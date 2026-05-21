Union-Berlin-Blog: Ein Schweizer für Union - Meistertrainer Lustrinelli ist der neue Trainer
Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.
Die Autoren:
Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs.
Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.
Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.
21. Mai: Ein Schweizer für Union - Meistertrainer Lustrinelli ist der neue Trainer
Unionfux: Das kann man schon als ausgewachsenen Coup bezeichnen: Der bisherige Trainer des Aufstiegsüberraschungsmeisters aus der Schweiz, FC Thun, und ehemalige Co-Trainer von Urs Fischer (in der Saison 2012/13), Mauro Lustrinelli, wird neuer Cheftrainer des 1. FC Union Berlin, wir kriegen somit unseren Favoriten, die erklärte Wunschlösung.
Da wir, mit ziemlicher Sicherheit, nicht die einzigen Interessenten an dem fünfzigjährigen Schweizer waren, ist das schon eine ziemliche Sensation, mehrere Bundesligisten und auch einige Serie-A-Vereine sollen angefragt haben, schon im Winter hatte Lustrinelli mehrere Anfragen aus der Bundesliga, die er seinerzeit aber alle abgeblockt hat, erst wollte er das Fußballmärchen zu Ende schreiben und mit seinem FC Thun Meister werden - gute Entscheidung. Im Übrigen hat er sich, als Thun noch in der Challenge League (die zweite Liga in der Schweiz) spielte, eine Meisterprämie in den Vertrag schreiben lassen - diese Zuversicht und dieses Selbstbewusstsein haben sich ausgezahlt.
Der Run auf den Tessiner ist nicht verwunderlich: Wer einen Aufsteiger mit überschaubarem Budget zu einer ziemlich souveränen Meisterschaft führt, sei es auch nur in der eher zweitklassigen Super League der Schweiz, der muss schon was draufhaben, der muss aus wenig viel machen können und obendrein jemand sein, der Spieler besser machen kann, sowas ist eine gesuchte Eigenschaft bei Trainern. Wenn man zudem noch in dem Ruf steht, junge Spieler entwickeln zu können (immerhin war Lustrinelli auch einige Jahre U21-Nationaltrainer der Eidgenossen), müsste die Schlange der Bewerber gar nicht so kurz gewesen sein. Warum haben also wir die Nase vorn bei diesem Nicht-gerade-Insidertipp?
Der frühe Zeitpunkt der Verpflichtung, immerhin ist die Meisterschaft sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz nicht mal eine Woche beendet, ist ein klarer Hinweis darauf, dass der Kontakt schon seit einigen Wochen bestehen muss, spätestens seit der überfälligen Entlassung von Steffen Baumgart.
Zingler und Heldt sollen bzw. müssen ziemlich überzeugend gewesen sein, das heißt wohl, dem polyglotten Lustrinelli (Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch fließend) ist weitgehend freie Hand zugesichert worden und welcher Trainer mag nicht die Vorstellung, dass ihm nicht allzu viel in seine Arbeit reingeredet und rumgepfuscht wird? Und natürlich wird ein Anruf bei seinem ehemaligen Chef, Urs Fischer, erfolgt sein und der wird ihm wohl absolut zugeraten haben: Großstadt ja, aber wenig Hektik im Umfeld, eine loyale und geduldige Anhängerschaft, der Fokus der Medien liegt nicht so auf dem Verein, ein klassischer Underdog, doch alles andere als Liganeuling: kurz - eine spannende und durchaus lohnende Aufgabe insgesamt inklusive Charme und Einzigartigkeit - wer folgt schon der ersten weiblichen Erstliga-Trainerin? Und Zeit wird man ihm auch eingeräumt haben beim Umbau, die Abkehr vom altbekannten Unionstil, der zuletzt auch nicht mehr so wirklich funktioniert hat, vollzieht sich nun mal nicht im Handumdrehen - wobei der Klassenerhalt in der Bundesliga kaum verhandelbar sein dürfte, doch das müsste ja klar sein. Und nicht zuletzt darf er drei neue Mitarbeiter mitbringen: Michel Renggli (trainierte die U21 beim FC Luzern), Sascha Stauch (auch er ehemaliger U21-Nationaltrainer der Schweizer) und Enrico Schirinzi (Trainer der U17 der Young Boys Bern) - frischer Wind im Staff.
Auch wir werden uns wohl bei Urs über seinen einstigen Mitstreiter erkundigt haben, darüber hinaus verwies Präsident Dirk Zingler kürzlich darauf, dass man, neben dem wichtigen guten Bauchgefühl (welches in jüngerer Vergangenheit allerdings wieder gewaltig getrogen haben muss), natürlich auch datenbasiert vorgegangen ist, es soll eben nichts dem Zufall überlassen werden.
Mauro Lustrinelli, der als großer Motivator und Verfechter eines unbedingten Teamgeists gilt, Humor und Unkonventionalität mitbringt, steht für einen eher offensiven Stil im 4-4-2, dynamisch und, jetzt schlägt’s dreizehn, mit viel Ballbesitz. Doch Zingler hat ja schon angekündigt, dass die erste Phase in der Bundesliga bei Union Vergangenheit sei, man will in Zukunft mehr auf jüngere Spieler setzen und auf besseren, aktiveren Fußball. Seine gar nicht so alte Aussage, dass jeder bei Union rausfliegen würde, der versuchen würde, Fußball zu entwickeln, sei, wie der Große Vorsitzende jetzt relativierte, unglücklich gewählt gewesen. In der Tat. Damit wäre Mauro Lustrinelli wohl kaum zu überzeugen gewesen und höchstwahrscheinlich auch der falsche Mann.
Auf der Shortlist haben zwei weitere Namen gestanden, dem Vernehmen nach Christian Eichner vom KSC und Horst Steffen, der ja ebenfalls eine Sensationsgeschichte mit dem SV Elversberg vorzuweisen hat, aber auf seiner ersten Bundesligamission in Bremen schon nach kurzer Zeit gescheitert ist.
Aus meiner Sicht ist da Mauro Lustrinelli die interessantere Wahl, auch wenn natürlich jeder neue Trainer erstmal eine Wundertüte ist und die vorherigen Erfolge keine Garantie darstellen, das liegt nun mal in der Natur der Sache. Während Eichner und Steffen ohne Vertrag sind, müssen wir für unseren neuen Schweizer sogar Geld auf den Tisch legen, denn er steht eigentlich noch bis 2028 in Thun unter Vertrag, die Rede ist von einer Million Euro. Und Lustrinelli verzichtet immerhin auf eine mögliche Champions-League-Teilnahme mit seinem Herzensverein FC Thun, für den er ja seit vielen Jahren als Spieler und Trainer tätig war, doch der Sprung in eine Topliga ist nun mal verlockend.
Eins ist jedenfalls klar: Lange rumgeeiert und taktiert hat er schon mal nicht, trotz eben so einiger anderer Optionen, unser neuer Cheftrainer, das deutet darauf hin, dass er ziemlich geradlinig ist, weiß, was er will und richtig Bock auf uns haben muss - und wir haben ja ohnehin beste Erfahrungen mit einem Schweizer Meistertrainer gemacht.
Zudem ist die frühe Planungssicherheit sicherlich von großem Vorteil, ebenso, dass er in die meisten Transferfragen eingebunden werden kann, möglicherweise auch die eine oder andere (Personal-)Idee mitbringt. Im Grunde hat jetzt schon unsere neue Saison begonnen, rund hundert Tage, bevor es eigentlich losgeht - gut so.
Also, herzlich-eisern willkommen, lieber Mauro Lustrinelli, auf eine neue Erfolgsgeschichte auf beiden Seiten, wir alle freuen uns sehr darauf!
19. Mai: Bei aller Euphorie: Vorsicht vor dem letzten Eindruck
Unionfux: Eins lernt man über die vielen Jahre, wenn man für die Bühne schreibt: das Wichtigste ist der Schluss. Der Abend kann noch so mäßig gelaufen sein, wenn die letzte Nummer so richtig zündet, gehen die Leute relativ zufrieden nach Hause - getreu der alten Weisheit: der letzte Eindruck entscheidet.
Allein, davon darf man sich nicht zu sehr täuschen lassen - und das gilt auch für unsere momentane Situation. Das Grande Finale ist natürlich imposant, die Arbeit von Marie-Louise Eta beeindruckend. Dass jetzt Rufe laut werden, die ihre Weiterbeschäftigung bei den Männern fordern, ist eigentlich logisch. Ebenso sehen einige das ebenso jetzt auch bei Carl Klaus: die großartige Performance der Nummer drei sieht ihn plötzlich als Nummer eins der Zukunft.
Das alles ist schon verständlich, nur so schnell sollten die Preußen dann doch nicht schießen. Ohne die Leistung von MLE als auch von Klaus schmälern zu wollen: die beiden letzten Spiele waren, besonders im Vergleich zu den vorangegangenen Spielen, ziemlich überzeugend, mutig, spielerisch anspruchsvoller und vor allem - erfolgreich und das zu Recht. Doch dass diese beiden letzten Spiele ohne echten Druck erfolgt sind, ist hingegen nicht so ganz unerheblich. Nicht umsonst versauen in Liga 2 und Liga 3 zwei Mannschaften Aufstiegsaspiranten die Tour, für die es eigentlich um nichts mehr geht, von möglichen Fernsehgeldern mal abgesehen. Vulgo: Leichtigkeit jenseits der Verkrampfung setzt oft Möglichkeiten und Kräfte frei, die vorher wie vergraben schienen. Unbestritten ist, dass es Marie-Louise Eta gelungen ist, Kräfte und Ideen zu implizieren, eine Weiterbeschäftigung ergibt sich jedoch nicht zwingend daraus, zumal es ja eine attraktive Weiterbeschäftigung als Trainerin der Bundesligamannschaft der Frauen gibt.
Die Bundesliga ist nach wie vor ein hartes (Männer)Geschäft, gerade Newcomer sind schneller verbrannt, wenn denn die ersten Spiele nicht nicht ganz so verlaufen wie erhofft. Nicht zuletzt ist es fraglich, ob man auf die, immer noch ungewöhnliche und mutige Wahl, Eta gekommen wäre, wären noch andere Strecken zu anderen Voraussetzungen zu absolvieren gewesen.
So zu tun, als wäre das Geschlecht im Grunde nachrangig, gerade in diesem überaus speziellen Geschäft, wäre dann doch etwas naiv, wie eben auch die Tatsache zu ignorieren, dass Marie-Louise Eta immer noch weitgehend unerfahren ist, unabhängig von allen benötigten Bescheinigungen. Kann klappen, aber auch nicht, frag nur nach bei Sandro Wagner - auch wenn ich MLE für fähiger halte als den doch etwas zu selbstverknallten Sandro W…
Etwas anders verhält es sich mit Keeper Carl Klaus: wie schnell scheint der Bonus des unantastbaren Frederik Rönnow, des konstantesten Akteurs der letzten Jahre, verbraucht? Dabei gibt es keinen Grund, an Rönnow, einem der unbestritten besten Bundesligakeeper, auch nur im Ansatz zu zweifeln, auch wenn die letzte Saison vielleicht nicht so stark schien wie die davor.
Klaus herausragende offensive Abschläge haben in einem Spiel zweimal zu Toren geführt, in dem der Gegner auch nicht besonders sattelfest war, sowieso wurde er insgesamt, glücklicherweise, nicht geprüft. Ein guter Mann, gar keine Frage, aber setzt das auch die Leistungen unseres konstanten Dänen der letzten Jahre außer Kraft? Also bitte - so schwach sollte doch das Gedächtnis der Allgemeinheit nicht sein.
Was ich sagen will: aus den letzten Spielen die Befähigung für die kommende Saison abzulesen, ist allzu wohlfeil. Ich bin froh, dass MLE in unserem Verein arbeitet und Carl Klaus der Backup zumindest für Frederik Rönnow ist. Und ja, niemand kann in die Zukunft schauen, weder die angebliche Wunschlösung Lustrinelli noch Christian Eichner oder der gerade erst in der Verlosung aufgetauchte Jess Thorup sind eine Garantie, dass unsere erste Männermannschaft demnächst besseren und erfolgreicheren Fussball anbietet, sondern bestenfalls eine Hoffnung. Bei aller Liebe und allem Optimismus: ich würde diese überaus komplizierte Aufgabe auch nicht zwingend einem Novizen oder einer Novizin übergeben - und das ist Marie-Louise Eta bis auf Weiteres, nicht weiter ungewöhnlich, zumal in ihrem Alter. Ihre Zeit wird kommen, vielleicht noch nicht jetzt, aber sie wird kommen.
Und auch Frederik Rönnow ist, zumindest vorerst, die klare Nummer eins, er hat seine herausragende Stellung über Jahre nachgewiesen. Für Carl Klaus heißt es, erstmal den Kampf um die Nummer zwei zu gewinnen, bei der Konkurrenz Matheo Raab schwer genug.
Bis dahin sollten wir uns wünschen, einen herausragenden Trainer verpflichten zu können, egal wie er nun schlussendlich heißt, mit genügend Erfahrung im Männerbereich. Denn Erfahrung und Geschlecht werden auch in Zukunft in der Bundesliga der Männer eine wichtige Rolle spielen, ob wir wollen oder nicht, und das ist auch nicht ganz ohne Grund so, so realistisch müssen wir sein, bei aller Gleichberechtigung, bei aller Romantik.
Ganz zuletzt geht es sowieso nicht um Carl Klaus und Marie-Louise Eta, sondern um den 1. FC Union Berlin. Und schon gar nicht sollte man sich vom letzten Eindruck beeinflussen lassen, ganz egal, wie sexy der aus aussehen mag. Doch Eta und Klaus in der Hinterhand zu haben ist gleichwohl ein sehr beruhigendes Gefühl - und das ist doch mehr als großartig und zwar für alle Beteiligten, oder?
18. Mai: Kaum kümmert sich 'ne Frau drum - der Mai ist Louis Monat
Unionfux: Genauso, wie die Nach-Baumgart-Lösung charmant und nachvollziehbar war (man wollte den neuen Trainer nicht über’s Knie brechen müssen, sondern Zeit gewinnen), so riskant war sie - und so richtig war sie am Ende auch, schön, wenn Mut belohnt wird. Zweieinhalb Spiele brauchte die erste Cheftrainerin, um nicht nur der Bundesliga, um einer beinahe ruinierten Mannschaft wieder Leben einzuhauchen. Die letzten beiden Partien 2025/26, meinetwegen ohne den ganz großen Druck, zählten in mehrfacher Hinsicht zu den besten Spielen dieser Saison, auf jeden Fall sah das Ganze wesentlich nach richtigem Fußball aus und die Zahlen unterstreichen das unbedingt. Kein sinnloser langer Hafer, die richtige Körperspannung und Konzentration, keine ängstliche Rumzauderei, die besten Passquoten, der Versuch von Kombinationsspiel, Laufbereitschaft, eine selten gesehene Wachheit - Steffen Baumgart müssen, wenn er denn zugeschaut hat, die Augen getränt haben, wie klar die Mannschaft sein kann.
Da war wieder der Spaß an der Sache, die Heimfestung Alte Försterei, der Nachweis, in diese Liga zu gehören. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt schlussendlich satte zehn Punkte, sowohl Gladbach und der HSV bleiben hinter uns. Gut, man könnte einwenden, dass wir faktisch schon nach dem 26. Spieltag nach dem Auswärtssieg gegen Freiburg gerettet waren, das konnte man zu diesem Zeitpunkt nur nicht ahnen, dass diesmal schon überschaubare dreißig Punkte für den Klassenerhalt reichen würden. Nichtsdestotrotz, wenn die lange Zeit furchtbar lausige Rückrunde, in der wir zu oft wie ein Absteiger aufgetreten sind, für eins gut war, dann dass man begriff, dass der Trainer Baumgart leider eine Sackgasse ist, in vielfacher Hinsicht, auch das hat im Nachhinein die Trainerin Eta, zumindest bis zu einem gewissen Grade, bewiesen.
Es ist schon schade (und auch wieder nicht), dass MLE demnächst eine andere Bundesligamannschaft trainieren wird, schön ist hingegen, dass sie das immer noch bei uns tun wird - ich bin mir sicher, dass unsere Frauen in der kommenden Spielzeit weiteren Boden in der Tabelle gutmachen können.
Wichtig ist jedenfalls, dass sie erstmal das Potential der Männermannschaft wieder sichtbar gemacht hat, es wurde ja von vielen Seiten immer hartnäckiger behauptet, dass der Kader nun mal nicht besser sei und in der Hinrunde nur überperformt hat. Natürlich darf der Schlussakkord keinesfalls den Blick auf die Baustellen verschleiern, mitnichten ist jetzt alles prima, aber dazu kommen wir später noch, immerhin haben wir nun mehr als drei Monate Zeit, darüber zu diskutieren.
Fakt ist: Man kann nur den Hut vor der Leistung von Marie-Louise Eta ziehen. Denn auch für sie war diese Fünf-Spiele-Mission ein erhebliches Risiko: Kaum Zeit, Druck, sowohl medial als auch sportlich und die Gefahr einer ziemlichen Beschädigung im Falle der Bruchlandung - auch wenn sie ja nicht mehr hätte absteigen können, doch das war ja noch nicht klar und es wäre fahrlässig gewesen, davon auszugehen. Es spricht für sie, dass sie jeglichem, sich allzu sehr anbietenden Spektakel aus dem Weg gegangen ist und sich, bei aller Kommunikationsbereitschaft, nicht zum Mediendarling gemacht und dem Druck standgehalten hat und nicht zuletzt, dass sie offenbar unheimlich schnell lernfähig ist. Das waren ihre beiden männlich gelesenen Vorgänger fraglos in weit geringerem Maße - manchmal muss sich eben erst 'ne Frau drum kümmern …
Um so mehr ist ihr der Erfolg der letzten Spiele zu gönnen, der ja auch nicht ganz unbelohnt bleibt. Man muss dann nicht die ganze Zeit auf die B-Note verweisen und Platz elf ist unterm Strich schon mehr als in den letzten Wochen zu erwarten war. Die zwischenzeitliche Katastrophenrückrunde findet also ein ziemlich versöhnliches Ende, man geht mit einem einigermaßen guten Gefühl in die überlange Sommerpause - und, nicht zuletzt, es bleibt dabei: Der 1. FC Union Berlin gewinnt sein letztes Saisonspiel in der Bundesliga, das ist jetzt sieben Mal in Folge geglückt, so eine Tradition sollte man nicht so einfach sausen lassen.
Also noch mal: Loui, das war ganz großes Kino und alles andere als eine Selbstverständlichkeit, du hast Geschichte geschrieben und weiß Fußballgott nicht die schlechteste Story. Das bleibt, ohne zu übertreiben, für alle Zeiten, es ist eben historisch - und fraglos wird es noch eine ganze Weile dauern, bis es Nachahmer gibt, aus verschiedensten Gründen. Aber dass wir dich nochmal eine Bundesligamannschaft der Männer coachen sehen, das halte ich schon für relativ wahrscheinlich. Das hätte wohl niemand viel besser machen können, das Experiment ist ein weitgehender Erfolg, alle gehen als Gewinner aus einer ziemlich kniffligen Situation hervor - ich kann mir vorstellen, dass nicht wenige uns gerne scheitern gesehen hätten. Nicht zuletzt freut es mich wie verrückt, seit langer Zeit mal wieder einen vollkommen souveränen und entspannten Sieg in der Alten Försterei miterlebt zu haben, ohne Haare raufen und 180er-Puls. Ab und zu hat das was.
Mal sehen, wie es nun weitergeht, der nächste Schuss muss endlich mal wieder sitzen, auch wenn sich das leichter schreibt als es getan ist - aber darum geht es, denn das ist die entscheidende Stellschraube. Sah es erstmal nach Christian Eichner vom KSC aus, so hat jetzt wohl Mauro Lustrinelli vom Aufstiegsüberraschungsmeister aus der Schweiz, FC Thun, die Poleposition. Sky und Kicker, beide doch eher seriös, vermelden, dass die Gespräche weit fortgeschritten sein sollen, ja sogar bereits eine Einigung erzielt wurde, wenn auch die Vereine untereinander noch nicht gesprochen haben. Der ehemalige Co-Trainer von Urs Fischer (in der zweiten Saisonhälfte 2012/2013) wird unzweifelhaft eine Ablösesumme kosten, denn er steht noch zwei Jahre unter Vertrag, hoffentlich wird's nicht allzu teuer und hoffentlich scheitert es nicht daran, denn wir reden von der wichtigsten Personalie seit Jahren.
Die Parameter des fünfzigjährigen Erfolgstrainers lesen sich jedenfalls ziemlich gut. Sein Ansatz von Fußball könnte zu uns passen und uns verbessern - wichtige Voraussetzungen. Nicht zuletzt ist er angeblich stark in der Kommunikation, das kann nach den Brubbelköppen der Nach-Fischer-Zeit nur von Vorteil sein. Würde mich nicht wundern, wenn Urs (mit dem er mit Sicherheit telefoniert hat) ihm zugeraten hat. Vielleicht wissen wir in den kommenden zwei Wochen schon mehr und es kann dem ersten Schweizer-Trainer-Kapitel ein weiteres mit Erfolg hinzugefügt werden. Egal jedoch, was passiert: Ist schon gut, eine Marie-Louise Eta in der Hinterhand zu wissen - und welcher Bundesligist kann das schon von sich sagen?
16. Mai: Union komplett gedopt!
Icke: Wie anders wäre es sonst zu erklären, dass man in dieser Grotten-Saison SO ein Spiel An der Alten Försterei sieht? Wunderbare Tore, guter Spielaufbau, eine sichere Abwehr (trotz Viererkette) und alle rennen, laufen sich frei und kämpfen. Sprich alle Spieler sind engagiert. Und Augsburg war mit den 4 Toren noch gut bedient. Weitere hundertprozentige Chancen ließ Union (Burke, Burcu, Bogdanov) ungenutzt. Bis auf eine kurze Phase zwischen der 65. und etwa 82. Minute beherrschte Union SPIELERISCH das Geschehen auf dem Platz.
Man rieb sich einfach nur die Augen, da gab es Ballstafetten von Union mit Pfiff und über mehrere Stationen. Wieso geht das plötzlich? Von Januar bis April (dieses Jahrs) jedenfalls sah man nichts dergleichen. War Union gedopt? Wahrscheinlich ja. Es ist augenscheinlich, dass sich Marie-Louise Eta etwas traute. Sie war wohl das Doping-Mittel. Als der Klassenerhalt feststand, stellte sie die Abwehr um, ließ 4er-Kette spielen und setzte Querfeld auf die Bank. Und sie impfte der Mannschaft ein, SPIELT den Ball nach vorn und vor allem sauber. Beides gelang!
Unsere Tore erzielten 2 x Ilic, Jeong und Schäfer. Insgesamt gaben wir 17 Torschüsse ab. Besonders Schäfers Tor in den Dreiangel hat gute Chancen zum Tor des Monats. Noch mehr überragend ist allerdings der Wert der angekommenen Pässe. 84%!!! Gab es das schon einmal beim 1.FC Union? Und dann noch in der 1.Bundesliga. Im Tor ist auch unser 3. Torwart Klaus (Rönnow und Raab sind verletzt) hervorzuheben. Sicher, Ruhe ausstrahlend und immer wieder mit seinen schnellen, vor allem aber genauen langen Bällen nach vorn … war er der Regisseur vieler unserer Angriffe. Die ersten zwei Tore hatten ihren Ursprung in Klaus seinen langen Bällen und seiner Gedankenschnelligkeit. Und Klaus hat verlängert. Wer nun in der kommenden Saison die Nummer 1 sein wird … ist absolut offen. Alle 3 Keeper bei uns sind bärenstark. Legt der neue Trainer viel Wert auf eine schnelle und präzise Spieleröffnung, so hat Klaus gute Karten.
Unsere Abwehrkette (Trimmel-Doekhi-Leite-Rothe) stand sicher. Leider benötigen wir zur kommenden Saison 2 neue Innenverteidiger. Friedrich und Nsoki scheinen als Zugänge festzustehend. Ein Vorstopper (so sagte man früher) mit Qualität muss mindestens noch folgen (vor allem wenn Querfeld auch noch gehr). Schäfer und Kemlein bildeten heute das defensive Mittelfeld. Khedira fehlte. Ein schlechtes Zeichen, das sieht nach Abschied aus. Die drei offensiven Mittelfeldspieler vom 4-2-3-1 System bildeten: Burke rechts, Ansah in der Mitte und Burcu auf links. Ansah fiel ein wenig ab, allerdings ohne zu enttäuschen. Burke mit seinen Sprints auf rechts war der wirkungsvollste der drei. Das zweite Tor bereitete Burke vor. Burcu spielte auf links seine gute Technik aus und bereitete das dritte Tor vor. Und Ilic vorn? Sein Doppelpack sagt viel aus. Es hätte auch ein Hattrick werden können. Einsatz und Wille wie immer. Ganz starke Leistung! Schön auch, dass der 19-jährige (eingewechselte) Bogdanov seinen ersten Assist einsammeln konnte. Das wird ihm Selbstvertrauen geben.
Wahrscheinlich werden bei Union in der kommenden Woche weitere Personalentscheidungen bekannt gegeben. Zum Beispiel der neue Trainer. Keiner hätte wohl aber etwas dagegen, wenn Frau Eta weiter machen würde. Das wird nicht passieren, aber die Möglichkeit das gut zu finden, besser kann man ihre Arbeit nicht loben! Wir benötigen neu: 1 Top-Innenverteidiger, 1 Top „6“ (wenn Khedira geht), 1 treffsicheren Mittelstürmer und einen Techniker wie Jeong, aber mit mehr Durchsetzungsvermögen. Man kann auch davon ausgehen, dass Mega-Talent Güther (16 Jahre alt) relevant mehr Einsatzzeiten bekommen wird.
Heute freuen wir uns über diesen tollen Saison-Abschluss, den so wirklich keiner erwartet hatte. Außer vielleicht … ich selber … mein Tipp vor dem Spiel (unter Zeugen) war … 4:0! Wichtiger aber als das Ergebnis war die Art und Weise, wie wir spielten: Souverän, ballsicher und dominierend. Eisern!
14. Mai: Lieber Toni L., Berlin ist weder/noch!
Unionfux: Der Spieler Toni Leistner bekommt bei Hertha BSC nach drei Jahren keinen neuen Vertrag, nicht weiter verwunderlich, im Sommer wird die Abwehrkante immerhin 36 Jahre alt, da schaut man sich gern nach jüngeren Spielern um, währenddessen der leicht enttäuschte Leistner gern noch weitergemacht hätte. So weit, so normal. Die Verabschiedung war, gerade von den Fans, mehr als wohlwollend, gerade wenn man weiß, wie feindselig der langjährige Unioner (immerhin vier Jahre) 2023 begrüßt wurde - ein Transparent am Trainingsplatz forderte, er möge "sich aus dem Verein verpissen". In der Zwischenzeit hat man den Kämpfer in der Fanszene dann doch schätzen gelernt und pflichtschuldigst behauptet dann auch der Toni zum Abschied: "Berlin ist blau-weiß!" - das zumindest habe er in den drei Jahren gelernt. Na klar, das gefällt der Ostkurve natürlich, derlei populistische Parolen, und Leistner legt noch mal nach, es wäre in Stein gemeißelt und er steht auch dazu. Na, meinetwegen. Wahrscheinlich hat er auch bei seinem seinerzeitigen Abschied bei den Queens Park Rangers behauptet, ganz London steht auf QPR. Oder in Dresden… - wobei, da stimmt es wenigstens. Ist ja auch nichts Ungewöhnliches, wenn man bedenkt, wie viele Herzensvereine unser Ex-Trainer allein trainiert hat.
Und es passt natürlich auch zur unheilbaren Großmannssucht des derzeitigen Zweitligisten, zu glauben, Berlin wäre blau-weiß. Und ja, ihr Zuschauerschnitt, wenn auch etwas rückläufig, ist beachtlich, für Zweitligaverhältnisse sowieso, auch wenn die deutschen Stadien ja allgemein, bis auf Ausnahmen, ziemlich gut ausgelastet sind.
Nur: So ist Berlin eigentlich nicht. Und wenn man Berliner ist, dann weiß man das. Es gibt einen Grund, warum es in dieser Stadt sowas nicht gibt wie Karneval oder Oktoberfest. Selbst die Love Parade hatte für Auswärtige eine höhere Bedeutung als für den Berliner selbst. Man regt sich eben nicht gern kollektiv auf, eine gewisse großstädtische und speziell berlinerische Gleichgültigkeit kommt noch dazu, in Berlin können Weltstars frei rumlaufen und es juckt höchstens Touristen. Berlin ist also weder blau-weiß noch rot-weiß, bestenfalls in ihren angestammten Einzugsbezirken, aber das war’s dann auch schon.
Gut, im Moment haben wir seit ein paar Jahren einfach sportlich die Nase vorn (das kann man wohl auch bei der Tante kaum abstreiten), mal sehen, wie lange noch, dessen kann man sich ja nie allzu sicher sein, allein der 400-Millionen-Verdotz-Pokal wird wohl für alle Zeiten nach Charlottenburg gehören, das holen wir nie auf.
Aber wenn es das schwierige Dasein in Liga zwei für Hertha leichter macht, dann kann man ruhig weiter die Klappe aufreißen, irgendwo ist das ja auch der Berliner Weg, will sagen: Die Stadt selbst befindet sich ja schon seit längerer Zeit in einem traurigen Sinkflug, das tut dem Berliner zwar weh, wundern kann es ihn allerdings nicht.
Ich bin mal gespannt, ob der rustikale Leistner Toni, weite Teile seiner Karriere eher bei Zweitligisten unterwegs, nochmal bei einem anderen Verein unterschreibt, er will es zumindest.
Und ich bin ihm auch gar nicht gram über das, was er vermeintlich bisher gelernt hat. Schließlich ist er ja auch Sachse und kein Berliner, da kann er sich wohl nicht so mit den Feinheiten auskennen. Aber ich kann ihm versichern, Ostkurve oder auch Waldseite hin oder her, Berlin ist weder/noch - und das ist auch gut so.
13. Mai: Augsburg zu Gast in Köpenick
Icke: Vage Gerüchte und eine trügerische Stille herrschen aktuell beim 1. FC Wundervoll. Wie immer eigentlich. Die nordkoreanische Verbal-Front hält. Letztes Wochenende hat Union auch dafür gesorgt, dass erst einmal Ruhe einkehren konnte. Eta schaffte ihren ersten Männer-Profi-Sieg und katapultierte uns damit wieder auf Platz 12. Nicht auszudenken, wenn Loui nachlegt und wir das letzte Heimspiel gegen Augsburg gewinnen. Der HSV muss in Leverkusen antreten und wird es dort sehr schwer haben. Mainz gastiert in Heidenheim, die ihren Überlebenskampf ausleben. Damit wäre sogar noch Platz zehn für uns machbar. Der ist nicht nur für das Prestige interessant, nein jeder Platz besser in der Bundesliga-Tabelle liefert bares Geld.
Zum Spiel gegen Augsburg muss nicht viel gesagt werden. Die liegen uns nicht. In 13 bisherigen Vergleichen konnten wir nur zweimal gewinnen. Augsburg dagegen sechsmal. Und die Kicker aus der Puppenkiste werden sich zerreißen! Warum? Sie können noch Platz sieben erreichen. Dieser garantiert auch in dieser Saison einen internationalen Startplatz und somit einen zweistelligen Millionen-Zuschuss zum Etat. Aber Bange machen gilt nicht. Treten wir so auf, wie im letzten Spiel, so haben wir alle Chancen die Partie für uns zu ziehen. Die Viererkette wird bei uns sicher wieder auf dem Platz zu sehen sein. Und auch vier echte Angreifer. Das sollte uns allen Spaß garantieren.
Parallel wird hinter den Kulissen heftig nach einem Trainer gesucht. Glaubt man einigen Medien … ist Christian Eichner aus Karlsruhe der Favorit. Altmeister und Heldt-Kumpel Breitenreiter soll ebenso im Spiel sein. Mauro Lustrinelli aus der Schweiz wird überlegt, wohl auch weil Fischer ein Erfolgsmodell war. Und Köln-Retter Rene Wagner soll wohl die Unbekannte im Quartett sein. Er hat den Bonus schon Co-Trainer bei uns gewesen zu sein und natürlich den Ossi-Bonus als Dresdner. Es bleibt spannend.
So wie auch die Gerüchte um Zugänge. Der belgische Verteidiger van den Bosch wurde schon verpflichtet. Altmeister-Verteidiger Marvin Friedrich kehrt wohl ablösefrei aus Gladbach zurück. Viele sind bei ihm skeptisch. Ich eher nicht. Ist er fit, so hat er Chancen in die Stammelf zu rutschen. Gerhardt (Wolfsburg), Bebou (Hoffenheim) und Cömert (Valencia) sind weitere vage Gerüchte. Auch eine Weiterverpflichtung von Nsoki (wir haben eine Kauf-Option) ist sogar sehr wahrscheinlich. Die ganz großen Knaller sind noch nicht dabei.
Freuen wir uns auf ein tolles Abschluss-Spiel am Wochenende. Danach wird es wohl die ersten Verkündungen geben. Eisern.
11. Mai: Alter Schotte - Union siegt verdient in Mainz
Unionfux: Zuerst überrascht eine überaus mutige Aufstellung: gleich vier Offensive mit Burcu, Ansah, Burke und Ilic - wann gab es das zuletzt in einem Auswärtsspiel?
Und als ob das noch nicht genug wäre, gibt’s on top ne Viererkette, aber eigentlich logisch: irgendwo muss ja der vierte Angriffsplatz ja herkommen. Nun ist der Mut ja das eine, aber noch viel beeindruckender ist ja, mit welcher Einstellung und Körpersprache wir in das Spiel gegen Fischer-erfolgsverwöhnte Mainzer (einunddreißig Punkte in neunzehn Spielen sind ein Schnitt für’s internationale Geschäft) gehen - sowas ham'wer lange nich gesehen, so schön, so schön! Und der Gegner ist in der Tat beeindruckt, in der ersten Hälfte machen wir das Spiel, was auch am aktiven und offensiv denkenden Burcu und seinen technischen Möglichkeiten liegt (leider kriegt er bis zu seiner Auswechslung ziemlich was ab, von Feind und Freund) und noch etwas ist auffällig und zwar im gesamten Spiel: der beinahe vollständige Verzicht auf lange, hohe Bälle, stattdessen bevorzugt man diesmal die spielerischen Lösungen.
Und schon sieht unser Spiel nach einem Spiel aus, nicht umsonst haben wir auch die besseren Torchancen: nach zehn Minuten zwingt Ilic mit seinem Kopfball nach Trimmel-Ecke Zentner zu einer Riesenparade, doch nur wenige Minuten später wird unsere Drangphase von Tennisbällen unterbrochen, die mitgereisten Unioner protestieren gegen die Spieltagsansetzungen mit beispielsweise späten Sonntagsspielen, allerdings sollten sie auch wissen, dass das Fernsehen (hier in Form von Sky und DAZN) den Spieltag diktiert und wer bezahlt, schafft nun mal an. Die müssen ihre gezahlten Gelder ja auch wieder einspielen und was wäre der Profifussball ohne Fernsehgelder? Traurig, aber so ist es nun mal.
Trotzdem haben wir auch nach der nicht allzulangen Unterbrechung die besseren Chancen und eine davon wird zur Führung veredelt, tatsächlich durch eine kurz ausgeführte Ecke: Trimmel auf Burcu, der auf Kemlein und dieser hebt die Kugel butterweich in Richtung rechter Pfosten, dort löst sich Ilic perfekt und ist so vor Zentner am Ball. Direkt vor dem Pausenpfiff kann Burcu fast erhöhen, aber der Mainzer Keeper wischt seinen cleveren Versuch auf die kurze Ecke um den Pfosten. Mainz hat nur einen Amirifreistoß zu bieten und eine Chance von Sano aus spitzem Winkel, beide Male ist Klaus auf dem Posten und sieht abermals so gar nicht nach drittem Keeper aus.
Dass die Mainzer wesentlich druckvoller aus der Pause kommt, ist sowohl zu erahnen als auch zu befürchten und schon nach drei Minuten kann Nebel flanken und der vollkommen freie Sheraldo Becker (der kostet Mainz nur entspannte 500k inkl. Leihe, tut schon n bisschen weh) läuft ein und verwandelt technisch gekonnt im Sprung mit der Innenseite, schönes Gegentor, darf trotzdem so nie und nimmer passieren. In der Folge drückt Mainz: gegen Potulskis Kopfball kann Klaus noch stark halten, gegen Tietz’ artistischen Versuch am langen Pfosten nach Flanke von Kohr ist er dann aber machtlos, aus sehr spitzem Winkel fliegt der Ball über seinen Kopf hinweg ins Tor. Euphorisches Gefeiere bei den Mainzern, auf dem Feld und auf den Rängen, nur leider und gottlob vergeblich, der VAR kassiert die Mainzer Führung wegen knappem Abseits wieder ein. Und das bewirkt so einen kleinen Bruch im Spiel der 05er, lässt der Druck etwas nach, auch wenn die Hausherren spielbestimmend bleiben. Nur einmal müssen wir noch das Glück bemühen oder besser gesagt, froh sein, dass der Kopfball bekanntlich nicht zu Beckers Stärken gehört - er ist zwar sträflich frei, doch sein Timing lausig. In der fünfundachtzigsten Minute dann setzt sich Ilic gut durch, doch sein Schuss verendet tragischerweise am rechten Lattenkreuz - bitter für unseren unermüdlichen Mittelstürmer, der schon ein wenig vom Pech verfolgt wird, schon die gesamte Spielzeit hindurch, auch wenn er ja trotzdem so wichtig ist für uns.
