprachlich auch Manager) Oliver Ruhnert nach fast achteinhalb Jahren den Verein verlässt - und zwar mit sofortiger Wirkung. Wenn so etwas passiert, man also nicht wartet bis zum Saisonende oder doch wenigstens bis zur Winterpause, dann ist irgendwas im Busch. Entweder gab es heftigen Streit hinter den Kulissen, der ein gemeinsames Weiterarbeiten unmöglich macht oder es gibt ein lukratives Angebot eines anderen Vereins und das Gerücht, dass Ruhnert zum FC Schalke zurückkehren könnte, ist ja nicht neu.

Doch diesmal liegt der Fall anders: Oliver Ruhnert will und wird zum nächsten Bundesparteitag des BSW Anfang Dezember als Generalsekretär kandidieren und dann aller Voraussicht nach wohl auch gewählt. Die noch sehr junge Partei, die ziemlich rasant in die deutsche Politik einstieg und bei der letzten Wahl ebenso unerwartet wie hauchdünn am Einzug in den Bundestag scheiterte, ist mächtig stolz, dass ihr ein solcher Coup gelungen ist, die ehemalige Chefin und Namensgeberin Sahra Wagenknecht spricht von einem Hauptgewinn und bemüht den Vergleich eines Königstransfers.

Das politische Engagement von Ruhnert ist beileibe nicht neu, er saß beispielsweise für die Linke im Stadtrat von Iserlohn und hatte sich ja schon mal beurlauben lassen, um für das BSW MdB zu werden, was, wie gesagt, nur sehr knapp verpasst wurde. Ich will seine politischen Ambitionen hier gar nicht bewerten, außer, dass er damit nie hinterm Berg gehalten, jedoch strikt zwischen Sport und Politik getrennt hat.

Es soll vielmehr darum gehen, dass mit seiner Demission eine Ära endet, fast auf den Tag genau zwei Jahre nach der seinerzeit ebenfalls überraschenden Trennung von Urs Fischer, der, nur wenige Monate nach seiner Wahl zum Trainer des Jahres, nach einer fast beispiellosen Abwärtsspirale (dreizehn Niederlagen und nur ein Unentschieden) ausgelaugt und ratlos das Handtuch warf (oder werfen musste?).

Oliver Ruhnert ist, gemeinsam mit dem Schweizer Übertrainer, den er ja schließlich auch geholt hat, Sinnbild einer beinahe unwirklichen Erfolgsgeschichte, angefangen mit dem Aufstieg in die Bundesliga über die Qualifikation zur Conference League, Europa League bis endlich zur Champions League (nach einer Saison ohne Heimniederlage, als einzige Mannschaft der fünf großen Ligen!!), was für eine steile Kurve, die ihresgleichen sucht und auch in der Rückschau kaum zu fassen ist. Das gelingt natürlich auch mit einer ziemlich klugen Einkaufspolitik des Managers, der 2017 erst als Chefscout bei uns anheuert, aber schon ein Jahr später aufsteigt, zu der Schlüsselspieler wie Christian Gentner, Sheraldo Becker, Robert Andrich, Taiwo Awoniyi, Robin Knoche, Max Kruse und Benedict Hollerbach gehören, ebenso wie die bei uns immer noch aktiven Rani Khedira, Diogo Leite, Danilho Doekhi und Freddy Rönnow, allesamt Garanten für unseren Höhenflug oder auch „nur“ für den Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse.

Zwischenzeitlich glaubt man fast an eine Unfehlbarkeit von Ruhnert und Fischer, jeder, sei es die Fachwelt oder die Fans, ist sich sicher: so lange die beiden bei uns den sportlichen Ton angeben, was soll da schon passieren? Umso erstaunlicher, dass in den letzten Jahren das Goldhändchen von Ruhnert immer öfter versagt und dabei meine ich nicht unbedingt Transfers wie Robin Gosens oder Leonardo Bonucci, die unter glücklicheren Umständen durchaus besser funktioniert hätten, sondern die schon auffällige Menge an (teuren) Missgriffen wie Puchacz, Möhwald, Öztunali, Dajaku, Endo, Pantovic, Jordan, Kaufmann, Bedia, Tousart und Volland, um nur die auffälligsten zu nennen, obendrauf kommen Fehleinschätzungen wie zum Beispiel bei Leweling oder auch Asllani.

