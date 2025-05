Union-Berlin-Blog: Das letzte Heimspiel: entspannt, aber nicht ohne Ehrgeiz

Fortsetzung des Artikels laden

18. September: Schlüsselspiel gegen die Betriebssportgemeinschaft

Torhüter Frederik Rönnow (32) reagiert auf dem Platz. © Hendrik Schmidt/dpa Icke: Wann bezeichnet man ein Spiel als Schlüsselspiel? Wenn es eine Richtung für die Zukunft vorgibt. Das ist wohl am 4. Spieltag der Fall. Wir haben jetzt 5 Punkte aus 3 Spielen. Das ist ein guter Start. 2 Unentschieden und einen Sieg auf der Habenseite zu wissen. Wir können das aber jetzt veredeln. Mit einem Sieg gegen die BSG Hoppenheim. Kein weiterer Punktezuwachs würde uns noch nicht in die Abstiegszone bringen, aber in das tiefe Mittelfeld, wo es dann ganz schnell hoch oder runtergeht. Zumal das dann folgende Punktspiel in Gladbach auch eine echte Aufgabe darstellt. Die Betriebssportler sind nicht ganz so toll in die Saison gestartet. Am letzten Wochenende gab es eine 1:4-Heimklatsche gegen Leverkusen. Das kann passieren, wenn nicht das "wie" wichtig wäre. Nur in der 1. Halbzeit konnte Sinsheim Paroli bieten. In Halbzeit 2 gingen sie unter. Zuvor hatten sie in Frankfurt mit 1:3 verloren. Am 1. Spieltag gewann sie knapp mit 3:2 gegen Aufsteiger Kiel. Wie schon angedeutet, gegen Leverkusen kann man - auch zu Hause - verlieren, ebenso in Frankfurt und der knappe Sieg gegen Kiel war nun auch kein Fußball-Fest. Deswegen ist unser Spiel gegen die Betriebssportgemeinschaft SAP so wichtig. Und die Gäste werden sich zerreißen. Verlieren sie bei uns auch noch, so finden sie sich erst einmal im Abstiegskampf wieder. Und dabei hat die BSG SAP aktuell eigentlich genug um die Ohren. Deren Ultras intervenieren gegen ihren Verein. Ich wusste vorher gar nicht, dass die 36.000 Einwohner von Sinsheim auch Ultra-Fans haben. Sport-Chef Rosen und Schwegler wurden entlassen. "Einstimmig", wie man berichtet, wurde die Entscheidung getroffen. Wer die "eine Stimme" ist, sollte auch klar sein. Das bringt wohl das Fass dort zum Überlaufen. „Nur doof“ sind die dort wohl auch nicht und merken, wie sie zum Spielball des Milliardärs wurden. Eigenartige Firmenverzweigungen mit Spielerberatern in Übersee und (inzwischen natürlich eingestellte) Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Untreue gegen Hopp – zeigen ein Bild, dass in (fast) jedem deutschen Fußball-Stadion durch die Gesänge gegen ihn komplettiert werden. Es mag sein, dass er Fußball auch liebt. Aber man kann eben nicht alles mit Geld kaufen. Der Respekt bei Fußball-Fans zum Beispiel, der ist nicht käuflich. Umso wichtiger ist ein Sieg am Wochenende gegen die Betriebssportler aus Sinsheim. Und so schlecht stehen unsere Aktien gar nicht. Um unsere Achse Tor-Innenverteidigung, also Rönnow und Doekhi/Vogt/Leite – beneidet uns die halbe Bundesliga. Gerade Rönnow und Leite glänzten in Leipzig, als wir gegen die anderen Betriebssportler spielten. Und vorn, da wo wir noch viel Luft nach oben haben, gilt das Prinzip Hoffnung. Da dürfen sich jetzt gern unsere Neuzugänge Ilic, Skov und Jeong zeigen. Gerade vom Ex-BSG-Spieler Skov erwarten sich viele mehr Torgefahr. Zur Erinnerung, bevor man ihm in Hoppenheim zum Außenbahnspieler umfunktionierte, war er Rechtsaußen und Torschützenkönig in Dänemark. Skov hat einen guten und strammen Schuss. Und eine solide Technik. Darauf freuen wir uns. Und auf 3 Punkte. Eisern