Normalerweise würden wir jetzt mit einem Auswärtsunentschieden zufrieden sein und versuchen, etwas ängstlich hinten den berüchtigten Bus zu parken, doch diesmal kommt das nicht in Frage: Minute 88, Köhn flankt entschlossen, Ilic köpft in die Mitte und da ist Burke, für einen Moment scheint er den Ball nicht unter Kontrolle zu bekommen, aber schließlich doch - aus der Drehung haut er den Ball mit der linken Pike in den linken Winkel - alter Schotte, genauso macht man das!
Na, und jetzt könnte das große Zittern beginnen, aber die offizielle Spielzeit ist gerade abgelaufen und fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt, da erobert Kemlein am eigenen linken Strafraum blickig den Ball gegen Kohr, schickt den eingewechselten durchstartenden Skarke im perfekten Moment und der umkurvt den herausgeeilten Zentner und legt auf den ebenfalls eingewechselten und klug durchgelaufenen Juranovic quer und der hat nicht viel Mühe, den Ball aus wenigen Metern mit der Innenseite zu versenken - Deckel drauf!
Die verbleibenden Minuten halten wir abgezockt den Ball und dann können sich die Jungs, Marie-Louise Eta und die mitgereisten Unioner freuen, über den ersten Sieg seit fast zwei Monaten, verdient, weil mit der besten Leistung seit über vier Monaten und die ist kein Zufall: denn da bringt die Truppe annähernd die Leistung, zu der sie in der Lage ist und hat folgerichtig mal was anderes anzubieten als sinnlose Bälle lang ins Nirgendwo und dann stehen unterm Strich neun zu drei echte Torschüsse (das sind die, die auch wirklich auf die Kiste kommen), beachtliche 82% Passquote (Saisonbestwert!!) und eine Laufleistung von 122 Kilometern. Mag schon sein, dass die Mannschaft aufgrund des feststehenden Ligaverbleibs befreit aufspielen konnte und ja, wenn Tietz’ Treffer zählt, spielt sich Mainz höchstwahrscheinlich in einen Rausch und legt noch zwei Tore drauf, aber so einfach ist das nun auch wieder nicht.
Da ist eben auch von einer guten Trainerin (die Mädels können sich freuen!) an den entsprechenden Stellschrauben gedreht worden und irgendwie hat Loui den Jungs vermitteln können, dass man mit ohne Schweinefussball durchaus was reißen kann. Diese Leistung, die ja offenbar möglich ist, muss der Maßstab sein für die kommende Spielzeit, dann könnten wir wieder erheblich mehr Spaß und Erfolg haben, zumindest einen erheblich souveräneren Klassenerhalt.
So, freuen und niemals vergessen: in der Bundesliga haben wir bisher immer unser letztes Saisonspiel gewonnen und mit der Einstellung klappt das auch diesmal, denn diese liebgewonnene Tradition sollten wir doch unbedingt beibehalten. Bis dahin,
Glückwunsch an alle, besonders aber an Marie-Louise Eta, die erste Cheftrainerin, die in der Bundesliga gewonnen hat, auswärts. Heimsieg folgt…
7. Mai: Jetzt kann Union ohne Druck frei aufspielen
Icke: Es geht gerade nach Mainz, wo Altmeister Urs Fischer jetzt ein erfolgreicher Trainer ist. Und die Mainzer sind stark. Das sollte uns aber nicht tangieren. Union kann nicht mehr absteigen, egal was passiert oder wer wie spielt. Traut sich Trainerin Eta jetzt zu experimentieren? Darf Güther vielleicht sogar starten? Bekommt Kral eine Chance in der Startelf? Der Kral, der eigentlich als sicherer Abgang feststand, wo sich jetzt aber herausstellte, dass er gerade erst umgezogen ist. Näher an die Alte Försterei heran. Das macht eigentlich nur Sinn, wenn Kral und Union sich schon einig sind, mindestens noch ein Jahr zusammen zu arbeiten.
Auch Köhn wird endlich wieder auf der linken Außenbahn erwartet. Es sollten immer die besten Spieler auflaufen. Köhn ist aktuell in einer besseren Form als Rothe. Klaus muss wieder das Tor hüten, aber er hat gezeigt, wie stark eine Nummer 3 von Union in der Bundesliga halten kann. Absoluter Respekt! Interessant wird es, zu schauen, ob Querfeld wieder im Stamm aufläuft. Nachdem die Leistung von Juranovic zuletzt keinen Unioner vom Hocker riss, dürfte Trimmel wohl wieder starten. Und zuletzt, wer spielt in der Abteilung Attacke? Wohl wieder nur ein Zweier-Sturm. Nach der letzten bockstarken Leistung nach seiner Einwechslung, wäre alles andere als Burcu in der Startelf für viele eine Überraschung. Daraus würde sich folgende Elf ergeben: Klaus – Doekhi, Querfeld, Leite – Trimmel, Khedira, Köhn – Kral, Schäfer (Kemlein) – Ilic, Burcu.
Egal wie das Spiel gegen Mainz 05 ausgeht, das Wiedersehen mit Urs wird herzlich werden. Er hat immer noch viele Fans, die ihn mögen. Mainz braucht auch keine Punkte mehr für den Klassenerhalt. Ergo, 2 Teams die ganz befreit schönen Fußball spielen (könnten). Und doch habe ich da so meine Bedenken. Unser Fußball war in der Rückrunde grauenvoll. Ob es einem Union-Team, egal in welcher Zusammenstellung plötzlich gelingt, guten Fußball zu spielen … da darf man Falten auf der Stirn haben.
Die Gerüchte um mögliche Ab- und Zugänge laufen gerade an. Viele glauben auch unser Manager muss gehen. Bäume hat er jedenfalls noch keine ausgerissen. Er zeigte kein glückliches Händchen bei Neuzugängen. Einzig Jordan als Abgang war überraschend, dass er das zu dieser Transfersumme schaffte. Dagegen lag er wiederum bei den letzten 2 Trainern voll daneben. Ob man ihn noch einmal einen Trainer suchen lässt, da habe ich so meine Zweifel. Egal, wir schauen wieder alle und fiebern mit, schreien auch mal laut, wenn`s zu schlecht wird. Aber wir freuen uns auch wie Bolle, wenn wir wieder Tore schießen. Unglaubliches Union! Eisern.
6. Mai: Nur ein Punkt, nur ein Einwurf
Unionfux: Nachdem der vorzeitige Klassenerhalt geschafft ist, werden hier und da Stimmen laut, unter anderem von der Vereinsfreistoßlegende Torsten Mattuschka, dass Baumi den einen Punkt wohl auch noch geholt hätte, den jetzt Interimstrainerin Eta gegen Köln eingefahren hat - was gleichzeitig auch heißt: Warum habt ihr denn den armen Steffen Baumgart eigentlich so schnöde und so flink vor die Tür gesetzt?
Nun, was den Punkt angeht, bin ich mir da gar nicht so sicher, wenn man die immer grauenvolleren Auftritte unter besagtem Baumi bedenkt, die im Großen und Ganzen noch schöngeredet wurden, was aber nur ging, weil die (spielerisch auch oft mäßige) Hinrunde doch relativ viele Punkte gebracht hatte und man deswegen nie in die Abstiegsränge rutschte. Ganz davon abgesehen, dass Platz 16, besetzt vom VfL Wolfsburg, derzeit bescheidenste sechsundzwanzig Punkte aufweist (zum Vergleich: in der Zweiten Liga hat der momentane Tabellensiebzehnte Fürth vierunddreißig Punkte!), die allgemeine Schwäche der zweiten Tabellenhälfte uns also auch in die Karten spielt - man damit aber weder rechnen konnte noch sollte. Wir haben in der Rückrunde nämlich unmissverständlich nachgewiesen, dass wir im Grunde gegen jeden Gegner überfordert sind, taktisch, technisch, spielerisch und sogar fitnessmäßig, sodass wir auf einen indisponierten Kontrahenten hoffen müssen und jede Menge Glück, denn ist das nicht der Fall - wird's eng bis unmöglich.
Dazu kommt, dass eine Entlassung von Baumgart nach erreichtem Ligaverbleib und nach der etwas vorschnellen Verlängerung im Januar eher schwer zu vermitteln, andererseits jedoch eine Fortsetzung der Zusammenarbeit schlichtweg unmöglich gewesen wäre, zu klar waren und sind die Defizite einer Truppe, die er immerhin sechzehn Monate betreut hat.
Wer zudem behauptet, dass dem Kader die Qualität fehlt, Baumgart also gar nichts für die Schwäche der Mannschaft kann, der verkennt, dass unter dem vermeintlichen Anzünder und Motivator zuletzt kaum ein Spieler Normalform, geschweige denn mehr erreichte, das Potential des Kaders also massiv unterlaufen wurde. Wer jetzt daran die größere Schuld trägt, also Spieler oder Trainer, ist schwer zu sagen, zumal von außen. Aber der beängstigende Zustand der Truppe kommt doch nicht von ungefähr.
Nicht umsonst konnte beim letzten "Hauptstadtderby"-Podcast unser Beecke kaum ein gutes Haar an der Leistung gegen Köln lassen und man musste ihm leider vollumfänglich Recht geben, auch und gerade in der Deutlichkeit - und dabei war das ja noch eines der besseren Spiele des Jahres 2026. Ich bin vielmehr der Meinung, dass Baumgart einige Spiele zu spät freigestellt worden ist, wobei man natürlich sagen muss, dass die Fässer immer erst überlaufen müssen und man hinterher sowieso immer schlauer ist. Natürlich haben wir unter Baumgart zweimal die Klasse gehalten und dann war ja wohl kaum alles schlecht. Aber es gab auch in der ganzen Zeit keine wirkliche Phase, in der es einigermaßen rund lief und in den letzten Monaten dann gar nicht mehr. Darauf nicht zu reagieren, wäre extrem fahrlässig gewesen.
Denn klar ist: Hier muss ein wirklicher Könner ran, denn Umbruch hin, Umbruch her - Wunderdinge können wir kaum bei den Neuzugängen erwarten, wenn man allein sieht, dass Stanley Nsoki wohl weiterverpflichtet wird, angeblich sogar mit einem Dreijahresvertrag, obwohl er eher selten gespielt und noch seltener Bäume ausgerissen hat und darüberhinaus Marvin Friedrich ebenfalls bis 2028 unterschrieben haben soll, obwohl er zuletzt in Gladbach gar keine Rolle mehr gespielt hat. Dann kann man ahnen, dass offenbar eher die sparsamen Lösungen für den Kader der nächsten Spielzeit gesucht werden müssen und die brauchen unbedingt die kluge Hand eines Fussballlehrers, der das Beste daraus machen und herauskitzeln kann und sich zudem etwas mehr mit der Kunst der Kommunikation auskennt - hoffentlich findet man so jemanden, denn nur dann haben wir in der achten Bundesligasaison eine echte Chance, für eine neunte zu sorgen.
Noch ein Wort zur angeblichen Unsportlichkeit aus dem Köln-Spiel, dem sogar der "Kicker" einen ganzen Artikel widmete: N atürlich ist es allgemein üblich, dass, wenn ein Ball wegen einer Verletzung ins Aus gespielt wurde, der Ball wieder zur gegnerischen Mannschaft eingeworfen wird. Christopher Trimmel verzichtete jedoch diesmal darauf, in der Folge fiel der späte Ausgleich durch Burcu. Wenn man jetzt fehlendes Fairplay anklagt (lt. Kicker-Autor Jim Decker nicht nur ein nice-to-have), so ist man einfach nicht in der Lage, sich das Gesamtbild anzuschauen, warum auch immer. Für sich allein genommen, ist es natürlich ein Unding, was "auf keinen Fall Schule machen darf" (Kicker), man sieht es aber ohnehin sehr selten.
Wenn man aber weiß, dass nach dem Anschlusstreffer andauernd ein Kölner Spieler ohne Gegnereinwirkung wegen angeblicher Muskelkrämpfe zu Boden ging (als ob ein durchtrainierter Bundesligaspieler keine neunzig Minuten durchhält, zumal in einem gar nicht mal so laufintensiven Spiel), um Zeit zu schinden und unsere Druckphase und den Spielfluss zu stören, dann muss man da nicht nur ohnmächtig zuschauen, sondern entsprechend reagieren, sonst ist man nur ein Opfer einer allzu durchschaubaren Masche, die so gar nichts mit Fairplay zu tun hat. Und genauso hat es Trimmel, im Übrigen ein untadeliger Sportsmann, nach der Partie auch erklärt: Man muss das Spiel dann eben mitspielen. Nicht umsonst ist nämlich sogar der Kölner Torwart selbst zum Einwurf hingeeilt, um ihn für seine Mannschaft einzufordern, weil er schon ahnte, dass unser Kapitän sich nicht länger verschaukeln lässt.
Unsportlichkeiten gibt es beim Fußball zuhauf: Von peinlicher Rumdiskutiererei bei jeder Schiedsrichterentscheidung (am liebsten mag ich dabei den entsetzten Griff mit beiden Händen an den Kopf) über Markieren (schwerste Schmerzen inkl. Wälzen, aber gleich darauf wieder munter wie ein Reh) bis hin eben zum Zeitschinden (hier mein Favorit: Der Keeper fängt unbedrängt einen leichten Ball aus der Luft und lässt sich dann nach vorn fallen, um das Spielgerät lange gegen niemanden zu sichern). Ich habe aber wenig Hoffnung, dass sich da nochmal was ändert. Insofern hat Christopher Trimmel in dieser speziellen Situation alles richtig gemacht, auch wenn es nicht gleich ersichtlich ist, zumindest nicht für jedes Fachmagazin - halten zu Gnaden.
4. Mai: Geschafft! Union bleibt in der Bundesliga
Unionfux: Hallelujah und Fußballgottseidank - diese verdammte Saison ist vorbei! Schon am ersten Sonntagabend im Mai, zumindest fast, zumindest für uns. Die schlimmste Rückrunde seit unserer Rückkehr in den Profifußball 2009/10, wenn auch kaum zu ertragen, bleibt ohne kurzfristige Folgen - wir gehen in unser achtes Bundesligajahr! Das Unentschieden gegen Köln macht es möglich, denn Urs Fischer und Mainz 05 gewinnen bei St. Pauli und Wolfsburg holt "nur" einen Punkt in Freiburg, wir sind rechnerisch mit sieben Punkten Vorsprung durch.
Sicher, es hätte schon mit dem Teufel zugehen müssen, wenn es uns noch erwischt hätte - aber jeder, der sich lange genug mit Fußball beschäftigt, hat sie schon gesehen, die kotzenden Pferde vor der Apotheke.
Und unbestritten ist ja auch, dass wir die gesamte Rückrunde wie ein verdammter Absteiger aufgetreten sind, mit zum Teil katastrophalen Auftritten und lediglich einem Auswärtssieg und einem (in Worten: einem) Heimsieg! Und beide ziemlich glücklich, so ehrlich muss man sein. Auch das ziemlich gewagte Experiment mit Marie-Louise Eta ist letztlich aufgegangen, wenn auch nicht mit großem Hurra, es sei denn, die letzten beiden Spiele hauen nochmal voll rein, trotz allem sind ja noch sechs Punkte zu vergeben. Immerhin ist jetzt der Druck weg und auch das eine oder andere Experiment (z. B. mit Güther und/oder Bogdanov) ist ja durchaus denkbar.
Die genauere Auswertung der Spielzeit wird hier später noch erfolgen, doch eins ist jetzt schon klar: Das ist der dritte fette Schuss vor den Bug, noch so eine Saison wie die vergangenen drei Spielzeiten wird höchstwahrscheinlich nicht ein weiteres Mal gutgehen. Wir alle kennen die Abstiege mit Ansage der letzten Jahre in der Bundesliga. Und wir sollten das nicht genauso machen, es wäre ebenso jammerschade wie unnötig hoch zehn.
Wenn diese Katastrophen-Rückrunde für eins taugt, dann dafür, dass sie schonungslos unsere Schwächen und Versäumnisse aufdeckt und sämtliche Augenwischerei geradezu unmöglich macht. Allzuviele sorglose, selbstgefällige und falsche Verpflichtungen und Verlängerungen können wir uns nicht mehr erlauben: Der 1. FC Union darf nicht länger die Komfortzone für Spieler werden, die wenigstens ihre Normalform weder erreichen können noch wollen. Fällt irgendjemandem zum Beispiel ein, wer der "Unioner der Saison" ist? Nicht so richtig, oder? Warum wohl?
Wo liegen denn noch unsere Stärken? In der Abwehr? Schon lange nicht mehr. Und in Mittelfeld und Angriff wohl kaum. Unsere Laufleistung ist rapide schlechter geworden, gewonnene Zweikämpfe Platz 16, unsere Passquote die schlechteste der gesamten Liga, genauso wie der Ballbesitz. Nur in einer Kategorie sind wir noch führend: gewonnene Kopfballduelle, na immerhin. Aber das wird auf Dauer wohl kaum ausreichen.
Obendrein brauchen wir dringend einen (auch gern erfahrenen) Trainer mit einer Idee, die bitte funktioniert (und zwar bei uns). Dazu muss es jemand sein, der Spieler besser machen kann und einen guten Spirit mitbringt, also keinen Griesgram, der die gesamte Stimmung drückt. So einer ist nicht so leicht zu finden, aber noch einen Bjelica, Svensson oder Baumgart können wir uns einfach nicht leisten. Die nächsten personellen Entscheidungen, und es werden gewiss nicht wenige, müssen sitzen, wenigstens die meisten.
Dafür muss man vielleicht nochmal Geld in die Hand nehmen, doch die Verantwortlichen sollten nicht vergessen, dass die erste Männermannschaft nun mal immer noch das Wichtigste in diesem Verein sein muss, denn nur deswegen fließen größere Summen in unseren Klub. Wie schwer eine Rückkehr aus Liga Zwei sein kann, das sehen wir ja Saison für Saison - der Stadtnachbar zum Beispiel geht demnächst in seine vierte Spielzeit im Unterhaus. Und wir bauen das neue Stadion ja wohl kaum, um dann im Zweitliga-Mittelfeld zu versinken. Die Lage jedenfalls ist ziemlich ernst, das sollten alle endlich verstanden haben und aus den Fehlern der Vergangenheit schleunigst die richtigen Schlüsse ziehen, selbst wenn der eine oder andere schmerzhaft sein dürfte.
Für’s Erste aber freuen wir uns, wenn auch mit gehöriger Demut, vielleicht ist es ja doch mehr pure Erleichterung als alles andere, über ein weiteres Jahr in einer der besten Ligen der Welt. Und genießen die letzten zwei Spiele, die man ausnahmsweise relativ entspannt an sich vorüberziehen lassen kann. Wäre natürlich großartig, wenn wir da noch das Maximale herausholen könnten (schon allein wegen der Fernsehgelder etc.). Aber eben könnten, nicht unbedingt müssen. Und nicht zuletzt freuen wir uns, weiterhin einen Erstliga-Blog, hier bei TAG24, zu haben. Glückwunsch, "Loui", Glückwunsch, Mannschaft, Glückwunsch, Unioner!
3. Mai: Wenigstens ein Punkt - Schadensbegrenzung gegen Köln
Unionfux: Heimspiel an der Alten Försterei gegen einen Mitkonkurrenten und über siebzig Minuten sehen wir das seit Monaten bekannte Bild, d. h. wir liegen wieder mal hinten, sind offensiv überschaubar, uninspiriert, unfokussiert und mit den üblichen technischen Unzulänglichkeiten und Stockfehlern. So dürfen Bülter und El Mala zweimal zuschlagen, das Tor des Ex-Unioners nach gut einer halben Stunde ist ein toller Schuss aus siebzehn Metern in den linken Winkel und El Mala wird nach einer Stunde nicht gut genug von Nsoki zugestellt und schiebt nach Zuspiel von Lund rechts ein. Zumindest das erste Tor ist etwas unglücklich, denn der Linienrichter zeigt eine Abseitsstellung der Kölner an, woraufhin unsere Verteidigung etwas das Verteidigen einstellt, aber letztendlich ist es keine, weil El Mala zwar im Abseits steht, aber für den hinter ihm kommenden Kaminski überlässt. Abseits ist eben erst dann, wenn der Schiedsrichter pfeift. Bedanken können wir uns noch bei Klaus, der gegen Kaminski kurz vor der Pause stark rettet, so einen noch höheren Halbzeitrückstand verhindert.
Von uns gibt es kaum nennenswerte Offensivaktionen, Der Kölner Torwart muss nicht einmal eingreifen - die beste Chance hat Kemlein nach dreiundzwanzig Minuten, doch obwohl er sich den von Burke toll erkämpften Ball noch in aller Ruhe zurechtlegen kann, streift sein Schuss nur den rechten Außenpfosten. Ansah ist weitgehend von der Rolle und hat nicht eine gelungene Aktion vorzuweisen, Burke ist zwar fleißig, aber auch da kommt wenig Gefährliches. Nach siebzig Minuten fehlt einem so ein wenig die Phantasie, wie eine erneute Heimniederlage abgewendet werden soll, bis dahin haben wir nicht mal eine Ecke oder einen Freistoß in Strafraumnähe zu verzeichnen, sind weiterhin ohne großen Druck und teilweise regelrecht trantütig.
Der endlich ersten Ecke folgt aber relativ schnell die zweite (und letzte) und die zirkelt der eingewechselte Trimmel auf den Kopf von Rothe, Innenpfosten - Tor! Und plötzlich kommt Leben in die bis dahin so mausetote Mannschaft, besonders die eingewechselten Spieler sorgen für mehr Druck und Bewegung. Klaus verhindert zwischendurch stark das dritte Kölner Tor, indem er Mainas Schuss über den Balken lenkt, dann vergibt Burke nach schönem Doppelpass mit Khedira, unsere einzige gut rausgespielte Möglichkeit, den muss er eigentlich machen.
Doch Burcu nimmt wenige Minuten später blickig einen Ball auf, der Kral vorher noch weggespitzelt wird und haut ihn unwiderstehlich von der Strafraumgrenze ins kurze Eck - wenigstens noch der Ausgleich. Wir haben zwar in der neunminütigen Nachspielzeit sogar noch die Chance auf den Sieg, aber die wird von Martel mit wohl angelegtem Arm geblockt.
Natürlich muss man am Ende zufrieden sein, wenn man einen Zwei-Tore-Rückstand noch aufholen kann und einen immens wichtigen Punkt sichert und den Kontrahenten vorerst hinter sich lässt, das nennt man dann wohl Schadensbegrenzung.
Trotzdem muss man sich fragen, warum zum x-ten Male dermaßen unterspannt in ein Heimspiel gegangen wird, ohne Mumm, Wucht und Biss und wieso eine offenbar unglückliche gewählte Startelf nicht schon zur Pause korrigiert wird. Wenn Marie-Louise Eta nach dem Spiel davon spricht, dass die Mannschaft ihr Herz auf dem Platz gelassen hat, dann gilt das nur für die letzten zwanzig, fünfundzwanzig Minuten, nicht umsonst fordert beinah das gesamte Stadion „Aufwachen!“, ist die Genervtheit und Verzweiflung auf den Rängen unübersehbar.
Unsere taktischen und technischen Unzulänglichkeiten hat die Interimstrainerin nicht zu verantworten, das geht auf das Konto von Baumgart und Heldt, der eine hat eine offensichtlich immer schwächer werdende Mannschaft übergeben, der es an einer geeigneten Taktik sowie teilweise an den Basics fehlt und die wirkt, als wäre sie seltsam zusammengewürfelt - und der andere hat wohl das nicht gesehen, sehen wollen oder vielleicht auch dürfen, was beinahe jeder seit langer Zeit sieht: unsere massive Impotenz im kreativen Bereich.
Aber auch MLE kann die Jungs anscheinend nur unzureichend heiß machen und mental aufbauen, zudem sind einige ihrer Entscheidungen schwer zu verstehen: so kann man momentan einfach nicht auf Ilic verzichten ebenso nicht auf Trimmel (der alte Junge macht den meisten noch was vor und Belastungssteuerung sollte für die letzten 180 Minuten der Saison auch kein Thema mehr sein) und man braucht einen Burcu, der zumindest nicht ganz so zaghaft agiert wie viele seiner Mannschaftskameraden (exemplarisch dafür steht ein Ballgewinn vor der Pause in der gegnerischen Hälfte, der dann wieder beim eigenen Keeper landet). Ganze sieben Fouls in diesem Spiel zeugen auch nicht gerade von Galligkeit, die beiden gelben Karten sind Resultat von Meckerei und Unsportlichkeit, aber nicht mal konsequent dazwischenzufegen. Ich fordere hier kein sinnloses Rumgekloppe, aber wie soll ein Gegner Respekt kriegen, wenn man ihn schalten und walten und beinahe jede Körperlichkeit im Spiel vermissen lässt? Das alles muss der Mannschaft und der Trainerin allerdings auch und längst klar sein, denn es liegt unzweifelhaft auf der Hand.
Genug rumgeseufzt - hoffentlich ist dieser Punkt einer, der unserer Moral guttut, gebrauchen können wir ihn allemal. Wäre schön, wenn man den Auftritt der letzten Minuten aus dieser Partie in den letzten beiden Spielen von Anfang an oder doch wenigstens über längere Abschnitte sehen könnte.
30. April: Nur ein Sieg zählt!
Icke: Samstag 15.30 Uhr AdAF spielt der 1.FC Union gegen den 1.FC Köln. Und mit Verlaub – nur 3 Punkte für die Heimmannschaft sind erlaubt. Alles andere wären Ausreden. Wir brauchen genau diese drei Zähler, um uns relaxt zurücklehnen zu können und die restlichen zwei Partien ohne Sorgen zu absolvieren.
Auf unserer Seite sind die beiden Keeper Rönnow und Raab verletzt. Aber auch das wäre keine Ausrede, weil wir mit Klaus noch einen guten dritten Mann zur Verfügung haben. Das hat er in Leipzig gezeigt. Er kam rein und stand sicher. Ansonsten ist die Hoffnung vorhanden, dass wir endlich einmal die besten (zur Verfügung stehenden) Spieler auf den Platz bringen. Und dazu gehören zurzeit unweigerlich Köhn auf der linken Außenbahn und Kral als 8er. Wahrscheinlich aber wird Schäfer im Zentrum auflaufen. Juranovic hat seine Verletzung jetzt schon länger hinter sich gebracht. Auch er könnte eine Bereicherung auf der rechten Außenbahn darstellen. Jeong soll angeschlagen sein. Keine Alternative für ihn wäre Burke. Aktuell behindert er eher unser Spiel, als er nützt. Damit wäre die stärkste Elf für den Samstag wohl diese: Klaus-Doekhi, Querfeld, Leite-Juranovic, Khedira, Kral (Schäfer), Köhn-Jeong, Ilic, Ansah. Schön wäre es wieder, wenn Güther eine Viertelstunde erhält.
Die Kölner reisen mit einem in Gala-Form befindlichen El Mala an. Zur rechten Zeit, jedenfalls aus ihrer Sicht. Möchte der junge Mann doch noch auf den WM-Zug aufspringen. Das letzte Spiel AdAF haben die Kölner mit 0:2 verloren. Generell haben sie Aufhole-Bedarf. 6 Siege von Köln stehen immerhin 10 Union-Siege gegenüber. Dreimal trennte man sich Unentschieden. In der Tabelle stehen die Kölner einen Punkt hinter uns. Aber sie haben das wesentlich bessere Torverhältnis. Das könnte ein Fingerzeig sein, dass sie auch mit einem Punkt zufrieden sein könnten.
Ein wenig Wut im Bauch dürften die Kölner auch noch mitbringen. Hat man letzte Woche doch zu Hause gegen Leverkusen nur durch einen sehr umstrittenen Elfmeter verloren. Neben El Mala spielt aktuell auch Ex-Unioner Bülter im Stamm. Der ehemalige Berliner Maina wird die rechte Außenbahn entlang flitzen (er ist so schnell wie Burke). Und der formstarke jetzige Führungsspieler Kaminski auf links. Auf die vier Spieler gilt es aufzupassen.
Und dann sollten wir unsere eigenen Stärken in den Vordergrund rücken. Das konzentrierte Pressing wieder hervorholen. Die Lücken in der Abwehr schließen, bevor sie da sind. Und dazu sich trauen - in den Strafraum einzudringen. Ob per Dribbling oder Kurzsprint ist ... dabei völlig egal. Dann haben wir genug Qualität auf dem Platz, um die Kölner schlagen zu können. Eiserne Fokussierung!
27. April: Vergesst den April, der Mai ist entscheidend
Unionfux: Was für ein grottiger April: Weder Ergebnisse noch Leistungen stimmen - und selbst der viel beachtete Trainerwechsel bringt (erst mal) nichts. Zum Glück macht die Konkurrenz auch nicht so große Sprünge, aber die Hoffnung, den Klassenerhalt schon diesen Monat einzutüten, erweist sich rückblickend als nahezu albern. Nun haben wir noch drei Spiele im Mai, davon zwei Heimspiele, da müssten die drei, vielleicht nicht mal benötigten, Punkte drin sein. Allerdings muss dazu die seltsam träge und unterspannte Einstellung der Mannschaft besser werden. Vor allem in dieser Frage hatte ich mir einen deutlichen Ruck nach der Verpflichtung von Marie-Louise Eta erhofft. Man will einfach das Gefühl haben, dass die Mannschaft „ihr Herz auf dem Platz lässt“, um diesen romantischen Begriff zu nutzen, und zwar ohne Wenn und Aber. Und dieses Gefühl hatte man jetzt schon zu lange nicht, dass die Truppe sich zerreißt und den Sieg mehr als der Gegner will, erst recht, wenn der Kontrahent sich auf Augenhöhe befindet. Die mittlerweile in jedem Spiel vorkommenden grauenvollen Fehlpässe sind in erster Linie mangelnde Konzentration, die fehlende Laufbereitschaft wirft Fragen bezüglich der Fitness auf, die schwache Antizipation ist wohl eine Kombination aus beidem. Inwiefern einige Spieler mit dem Kopf schon woanders sind, kann man nur spekulieren.
Mag sein, dass die Qualität dieser Mannschaft nicht allzu überragend ist, aber wenn kaum jemand Normalform erreicht (von mehr will ich gar nicht mal reden), dann wird es richtig kritisch. Dabei spielen die meisten doch schon länger zusammen, es ist genug Erstligaerfahrung vorhanden, da sind zudem einige ehemalige und auch aktuelle Nationalspieler.
Zudem wundert mich etwas, dass Köhn und Kral von der Trainerin offenbar geschont werden, denn Rothe und Haberer bzw. Kemlein sind alles andere als gut drauf. Da kommt insgesamt zu wenig an Dynamik und Ideen. Juranovic müsste wieder mehr Spielzeit bekommen, ebenso Burcu. Das wird auch keine spielerische Revolution auslösen, aber Köhn bringt etwas mehr Geschwindigkeit mit, Kral mehr Initiative und technische Qualität, Juranovic bringt gefährliche Standards und Burcu ein wenig mehr Unberechenbarkeit. Außerdem könnte ich mir vorstellen, Ilic als eine Art hängende Spitze zu installieren, dass er in der Lage ist, seine Mitspieler in Szene zu setzen, hat er ja schon öfter bewiesen. Und die Trainerin sollte bei Bedarf ruhig etwas mutiger und vor allem früher wechseln, um entsprechende Impulse an die Mannschaft weiterzugeben.
Der Mai kann und muss etwas für die verkorkste Saison versöhnen, es müssen ja nicht gleich alle neun möglichen Punkte sein, es genügt schon, die schwache Heimbilanz noch ein bisschen aufzupolieren. Dazu müssen Mannschaft und auch die Trainerin aber mehr oder weniger über sich hinauswachsen und zeigen, dass sie unbedingt weiter in die Bundesliga gehören, ganz davon abgesehen, dass das Niveau der letzten Spiele nicht der Anspruch der Spieler sein kann und ihnen dieses Gekicke auch keinen Spaß machen dürfte.
Frederik Rönnow kann dabei leider nicht mehr helfen, denn unser Däne hat sich in Leipzig die Adduktoren im rechten Oberschenkel verletzt, das dürfte das Saisonaus für ihn bedeuten.
So haben wir die erste Saison mit drei Keepern seit 2011/12 (damals waren es Glinker, Höttecke und Pruschke). Interessanterweise sind dabei zwei absolute Bundesligadebütanten mit Matheo Raab (der vielleicht am Samstag auf der Bank sitzen könnte, wenn nicht, wird wohl der junge Wisbereit aus der U19 dort Platz nehmen) und Carl Klaus, der gegen Köln höchstwahrscheinlich zu seinem zweiten Bundesligaspiel kommen wird. Doch egal wie, im Endspurt muss es knallen!!
25. April: Jetzt wird es eng beim 1.FC Ideenlos
Icke: Schon wieder so ein Gurkenspiel beim Kick Leipzig – Union. Es macht kaum noch Spaß hinzuschauen. Und ja, dass ist inzwischen die Meinung sehr vieler Fans. Union wie immer, die letzten 10 Minuten der offiziellen Spielzeit – plus der Nachspielzeit – waren engagiert, kämpferisch und Anschauens wert. Über die Zeit zuvor decken wir den Mantel des Schweigens. Ne doch nicht, bestimmte Dinge müssen angesprochen werden.
Mit einem Doppelschlag in der 22. und 25. Minuten gewann Leipzig das Spiel. Da war schon klar, wir kommen nicht entscheidend wieder ins Spiel zurück. Warum? Zum einen hatten wir bzw. Rönnow Pech. Er verletzte sich und musste schon in der 31.Mnute durch Klaus ersetzt werden. Der allerdings hielt überraschend stark. Davor war aber schon zu sehen, wo uns der Schuh drückt. Rothe hatte keinerlei Bindung zum Spiel. Seine Schnelligkeitsnachteile traten gegen die sehr schnellen Leipziger Spieler brutal zum Vorschein. Das wusste man aber vorher! Warum Eta hier Rothe statt unserem schnellen Köhn auf der Außenbahn brachte, bleibt wohl ihr Geheimnis. Spätestens zur Halbzeit hätte man das korrigieren müssen. Es geschah … nichts dergleichen.
Burke zog ein paar Mal ganz ordentlich zum Sprint an. Und beschäftigte damit die Leipziger. So weit, so gut. Nur kann er Bälle dann nicht verarbeiten. Das fängt beim simplen Ball stoppen und unter Kontrolle bringen an und endet nach einem Sprint, weil er den Ball nicht maßgerecht zum Mitspieler bringt. So macht sich Union selbst alles kaputt. Manche Ansätze im Spiel nach vorn sahen erst einmal ganz ordentlich aus. Aber irgendeinen Fehler gab es in der Aufbaukette immer.
In der 63.Minute machte Baku dann den Deckel zu. Sein 3:0 ließ keine Nuancen mehr offen. Wir schafften in der 78.Minute durch Doekhi zwar noch das 3:1. Aber so richtig glaubte keiner mehr an einen Punkt. Obwohl Ansah in der 91.Minute sogar das 3:2 erzielte, aber 10 cm im Abseits stand. Warum Trainerin Eta erst in der 68.Minute wechselte, konnte man kaum verstehen. Kemlein kam für Haberer und mit Ansah kam ein zusätzlicher Offensiver für Trimmel. Dadurch musste natürlich taktisch umgestellt werden, was aber auch verpuffte. Den ballgewandten Burcu brachte sie erst in der 83.Minute. Das war ebenfalls viel zu spät.
Christian Beeck sah das genauso: "Es wird nicht besser. Einigen Spielern fehlt einfach die Qualität für die 1.Liga. Die Mannschaft wirkte wiederholt nicht ausreichend fit (physisch und mental) für ein Bundesligaspiel. Im Grunde auch alles unwichtig. Wir benötigen dringend einen Dreier, um uns alle zu beruhigen. Die Art und Weise ist egal."
Auch nicht ganz unwichtig wäre es zu fragen, warum für Kemlein (seine Startelfpause war richtig) wieder Haberer in die erste Formation rückte? Er ist seit Monaten in keiner guten Form (was auch Fragen zu seiner Vertragsverlängerung aufwirft). Kral macht eigentlich immer ein gutes Spiel, wenn er eingewechselt wird. Es ist doch verrückt, alle sehen das und doch steht er nie in der Startelf.
Wir fassen zusammen: Es ändert sich leider gar nichts. Unsere Fehler-Quote ist eine Katastrophe. Wir haben Spieler mit einer guten Form auf der Reserve-Bank (Köhn, Kral), die wir einfach ignorieren. Warum auch immer! Unsere Schnelligkeits-Nachteile (Rothe, Querfeld) im Team sind sehr offensichtlich. Und wir haben keine Stürmer. Jedenfalls keine, die in der Lage sind, wenigstens ab und zu das Tor zu treffen.