Selbstverständlich gehören die dazu, sind zwingend Teil des Geschäfts, doch die wirklichen Glücksgriffe werden eben im gleichen Maße auch selten - will sagen: Oliver Ruhnert ist zum Ende seiner Amtszeit hin nicht mehr der strahlende Ritter, manchmal wirkt es gar so, als ist er mit dem Herzen nicht mehr voll dabei und mit dem halben Kopf schon bei der politischen Karriere, zu oft schimmert in Interviews durch, dass er über ein baldiges Ende im Profifussball nachdenkt und dass er schließlich freiwillig in die zweite Reihe als Chefscout rückt, kommt ja bestimmt auch nicht von ungefähr.

Ob es klug war, nochmal zurückzukehren nach dem gescheiterten ersten Anlauf? Schwer zu sagen. Die Trennung fällt mit Sicherheit mittlerweile etwas leichter, sowohl ihm als auch uns, als würde man noch aus dem Vollen schöpfen, andererseits trennt man sich in Freundschaft und ohne Groll, das ist in diesem Geschäft ja auch nicht so häufig. Und seine Verdienste um den 1. FC Union sind gewaltig und unbestritten, die Erfolge auch, die ja keiner von uns je so erwartet hätte und noch hat sein Nachfolger nicht beweisen können, besser zu sein.

In nächster Zukunft werden eher etwas kleinere Brötchen gebacken: wir sind weiterhin froh, wenn wir die Klasse ohne größere Schwierigkeiten halten und Oliver Ruhnert wird zu tun haben, das BSW auf der politischen Landkarte zu halten, keine leichten Aufgaben, hier wie dort - die Mühen der Ebene eben.

Danke, Oliver, für die achteinhalb Jahre in unseren Reihen, ein bisschen sind wir froh, dass du nicht bei einem sportlichen Kontrahenten anheuerst, das sagt ja auch schon was über deine weitreichenden Qualitäten. Viel Glück und Spaß bei allem, was du tust - und hoffentlich erfüllt dich deine neue Aufgabe nur annähernd wie deine bisherige - man sieht sich!

18. November: Versöhnliches letztes Quali-Spiel mit WM-Tickets

Nico Schlotterbeck (25) lässt sich feiern.
Nico Schlotterbeck (25) lässt sich feiern.  © Jan Woitas/dpa

Icke: Endlich spielte Deutschland einmal 90 Minuten konzentriert. Mit 6:0 wurden die Slowaken regelrecht auseinandergenommen. Das Spiel an sich war schon nach einer guten halben Stunde entschieden. Da stand es schon 3:0. Zur Halbzeit dann 4:0.

Die leicht verletzt gewesenen Schlotterbeck und Kimmich spielten. Das war auch wichtig, sie gaben Stabilität. Baumann hatte nicht allzu viel zu tun. Musste aber seinen Qualitätsnachweis in der 21.Minute erbringen. Da kratzte er einen Ball in Richtung Torecke noch um den Pfosten. Ganz stark! Die Abwehrreihe Kimmich-Tah-Schlotterbeck-Raum spielte wieder und hatte keine Probleme. Im zentralen Mittelfeld gab es mit Goretzka und Pavlovic wieder die Bayern-Variante und vorn durfte wieder Sane auf rechts spielen. Links Wirtz und in der Mitte Gnabry. Ganz vorn der immer besser werdende Woltemade.