15. September: Ein schönes 0:0 und ein toller Rönnow

Frederik Rönnow (32, r.) lässt sich nach dem Spiel von den Fans feiern. © Hendrik Schmidt/dpa Unionfux: Ein schönes 0:0, in mehrfacher Hinsicht - denn es ist ein wichtiger Punkt bei einer der heimstärksten Mannschaften der Liga, gespickt mit herausragenden Individualisten und es ist verdient! Das ist wohl die wichtigste Erkenntnis aus den bisherigen drei Punktspielen: Wir stehen hinten wieder kompakt und konzentriert wie zu besten Urs-Zeiten, es gibt keine Phase im Spiel, in der wir nachlassen und unkonzentriert werden. Kuriosum in der Bundesliga: beide Mannschaften treten ohne Cheftrainer an: Rose ist gesperrt und Svensson ist erkältet, für ihn steht Co Babak Keyhanfar an der Linie. Wir beginnen im Gegensatz zum knappen Heimsieg gegen St. Pauli mit Benes, Skarke und Schäfer statt Vertessen, Jordan und Tousart. In der ersten Hälfte haben wir zwar kaum den Ball und der Gegner präsentiert sich äußerst ballsicher, aber wir lassen im Grunde wenig zu, nur bei einem Schuss von Openda muss Rönnow zupacken, die restlichen Schüsse werden geblockt bzw. gehen neben oder übers Tor. Offensiv kommt so gut wie nichts von uns, auch wenn wir versuchen, mit zunehmender Spielzeit höher zu pressen. In der zweiten Hälfte jedoch machen wir wesentlich mehr Betrieb nach vorn, auch wenn wir natürlich nicht aufmachen. Und so hat Rothe die erste Gelegenheit für uns und es ist die beste Chance im bisherigen Spiel - bei seinem Kopfball nach Vertessen-Ecke muss Gulasci schon alles aufbieten, um den noch über die Latte zu lenken. Bei der nächsten Ecke kommt dann Leite ebenfalls zum Kopfball, diesmal hat der Leipziger Keeper weniger Mühe. Kurz darauf haben wir allerdings etwas Glück, dass ein abgefälschter Versuch von Xavi auf der Latte landet und nicht hinter Rönnow ins Tor fällt. Nach gut siebzig Minuten kriegt das Konstrukt die Chance zur Führung: Voigt grätscht gegen Openda in höchster Not, erwischt aber nicht den Ball. Der Stürmer nimmt dankend an, den Elfmeter kann man geben, auch wenn es zweifellos klarere Strafstöße gibt, denn Openda steigt dem grätschenden Vogt zuerst auf den Fuß und wird dann vom Abwehrspieler hinten erwischt - da aber keine offensichtliche Fehlentscheidung vorliegt, wird der Kölner Keller eher leise gewesen sein. Doch wir haben ja immer noch einen Frederik Rönnow - der ahnt die richtige Ecke und fischt den ziemlich schwach getretenen Strafstoß aus der rechten Ecke! In der Folge kommen beide Seiten noch zu Chancen, aber uns fehlt zu oft die Präzision und etwas die Fortune - und in der Nachspielzeit boxt Rönnow einen gefährlichen halblinken Freistoß von Raum noch raus. Am Ende bleibt es also beim leistungsgerechten Unentschieden nach einer beeindruckenden, fast fehlerfreien und durchweg stabilen Abwehrleistung, auch läuferisch sind wir, selbstredend, stark unterwegs und in Hälfte zwei können wir sogar einige gute Tormöglichkeiten herausarbeiten und bieten den Brausejungs Paroli, aber natürlich ist der gehaltene Elfer so etwas wie der Knackpunkt - geht der Kontrahent da in Führung, wird es sehr schwer, immerhin ist RB seit vierzehn Ligaspielen saisonübergreifend ungeschlagen und sie haben am letzten Spieltag Leverkusen auswärts geschlagen und haben da drei Tore gemacht. Schon cool, wie wir ihnen ihre Geschwindigkeit wegnehmen - und Rönnow Opendas Torerfolg… Und, wie schon mal erwähnt: Punkte (oder auch nur mal einer) gegen den Gegner schlechthin: die sind doch immer noch besonders geil. Nach drei Spielen ungeschlagen und bis hierhin die beste Abwehr der Liga, nur einen Gegentreffer gefangen und das durch einen direkt verwandelten Freistoß - das stimmt doch zuversichtlich. Wenn wir jetzt noch eine bessere Offensive hinkriegen, dann wird das eine gute Saison - und auch da kann man vorsichtig optimistisch sein, denn wenn Jeong, Skov und hoffentlich auch Ilic erstmal richtig angekommen sind, wird das unsere Qualität im Angriff fraglos anheben. Glückwunsch an die Mannschaft, gute Besserung dem Trainer und wir alle freuen uns über den fünften Punkt!

12. September: Kreativ in Leipzig

Hoffenheims Robert Skov (r.) spielte gegen Lucas Tousart von Union Berlin und wird nun bald selbst ein Eiserner. © Jan-Philipp Strobel/dpa Unionfux: "Ein Däne, ein Südkoreaner und ein Slowake unterschreiben beim selben Verein…" - So könnte durchaus ein origineller Witz beginnen, der hoffentlich keiner ist, denn die drei Jungs Skov, Jeong und Benes sollen uns besser machen, vor allem, indem sie unsere fußballerische Qualität und Kreativität im Mittelfeld erhöhen sollen, an der es ja in der Vergangenheit so häufig gemangelt hat. Zudem sind Skov und Benes gute Standardschützen, besonders nach Juranovic' offensichtlich langwieriger Sprunggelenksverletzung kann der gute Christopher Trimmel ja nicht alles alleine machen, schon deswegen, da er ja nicht immer auf dem Platz stehen wird - und sie sind selbst torgefährlich, Skov war gar Torschützenkönig in Dänemark, das ist zwar immerhin fünf Jahre her, aber seine Quote von dreißig Toren und zehn Vorlagen in vierunddreißig Spielen seinerzeit ist schon eine Ansage - und alles kann er ja nicht verlernt haben. So nach und nach erfährt man auch etwas mehr über die späte beziehungsweise sehr späte Verpflichtung von Jeong und Skov, zum Beispiel, dass der ehemalige Stuttgarter gern in Stuttgart geblieben wäre, aber ihm dort wenig Spielzeit in Aussicht gestellt wurde und dass Union sogar eine Kaufoption aushandeln konnte. Gut für uns, sollte das mit dem quirligen Koreaner und uns passen. Der ablösefreie Skov wiederum soll einen Dreijahresvertrag unterschrieben haben und bei ihm fragt man sich natürlich, warum er erst nach Transferschluss bei uns angeheuert hat, Monate nach Auslaufen seines Vertrages bei Hoffenheim - Möglicherweise hatte er andere, vermeintlich attraktivere Optionen, die sich letztlich dann doch zerschlagen haben. Interessant wird natürlich, wann er fitnessmäßig soweit ist, uns helfen zu können, weil er ja doch eine ganze Weile auf Mannschaftstraining verzichten musste. Vielleicht reicht es ja schon übermorgen für ein paar Minuten. Denn am Samstag müssen wir in Leipzig antreten - bis hierher gibt es schon auffällige Parallelen zur letzten Saison: Auftakt gegen Mainz, dann gegen einen der Aufsteiger und dann eben Rasenball (Ich liebe dieses Kunstwort, einzigartig in der deutschen Sprache). Nur werden wir nach dem Spiel dort nicht, wie vor einem Jahr, sechs Punkte haben, sondern vier, fünf oder bestenfalls sieben, Geschichte wiederholt sich eben meist nur teilweise. Klar ist, das wird ein schwieriges Spiel, aufgrund der größeren individuellen Möglichkeiten des Gegners, aber wir haben ja auch schon bewiesen, dass wir dort gewinnen können. Unsere bisherige Bilanz in der Bundesliga ist jedenfalls ausgeglichen: jeweils fünf Siege beziehungsweise Niederlagen - und eine ganze Zeit waren wir ja sogar sowas wie ein Angstgegner der BSG des österreichischen Getränkekombinats. Die Frage wird jetzt sein: Parken wir den sprichwörtlichen Bus vorm eigenen Tor oder versuchen wir unser neugewonnenes kreatives Potential zu nutzen? Das Spiel wird mit ziemlicher Sicherheit der Gegner machen, insofern wird es wohl auf vordringliche Kompaktheit und auf eine Doppelsechs (oder gar eine Art Triple-Sechs?) hinauslaufen und wir können hoffentlich ab und an einen (erfolgreichen) Konter setzen. Bei den Leipzigern fehlt, trotz zweifachen Einspruchs, der rotgesperrte Orban und auch Marco Rose muss das Spiel aus der Ferne betrachten, beim Sieg in Leverkusen gab's Gelb-Rot für den Trainer. Hoffentlich hilft's uns was, ein Punkt wäre schon ganz schön, hatten wir ja auch noch nicht gegen das Brausekonstrukt. Und wer weiß? Vielleicht kann unser neues Kreativtrio sogar noch etwas mehr rausholen. Denn das dürfte sich schon bis zu ihnen rumgesprochen haben: Punkte gegen RB sind unbestritten ganz besonders geil …