So es ganz schlecht läuft, ziehen heute Köln, Gladbach, der HSV und Bremen an uns vorbei. Wenn sie ihre Spiele gewinnen. Das ist nicht zu erwarten, aber möglich. Wir können nur sehr froh sein, dass es mit Heidenheim, Wolfsburg und St. Pauli gleich drei Mannschaften gibt, die noch schlechter sind als wir. Allerdings ist unser Abstand auf Pauli auf 5 Punkte geschrumpft. Gewinnen die Norddeutschen heute, so sind sie bis auf 2 Punkte an uns dran. Das heißt für uns, wir MÜSSEN kommende Woche Köln schlagen. Eta bitte justiere die kleinen Stellschrauben, die alle sehen! Diese drei Punkte gegen Köln sind für uns essentiell! Eisern.
22. April: Hoffen wir das Beste - Keine Favoritenbürde in Leipzig
Unionfux: Irgendwie treten wir auf der Stelle, auch wenn jetzt nicht mehr Baumgart der Cheftrainer ist - weiterhin tun wir uns nach vorne schwer und hinten sind wir nicht ganz dicht. Nichtsdestotrotz haben wir noch vier Spiele und alles in der eigenen Hand, wahrscheinlich fehlt uns nur noch ein weiterer Sieg zum Klassenerhalt - das muss doch machbar sein.
Und wenn nicht - dann haben wir die Klasse einfach nicht verdient, dann fehlt uns eben doch schlicht und ergreifend die Qualität. Doch so weit ist es längst noch nicht. Zugegeben: eine Heimmacht sind wir nicht mehr so wirklich, was waren das noch für Zeiten, als wir vierundzwanzig Heimspiele am Stück unbesiegt waren, heute kaum noch vorstellbar, obwohl das alles nur wenige Jahre her ist - ja, in der Saison 2022/23 waren wir das einzige Team der großen fünf Ligen ohne Heimniederlage, das nenne ich mal legendär.
Auf jeden Fall war das Heimspiel gegen Wolfsburg ein kleiner Schritt nach vorn, wir waren offensiv präsenter als in etlichen Spielen davor, leider mit wenig Ertrag, aber momentan müssen wir aus jeder Blüte Honig saugen. Und das Gute ist, am Freitag müssen wir auswärts ran und unser nächster Kontrahent ist eigentlich ein Lieblingsgegner von uns, gegen die Brausetruppe hatten wir zwischenzeitlich fünfmal am Stück gewonnen (immer 2:1), obendrein war das letzte Spiel gegen das Konstrukt das letzte wirklich gute Spiel in dieser Saison. Und noch besser ist: niemand erwartet etwas von uns in diesem Spiel, wir sind die letzten vier Spiele sieglos, die Brausejungs haben die letzten vier Partien gewonnen, das Momentum ist also nicht gerade auf unserer Seite. Das sind jedoch, zumindest für uns, ganz gute Voraussetzungen - denn mit der Favoritenrolle haben wir nun wirklich große Schwierigkeiten, Beispiele gibt’s zuhauf.
Und nicht umsonst waren unsere zwei Rückrundensiege gegen Leverkusen und in Freiburg doch eher unerwartet.
Vielleicht hat Marie-Louise Eta ja ein paar gute Ideen, wie man der spielerischen Überlegenheit von Rasenballsport (was die deutsche Sprache so alles hergibt…) begegnen kann, auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass sie unter Umständen nicht so zaghaft wechselt wie bei ihrer Premiere, wo Impulse von außen schon zur Halbzeit gut gewesen wären.
Und verrückterweise könnten ja mal ein, zwei oder drei Akteure richtig gut abliefern, das heißt mehr als nur vorhanden sein, das kam ja auch schon länger nicht vor - und ebenso könnte uns das Matchglück ja wieder etwas mehr hold sein. Viel Konjunktiv, viel schlichte Hoffnung, ich weiß. Und mag ja auch sein, dass ungebrochener Optimismus mittlerweile schwerfällt, aber was anderes bleibt uns wohl kaum übrig. Also gehen wir einfach davon aus, dass wir aus Leipzig was mitnehmen und etwas entspannter in den Mai blicken können - Freitag um halb elf sind wir dann definitiv schlauer. Anfang der Woche war zu lesen, dass der ausgeliehene Stanley Nsoki fest von Hoffenheim verpflichtet wird, von anderthalb Millionen Ablöse und einem Drei-Jahres-Vertrag ist die Rede, damit hat wohl kaum jemand gerechnet.
Und es löst doch eher gemischte Gefühle aus - einerseits sind anderthalb Millionen nicht soviel für einen Spieler, der noch vor wenigen Jahren OGC Nizza und dann den Hoffenheimern satte zwölf Millionen wert war, sich zudem mit siebenundzwanzig im besten Alter befindet und ja auch schon gezeigt hat, wie wertvoll er sein kann (zwei hervorragende Vorlagen in Stuttgart und Freiburg), andererseits ist seine Bilanz bei uns ansonsten eher überschaubar, zwölf Spiele sind ingesamt nicht gerade üppig und so wirklich überzeugend war er dabei doch selten. Insofern ist die Entscheidung nicht so leicht nachzuvollziehen, ich wüsste gern, woraus sie sich nun letztendlich speist, abgesehen vom Prinzip „Haben ist besser als brauchen“. Möglicherweise soll Nsoki dann gemeinsam mit dem Belgier van den Bosch die neue Innenverteidigung bilden, wenn Doekhi und Leite im Sommer gehen. Und ja, er wäre nicht der erste Spieler, der bei uns mit Verspätung durchstartet. Auch hier müssen wir also das Beste hoffen - aber darin haben wir ja schließlich Übung.
19. April: Auch Eta kann keine Wunder vollbringen
Icke: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die meisten Unioner gingen ins Stadion, nicht nur, weil sie immer dort hingehen, sondern auch mit der Hoffnung verbunden, heute ändert sich etwas. Wir spielen endlich mal wieder überzeugenden Fußball und gewinnen ein Spiel. Zumal wir heute mit drei Punkten den Sack hätten zumachen können. Es sollte nicht sein…
Schon in der 11. Minute ging Wolfsburg in Führung. Wir vom Blog hatten vor Wimmer gewarnt und er startet prompt einen Sololauf und schließt ihn mit der Wolfsburger Führung ab. Das Tor erzielte er mit dem Außenrist. Das können wohl die wenigsten Spieler. Und ja, wir bemühten uns in der 1. Halbzeit wirklich. Wir hatten wesentlich mehr Torschüsse als auch viel mehr Tor-Chancen. Mehrere Male sah ich den Ball schon im Tor. Aber entweder vergeigten wir im letzten Augenblick oder ein Wolfsburger bekam noch einen Fuß dazwischen.
So ging es in die Kabine. Trotzdem war man noch hoffnungsvoll. Wir hatten ja genügend Chancen. Auch wenn unser Spiel nach wie vor voll mit Fehlern war. Wieder wackelte unsere Abwehr. Wieder leisteten wir uns Abspielfehler, die einfach unnötig sind. Wieder machten wir das Spiel – auch bei besten Möglichkeiten – nicht schnell. Und wieder trauten sich viele unserer Spieler nichts zu. Sie hatten kaum Selbstvertrauen. Prägnantestes Beispiel dafür war Burke. Ich konnte das gut beobachten, spielte er doch in Halbzeit eins direkt vor mir. Sollte er mal auf dem rechten Flügel den Ball gesichert haben, so drang er mitnichten per Dribbling in den Strafraum ein, sondern spielte wieder zurück.
Das Spiel zur 2. Halbzeit begann wie ein unangenehmes Feuerwerk. Doekhi vertändelte den Ball. Pejcinovic nahm ihn auf, lief noch ein paar Meter und schlenzte ihn ins äußerste Eck. Das alles geschah langsam und für alle sichtbar. Und auch der Ball hatte eine lange Flugbahn. An einem Sahne-Tag hätte den Rönnow wohl gehabt. Heute nicht. Und nun? Die Wolfsburger führten schon in der 46. Minute mit 2:0 bei uns. Nun musste aber bei uns etwas passieren? Einwechslungen? Taktische Änderungen? Flügelspiel? Nichts dergleichen passierte. Ja wir wollten, konnten aber nicht. Der Ballbesitz änderte sich etwas zu unseren Gunsten. Und ja, wir hatten gute und klare Chancen für Tore. Schlussendlich ging der große Ruck nicht durch unsere Mannschaft.
Erst in der 68. Minute brachte Eta mit Köhn und Skarke frische Kräfte. Das verpuffte. In der 75. legte sie mit Schäfer noch einmal nach. Viel zu spät! Was man uns anrechnen kann: wir hörten nie auf, alles zu versuchen. Und in der 85. Minute gelang Burke tatsächlich das Anschluss-Tor. Warum das gerade in dieser Phase passierte? Seit circa der 80. Minute griffen wir bedingungslos an. Erst ab diesem Zeitpunkt machte das Spiel für Unioner Spaß. Endlich war Biss drin. In der 88. Minute kamen dann noch Burcu und Haberer. Burcu belebte das Spiel noch einmal durch seine Ballsicherheit. Und es kamen noch mehrere Gelegenheiten zum Remis. Es sollte nicht mehr sein. Allerdings brachten wir alle unsere Einwechselspieler viel zu spät. Und unser Feuerwerk begann erst in der 80. Minute. Mit den fünf Minuten Nachspielzeit waren exakt die letzten 15 Minuten von Union anschauenswert. Das war gegen diesen Gegner heute zu wenig.
Die Quintessenz des heutigen Spiels: Marie-Louise Eta kann auch keine Wunder vollbringen. Wir haben eine große Chance verpasst … unseren Klassenerhalt zu sichern. Und die Trainerin wird hoffentlich in den kommenden vier Spielen frühzeitiger wechseln. Auch als Signal an die Mannschaft. Güther kam heute nicht zum Einsatz. Sein Auftrag war, Hertha bei den Junioren abzuschießen, was er mit vier Torbeteiligungen auch glänzend erledigte. In Zukunft könnte es durchaus sinnvoll sein, mit Burcu und Güther Wert auf die spielerischen Komponenten zu legen. Skarke und Burke hatten heute – durch verengte Räume – kaum Szenen. Das Burke-Tor mal ausgeklammert.
Kommende Woche spielen wir schon Freitagabend in Leipzig. Normalerweise liegen uns ja die starken Teams der Bundesliga. Und in den letzten Spielen in Leipzig sahen wir oft sehr gut aus. Diesmal bin ich eher skeptisch. Unseren Spielern fehlt das Selbstvertrauen. Unsere vollste Konzentration müssen wir wohl auf das dann kommende Heimspiel gegen Köln legen. Eisern!
16. April: Union – Wolfsburg, das wird sehr intensiv!
Icke: Am Samstag treffen sich um 15.30 Uhr zum Bundesliga-Match der 1.FC Union und der VfL Wolfsburg. In Berlin steigt der Abstiegsgipfel. Wobei die Vorzeichen doch sehr unterschiedlich sind. Den Autobauern steht das Wasser bis zum Hals. 21 Punkte bedeuten Abstiegsplatz 17. Mit schon 4 Punkten Rückstand auf den Religationsplatz 16 und gar 7 Punkten zum rettenden Platz 15. Verlieren die Wolfsburger wieder, sieht es ganz düster bei ihnen aus.
Daraus folgt, sie müssen angreifen und das Spiel machen. Der Marktwert des Kaders von ihnen, liegt immer noch deutlich über dem von Union. Ergo, sie können das, wenn auch alle anderen Komponenten für ein erfolgreiches Fußball-Team erfüllt werden. Das Hinspiel in Wolfsburg gewann sie mit 3:1. Die Gesamt-Bilanz ist ausgeglichen. 6x gewann Wolfsburg, 5x gewann Union und 3x gönnte man sich ein Unentschieden. Bei Wolfsburg gibt es einige Ausfülle, die aber kompensierbar sind. Das wird keine Ausrede für sie werden. Spieler wie Amoura (27 Mio. Marktwert), Wimmer (15 Mio. Marktwert), Eriksen (149 Länderspiele, Ex-Super-Star) und Koulierakis (25 Mio. Marktwert) haben nach wie vor ihre Qualität.
Diese Qualität in der Spitze hat Union aktuell nicht zu anzubieten. Wir müssen über unsere Tugenden kommen. Mannschaftsdienlich, Teamarbeit und Bissigkeit. Zusammen mit der Nutzung der Fans und der Stimmung und natürlich mit der neuen Trainerin Eta – können wir das aber schaffen. Der Trainerwechsel zur ersten Frau in einer Top-Liga (weltweit) als erste Verantwortliche eines Teams – hat aufhorchen lassen. Die internationale PR-Maschine lief so ganz kostenlos für uns. Und so gänzlich durch sind wir nach Punkten ja auch noch nicht. Das war ja auch einer der Gründe, warum Baumgart gehen musste. Platz 11 mit 32 Punkten hört sich erst einmal relaxt an, bedeutet aber mitnichten den Klassenerhalt schon geschafft zu haben.
Wir haben, bis auf Ersatz-Keeper Raab, keinerlei relevante Ausfälle. Alle sind an Deck und mehr oder weniger fit. Über die Mannschaftsaufstellung spekulieren wir an dieser Stelle nicht. Marie-Luise Eta wird etwas ändern. Nur keiner weiß ... was genau? Super-Talent Güther wird sicherlich nicht in der Start-Elf stehen. Er hatte gerade einen Einsatz im Stadt-Derby gegen die U19 von Hertha BSC. Eta schaute übrigens zu. Union gewann mit 4:2 und Güther gab eine Gala-Show seines Könnens. Er war an allen 4 Union-Toren beteiligt. Gut möglich, dass er wieder eine Viertel-Stunde zum Schluss bekommt.
Das Team von Union hat bei seinen Fans etwas gut zu machen. Die letzten Auftritte waren eine spielerische Offenbarung. Und genau diese 3 Punkte benötigen wir noch zum Klassenerhalt. Das wird dann (hoffentlich) sehr intensiv. Wolfsburg muss dagegenhalten und wir werden es ebenfalls machen. Auf ein tolles Spiel mit (endlich) vielen Toren und ein Happy End für Marie. Eisern.
12. April: Doppelter Paukenschlag mitten in der Nacht: Baumgart geht, Eta kommt!
Unionfux: Also wirklich!! Ich habe in knapp fünf Jahrzehnten Union ja nun tatsächlich schon eine Menge erlebt, aber dass man am Samstag kurz vor Mitternacht ganz offiziell verkündet, dass der Cheftrainer entlassen ist - und nicht etwa, wie doch allgemein üblich, bis zum nächsten Tag wartet, das ist nun wirklich neu, erstaunlich und eher unerwartet.
Ich geh mal nicht davon aus, dass die Verantwortlichen meinen letzten Beitrag nach dem Spiel gelesen und daraufhin kurzerhand entschieden haben, aber der zeitliche Ablauf wirft doch einige Fragen auf, denn der gesamte Uniontross dürfte zum Zeitpunkt der Verkündigung noch nicht mal wieder zu Hause gewesen sein. Hat man sich in der Führungsebene etwa schon vor dem Spiel abgesprochen und dann nur noch auf den sprichwörtlichen Knopf gedrückt? Oder ist das Ganze tatsächlich spontan entschieden worden? Haben gar Teile der Mannschaft eventuell dazu beigetragen?
Und wann wussten die jeweiligen Trainer davon? Vielleicht haben wir in den nächsten Tagen dazu etwas mehr Erkenntnisse. Dass ein Trainer nur wenige Monate nach seiner Vertragsverlängerung geschasst wird, das hatten wir hingegen schon mal mit Uwe Neuhaus, auch wenn der seinerzeit die Saison noch zu Ende bringen durfte - nur da sah es sportlich etwas stabiler aus.
Mit Baumgart gehen auch die beiden Co-Trainer de Souza und McKenna, der ewige Bönig bleibt also - um der neuen Cheftrainerin Marie-Louise Eta zu assistieren! Das ist wohl der zweite Paukenschlag der Vereinsführung: die letzten fünf Spiele mit der designierten Trainerin der Bundesligafrauen anzugehen. Damit passiert auch unbestritten Historisches, denn MLE ist die erste Cheftrainerin der ersten beiden Profiligen in Deutschland (in Ingolstadt in Liga 3 arbeitet immerhin schon seit 2024 Sabrina Wittmann) und auch wenn sie bekanntermaßen vor zwei Jahren mit zum Feuerwehrteam gehörte, das in letzter Sekunde mit Ach und Krach den Klassenerhalt sichern konnte (und schon seinerzeit die erste Co-Trainerin in der Bundesliga war), so ist sie doch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt Papier im Männerbereich und auch auch wenn sich ihre Arbeit bei der U19 mehr als sehen lassen kann - es ist schon eine mehr als ungewöhnliche und riskante Entscheidung, die natürlich auch wieder Fragen nach sich zieht.
Die Wichtigste ist eine Lieblingsfrage in meiner Arbeit: „Ist das wirklich die beste aller Welten?“ Will sagen: ist das die logische Lösung, die praktisch auf der Hand liegt oder auch der geniale Kniff, der geradezu zwingend ist, wenn man nach dem ersten Schock drüber nachdenkt? Oder ist die Entscheidung auch bestimmt von der Furcht, in der Kürze der Zeit eine funktionierende externe Lösung zu finden oder gar vom schon bekannten Drang, mal wieder das bewusst Ungewöhnliche zu tun, das noch niemand gewagt hat? Zudem gab es ja in jüngerer Vergangenheit schon mehrfach die interne Lösung, zweimal mit Hofschneider und einmal mit Grote/Eta. Unerwartet-cleverer Befreiungsschlag oder Wagenburgmentalität - das werden wir wohl erst Mitte Mai wissen.
Auf jeden Fall ist beides, die Entlassung von Steffen Baumgart und die Installierung von Marie-Louise Eta absolut konsequent und extrem mutig. Und dazu passt dann auch die Annoncierung des doppelten Paukenschlags zu nachtschlafender Zeit - es ist ein Zeichen (und ist fraglos genauso gemeint und gewollt), dass man die Probleme erkannt hat und sofort und unverzüglichst dagegen vorgehen will. Ich find's gut, auch wenn ich natürlich leichte Skepsis ob der Lösung nicht so ganz beiseite schieben kann, aber das ist auch logisch und liegt irgendwo in der Natur der Sache. Andererseits: sie traut sich diesen schwierigen Job zu, unsere Verantwortlichen trauen ihr den Job zu, wer bin ich dann, es ihr nicht zuzutrauen?
Also dann - die Eta kriegt das hin!! Trotz allem wollen auch wir uns natürlich bei Steffen Baumgart, Danilo de Souza und Kevin McKenna für die geleistete Arbeit bedanken und ihnen alles Gute für die Zukunft wünschen. Nach der doch ziemlich soliden Hinrunde, die zwar auch nicht ohne Schatten war, aber unterm Strich einigermaßen erfolgreich, dachte man, dass der Trainer langsam angekommen sein könnte, aber es blieb dann doch bei der Hoffnung. Dazu ist an dieser Stelle in den letzten Tagen und Wochen schon genug Kritisches geschrieben worden (und wird vielleicht zu späterer Zeit noch geschrieben werden), deswegen richten wir in diesem Moment den Blick nach vorn und drücken unser Cheftrainerin Marie-Louise Eta und ihrem Team (mal sehen, ob neben Bönig noch jemand dazukommt) alle Daumen, dass sie die PS der Mannschaft wieder auf den Rasen kriegt und wir schon am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Wolfsburg erste Ergebnisse sehen. Auf geht's: eisern!
11. April: Offenbarungseid in Heidenheim: so geht es nicht weiter
Unionfux: Und es kommt, wie es wohl kommen muss: die Sensation bleibt aus - wir verlieren klar und verdient beim Angstgegner und Tabellenletzten mit 3:1 und sind fast noch gut bedient, weil kurz vor Schluss das 4:1 für Heidenheim wegen Sichtbehinderung von Rönnow zurückgenommen wird.
Zum Spiel selbst ist nicht viel zu sagen: wir liegen früh hinten, weil wir den Torschützen Honsak völlig frei zum Abschluss kommen lassen. Eigentlich hätten wir schon nach drei Minuten in Führung gehen müssen, aber Köhn versemmelt eine von Ilic und Burke schön vorbereitete Chance aus guter Position. Das ist es dann auch für lange Zeit, in der ersten Hälfte kommt nichts weiter Nennenswertes von uns, dafür kassieren wir nach einem Einwurf das zweite Tor, wieder von Honsak, der reaktionsschneller als unsere Abwehr ist. In der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild: wir spielen weiter ohne Druck, es dauert bis zur fünfundsiebzigsten Minute, da kommt der erste ernsthafte Ball aufs Heidenheimer Tor, Ilic zwingt Ramaj mit einem Kopfball zur Glanzparade. Nach der anschließenden Ecke kriegt die Abwehr des Gegners den Ball nicht weg und Querfeld erzielt den Anschluss. Doch die große Schlussoffensive bleibt aus, weil der eingewechselte Zivzivadse den dritten Treffer markieren kann, nachdem er sich gegen Querfeld und Doekhi durchsetzen kann, in der Nachspielzeit zählt der vierte Heidenheimtreffer wie erwähnt nicht. Erwähnenswert auf unserer Seite ist höchstens das Debüt von Linus Güther, dem jüngsten Spieler in einer Union-Männermannschaft aller Zeiten, in den letzten Minuten.
Augenfällig, wesentlicher und absolut inakzeptabel ist für mich jedoch, dass die Mannschaft abermals ohne die richtige Einstellung in ein wichtiges Spiel geht. Während Heidenheim das Spiel offenbar gewinnen will, in vielen Situationen wacher und entschlossener wirkt, konsequent seine Mittel einsetzt, wandeln wir an der Grenze zur Teilnahmslosigkeit, Unkonzentriertheit und Unterspanntheit. Wir holen uns zwei Gelbe ab, wobei die gegen Burke eindeutig zu hart ist, ansonsten spielen wir freundlich mit, ohne gefährlich oder gar bissig oder auch wuchtig zu sein, weder vorn noch hinten. Und dabei spielen wir in Bestbesetzung, die Mannschaft sollte eingespielt und wenigstens ab und an in der Lage sein, einen Gegner zu überraschen, der zuletzt im Dezember dreifach punkten konnte. Was erzählt der Trainer den Jungs, unter der Woche, vor dem Spiel, in der Pause? Wie sieht seine Idee aus - und warum erkennt man von alldem so wenig? Lange Bälle nach vorn ins Nichts sind jedenfalls keine Idee.
Dass z. B. ein Gegner wie Bayern München uns über ist, das kann und muss man akzeptieren, aber wenn wir gegen den Tabellenletzten nicht Farbe bekennen können (und das unter Baumgart das vierte Mal hintereinander), dann stimmt etwas nicht. Man kann ja auch nicht behaupten, dass wir vom Pech verfolgt sind oder permanent vom Schiedsrichter benachteiligt werden, auch das fällt als mögliche Erklärung und Entschuldigung aus - im Gegenteil: unsere beiden einzigen Siege waren eher glücklich.
Und es handelt sich hier nicht etwa um eine Delle, nein, das gesamte Jahr 2026 sieht traurig aus. Wir spielen in letzter Zeit zu oft wie ein Absteiger, der mit dem Niveau der Liga überfordert ist, technisch, taktisch und mittlerweile eben auch von der Einstellung - und die muss man wenigstens bringen, ansonsten kann man nicht Profifussball spielen. Aber all diese Dinge sind Sache des Trainers, der mittlerweile der Mannschaft nichts mehr vermittelt oder vermitteln kann - oder wie will man sich eine solche Leistung abermals erklären? Ich sehe außerdem, dass unter Steffen Baumgart kein Spieler besser geworden ist, im Gegenteil: fast jeder Akteur bleibt kontinuierlich unter seinen Möglichkeiten, die guten und bemerkenswerten Situationen kann man seit der Winterpause an zwei Händen abzählen, will sagen: individuelle Klasse ist fast gar nicht mehr zu beobachten, geschweige denn von Cleverness, Abgebrühtheit, Abgezocktheit.
Und auch der lange Zeit bewährte Terrorfussball wird doch nur noch behauptet. Eklig ist in jüngerer Vergangenheit lediglich unser Spiel, aber nicht mehr unsere Spielweise, die, man muss es nochmal sagen, technisch und taktisch unnötig limitiert ist, dazu besteht ein gravierender Mangel an Antizipation, selbst bei den erfahrenen Spielern. Dazu passt eben auch die erschreckend nachlassende Laufleistung (in dieser Partie laufen wir übrigens wieder weniger als der Rivale), die ja kaum gewollt sein kann, sondern auch auf fehlenden Willen und mäßige Fitness hinweist und eben dem Gegner die Räume bietet und uns weiterer Anspielmöglichkeiten beraubt, eine weitere unserer ehemaligen Stärken ist nun eine Schwäche.
Und so hat vor uns niemand mehr in dieser Liga Respekt, warum auch? Wir sind relativ leicht auszurechnen und zu bespielen, es gibt ja nicht mal ein System, was die Mitbewerber auslesen oder knacken müssen. Wann sahen denn wir zuletzt wie der sichere Sieger aus, so wie Heidenheim diesmal gegen uns? Lange ist’s her. Wenn jetzt auch noch die Einstellung und der unbedingte Wille, der sprichwörtliche Kampfgeist flöten geht, was bleibt dann noch? Was, bitteschön, ist mit dieser Mannschaft passiert - und warum??
Die große Frage ist nun unausweichlich: wie wollen wir die restlichen fünf Spiele bis Saisonende bestehen?? Auch, wenn wir noch passabel dastehen mit unseren zweiunddreißig Punkten, wir zehren doch nur von der ordentlichen Hinrunde und dass die Konkurrenz relativ oft in unserem Sinne spielt. Die Tendenz jedoch zeigt gnadenlos nach unten, das Spiel in Heidenheim fällt da nur logisch aus, in Leistung und Ergebnis, ist alles andere als ein Ausrutscher und kann niemanden so recht verwundern, der unser Spiel nicht durch die rosarote Brille betrachtet. Wer glaubt, dass in der Folgezeit plötzlich etwas passiert, was jetzt seit längerer Zeit schon ausbleibt, der denkt nur nach dem Prinzip Hoffnung - mir persönlich erscheint das zu wenig. Die Mannschaft kann man dabei natürlich nicht aus der Pflicht nehmen, doch an der kann man kurzfristig wenig ändern.
Für mich ist spätestens mit diesem Spiel klar, dass ich zwar nicht weiß, wer für uns der richtige Trainer ist, aber Steffen Baumgart ist es jedenfalls nicht - so leid es mir auch tut. Sowohl die Leistung des Kaders als auch die Ausbeute seit seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung Mitte Januar sprechen eine allzu deutliche Sprache: zehn Punkte aus dreizehn Spielen (bei lediglich elf Toren!), ein Schnitt von 0,77 Punkten. Wenn er wenigstens den hält, haben wir am Ende sechsunddreißig Punkte, das könnte reichen. Und wenn nicht? Dann wird es eine Katastrophe mit langer Ansage.
9. April: In Heidenheim erwarten wir einfach mal ... nichts
Unionfux: Am Samstag müssen wir nach Heidenheim - und wenn es so etwas wie einen Angstgegner für uns gibt, dann ist es die Truppe aus der 50.000-Einwohner-Stadt an der Brenz in Ostwürttemberg. Das war schon in der Zweiten Liga so und in der Bundesliga hat es sich geradezu dramatisch zugespitzt: Von den bisherigen fünf Spielen verloren wir vier, lediglich ein mickriges Heimunentschieden steht auf der Habenseite. Krönung war das Hinspiel in dieser Saison, als wir in der Nachspielzeit eine 1:0-Führung wegschmissen und tatsächlich am Ende mit leeren Händen da standen. Was also ist unser Anspruch, wenn wir dort hinfahren? Nur nicht zu hoch verlieren? Klar bleiben? Einen neuen Sprintrekord durch Burke aufstellen?
Heidenheim ist zwar klarer Tabellenletzter und hat nur halb so viele Punkte wie wir aufzuweisen, ist eigentlich schon abgestiegen, ist zudem zweitschwächste Heimmannschaft - aber das hat alles wenig zu sagen, wenn wir dort aufschlagen. Zumal wir in den letzten fünf Spielen übersichtliche drei Tore geschossen haben - unsere Angriffsschwäche ist selbst mit drei Spitzen nicht wesentlich kleiner, denn aus dem Mittelfeld kommt einfach zu wenig, um eine einigermaßen fitte Abwehr auszuhebeln, zu wenig Kreativität, kaum Präzision.
Jemand wie Oliver Burke ist so weitgehend nutzlos, er wird zu selten in Szene gesetzt - und auch Ilic bekommt kaum Flanken und Zuspiele in Abschlussnähe. Am letzten Sonntag hat er den einzigen vernünftigen Standard prompt verwertet. Gut wäre es ohnehin, wenn mal mehr als ein Spieler auf dem Platz wäre, der Standardspezialist ist, denn gerade wenn man sich spielerisch schwertut, müssen die wenigen Standards einigermaßen Gefahr bringen - und zwar für den Gegner. Haberer und Schäfer sind da nur Notlösungen, Trimmel oder Juranovic haben bekanntermaßen ganz andere Möglichkeiten.
Fakt ist, dass dem Trainer nicht sehr viel eingefallen ist, um unserer Harmlosigkeit irgendwie beizukommen. In den letzten fünfzehn Spielen haben wir nur zweimal mehr als einen Treffer erzielt, in Hamburg (trotzdem verloren) und zu Hause gegen Mainz, wo es wenigstens zu einem Punkt reichte. Da kann man nur gewinnen, wenn hinten die Null steht: so wie in Köln, gegen Leverkusen oder zuletzt in Freiburg. Also werden wir in Heidenheim auf eine starke Abwehr setzen und darauf hoffen, dass vorne mal einer reingeht, irgendwie.
Interessant wird, wer Mittelfeld und Angriff besetzt, da haben wir ja eher keine zwei Spiele hintereinander in identischer Besetzung absolviert, es wird höchstwahrscheinlich weiter rumprobiert, aber unser Spiel dürfte sich trotzdem nicht groß ändern, so stolz, wie man von offizieller Seite über den Auftritt gegen St. Pauli war. Und Baumgart betonte abermals, dass Fussball "nicht Hacke, eins, zwei, drei" ist. Nein, ganz sicher nicht. Aber zwischen Hacke und unseren Ansätzen gibt es schon noch was, das ist ja kein entweder/oder, kein striktes schwarz/weiß. Und das kann man nicht so ganz wegdiskutieren, auch wenn man sich dabei so auffällig viel Mühe gibt. Wäre schön, wenn man von den Dingen dazwischen ab und an etwas sehen würde, denn das könnte ja durchaus auch zum Erfolg führen.
Für uns dürfte jetzt auch das Wunderkind Linus Güther auflaufen, der gerade seinen sechzehnten Geburtstag feiern konnte - aber bei allen erstaunlichen Skills, die der Junge mitbringen soll: Davon ist eher nicht auszugehen.
Mal sehen, ob trotzdem irgendwas drin ist beim Angstgegner. Und auffällig ist, dass ja in dieser Saison meist was rumkam, wenn man wenig bis nichts erwartet hat. Na, dann bitte: Wir erwarten nichts, Heidenheim ist haushoher Favorit, ein Pünktchen wäre zweifellos am Rande einer Sensation. Na, so recht?
6. April: Klar! Auch gegen St. Pauli reicht es nicht zu einem Heimsieg
Unionfux: "Trotzdem haben die Jungs ein gutes und klares Spiel gezeigt, das war so, wie wir uns das vorstellen." Das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern die von Trainer Steffen Baumgart nach dem heutigen Remis gegen St. Pauli. Dann wundert mich natürlich wenig, dass wir ein weiteres relativ schwaches Heimspiel gegen einen Abstiegskandidaten erleben müssen. Wir fangen zwar ziemlich stark an und haben eine gute Chance durch Doekhi, versuchen uns weitere Chancen herauszuarbeiten, lassen aber nach einer Viertelstunde immer mehr nach. Zehn Minuten später geht St. Pauli, wenn auch etwas überraschend, in Führung, den ersten Schuss durch Irvine kann Doekhi noch blocken, der zweite durch Pereira Lage ist dann ein Ostersonntagsschuss aus fünfundzwanzig Metern. Bis zur Pause passiert dann nicht mehr sonderlich viel, abgesehen von einer Doppelchance durch Burke und Köhn. Es ist fast logisch, dass der Ausgleich früh in der zweiten Hälfte nach einem Standard fällt: Köhns Ecke findet Ilic, der sich hochschraubt und links einköpft. Noch sind gut vierzig Minuten zu spielen, genug Zeit, noch auf einen Heimsieg zu gehen, doch es gibt nur noch eine wirklich gute Möglichkeit: nach siebenundsechzig Minuten kann Schäfer einen dicken Fehlpass des gegnerischen Keepers nicht nutzen und auch der Nachschuss von Burke wird gehalten - mit ein wenig mehr Geschick und Abschlussstärke hätte das die Führung sein können, wenn nicht sogar müssen.
Die restliche halbe Stunde inklusive Nachspielzeit ist eher ratlos, fahrig, unsortiert und ungenau, gut und klar (ich kann dieses offenbar bedeutungsarme Lieblingswort von Baumgart mittlerweile nur noch zähneknirschend ertragen) ist das eher nicht. Kurzzeitig bauen wir zwar nochmal Druck auf, sind aber letztlich nicht allzu schwer zu verteidigen: die üblichen langen Bälle nach vorn, die selten ankommen und kaum eine Fortsetzung finden, entwickeln, wie üblich, kaum echte Gefahr, der Zufall weigert sich hartnäckig, uns irgendwie zu Hilfe zu kommen und es scheint, als würden wir den schon dringend brauchen, als wäre er notwendiger Bestandteil unseres Spiels.
Seltsamerweise wechselt der Trainer spät – erst nach über siebzig Minuten geht der zu oft abgekochte (abgebrüht wäre mir persönlich lieber) Jeong vom Feld und es kommt nicht etwa positionsgetreu ein Angreifer (Burcu wäre ja eine Idee), sondern Kral. Zehn Minuten später kommen dann noch Rothe für Köhn und Ansah für Burke, der zwar den schnellsten Sprint der Saison zeigt mit sagenhaften 37 km/h, doch ansonsten weiterhin seinen Wert für diese Mannschaft kaum nachweisen kann. Es ist mir unklar, wie man das Wechselkontingent nicht ausschöpfen kann und auch den Jungs nicht durch entsprechende und rechtzeitige Wechsel signalisiert: das Ding heute wollen wir unbedingt ziehen. Trimmel hätte nochmal anschieben können, Juranovic ebenso, sogar Skarke, doch da fehlt es anscheinend etwas an Mut und Entschlossenheit und das spiegelt sich zwangsläufig auch auf dem Rasen wider.
Am Ende steht das, was wir leider seit Monaten kennen: ein Heimspiel gegen einen Konkurrenten, was wir nicht für uns entscheiden, wie schon gegen Heidenheim, Mainz, Bremen und den HSV. Angezündetes Stadion – Fehlanzeige. Leistungssteigerung? Auch. Auffällig ist ebenso die anhaltende Laufarmut, hundertdreizehn Kilometer sind ein, naja, Durchschnittswert, im Bundesligavergleich sind wir diesbezüglich in der Zwischenzeit auf Platz siebzehn angekommen, das ist schon erstaunlich. Soll das etwa so sein? Und wenn ja, warum?
Müssen wir vielleicht froh sein, St. Pauli wenigstens auf Distanz gehalten zu haben? Sieht ganz so aus. Mittlerweile sollten wir uns wohl damit abfinden, dem Saisonende irgendwie entgegenzudümpeln, eine wirkliche Hoffnung, dass wir nicht die schwächste Rückrunde unserer Bundesligageschichte sehen (um das zu vermeiden, fehlen uns noch satte zehn Punkte und einige tatsächlich gute und klare Spiele) schwindet immer mehr - wie und woher sollte denn das noch besser werden?
Natürlich, der Klassenerhalt ist nach wie vor das Wichtigste, der sollte wohl auch klappen, schlimmstenfalls mit Ach und Krach. Aber das Wie ist doch einigermaßen weit entfernt von Fußball und, zumindest ab und an, Spaß. Mag schon sein, dass das der Trainer sich das anders vorstellt bzw. sieht und mag schon sein, dass mehr nicht drin ist, doch wenn das so weitergeht, weiß ich nicht, wie das noch weitergehen soll. Das Beste ist da noch der Tabellenplatz, aber ich halte den, zumindest noch im Moment, für trügerisch. Mein Satz mit "trotzdem" lautet jedenfalls: Trotzdem schöne Ostern, wenigstens für das, was davon noch übrig ist.
3. April: Alle Kraft auf das Spiel gegen St. Pauli gerichtet
Icke: Es könnte das wichtigste Spiel des Jahres für den 1. FC Union werden. Genau dann, wenn wir es gewinnen und damit den Klassenerhalt in der Bundesliga zum siebten Mal hintereinander sichern.