Es war ein munteres Spiel. Die Slowaken waren sehr schwach. Das nutzten wir aus. Wir waren konzentriert und leisteten uns sehr wenige Fehler. Selbst unser Angriffsspiel war kreativ. Das kommt dabei heraus, wenn unsere Spieler endlich einmal ihre Potentiale abrufen. Sie können es ja. Sane auf rechts erwischte einen Tag, wo man feststellen musste, in der Form gehört er in die Stammelf. Zwei Tore (das dritte und vierte Tor) erzielte er selbst und viele gute Vorbereitungen kamen dazu. Woltemade eröffnete mit seinem druckvollen Kopfball zum 1:0. Und fragte sich hinterher selbst, wo irgendwelche Gegenspieler waren. Es waren im Umkreis von 5 Meter keine vorhanden. Das zweite Tor machte dann Gnabry nach Vorarbeit von Goretzka. Zeitweise spielten die Deutschen ihren Gegner schwindlig.

Nagelsmann brachte F. Nmecha zur Halbzeit für Pavlovic nur zur vorbeugenden Sicherheit. Er fügte sich nahtlos ein. Die leicht angeschlagenen Schlotterbeck und Kimmich wurden dann nach einer guten Stunde durch Baku und Thiaw ersetzt. Ersterer hatte gleich so viel Spaß am deutschen Kombinationsspiel, dass er gleich mal das 5:0 (67.) schoss. Da ging es Nagelsmann durch den Kopf, was einmal funktioniert … könnte auch ein zweites Mal klappen. Nachdem er in der 72.Minute die linke Außenbahn durch Brown für Raum ersetzt hatte, brachte er nun in der 77.Minute den nachnominierten Quedraogo. Sein Pokerspiel ging auf. Zwei Minuten später erzielte der Rasenball-Spieler das 6:0.

Das Grund-Korsett für die WM bilden sicherlich die elf Kicker der Startformation. Havertz und Musiala werden alles daransetzen, wieder federführend mitzumischen. Beide befinden sich in der Reha. Kleindienst muss sich strecken und seine beste Form wiederfinden, will er Woltemade als 9er eine echte Konkurrenz sein. Bei Rüdiger werden wir sehen, ob er sich noch einmal reinspielen kann. Vor seiner Verletzung wackelte er gewaltig. Und Tah und Schlotterbeck scheinen sich gefunden zu haben. Na gut, im Tor müssen wir keine Sorgen haben. Auch Baumann kann eine gute WM spielen. Der eigentlich gesetzte Ter Stegen muss eine Lösung finden, Stammkeeper zu sein. Sonst wird es nicht klappen. Und zur allergrößten Not, kann man Neuer rund um die Uhr anrufen. Ob es El Mala oder Karl noch schaffen? Das ist schwer zu prognostizieren. Das Talent, eine gute WM für ein Land aus den Top-Ten zu spielen, haben beide Kicker. Ich vermute einer der beiden jungen Spieler wird mit in die USA reisen. Von den Ex-Unionern wird es wohl nur Schlotterbeck schaffen. Andrich scheint aktuell ohne Chance zu sein. Noch kann er sich aber durch starke Leistungen in der zweiten Hälfte der aktuellen Bundesliga-Saison empfehlen. Eisern.

17. November: Eine Institution - der Union Preis-Skat

Einige Unioner hatten am vergangenen Samstag gute Laune beim Skat - auch Präsident Dirk Zingler.
Einige Unioner hatten am vergangenen Samstag gute Laune beim Skat - auch Präsident Dirk Zingler.  © Jens Kalaene/dpa

Icke: Neben dem eigentlichen Fußball hat der 1. FC Union eine ganze Menge Aktivitäten, Freizeitspaß und Soziales zu bieten. Ganz vorn mit dabei sind natürlich das Weihnachtssingen und das Drachenboot-Rennen. Ebenso die vereinseigene Stiftung, die sich vielen sozialen Dingen im Kiez, aber auch in ganz Berlin widmet. Bildungs- und Lernpatenschaften werden durchgeführt. Feriencamps für Kinder gibt es mehrere. Notfalls kann die Fanbase auch mit "2000 Mann-Stärke" anrücken und ein ganzes Stadion bauen. Und sollte es mal wieder eng werden, so wird eben in Massen Blut gespendet. Aber da gibt es noch ein kleines - aber feines Event:

Zum 50. Mal hintereinander fand am vergangenen Samstag der Union-Preis-Skat statt. Eine tolle Tradition. Seit über 20 Jahren wird in der Abseitsfalle gezockt, der Union-Kneipe am Stadion schlechthin. Früher war man gewohnt, alles liegt in der Hand von Andre Rolle, dem Chef-Organisator und ehemaligen Stadionsprecher von Union. Er hat das über einen langen Zeitraum verlässlich und hervorragend organisiert. An seiner Seite standen und stehen immer noch: Ukka, Wolfgang Vallentin und Torsten Eisenbeiser. Seit einiger Zeit ist federführend die Unionförsterin mit dabei. Ergo muss auch der (große) Olli mit ran. Marian (Andre Rolles' Sohn) gehört jetzt traditionell auch mit zum Team. Ebenso wie auch Fabian, den man mit Union-Spitznamen "Huhn" ruft. Und eben natürlich das (komplette) Team der Abseitsfalle.

120 Skatspieler vergnügten sich dann mit einer 1A-Organisation bis an die Mitternachtsgrenze. Zwei große Vierer-Runden werden gespielt und eine Pause gibt's dann auch noch. In früheren Jahren beglückten das Turnier Ex-Kicker wie Wolfgang Matthies und Manfred Zapf. Dieses Mal war es Dirk Zingler, der Lust auf einen gepflegten Skat hatte. Woher ich das alles weiß? Ich war schon in früheren Jahren gern dabei. Hatte nur eine (wenn auch größere) Pause eingelegt. Nach dem diesjährigen "Gute-Laune-Turnier" werden weitere Pausen bei mir entfallen.

Warum ist das so cool? Es ist völlig unwichtig, wer gewinnt und wer Letzter wird. Die Kommunikation zwischen Unionern und natürlich auch der Spaß am Skat stehen im Vordergrund. Bei mir jedenfalls hat sich das mehr als erfüllt. Einige Leute habe ich neu kennengelernt und alte Haudegen wiedergetroffen. Wenn man dann noch wenigstens ab und zu ein gutes Blatt bekommt, dann ist das ein mehr als gelungener Abend. Die Würze bei allem sind natürlich auch die Preise. Das war früher schon immer Wahnsinn, was die Orgas alles zusammengetragen haben. Wurde aber wohl dieses Jahr noch einmal getoppt. Jeder Teilnehmer bekommt einen Preis. Und was für Preise dort standen! Einen kleinen Union-Fan-Shop hätte man locker füllen können. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn der (z.B.) 118. Immer noch einen wirklich tollen Preis bekommt.

Das ist es, was den 1. FC Union ausmacht. Bei Pflichtspielen immer ausverkauft (kein Wunder bei inzwischen knapp 75.000 Mitgliedern). Immer laut das Team unterstützend. Nie pfeifend. Und auch beim Skat, Drachenboot oder Weihnachtssingen Spaß haben. Die Ärztin neben dem Mann vom Bau und alles passt. Sportvereine wie Union erfüllen hier einen ganz wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Der Berliner Senat hat das noch nicht verstanden, sonst würde er sich (hinsichtlich der Infrastruktur bei der aktuell anstehenden Stadion Erweiterung) anders benehmen. Eisern

15. November: Nicht mit Ruhm bekleckert

Fans von Union Berlin feuern ihr Team mit Schals an.
Fans von Union Berlin feuern ihr Team mit Schals an.  © Andreas Gora/dpa

Icke: Wenn der deutsche Torwart Baumann in der 1. Halbzeit mehr Ballkontakte hat, wie zwei deutsche Stürmer zusammen, dann sagt das allein schon viel aus. Sehr oft folgt auf ein gutes Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein Rumpel-Kick. So auch diesmal. Nein, wir haben ja mit 2:0 gewonnen, aber beim Fußball-Zwerg Luxemburg muss das anders aussehen. Kimmich und Schlotterbeck wurden mit leichten Blessuren geschont. Dafür spielten Baku und Anton.