11. September: Gerecht + Intensiv + Guter Fußball

Deutschlands Torhüter Marc-André ter Stegen konnte gegen Amsterdam zwei Bälle nicht halten. © Federico Gambarini/dpa Icke: 2:2 in Amsterdam… Das ist aller Ehren wert. So trennten sich Holland und Deutschland. Und so lange die Kräfte reichten, (etwa bis zur 75. Minute) war es ein sehr intensives Spiel. Von beiden Seiten. Power-Fußball, oft ging es minutenlang hin und her, rauf und runter. Beide Teams schafften das kräftemäßig. Und diesmal war es nicht nur eine Two-Man-Show auf deutscher Seite, sondern eine wirklich geschlossene Mannschaftsleistung. Guter Fußball. Natürlich war Musiala wieder einer der besten Spieler auf dem Platz. Aber auch der holländische Mittelstürmer Brobbey ragte heraus und bereitete Tah mehr Probleme, als dem lieb war. Wobei man sich bei dem Holländer eine Grundsatzfrage stellen muss: Ist jeder Zweikampf bei ihm ein Foul? Immer und immer wieder schiebt sich das holländische Kraftpaket mit seinem Körper zwischen Ball und Gegner und fällt dann hin. Egal, was der Gegner macht. Ein so guter Spieler wie er hat das eigentlich gar nicht nötig. Tah blieb zur Halbzeit auch draußen, er war genau dadurch rot gefährdet. Anton, der hereinkam, machte seine Sache sehr ordentlich. Auch Kimmich, der sich mit einem Tor selbst belohnte, machte ein herausragendes Spiel. Wirtz ebenso. Vor allem in der Offensive gelangen ihm viele gute Dinge, defensiv war er nicht immer stabil. Noch ein Wort zum Schiedsrichter. Der Italiener Massa war der mit Abstand schlechteste Akteur auf dem Platz. Nach dem er den Deutschen mindestens einen klaren Elfer (an Musiala) versagte, viele gelbe Karten vergab, die einfach nur grober Unfug waren, schaffte er in der 93. Minute seinen persönlichen Höhepunkt. In negativer Sicht… Ein guter Schiri wartet eine ruhige Situation oder eine Aus-Situation ab, um ein Spiel abzupfeifen. Der Italiener pfeift ab, inmitten eines deutschen Passes auf die linke Seite der Holländer. Direkt am Strafraum. Warum war das so übel? Dort standen zwei deutsche Spieler frei! Nagelsmann und Matthäus äußersten sich ähnlich zum Schiedsrichter. Und Undav? Der machte das erste Tor mit einer nicht so ganz einfachen Direktablage und bereitete das zweite Tor für Kimmich vor. Mehr und besser geht fast nicht. Zumal er noch weitere Chancen hatte und immer hellwach war. Einen Spieler sehen wir beim nächsten Punktspiel von Union in Leipzig wieder. Xavi, der machte ein Bomben-Spiel, war immer wieder Dreh- und Angelpunkt. Auf ihn müssen wir sehr aufpassen. Seine Form zeigt klar nach oben. Eisern.

10. September: Ohne Holland fahrn wir zur …

Thomas Müller hatte in der Nations League schon mit den Niederlanden das Vergnügen. © Federico Gambarini/dpa Icke: Holland gegen Deutschland – kaum ein anderer Klassiker bringt die Zuschauer mehr vor die Fernseher. Ein Klassiker war es schon immer. Der Biss kam 1990 mit der Lama-Attacke gegen Rudi Völler dazu. Das nehme ich den Holländern, speziell Herrn Rijkaard, heute noch übel. Eine absolut unverzeihliche Aktion, die einem "normalen" Menschen nicht passiert … nicht passieren darf! Das letzte Spiel in Holland konnten wir mit 3:2 gewinnen. Das war 2019. Tah, Kimmich, Havertz und ter Stegen waren damals schon dabei. Ein Jahr davor – 2018 – schickten uns die Holländer mit 0:3 nach Hause. Damit begann vor 6 Jahren die deutsche Fußball-Krise. Kimmich ter Stegen und Tah hatten das Debakel miterleben müssen. Die Gesamt-Bilanz ist aber immer noch positiv. Deutschland hat noch 5 Siege mehr auf dem Konto als die Niederländer. Heute Abend gegen 23 Uhr könnten es sechs sein. Um 20.15 Uhr beginnt die ARD mit der Vorberichtserstattung. Das Spiel beginnt um 20.45 Uhr. Erwartet wird, dass Mittelstädt auf der linken Außenbahn den Vorzug vor Raum erhält. Und für den verletzten Füllkrug wird wohl der Brandenburger Beier spielen. Viel mehr Änderungen wird Nagelsmann nicht bringen. Er möchte und muss seine Mannschaft einspielen lassen. Durch die vier Rücktritte (Kroos, Neuer, Müller, Gündogan) müssen Automatismen wieder neu geübt werden. Das hatte gegen Ungarn ja schon ganz gut geklappt. Wirtz und vor allem Musiala – waren in Gala-Form. Das erwarten wir heute wieder. Die Motivation dafür sollte da sein. Allerdings können wir die Qualität der Ungarn nicht mit Holland vergleichen. Das ist schon eine ganz andere Nummer. Ich erwarte trotzdem 3 Punkte. Einfach weil wir gegen Holland immer gewinnen müssen! Eisern.