Gern wiederhole ich mich an dieser Stelle, es ist kein Naturgesetz, dass Union jetzt schon so lange in der höchsten deutschen Spielklasse verbringt. Es ist Jahr für Jahr harte Arbeit und den klugen Köpfen an unserer Spitze geschuldet. So das musste mal sein.
Wahrscheinlich reichen in dieser Saison 34 Punkte zum Klassenerhalt. 35 dann ganz sicher. Zehn Mannschaften sind noch nicht vor dem Abstieg sicher. Dazu gehören wir - vor dem Spiel. Am Ostersonntag abends könnten es dann nur noch neun Teams sein. Die Norddeutschen stehen auf dem 16. Platz. Das ist der Tabellenplatz, der zu den Qualifikationsspielen mit dem Dritten der 2. Liga führt. Die zwei letzten Spiele haben die Kiez-Kicker verloren. Allerdings sind sie für uns immer eine Wundertüte. Man weiß nie, was zum Schluss herauskommt.
Beim letzten Pauli-Spiel zu Hause gegen Freiburg sahen sie schon wie der Sieger aus. Sie gingen in Führung. Freiburg drehte das Spiel zu ihren Gunsten erst in der 65. und der 78. Minute. Wieder hat es der FC St. Pauli geschafft, einen kompakten Kader für die Bundesliga aufzustellen. Diesmal fehlen – im Vergleich zu anderen Bundesligajahren – die Stars im Team. Der Star ist im wahrsten Sinne des Wortes "die Mannschaft". Absolut unkalkulierbar ist der Keeper von St. Pauli, Nikola Vasilj. Der Nationalmannschafts-Torwart von Bosnien-Herzegowina kann an guten Tagen Weltklasse sein, macht aber auch gern einmal unerklärliche Fehler.
Einige Umstellungen dürfte es am Ostersonntag bei Union geben. Nsoki brach am Dienstag verletzungsbedingt das Training ab. Diogo Leite trainiert schon wieder mit der Mannschaft. Es ist gut möglich, dass er sein Comeback gibt. Inwieweit unsere Länderspiel-Kicker Blessuren frei geblieben sind, sehen wir am Sonntag. Den weitesten Flug hatte jedenfalls Khedira. Aber der muss spielen.
Unser Garant für die defensive Mittelfeld-Ordnung. Rönnow wurde nicht beansprucht. Was sich hier der dänische Nationaltrainer Brian Riemer gegenüber unserem Rönnow erlaubte, ist schon ein starkes Stück. Er fragte Rönnow, ob er wegen des Ausfalls mehrerer dänischer Keeper, darunter auch Schmeichel, bereit wäre, ins Nationalteam zurück zu kehren? Die frühere Nummer zwei Dänemarks (hinter Schmeichel) bejahte das, woraufhin dann der Trainer doch einem Neuling ins Tor stellte. Ein schlechter Scherz dieses Trainers. Entweder ich hole ihn zurück, dann spielt er auch. Oder ich verkneife mir die Rückholung.
Köhn machte für Ghana ein überragendes Spiel gegen Deutschland. Wir wünschen uns, dass er den Schwung mit zu uns nimmt. Damit wären die hinteren Reihen mit Rönnow-Doekhi, Querfeld-Leite schon halbwegs klar und ideal besetzt. Die zweite Reihe würde wahrscheinlich mit Trimmel-Khedira-Köhn auflaufen. Wobei Juranovic jetzt schon wieder einige Zeit das Training im vollen Umfang bestreitet. Hier würde es nicht überraschen, wenn Juranovic statt Trimmel auflaufen würde.
Und wie immer ist die Abteilung "Attacke" unsere Wundertüte. Kemlein wird wahrscheinlich als 8er ein Stück vorrücken. Ansah und Ilic dürften trotz zuletzt nur mittelmäßiger Leistungen auch gesetzt sein. Bliebe noch ein offensiver Platz übrig und den sollte Jeong erhalten. Alternativ stünde Burcu zur Verfügung. Skarke oder Burke hätten gegen eine dicht verteidigende norddeutsche Defensive keinen Platz für ihre Spielweise. Ginge es allein nach den Leistungen der letzten Wochen, so müsste eigentlich Kral statt Kemlein spielen. Aber das kennen wir ja schon.
Nicht jeder hat allerdings dieses so wichtige Oster-Spiel als solches erkannt. Eine Gazette in Berlin beschäftigt sich doch allen Ernstes mit der nicht vorhandenen veganen Currywurst bei Union. Und um dieser ach so wichtigen Aussage noch mehr Gewicht zu verleihen, zitiert man ein Influencer-Mädchen aus Berlin. Die soll uns jetzt unsere Union-Welt erklären. Freiheit für die vegane Wurst bei Union. Ähm … oder ist aktuell der Klassenerhalt doch ein wenig wichtiger? Was geht in diesen Köpfen vor?
Lasst uns alle Kräfte bündeln. Keine Ablenkung von außen. Ein Sieg gegen Pauli steht an und nichts anderes. Und damit die Sicherung des siebten Klassenerhalts vom 1. FC Union. Bei prognostiziertem Sonnenschein werden wir ein wunderschönes Osterfest feiern. Ein kräftiges Eisern in die Runde.
31. März: So werden wir nicht Weltmeister
Icke: Deutschland begann Bärenstark. Mit offensiver Power und auch gepaart mit Chancen. In der 4. Minute, in der 6. und 9. Minute und in der 24. vergaben Woltemade, Wirtz und zweimal Gnabry wirklich gute Gelegenheiten. Ghana beließ es bei gelegentlichen Nadelstichen. Erst im 3. Drittel der 1. Halbzeit erholte sich Ghana und konnte sich dem deutschen Dauerdruck entziehen.
In der 45.Minute musste dann der VAR eingreifen. Das führte dann zum korrekten Handelfmeter, den Havertz sehr souverän verwandelte. Kenner der Nationalmannschaft erinnerten sich. Exakt die gleiche Situation verbaute Deutschland bei einem Viertelfinale zuletzt den Halbfinaleinzug - bei der letzten Europameisterschaft. Und wie der Zufall es will, der gestrige englische Schiedsrichter Attwell war damals direkt beteiligt. Er war der Video-Schiedsrichter, der dem Schiri keinen Hinweis gab. Nun bekam genau dieser Referee einen Hinweis von seinem Video-Mann. Ein zweites Mal traute er sich diese Fehleinschätzung nicht durchzuziehen. Das hätte wahrscheinlich ein lebenslanges Einreiseverbot nach Deutschland nach sich gezogen.
Dann begannen die Auswechslungen. Rüdiger, Undav und Karl kamen herein. Später noch Vagnoman, Führich, Goretzka und Raum. Kurz vor Schluss kam auch noch Sane. Diese acht Wechsel zerstörten den Spielfluss. Es wurde jetzt ein verteiltes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Hochklassig? Nein, überhaupt nicht. In der 70. Minute turnte Kimmich mal wieder vorne rum. Seine Seite war leer und verlassen. Dann kam es wie es kommen musste. Ein Steilpass schickte den Unioner Derrick Köhn auf links die Linie runter. Dieser umkurvte auch noch alles, was sich ihm in den Weg stellte und passte nach innen. Dort stand Fatawu frei und verwandelte zum 1:1.
Deutschland spielte in der 2. Halbzeit immer noch dominant. Aber eben nicht mehr so erdrückend, wie in den ersten 30 Minuten. Egal wie, die Ausbeute war eine Katastrophe. Keiner traf, obwohl weiter, aber auch beidseitig, Chancen erspielt wurden. Dennis Undav, der so vehement vom Stuttgarter Puplikum geforderte Stürmer tauchte völlig unter. Der in Ostfriesland (Varel) geborene Straßenfußballer machte aber dann doch alles klar. In der 88. Minute nahm er eine Sane-Hereingabe auf und beförderte diese durchaus sehenswert, vor allem aber artistisch, ins Netz von Ghana.
Fazit: Die deutsche Nationalmannschaft hat sich gegen einen eher kleinen Gegner nicht mit Ruhm bekleckert. Zwar hatten wir ein optisches Übergewicht und produzierten auch mehr Chancen, nur verwerten konnten wir sie nicht. Die zweite Erkenntnis des Abends: Wir agieren zu offensiv! Keiner schirmt Kimmich ab, wenn der nach vorn geht. Die Erkenntnis mit unserem defensiven Mittelfeld hatte Nagelsmann wohl auch schon. So verzichtete er diesmal auf den offensiveren Goretzka und brachte mit Groß und Stiller zwei defensive Spieler.
Hat's geholfen? Nein! Weil beide Spieler nicht die Klasse von Nmecha oder Andrich haben. Ich empfehle dem Bundestrainer dringendst, sollte Nmecha weiter ausfallen - unbedingt Andrich mitzunehmen. Der schließt Lücken und geht den Gegenspieler hart an. Das können Groß, Stiller und Stach mitnichten. Langsam aber sicher sollte Nagelsmann seine Stammelf gefunden haben und diese auch kommunizieren. Das ständige Rumgeeiere und Rumgewechsle nützt keinem etwas. Dazu gehört auch die Festlegung, wer der Mittelstürmer Nummer eins im deutschen Team ist.
Gewinner des Abends ist für mich Derrick Köhn mit seiner blitzsauberen Torvorbereitung. Der Unioner absolvierte sein 3. Länderspiel für Ghana, besitzt aber auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Eisern.
30. März: Hier regiert der FCU: Ostersonntag muss ein Heimsieg her!
Unionfux: Die deutsche Nationalmannschaft geht mich ja, wie bereits erwähnt, so gar nichts an, so dass ich Länderspielpausen wahlweise als willkommene Ruhephasen oder auch als lästige Störungen betrachte, aber jetzt ist es ja erstmal bis zum Ende der Saison überstanden, jedenfalls so gut wie.
Vielmehr schaue ich zum Ostersonntag, wo ein gewaltiger Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht werden könnte, wenn es uns endlich mal gelingt, gegen einen direkten Konkurrenten zu Hause gut auszusehen - die Liste des Grauens ist ja bekanntlich lang. Aber allzu fatalistisch darf man an die Sache nicht rangehen, ein gewisser Optimismus kann nun wirklich nicht schaden und ohnehin gilt: neue Runde, neues Glück.
Die Bayernklatsche ist hoffentlich aus den Kleidern geschüttelt, sämtliche Münder sorgfältig abgeputzt, die Verletztenliste hat sich rechtzeitig verkleinert - möglicherweise kann ja sogar wieder Robert Skov eine Option sein, zumindest spielerisch und auch in Sachen Standards könnte der uns ja durchaus weiterhelfen. Zudem zählen die Jungs vom FC St. Pauli zu den eher auswärtsschwachen Teams, auch wenn sie kürzlich mit einem knappen Auswärtssieg in Hoffenheim für eine Überraschung gesorgt haben, nichtsdestotrotz muss sich Trainer Steffen Baumgart etwas einfallen lassen, wie man dann doch eine, wenn auch kleine, Favoritenrolle ausfüllen könnte.
Ja, ich weiß, nicht gerade unsere Spezialität, doch dann und wann in der Spielzeit einfach unvermeidlich - wir können doch nicht vor allen Mannschaften Angst haben. Im Gegenteil: wir müssen mal endlich in der Alten Försterei zeigen, wer hier Hausherr ist und wer nicht, sowohl in Fragen der Aufstellung und noch mehr im Auftreten, denn mit Zagen und Zaudern ist nur allzuselten was gewonnen worden. Hoffentlich hat sich keiner der jeweiligen Nationalmannschaftsausflügler verletzt, ein bisschen verwundert war ich allerdings über unseren Freddy Rönnow, der erst mit großem Tamtam aus der beendeten Karriere bei Danish Dynamite zurückgeholt wird - um dann beim klaren Sieg gegen Nordmazedonien auf der Bank zu sitzen.
Verstehe ich nicht so ganz, andererseits gibt es ja morgen erst das Entscheidungsspiel gegen die Tschechen in Prag und, ganz ehrlich, wäre ich ganz froh, wenn man Rönnow keiner Gefahr aussetzt, nach Raabs Saisonaus wäre das fatal. Aber ein Ding finde ich es trotzdem, um nicht zu sagen: eine Unverschämtheit. Und weil wir gerade dabei sind - Dänemark Teil zwei: Bo Svensson hat nach seinem eher unglücklichen Halbjahresintermezzo bei uns wieder einen neuen Verein gefunden. Nachdem er angeblich so einige Angebote ausgeschlagen hatte, konnte er bei seinem Heimatverein FC Kopenhagen nun wirklich nicht nein sagen und hat gleich bis 2031 unterschrieben.
Der amtierende dänische Meister und Pokalsieger steht trotz Rekordtransferausgaben, u. a. für das ehemalige Supertalent Moukoko) derzeit auf einem absolut enttäuschenden siebten Tabellenplatz und verpasst so erstmals die Meisterrunde, weswegen Trainer Neestrup, Verdienste hin oder her, gehen musste - nun soll Svensson also den Schaden begrenzen.
Doch erstmal müssen wir uns um unsere ureigensten Hausaufgaben kümmern - und das unbedingt besser als zuletzt. Der Abstand auf den Relegationsplatz kann auf erfreuliche zehn Punkte anwachsen, Ziel muss ohnehin sein, den Klassenerhalt noch im April festzuzurren und das ist auch machbar, wenn wir nur einigermaßen aus dem Knick kommen. Ich freu mich also auf den Ostersonntag, verzichte auf all meine Ostergeschenke, wenn ich dafür nur drei Punkte bekomme. Also, auf geht's: hier regiert der FCU!
28. März: Mit diesem Wirtz kann man Weltmeister werden, aber…
Icke: Ein überragender Wirtz schlug die Schweiz mit "seinen" vier Toren. Zwei Stück schoss er selbst und zwei weitere bereitete er vor. Das war Weltklasse. Wenn jetzt ein Musiala noch seine alte und gute Form wieder erreicht und sich der gut einfügende 18-jährige Karl weiter etabliert, so müssen wir um unsere Offensive nicht fürchten. Die beste Phase beim gestrigen 4:3-Sieg in der Schweiz hatten wir um die 70-85.Minute herum. Da lief unser Ball so schnell und passsicher durch unsere Reihen, dass man Mühe hatte ... mitzukommen. Machen wir das so öfter, werden viele Verteidiger aufgeben. Das Tempo ist so kaum einer gewöhnt.
In der Überschrift steht allerdings auch ein "aber". Denn zu einem guten Spiel gehört auch eine sattelfeste Abwehr. Und die hatten wir gestern nicht. Zurück blieben Abspielfehler von Schlotterbeck in der gefährlichen Zone und halbherziges Zupacken von Tah. Kimmich schaltete sich - wie so oft - in unseren Angriff an. Dabei fehlte er mehrmals hinten. Es war kein Zufall, dass viele Angriffe der Schweizer über die Kimmich-Seite kamen. Und weil das noch nicht alles war, muss man auch unser defensives Mittelfeld betrachten. Wir berichteten schon in der Vorschau auf die Test-Spiele, dass Stiller, Groß und Stach einfach nicht die Klasse eines Nmecha oder Andrich besitzen. Leider bewahrheitete sich das augenscheinlich. Nmecha war angeschlagen und Andrich gar nicht eingeladen. Und da mit Goretzka - einer der beiden schon mehr offensiv, als defensiv besetzt wurde, so muss wenigstens der zweite Spieler ein sogenannter "Staubsauger" sein. Wie gesagt, die zwei besten deutschen defensiven Mittelfeldspieler heißen Nmecha und Andrich. Mitnichten die von Nagelsmann nominierten Spieler.
Auf der Mittelstürmer-Position begann gestern Havertz. Wie immer spielerisch begabt, aber eben auch glücklos agierend. Ein echter Center ist er nicht. Und in einigen Szenen sah man das gestern. Für ihn kam später Woltemade. Dadurch wurde es einen Tick gefährlicher. Nagelsmann begründete die beiden Spieler auch nachvollziehbar. Undav scheint aber alternativlos zu sein. Er trifft regelmäßig und ist absolut unberechenbar. Wenn Undav - mit Karl, Wirtz und Musiala – 3 Zauberer hinter sich weiß, genau das möchte ich einmal sehen. Nicht auszudenken, wo dass hinführen könnte.
Sane hat gestern seine Chance vertan. Er blieb leider blass. Währenddessen Raum und Baumann ihre Chancen nutzten. Sie spielten beide normal gut, ohne überragend zu sein. Goretzka machte seine Sache auch ordentlich. Hat aber seine Rolle noch nicht gefunden. Nagelsmann muss hoffen, dass er seine Abwehr in den Griff bekommt. Andrich nicht zu nominieren, das wird er schon bereut haben. So muss er darauf hoffen, dass es Nmecha noch schafft. Findet das auch nicht statt, dann war das ein Kardinalfehler.
Am Montag gegen Ghana wird es sich zeigen, ob unsere Abwehr auch ohne große Fehler agieren kann. Wird diese Frage verneint, spielt Rüdiger schneller wieder, als alle vermuten. Anton und Thiaw sind eher sogenannte Füllspieler. Wobei ich von Thiaw auch schon sehr starke Leistungen sah. Irgendetwas muss hinten besser werden. Die Österreicher haben unseren nächsten Gegner Ghana mit 5:1 abgefertigt. Ein überzeugendes Spiel – auch defensiv – wäre auch für die Psyche aller Involvierten nicht die schlechteste Idee.
Beim Anschauen der Ösis gegen Ghana hatte ich mal besonders auf deren Innenverteidiger geachtet. Also auf Danso, Friedl, Svoboda und Lienhart. Kein Wackler, kein falsches Stellungsspiel, alles war sicher bei Österreich. Und Alaba saß noch auf der Bank, wurde gar nicht eingewechselt. Jetzt weiß ich, warum unser Querfeld nicht nominiert wurde. Die Ösis haben einfach zu viele gute Verteidiger. Schauen wir, was am Montag geschieht. Eisern!
26. März: Nun testet Deutschland die WM 2026
Icke: Und was machen wir? Ein Trip zu Lichtenberg 47 geht auch nicht, die haben ebenso Pause. Am Freitag spielt Deutschland um 20.45 Uhr in Basel gegen die Schweiz. Am kommenden Montag kicken wir in Stuttgart gegen Ghana.
Die ganz großen Überraschungen seitens Nagelsmanns Berufungen fielen aus. Den größten Gesprächsstoff lieferte noch die Nominierung von Rüdiger. Etliche Experten fühlten sich berufen, dann gleich mal ihren Senf dazugeben zu müssen und rückten sich selbst damit natürlich auch mal wieder in den Fokus. Wider dem Vergessen und pro dem eigenen Portemonnaie! Natürlich darf man hinsichtlich des Verhaltens von Rüdiger geteilter Meinung sein.
Wer aber schon einmal hinter die Kulissen erfolgreicher Mannschaften geschaut hat, der wird feststellen: Ich brauche für ein gutes und erfolgreiches Team nicht nur liebe, nette und gehorsame Spieler, sondern auch ein paar "böse Buben". Die Sorte, die ich lieber in der eigenen Mannschaft habe, als mein Gegenspieler zu sein. Genau so einer ist Rüdiger. Nicht wenige Kicker zucken bei ihm zurück, in der Erkenntnis: Der Typ zieht durch. Hier hat sich Nagelsmann für den (hoffentlich) sportlichen Erfolg entschieden. Wer will es ihm verübeln. Und ja, vergessen wir es nicht: Fußball ist in erster Linie ein Kampf- und Laufsport.
Der mega-talentierte Tempo-Dribbler El Mala fehlt. Er ist erst einmal für die U21 vorgesehen. Allerdings dürfte die letzte Entscheidung (zur WM) bei ihm noch nicht gefallen sein. Ansonsten gibt es im Stamm nichts, was einen noch überrascht hätte. Ein Kleindienst ist noch verletzt. Füllkrug hat noch keine gute Form. Und ter Stegen hat sich wieder verletzt. Der Rest, der für Deutschland spielen könnte und eine gewisse Qualität besitzt, ist dabei. Die Blessuren bei Pavlovic und Nmecha sind nur kurzfristig. Wobei bei Nmecha einige auch skeptisch sind, ob er noch rechtzeitig bis zur WM fit wird.
Nagelsmann spielt zu 99 Prozent ein 4-2-3-1. Im Tor hat er sich auf Baumann festgelegt und das ist auch gut so. Die Nummer zwei ist Nübel und als "drei" hat er Urbig als Überraschung hervorgeholt. Angesichts der Zukunft ist das nachvollziehbar. Tah und Schlotterbeck bildeten zuletzt ein erfolgreiches Innenverteidiger-Duo. Rüdiger hat Nagelsmann in der Hinterhand. Thiaw und Anton ergänzen diesen Fünferblock, aus dem aber nur zwei auflaufen.
Als rechter Verteidiger ist Kapitän Kimmich gesetzt. Er bleibt auch dort und wechselt mitnichten ins Mittelfeld. Vagnoman soll ein defensiver Backup sein. Dieser bekam den Vorzug vor Baku, eben weil er seine Stärken in der Abwehr hat. Das macht das Team flexibler. Als linker Verteidiger ist erst einmal Raum gesetzt. Backup ist der Frankfurter Brown. Ich allerdings habe Brown auch schon wacklig erlebt. Deshalb halte ich die Chancen für Mittelstädt noch für vorhanden.
Im defensiven Zweier-Mittelfeld ist der Ex-Unioner Andrich leider rausgeflogen. Und jetzt, wo Pavlovic ausfällt, hat Nagelsmann schon ein Problem. Denn auch Nmecha ist ausgefallen. Keiner weiß bis heute genau, ob er noch zur WM mitfahren kann. Ein defensiver Sechser muss her. Die nominierten Groß, Stiller und Stach haben - nach meiner Meinung - alle nicht die Qualität eines Andrich (in Normalform) oder eines Nmecha. Für meinen Geschmack fehlt hier ein alter Haudegen von der Sorte eines Andrich oder sogar eines Khediras. Aber der hat ja nun Tunesien zugesagt. Wahrscheinlich wird Nagelsmann die Sicherheits-Variante mit Groß - neben Goretzka wählen.
Im offensiven Mittelfeld setzt Deutschland auf Wirtz und Karl. Zudem wurden mit Gnabry, Sane, Leweling (kleine Verletzung), Führich und Schade noch einige Außen- und Halbstürmer nominiert. Musiala gehört auch noch dazu und wurde wegen einer kleinen Blessur nicht berufen. Musiala/Wirtz/Karl werden wohl immer spielen. Und sei es durch eine Einwechslung. Die drei sind einfach zu gut!
Da Kleindienst und Füllkrug verletzt sind bzw. nach einer Verletzung noch nicht in Form sind, gab es nur diese Spieler zu nominieren: Undav, Havertz und Woltemade. Das sind wohl aktuell auch die drei besten deutschen Mittelstürmer. Wobei Woltemade und Havertz eher (und auch gern) hinter einer echten "Neun" agieren. Wie sie beide zusammenspielen, werden wir in den zwei Spielen sehen. Es könnte eine neue Qualität geben. Eben weil beide mehr über das "spielerische", als über die Brechstange kommen. Undav wäre dann wohl, als der Straßenfußballer vom Dienst, die Überraschung für unsere Gegner. Ein Typ, bei dem man nie weiß, was macht er jetzt.
Der geneigte Unioner hat bei der Weltmeisterschaft auch etwas zu sehen. Neben Ex-Spieler Leweling, hat Andrich noch eine (sehr) kleine Chance. Rönnow hat aus Keeper-Mangel wieder Dänemark zugesagt und Tunesien will mit Khedira auflaufen. Ergo muss ich neben den deutschen Spielen, auch die von Tunesien und Dänemark (Quali-Spiele gegen Nordmazedonien) anschauen, so alles gut läuft. Eisern!
24. März: Schön wütend bleiben, Horst Heldt!
Unionfux: Ein bisschen verwundert war man schon über die sichtliche Angefressenheit des Geschäftsführers Sport vor den Mikrofonen nach der Niederlage in München. Sicher, der Auftritt war schwach, sehr schwach – auch wenn man das 0:0 um ein bis zwei Haare fast in die Pause gerettet hätte, aber die Unterlegenheit in jeder Beziehung war schon überdeutlich.
Die Kicker-Benotung, wenn auch grundsätzlich mit gebotener Skepsis zu betrachten, war jedenfalls so schlecht wie noch nie, allein der eingewechselte Jeong bekam eine 4, wohl wegen des einzigen ernsthaften Abschlusses, bei dem Urbig schon alles aufbieten musste, um das Anschlusstor zu verhindern, der Rest bekam eine 5 bzw. eine 6. Dabei hielt sich das Debakel ja noch in Grenzen, zumal gegen wirklich gut aufgelegte Münchner. Zudem taten uns die Kellerkinder den eminent wichtigen Gefallen, nicht näher heranzurücken, es sind immer noch sieben Punkte auf die Relegation und gar zehn auf einen direkten Abstiegsplatz.
Doch was ja viel bemerkenswerter als die Klatsche bei den Bayern ist: Unser letztes wirklich gutes Spiel war unser Heimsieg gegen die Dosen am vierzehnten Spieltag, denn das war das letzte Mal, wo wir nicht das Glück bemühen mussten, sondern einen nominell starken Gegner vollkommen verdient und ohne Wenn und Aber geschlagen und dabei sagenhafte drei Tore erzielt haben, mittlerweile ja eine Seltenheit bei uns.
Seitdem gab es drei mehr oder minder ziemlich glückliche 1:0-Siege und vier Unentschieden, von denen einzig der Punkt in Stuttgart erwähnenswert stark war. Will sagen: Wir taumeln seit dreizehn Spieltagen durch die zweite Hälfte der Saison, offensiv höchst überschaubar und hinten oft genug wacklig, von einem Mittelfeld gar nicht ernsthaft zu reden – und Horst Heldt ist stinkig, weil wir auswärts beim designierten Meister chancenlos verlieren. Aha. Fast jeder Spieler unseres Kaders spielt permanent unter seinen Möglichkeiten, aber gegen Bayern erwartet Horst Heldt Wunder? Was verstehe ich denn da nicht? Wie wär’s denn, den Unmut mal früher rauszulassen, allerspätestens nach dem Heimdebakel gegen Werder? Aber da bleiben wir höchstens klar, was auch immer das heißen mag. Kaum Unruhe ist ja gut, aber ein wenig mehr würde man sich fast schon wünschen.
Gut und gerne zugegeben: Tabellarisch und punktemäßig stehen wir für unseren Spielstil, der uns in fast jeder wichtigen Statistik der Liga auf den letzten Plätzen sieht, prächtig da, geradezu erstaunlich, und nicht wenige Fachleute rätseln, wie das eigentlich geht – ich weiß es auch nicht. Aber ich bin, wie alle anderen, wenigstens darüber froh, denn das ist ja letztlich das Wichtigste, schöner Fußball und Relegationsplatz würde ja auch keinen glücklich machen.
Man kann also vorsichtig und optimistisch davon ausgehen, dass wir die Klasse halten werden, auch wenn unser Restprogramm sauschwer ist, weil wir, bis auf das Auswärtsspiel in Leipzig, ja durchweg gegen Mannschaften spielen, die momentan hinter uns stehen – und dass wir damit unsere Schwierigkeiten haben, ist ja schon beinahe legendär. Nichtsdestotrotz ist das unser Maßstab, da müssen die noch fehlenden sechs bis neun Punkte drin sein. Zwar glaubt wohl niemand daran, dass Mannschaft und Trainer plötzlich alles das zeigen, was sie so erfolgreich seit Längerem verbergen, aber so ein klein wenig ja doch? Sind ja nur noch knapp zwei Monate, wir sind auf der Zielgeraden, sieben Spiele noch, dann kann man zufrieden auf das kommende achte Jahr in der Liga blicken. Doch dann ist der verärgerte Heldt gefragt, dafür zu sorgen, dass schon ein wenig mehr dringend benötigte Qualität und, ganz wichtig, unbedingt mehr Homogenität in den Kader kommt und zudem die Leistungen derer, die noch Vertrag haben und nicht überraschend weggekauft werden, auf den kritischen Prüfstand kommen, inklusive des Trainers natürlich.
Denn ich würde nicht darauf wetten, dass diese Art zu spielen, die einige als Unionstil (auch der Trainer) bezeichnen, weiterhin größeren Erfolg hat. Wir hatten mal einen Unionstil, der flößte der ganzen Liga, vollkommen zu Recht, echten Respekt ein, der war vielleicht auch nicht immer schön anzusehen, doch zurzeit haben wir gar keinen Stil, so ehrlich muss man schon sein.
Sollte es uns jedoch gelingen, in den nächsten Wochen wenigstens die Geschlossenheit früherer Tage auf den Platz zu bekommen, dazu etwas mehr sauberes Spiel (im Sinne von Passquote und Ballverarbeitung) plus einige lichte, fußballerische Momente, dann könnte der Abschluss der Saison etwas weniger nervenaufreibend werden als große Teile der Spielzeit vorher.
Spannung hin oder her, ich würde mich darüber sehr freuen. Ohnehin träume ich ja schon seit einer kleinen Ewigkeit davon, dass man in Minute fünfundsiebzig mal entspannt in der Alten Försterei rumsteht und dem Abpfiff ebenso gelassen wie freudig entgegenblickt, weil wir klar führen und außerdem das Spiel im Griff haben. Ob vielleicht? Ich meine, eins von den vier ausstehenden Heimspielen? Na, wir werden sehen. Träumen wird doch noch erlaubt sein, oder??
Und dann bleibt zu hoffen, dass, bei aller Freude über den unzweifelhaften Erfolg einer weiteren Spielzeit in einer der stärksten Ligen der Welt, die Wut bei unseren Verantwortlichen, allen voran eben Horst Heldt, so groß und mächtig bleibt, dass konsequent an den längst überfälligen Stellschrauben gedreht wird. Bis dahin: Endspurt olé!
22. März: Einfach nischt zu wollen: Union chancenlos in München
Unionfux: Das Gute zuerst: ziemlich lange die Null gehalten, schöner Schuss von Jeong, kein Standardgegentor gefangen - und am Ende die Niederlage eigentlich noch in erträglichen Grenzen gehalten. Ansonsten: geradezu beängstigend chancenlos gegen sehr fokussierte und engagierte Bayern, die gut und gerne die doppelte Anzahl an Toren erzielen können, wenn man allein bedenkt, dass Karl, Olise und selbst Kane hundertfünfzigprozentige Chancen liegenlassen.
Fraglos beeindruckend die langen Pässe, die auch ankommen und verarbeitet werden, die konzentrierte Leistung aller Bayernspieler, vorn wie hinten, gepaart mit Lauffreude, extremer Passsicherheit, tadelloser Ballbehandlung, das Besetzen der freien Räume, die bessere Antizipation und Raumaufteilung undundund. Da kann man schon mal verlieren, so wird es für fast jede Mannschaft schwer, irgendwas zu holen, da muss man eben akzeptieren, dass die Qualität des Gegners so weit über der eigenen steht.
Zur Erinnerung: der Marktwert von Michael Olise ist höher als der unseres gesamten Kaders und diesmal hat er auch gezeigt, warum. Allerdings machen wir es ihnen letztlich etwas zu leicht, so begehen wir nur acht Fouls, wir laufen wieder mal weniger, stehen nicht eng genug an den Männern - und die paar offensiven Möglichkeiten werden ungenau, meist schon im Ansatz, vergeben, bis auf den Schuss von Jeong eine Viertelstunde vor Schluss, den Urbig aus dem Winkel kratzt, aber da sind die Messen ja ohnehin bereits gesungen, kommt da nichts auf den Kasten des amtierenden und kommenden Meisters.
Und die Gegentore sind blitzsauber, ganz besonders der dritte Treffer von Kane: wie er sich auf engstem Raum gegen zwei Verteidiger durchsetzt und ansatzlos unhaltbar einnetzt - sowas ist schon Weltklasse, das sollte man neidlos anerkennen. Ein wenig ärgerlich finde ich allerdings das zweite Tor - wenn man kurz vor der Pause das erste Tor hinnehmen muss, es eine Minute Nachspielzeit gibt und Rönnow den Ball hat: wieso wird dann lang abgeschlagen, wo man doch wissen müsste, dass die Kugel prompt zurückkommt, anstatt den Ball hintenrum bis zum Pausenpfiff in den eigenen Reihen zu halten? So kassiert man tatsächlich noch den zweiten Treffer, sowas wie eine Vorentscheidung, ziemlich unnötig und maximal unclever. Ich wüsste gern, ob die Jungs das auch wissen oder der Trainer ihnen sowas nicht sagt…
Wobei: wir hätten auch so verloren, denn an diesem Samstagnachmittag sind wir nur Statisten, die mit und zum Glück nicht komplett abgeschossen werden. Und doch, bei aller Unterlegenheit, bei aller Mutlosigkeit, die ja auch irgendwie verständlich ist bei der Überlegenheit des Kontrahenten - solcherlei Niederlagen sind wesentlich leichter zu ertragen als die gegen Mannschaften, die eigentlich auf unserer Augenhöhe sind. Die Bayern sind uns über, die spielen, jedenfalls in der Form, nur theoretisch in unserer Liga, die null Punkte sind insofern auch eingepreist.
Umso wichtiger der Sieg in der letzten Woche und ohnehin die noch verbleibenden sieben Spiele, davon sechs gegen ebenjene Truppen, die eigentlich unsere Kragenweite sein müssten. Und gegen die zu punkten, das ist die verdammte Aufgabe, das muss, ohne Wenn und Aber, möglich sein und da müssen sich Trainer und Mannschaft etwas einfallen lassen, was funktioniert und auch endlich mal umsetzen, damit die noch ausstehenden sechs bis acht Punkte im Sack sind. Ein rundum überzeugendes Spiel steht ja noch aus in der Rückrunde, gerne auch zwei oder mehr.
Ein Spiel in der Allianz-Arena gegen gut aufgelegte Bayern kann man hingegen abhaken und sich genau darauf konzentrieren: das Machbare machbar zu machen. Nicht mehr und nicht weniger.
18. März: Bayern und den Klassenerhalt in Sichtweite
Icke: Am Samstag um 15.30 Uhr tritt Union bei den Bayern an. Das leichteste Spiel des Jahres. Warum? Weil die Erwartungshaltung sehr gering ist. Selbst wenn wir dort deutlich verlieren, so läuft das unter der Kategorie "normal".
Im Umkehrschluss können wir nur gewinnen. Jede knappe Niederlage, noch mehr allerdings jeder Punktgewinn, erscheint als Positivum.
Ja, die Bayern – in Form von Alt-Meister Uli Hoeneß - machen gerade wieder Theater. Krokodilstränen entfließen ihnen, ob der großen Benachteiligungen der eingesetzten Schiedsrichter gegen den großen FC Bayern. Ich lache mich schlapp. Die sollten mal unsere Schiris verfolgen, die in regelmäßiger Parallelität und bei gefühlten 87,56 Prozent aller Fifty/Fifty-Situationen gegen uns entscheiden. So als gäbe es beim DFB eine Instanz, die regelmäßig darauf aufmerksam macht, wir wollen mal bitte die letzten echten Ossis (Brause-Marketing-Konstrukte zählen nicht) auch noch aus der Bundesliga raushaben.
Uns kratzt das nur am Rande, weil wir es kennen und gewohnt sind. Und wir haben mal so richtig Bock drauf, die Bayern im eigenen Wohnzimmer massiv zu ärgern. Und ja, ein paar kleine Sorgen haben die Bayern. Jackson und Diaz sind gesperrt. Die ersten vier Profi-Keeper (Neuer, Urbig, Ulreich, Klanac) allesamt angeschlagen. Dazu haben Ito, Davies, Ndiaye und Musila auch noch Blessuren. Aber egal, wer da bei denen fehlt, da läuft immer noch ein überragendes Team aufs Feld. Olise, Kane, Karl, Goretzka, Upamecano, Tah, Kimmich, Pavlovic können auflaufen und uns durcheinander wirbeln. Das werden sie auch versuchen.
Wir wiederum müssen dort "unser Ding" durchziehen. Auf mehr als 25 Prozent Ballbesitz werden wir kaum kommen. Umso mehr müssen die Konter, die wir hoffentlich fahren, sitzen. Auch wir müssen Ausfälle kompensieren. Freiburg-Held Raab, Leite, Skov und Schäfer – fallen gewiss aus. Bei Keeper Rönnow hoffen wir noch auf eine Blitz-Heilung.
Baumgart dürfte – auf Grund der Schwere der Aufgabe – wieder zur Dreier-Kette zurückkehren. Dann sind Rönnow-Doekhi-Querfeld-Nsoki gesetzt. Davor steht auch (und wie immer) Khedira fest. Links wird wohl wieder Köhn eingesetzt und rechts ist Trimmel unser stärkster Spieler. Nach seinem tollen Tor könnte diesmal durchaus Jeong den Vorzug vor Ansah erhalten. Ansah steht aktuell neben seinen Schuhen. Neben dann Ilic und Jeong, erwarte ich Konter-Sprinter Burke. Und der elfte Mann wird ein zusätzlicher zentraler Mittelfeldspieler zur Absicherung sein. Dieser kann nach derzeitiger Form eigentlich nur Kral heißen. Wir werden die Bayern hoffentlich überraschen können. Eben mit drei vollen offensiven Spielern. Das sollte sie verwirren und unsicher machen.