Und nein, Mega-Talent El Mala wurde noch nicht eingesetzt. Adeyemi gelbgesperrt ebenso nicht. Wenigstens Woltemade erwischte einen guten Tag und erzielte beide Tore. Eins davon nach guter Vorarbeit von Sane, der wieder spielen durfte, aber ansonsten auch keine Bäume ausriss. Auch Wirtz konnte den Deutschen keinen Schwung verpassen. Und wirklich ernsthaft - musste Baumann mehrmals eingreifen, um ein Tor zu verhindern. Ein homogenes Gefüge ist die deutsche Nationalelf noch nicht.

Ein Punkt fehlt den Deutschen noch, um die Qualifikation zu schaffen. Den werden wir auch holen. Und dann muss nächstes Jahr ein Team stehen, was bei der Dreier-WM in USA+Kanada+Mexiko 2026 auch bestehen kann. Mal schauen, ob sich Nagelsmann traut unsere Mega-Talente noch zu integrieren. Neben Wirtz mit seiner Formkrise, kämpft ja auch noch Musiala um seine Rückkehr. Zeitlich könnte das passen. Ob er seine alte Form wiedererlangt, ist ein anderes Thema. El Mala saß das erste Mal auf der Bank. Für ihn war es ein Schnuppertag. Er sollte sich wohl an die Atmosphäre gewöhnen. Mit Lennart Karl steht das zweite Mega-Talent vor der Tür und scharrt mit den Hufen. Wenn ich die vier deutschen Talente aktuell in Augenschein nehme, hat Karl klar die Nase vorn. Eben auch vor Wirtz.

Genau das lässt mich noch ein wenig auf guten deutschen Fußball bei der nächsten Weltmeisterschaft hoffen. Musiala, Karl, Wirtz und El Mala sind allesamt Fußball-Künstler. Der ebenfalls noch junge Woltemade scheint sich jetzt zu akklimatisieren und beginnt auch in der Ländermannschaft Tore zu erzielen. Diese fünf jungen Spieler sind die Zukunft und die Hoffnung von Deutschland. Sane und Gnabry eher Auslaufmodelle. Einen wichtigen Schritt hat Nagelsmann schon vollzogen. Lange hat es gedauert, aber letztendlich hat er Kimmich wieder als rechten Verteidiger spielen lassen. Da gehört er hin. Jetzt muss noch die Keeper-Frage entschieden werden. Ter Stegen wird es wohl mangels Einsätze nicht mehr schaffen, sich (nach seiner Genesung) ins Team zu spielen. Dann muss Neuer zwingend noch einmal einspringen. Es ist keiner Diskussion würdig ... er ist immer noch eine Ausnahme-Erscheinung im Tor. Und kann einen ganz bestimmten Ball halten, den andere sehr gute Keeper (wozu Baumann Zweifelsfrei zählt) niemals sehen würden. Das sind die Kleinigkeiten, die zu Titeln führen. Eisern.

13. November: Für alle gilt - nur Mut!

Macht's noch (mehr als) einmal wie gegen die Bayern, Jungs!
Macht's noch (mehr als) einmal wie gegen die Bayern, Jungs!  © Andreas Gora/dpa

Unionfux: Die wichtigste Erkenntnis aus dem Spiel gegen die Bayern - mal abgesehen davon, Harry Kane in der Nachspielzeit nicht vollkommen allein zu lassen - ist sicherlich, dass Erfolg mit Mut verbunden ist. Alle unsere Siege und dieses Unentschieden haben wir durch mutiges Spiel erzielt, fernab von Zögern und allzu vielen Alibi-Pässen. Eins ist klar: In dieser Liga können wir uns, zumindest im Moment, kaum einen Gegner zurechtlegen, nicht zuletzt, da man dazu Ballbesitz braucht, den wir ja unter Baumgart noch mehr scheuen, wie der Teufel das Weihwasser als ohnehin schon, was die Bundesligazugehörigkeit betrifft. Uns fehlt dazu auch die individuelle Klasse, die bestenfalls hier und da mal aufblitzt und nicht zuletzt die Passsicherheit, die saubere Ballannahme und die einstudierten Laufwege (vielleicht gibt's die ja, man sieht sie nur so selten…). Wobei, das könnte man ja trainieren, trotzdem schleppen wir dieses Handicap schon viel zu lange mit uns rum, man wüsste zu gern, woran das liegt, dass da kaum Verbesserungen zu bemerken sind.