6. September: Irre eiserne Talente-Flut

24 Top-Talente des 1.FC Union haben wir aktuell im Alter zwischen 16 und 20 Jahren in unseren Teams. © Hannes P Albert/dpa Icke: Was haben Ciobanu, Elias Ali, Badran, Ogbemudia, Asanji, Rodtnick, Zinner, Prosche, Ghopo, Gagzow (U-Camp Einladung) und Ndiogou (U-Camp Einladung) beim 1.FC Union gemeinsam? Sie alle gehören Nachwuchs-Nationalmannschaften an. Hat Union schon einmal elf Nachwuchs-Auswahlspieler in seinen Junioren-Teams gehabt? Dazu kommt noch U20-Eigengewächs Kemlein, der verliehene türkische U21-Nationalspieler Burcu, U19-Keeper Stein, der 20-jährige Ösi-A-Nationalspieler Querfeld, U20-Auswahlspieler Rothe, der zum Profi-Team gehörende 19-jährige Preu,. Auch schon im Blickfeld von U-Auswahl-Teams sind/waren Schlosser und Charpentier. Der 16-jährige Kischke wurde beim letzten Länder-Pokal zum besten Spieler gewählt. Der ebenfalls 16-jährige Engel zählt da auch rein. Er gehört noch zu keiner Auswahlmannschaft, erzielte aber aktuell 10 Tore in den ersten 4 Spielen bei unserer U17. Muss man auch erst einmal machen. Beim letzten Testspiel der Profis wurden darüber hinaus die Jugendspieler Lehmann, Kühling und Sliskovic getestet. Wir sprachen gerade über 24 (!) Top-Talente des 1.FC Union, die wir aktuell im Alter zwischen 16 und 20 Jahren in unseren Teams haben. Und leider bin ich nicht der Erste, dem das aufgefallen ist. Asanji – deutscher U18-Auswahl-Mittelstürmer und Torgarant in unserer U19 – steht bei Juventus Turin ganz oben auf ihrer Einkaufsliste. Leider endet sein Vertrag bei uns 2025. Mal schauen, ob es uns gelingt, ihm eine Perspektive aufzuzeigen. So eine geballte Anhäufung von außergewöhnlichen Talenten gab es wohl noch nie beim 1.FC Wundervoll. Und das ist kein Zufall. Parallel zu dem nigelnagelneuen Nachwuchs-Center – wohl eines der aktuell modernsten in Europa – wird zunehmend Wert auf die Qualität der Talente gelegt. Hoffentlich machen wir etwas daraus. Bislang war Union nicht dafür bekannt, Talente zu fördern und spielen zu lassen. Das soll sich jetzt ändern. Daumen hoch! Es wird aber wohl nur gelingen, wenn wir unsere Talente auch halten können. Und das wiederum wird ohne eine zweite Mannschaft bzw. eine eigene U21 kaum funktionieren. Engelbreth (13 Tore und 7 Vorlagen als defensiver Mittelfeldspieler vorige Saison) und Schleinitz aus der vergangen U19 sind Belege dafür. Auch der türkische U19-Auswahlspieler Kalayci hat uns verlassen (1.Liga Türkei). Ebenso der hochtalentierte Ojo zum HSV. Ibrahimi aus der U19 des Kosovo und Aliji (Nordmazedonien U19) genauso. So wir das zukünftig verhindern möchten, brauchen wir einen Unterbau. Für eine tolle eiserne Zukunft!