Ein weiterer Grund, warum wir so relaxt nach München fahren – ist die Tabellen-Situation. Durch den Überraschungs-Sieg in Freiburg haben wir jetzt 31 Punkte. Neun Mannschaften stehen noch hinter uns. Heidenheim ist wohl schon weg. Die haben 17 (!) Punkte weniger als wir. Und obwohl noch acht Spieltage zu spielen sind und diese noch eine theoretische Maximal-Punktezahl von 24 beinhalten, so wird das keiner erreichen.
Einerseits werden Teams hinter uns nicht nur noch gewinnen, schon gar nicht alle. Andererseits nehmen die sich ja auch noch gegenseitig die Punkte weg. 34 bis 35 Punkte reichen in diesem Jahr wohl sehr sicher für den Bundesliga-Verbleib. Das wären noch ein Sieg und ein Remis in acht Spielen. Da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und sage: "Ja, das schaffen wir ganz sicher!" Und gehen dann lockerflockig in unsere ACHTE Bundesliga-Saison hintereinander. Wer hätte das vor einiger Zeit gedacht? Eisern.
16. März: Seoulfood beim Bundesligadebüt – Matheo Raab hält den Sieg fest
Unionfux: Hallelujah: Union fährt einen ebenso überraschenden wie unerwarteten Sieg beim SC Freiburg ein, der immerhin seit August 2025 zu Hause ungeschlagen ist, und nimmt so drei ultrawichtige Punkte mit, die uns fürs Erste aus dem Abstiegsstrudel raushalten und wieder auf Platz neun setzen.
Dabei müssen wir einige Stammkräfte ersetzen: Rönnow schafft es doch nicht nach seiner Trainingsverletzung unter der Woche, Leo Querfeld ist gelb-, Andras Schäfer rotgesperrt.
Und dabei machen wir, wieder mal, nicht unbedingt ein gutes Spiel, so ehrlich muss man sein. Hinten zwar, angeführt von Doekhi (in der "Kicker-Elf des Tages"), weitgehend stabil und ziemlich fehlerfrei gegen spielbestimmende Freiburger, so hat Debütant Matheo Raab nicht allzu viel zu halten, und wenn, dann ist er da. Doch nach vorne geht, wie schon in den letzten Spielen, kaum etwas, da hilft auch die ziemlich offensive Aufstellung mit Burcu, Ilic und Ansah nichts. Erwähnenswert sind lediglich ein ordentlicher Schuss von Ilic nach neunzehn Minuten ans Außennetz und eine vielversprechende Chance von Kral nach neunundsechzig Minuten, bei der jedoch der Abschluss viel zu harmlos bleibt; ansonsten ist Hilflosigkeit Trumpf, scheitern wir oft schon im Ansatz durch ungenaue Pässe, falsche Entscheidungen und technische Stockfehler. Glücklicherweise macht Freiburg es nicht entscheidend besser, da gibt es zwar schon einige Möglichkeiten, nur da fehlt es oft an der letzten Konsequenz oder irgendein Unionbein ist dazwischen – da nützen dreiundsiebzig Prozent letztlich auch nicht so recht.
So sieht es lange nach einem torlosen Unentschieden aus, für Freiburg zu wenig, für uns besser als nichts – da kulminiert das Spiel in der erst neunminütigen, am Ende sogar fünfzehnminütigen Nachspielzeit. Erst spielt Nsoki den besten Pass der gesamten Partie von der Mittellinie auf den eingewechselten Jeong am rechten Flügel. Doch anstatt zu flanken, geht der Südkoreaner entschlossen in den Strafraum, wackelt den ebenfalls eingewechselten Freiburger Verteidiger Günter aus und schließt unwiderstehlich ab; der Ball geht, unhaltbar für Atubolu, ins lange Eck – die einzige Frage, die sich nach so einem Klassetreffer stellt, richtiges Seoulfood sozusagen, den Jeong ja auch genauso will: warum denn nicht öfter, lieber Woo?
Doch noch sind ja knapp acht Minuten zu gehen, jede Menge Zeit für den möglichen Ausgleichstreffer. Natürlich wäre man nach neunzig Minuten mit einem Remis hochzufrieden gewesen – aber jetzt doch nicht mehr, wo so viel mehr drin ist!
Und es wird nervenaufreibend: Nach sechsundneunzig Minuten hebt Manzambi die Kugel in den Strafraum, Raab kommt raus, Ogbus kommt angerauscht, und Raabs rechte Faust trifft sowohl den Freiburger als möglicherweise auch den Ball, der daraufhin rechts am Tor vorbeitrudelt. Eine schwierige Situation, aber Schiedsrichter Jablonski macht unmissverständlich klar: kein Elfmeter, sondern Eckball. Da der VAR das nicht entscheidend anders sieht, bleibt es auch dabei. Hier haben wir endlich das Schiedsrichterglück, das uns in Gladbach und zu Hause gegen Bremen gefehlt hat, als knappe Entscheidungen zu unseren Ungunsten ausfielen.
Bei dieser Aktion verletzt sich Raab allerdings an der rechten Hand und kann dann nur unter Schmerzen weitermachen (wegen der Behandlungspause wird die neunminütige Nachspielzeit nochmal um großzügige fünf Minuten aufgestockt). Umso sensationeller, wie der Junge nach knapp hundert Minuten einen phantastischen Schuss von Beste mit eben jener rechten Hand aus dem linken Winkel kratzt. Und auch wenn Jablonski tatsächlich noch eine quälende weitere Minute über die ohnehin schon verrückten vierzehn weiterspielen lässt, so bleibt es schlussendlich beim knappen und erstaunlichen Auswärtserfolg, nach dem es lange Zeit nun wirklich nicht aussah.
Am Ende entscheiden großartige Einzelleistungen von Nsoki, Jeong und eben Matheo Raab, der in seinem ersten Bundesligaspiel seinen Kasten sauber hält; bleibt zu hoffen, dass er sich nicht schwerwiegender verletzt hat. Nach dem Abpfiff hielten sich Euphorie über sein erfolgreiches Spiel und die Angst vor einer längeren Verletzungspause die Waage.
Man könnte noch so einiges zum Spiel anmerken, zum Beispiel, dass der Gegner, obwohl er am Donnerstag in der Europa League ran musste, fast sieben Kilometer mehr als unsere Jungs gelaufen ist – doch in diesem Fall ist dieser Sport eben auch ein Ergebnissport, und wenn drei so dringend benötigte Punkte rausspringen, dann kann man zwar nicht die Augen vor allem verschließen, aber sich auch einfach mal, mächtig erleichtert, freuen. Die Dreißig-Punkte-Marke ist geknackt, besser gesagt überschritten, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gemacht – so kann’s weitergehen, auch wenn ab und an ein bisschen mehr Fußball dabei sein könnte, wenn das nicht zu viel verlangt ist.
12. März: Wundertüte Union in Freiburg
Icke: Am Sonntag um 17.30 Uhr geht es weiter. Die Wundertüte 1.FC Union stellt sich in Freiburg vor. Nach den letzten zwei Spielen der Unioner könnte einem Himmel-Angst werden. Aber da war doch noch etwas? Genau – das Auf- und Ab, das Hoch- und Runter der Formschwankungen der Berliner. Wir wollen in diesem Fall wenigstens hoffen, dass das so weiter geht. Dann nämlich wäre jetzt – nach zwei schlechten Spielen – wieder ein gutes Spiel dran.
Und genau das bräuchte Union jetzt dringend. Weil der übernächste Gegner dann Bayern München heißt. Und wer glaubt schon ernsthaft daran, dass wir dort etwas holen? Ergo sind 3 der möglichen 6 Punkte schon vergeben. Könnten wir dem zur Folge noch einen oder 3 Punkte in Freiburg holen. Mit einer Top-Leistung ist das durchaus möglich. Wobei ein Punkt weitaus realitätsnäher zu sein scheint, als die 3 Punkte.
Schwer genug wird es allemal. Querfeld und Schäfer fehlen dazu mit einer Sperre. Leite ist immer noch verletzt. Und Rothe und Skov befinden sich noch im Aufbau-Training. Selbst der Einsatz von Rönnow ist noch fraglich. Er hat eine leichte Fußverletzung. Für ihn würde im Notfall Raab ins Tor rücken und sich Klaus dafür auf die Bank setzen. Das sind jetzt mitnichten die besten Voraussetzungen im Abstiegskampf, in dem wir uns (leider) wieder voll befinden. Auch in der Besetzung der Abwehr muss sich Baumgart etwas einfallen lassen. So mit Querfeld und Leite zwei wichtige Innenverteidiger gleichzeitig ausfallen, muss das kompensiert werden. Aber manchmal sind die einfachen Lösungen – die Besten. Ich würde Kral in die Innenverteidigung zurückziehen. In Testspielen hat er das schon ganz ordentlich gemacht. Khedira, der das auch könnte, ist im Mittelfeld zu wichtig. Dann ist es nur noch eine Frage, ob Kral den rechten Part spielt oder sogar in der Mitte eingesetzt wird. Das Baumgart in Freiburg auf Viererkette umstellt, das traut er sich nicht. Wäre aber durchaus eine gangbare Alternative (Trimmel-Doekhi-Nsoki-Köhn, davor könnten dann zur Absicherung mit Kral-Khedira-Kemlein drei Sechser agieren).
Freiburg ist Tabellenachter und in einer guten Form. Fünf der letzten zehn Spiele haben die Breisgauer gewonnen. Plus einem Remis letzte Woche gegen Stuttgart. Sie kämpfen mit der Frankfurter Eintracht um Platz 7. Dieser Platz reicht höchstwahrscheinlich wieder zu internationalem Fußball. Freiburg hat nichts zu verschenken. Sie werden alles geben und uns das Leben schwer machen. Wir liegen 6 Punkte hinter Freiburg, aber nur 4 Punkte vor dem Relegationsplatz 16. Und interessanterweise spielen wir nach Freiburg und Bayern gegen den FC St. Pauli. Genau die, die jetzt auf dem 16 Platz stehen. Da kann Punktemäßig sehr viel verrutschen. Und nicht in jeder Konstellation zu unserem Guten.
Wie könnte denn Union in Freiburg spielen? Mit 3er Kette: Rönnow-Kral, Doekhi, Nsoki-Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn- Burke, Illic, Burcu.
Mit 4er Kette: Rönnow-Trimmel, Doekhi, Nsoki, Köhn-Kral, Khedira, Kemlein- Burke, Ilic, Burcu. Darüber hinaus sind noch etliche Varianten denkbar.
Unser Kader zeigt jetzt bei wichtigen Ausfällen, dass er stark genug ist – immer wieder eine gute Elf auf das Feld zu schicken. Es ist eine Mär, dass unser Kader zu schlecht für die 1.Bundesliga ist. Er ist nur auf einigen Positionen falsch zusammengestellt. Trotzdem reicht die grundsätzliche Qualität aus – auch in Freiburg zu bestehen. Alles andere ist eine Ausrede.
Freiburg hat sein Team in dieser Saison ein wenig umgestellt. Sie agieren sozusagen … mit Beste und Grifo über beide Halb-Außen mit zwei Spielmachern. Das sind Top-Leute, auf die wir sehr aufpassen müssen. Gerade hinsichtlich ihrer Qualität – kreativ zu sein und Angriffe vorzubereiten. Mich würde interessieren, wie gut Freiburg noch ist, wenn beide Spieler 35-40 Meter vor dem Tor in Manndeckung genommen werden. Yep das ist Old School, kann aber Mega erfolgreich sein. Wir drücken alle Daumen, die wir haben! Eisern.
9. März: Der Schock sitzt tief - unfassbare Niederlage gegen Bremen
Unionfux: Schwer zu glauben, dass auf die schlechteste Saisonleistung (in Gladbach) prompt die allerschlechteste Saisonleistung folgt und das beschreibt das wichtige Heimspiel gegen Werder fast schon euphemistisch: Ich habe so ein Heimspiel in siebenundvierzig Jahren Union nur selten gesehen, wenn man bedenkt, dass wir nicht eine der Übermannschaften der Liga empfangen, sondern einen ersatzgeschwächten Mitbewerber.
Im Grunde haben wir nur einen Torschuss: Derrick Köhn verwandelt souverän einen etwas glücklichen Elfer - und das ist es dann auch in Sachen Souveränität für die restlichen gut achtzig Minuten inklusive Nachspielzeiten.
Nur Augenblicke später kassieren wir einen fraglos zu harten Platzverweis gegen Schäfer, ab da fängt Bremen an, Fußball zu spielen und wir stellen beinahe sämtliche ernsthaften Bemühungen ein, ja, verhalten uns vielmehr wie das Karnickel vor der Schlange und das nicht nur für eine gewisse Zeit. Sicher ist so ein Platzverweis eine schwere Hypothek, aber erklärt nicht zwei Gegentore in die stehende Abwehr vor der Pause und auch nicht, dass der Gegner noch eine ganze Reihe guter Möglichkeiten hat. Schon gar nicht ist es ein Grund für eine abermals unterirdische Passquote von nicht mal sechzig Prozent (zum Vergleich: Werder hat knapp neunzig), so kann kein Spiel entstehen, geschweige denn offensive Gefahr.
Nun geht man also mit einem knappen Rückstand und einem Mann weniger in die Halbzeit und da muss sich ein Trainer etwas einfallen lassen, wie er dem in der zweiten Hälfte begegnen will, auch wenn das, zugegeben, eine ziemlich komplizierte Aufgabe ist. Doch es passiert nichts! Weder gibt es Auswechslungen noch eine taktische Idee und mental aufgebaut ist die Mannschaft schon gar nicht. Es ist vielmehr so, dass wir nach der Pause noch hilfloser sind, die einzigen offensiven Versuche sind lange Bälle, die erstens allzu leicht zu verteidigen sind und zweitens kaum jemals in dieser Spielzeit funktioniert haben. Werder hingegen spielt extrem locker weiter (unter fast vollständigem Verzicht auf hohe, lange Bälle), steht dabei einer extrem verunsicherten Abwehr gegenüber - und wenn man ihnen zwei Vorwürfe machen kann, dann, dass sie relativ schlampig mit ihren Chancen umgehen und vielleicht, dass Daniel Thioune, wohl ein bisschen ängstlich, nicht seinen Keeper für einen weiteren Stürmer rausnimmt, denn das ist, ungelogen, beinahe problemlos möglich.
Aber es reicht ja auch so für zwei weitere Treffer, denn unsere Jungs ergeben sich sichtlich in die Niederlage, nichts funktioniert, die Körpersprache ist katastrophal, es ist schon mitleiderregend, wie wir in fast allen Belangen haushoch unterlegen sind, gegen einen Kontrahenten, der vor dem Spieltag auf dem Relegationsplatz steht und uns trotzdem ohne Probleme an die Wand spielt, so, wie ich es von uns leider schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe. So geht ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel ganz eindeutig, vollkommen verdient und beinahe mühelos an einen Mitkonkurrenten. Mit solch einer Nichtleistung unsererseits allerdings schlägt man niemanden in dieser Liga und auch nicht eine Etage drunter, soviel ist mal Fakt.
Ich meine, jeder hätte wohl damit leben können, wenn wir auf Teufel komm raus auf den Ausgleich gegangen und dabei ausgekontert worden wären, aber so ist es nicht. Oder uns hinten reingestellt und auf Konter gelauert, aber auch diesen Weg gehen wir nicht - sondern gar keinen. Und das geht nun mal nicht.
Was jedoch noch weit größere Sorgen als die entgangenen ein bis drei Punkte machen muss: So sieht keine Mannschaft aus, in der es stimmt, die selbstbewusst ist und die irgendeinen Plan an die Hand und in den Fuß bekommt, wie man zweifellos vorhandene Schwächen kompensieren und im Gegenzug Stärken herausarbeiten kann und auch, wie man mit einem Rückschlag umgeht. So spielt ein ratloser Absteiger, nur Heidenheim und Wolfsburg sind in der Rückrunde noch erfolgsärmer. Unsere einstige Heimstärke ist, nicht seit gestern zwar, komplett hinüber. Einzig der glückliche Sieg gegen Leverkusen und ein Gerade-so-Unentschieden gegen Frankfurt stehen dagegen und, ja, ein mehr als verdienter Punkt in Stuttgart, der aber vielleicht auch über einiges hinweggetäuscht hat. Der Rest sind absolut verdiente Niederlagen, in denen wir bestenfalls mitspielen, dominieren wollen wir ja ohnehin keinen - und das können wir auch gar nicht, nicht mal das abgeschlagene Heidenheim in der Hinrunde, traurig, aber blöderweise wahr.
In der Winterpause wollte oder konnte man auf unübersehbare Probleme ja nicht reagieren, jetzt kann man es nicht mehr. Und mir fehlt mittlerweile so ziemlich die Vorstellung, woher eine so dringend benötigte Leistungssteigerung kommen und wie sich die dazu unbedingt benötigte Qualität einstellen soll, eingedenk des Einstein (übrigens fälschlicherweise) zugeschriebenen Zitats: "Die Definition von Wahnsinn ist es, immer wieder dasselbe zu tun und dabei andere Ergebnisse zu erwarten."
Offensiv stehen seit sieben Spielen nur drei Elfmeter zu Buche, ein schöner Angriff beim HSV zum späten und leider nutzlosen Anschlusstreffer zum einzigen Stürmertor und ein abgefälschter Schuss von Nsoki in Hoffenheim. Ja, und Andrichs großzügiges Angebot beim Sieg gegen Bayer, dass Khedira wenigstens clever und gekonnt ausnutzt - sonst sähe es noch viel düsterer aus. Und es ist nicht gerade so, dass man da noch irgendwelchen rausgespielten und versemmelten Chancen nachtrauern muss. Von eingespielten Laufwegen oder Spielzügen oder auch eingeübten Standards will ich gar nicht erst anfangen - oder gar von Siegermentalität. Und die Abwehr spielt nur einmal zu null - und hat dabei eben auch den Papst in der Tasche.
Unser Sinkflug seit der Rückrunde ist unübersehbar und er ist beängstigend, kein Mannschaftsteil erreicht mehr dauerhaft Normalform, vom armen Freddy Rönnow vielleicht mal abgesehen. Das Heimspiel gegen Bremen ist da ja beinahe eine logische Konsequenz. Wenn irgendjemand glaubt, das hätte diesmal an einer zu harten Schiedsrichterentscheidung gelegen, der irrt oder er will sich was vormachen, vielleicht verständlich, aber nicht gerade zielführend. Wenn man dermaßen, noch dazu mit einer Führung im Rücken, direkt nach der Roten Karte, auseinanderfällt, ist das Problem leider tiefergehend.
Gut, ich habe jetzt auch keine Idee, wie man unser fußballerisches Unvermögen und unsere restlichen Schwierigkeiten auf die Schnelle reparieren kann, aber ich vermute, Steffen Baumgart weiß das wohl auch nicht. "Klar" sind wir jedoch so gar nicht, nur noch weiterarbeiten und ruhig und/oder sachlich können wir bleiben. Aber ob das allein hilft? Es könnte, meines Erachtens nach, ein bisschen zu wenig sein, auch und gerade im Hinblick auf die kommenden Aufgaben. Der Schock jedenfalls sitzt tief, auf den Rängen, auf dem Platz - und auch vor der Tastatur. Denn: Nur ein weiterer Ausrutscher ist das wahrscheinlich nicht, auch wenn wir das alle so inständig hoffen und die Hoffnung ja bekanntlich zuletzt in den Rasen beißt. Jetzt heißt es erstmal: aufwachen - und nicht etwa schönreden, bevor es zu spät ist - egal, wie. Denn wir sind mitnichten auf einem guten Weg - und noch lange nicht gerettet, das ist spätestens an diesem Sonntag beim besten Willen unübersehbar.
4. März: Das wichtigste Spiel der Saison – für Union und Bremen – steht an
Icke: Wer sich rund um dieses Spiel mit der Situation im Detail beschäftigt, bekommt Schnapp-Atmung. Dass es für Bremen richtungsweisend ist, sagt schon der Tabellenplatz aus. Sie stehen auf Platz 16 und das würde die Relegation mit dem Drittplatzierten der 2. Liga bedeuten.
Holen die Bremer in Berlin etwas, dann haben sie gute Chancen, aus dem Keller herauszukommen. Der dann nächste Gegner heißt Mainz 05 und danach treten sie (bei den völlig indisponierten) Wolfsburgern an. Alles Tabellen-Nachbarn, bei denen es um den Abstieg geht. Verlieren die Bremer jetzt dreimal, wird es schwer noch die Klasse zu halten. Aber sie haben die Chance, sich aus eigener Kraft zu retten beziehungsweise die Grundlage dafür zu ebnen.
Und bei uns? Wir dachten ja schon ab und an, wir haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Pustekuchen. Einem guten Spiel bei uns folgt immer eine Gurke. Und genau das ist unsere Chance. Vor fünf Spielen spielten wir in Hoffenheim sehr schlecht und verloren mit 1:3. Dann kam ein (halbwegs) gutes Spiel mit einem 1:1 zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt. Natürlich kassierten wir dann in Hamburg eine 2:3-Niederlage und spielten furchtbar. Das vorletzte Spiel dann gewannen wir zu Hause gegen Bayer Leverkusen mit 1:0 und lieferten – zumindest in der 1. Halbzeit – eine starke Leistung ab.
Nach diesem neuen Union-Gesetz waren wir ja regelrecht gezwungen, in Gladbach (mit 0:1) zu verlieren und eine der schwächsten Leistungen der ganzen Saison zu zeigen. Nun wäre wieder eine gute Leistung an der Tages-Ordnung. Halten wir uns an diese neue Regel und putzen die Bremer weg. Zumal wir im Anschluss an das Bremen-Spiel zwei Auswärtsspiele hintereinander haben. In Freiburg hängen die Trauben sehr hoch und danach in München noch höher.
Allerdings lichten sich die Reihen bei Union immer mehr. Die goldenen Jahre, wo wir fast nie mehrere verletzte Spieler gleichzeitig hatten, scheinen vorbei zu sein. Leite, Rothe, Juranovic, Skov und Ersatz-Keeper Raab fallen am Wochenende aus. Gott sei Dank ist wenigstens der in Gladbach noch gesperrte Ilic wieder einsatzfähig. Und wir werden sehen, ob Baume mal den Mut hat das Trio Burcic-Ilic-Ansah von Anfang an zu bringen. Die drei scheinen für unseren Angriff aktuell die beste Option zu sein.
Was die technisch limitierten Burke und Skarke derzeit anbieten, befähigt sie mitnichten für einen Startelf-Einsatz. Ebenso der zwar technisch starke Jeong, der aber körperlos agiert und somit keinerlei Wirkung für uns erzielt. Ebenso hätte es der erst 18-jährige Bogdanov einmal verdient, 15 oder 20 Minuten Spielzeit zu bekommen. Eventuell sogar der 17-jährige Oskar Engel. Der spielt in der deutschen U18 Mittelstürmer. Wenn unsere etablierten Stürmer Burke, Skarke und Jeong nicht funktionieren, dann können wir auch mal etwas Neues versuchen. Wir können dabei nur gewinnen.
Absolut verrückt ist die Bremer Ausfall-Liste für dieses Spiel. Mit Weiser, Wöber, Pieper, Adeh, Coulibaly, Agu, Mbangula und Boniface sind sage und schreibe gleich acht Spieler verletzt. Zusätzlich ist Bittencourt gesperrt. Es ist erstaunlich, dass sie um Stage, Grüll, Schmid, Friedl, Stark, Puertas, Backhaus und Lynen immer noch eine starke Mannschaft aufs Feld bringen.
Unterschätzen dürfen wir die Bremer Qualität nicht. Das hat auch Heidenheim am letzten Wochenende gespürt. Die waren bei der 0:2-Niederlage ohne jede Chance.
Die erste Halbzeit von Leverkusen muss unser Gradmesser werden. Wir müssen Bremen ständig anlaufen und sie beschäftigen. Dann gehen wir – zusammen mit unserer Kulisse und der Atmosphäre – als Sieger vom Platz. Danach in Freiburg oder in München zu gewinnen, wird deutlich komplizierter. Nehmen wir doch die leichtere Variante! Eisern.
3. März: Schwächelndes Union - ein "weiter so" wird kaum funktionieren
Unionfux: Noch zehn Spieltage, dann ist es endlich geschafft. Wir werden in den kommenden Wochen dem Klassenerhalt entgegendümpeln, viel ist nicht mehr zu erwarten, das haben die vergangenen zehn Spiele klar gezeigt. Im Gegenteil: Hoffentlich wird's nicht nochmal kompliziert. Noch zwei Unentschieden und zwei Siege müssten wahrscheinlich reichen, irgendwie kriegen wir die zustande und können dann in die achte Bundesligasaison gehen - und das ist ja unbestritten erstmal ein Erfolg.
Nur das Wie macht einfach seit zweieinhalb Jahren kaum noch Spaß und es ist überdies fraglich, wie lange diese fussballerische Sparvariante noch gutgeht, bei der ja selbst ein vernünftiges Passspiel mittlerweile illusorisch ist. Natürlich kann es nicht nur gute Spiele geben, aber es ist nun mal so, dass ich fast alle, na ja, begeisternden Spiele der Nach-Fischer-Ära aufzählen kann, so wenige sind es gewesen. Die große Frage ist: Sind wir wirklich so schwach oder wird, aus vielerlei Gründen, das vorhandene Potential seit längerer Zeit nicht ausgeschöpft?
Wenn man bedenkt, dass zum Beispiel ein Janik Haberer mit seinerzeit fünf, teilweise tollen Toren und zwei Assists bei uns eingestiegen und was mittlerweile aus ihm geworden ist - ein selten auffälliger Mittelfeldspieler, der am liebsten den Ball auf Sicherheit zurückspielt und insgesamt beinahe null Inspiration und Torgefahr ausstrahlt. In den letzten drei Spielzeiten schießt er lediglich ein Tor (zugegeben ein superwichtiges, den Elfernachschuss in der Nachspielzeit, der uns den direkten Klassenerhalt sichert) und bereitet zwei weitere vor - das war's, trotz ausreichender Spielzeit. Kann das sein Anspruch sein und erwarten wir nicht mehr von einem gestandenen Bundesligaspieler mit bemerkenswerter Schusstechnik? Und er steht ja dummerweise nicht allein da. Zu viele Spieler sind nur Schatten ihrer selbst, auch wenn ab und an mal was aufblitzt, aber nur, um gleich wieder im unteren Mittelmaß zu versinken. Ich denke, ich kann darauf verzichten, die Namen aufzuzählen. Woran liegt das? Ist bei uns zu viel Komfortzone? Stimmt denn die vorhandene Statik in der Truppe derzeit und sind wir für eine fast reine Kampfmannschaft überhaupt noch kompakt genug sowie ausreichend laufstark? Die Zahlen sagen was anderes.
Wenn wir dann noch die Verträge von Dauerverletzten wie Juranovic verlängern, wahrscheinlich auch hier aus der Angst heraus, von den seinerzeit gut acht Millionen Ablöse nichts mehr wiederzusehen, dann haben wir eine Mannschaft mit lauter Spielern, die zwar gut verdienen, aber nicht mit entsprechender Leistung zurückzahlen (können) - so hart muss man das leider sehen und sagen. Sicher kann jeder mal in einem Leistungsloch sein, aber einige haben es sich da augenscheinlich nett eingerichtet und liefern Dienst nach Vorschrift - nicht komplett schlecht, aber kaum mal herausragend.
Kein Wunder, dass uns kaum jemand abgekauft wird, zu unauffällig und fehlerbehaftet agiert der Kader. Wann ist zuletzt mal jemand durchgestartet? Vielleicht Benedict Hollerbach - und der war ja auch der Einzige, der etwas notwendige Rendite in die Kassen gespült hat, ansonsten haben wir mit den allermeisten Abgängen seit Awoniyi nur Verlust gemacht, wie nur wenige Mitbewerber sonst.
Und kaum einer unserer jüngeren Einkäufe, meist immerhin um die vier bis fünf Millionen teuer, konnte wirklich überzeugen. Die Zugänge der letzten beiden Spielzeiten haben nur kurzzeitig geglänzt und sich dann offenbar angepasst an das allzu oft überschaubare Niveau. Unterm Strich haben wir also 'ne Menge Indianer und kaum Häuptlinge, zumindest leistungsmäßig.
Obendrein haben wir einen Trainer, der es bis jetzt nicht verstanden hat, der Mannschaft eine echte Handschrift zu vermitteln beziehungsweise eine passende Taktik, die unbestrittene Stabilisierung allein ist leider nicht ausreichend - und dass es doch unser Baumi ist, auch nicht - Fussballromantik hin oder her.
Unbestritten hat er in den vergangenen vierzehn Monaten eigentlich keinen Spieler spürbar besser machen können und die bei seinem Amtsantritt vorhandenen Schwächen, wie fehlende Laufwege und technische Unzulänglichkeiten vielfältiger Art, sind immer noch da. Selbst unsere Standardstärke ist so gut wie verschwunden, unsere Heimstärke ebenso. Dass er nicht allein für die spielerische Armut und die weiteren Defizite verantwortlich ist, ist ja logisch, auch wenn es in erster Linie in seinen Aufgabenbereich fällt.
Ansagen wie "Wer Fußball entwickeln will, fliegt raus!" vom Präsidenten sind da nicht wirklich hilfreich und Manager Horst Heldt hat zwar stets gute Laune, aber Erstaunliches ist ihm auch noch nicht gelungen, dafür jedoch der eine oder andere schwungvolle Fehlgriff. Das kann eine Mannschaft aus den Top Fünf vielleicht kompensieren, für uns ist das auf Dauer tödlich.
Fakt ist: Alle müssen sich spürbar steigern, insofern das überhaupt ernsthaft möglich ist. Ein fröhliches "Weiter so" hieße, die Augen vor allzu Offensichtlichem zu verschließen, das ja auch nicht erst seit gestern Schwierigkeiten bereitet. Die Fehlerquellen müssen aufgedeckt und minimiert werden, ebenso wie Reibungsverluste.
Denn klar ist auch: Wir müssen uns rechtzeitig wappnen, damit wir das Auswärtsjahr im ungeliebten Olympiastadion (ich rechne durchaus mit anderthalb oder gar zwei Spielzeiten) gut überstehen, denn auch das wird unweigerlich ein paar weitere Prozente kosten. Die kalte Riesenschüssel ist nun mal nicht die Alte Försterei und beim besten Willen alles andere als ein Zuhause. Finanziell ist das sicher attraktiv, aber sportlich ein ziemliches Handicap - doch viel Luft nach unten ist nicht mehr. Deswegen muss man der Selbstzufriedenheit den Kampf ansagen und zeitnah tragfähige Lösungen finden und wohl auch die eine oder andere Personalentscheidung treffen, um wieder auf so etwas wie eine Erfolgsschiene zurückzukommen und da rede ich nicht von Europa, aber von einem Dasein jenseits des Abstiegskampfes. Sicher, das ist leichter geschrieben als getan - aber nicht zu umgehen, jedenfalls nicht, wenn man weiterhin Bundesligist sein will.
28. Februar: Am Ende ist das Glück aufgebraucht: Niederlage in Gladbach
Unionfux: Und der vorläufige Sieger im schlechtesten Spiel der Saison heißt: auswärts in Gladbach!! Sicher war die Niederlage unglücklich, ein ebenso knapper wie ungewollter und eben unglücklicher Elfer in der Nachspielzeit ist maximales Pech, aber man muss eben auch sagen, dass wir zum Schluss unser Glück einfach aufgebraucht haben, nach Großchancen für den Gegner in der 7. Minute, kurz vor der Pause und in der 86. Minute, dazu kommt ein wegen knappen Abseits aberkanntes Tor des Gastgebers durch Reitz nach einer guten Stunde.
Doch ebenso schlimm wie unbestreitbar ist, dass wir quasi nicht am Spiel teilgenommen haben, unterm Strich kommen nur zwei relativ harmlose Schüsse von Schäfer in der ersten und Kral in der zweiten Hälfte auf Gladbachs Kasten. Und wieder spielen wir den Aufbaugegner für eine Mannschaft, der seit sieben Spielen nicht gewinnen konnte und auch gegen uns nicht gerade stark ist, weitgehend kann unsere Abwehr die vielen Situationen zwar bereinigen, aber es gibt eben keine noch so kleine Phase im Spiel, in der wir irgendetwas bestimmen, in der wir was wirklich Brauchbares anbieten, in der wir zeigen, dass wir in irgendeiner Form beabsichtigen, die Partie zu gewinnen oder was Zählbares mitzunehmen, außer in den paar hektischen Minuten nach der Gladbacher Führung vielleicht, wo wir den Mut der Verzweiflung aufbringen: Aber, wie bereits gesagt, unser Glücksdepot ist da schon sowas von leer, dass da kaum noch was passieren kann.
Dazu kommt unsere gewohnt grauenvolle Passquote: kaum ein Ball kommt mal an oder kann verarbeitet werden, ideenlos ohnehin. So kann man in der Bundesliga selbst gegen einen angeschlagenen Kontrahenten nicht bestehen. Gladbach will und kann lange nicht und haben dann das Glück des Tüchtigen. Wir wollen - ich weiß nicht was. Mich würde interessieren, was der Trainer unserer Mannschaft mitgegeben hat, vor dem Spiel und in der Pause. Höchstens eine mit der flachen Hand, anders kann ich mir eine solche Darbietung kaum erklären. Erstaunlich ist jedenfalls, wie wenig Selbstbewusstsein diese Mannschaft (nach so einem beachtlichen Sieg in der Vorwoche, wo die leise Hoffnung nach einer Serie aufkam) doch hat und wie sehr man Andrej Ilic offenbar braucht, denn Oliver Burke hat abermals gezeigt, dass er kein Ersatz ist, zwei gute Spiele sind doch etwas wenig nach gut zwei Drittel der Saison, aber natürlich kann man die Niederlage nicht allein an unserem Schotten festmachen.
Und am Ende stehen wir, leider zu Recht, mit leeren Händen da, verlieren abermals in der Nachspielzeit, wie schon in der letzten Saison, nach einer fraglos erschreckend schwachen Leistung. Dass obendrein St. Pauli in Hoffenheim gewinnt, dazu Bremen gegen Heidenheim und Mainz einen Punkt aus Leverkusen mitnimmt, rundet das Geschehen in unguter Weise ab.
Muss man jetzt Angst haben, wenn wir am nächsten Sonntag Bremen empfangen? So, wie wir gegen gegen Mannschaften der unteren Tabellenhälfte antreten, auf jeden Fall. Doch Werder konnte ja seine Minusserie heute schon beenden, insofern sehe ich da eine Chance. Ich bin außerordentlich gespannt, wieviele Schalter man bis dahin so umlegen kann - es sind fraglos eine Menge. Und umgelegt werden müssen sie, denn wir sind noch lange nicht durch, schon gar nicht so.
25. Februar: Spiel in Gladbach zeigt neue oder alte Richtung
Icke: Am Samstag spielt der 1. FC Union in Gladbach bei der Borussia. Wir ganz entspannt auf Platz 9 der Tabelle und mit 8 Punkten (und dem besseren Torverhältnis) Vorsprung auf den Relegationsplatz. Dort die Borussia mit 2 Punkten zum Reli-Platz und deshalb eben akut abstiegsgefährdet. Die Frage ist: können wir das ausnutzen? Ist es für uns ein Vorteil? Oder können die Gladbacher in Druck-Situationen mobilisieren?
Gegen die Fohlen haben wir immer noch ein relevant negatives Bundesliga-Ergebnis. 7 Niederlagen haben wir kassiert und nur je 3 Siege und Remis geschafft. Allerdings hat BMG alles andere als einen Lauf. Aus den letzten 10 Spielen konnten sie nur einmal gewinnen. Das war am 11. Januar 2026, als sie zu Hause Augsburg mit 4:0 überrollten. Wir haben aber auch einige Ausfälle zu verzeichnen. Ilic ist gesperrt. Juranovic, Skov, Haberer, Raab, Leite und Rothe sind allesamt noch verletzt. 7 ausfallende Spieler sind schon viel. Und Juranovic, Skov, Leite und Ilic sind ausfallende Stammspieler. Und trotzdem werden wir eine gute Mannschaft aufstellen. Ich vermute: Rönnow – Doekhi, Querfeld, Nskoki – Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn – Burke, Ansah, Jeong. Für Jeong wäre auch Burcu denkbar.
Für Burke könnte Skarke auflaufen. Kral und Schäfer stehen auch noch zur Wahl. Schäfer könnte für Trimmel auf die rechte Außenbahn rücken. Der sollte ja schon gegen Leverkusen eine Pause bekommen. Klappte wegen der Verletzung von Haberer aber nicht. Kral wäre eine Alternative für Kemlein. Auch könnte sich Baume für einen zusätzlichen zentralen Mittelfeldspieler, Kral oder Schäfer, entscheiden. Dann würden wir wohl vorn nur mit Ansah und Burke spielen. Wir sehen, genug Optionen sind noch im Kader vorhanden. Nur ein Innenverteidiger darf nicht mehr ausfallen. Dann würde es eng werden. Notfalls würden dann wohl Trimmel oder Kral in die Innenverteidigung rücken.