Umso wichtiger ist dann so etwas wie Entschlossenheit; Konsequenz und eben Mut. Mut zum Konter, Mut zum Abschluss, Mut zum Mitspielen. Gerade, wenn man sich die restlichen fünf Spiele bis zur Winterpause, gar die sieben bis zur Halbserie ansieht oder auch nur die nächsten zwei: Jetzt können wir schon einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen, denn Siege auf St. Pauli und gegen Heidenheim - beide haben gerade große Probleme mit sich selbst - wären ein gewaltiger Satz nach vorn und schon quasi die halbe Miete nach nur zwölf Spieltagen.

Auch wenn das Aufrichten eines Kontrahenten unsere große Stärke ist - gegen Gladbach haben wir bewiesen, dass wir durchaus auch anders können, besonders in der ersten halben Stunde, als wir das Spiel im Grunde bereits klar gemacht haben. Zaudern, abwarten, reagieren, das wird uns nicht weiterbringen, wobei man natürlich nicht ins offene Messer laufen darf. Insofern müssen wir in Hamburg und zu Hause gegen Heidenheim mit der breiten Brust auflaufen, die gegen den Meister so imposant war.

Außerdem beginnt sich schon jetzt das Wintertransferkarussell leicht zu drehen. Der AC Florenz soll sich, wieder einmal, für Diogo Leite interessieren, Doekhi ist natürlich auch in der Verlosung, ganz besonders nach seinen starken Auftritten inklusive Torgefahr. Wir hingegen sollen ein Auge auf Valentino Lazaro vom AC Turin geworfen haben, als möglicher Nachfolger unserer Vereinslegende Trimmel. Lazaro ist vielen noch aus seiner Zeit bei der Hertha in Erinnerung und natürlich auch für sein unfassbares Tor via Scorpionkick für Mönchengladbach gegen Leverkusen. Bis hierher ist es nur ein Gerücht, mal sehen, was letztlich daraus wird.

Ansonsten werde ich nicht müde, für einen Achter oder Zehner zu werben, der uns offensiv entscheidend besser in Szene setzen kann plus im besten Falle Fähigkeiten für Standards mitbringt, denn da haben wir nur Trimmel und jetzt wieder Juranovic und auch noch Skov, aber die beiden sind nun mal verletzungsanfällig - und so, wie wir teilweise darauf angewiesen sind, wäre da ein weiterer Spezialist gar nicht mal verkehrt. Viel Hoffnung habe ich da leider nicht, zu stark scheint die allgemeine Abneigung gegen Spielmacher o. ä bei den Verantwortlichen und es wird natürlich nicht zuletzt danach gehen, wen man noch alles ersetzen muss bzw. wen man davon überzeugen kann, sein fußballerisches Glück woanders zu versuchen. Und logischerweise gilt dabei auch für Horst Heldt: nur Mut!

Insbesondere weil sein Vorgänger und unser derzeitiger Chefscout, Oliver Ruhnert, uns mit sofortiger Wirkung und nach fast achteinhalb Jahren, zweifellos etwas überraschend, verlässt. Damit geht endgültig eine Ära zu Ende, denn ganz besonders er und natürlich Urs Fischer haben die unbestritten erfolgreichste Zeit unseres Vereins geprägt. Wir werden an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal ausführlicher darauf eingehen. Bis dahin sagen wir: Herzlich eisernen Dank für alles, Oliver und nur das Beste für deine weiteren Pläne und Ziele!