4. September: Und es war ein Transfer-Sommer…

Robin Gosens verlässt den 1. FC Union Berlin auf den allerletzten Drücker. © Torsten Silz/dpa Unionfux: Wie erfolgreich so ein Transfersommer war, das weiß man frühestens nach einem halben Jahr, besser noch nach einer ganzen Saison. Wie erinnern uns nur mal ans letzte Jahr: vermeintlich großartige Neuzugänge, Nationalspieler, berühmte Namen, dazu keinen bedeutenden Abgang - da war die Fortsetzung des Siegeszuges ja praktisch schon vorprogrammiert, der Himmel das Limit! Und es endete mit einem Beinahe-Fiasko und es gab eine Menge Verluste - der größte Verlust dabei zweifellos unser Trainer Urs Fischer, der nun wirklich nicht so einen Abgang verdient hatte. Schlußendlich Rettung in buchstäblich letzter Sekunde - und von den zehn, teils spektakulären, Neuzugängen des letzten Sommers sind sechs auch schon wieder entschwunden. Nun, da musste also was passieren, der diesjährige Sommer versprach also so einiges auf der Zugangsseite, nicht zuletzt durch die Verpflichtung des neuen Managers (bzw. Geschäftsführer Sport) Horst Heldt, schon ein Name mit Gewicht in der Bundesliga, gut vernetzt und überaus erfahren. Aber - die ganz großen Namen und auch die insgeheim erhofften Verstärkungen, wie zum Beispiel Stöger, Kleindienst oder auch Schlotterbeck d. Ä., blieben letztlich aus und wenn man auf den großen Endspurt hoffte, war man doch etwas ernüchtert. Wobei der jüngst erfolgte Nachklapp schon etwas versöhnt: Robert Skov, vor fünf Jahren als frischgebackener dänischer Meister und Torschützenkönig für stattliche zehn Millionen nach Hoffenheim gewechselt, ist eine interessante Verpflichtung, der genug Erfahrung mitbringt und uns, aufgrund seiner Polyvalenz und seiner Skills, tatsächlich verstärken kann - und ablösefrei ist er auch noch. Da er vertragslos war, konnte er auch noch nach dem berüchtigten Deadline-Day unter Vertrag genommen werden. Wenn man jetzt also mal auf die offensiven Mittelfeld/Außenverpflichtungen sieht: mit Benes, Jeong und eben Skov ist unser Kreativzentrum entscheidend gestärkt worden, da krankte es ja im Grunde permanent, nachdem Max Kruse uns verlassen hatte. Kriegen nun unsere Stürmer die Vorlagen, die sie nur noch verwandeln müssen? Ja, die Stürmer - auch das war ja eine große Problemzone in der abgelaufenen Spielzeit. Und das ist auch die Wundertüte der näheren Zukunft, denn die Zugänge lösen bis jetzt noch keine Jubelstürme aus. Zwei Leihrückkehrer, von denen der eine in Gladbach bleiben sollte und wollte und der andere auch keinen so rechten Bock mehr auf Union hat: Jordan und Skarke. Nicht die besten Voraussetzungen, aber die beiden können ja unbestritten was, wir müssen darauf hoffen, dass sie das auch zeigen können. Speziell beim seltsam phlegmatischen Jordan gibt es erhebliche Zweifel, aber er wird auch allzu kritisch beäugt - bis zur Winterpause muss man ihm schon Zeit und Vertrauen geben. Der schon früh verpflichtete Prtajin sollte gerüchteweise gar wieder weiterverliehen werden, da der Sprung in die Bundesliga möglicherweise doch zu groß ist und den auf den letzten Drücker vom OSC Lille geliehene Andrej Ilic kann man nur schwer einschätzen: seit einem halben Jahr aufgrund eines Wadenbeinbruchs weitgehend ohne Spielpraxis hat er in der Vergangenheit zwar ordentlich geknippst, aber eben in Lettland und Norwegen, die ja bekanntlich nicht die furchteinflößendsten Ligen sind. Gut, er war den Franzosen immerhin rund vier Millionen Euro wert und Horst Heldt äußerte sich bei DAZN so, dass ohne die Verletzung so ein Spieler für uns unerreichbar geblieben wäre. Na, sein Wort in Fussballgottes Gehörgang. Das Gezerre um den Shootingstar aus Kaiserslautern, Ragnar Ache, fand jedenfalls vorerst kein gutes Ende, mit dem Spieler war man sich schon einig, aber der Zweitligist rückte nicht von seinen etwas überhöhten Forderungen ab, am Ende lag man wohl eine Million auseinander, nicht allzuviel, zumindest in der Bundesliga… Vielleicht fühlte man sich auch von unserer Seite ein wenig erpresst, sowas mag ja unsere Chefetage so gar nicht… Man also also nur hoffen, dass daraus mehr wird als es ich momentan anfühlt. Und eins ist auch klar: die Stürmerleistungen der vergangenen zwölf Monate zu toppen, dazu gehört jetzt auch nicht ganz so viel. Und die Abgänge? Nachdem Diogo Leite angeblich von Vereinen aus ganz Europa gejagt wurde, genauso wie Danilo Doekhi und von Erlösen im zweistelligen Millionenbereich geredet wurde - und das monatelang, passierte letztlich gar nichts. Beide sind noch bei uns, was sportlich auf jeden Fall begrüßenswert ist - und wenn Heldt jetzt noch Doekhi zu einer Verlängerung überreden kann, dann wäre das natürlich optimal. Ein ablösefreier Doekhi 2025, das wäre doch mehr als ärgerlich. Ansonsten sind zum Glück im Wesentlichen Leute gegangen, oder erstmal verliehen worden, die leider keine wirkliche Hauptrolle spielten: egal ob Laidouni, Kral, Jaeckel, Kaufmann oder Bedia und, bei aller Sympathie, Busk. Gar nicht mehr aus der Leihe sind zurückgekehrt: Thorsby, Puchacz, Endo und Leweling, wobei letzterer irgendwie ein Fehler werden könnte. Grill ist abermals verliehen, die Neuverpflichtung Burcu auch und er kann in Magdeburg bisher ordentlich auftrumpfen. Um Robin Knoche tut es mir ein wenig leid und ich denke auch, dass man ihn noch hätte brauchen können, aber vielleicht auch nicht so, wie er sich das vorstellt.Natürlich gibt’s eine Ausnahme, doch einen Stammspieler, der jetzt weg ist: Robin Gosens. Dass er uns auf den allerletzten Drücker verlässt, das passt irgendwie zur ganzen Geschichte um den ehemaligen Nationalspieler, dass er bei seinem ersten Spiel für Florenz in der Nachspielzeit den Ausgleich köpft, irgendwie auch. Hier hat er ja ebenfalls losgelegt wie die Feuerwehr. Über die Gründe seiner erschütternden Flucht (er war erschüttert, wir weniger) kann nur spekuliert werden, aber es klang doch schon ziemlich deutlich durch, dass speziell Frau Gosens furchtbar unglücklich war im Moloch Berlin. Und ja, Florenz ist, ingesamt gesehen, schöner. Und sie spielen Conference League! Verlust haben wir auch gemacht, irgendwas zwischen drei und fünf Millionen, aber das Kapitel mochte man nun wirklich nicht mehr weiterlesen, deswegen soll es von hier auch nicht weiter beleuchtet werden, es ist vorerst alles gesagt - und das mehrfach… Und die durchaus vorhandene sportliche Schwächung wird aufgefangen durch eben Robert Skov und Tom Rothe. Der Junge kann was werden, aber mit knapp 20 kann er auch noch etwas Geduld gebrauchen, sowohl von seiner als auch von unserer Seite. Das gilt auch für das andere Goldlöckchen, Leopold Querfeld. Da sind alle Anlagen vorhanden, aber Bundesliga ist Bundesliga, den Sprung gilt es, zumal in dem Alter, erstmal zu bewältigen. Last but not least ist da noch die Verpflichtung des neuen dritten Keepers Carl Klaus - ob wir den jemals spielen sehen werden? Aber gebraucht wird er eben doch. So. Unterm Strich kann man einigermaßen zufrieden sein, man hat mehr eingenommen als ausgegeben, wenn auch nicht in dem gewünschten Maße. Was jetzt warum letztlich nicht funktioniert hat in Sachen Zu- und Abgänge, und wer beinahe gekommen wäre und weswegen doch nicht - das werden wir ohnehin kaum erfahren, dazu fehlt uns leider der Einblick in dieses komplexe Geschäft. Okay, optimal sieht sicher anders aus, trotzdem bin ich sicher: da ist schon Qualität und Zukunft gekommen, werden uns die Neuen voranbringen, wenn sie ihr Leistungsvermögen ausschöpfen können, sogar erheblich. Ob in dem Maße wie erhofft, das werden wir sehen, liegt nunmal in der Natur der Sache. Das Gute nach der letzten Saison ist ja: es kann eigentlich nur besser werden! Wird es auch.