BMG muss Reyna, Hack, Kleindienst und Sarco ersetzen. Sie sind alle verletzt. Kleindienst als Vollstrecker fehlt ihnen natürlich besonders. Da auch Stöger keine gute Form hat und Neuhaus und Friedrich kaum noch eingesetzt werden, fehlen die großen Namen derzeit bei Gladbach. Friedrich sitzt seit mehr als einem Jahr mehr auf der Bank, als er spielt. Zusätzlich haben sie kleine Zickereien. Eine davon endete in der Winterpause mit dem Abgang von Netz nach Nottingham. Eben weil Netz auf der Position "linke Außenbahn" am Saison-Anfang spielte und ihm dann wieder Ullrich vorgezogen wurde. Interessanterweise sind das beides Berliner Fußballer. Dazu will Mittelfeldspieler Reitz wohl zu dem Brause-Club nach Leipzig wechseln. Auch das sorgt nicht für Harmonie. BMG-Trainer Polanski sitzt noch halbwegs fest im Sattel. Verliert er aber wieder gegen uns, dann fängt sein Stuhl an, instabil zu werden.
Nein, leider liegt uns Gladbach als Fußball-Gegner überhaupt nicht. In der Hinrunde konnten wir sie zwar mit 3:1 schlagen, aber sonst sieht unsere Statistik gegen sie eher mau aus. Und trotzdem halte ich einen Sieg von uns in Gladbach für durchaus möglich. Wir müssen „nur“ die Intensität und den gelegentlichen Spielfluss aus dem Leverkusen-Spiel transferieren. Kleindienst zu ersetzen haben sie in Gladbach nicht geschafft, Stöger spielt wegen Formschwäche nicht und Ex-Unioner Friedrich und Neuhaus sind so gut wie ausgebootet. Dazu der Zicken-Abgang von Netz … all das zusammen tut einer Mannschaft nicht gut. Zu einem Lichtblick hat sich der Ex-Herthaner Tabakovic entwickelt. In dieser Saison – bedingt durch ihre Mittelstürmer-Ausfälle – mauserte er sich zum Stammspieler auf der Position. Und siehe da – 11 Tore und 2 Vorbereitungen – sind mehr, als alle von ihm erwartet haben. Aber genau das wissen Doekhi und Querfeld auch.
Packen wir das Projekt BMG an. Holen wir 3 Punkte, dann festigen wir unseren komfortablen vorderen Mittelfeldplatz. Können mit Platz 8 (Eintracht Frankfurt) sogar gleichziehen. Wir liegen dann nur 2 Punkte hinter Platz 7 (Freiburg). Der Zufall wollte es so, dass genau diese beiden Mannschaften am Wochenende gegeneinander spielen. Sprich Frankfurt-Freiburg. Auch ein Unentschieden beider Mannschaften würde uns helfen. Wie wir es ja am besten wissen, reicht oft Platz 7 für das internationale Geschäft aus. Und Eintracht Frankfurt ist ja nun nicht gerade in der Form ihres Lebens. Es wäre wunderbar, wenn wir es schaffen, auch mal zwei gute Spiele hintereinander zu zeigen. Diese großen Form-Schwankungen bei uns sind sowieso kaum zu erklären. Auf Unioner zum Sieg in Gladbach. Und genau diesen Sieg widmen wir dann einem wirklich großen Menschen und Unioner: Andre Rolle. Seine Beerdigung wurde auf Freitag, den 27.2.2026, um 11 Uhr in Adlershof verschoben. Eisern!
22. Februar: Krise beendet – Union ringt Leverkusen nieder
Unionfux: So, Krise beendet, zumindest vorerst, na bitte, geht doch. Dabei haben wir nicht gerade einen einfachen Kontrahenten vor der Brust, wir empfangen Bayer Leverkusen, die immerhin seit sieben Spielen ungeschlagen sind, bei nur einem Unentschieden, das nennt man wohl formstark. Wir hingegen sind in diesem Jahr noch sieglos – und das dummerweise auch zu Recht. Keine einfachen Vorzeichen also, umso erfreulicher, dass unsere Mannschaft in der ersten Hälfte alles andere als Angsthasenfußball zeigt, auch wenn die großen Torchancen ausbleiben, aber wir lassen auch den sehr ballsicheren Gegner kaum zur Entfaltung kommen.
Doch dann chippt nach achtundzwanzig Minuten Kemlein einen langen Ball auf Khedira, den Ex-Unioner Andrich scheinbar schon geklärt hat, doch Khedira bleibt hellwach und erfasst die Uneinigkeit von Abwehrspieler und Torwart, schiebt sich vor Andrich und hebt den Ball clever und stark aus relativ spitzem Winkel über den verdutzten Blaswich. Khediras fünftes Tor, so viele waren’s noch nie in einer Bundesligasaison, und jetzt ist er, gemeinsam mit Ansah, unser Toptorschütze – Sachen gibt’s…
Und wir bleiben erstaunlicherweise weiter dran, machen Betrieb, Schäfer prüft den Leverkusener Keeper aus spitzem Winkel, wir beschäftigen den Gegner und lassen weiterhin kaum was zu, im Gegenteil: kurz vor der Pause muss Arthur in höchster Not und mit hohem Risiko gegen Ilic retten. Sicher, nach und vor dem Champions-League-Duell mit Olympiakos Piräus rotiert Trainer Hjulmand auf immerhin fünf Positionen, so wirken die Pillendreher nicht so wirklich eingespielt, gleichwohl ist da trotzdem genug individuelle Klasse unterwegs. So gehen wir mit einer knappen Führung in die Pause, eine ziemlich starke Vorstellung unserer Jungs, die man vielleicht erhofft, aber doch nicht so wirklich erwartet hat.
Ein ganz anderes Bild dann in Hälfte zwei: wir überlassen dem Gegner vom Anpfiff weg fast vollkommen das Spiel und sind kaum noch offensiv vorhanden. Leverkusen kann so beinahe unaufhörlich auf den Ausgleich drücken, aber mit Glück und Geschick halten wir die Führung. Auffällig sind allerdings viele unnötige Ballverluste unsererseits, gedanklich sind wir da oft zu unentschlossen, zu langsam und zu uneinig, so verpuffen mögliche Kontersituationen oder auch nur die Möglichkeit zur Entlastung.
Im Angriff gibt es noch eine gute Flanke nach siebenundsechzig Minuten von Jeong auf Ilic, der aber weder Schärfe noch Präzision in seinen Abschluss kriegt, und eine Großchance von Kemlein, Ilic und Schäfer nach zweiundachtzig Minuten, die den zweiten Treffer auf dem Fuß haben, aber an der Leverkusener Restverteidigung scheitern. Ansonsten ist ein Rückpass von Kemlein aus der gegnerischen Hälfte zurück zu Rönnow fast schon sinnbildlich: anstatt den Ball nach vorn zu bringen, wird die passive Variante bevorzugt, und weder die Abschläge von Rönnow noch lang abgewehrte Bälle kommen an, sondern lassen die Bayerspieler sofort wieder anschieben.
Und so fliegt Flanke auf Flanke in den Strafraum, oft erstaunlich ungestört von rechts, zumeist wird der nach einer Stunde eingewechselte Schick gesucht, der mit seiner Größe und Wucht natürlich eine permanente Gefahr darstellt. Zwischenzeitlich erinnert das Ganze fast an ein Handballspiel, so kreist fast die komplette gegnerische Mannschaft um unseren Strafraum, fast jeder geklärte Ball kommt postwendend zurück, doch glücklicherweise kommt wenig dabei rum, und wenn, ist der gewohnt aufmerksame Rönnow zur Stelle. Wir verteidigen leidenschaftlich, konsequent und hintereinanderweg, bis in die siebenminütige Nachspielzeit. Da ist der Fußballgott unzweifelhaft auf unserer Seite, denn zweimal kann Schick (am Mittwoch ja noch doppelter Torschütze in Griechenland) eine ziemlich gelungene Flanke einköpfen, doch einmal geht der Ball knapp drüber und in der letzten Situation des Spiels am rechten Pfosten vorbei – so beenden wir unsere Krise mit einem Sieg und wertvollen drei Punkten, endlich mal wieder zu null gespielt, unterm Strich zwar verdammt knapp, aber doch verdient, denn in der einen Situation sind wir eben besser gegen einen hochklassigen Gegner, der aber nicht so recht zu seinem Spiel findet.
Khedira sorgt für seinen persönlichen ersten Sieg gegen Bayer in siebzehn Spielen, wir haben das ja schon mal geschafft (zu Coronazeiten in einer leeren Alten Försterei, Teuchert trifft kurz vor Schluss und Jonathan Tah und Amiri machen sich auf ewig unbeliebt), jetzt also zum zweiten Mal. Es ist schon enorm wichtig, dass sich die Jungs für eine engagierte Leistung belohnen, wenn auch zu passiv nach der Pause, oft geht sowas schief. Diesmal jedoch nicht, und endlich kann man mal wieder mit einem, diesmal erleichterten Grinsen aus dem Stadion gehen, auch weil man eben weiß, wie dringend dieser Sieg ist, für den Kopf, für die Seele und natürlich auch die Tabelle. Platz neun und acht Punkte zum Relegationsplatz sind der Lohn, und irgendwie haben alle mitgeholfen, vom angezündeten Stadion über eine leidenschaftliche Truppe auf dem Platz inklusive Trainer Baumgart bis hin zum doppelten Treskow. So kann’s weitergehen – eisern!
19. Februar: Ohne Wenn und Aber - Krise gegen Leverkusen beenden!
Unionfux: Spätestens seit letztem Samstag ist klar: Wir sind in der Krise. Leider nicht nur in der Ergebniskrise (seit sieben Spielen sieglos, vier Punkte), sondern auch in einer spielerischen Krise. Es läuft ziemlich wenig zusammen bei uns, weder hinten noch vorne, klare Spielzüge sind selten, gelungene Standards, lange Zeit eine unserer Stärken, ebenso. Als Film würde man sich das nicht ansehen, als Musik nicht anhören - auch wenn der Vergleich zum Fußball hinkt. Es macht jedenfalls zur Zeit wenig Freude, uns zuzuschauen. Einzig unser Spiel in Stuttgart wusste zu überzeugen, ansonsten gab es nur kurze Phasen in dem einen oder anderen Spiel, die man als gelungen ansehen könnte. Selbst unser Prunkstück, die Abwehr war zuletzt zu oft für drei Gegentore gut, von fast hundertprozentigen versemmelten Chancen vorn mal ganz zu schweigen.
Einerseits ist es natürlich wichtig und sehr lobenswert, dass trotz der Durststrecke keine große Unruhe entsteht - andererseits ist die große Gelassenheit schon verwunderlich. Sicher, ein Polster ist noch da, aber sich nur auf die Schwäche der Mitbewerber zu verlassen, wäre fahrlässig. Allerdings bin ich etwas ratlos, woher Trainer und Mannschaft jetzt die große Idee hernehmen sollten, welcher Schalter sich da umlegen lässt, an welchen Schrauben man da einfach drehen kann. Die Aufstellung in Mittelfeld und Sturm ständig zu verändern in der Hoffnung, dass die Mischung endlich stimmt, ist sicherlich eine Möglichkeit - aber ob das wirklich zielführend ist?
Wenn am Samstag Bayer Leverkusen in die Alte Försterei kommt, dann kommt da eine Mannschaft, die zuletzt ziemlich gut abgeliefert, aber auch zwei wichtige Champions-League-Play-offs gegen Olympiakos Piräus gestern (mit 2:0 durch zwei Schick-Tore gewonnen) und der nächsten Woche zu absolvieren hat. Da ist die Doppelbelastung und die Wahrscheinlichkeit der Rotation bei den Leverkusenern - auf jeden Fall ist das kein Nachteil.
Sicherlich gibt es trotzdem leichtere Gegner, wenngleich die uns ja so häufig auch nicht liegen. Insofern sehe ich uns nicht chancenlos, dazu muss aber ein anderes Auftreten her. Sicherlich werden wir die sogenannte Werkself nicht dominieren können und wir sollten sie auch nicht in einen offenen Schlagabtausch zwingen, das würde aufgrund ihrer höheren individuellen Qualität garantiert schiefgehen. Doch die Passivität der letzten Spiele, gepaart mit ungenauen Pässen und langen Bällen, die rein auf Verdacht geschlagen werden, obendrein mit technischen Schwierigkeiten und schwachen Standards kann auch kein Ansatz sein - so holen wir gegen niemanden aus der Liga Punkte, da macht, wir erinnern uns schmerzhaft, selbst der Tabellenletzte uns zum Deppen. Nur mitspielen reicht nicht, kann sein, dass ich mich hier wiederhole, aber es ist nun mal so und das müsste ja auch allen Verantwortlichen klar sein: Bei uns muss wieder Leidenschaft und Feuer rein und der Wille, das Spiel zu gewinnen inklusive der berühmten ekligen Spielweise. Da verlieren wir in Hamburg und holen uns dabei nicht mal eine gelbe Karte ab? Faires Spiel ja, aber ist das nicht ein wenig zu brav?
Und was noch auffällt: In den vergangenen Spielen beispielsweise liefen die Kontrahenten fast durchweg mehr als wir. Seit unserem Aufstieg waren wir immer unter den drei laufstärksten Mannschaften der Liga, momentan sind wir in dieser Kategorie auf Platz vierzehn - und das nicht, weil wir taktisch so geschickt agieren. Zahlen sind sicherlich nicht alles, aber das sollte sowohl der Mannschaft als auch dem Trainer unbedingt zu denken geben.
Aber genug der Skepsis - ein wenig Optimismus brauchen wir ja auch: Vielleicht hat ja das erste Tor bei Ilic den Knoten platzen lassen, vielleicht ist Nsoki ein Stück weiter in unserer Dreierkette angekommen, vielleicht ist Burcu noch mehr Unruheherd beim Gegner als in den letzten Begegnungen und vielleicht schütteln Trimmel und Köhn ja mal wieder einen unwiderstehlichen Standard aus dem Fußgelenk und auf den Rängen brennt's auch ohne Bengalos - auf dass wir am Samstag als Sieger vom Platz gehen!
15. Februar: Schluss mit der Schönrederei
Icke: 2:3 beim HSV verloren. Kann mal passieren. Aber nicht so und mit der Vorgeschichte. Im Jahr 2026 haben wir noch kein einziges Spiel gewonnen. Hätten wir nicht in 2025 ein Polster aufgebaut, stünden wir jetzt im dicksten Abstiegskampf. Von Baumgart und Heldt hört man Woche für Woche: "Wir haben einen guten Kader" oder "Ich habe heute viel Gutes gesehen". Und trotzdem gibt’s nie einen Dreier. Spielerische Weiterentwicklung? Völlige Fehlanzeige.
Dabei beginnt das Spiel in Hamburg für uns traumhaft. Wir haben alles im Griff, setzen den HSV unter Druck und bekommen in der 28. Minute einen Elfer, den Querfeld sicher versenkt. Alles schick. Unser Glück hält aber nur sieben Minuten an. Dann passen wir hinten nicht auf und es steht 1:1. Der HSV übernimmt das Zepter.
Dann aber kommt die 2. Minute der Nachspielzeit der 1. Halbzeit. Wir kontern und Ilic läuft ganz allein auf das HSV-Tor zu. Der Hamburger Keeper verschätzt sich auch noch und muss Ilic passieren lassen. Nun kann Ilic das 2:1 machen. Er muss nur noch ins leere Tor schießen.
Ihr ahnt es. Ilic schießt vorbei. Das ist unfassbar. Eins der Tore, wo wir früher sagten, dass macht die Oma mit 40 Fieber. Es passt aber zu unserer Situation, aber eben auch zu Ilic, unserem Null-Tore-Stürmer – bis zu diesem Zeitpunkt. Aber damit noch nicht genug.
Im Gegenzug macht der HSV das 2:1. Sie kontern jetzt uns aus. Nsoki läuft auf rechts mit seinem Gegenspieler mit. Auch vom Tempo kann er mithalten. Die Mitte haben wir gedeckt. Alles gut. Und plötzlich entschied sich Nsoki nach innen zu ziehen und unserer Mitte zu "helfen". Völlig unnötig. Und die rechte Flanke war dann natürlich frei. Und natürlich kam der Ball auf halbrechts zurück und Capaldo versetzte uns mit dem 2:1 den Halbzeit-KO. Wir schauten uns alle entsetzt an. Innerhalb von 60 Sekunden unsere sichere Führung verspielt und selber eins gefangen.
Und jetzt warteten alle darauf, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht. Das Baumgart-Donnerwetter in der Kabine dürfte es gegeben haben. Aber Pustekuchen. Wir werden noch schlechter. Wackeln in der Abwehr, kaum ein einfacher Pass landet noch beim Mitspieler. Selbst Rönnow strahlt nicht die gewöhnte Souveränität aus. Die Hamburger übernehmen das Spiel. Kaum jemand gibt noch einen Pfifferling auf uns. Zu schlecht spielen wir Fußball. Eine halbe Stunde vor Schluss versucht Baumgart mit Skarke und Burcu noch einmal einen Glückstreffer. Wird auch nichts. Ein Pfosten-Freistoß von Köhn lässt uns kurz aus der Lethargie erwachen. In der 82. Minute macht dann der HSV den Deckel drauf. Querfeld lässt sich durch einen Bauerntrick düpieren und Nsoki trabt im lockeren Galopp nebenher und greift nicht ein. Es steht 3:1.
Und nun passiert doch noch etwas Unerwartetes. Baume bringt Schäfer und Burke gleich eine Minute (83.) später. Und der Ruck – den alle schon zum Anfang der Halbzeit sehen wollten, der geschah jetzt. Aber es reichte nicht mehr. In der 89. Minute konnte Ilic zwar noch auf 2:3 verkürzen. Trotz sieben Minuten Nachspielzeit, erreichten wir nicht Zählbares mehr. An diesem Tag nicht. Ilic erzielte damit sein erstes Tor in der Bundesliga-Saison. Aus dreieinhalb Metern köpfte er ziemlich frei ins Tor. Hätte er den auch nicht gemacht, hätte er wohl Schwierigkeiten bei der Einreise in Köpenick gehabt. Was aber an diesem Tag Rönnow, Querfeld, Doekhi (auch er mit Unsicherheiten) und Nsoki in der Abwehr anboten, war einfach schlecht. Auch Kemlein mit etlichen Wacklern. Ansah und Jeong gelang kaum einmal etwas. Ilic kämpfte wenigstens noch wie ein Berserker. Seine Chancen-Verwertung bleibt aber – trotz dem Tor – eine Katastrophe. Trimmel, Khedira und Köhn erreichten noch halbwegs eine normale Form.
Wer das Spiel sah, der glaubt Hotte ("Wir haben einen guten Kader") und Baume ("Ich habe viel Gutes gesehen") nicht mehr. Es macht auch keinen Sinn, uns selbst alles schön zu reden. Wir haben eine Krise. Wir spielen schlechten Fußball. Unsere Fehler-Quote ist viel zu hoch. Unsere ehemals sichere Abwehr wackelt. Gewinnen können wir in diesem Jahr auch nicht mehr. Und dass sich das im nächsten Spiel gegen Leverkusen ändert, kann ich kaum glauben. Und es würde Sinn machen, zu hinterfragen, ob wir die sportliche Situation des Gesamt-Kaders mit seinen Möglichkeiten - im Sommer 2025 und auch jetzt zur Winterpause - richtig eingeschätzt haben.
Ich möchte vermuten, wir haben einige Dinge zu rosig betrachtet. Spieler-Persönlichkeiten fehlen uns. Im Angriff haben wir uns verplant. Die Qualität reicht einfach nicht. Wir können nur die Hoffnung haben, dass wir jetzt eine ehrliche Selbst-Reflektion betreiben und die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Noch haben wir Zeit. Eben auch, weil die Bundesliga, bis auf unseren Gegner, komplett für uns spielte. Wir haben immer noch ein kleines Polster. Aber eben auch ein trügerisches. Eisern.
13. Februar: Auswärts in Hamburg: mit Mut und Entschlossenheit zu drei Punkten
Unionfux: So langsam wird's ernst - wenn auch nicht superernst, denn wir befinden uns schon ein wenig in einer Krise, wenn auch in keiner Superkrise. Unsere Tabellenposition ist komfortabel, aber trügerisch, denn die untere Hälfte des Tableaus ist zusammengerückt.
Vier Punkte aus sechs Spielen, nur Heidenheim, Bremen und Frankfurt sind nach der Winterpause schlechter, Mainz holt im gleichen Zeitraum dreizehn Punkte. So langsam müsste man mal wieder gewinnen, warum nicht beim direkten Kontrahenten HSV?
Da wäre es hilfreich, wenn die Mannschaft zu null spielen würde, so geschehen beim letzten Sieg und Auswärtserfolg in Köln, das wäre auch gleichbedeutend mit dem Umstand, nicht abermals einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen.
Während die Abwehr nach dem Ausfall von Diogo Leite sich vorerst von selbst aufstellt (Nsoki ersetzt den Portugiesen), darf man auf die schon übliche Rotation in Mittelfeld und Angriff gespannt sein - die allerdings zuletzt anscheinend mehr Unruhe als Stabilität hervorbrachte. Aber wenn man schon rotiert, dann könnte ja Alex Kral eine Startelfchance kriegen, der zuletzt mehrfach aufblitzen ließ, dass er offensiv was bewirken kann. Und vorne? Die letzten echten Stürmertore schoß Ljubicic, der an Düsseldorf ausgeliehen ist. Kein Ansah, kein Burke, kein Ilic, kein Skarke, deswegen wird die Aufstellung im Angriff möglicherweise eher von einem Abzählreim bestimmt als vom Trend, unmöglich, da was einigermaßen seriös vorauszusehen.
Gerade für Trainer Steffen Baumgart ist die Partie gegen den HSV immer noch etwas Besonderes, immerhin war das sein letzter Herzensverein, nach dem 1. FC Köln und vor dem 1. FC Union, was die Hamburger aber nicht daran hinderte, ihn vor die Tür zu setzen, da wäre ein Auswärtssieg das richtige Ätsch und der Beweis, dass wir alle "klar geblieben“ sind, wasauchimmer das heißen mag - Hauptsache, Baumgart weiß das und kann es auch gewinnbringend umsetzen.
Unser letztes Auswärtsspiel beim HSV, besser gesagt, eigentlich das einzige (wenn man von der torlosen Drittliga-Begegnung mit der Zweitvertretung im März 2007 absieht), ist auch schon einige Jahre her, nach Toren von Joshua Mees (mittlerweile bei Preußen Münster) und Suleiman Abdullahi (seit einem Jahr ohne Vertrag, nach einem erfolglosen Engagement beim IFK Göteborg) hieß es seinerzeit in letzter Sekunde 2:2 - und war entscheidend, was unseren knappen Aufstieg anging, insofern sind wir noch ungeschlagen auf des Gegners Platz. Hat zwar nichts zu sagen, aber ist auch nicht gerade ein negatives Vorzeichen.
Mal sehen also, was wir diesmal im Volksparkstadion zuwege bringen, möglich ist alles, entscheidend wird die Tagesform sein - ja, ich weiß, alles phrasenschweintauglich, aber so sieht's nun mal aus. Unbestritten ist, dass wir so schnell wie möglich zurück in die Erfolgsspur kommen müssen, es gibt keine besseren Argumente als Punkte. Nur ordentlich mitspielen wird da nicht reichen, einfach nur vorhanden sein ist schlicht zu wenig. Wir sind, Dino hin oder her, nun mal der alteingesessene Bundesligist, die Bundesligaerfahrung ist momentan auf unserer Seite, das müssen wir zeigen, auf den Platz bringen, umsetzen und zwar vom Anpfiff an. Ja, das sagt und schreibt sich leichter als getan und es sind die beinahe immer gleichen Binsenweisheiten, doch schlussendlich geht es nun mal darum, tiefstapeln bringt gerade gar nichts.
Also, selbstbewusst statt selbstzufrieden zum Aufsteiger und auf Sieg gespielt, sich einfach ein bisschen mehr Luft verschaffen vor dem nächsten Heimspiel gegen Leverkusen, eine echte Krise braucht kein Mensch: first we take Hamburg - auf geht's!
9. Feburar: Ist es das wirklich wert?
Icke: Zum Geburtstagsspiel gegen die Frankfurter Eintracht hatten sich Unioner wieder eine wirklich tolle Choreo einfallen lassen. Inklusive genehmigten Feuerwerk außerhalb des Stadions. Das fanden wohl alle toll, die das sahen. Und dann kam der vermeintliche Höhepunkt. Das ganze Stadion wurde in ein Meer von Fackeln getaucht.
Meine erste Schätzung von 80 Fackeln war völlig falsch. Experten zählten wohl über 400 Stück. Das macht laut Strafen-Katalog allein 400.000 Euro Strafe. Das reicht aber nicht. Bei Spielunterbrechungen über 5 Minuten (wir hatten 7 Minuten) wird generell verdoppelt. Ergo liegen wir schon bei einem Strafgeld von 800.000 Euro. Und als Vize-Meister (nur Frankfurt zahlte letzte Saison mehr, wie wir) der Bundesliga bei Pyro-Strafen - sind wir ein enormer Wiederholungstäter. Milde und/oder Nachsicht ist hier mitnichten zu erwarten. Eher das Gegenteil. Wir erwarten also in naher Zukunft eine Strafzahlung zwischen 800.000 € und 1 Million Euro. Da meistens mehrere Spiele zusammengefasst werden, erscheint die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass nicht nur die Strafe sehr hoch ausfallen wird, sondern erstmals bei uns die Millionengrenze erklommen wird. Und an dieser Stelle drängt sich zwingend die Frage auf – ist es uns das wirklich wert? Oder überschreiten wir gerade wieder eine Grenze, die man nicht überschreiten darf?
Würden wir das privat auch so machen? Man stelle sich vor, ein runder Geburtstag steht privat vor der Tür. Man wohnt aber eben nicht allein. Trotz Eigentumswohnung gab in der Vergangenheit schon reichlich Ärger, weil man selbst auf dem Balkon grillte. Jetzt kommt die große Party und grillen wir wieder auf dem Balkon? Nehmen wir Ordnungsamt, Polizei und Geldstrafen in Kauf, so wir ganz allein - alle Konsequenzen uns selbst aufbürden? Oder ist es nur geil bei Union, weil der Verein ja sowieso für andere bezahlen muss? Wir haben mit dieser Aktion das Maß des Erträglichen klar und deutlich überschritten.
Und hier sei eine Frage an das Präsidium und den Aufsichtsrat des 1.FC Union gerichtet. Wussten die beiden obersten Gremien des Vereins von dieser doch arg überteuerten Feuer-Show? Wenn diese Frage mit ja beantwortet wird, so haben sie wohl gegen die eigene Satzung verstoßen. Da heißt es gleich in § 2 / Abs. 3 „Die Mittel des Vereins dürfen nur für den satzungsmäßigen Zweck verwendet werden.“. Bewusst in Kauf genommene Strafgelder in Höhe von etwa 1 Million Euro sollten nicht dazu gehören. Verstärkt wird diese Aussage noch einmal mit dem § 25 / Abs 2 „Das Wirken des Präsidiums hat sich am Interesse des Vereins, dem Vereinszweck und den gesetzlichen Vorschriften auszurichten.“. Das Interesse des Vereins könnte man noch durchgehen lassen. Nicht aber dem Zweck unseres Vereins (der sollte nach wie vor etwas mit Sport zu tun haben) und schon gar nicht den gesetzlichen Vorschriften. Das wird in unserer Satzung in § 5 Abs. 2 geregelt. Hier unterwerfen wir uns der Satzung des DFB, nachdem Pyrotechnik im Stadion strafbar ist. Da gibt’s auch nichts zu diskutieren. Unsere Satzung ist unsere Verfassung. Und an die haben sich alle zu halten. Auch das Präsidium und auch der Aufsichtsrat! Nicht nur der Fan und das Mitglied.
Das Erreichen von Millionen-Strafen an einem einzigen Tag oder auch nur dessen Androhung durch bewusstes Inkaufnehmen der möglichen Konsequenzen … ist einfach nur irre. Ich werde das als Mitglied unseres Vereins nicht so einfach hinnehmen, dass hier auch mein Geld buchstäblich mit verbrannt wird. Und der gesunde Menschenverstand suggeriert mir, dass denken viele so. Eisern.
7. Feburar: Ein bisschen viel Warum - nur ein Heimpunkt gegen Frankfurt
Unionfux: Eine beeindruckende, aufwendige Choreo (warum kann man sich allerdings nicht die Pyro sparen, sowohl wegen der immensen Rauchentwicklung als auch wegen der saftigen Geldstrafen und nötig ist sie auch nicht) - das ist das Bemerkenswerteste an diesem Abend.
Ansonsten ist auch das Spiel eine Abfolge von Warum's. Warum bitte gehen wir so unentschlossen und zaghaft in ein Heimspiel gegen einen angeschlagenen Gegner, so ideenlos, haben nicht eine Druckphase aufzuweisen, überlassen dem Kontrahenten Ball und Feld und krönen das Ganze auch noch in der ersten Hälfte mit einer grauenvollen Passquote von achtundfünfzig Prozent? Zwischenzeitlich wird man den Eindruck nicht los, als habe die Mannschaft noch nie zusammengespielt - möglicherweise ist das andauernde Rotieren des Trainers doch kein so guter Ansatz.
Nur kurz vor der Pause wird’s zweimal gefährlich, Kemlein aus fünfundzwanzig Metern zwingt den Frankfurter Keeper Kaua Santos zu einer Glanzparade und eine Minute später schließt Ansah eine zu kurze Kopfballabwehr von Koch viel zu überhastet ab - warum nimmt er den Ball nicht runter?
Dabei kommt vom Gegner auch nicht viel, umso erstaunlicher unsere Passivität, die sich in der zweiten Hälfte fortsetzt. Warum nur wartet Baumgart dann bis zur einundsiebzigsten Minute mit Einwechslungen: viel zu spät erlöst er die weitgehend wirkungslosen Ansah und Jeong und bringt Ilic und Burcu. Köhn schießt in der Folge aus spitzem Winkel an den Pfosten, aber möglicherweise hätte der VAR den Treffer zurückgenommen, Khediras Balleroberung im Vorfeld könnte wohl zu robust gewesen sein, doch das ist die bis dahin einzige nennenswerte Offensivaktion in Hälfte zwei.
Warum lässt man Aimamouni dann in der vierundachtzigsten Minute problemlos flanken und warum steht nach Dahouds Luftloch Brown so dermaßen frei und warum geraten wir im sechsten Spiel hintereinander in Rückstand? Dass wir dann doch nicht mit leeren Händen dastehen, verdanken wir Höjlund, der Khedira zu Boden zieht, so ein bisschen ohne Not - der gute Schiedsrichter Storks zeigt sofort auf den Punkt und schickt den Frankfurter mit Gelb-Rot vom Platz. Warum aber macht dann Querfeld den Elfer, der ja in dieser Saison schon zweimal vergeigt hat - und nur mit unfassbar viel Glück den dritten nicht auch noch verschießt: unplatziert und lahm schiebt er den Strafstoß nach links und erstaunlicherweise lässt der Eintracht-Torwart den unter der Hüfte durchrutschen. Entweder ausgucken oder voll drauf, aber weder-noch ist kein guter Plan - dass wir keinen sicheren Elferschützen haben, passt irgendwie zum Gesamtbild.
Und warum machen wir erst dann so richtig Alarm, in den letzten Minuten des Spiels? Tatsächlich haben wir noch die große Chance zum Sieg: extrem blickige Balleroberung des eingewechselten Kral, der Pass zu Ilic nicht absolut ideal - und hier das letzte Warum des Abends: warum macht Ilic den dann nicht, sein Schuss wird in letzter Sekunde von Dahoud geblockt. Noch ein Freistoß von Burcu links vorbei und eine weitere Möglichkeit von Ilic, aber beide bleiben zu ungenau - nichtsdestotrotz sind die beiden Einwechsler, und auch Kral, wesentlich aktiver als ihre ausgewechselten Kollegen.
So bleibt es beim sechsten sieglosen Spiel in Serie, wobei nur eins davon überzeugend war: das Unentschieden in Stuttgart. Mag sein, dass die blanken Zahlen am Ende nicht so schlecht sind wie unser Auftritt und auch die Kampfbereitschaft der Truppe stimmt zweifellos, aber so ein klein wenig braucht man schon mehr als das, um ein Spiel in der Bundesliga zu gewinnen. Zu selten wird agiert, eine wirkliche Idee, ein mutiges Eins-gegen-eins, ein genauer Standard, ein sauberes Passspiel, gute Ballannahmen und Weiterleitungen - das alles ist zur Zeit Mangelware. So gesehen stehen wir super da. Aber es sind noch dreizehn Spiele zu gehen und da muss einfach mehr kommen als wackeres Mitspielen, wenn’s nach hinten raus nicht nochmal eng werden soll. Auch wenn Panikmache da nicht hilft - Augenwischerei hilft hier noch viel weniger. Da müssen so einige Fragen gestellt und vor allem: beantwortet werden und das jenseits aller allzu gelassenen Selbstgefälligkeit.
4. Februar: Union - Eintracht: Alles ist möglich
Icke: Am Freitagabend wird An der Alten Försterei um 20.30 Uhr wieder gespielt. Jedenfalls solange es das Wetter zulässt. Angesagt ist leider wieder frischer Schnee. Die Frankfurter haben gerade einen Trainer-Wechsel gemacht. Der neue spanische Trainer Albert Riera scheint ein verrückter Hund zu sein. Ein Disziplin-Fanatiker, Spaßvogel und Diktator zugleich. Diese Mischung ist explosiv. Sie schlägt positiv und sofort ein oder gar nicht. Andererseits hat Union seit Ewigkeiten seine Freitagabend-Flutlichtspiele nicht mehr verloren. Der Grund des Trainer-Wechsels war die anhaltende Flaute der Frankfurter. Aus den letzten zehn Spielen konnten sie genau einmal gewinnen. Sechs Niederlagen stehen dagegen. Davon die letzten vier Spieltage allesamt. Dreimal gab es ein Remis. Unsere Bilanz liest sich - trotz zweier Niederlagen zuletzt - mit insgesamt drei Siegen, drei Remis und vier Niederlagen … aus den letzten zehn Spielen … immerhin noch durchwachsen.
Wir haben nur eine Sieg-Chance, wenn wir die richtigen Lehren aus dem letzten Spiel ziehen. Das wir fünf Kilometer weniger laufen, als unsere Gegner passiert sehr selten und ist dringend korrekturbedürftig. Dazu gehört wieder einmal eine sichere Abwehr, wo ich die wenigsten Sorgen habe. Aber eben vorn müssen wir - anders als in Hoppenheim - unsere Chancen auch einmal nutzen. Erarbeiten wir in der Quantität so viele wie beim letzten Spiel, bin ich da ebenfalls optimistisch. Ansah gehört dabei zwingend in die Startelf, Ilic ebenso. Irgendwann muss er doch auch einmal treffen. Das Spiel wäre die beste Gelegenheit dazu.
Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, die große Qualität der Eintracht zu ignorieren. Beispiele gefällig? Uzun (45 Mio. Markwert), Larsson (40 Mio.), Brown (35 Mio.), Burkhardt (35 Mio.), Bahoya (25 Mio.), Doan (25 Mio.), Kalimuendo (25 Mio.), Theate (24 Mio.). Plus weitere fünf Spieler mit Marktwerten zwischen 14 und 15 Millionen Euro. Mehr muss man gar nicht wissen, dass die Mannschaft ein enormes Potential besitzt. Winterneuzugang Ebnoutalib, an dem wir wohl auch ein Interesse hatten, fügte sich mit einem Tor gleich gut ein. Das ist schon eine Bombenmannschaft.
Zu knacken sind sie nur mit absoluter Laufbereitschaft, Kampf und Konzentration. Im zentralen Mittelfeld rechnen wir mit Schäfer für Kemlein und Trimmel für Haberer. Vielleicht traut sich Baume auch, Burcu von Beginn an zu bringen, sodass die Start-Formation so aussehen könnte: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Leite - Trimmel, Khedira, Schäfer, Köhn - Burcu, Ilic, Ansah. Denkt Baume auf unserer linken Seite einen Tick defensiver, so könnte auch Nsoki, anstatt Köhn spielen. Doan und Knauff sind bei Frankfurt auf der rechten Seite echte offensive Waffen. Mein Tipp: 3:2 für Union. Eisern.
3. Februar: Die unendliche Geschichte von Danilho und Diogo
Unionfux: Es waren einmal zwei Bundesligaverteidiger, die mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machten und fortan in jedem Transferfenster als beinahe sichere Abgänge gehandelt wurden, namhafte Klubs in ganz Europa wurden als ganz heiße Interessenten genannt, zu allem entschlossen, doch jedesmal ging das Ganze aus wie's Hornberger Schießen, also viel Lärm um nichts.