10. November: Tausendsassa Jochen Lesching

Der 1. FC Union Berlin trauert um Hans-Joachim "Jochen" Lesching, Aufsichtsratsmitglied und Ehrenmitglied des Vereins.
Der 1. FC Union Berlin trauert um Hans-Joachim "Jochen" Lesching, Aufsichtsratsmitglied und Ehrenmitglied des Vereins.  © Screenshot Instagram: 1.fcunion

Icke: Nun ist es schon ein paar Wochen her. Jochen Lesching verabschiedete sich von uns. Ich hatte das unbedingte Vergnügen ihn kennenzulernen. Ein ganz cooler Typ. Eine echte Marke, wie man es nur noch selten heute erlebt. Immer geradeaus. Er philosophierte sehr gern. Und er war uneigennützig wie verrückt. Ich sagte einmal, er ist der einzige Millionär, den ich kenne, der seine Hefte noch selbst verkauft. In Anspielung darauf, dass er selbst noch im betagten Alter am Tor stand und unser/sein Programmheft am Spieltag verkaufte. Großartig so etwas sehen zu dürfen! Ein Tausendsasse ist nach heutigem Verständnis übrigens ein Mensch, der vielseitig begabt und damit unterwegs ist.

Und ja, er war auch ein erfolgreicher Geschäftsmann. Die Druckerei, die er aufbaute, war Anfangs sehr klein und nahm jeden Auftrag an. In den Neunziger Jahren ließ ich mir von ihm eine Grundausstattung zur Selbstständigkeit anfertigen. Das ging los mit den Entwürfen für Logos und endete in dessen Druck. Dann wuchs seine Druckerei zu einer relevanten Institution. Nicht nur für das Union-Programmheft. Immerhin mussten regelmäßig etliche tausend Exemplare gedruckt werden. Übrigens ist es für eine Druckerei keine Selbstverständlichkeit, Maschinen für Prospekt-Druck zu besitzen. Der große Berliner Verlag beispielsweise muss das außer Haus drucken lassen. Er hat diese Technik gar nicht. So eine Maschine kostet richtig Geld. Jochen investierte das zur rechten Zeit.

Später riss unser Kontakt nie ab. Und es ging um ganz verschiedene Themen. Eben auch um Hilfen für Bedürftige. Oder auch um Werbe-Deals mit Firmen zu tätigen. Um es vorwegzunehmen, es klappte nicht alles, was wir uns in stundenlangen Telefonaten ausdachten. Einiges aber schon. Er war immer positiv. Dinge einfach mal versuchen, war genau sein Ding. Und Projekte, wie den Spielplatzbau, was einer seiner besonderen Steckenpferde war … kaum einer kann sich vorstellen, wie viel Arbeit im Vorfeld, das macht … Finanzierungen zu sichern, Sponsoren bei der Stange zu halten und dann auch noch den ganzen Behördenkram durchzustehen.

Ganz am Anfang, als es darum ging, die Union-Stiftung überhaupt auf solide Füße zu stellen, hatte er noch eine fleißige und kluge Organisations-Partnerin, die ihm bei vielen Dingen half oder sogar federführend war. Tekmessa, die leider ebenfalls viel zu früh verstorbene „gute Seele“ von Union. Die beiden waren hinsichtlich der Stiftung und sozialen Arbeit in unserem Verein ein absolutes Dream-Team.

Und auch fußballerisch konnte ich in vielen Dingen mit ihm übereinstimmen. Ohne jetzt Namen zu nennen, verstanden wir beide niemals … wie ein bestimmter Spieler bei uns … gehypt wurde. Wir waren da anderer Meinung. Und das war auch gut so. Denn diese Eigenschaft, immer eine eigene Meinung zu vertreten, nützte Union. Wir brauchen keine Ja-Sager, sondern kluge Köpfe mit eigenen Meinungen. Leider haben wir hier einen herben Verlust erlitten. Kommende Generationen werden hoffentlich so einen „Großen“ immer respektvoll in Erinnerung behalten.

Sein Leben steht für ein Paradebeispiel eines erfüllten Lebens. Wer im privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Umfeld (Union) so große Fußabdrücke hinterlässt, der hatte ein erfülltes Leben. Eisern.