31. August: Der verrückte Gosens-Deal nach Florenz

Robin Gosens (30) ist am Freitag auf dem letzten Drücker doch noch Italien zurückgekehrt. © Federico Gambarini/dpa Icke: Was am Freitag zwischen 16.15 Uhr und 20.30 Uhr bei der Union-Mannschaft und vor allem in den Köpfen der Spieler vorging, kann man nur erahnen. Khedira machte aus seinem Herzen keine Mördergrube. Er kritisierte den Zeitpunkt der Bekanntgabe des Wechsels von Gosens sehr deutlich. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Da kommt am letzten Tag eine Info, Florenz und Gosens sind sich über einen Wechsel einig. Und Gosens geht zu Heldt und bittet - natürlich aus privaten Gründen - um seine Freigabe. Viereinhalb Stunden vor dem Punktspiel gegen Pauli und vier Stunden vor dem Schließen der Transferliste. Übrigens hat Gosens noch am Vormittag das Abschlusstraining mit der Mannschaft absolviert. Hier muss man sich ernsthaft fragen, ob bei Gosens noch alles richtig ist. Hätte ihm das nicht ein, zwei oder drei Monate zuvor einfallen können? Aber auch Horst Heldt muss sich fragen lassen, welche Gespräche er denn mit Gosens in den letzten Monaten führte? Da frage ich doch direkt und klar, Robin möchtest Du bei Union bleiben? Und auf eine geschlossene Frage gibt es nur zwei Antwort-Möglichkeiten. Und dann spielen wir auch noch die Bank für den AC Florenz? Für Pongracic, Kean und Richardson geben die Italiener 37 Millionen aus. Für uns bleibt eine kleine Leihgebühr einer halben Million. Warum Dirk Zingler dann doch zähneknirschend ja sagte, ist mir auch klar. Er rechnet anders. Er nimmt die halbe Million Leihgebühr, zählt schon einmal die 7,5 Mio. aus der Kaufpflicht nächstes Jahr dazu und addiert dann noch die (geschätzten) acht Millionen Gehalt für die kommenden vier Jahre. Macht ein Einspar/Einnahme-Potential von 16 Millionen. Bezahlt haben wir 13 Millionen an Ablöse plus etwa zwei Mio. Gehalt in der vergangenen Saison. Wenn ich mir das jetzt selbst gegenrechne, so gehe ich sogar mit einem Plus von einer Mio. raus. Weil Verträge einzuhalten sind. Ergo die Fehler wurden vorher gemacht. Jetzt aber auch. Gerade im Fall Gosens hätte es einen früheren Transfer-Stopp seitens des Vereins geben müssen. Hat man nicht gemacht, weil man ihn (noch) loswerden wollte. Man hat ja auch Rothe geholt, weil man ganz fest mit einem Gosens-Abgang rechnete. Klar hier geht es kumulativ in den zweistelligen Millionenbereich hinein. Übrigens sind wir bei Florenz das kleinste Rad in ihrer Kette. Das Leihmodell ist bei ihnen angesagt, wie kaum bei einem anderen Verein. Man lieh vor Gosens bereits: Gudmundsson für acht (!) Mio., Colpani für vier Mio., Bove für 1,5 Mio. und Adli für 1,5 Millionen. Gosens mit seiner Mini-Leihgebühr von 0,5 Mio. fällt da extrem ab. Na klar, die Italiener wussten ja, dass wir ihn - nach der Rothe-Verpflichtung - noch unbedingt loswerden wollen. Es hätte ja nun mal überhaupt keinen Sinn gemacht, mit drei guten Schienenspielern auf links in die Saison zu gehen. Und wir hatten nur noch vier Stunden. Hoffentlich verrechnen wir uns gerade nicht wieder und begehen damit einen weiteren Fehler. Die Kaufpflicht soll nur greifen, wenn Florenz sich für das internationale Geschäft qualifiziert. Und wenn nicht? Dann kommt Gosens zu uns zurück? Nächsten Sommer ist Gosens dann 31 Jahre. Wollen wir ihn dann für drei oder 3,5 Mio. abgeben? Was mir bei diesem Deal generell missfällt: Das ganze Risiko liegt bei uns. Die Unannehmlichkeiten des letzten Transfertages liegen bei uns. Die anderen Spieler fragen sich zu Recht, was wir da veranstalten. Um eins noch richtig zum Ausdruck zu bringen, nicht der Gosens-Transfer wird kritisiert, sondern der Zeitpunkt. Als guter und konsequenter Verhandler, muss ich das schon vier Wochen früher festzurren. Oder eben ein Stopp einbauen. Und nicht noch Rothe verpflichten, damit auch alle anderen sehen, wir wollen ihn immer noch loswerden. Das ist ein falsches Signal. Damit konnte uns Florenz erpressen. Erfolgreich. Bisher war ich ein Gosens-Fan, weil mir seine kämpferische Art auf dem Rasen gefiel. Natürlich auch seine Tore. Mit diesem charakterlichen Fauxpas betrachte ich ihn ein klein wenig anders. Natürlich hat das nicht Heldt allein entschieden. Ich kann auch Zingler und Heldt verstehen, warum sie letztlich im Sinne des Vereins und vor allem unter diesen Voraussetzungen so entschieden haben. Ein bitterer Beigeschmack bleibt trotzdem. Sicherlich hätte man diese Personalie schneller und eleganter lösen können. Wir haben gepokert und verloren. Nicht das ganze Spiel, aber eine Runde. Übrigens die Gosens-Vertretung Rothe machte insgesamt ein gutes Spiel. Er war engagiert, immer unterwegs und zweikampfstark. Vor allem defensiv ist er wohl sogar stärker als Gosens. Natürlich strahlt er (noch) nicht die Torgefahr eines Gosens aus. Und es gelang ihm auch noch nicht alles. Wenn man aber bedenkt, dass er erst 20 Jahre jung ist, dann war das schon sehr ordentlich. Zusammen mit dem routinierten Rosssillon wird er ein gutes Pärchen auf links bilden. Eisern.