So auch diesmal: Alle sind komplett verrückt nach Danilho und Diogo, aber seltsamerweise bleibt es dabei auch. Dass ein oder zwei Vereine sich am Ende nicht durchringen können, sowas passiert - aber gleich am laufenden Meter, Transferperiode für Transferperiode?
Nun sind die beiden bis zu ihrem Vertragsende bei uns und werden dann, mit hoher Wahrscheinlichkeit, ablösefrei den nächsten sportlichen Schritt gehen. Gut für sie, aber für uns ein finanziell herber Schlag, wobei wir ja Doekhi seinerzeit auch ablösefrei verpfichten konnten, doch für Leite flossen immerhin stattliche acht Millionen Euro, die sind fraglos dahin.
Wert der beiden: irgendwas zwischen acht und fünfzehn Millionen Euro, grob geschätzt und ohne Gewähr. Wieder mal wird der 1. FC Union in die lange vorbereitete Röhre schauen, warum auch immer. Dafür, dass nach Grischa Prömels ablösefreiem Abgang in Richtung Oma bzw. die TSG Hoffenheim seinerzeit Dirk Zingler voller Wut schwor: "Das darf uns nie wieder passieren!", geschieht das doch relativ oft. Wir agieren einfach nicht besonders glücklich auf diesem, zugegeben schwierigen, Terrain, weder auf der Zugangs- noch auf der Abgangsseite.
Und speziell dieses Transferfenster war nun wirklich extrem überschaubar, muss ein ziemlich ruhiger Monat für Horst Heldt gewesen sein, von dem man sich insgesamt auch wesentlich mehr erhofft hat. Gut, dem so dringend gewünschten kreativen Mittelfeldmann (oder auch jemand anderes, der unsere Offensive füttern kann) ist ohnehin schon kürzlich der präsidiale Riegel vorgeschoben worden, sowas brauchen wir nicht und wollen wir nicht, auch wenn so viele Spiele etwas anderes geradezu schreien.
Und sowieso standen die Zeichen eher auf das Ausdünnen des Kaders - aber auch da geschah nicht so besonders viel: Lediglich Nachwuchsmann Ogbemudia und der Flop des letzten Winters, Ljubicic, konnten bis Saisonende verliehen werden, nach Mannheim und Düsseldorf. Kral bleibt nun doch und Leite und Doekhi - na, wie schon gesagt - die Never Ending Story ist um ein weiteres Kapitel reicher.
Im Übrigen wurde in den letzten Tagen außergewöhnlich klar kommuniziert: Sollte einer der beiden oder gar beide doch noch gehen, stünde sofort Ersatz bereit. Ich frage mich, wer das wohl gewesen sein soll - mehr als das Vorziehen des van den Bosch-Deals ist schwer vorstellbar. Wer sitzt denn auf gepackten Koffern und lauert auf ein eventuelles Go bis zum Schluss - und kann uns dann wirklich weiterhelfen? Ich wüsste allzu gern, wie das gelaufen wäre, auch wenn ich über den Verbleib von Leite und noch viel mehr den von Doekhi (und damit seiner wiederentdeckten Torgefahr) doch über die Maßen froh bin.
Aber insgesamt bleibt schon ein seltsames Gefühl: das erste Mal kein Neuzugang im Winter seit fünfzehn Jahren. Wird schon gut gehen, zumindest hofft man das. Das Punktepolster nach unten ist ja immer noch okay, jedoch schon zusammengeschmolzen. Seit fünf Spielen sind wir nun ohne Sieg und, ehrlich gesagt, nur in Stuttgart wirklich überzeugend. Ansonsten ist es das übliche tapfere Gewurschtel und das Spekulieren auf den glücklichen Zufall. Ohne größere Präzision im Passspiel, in der Ballannahme, bei Standards, vor dem Tor ist man auf die Schwäche des Gegners angewiesen, ist er das nicht, wird's eng, allzu selten schlagen wir einen Kontrahenten, obwohl er stark unterwegs ist. Zu sicher sollte und darf man sich also nicht sein.
Und sonst? Zwei unserer ehemaligen Stürmer, Ivan Prtajin und Benedict Hollerbach (einer unserer wenigen lukrativen Transfers), ereilt ein Achillessehenenriss und das ausgerechnet am selben Tag! Saison hier wie dort beendet und man reagierte kurzfristig: Kaiserslautern holt für den erstaunlich treffsicheren Prtajin immerhin Mergim Berisha aus Hoffenheim als Ersatz und Mainz leiht als Hollerbach-Ersatz doch tatsächlich den knapp 31-Jährigen Sheraldo Becker von Osasuna Pamplona aus.
Da zuckt es natürlich so ein wenig - hätte der uns nicht auch weiterhelfen können? Becker, ebenfalls so eine Transfer-Enttäuschung: Nach seiner großartigen Saison 2022/23 mit elf Toren und acht Assists in der Liga beißt seltsamerweise niemand an (alle rechnen mit zwanzig Millionen und mehr aus England), ein halbes und erfolgloses halbes Jahr später geht's dann für beinahe lumpige drei Millionen nach Spanien, zu San Sebastian. Doch auch dort bleibt der Erfolg so ein wenig aus: 46 LaLiga-Spiele (davon nur zwei über die volle Distanz) mit lediglich vier Toren und drei Vorlagen in zwei Jahren sind nicht gerade eine herausragende Bilanz.
Und dass Schnelligkeit alleine wenig nützt, sehen wir gerade bei Oliver Burke. Mal sehen, was Urs Fischer da noch reaktivieren kann, aus blankem Eigennutz hoffe ich mal, nicht so wirklich viel. Und der hier grandios gescheiterte Bo Svensson soll Horst Steffen in Bremen nachfolgen. Interessant wird's also doch noch, wenn auch nicht unmittelbar. Nur das Gefühl, dass bei uns nicht der geniale Plan anliegt, bleibt trotzdem. Und wie unfassbar gern hätte man hier unrecht …
1. Februar: Da kannste verrückt werden …
Icke: Das "alte" Union war wieder zu sehen. Wir treffen das Tor nicht. Die ersten 40 Minuten hatten wir das Spiel und den Gegner voll im Griff. Chancen in Führung zu gehen - hatten wir auch genug. Irgendetwas war dann aber immer. Hoffenheim gelang zu dieser Zeit gar nichts. Und trotzdem gewinnen die Hoppenheimer vor peinlichen 19.000 Zuschauer im 30.000er Stadion mit 3:1. Man bedenke, sie sind in der Tabelle (fast) ganz oben, gewinnen ein Spiel nach dem anderen und "keinen" interessiert das.
Und dann kam die 42. Minute. Ein Witz-Elfmeter, den Kramaric natürlich nutzt. Es steht 1:0. Und um das ganze bisherige Spiel auf den Kopf zu stellen, legt der gleiche Kramaric in der 45. Minute nach. Zugegeben, dieser Kopfball war hübsch anzusehen. Aber völlig unverdient. Es war die erste wirkliche Chance der Hoffenheimer – in der ersten Halbzeit – aus dem Spiel heraus. Ein halbes Dutzend guter Möglichkeiten hatten wir, einige davon von der Marke "musst du machen". Aber zur Halbzeit steht es 2:0 für Hoppenheim.
Das Gute daran, dachten wir zur Halbzeitpause, schlimmer kann es nicht kommen. Nun 90 Sekunden lief das Spiel zur zweiten Halbzeit an, als wieder Toure von links flankte und Leite den Ball unbedrängt ins eigene Tor schießt. Ja, der Ball rutschte ihm ab, das sah man. Aber hier muss man mehr Konzentration verlangen. Im Dezember legte er ja im Bayern-Spiel auch ein Ding ins eigene Tor. Apropos "wieder" : Toure war es auch, der das 2:0 für Kramaric auflegte. Und dann muss man sich fragen, was macht eigentlich der Mann auf der rechten Außenbahn? Warum Haberer statt Trimmel spielte, wusste niemand. Das Spiel zeigte aber gnadenlos auf, das war eine falsche Trainer-Entscheidung.
3:0 nach 47 Minuten – eigentlich ist damit alles entschieden. Nun entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Union machte erstaunlicherweise Weise weiter, gab nicht auf. Khedira erzielte dann in der 68. Minute den Anschluss-Treffer. Wir wollen es kurz machen, es gab noch reichlich Gelegenheiten einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Aber wir konnten auch die größten Chancen nicht nutzen. Fairerweise sei angemerkt … auch Hoppenheim hatte noch Chancen ihre Führung auszubauen. So richtig sicher stand heute unsere Abwehr nicht. Nicht wie wir es gewohnt sind.
Den berühmten 3er-Wechsel von Baumgart gab es diesmal schon in der 54. Minute. Schäfer ersetzte Jeong, Köhn kam für Nsoki und Ansah für Burke. Und rein spielerisch wurde es sofort besser. Warum Nsoki am Anfang den Vorzug vor Köhn bekam, war klar, er ist defensiv stärker. Das ist ok. Warum aber die stabilen Ansah und Schäfer auf die Bank mussten, das war weniger logisch. Bei Burke könnte man noch annehmen, Baumgart setzte auf den Leipzig-Effekt. Allerdings ist das lange her. Diese Leistung aus dem Spiel in Leipzig konnte Burke nie wieder zeigen. Und Ansah als der kompletteste und spielstärkste Stürmer in unseren Reihen, der muss eigentlich sofort auflaufen. Ilic machte wieder kein schlechtes Spiel, aber egal welche guten Situationen er frei vor dem Tor hat (heute auch wieder) – er trifft nicht. Dafür erzielte Defensivmann Khedira heute sein viertes Bundesligator in dieser Saison. Verrückte Welt.
Und jetzt geraten wir vielleicht in eine schwierige Situation. Am nächsten Freitag spielen wir gegen die wankenden Frankfurter, um danach beim Hamburger SV anzutreten. In beiden Spielen ist alles oder auch nichts möglich. Unser Polster beträgt noch 6 Punkte. Verlieren wir beide Spiele, so sind wir wieder mitten im Abstiegskampf. Vollste Konzentration ist angesagt. Und die beste Aufstellung für das Team. Und dann wären wir auch mal wieder beim Fußball-Glücks-Gott an der Reihe. So richtig viel Glück hatten wir gerade nicht gehabt. Eisern.
30. Januar: Müder Transferwinter, hellwach nach Hoffenheim
Unionfux: Am Montag findet die voraussichtlich übersichtlichste Transferperiode der letzten fünfzehn Jahre ihr Ende, ohne Neuzugang und mit lediglich zwei Leih-Abgängen, davon ist einer, Olu Ogbemudia, gänzlich ohne Bundesligaeinsatz und der andere, Marin Ljubicic, seit gefühlten Ewigkeiten auf dem Abstellgleis, obwohl er vor Jahresfrist zwischen vier und fünf Millionen gekostet hat und zuletzt zumindest andeuten konnte, dass er uns schon weiterhelfen würde. Ljubicic wurde erst von Schalke 04 umworben und geht jetzt für ein halbes Jahr nach Düsseldorf, ohne Kaufoption, einerseits, weil er wohl sowieso zu teuer für die Fortuna wäre, andererseits hat man vielleicht auch aus dem Fall Leweling gelernt. Der Wechsel von Alex Kral zu Panathinaikos ist offenbar gescheitert, die Griechen nicht wirklich zuverlässige Partner, weder für ihn noch für uns.
In Sachen Doekhi und Leite bewegt sich nicht viel, auch wenn ja noch ein paar Tage Zeit sind. Sportlich sicherlich gut für uns, finanziell ist das Ganze ein weiterer Tiefschlag, so richtig glücklich agieren wir anscheinend nicht in Sachen Verkauf. Sollte einer von beiden doch noch gehen, könnte man den Sommertransfer von van den Bosch eventuell vorziehen, wenn die Belgier denn überhaupt mitspielen würden. Neuzugänge schienen nicht nötig genug, schon irgendwie verständlich bei unserer Punktausbeute und ohnehin nur noch (nach Hoffenheim) vierzehn Spieltagen. Mal sehen, ob die nächsten Tage noch Erstaunliches bereithalten, möglich ist wie immer alles, auch wenn relativ wenig darauf hinweist.
Die Aufgabe in Hoffenheim ist im Moment eine der kniffligsten der Liga. Extrem formstark sind die Hoffenheimer, die schon zur Halbserie mehr Punkte aufzuweisen hatten als sie ganze letzte Spielzeit zusammen - mit Sicherheit eine der Überraschungen dieser Saison. Man muss aber auch anerkennen, dass sie an Trainer Ilzer festgehalten haben, trotz der miesen letzten Spielzeit, die nur deshalb nicht in einem Abstieg mündete, weil tatsächlich drei andere Mannschaften noch schlechter waren.
Für uns spricht, dass sie unter der Woche in Bremen zum Nachholspiel antreten mussten, dabei zwar gewannen, aber auch eine Rote Karte fressen mussten und nun auf einen enorm wichtigen Spieler (Burger) verzichten, wir ja auch bei den ebenfalls formstarken Stuttgartern gut dabei waren - und in Sinsheim schon häufiger einigermaßen gut ausgesehen haben.
Das sind jetzt zwar keine wirklich harten Faktoren, aber irgendwoher muss man ja den Optimismus nehmen. Wir treten mit fast voller Kapelle an, natürlich immer noch ohne Skov (ob wir den in dieser Saison nochmal auf dem Platz sehen?) und auch ohne Rothe. Und leider ist ebenfalls einer der stärksten Unioner im Spiel gegen Dortmund verletzt, schon wieder, muss man sagen: Josip Juranovic muss eine neuerliche Pause einlegen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Nsoki dafür beginnt, nicht zuletzt wegen seiner TSG-Vergangenheit. Derrick Köhn ist wieder zurück und mehr als eine Alternative auf der Außenposition und auch Trimmel wäre eine Idee, schon allein, um unseren Standards wieder mehr Gefahr zu verleihen. In Mittelfeld und Angriff sind Voraussagen eher schwierig, da Steffen Baumgart hier gern rotiert, lediglich Khedira dürfte gesetzt sein.
Auf jeden Fall ist eine hellwache Leistung nahe am Optimum gefragt, wenn wir aus dem Kraichgau was mitnehmen wollen, die traue ich den Jungs einfach mal zu, weil ja Bange machen weder gilt noch hilft und wir uns außerdem ja noch für die ärgerliche Heimniederlage der Hinrunde revanchieren wollen - also, auf geht's!
28. Januar: Geht's nach oben oder nach unten?
Icke: Am 2. Februar 2026 schließt endlich dieses unsäglich lange Transferfenster. Was ja nunmehr sogar bis in den laufenden Spielbetrieb hinein reicht. Wer denkt sich so etwas nur aus? Erschwerend kommt hinzu, dass Manager und Spieler sogar in diesem Zeitraum noch pokern. Wo eigentlich nur der Vollzug gemeldet werden soll. Das ist einfach nur furchtbar und unwürdig.
Wir sollten durch sein. Krals Verkauf (knapp 1 Million Euro) nach Griechenland ist jetzt in trockenen Tüchern, Ogbemudias Leihe nach Mannheim ist auch durch. Leider verletzte sich der Spieler gleich im zweiten Spiel schwer. Am Ende des Tunnels ist aber ein Licht zu sehen. Schon ab der neuen Spielzeit 26/27 wird es eine neue und freiwillige U21-Liga geben. Man kann nur hoffen, dass der 1. FC Union gleich von Beginn an dabei ist. Etwas Besseres kann dem großen Talente-Pool bei Union gar nicht geschehen.
Am Samstag, dem 31. Januar, müssen wir um 15.30 Uhr in "Hoppenheim" antreten. Die Pflicht ruft. Allerdings, schaut man sich die letzten Spiele an, so sehen wir – von den letzten sechs Partien (inklusive gestern in Bremen) haben die Hopp-Spieler fünfmal gewonnen und ein Unentschieden erzielt. Das nennt man einen Lauf haben. Asllani wurde in Bremen sogar geschont. Damit er gegen uns frisch ist? Wahrscheinlich! Das wird sehr schwer für uns. Die Aufgabe in ihrer Gesamtheit. Nur wenn wir das schlechte Dortmund abschütteln und uns wieder an unsere Tugenden erinnern, haben wir eine Chance.
Wir dagegen hatten – abgesehen vom Spiel gegen Dortmund – unsere letzte Niederlage am 6. Dezember 2025 in Wolfsburg. Dann kamen sechs Spiele Nonstop ohne Niederlagen. Drei Siege und drei Unentschieden. Fünf Bundesligaspiele und ein Testspiel beinhaltetet diese Serie. Es wäre die richtige Antwort der Mannschaft, zu zeigen, dass Dortmund ein Ausrutscher war. Wir sind weiterhin so erfolgreich, wie es vorher keiner für möglich hielt.
Ein neuer Spieler mit neuen Impulsen für unser Angriffsspiel ist nicht mehr zu erwarten. Dafür sieht es so aus, als wenn auch in unserer Abwehr nichts mehr anbrennt. Nichts deutet darauf hin, dass Doekhi und/oder Leite noch gehen werden. Damit bleibt van den Bosch die einzige Personalie als Zugang. Aber eben auch erst für den kommenden Sommer. Linksfuß-Innenverteidiger Uduokhai, der schon als Leite-Ersatz auserkoren wurde, muss weiter warten. Und ob Doekhi und/oder Leite dann wirklich gehen, muss auch erst einmal abgewartet werden.
Inzwischen ist Doekhi bei Union auch zum Top-Verdiener aufgestiegen. Wenn er sich wohl fühlt und dabei noch sehr gutes Geld verdient, muss ein potentiell neuer Verein schon einige Argumente vorweisen können. Selbst ein englischer Verein dürfte es dabei nicht einfach haben, sofern er kein internationales Geschäft vorweisen kann. Warten wir es mal ab. Eisern.
25. Januar: Tapfer gewehrt, aber ziemlich chancenlos - BVB gewinnt abgezockt in der Alten Försterei
Unionfux: Das Gute zuerst: wir verlieren bestenfalls einen Punkt, denn ein Sieg ist diesmal gegen Dortmund einfach nicht drin - und ein Punkt nur mit viel Glück und etwas Zufall und das ist einfach nicht auf unserer Seite. Die erste Chance des Spiels hat zwar Ilic nach einem Juranovic-Freistoß, doch Kobels Stellungsspiel entschärft den Kopfball. Und schon führt Dortmund früh durch einen etwas unglücklichen Elfer, als Querfelds und Rönnows Klärungsversuche gegen Guirassy misslingen, unser Däne ahnt zwar die Ecke, aber der Strafstoß von Can ist nach knapp zehn Minuten einfach zu gut geschossen.
So kann die Borussia einigermaßen entspannt das Spiel vor sich herschieben und wir müssen froh sein, nach knapp zwanzig Minuten nicht den zweiten Gegentreffer zu fangen: Wir verlieren den Ball am eigenen Strafraum, Nmecha passt zum freien Guirassy, der zum Glück zu unentschlossen bleibt und letztlich für Bellingham den Jüngeren ablegt, dessen Versuch wird von Querfeld stark geblockt und Fabio Silva setzt den Abpraller daneben.
In der Folge haben wir die beste Phase unseres Spiels, können aber unser Übergewicht nicht in Zählbares ummünzen, Diogo Leites Kopfball wird sicher pariert, Juranovic' Freistoß geht klar drüber, die beste Chance hat dann kurz vor der Pause Jeong, der eine Ecke vom umtriebigen Juranovic flach serviert bekommt und so frei zum Abschluss kommt, aber der geht weit drüber, das hätte man mehr draus machen können, wenn nicht müssen. Am Ende bleiben eine relativ beträchtliche Menge Standards und einige Flanken ungenutzt, wir haben sogar etwas mehr Ballbesitz - umsonst, so gehen wir mit dem knappen Rückstand in die Pause.
Nach der Pause führt ein unnötiger Ballverlust zu einer Bellingham-Möglichkeit, die Rönnow hervorragend zur Ecke rettet, aber den darauffolgenden Standard nutzt Dortmund zum zweiten Tor: Schlotterbeck köpft aus einigermaßen spitzem Winkel aufs kurze Eck und überrascht so unseren Keeper - ist der möglicherweise haltbar? An einem guten Tag vielleicht. Noch ist eine Menge Zeit, aber uns gelingt es in der Folge zu selten, wirklichen Druck aufzubauen, Dortmund hat mit der Zwei-Tore-Führung im Hinterkopf jetzt noch leichteres Spiel, verteidigt konsequent und macht auch wenig Fehler, zudem sind fast alle langen Balle an diesem Abend zu lang oder aber allzu unkomplizierte Verteidigerbeute.
Wir geben uns durchgängig redlich Mühe, aber dabei bleibt es weitgehend auch. Ilic hat vielleicht noch sowas wie eine Gelegenheit zum Anschluss, die aber nicht so wirklich gefährlich wird und nach vierundachtzig Minuten macht Dortmund dann den dritten Treffer, nach Zuspiel von Bellingham zieht Beier sofort ab und trifft akkurat ins linke lange Eck, Sack zu. Dass uns kurz vor Schluss noch ein Handelfer verweigert wird - am Ende geschenkt. Unterm Strich hat der Tabellenzweite gespielt wie ein Tabellenzweiter, sich kaum eine Blöße gegeben und ziemlich abgezockt einen Auswärtssieg eingefahren, wir machen kein wirklich schlechtes Spiel, aber auch kein erwähnenswert gutes, wir scheitern an unserer Ungefährlichkeit, es gibt eigentlich keine ernsthafte Tormöglichkeit, der man wirklich nachtrauern sollte.
Damit müssen, damit können wir leben. Denn es muss schon eine Menge passen inklusive schwächere Dortmunder als an diesem Spieltag, wenn wir so einen Gegner schlagen wollen, der eben auch von seiner unbestreitbar größeren individuellen Klasse profitiert. Diesmal klappt’s eben nicht: nicht schön, nicht schlimm. Denn eine Blamage bleibt gottlob auch aus.
Deswegen: weitermachen, mit oder ohne abgeputztem Mund, der nächste schwere Kontrahent wartet schon am nächsten Sonnabend in Hoffenheim, die haben gerade einen fetten Lauf - aber wir haben ja auch schon in dieser Saison bewiesen, dass wir mit Stärke gut umgehen können. Gewiss auch kein Nachteil, wenn dann Derrick Köhn wieder dabei sein kann. Alex Kral dürfte da schon zu Panathinaikos nach Athen gewechselt sein, für rund eine Million. Was weitere Zu- oder gar Abgänge angeht, müssen wir abwarten. An Diogo Leite soll Lazio Rom interessiert sein, aber angebliche Interessenten gab’s ja schon zuhauf. Mal sehen, was die nächste Woche so bringt, in Sachen Transfers und in Hoffenheim. Dortmund jedenfalls ist für diese Spielzeit Geschichte, der Blick geht nur nach vorn - also, weiter geht’s!
21. Januar: Trimmel macht das dreizehnte Jahr voll
Unionfux: Der Präsident weiß, was seine Mitglieder wünschen: gestern verlängert, publikumswirksam auf der 60-Jahr-Feier des Vereins, einer der populärsten Union-Spieler aller Zeiten um ein weiteres Jahr: Christopher Trimmel bleibt bis 2027 und selbst der Verfasser der entsprechenden Nachricht auf der Homepage ist davon so dermaßen aus dem Häuschen, dass er das Zählen verlernt, denn da wird davon geredet, dass der Käpt’n in sein zwölftes Jahr geht, die Überschrift unterstreicht es: "Trimmel macht das Dutzend voll". Ja, macht er, aber schon diesen Sommer, die neue Spielzeit ist dann die bereits dreizehnte: fünf in Bundesliga Zwei, acht im Oberhaus. Dass der Kicker das auch noch abschreibt, spricht für sich. Bei so vielen Jahren allerdings, wo beide Hände nicht mehr ausreichen, kann man schon mal durcheinanderkommen, oder?
Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine gute Nachricht, denn nach wie vor bringt Trimmel, der älteste Feldspieler der Liga, seine Leistung, auch noch über die volle Spielzeit. Davon abgesehen ist er enorm wichtig für die Statik in der Mannschaft und ein hervorragendes Aushängeschild für den Verein, so jemanden kann man sich kaum backen. Bei Vertragsablauf ist der extrem sympathische Österreicher dann erstaunliche vierzig Jahre alt, meines Wissens hat das bei Union noch keiner geschafft - und es dürfte, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, wohl auch einmalig bleiben. Da, auch bei uns, mit dem Begriff "Fussballgott" ziemlich großzügig um sich geschmissen wird - hier ist einer, der diese Bezeichnung verdient. Wir freuen uns, Trimmi!!
Überhaupt ist die Stimmung bei uns gerade prächtig, wir stehen in der Liga mehr als solide da, die Mannschaft hat scheinbar in die Spur gefunden, der Trainer hat verlängert - das sieht nach Kontinuität aus, die uns ja immer gutgetan hat. Da kommt ein Gegner wie Borussia Dortmund gerade recht. Zum einen sahen wir in der Alten Försterei oft ziemlich gut gegen die Dortmunder aus - von bisher sechs Begegnungen konnten wir immerhin vier gewinnen. Zudem tut sich Dortmund zurzeit etwas schwer, nach einem ebenso mühseligen wie überaus glücklichen Last-Minute-Sieg gegen St. Pauli folgt gestern eine absolut verdiente Niederlage in der Champions League bei Tottenham Hotspur. Auch wenn eine Profimannschaft die zusätzlichen neunzig Minuten wegstecken sollte, ein Vorteil sind sie trotzdem nicht.
Keine Frage, die Aufgabe wird schwer genug, aber wir können beinahe unbeschwert aufspielen - und wenn wir unsere jüngste Leistungssteigerung einigermaßen fortsetzen können, ist alles drin. Was die Aufstellung betrifft, so hat Steffen Baumgart sogar ein wenig die Qual der Wahl, gerade in der Offensive. Schwer vorauszusagen, wer im offensiven Mittelfeld und im Sturm den Vorzug erhält. Und wer wird neben Khedira auflaufen: Kemlein oder Schäfer? Spielt Trimmel, Juranovic oder sogar Nsoki? Allein die Abwehr dürfte so bleiben wie immer. Und es sieht beinahe danach aus, als ob das bis zum Saisonende so bleiben könnte.
Noch ein Wort zur Jubeldiskussion, hervorgerufen durch den strikten Nichtjubel von Jeong in Stuttgart: Natürlich ist diese übertriebene Geste vermeintlichen Respekts Unsinn. Denn der erwiesene Respekt dem ehemaligen Verein gegenüber ist auch respektlos - nämlich gegenüber dem aktuellen Verein. Ist denn die Freude über ein erzieltes Tor nicht viel logischer und natürlicher, sie muss ja nicht gerade überschäumen. Aber Mittelwege sind ja heutzutage etwas aus der Mode gekommen und hohle Gesten sehr viel wichtiger als die Sache an sich. Insofern bin ich da voll und ganz auf der Seite des Trainers, der sowas auch ziemlich albern findet.
Doch es gibt ja erfreulicherweise noch Ausnahmen, zum Beispiel Janik Haberer, der mit seinem fokussierten Elfernachschuss seinem ehemaligen Verein Freiburg die Conference League vermasselte, uns aber den endgültigen Klassenerhalt sicherte. Er jubelte ausgelassen, erleichtert, glücklich - und ich glaube kaum, dass irgendein Freiburger ihm das nachträgt.
Gegen Dortmund kann uns das jedenfalls nicht passieren, nur auf der anderen Seite könnten Ryerson und Schlotterbeck in die schreckliche Bredouille kommen, am besten wäre in diesem Fall: nicht treffen. Freuen wir uns auf ein Abendspiel am Samstag, bauen die erfreuliche Heimbilanz gegen Borussia Dortmund weiter aus und machen einen weiteren Schritt Richtung entspannten Klassenerhalt - gerne auch unter Zuhilfenahme des notorischen goldenen Einwechselhändchens von Steffen Baumgart.
20. Januar: Ein wildes Auf- und Ab beim 1. FC Union – Geburtstag mit Rückblick
Icke: Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag lieber 1.FC Union Berlin! Dazu gibt es heute Abend einen Festakt in unserem Stadion. Ein Festzelt für 4000 Mitglieder wird nicht reichen. Über 6000 werden erwartet, für die es eine Live-Übertragung aus dem Stadion geben soll. Mal schauen, was sich der Verein hat einfallen lassen. Und eigentlich werden wir ja sogar 120 Jahre Jahre alt.
Im Frühjahr 1906 trafen sich einige Fußball-Freunde in der Luisenstraße in Oberschöneweide und gründeten "Olympia". Organisatorisch hielt diese Verbindung nur kurz. Aber die Fußball-Verrückten machten weiter. Nach einigen Wirrungen wurde dann am 17. Juni 1906 der FC Olympia Oberschöneweide gegründet. Aber auch der war noch nicht voll handlungsfähig. Um es jetzt ganz kompliziert zu machen, ging man ab Anfang 1907 eine Partnerschaft mit Union 1892 ein. Die waren 1905 immerhin Deutscher Meister. Wir spielten bis 1909 als Union 1892 / Abteilung Oberschöneweide. Die Oberschöneweider wurden sehr schnell – sehr stark und trennten sich wieder von Union 1892. Das Jahr 1909 wurde organisiert, vorbereitet und um weitere Sportarten (Leichtathletik) erweitert. Ab dem Spätsommer 1909 nahmen wir wieder am Spielbetrieb in Berlin teil. Ab Januar 1910 dann als: SC Union Oberschöneweide.
Ab 1920 spielt Union auf dem heutigen Gelände der Alten Försterei. Das war ein weiterer Grundstein – auch für heute. Denn das Stadion An der Alten Försterei gehört – mit dem Grundstück – seit Ende 2022 dem 1. FC Union Berlin. Im gleichem Jahr 1920 wurde Union zum ersten Mal Berliner Meister und nahm an der Endrunde in Deutschland teil. Die Entwicklung war damals, wie auch jetzt in der neuen Zeit – rasant! 1923 gab es den nächsten großen Erfolg. Union wurde Deutscher Vize-Meister.
1948 musste auf Grund der politischen Gegebenheiten wieder auf SG Union Oberschöneweide formiert werden. 1949 wurde dann die DDR gegründet und auch das hatte wieder Einfluss auf den Fußball. Nachdem viele Fußballer sich (aus finanziellen Gründen) gegen Westen wendeten, wurde dann 1966 der 1. FC Union Berlin gegründet. Und wieder ging es sensationell nach oben. Gleich 1968 gewann Union den DDR-Pokal. Mehr aber ließ "man" zu DDR-Zeiten nicht zu. Der Köpenicker Fußball wurde aus politischen Gründen klein gehalten.
Und auch diese kommunistischen Verzerrungen hatten Auswirkungen auf den Fußball ab 1990. Zwar war nun alles frei und offen, aber Clubs wie der Stasi-Verein aus Berlin oder der Polizei-Verein aus Dresden profitierten weiter von den alten Mauscheleien. Sie kassierten dicke Millionen-Ablösen für die Spieler, die vormals (zum Teil) gezwungen wurden – bei den staatsnahen DDR-Vereinen zu spielen. In den 10-15 Jahren nach dem Mauerfall gab es mehrere brenzlige Situationen für unseren Verein. Und das nun formulierte ist keine Phrase: Die Gemeinschaft der echten Fans vom 1. FC Union verhinderte gleich mehrmals das Aus für den Verein. Tausende Verrückte Union-Fans machten das immer wieder möglich! Der Stadionbau von 2000 Unionern gehört dazu und ist immer noch weltweit einzigartig.
Aber letztlich gibt es wohl doch einen Fußball-Gott oder setzt sich das positive Karma durch? Der 1. FC Union hat im Jahr 2026 über 70.000 Mitglieder. Mehr als 500 Sponsoren unterstützen den Verein. Und wir spielen seit sieben Jahren in der (auch weltweit anerkannten) deutschen Elite-Liga Fußball. In den sieben Jahren schafften wir sogar – drei internationale Beteiligungen. Und die Champions-League konnten wir auch testen. Gute Spiele gegen Real Madrid bleiben in unserem Fundus. Das Stadion (wie auch weitere Immobilien) gehören dem Verein inzwischen. Lasst uns heute – all das – feiern. Unsere Union-Väter und Union-Opas wären (bzw. sind) stolz auf das Geschaffte! Und niemals vergessen – Eisern Union!
18. Januar: VfB Stuttgart rettet Unentschieden gegen bärenstarke Unioner
Icke: Diese Überschrift ist cool, oder? Die meisten Fußball-Anhänger hätten das genau umgekehrt erwartet. Wenn sie überhaupt (vorher) einen Pfifferling auf Union gesetzt hätten. Und ist das denn überhaupt beweisbar? JA! Die Spieldaten lügen nicht. 20 Torschüsse gab Union ab, nur 13 der VfB. Dabei hatte Union auch noch die größeren Chancen. Knapp zwei Kilometer rannten die Köpenicker mehr als die Schwaben. Auch das ist eine Hausnummer. 14 Flanken gab Union in das gegnerische Zentrum. Die Schwaben schafften nur acht. Richtungsweisend war auch, dass 50 Prozent aller Dribblings beim 1. FC Union erfolgreich waren. Bei der Garde der Nationalspieler auf der Schwaben-Seite waren es müde 30 Prozent. Bei den Ecken führten wir grandios mit acht zu drei. Das sind Argumente, die überraschen. Ja wir waren einfach die bessere Mannschaft.
Weil es so selten ist, muss an dieser Stelle Schiedsrichter Aytekin gelobt werden. Er hatte alles im Griff, sah sehr vieles. Vor allem aber sah er die diversen Schauspieleinlagen der Stuttgarter, allen voran von Nationalspieler und Ex-Unioner Leweling, der sich ständig auf den Rasen schmiss und laut losheulte. Aytekin fiel nicht darauf rein. Das Einzige was fehlte, waren ein paar Gelbe Karten für die schwäbischen Schauspieler.
Baumgart änderte bei Union, wie wir schon angekündigt hatten, Etliches. Geschuldet der Wettbewerbsverzerrungen gegen uns: Acht Spiele in drei Tagen (inklusive Donnerstagspiel). So besetzte er die Außenpositionen neu. Haberer (rechts) und Juranovic (links) kamen neu rein. Burcu und Kemlein spielten auf den offensiven Halb-Positionen und ganz vorn spielte wieder Ilic. Und genau jener Ilic hatte eine von mehreren (unserer) Tausend-Prozenter auf dem Schlappen. Allein vor dem Tor traf er nur den Pfosten. In der 59. Minute stellt dann Nationalspieler Führich das Spiel auf den Kopf. Trocken zieht er von der Strafraumgrenze ab und überrascht damit alle. Und ja, in der 2. Halbzeit haben die Schwaben zehn bis zwölf Minuten dabei, wo sie uns einschnüren. Das endet aber schnell wieder und wir laufen weiter an. Wie viel Respekt die Stuttgarter vor den starken Unionern hatten, zeigt auch ihr Trainer Hoeneß, als er in der 71. Minute mit Jeltsch einen zusätzlichen Innenverteidiger in ihr Spiel nahm.
Dann aber kommt die 83. Minute. Der eingewechselte Nsoki bricht auf links durch, bringt den Ball nach innen, wo der ebenfalls eingewechselte Jeong zum 1:1 einschiebt. Das war mehr als verdient für uns. Stuttgart musste über das gesamte Spiel gesehen, mit einem Punkt sehr zufrieden sein. Gern wiederhole ich das … Union hatte nicht nur mehr Torschüsse, sondern auch die größeren Chancen. Nach unserem Ausgleich hatten wir noch einmal drei Chancen den Sieg festzuzurren. Zwei davon von der Marke "Luft anhalten".
Vor dem Spiel hätte ich einen Punkt "blind" gekauft. Nach dem Spiel, waren drei Punkte nicht nur drin, sondern wären auch verdient gewesen. Egal, wir hamstern gerade wie die Eichhörnchen. Ein Punkt in Stuttgart, ein Punkt in Augsburg, ein Punkt gegen Mainz. Davor in Köln gewonnen und Leipzig geschlagen. Die letzten fünf Spiele, mit zwei Siegen und drei Unentschieden können sich sehen lassen. Nächsten Samstag empfangen wir Dortmund. Die dürfen sich warm anziehen. Wir wollen nämlich mit der Punkte-Sammlerei mitnichten aufhören. Eisern.
16. Januar: Das goldene Händchen an einem eigentlich gebrauchten Abend
Unionfux: Die Mannschaft hat offensichtlich den Präsidenten verstanden, denn das letzte Spiel der Hinrunde in Augsburg ist spielerisch ziemlich übersichtlich - zum Glück aber von beiden Seiten.
Wir beginnen im Gegensatz zum Mainzspiel diesmal mit Trimmel, Schäfer, Ansah und Jeong für Haberer, Kemlein, Ilic und Burcu, haben in der ersten halben Stunde durchaus mehr vom Spiel als die Gastgeber und obendrein die unbestritten besseren Chancen, so köpft Schäfer einen Aufsetzer nach guter Burke-Flanke knapp übers Tor, kurz danach hat Jeong die Führung auf dem Fuß, aber Augsburg-Keeper Dahmen kann abwehren und schließlich schießt Burke aus aussichtsreicher Position rechts vorbei. Dann werfen die Augsburger Fans aus Protest gegen den Spieltermin eine Menge Flummis aufs Feld, aber irgendwoher müssen die Fernsehgelder ja auch kommen, auch wenn das für den Stadionzuschauer nicht immer kommod ist.
