Union-Glücksbringer Khedira: Ping-Pong-Tor nur Zufall? Keinesfalls!

Berlin - Wenn er trifft, dann sind drei Punkte sicher. Fünf Tore hat Rani Khedira (31) für Union Berlin erzielt. Alle endeten mit einem Sieg.

Auf und davon: Serientäter Rani Khedira (31, l.) sicherte Union mit seinem Tor drei Punkte bei St. Pauli. © Christian Charisius/dpa

In der Premierensaison ging der Bruder von Sami Khedira (38) noch leer aus, dann aber war der Abräumer gleich zweimal zur Stelle. Im März 2023 traf Khedira beim 2:0 in Frankfurt. Zwei Monate später folgte sein wohl wichtigstes Tor: Er schoss Union mit dem 1:0 gegen Bremen in die Champions League.

Es folgte eine weitere torlose Saison, die beinah mit dem Abstieg geendet hätte, ehe Khedira vergangene Spielzeit in Freiburg (2:1) die Netzallergie ablegte. Diese Saison steht der Mittelfeldspieler schon bei zwei Treffern. Gegen Gladbach (3:1) machte er den Deckel drauf und jetzt erzielte Khedira bei St. Pauli (1:0) das goldene Tor.

Ein Treffer über Umwege. Erst stand sein eigener Mitspieler im Weg, im zweiten Anlauf aber jagte der 31-Jährige die Kugel humorlos ins Netz - nach einem Einwurf. Nur ein Glückstreffer in einem eigentlich typischen Null-zu-Null-Spiel? Wohl kaum!

"Es mag ja sein, dass der ein oder andere glaubt, dass es Zufall ist, aber es ist jetzt schon zum wiederholten Male so, dass wir aus solchen Situationen zum Nachschuss kommen und dann daraus Tore machen", erklärte Steffen Baumgart (53) auf der Pressekonferenz. Die Standards und zweiten Bälle bleiben weiter eine absolute Stärke der Eisernen. Gerade, weil spielerisch vieles zu wünschen übrig ließ.