Unioner Benedict Hollerbach und Kevin Vogt jubeln nach dem Sieg. © Christophe Gateau/dpa Das Beste und Wichtigste zuerst: Heimsieg - drei Punkte!! Denn der Rest wirft doch eine Menge Fragen auf, angefangen bei der Aufstellung. Im ersten Heimspiel hätte man eigentlich erwarten können, dass wir mit dem letztens bei seinem Kurzauftritt so überzeugenden Spielmacher Laszlo Benes beginnen, um beim Heimauftakt gegen den Aufsteiger ein spielerisches Übergewicht zu erreichen, doch Bo Svensson nimmt lediglich zwei Änderungen im Vergleich zum Mainzspiel vor. Vertessen startet für Schäfer und, gewissermaßen gezwungenermaßen, Rothe für Gosens, der überraschend auf den allerletzten Metern doch noch zurück in die Serie A zum AC Florenz gewechselt ist. Noch am frühen Nachmittag sieht es nach einem Verbleib des Außenbahnspielers aus, dann geht alles sehr schnell und Robin Gosens ist in der Toskana statt in der Wuhlheide. In der ersten Hälfte strahlen wir zu keiner Zeit Dominanz aus, im Gegenteil, wir überlassen St. Pauli oft das Spiel, die zum Glück damit wenig anfangen können. Torchancen bleiben Mangelware, auf beiden Seiten passiert nichts so wirklich Erwähnenswertes in den Strafräumen und vor dem Kasten. Bis nach einer guten halben Stunde Tousart von der Strafraumgrenze einen harten Schuss abfeuert, den Paulis Keeper Vasilj nur klatschen lassen kann, in der Folge klärt St. Pauli zur Ecke. Die bringt Vertessen rein, Guilavogui köpft die Kugel raus und Hollerbach nimmt den Ball kurzentschlossen aus achtzehn Meter mit links volley: leicht abgefälscht und unhaltbar schlägt der Schuss zum 1:0 ein. Kurz danach hat Jordan eine weitere Gelegenheit, aber weder die Fortune noch das Können, daraus mehr zu machen und so nehmen wir die knappe Führung in die Pause. Nicht gerade begeisternd bis hierher, aber vielleicht wird’s ja besser nach der Pause? Denkste, Puppe, nischt is. Denn offensiv geht nach der Pause leider noch viel weniger, kaum eine der Bemühungen bringt echte Gefahr für das Tor der Hamburger und wir lassen weiterhin St. Pauli spielen, ohne die Gelegenheiten und die Räume für Konter zu nutzen. Auch, als Benes und Schäfer für Vertessen und Tousart kommen, wird es kaum besser: Ungenauigkeiten, Stockfehler und fehlende Dynamik machen ein wirkliches Offensivspiel kaum möglich, wir sind weit entfernt von einem weiteren Tor und damit der Entscheidung, ja, mit zunehmender Spielzeit werden wir eher immer zaghafter und versuchen, das Ergebnis irgendwie über die Zeit zu bringen, haben dabei kaum mal längere Ballbesitzphasen, die entlasten könnten. Zweifellos engagiert in der Abwehr, kommt es wenigstens kaum zu guten Abschlüssen des Gastes, nur zweimal zuckt man richtig zusammen: eine Viertelstunde vor Schluss geht ein Fallrückzieher des eingewechselten Dzwigala denkbar knapp links vorbei und mit der letzten Aktion des Spiels kommt der ebenfalls neu dazugekommene Afolayan nochmal gefährlich zum Schuss, aber der gewohnt aufmerksame Rönnow ist schnell unten und hält souverän. Und so bleibt es, Gottseidank, bei diesem, naja, Arbeitssieg, der eigentlich nur durch eine Einzelleistung Hollerbachs zustande kommt, der sich wenigstens im richtigen Moment einmal traut und aus einer Halbchance ein Tor macht, viel mehr ist im Grunde nicht, doch diesmal reicht das eine Tor eben, na, wenigstens das. Denn in einem Heimspiel gegen einen, zugegeben tapferen und mutigen, Aufsteiger so wenig anzubieten, das ist schon leicht beängstigend, irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass die Mannschaft dort weiter macht, wo sie in der letzten Spielzeit aufgehört hat. Wir werden uns jedenfalls gewaltig steigern müssen, denn oft wird so eine Leistung nicht für drei Punkte reichen. Sicher, der Start in die neue Saison kann mit vier Punkten als gelungen gelten, darüber kann und soll man sich freuen, darum geht es schließlich. Ob wir uns wirklich entscheidend verstärken konnten, das wird die Zeit zeigen, heute kam, auch in letzter Minute, ein 24jähriger Mittelstürmer hinzu, der Serbe Andrej Ilic, ausgeliehen vom OSC Lille, aber zum Transfersommer werde ich mich in der kommenden Woche nochmal explizit äußern. Dass jedoch noch gewaltig Luft nach oben ist, in fast jeder Hinsicht, und zwar bei Alteingesessenen und Neuankömmlingen (bis auf Fitness und Laufbereitschaft), das konnte heute jeder sehen, trotz des wichtigen Heimerfolgs. Vielleicht ganz gut, dass nach dem kurzen Auftakt von nur zwei Spielen schon wieder Länderspielpause ist. Hoffentlich werden Bo und die Jungs die Zeit entsprechend nutzen, denn die nächsten Aufgaben haben es in sich, immerhin müssen wir nach Leipzig, dann kommt Hoffenheim in die Alte Försterei, einfach ist anders. Nichtsdestotrotz - Glückwunsch zum Sieg, der natürlich am Ende versöhnt, wenn er auch die Sorgenfalten nicht so recht vertreiben kann.

