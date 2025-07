Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten bei Union Berlin

Stanley Nsoki (26, r.) soll Union Berlin mit seiner Zweikampfstärke und Variabilität weiterhelfen. © Daniel ROLAND / AFP

Der Innenverteidiger wird zunächst für eine Spielzeit von der TSG Hoffenheim ausgeliehen. Zudem sollen sich die Eisernen eine Kaufoption für den 26-Jährigen gesichert haben - zu Vertragsmodalitäten machte der Verein wie üblich keine Angaben.

"Stanley bringt nicht nur internationale Erfahrung aus Top-Ligen mit, sondern auch genau die Eigenschaften, die wir bei Union schätzen", sagte Horst Heldt (55) über den Neuzugang. Er sei zweikampfstark, fokussiert und variabel einsetzbar, hob der Union-Manager die Stärken des Abwehrspielers hervor.

Nsoki ist nach der Vertragsunterschrift in Berlin bereits am Mittwochabend in Herzogenaurach eingetroffen, um am Trainingslager der Köpenicker teilzunehmen.

"Union kämpft mit Herz und Überzeugung, das passt zu mir. Ich habe das Gefühl, dass ich hier mit meiner Spielweise zum Erfolg des Teams beitragen kann", begründete Nsoki seine Entscheidung zugunsten der Berliner. Es sei für ihn der richtige Schritt, um sich weiterzuentwickeln "und alles für den Erfolg der Mannschaft zu geben".