27. August: Jetzt aber!

Bis zum Deadline Day müssen sich Manager Horst Heldt (54) und Coach Bo Svensson (45) wohl noch auf die eine oder andere Veränderung bei Union Berlin einstellen. © Andreas Gora/dpa Icke: Noch weiter wegschieben geht (jetzt) nicht mehr. Freitag 20 Uhr ist die Deadline. Danach sind die Transferfenster geschlossen. Bis auf wenige Ausnahmen. Und der Blätterwald gibt die Bewegungen schon wieder. Plötzlich kommt die Personalie Ache wieder hervor. Ja dieser kraftvolle und treffsichere Stürmer würde Union gut zu Gesicht stehen. Oder wird es doch Weghorst. Nicht wenige vermuten, dass man längst Kontakt mit ihm hat. Über die Zwei-Meter-Latte aus Holland muss man nichts mehr schreiben, er wäre die Persönlichkeit als Mittelstürmer schlechthin. Wir vermuten mal, einer von den zwei wird es werden. Und wenn man sich anschaut, wer da bei Real Sociedad alles im Sturm zur Verfügung steht, wäre selbst eine Becker-Rückkehr denkbar. Oyarzabal (45 Mio.), Kubo (50 Mio.) und Barrenetcea (20 Mio.) stehen ganz vorn an. Dahinter noch die jüngeren Gomez (10 Mio.) und Sadiq (10 Mio.). Becker hat es bisher immer geschafft, auf seine Einsatzzeiten zu kommen. Mittelfristig wird das nicht immer gelingen. Zumal er finanziell gar keinen so tollen Vertrag dort besitzt. Man spricht von 1,1 Millionen. Ache ist wohl die wahrscheinlichste Lösung. Weghorst wäre eine prima Überraschung und Becker ist wohl eher unwahrscheinlich. Übrigens haben wir in der A-Jugend den 18-jährigen U18-Nationalspieler Asanji, der Tore wie am Fließband produziert. Juventus Turin soll ihn seit Monaten beobachten und möchte ihn verpflichten. Es scheint sich bei ihm zu lohnen, ihm Einsatzzeiten bei den Profis zu geben. Dann bleibt er vielleicht sogar. Und hinten? Da werden die Themen Doekhi und Leite wieder laut. Doekhi soll nun doch ganz woanders hin. Angeblich ist der heißeste Aspirant jetzt Eindhoven. Ja genau dieser PSV, der umgekehrt immer so ein Riesen-Theater macht, so man einen Spieler von ihnen begehrt. Deshalb würde ich mich auf die Holländer nicht verlassen. Das sind ganz unzuverlässige Zeitgenossen. Weitere Vereine, die ihn haben möchten sind Stuttgart, Leverkusen und Nizza. Deutlich seriöser und wahrscheinlich wird es einer der drei letztgenannten Vereine. Schade, wir müssen ihn verkaufen, da er anscheinend keinen neuen Vertrag bei uns unterschreibt. 10 Millionen sollten es dann aber doch sein, die wir für ihn einstreichen dürfen. Immerhin hat er einen Marktwert von 17 Millionen Euro. Noch verrückter ist das Interesse bei Leite. Der AC Mailand, Real Madrid, Bologna und wieder Leverkusen haben schon Interesse bekundet. Er hat allerdings noch zwei Jahre Vertrag bei uns. Deshalb ist hier unsere Position wesentlich besser, als bei Doekhi. Sein Marktwert liegt bei 15 Millionen. Da wären 13 bis 14 Millionen als Ablöse schon denkbar. Unter 12 würde ich ihn aber nicht ziehen lassen. Glaubt man den Gerüchten, so hat wohl der AC Mailand die Nase vorn. Und Robin Gosens? Da sah es zuletzt sogar nach einem Verbleib aus. Er hat ja auch noch 4 (!) Jahre Vertrag bei uns. Und trotz des Buhlens von gleich sieben (!) Vereinen (Lazio, Crystal Palace, FC Turin, Eindhoven, Benfica, Bologna, Bergamo) benimmt er sich wie ein Voll-Profi und zeigte auch im ersten Spiel in Mainz eine gute Leistung. Bei ihm kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er wirklich bleibt und die nächsten Jahre eine Säule bei uns wird. Und wenn wirklich einer der sieben – die von uns geforderten 12 bis 13 Millionen bezahlt, na dann ist es halt so. Da wir mit Rothe und Roussillon schon zwei gute linke Außenbahnspieler haben, müssten wir ihn nicht einmal ersetzen. Leite und/oder Doekhi müssen wir ersetzen. Diese Qualität haben wir nicht mehr im Kader. Bernardo (Bochum) und Wöber (Leeds) wären gute Alternativen. Beide mit einem "linken Fuß" ausgestattet, könnten sie Leite ersetzen. Für Wöber müssten wir wohl (fast) das komplette Geld von Leite voll auf den Tisch legen. Bekämen dafür aber einen bundesligaerprobten österreichischen Nationalspieler im besten Fußballer-Alter (26). Wie wir Doekhi ersetzen wollen … ist mir noch nicht so ganz klar. Da muss eigentlich einer kommen, der den rechten und den zentralen Part in der Dreierkette spielen kann. Das könnte Friedrich aus Gladbach sein. Der wird dort nicht mehr glücklich. Bekommt - trotz guter Leistungen - keine Einsatzzeiten. Viel mehr würde mir für diese Position auch nicht einfallen. Und wir müssen aufpassen. Haben wir doch mit Querfeld und Ogbemudia (A-Jugend) zwei Mega-Innenverteidiger-Talente in der Hinterhand, denen man den Weg in die Mannschaft nicht verschließen darf. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag … vier Tage haben wir noch - für ein wildes Wechselspiel. Ganz sicher, es wird megaspannend. Eisern.