Im Anschluss an diese Aktion kommt von unserer Seite nur noch wenig, während Augsburg plötzlich Druck macht und auf die Führung drängt, auch wenn es im Grunde nicht allzu gefährlich wird. Doch dann zieht Claude-Maurice in der letzten Minute der Nachspielzeit nach einem zu kurz abgewehrten Ball aus achtundzwanzig Metern ab und lässt Rönnow keine Chance, die Kugel dreht sich weg und schlägt unter Zuhilfenahme der Lattenunterkante im oberen rechten Eck ein - klassisches Traumtor zur Unzeit, der das bisherige Spiel vielleicht nicht ganz, jedoch zumindest teilweise auf den Kopf stellt. In der zweiten Hälfte merkt man, dass den Augsburgern die Führung gut getan hat, jetzt haben sie die besseren Möglichkeiten: nach einer knappen Stunde zirkelt Claude-Maurice einen Freistoß an den rechten Pfosten, kurz danach kommt Kade mittig frei zum Schuss, hier haben wir doch etwas Glück und Rönnow. Querfelds Freistoß wird per "Schutzhand" (die es ja eigentlich nicht gibt) geblockt, sowohl Schiedsrichter Badstübner als auch der VAR lassen das durchgehen, warumauchimmer.
Drei Minuten köpft Querfeld knapp vorbei, Augsburg vergibt durch Banks, Khedira schießt aus elf Metern über den Kasten, der Ball ist, zugegeben, schwer zu nehmen. Kömür schießt ebenfalls etwas überhastet drüber, Fellhauer kann kurze Zeit später alles klar machen, aber wieder hält Rönnow. Dann überschlagen sich, zumindest in diesem eher ereignisarmen Spiel, die Ereignisse: erst blockt Zesiger eine Flanke des eingewechselten Kral mit dem Arm, wieder hält das Schiedsrichtergespann das nicht für erwähnenswert, auch wenn das jetzt keine glasklare Situation ist. In der Folge versucht Köhn einen Konter im Mittelfeld zu verhindern, spielt klar den Ball, kriegt das Bein aber nicht schnell genug runter und erwischt so den reinlaufenden Essende an der Schulter - für mich bestenfalls Gelb, weil unabsichtlich und auch nicht allzu schwer, doch Badstübner zieht glatt Rot, auch das hätte der VAR zumindest zur Ansicht freigeben können - irgendwie passt das zu einem gebrauchten Abend, an dem wohl nichts zu holen ist, andererseits: ist die Oper nicht erst aus, wenn die dicke Frau aufhört zu singen?
Sechs Minuten gibt es obendrauf, da spielt Rönnow nach anderthalb Zeigerumdrehungen einen langen Ball, den Ljubicic per Kopf zu Ilic weiterleitet, der wiederum, heftig von Schlotterbeck bedrängt, irgendwie auf rechts zum durchstartenden Kral durchstochern kann, der flankt, Ilic bringt den Ball technisch stark mit dem rechten Außenrist vors Tor und der eingewechselte Ljubicic steht da, wo ein Mittelstürmer stehen muss und lenkt ihn, ebenfalls mit dem rechten Außenrist, geistesgegenwärtig ins linke Eck - da ist doch tatsächlich noch der etwas unerwartete Ausgleich, zu zehnt, in der Nachspielzeit und durch drei Einwechsler! Der überraschte und noch mehr schwer enttäuschte FCA macht danach zwar noch mächtig Betrieb, aber wir verteidigen konsequent alles weg und zum Schluss hält Rönnow im Anschluss an die letzte Ecke des Spiels einen Kopfball von Rieder - so holen wir schließlich das erste Auswärtsunentschieden der Saison.
Unterm Strich ist der Punkt sogar verdient, auch wenn er doch etwas glücklich ist, in einem ansonsten mäßigen Spiel, in dem wir eben vom Glück nicht gerade verfolgt sind, auch weil alle kritischen Szenen gegen uns entschieden werden. Möglicherweise fühlt sich Augsburg nach dem zu harten Platzverweis zu sicher, die drei Punkte in Schwaben zu behalten, denn im entscheidenden Moment sind sie hinten zu unsortiert und fahrig und so können wir den Kontrahenten schlußendlich auch in der Tabelle auf Abstand halten, insgesamt gesehen lief dieser siebzehnte Spieltag gar nicht so übel für uns. Was kann man aus diesem Spiel mitnehmen? Zum Beispiel, dass der ungeliebte Ljubicic sein zweites Tor hintereinander macht, sollte uns zu denken geben, ich finde, der Junge hat sich weitere Chancen verdient (und die hat er nun wirklich nicht so wirklich bekommen) - und Ilic weist mit seinem achten Assist seine unbedingte Berechtigung für unser Spiel nach, da kann sich eine Torflaute schon mal relativieren. Und Trimmel kann sehr wohl noch neunzig Minuten plus Nachspielzeit gehen, also müsste eine weitere Vertragsverlängerung nur noch Formsache sein, oder?
Wir schließen die Hinrunde also auf einem einstelligen Tabellenplatz ab, elf Punkte entfernt von der Relegation, mit einer ausgeglichenen Statistik: sechs Siege stehen sechs Niederlagen und fünf Unentschieden gegenüber, nach der Hälfte der Spielzeit haben wir mehr als die Hälfte der Ernte eingefahren. Ein guter Ansatz für den zweiten Teil der Saison, die schon am Sonntag in Stuttgart beginnt. Wenn wir jetzt noch spielerisch etwas draufsatteln können (das müssen wir ja Dirk Zingler nicht unbedingt auf die Nase binden), dann ist vielleicht sogar noch etwas mehr als der sichere Klassenerhalt drin. Das hängt natürlich auch davon ab, wie sich das Transfergeschäft in den nächsten zweieinhalb Wochen so entwickelt - aber die Aussichten sind doch ganz ordentlich. Auch, weil Baumgarts Einwechselhändchen immer goldener wird und letztlich selbst so einen eigentlich gebrauchten Abend rausreißt - chapeau und weiter so!
14. Januar: Jeder, der Fußball bei uns entwickeln will, fliegt raus
Unionfux: Gestern erscheint in der BZ ein Interview unseres Präsidenten Dirk Zingler (61), das der allseits bekannte Matthias Koch anläßlich des unmittelbar bevorstehenden 60-jährigen Vereinsjubiläums mit ihm führt und ich will hier auf eine ziemlich interessante Aussagen eingehen: Zingler äußert sich über Kritik angesichts der fehlenden fussballerischen Weiterentwicklung mit den relativ eindeutigen Worten „Jeder, der Fußball bei uns entwickeln will, fliegt raus“. Aha. Zingler dazu weiter: "Lasst uns versuchen, mit den Mitteln und Rahmenbedingungen, die uns zur Verfügung stehen, erfolgreichen Fußball zu spielen. Das ist etwas, was wir verlangen im Klub: pragmatischen und erfolgreichen Fußball und nicht Fußball, der hohe Risiken beinhaltet, der Spielertypen benötigt, die wir uns gar nicht leisten können. Man darf spielerische Weiterentwicklung beim 1. FC Union verlangen und fordern, aber es wird sie nicht geben.“
Seltsame Aussagen, zumindest in dieser kategorischen Art und Weise. Nun weiß man ja, dass Dirk Zingler gerne mal auf den Schlamm haut, um eine gewisse nötige Aufmerksamkeit zu erringen. Nichtsdestotrotz sollte ihm schon das Unausweichliche seiner Formulierungen klar sein. Natürlich wollen und müssen wir erfolgreich Fußball spielen, nur kann doch der Weg dahin nicht ausschließlich in der schlechtesten Passquote und dem geringsten Ballbesitz der Liga liegen. Dass wir uns bestimmte Spielertypen nicht leisten können - schon klar. Zwischenzeitlich haben wir jedoch z. B. mit einem Max Kruse Ausnahmen hinbekommen, der Unterschied war offensichtlich. Doch sogar, als uns Kruse verlassen hat, um zwar finanziell aufzusteigen, aber sein fussballerisches Ende einzuläuten, spielten wir weiter erfolgreich und attraktiv, erreichten sogar die Champions League. Ungefähr die Hälfte der damaligen Spieler ist noch bei uns und der Rest war auch nicht gerade spektakulär, was die Namen betrifft. Das zeigt nur, dass es sehr wohl möglich ist, gut und erfolgreich zu spielen, auch ohne extrem teure Verpflichtungen. Denn mit denen begann in der Saison darauf das Fiasko, vornehmlich weil das funktionierende Mannschaftsgefüge durcheinandergebracht wurde und besserer Fußball weitgehend ausblieb.
Davon abgesehen: jede Mannschaft braucht Weiterentwicklung, denn Stagnation kann wohl kaum der Weg in die Zukunft sein. Besserer Fußball heißt ja nicht automatisch Zauberfussball a la FC Barcelona oder, um im Land zu bleiben, Bayern München zu betreiben und heißt auch nicht, dass man mit solchen Mannschaften spielerisch mithalten soll und will. Besserer Fußball heißt für mich: höhere Stabilität in den Leistungen, Verbesserung der einzelnen Spieler, mögliche Lösungen gegen tiefstehende Gegner zu erarbeiten (sonst müssen wir vorm Tabellenletzten weiterhin mehr zittern als vorm Tabellenführer), denn der lange Ball führt auch bei uns selten zum Erfolg, mehr Präzision im unbedrängten Passspiel sowie in der Ballannahme und Weiterverarbeitung (sowas kann man trainieren), dazu bessere Antizipation und eingespielte Laufwege. Dadurch könnte man nämlich das Risiko minimieren und nicht etwa erhöhen - und es bedeutet nicht, gleichzeitig weniger zu kämpfen und zu laufen oder defensive Aufgaben zu vernachlässigen.
Spielertypen wie Benes oder auch Leweling würden uns eigentlich weiterbringen und nicht etwa gefährden, vielleicht nicht innerhalb weniger Wochen, aber auf längere Sicht. Null Risiko funktioniert weder im Fußball noch im Leben, es wiegt einen eher in einer nicht vorhandenen Sicherheit. Und wenn Dirk Zingler glaubt, dass bei Schweinefußball trotzdem siebzigtausend Zuschauer ins Olympiastadion strömen (und uns zujubeln wollen und nicht etwa dem Gegner) und dabei viertausend teure Business-Seats besetzt werden, wovon er im Interview, angesichts der finanziellen Möglichkeiten („Schlaraffenland“), ebenfalls spricht, dann könnte er einem Irrtum erliegen. Der harte (Zuschauer)Kern des Vereins ist nämlich nicht so groß und die Eventies stehen dauerhaft weder auf das Oly (wie denn auch?) noch auf Fußball, der sich freiwillig auf das Nötigste beschränkt. Ganz davon zu schweigen, dass so ein Fußball höchstwahrscheinlich in den Abstieg führt und dieser ist dann in der Folge schwer zu korrigieren, wie verschiedenste Beispiele eindrucksvoll zeigen.
Insofern brauchen wir unbedingt Weiterentwicklung und Spielertypen, die Fußball spielen wollen und können - natürlich alles im Rahmen der Möglichkeiten und mit Augenmaß. Ein Trainer und ein Sportdirektor in einem Verein wie dem unseren sind ja automatisch mehr gefordert, gerade weil sie nicht aus dem Vollen schöpfen können, sie müssen sich was einfallen lassen, wie man das vorhandene Potential optimal einsetzt. Fehleinschätzungen kann man sich da natürlich weit weniger leisten als bei den Schwergewichten der Branche, das macht es fraglos ziemlich schwierig. Doch von vornherein sportliche Weiterentwicklung per Dekret abzublasen - das ist schwer zu verstehen und zeugt eher von Schwarz-Weiß-Denken. Zudem ist es unattraktiv für die meisten ambitionierten Spieler, wenn es nicht gerade Defensivspieler sind. Deswegen halte ich solche markigen Aussagen nicht nur für schwierig, sondern sogar für verkehrt, halten zu Gnaden. Auch wenn es natürlich dem alten und oft zitierten Satz folgt: „Ick jeh nich' zum Fußball, ick jeh zu Union!“. Nur sollte so ein launiger Spruch eher nicht die Vereinsphilosophie bestimmen, selbst wenn er überwiegend seine Berechtigung hatte, schönen Fußball gab es in meinen 47 Jahren Union tatsächlich eher selten.
Ich gehöre trotzdem zu denen, die weiterhin eine spielerische Weiterentwicklung beim 1. FC Union anmahnen werden (verlangen und fordern kann ich sie sowieso nicht). Dass Pragmatismus und Erfolg dabei an erster Stelle stehen, versteht sich von selbst. Nur schließt das eine das andere eben nicht aus. Da Trainer Steffen Baumgart nicht rausfliegt, sondern sein Vertrag vielmehr heute verlängert wurde, scheint er dem Auftrag des unbestritten allmächtigen Präsidenten ja zu folgen. Ich hoffe insgeheim, nicht allzu kategorisch. In der einen oder anderen Viertelstunde blitzte ja durchaus mal was auf…
12. Januar: Wir nehmen die Wettbewerbs-Verzerrung an – Doppelte Punkte-Angebote bei den Augsburger und Stuttgarter Schwaben
Icke: Die völlig überdimensionierte und künstlich aufgeblasene Weltmeisterschaft im Sommer 2026 hat Auswirkungen auf den Spielplan des 1. FC Union Berlin. Negative Auswirkungen! Aber auch die "Spielplanungs-Experten" beim DFB hätten mit mehr Kompetenz eine bessere Lösung finden müssen. Nun haben wir den Salat.
Am Samstag absolvierten wir unser normales Punktspiel gegen die Mainzer. Müssen am Donnerstagabend (20.30 Uhr) in Augsburg antreten, um dann am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) gleich wieder beim VfB Stuttgart zu spielen.
Drei Spiele in acht Tagen. Zwischen Augsburg und Stuttgart haben wir gerade mal 48 Stunden Rekonvaleszenz-Zeit. Warum wir hier keinen Protest eingelegt haben, verwundert mich. Wahrscheinlich schätzen Dirk Zingler und Oskar Kosche unsere Chancen dabei gering ein. Ich auch, gemacht hätte ich es trotzdem. Es ist schlichtweg eine Wettbewerbs-Verzerrung. Es trifft eben nicht alle Mannschaften gleich schlecht. Nun aber ist der Drops gelutscht.
Auf Grund der Auswärtsspiele und der Konzentrationshäufigkeit in dieser Woche erwartet keiner etwas von uns. Zwei Niederlagen wären "das Normale". Aber genau hier werden wir hoffentlich überraschen. Zumal die Augsburger gerade frisch verprügelt worden sind. 0:4 in Gladbach unterzugehen, das ist schon bitter. Allerdings gehören die Augsburger nicht wirklich zu unseren Lieblingsgegnern. Von insgesamt 16 Duellen – konnten wir gerade einmal zwei Spiele gewinnen. Es ist dringend angebracht, diese Statistik zu verbessern. Wenn es kompliziert wird, sind wir aber meist voll da.
Augsburg liegt auf Platz 15. Zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Sie brauchen ganz dringend einen Dreier. Trainer in Augsburg ist Manuel Baum. Er ist der Interims-Trainer mit Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Ein wenig rumort es dort immer noch. Und Baum macht teilweise komische Dinge. Zum Beispiel beordert er den Berliner Außenbahnspieler Anton Kade auf die Mittelstürmer-Position. Er ist der Bruder von Julius Kade, der mal bei uns spielte. Testete dann Kevin Schlotterbeck auf der zentralen Position in der Verteidigung, um dann zuletzt den 19-jährigen Banks in die Zentrale zu stellen. Das zeigt eins: In Augsburg wird noch viel probiert, wie es am besten funktioniert. Lasst uns das ausnutzen. Unsere Abwehr steht. Rechts MUSS wieder Trimmel spielen. Und vorn darf Steffen Baumgart auch wieder Konstanz walten lassen. Zuletzt Ansah draußen zu lassen, wäre fast schief gegangen. Und auch Schäfer ist aktuell formstärker als Kemlein. Daraus ergäbe sich – wie von selbst – folgende Formation für Augsburg: Rönnow – Doekhi, Querfeld, Leite – Trimmel, Khedira, Schäfer, Köhn – Burke, Ilic, Ansah.
In Stuttgart wird es dann einiges an Rotation zu sehen geben. So ganz spurlos wird das Match in Augsburg nicht an allen vorbei gehen, so dass nach 48 Stunden alle schon wieder bei 100 Prozent sind. Allerdings ist mir für das Spiel in Stuttgart nicht bange. Immer wenn wir gegen Spitzen-Mannschaften antreten, passen wir uns automatisiert dem höheren Niveau an. Ergo wird das hoffentlich auch wieder so sein. So unsere Abwehr wieder steht, müssen "nur" noch Ansah oder Burke, vielleicht sogar Ilic einen Top-Tag haben und wir nehmen auch von dort etwas mit.
Apropos Ilic. Zwischen dem Unionfux und mir gab es eine sehr intensive Diskussion, muss Ilic nun das Tor vor dem leeren Mainzer Tor machen oder nicht? Ich sage nach wie vor: ja. Der Unionfux bringt es auf den Nenner: es war dann doch komplizierter, als man denkt. Eins bleibt aber im Konsens. Kaum einer ist so aktiv und engagiert auf dem Platz wie er. Er arbeitet auch in der Defensive stark mit. Und er spielt vor allem kluge Pässe, was ACHT (!) Torvorlagen in Pflichtspielen (sechsmal Bundesliga, zweimal Pokal) eindrucksvoll belegen. Jetzt ist es an der Zeit für ihn, auch mal selber einzunetzen.
Lieber Baume und falls der Verein Ljubicic nicht verliehen bekommt … Du hast aktuell keinen effizienteren Stürmer als ihn. Ganze zweimal hast Du ihn nur eingewechselt und jedes Mal hat er Dir es mit einem Tor gedankt. Nur mal ein kleiner Hinweis, falls Du wieder mal ein Tor benötigst! Eisern.
11. Januar: Schadensbegrenzung gegen Urs Fischer: Union rettet Punkt gegen Tabellenletzten
Unionfux: Union und die Tabellenletzten, das ist ein ganz eigenes Kapitel, speziell zu Hause - und es ist kein gutes, ich erspare uns die Beispiele, die ohnehin jeder kennt.
Nachdem das so hartnäckig und bis fast zuletzt prognostizierte Schneesturmchaos ausgeblieben ist (der Alarmismus in diesem Land treibt immer seltsamere Blüten), sind die Bedingungen ziemlich erträglich, immerhin ist es ja Januar. Und es ist kein so ganz gewöhnliches Spiel, eben weil der Tabellenletzte Mainz 05 kommt und der ja seit Dezember einen neuen Trainer hat: Urs Fischer - donnernd mit "Fussballgott" begrüßt.
Die Partie ist anfangs gar nicht so übel, nach fünf Minuten setzt sich Khedira auf rechts phantastisch gegen Sano durch, passt zum Startelf-Debütanten Burcu, aber der setzt den Ball aus fünf Metern links vorbei - das hätte zwingend die Führung sein müssen. Wir versuchen weiter, nach vorn zu spielen und Dominanz auszustrahlen, dabei kommt aber wenig über Ansätze hinaus und nach einer guten Viertelstunde kommt Mainz vermehrt zu Chancen, die aber der gewohnt sichere Rönnow hält.
In der dreißigsten Minute allerdings genügt ein guter Pass des Mainzers Lee in die Spitze, dort klafft eine zu große Lücke. Amiri kann den Ball mitnehmen und technisch gekonnt einnetzen. Beinahe gelingt Burcu die direkte Antwort, er setzt den Ball aber einen Meter rechts vorbei. Bis zur Pause passiert dann relativ wenig, wir tun uns gewohnt schwer im Spielaufbau, versuchen es zu viel mit langen Bällen, es fehlt allgemein an Präzision, Laufwegen und Ideen, nur nach einer Köhn-Ecke (eine von ingesamt nur zwei Ecken) bekommt der weitgehend unglückliche Burke noch eine Chance, die er aber nicht nutzen kann.
Nach der Pause geht es relativ zäh weiter, erst Burke hat nach einer Stunde eine Möglichkeit, Minuten später verpasst Khedira eine Eingabe des Schotten nur knapp. Doch die Mainzer machen das zweite Tor, es wird flott über Lee und Veratschnig gespielt und am langen Pfosten lauert, völlig frei, Hollerbach, der dann keine Mühe mehr hat, die Kugel über die Linie zu schieben. Und ebenjener Hollerbach, der im Übrigen in diesem Spiel all seine Stärken und Schwächen zeigt, kann kurz danach sogar das dritte Tor machen, aber trifft zum Glück nur das Lattenkreuz. Ganz ehrlich: viel Hoffnung hat man auf den Rängen nicht, wo sollen denn jetzt noch mindestens zwei Tore herkommen?
Doch dann bedient der eingewechselte Ansah Köhn und der flankt sauber auf den ebenfalls eingewechselten Jeong und der geht in die Knie und köpft ein. Und nur zwei Minuten später nimmt Schäfer (eingewechselt!) einen Fehlpass der Mainzer Abwehr auf und hebt den Ball aus 25 Metern aufs leere Tor, der klatscht aber nur an die Latte und den Abpraller kann Ilic nicht verwerten, weil der Ball zu hoch zurückkommt, er ihn nicht mehr gedrückt bekommt und deswegen aus kurzer Distanz übers Tor semmelt. Es ist schon erstaunlich, wie sehr der fleißige und fussballerisch gute Serbe vom Pech verfolgt wird und immer noch ohne Torerfolg dasteht.
Doch wir machen weiter Druck und schließlich bringt Köhn einen Freistoß aus dem linken Halbfeld exzellent vor das Tor, Doekhi kann sich gegen zwei Mainzer durchsetzen und köpft an die Unterkante der Latte und der natürlich eingewechselte Ljubicic geht auf Nummer sicher und köpft den Ball endgültig über die Linie. Die bewegten Bilder beweisen später, dass das schon noch nötig war, insofern ist es richtig, Ljubicic das Tor zuzuschreiben - und zu gönnen ist es ihm auch. Wir versuchen danach zwar noch, aufs dritte Tor zu gehen, Ansahs Schuss aus aussichtsreicher Position wird aber geblockt und in der relativ kurzen Nachspielzeit (die neuerdings an der Anzeigetafel mitläuft!!) wird das Spiel vogelwild - auf beiden Seiten, es bleibt letztlich beim Unentschieden.
Sicher ist ein Punkt eigentlich zu wenig, wenn man aber den Spielverlauf sieht, ist man doch mit der Schadensbegrenzung relativ zufrieden. Erst in der Schlussviertelstunde entwickeln wir den Druck, der nötig ist, einen Kontrahenten in der Bundesliga niederzuringen, der, zugegeben, besser ist, als sein derzeitiger Tabellenplatz aussagt. Der Ball läuft jedenfalls besser als bei uns. Spielerisch bleiben bei uns also nach wie vor große Fragezeichen, doch für besseren Fussball fehlen uns offenbar die Spieler und wohl auch der Trainer - aber wenn der Punktestand stimmt, will das wohl kaum jemand so genau wissen und das ist glücklicherweise der Fall.
Es geht schon am Donnerstag in Augsburg weiter und dann am Sonntag beginnt die Rückrunde in Stuttgart, wo gerade Leweling weiter aufdreht, den wir ja bekanntlich für schlanke fünf Millionen dorthin, ganz ohne Not, verschenkt haben. Ich könnte immer noch Knochen kotzen bei der Tatsache, auch mit dem Wissen, dass Stuttgart gerade ein 40 Millionen-Angebot aus der Premier League abgelehnt hat. Und wir hoffen noch auf ein paar Millionen für Leite und Doekhi… Irgendwas läuft da nicht so wirklich optimal.
Noch eine Info am Rande: Wir sollen schon relativ weit mit dem zweiundzwanzigjährigen belgischen Innenverteidiger Zeno van den Bosch sein (war auch bei Gladbach im Gespräch), der mit 1,91 Gardemaß aufweist, U21-Nationalspieler und Stammspieler bei Royal Antwerpen ist - weist das auf bestimmte Abgänge hin oder ist das schon ein Vorgriff auf den Sommer? Klingt auf jeden Fall interessant, mal sehen, wie sich das weiter entwickelt.
9. Januar: Das Union-Spiel am Samstag gegen Mainz wird stattfinden
Icke: Das Bundesliga-Punktspiel gegen Mainz 05 am Samstag, den 10.1.2026 um 15.30 Uhr, wird aller Voraussicht nach stattfinden. Christian Arbeit sieht das auf Anfrage von uns genauso.
Der Deutsche Wetterdienst hat seine Schneewarnung auch zurückgezogen. Da auch die vorhergesagten Temperaturen mit -4 Grad im Rahmen bleiben, gibt es keinen Grund, das Spiel zu verlegen. Einzig die Schneemassen müssen noch geordnet werden. Da allerdings ist Union – zusammen mit einigen Fans – dran.
Und Mainz 05 wird ein spannender Gegner. Zum einen gibt es ein Wiedersehen mit Urs Fischer, der jetzt dort der Trainer ist. Zum anderen kommen die Mainzer als Tabellenletzter zu uns. Ein "Hinten-Reinstellen" sollte es Seitens der Mainzer nicht geben. Sie müssen bei uns gewinnen, die Abstände zu den eventuell rettenden Plätzen 15 und 16 betragen immerhin schon 6 beziehungsweise 4 Punkte.
Allerdings können wir davon ausgehen – und so gut kennen wir Urs – er wird erst einmal (die ersten 15 bis 20 Minuten) seine Defensive stärken. Ex-Unioner Hollerbach wird auflaufen und der zweite Ex-Unioner Maloney scheint bei Fischer auch kein Stammspieler zu sein.
Sehr große Änderungen hat Fischer in Mainz bisher nicht vollzogen. Die Qualität im Aufbauspiel ist bei ihnen mit Nebel, Amiri und Lee nach wie vor vorhanden. Da sind sie sogar klar stärker als wir. Für ganz vorn hat sich Fischer – den robusten Tietz aus Augsburg geholt. Ob nun er wirklich gleich im Stamm aufläuft oder U21-Nationalspieler Weiper spielt – dürfte für uns nicht spielentscheidend sein. Aufpassen müssen wir auf beide.
Das Drumherum wird auch vom traurigen Tod von Andre Rolle bestimmt sein. Viele werden an ihn denken. Eine Choreo wird vorbereitet sein und eine Gedenkminute versteht sich sowieso von selbst. Wahrscheinlich hat der Verein sogar noch mehr geplant. Andre Rolle hat es verdient! Und ganz sicher wird er Spiel 1 - ohne ihn – mit verfolgen.
Der 1.FC Union könnte seinen überraschend guten Tabellenstand (Platz 8 mit 21 Punkten) stärken. So wir drei Punkte hierbehalten, muss die vor uns stehende Frankfurter Eintracht gegen Dortmund auch erst einmal gewinnen. Im Idealfall wären wir bis auf einen Punkt an ihnen dran. Aber wir wollen nicht von oben träumen. Schon gar nicht im Gedenken an Andre, dem genau das immer ein Gräuel war. Freuen wir uns auf ein schönes Spiel gegen unseren Ex-Trainer. Eisern!
6. Januar: Ein großer Unioner ist gegangen: Abschied von unserem Freund André Rolle
Icke: Diese Nachricht haute mich heute von den Socken. Erst einmal tief durchatmen, dann einen (kleinen) Black Label getrunken. Andre Rolle – mein Freund – ist gestern Abend (5.1.2026) friedlich im Krankenhaus Köpenick eingeschlafen. Und Gott sei Dank konnte er sich noch von seinen Liebsten verabschieden.
Andre Rolle war ein ganz Großer - großartiger Mensch, Vater, Sohn, Unioner, Kumpel, Freund. Christian Beeck traf es heute verbal perfekt: "So ein feiner Mensch", war sein erster Satz, der ihm einfiel. 68 Jahre ist noch viel zu früh zum Gehen. Und diesen Sommer hatte er versprochen, mich endlich (in meinem neuen Domizil) zu besuchen. Nachdem wir uns das schon etliche Male vornahmen, kam immer etwas dazwischen.
Ja, Andre war krank. Trotzdem sah es zuletzt so aus, als wenn es gesundheitlich mit ihm bergauf ging. Seine (regelmäßigen) Besuche im Virchow-Krankenhaus sollten seltener werden. Wir freuten uns darauf. Und dann kommt dieser Schlag tief in die Magengrube. Unser ehemaliger Stadionsprecher war schlichtweg ein Vorzeige-Unioner. Immer klar in seinen Äußerungen. Auch wenn es dem einen oder anderen nicht passte (deshalb vielleicht verstanden wir uns so gut). Besonderen Spaß hatten wir beide bei der Gründung des FC User 04. Ein Fan-Fußball-Spiel An der Alten Försterei mit allem Pipapo (Flutlicht, TV/RBB) zu organisieren und es zu einem tollen Erlebnis für Alle zu gestalten, das war seine (und meine) Welt. Lieber Andre, wir werden Dich vermissen. Kerle wie Du werden heute nicht mehr gebaut. Und ich vermisse Dich ganz besonders… EISERN.
Unionfux: André Rolle kannte ich schon, bevor ich ihn kannte - zumindest seine sonore, angenehme Stimme, denn er war viele Jahre Stadionsprecher beim 1. FC Union, in äußerst schwierigen Zeiten, in den Neunzigern. Dann fielen mir seine ebenso intelligenten wie wichtigen und streitbaren Beiträge im Unionforum auf und umsomehr freute es mich, als sich André bei mir meldete und vorschlug, man könne sich ja mal verabreden. Wir waren uns auf Anhieb sympathisch und dem einen Treffen folgten viele weitere - und jedesmal war es ein Highlight, wir hatten oft denselben Blick auf’s letzte Spiel und auf das sonstige Geschehen bei unserem Herzensclub und wenn mal nicht, haben wir uns die Köpfe heißgeredet und fast immer konnte ich was lernen, denn André war ein überaus kluger und lebenskluger Mensch mit einem großen Herzen, der sich keinem Argument gegenüber verschloß - auch, wenn er geradezu legendär stur sein konnte.
So verweigerte er beispielsweise in unserer Aufstiegssaison in die Zweite Liga strikt einen Besuch im Jahn-Tierpark, in den wir wegen des Stadionneubaus ausweichen mussten, denn schließlich hatte dort lange der ehemalige Serienmeister gespielt und somit war das Gebiet für ihn verseucht und unseres Vereins irgendwie unwürdig. Das konnte man nachvollziehen oder auch nicht, aber man respektierte es natürlich und ein wenig imponierte es einem ja auch, dass jemand so klare Prinzipien und so einen starken Charakter hatte.
In den letzten Jahren ging es ihm leider gesundheitlich immer schlechter, er ertrug es tapfer und ohne viel Drama, seine Besuche in der Alten Försterei waren deswegen eine Seltenheit geworden, vorbei die Zeiten, da wir uns im Stadion über den Weg gelaufen sind und uns kurz über das Spiel austauschten. Zuletzt haben wir an meinem Geburtstag vor gut zwei Monaten telefoniert, er klang eigentlich wie immer, auch wenn er sich über seine kritische Situation im Klaren war. Er wünschte sich so sehr, dass er noch ein paar Jahre hätte, um seine Enkel weiter aufwachsen zu sehen, daraus wird nun leider nichts. Der große Unioner und feine Mensch André Rolle ist gestern gestorben, viel zu früh. Er wird nicht nur mir gewaltig fehlen, denn solche Menschen sind selten - die große Lücke, die er hinterlässt, ist nicht wirklich zu schließen, ohne ihn wird es nicht mehr dasselbe sein. Und doch er lebt weiter, in den Erinnerungen und den Herzen all jener, die ihn kannten, liebten und immer weiterlieben werden. Gute Reise, André, ich denke an dich - und bin tieftraurig und gleichzeitig doch so froh, dass wir Freunde waren, nein, sind.
3. Januar: Los geht's: Das neue Jahr hat's in sich!
Unionfux: Das war’s schon wieder mit der Winterpause, die ja schon seit einiger Zeit bestenfalls eine Weihnachtspause ist - gestern war der Trainingsauftakt und in einer Woche spielen wir bereits wieder um Punkte in der Alten Försterei gegen den derzeitigen Tabellenletzten Mainz 05, der ja mittlerweile von Urs Fischer trainiert wird, hoffentlich lassen die Wetterbedingungen das dann auch zu.
Was das neue Jahr für unseren Verein bringen kann und wird, ist zu diesem Zeitpunkt nicht so wirklich abzuschätzen, klar ist nur eins: die Herausforderungen werden kaum kleiner. Schon der Januar ist in mehrfacher Hinsicht ein dickes Brett: fünf Punktspiele innerhalb dreier Wochen, zwei Begegnungen gehören ja noch zur Hinrunde - gegen Mainz und auswärts in Augsburg, danach das Rückspiel des Saisonauftakts in Stuttgart, dann kommt Borussia Dortmund, schließlich sind wir in Hoffenheim zu Gast. Obendrein wird das offene Transferfenster unbestritten Unruhe und Unklarheiten mit sich bringen, insbesondere, was unsere Abwehr angeht. Der mögliche Abgang von Leite ist wahrscheinlich eher kompensierbar als der von Doekhi, obendrein kommt die Personalie Ilic und vielleicht gar noch eine obendrauf, von der wir noch nichts ahnen? Das Verleihen von eher unbedeutenden Spielern wie Ljubicic oder auch Ogbemudia, der gerade für ein halbes Jahr zum Drittligisten Waldhof Mannheim verliehen wird und mit einem verlängerten Vertrag im Gepäck, fallen sicherlich unmittelbar weniger ins Gewicht.
Die Frage wird natürlich sein: können wir uns verstärken oder zumindest Abgänge adäquat ersetzen und wie schnell sind dann diese Spieler in der Lage, ins Geschehen einzugreifen? Der Wintertransfermarkt ist seit jeher wesentlich schwieriger als der im Sommer und mittlerweile so kaum noch haltbar, weil sich die ohnehin bekannten Probleme aus terminlichen Verschiebungen heraus verschärft haben. Insofern muss man das Fenster an die veränderten Bedingungen anpassen, vielleicht sollte er Mitte Dezember beginnen und Mitte Januar enden, auch wenn die Feiertage dazwischen liegen. Was nützt denn ein Transfer, der unter Umständen erst am 22. Spieltag relevant werden kann? Von der schon erwähnten Unruhe mal ganz abgesehen, die hier und da schon an Wettbewerbsverzerrung grenzt, allein deswegen sollte also schnell eine unkomplizierte Modifikation her, dazu würde ja auch nicht allzuviel gehören. Aber zumindest diesmal ist es so, wie es ist, angesichts unseres doch einigermaßen heftigen Programms muss man auf möglichst glatt gehende Geschäfte hoffen, lassen wir uns überraschen und verlassen uns auf Horst Heldt und natürlich auch auf das nötige, unverzichtbare Glück.
Am Montag testen wir zweimal 60 Minuten gegen Wismut Aue, trainiert von Jens „Nischel“ Härtel, der ja auch weite Teile der turbulenten Neunziger eine feste Größe bei uns war, hoffentlich lassen die Platzverhältnisse ein sinnvolles Spiel überhaupt zu. Auf jeden Fall geht’s wieder los, noch ist das Kribbeln leicht, wird sich aber schnell verstärken, allein die Aussicht, den Klassenerhalt frühzeitig einzutüten (wenn auch nicht endgültig), ist schon verlockend. Der Jahresausklang 2025 machte Lust auf mehr - Ende Januar sind wir auf jeden Fall schlauer.Natürlich möchte ich nicht versäumen, all unseren Lesern ein in jeder Hinsicht gutes 2026 zu wünschen, bleibt uns auch in diesem Jahr gewogen und natürlich hoffen wir alle für unseren Verein das Beste, wäre schön, wenn wieder mehr Kontinuität auf dem Platz zurückkommen und vor allen Dingen die Alte Försterei wieder zur fast uneinnehmbaren Festung werden würde. Also, nochmal tief Luft holen, ums mit einer alten Mineralölwerbung zu sagen: es gibt viel zu tun, packen wir’s an!!
27. Dezember: Transfer-Theater - die Bühne geht auf
Icke: Wenn Leeds sich wirklich um Doekhi bemüht, dann haben wir wohl keine Chance mehr. Der deutsche Leeds-Trainer Farke möchte in der Winterpause auf eine Dreierkette umstellen. Nach dem 19.Spieltag stehen die Engländer auf Platz 16 der 1.Liga und sind akut abstiegsgefährdet. Natürlich macht das dann Sinn, so eine Umstellung sofort zu unternehmen. Das stärkt wahrscheinlich auch deren Abwehr. Und was gibt’s da Besseres, als den torgefährlichsten Innenverteidiger in Europa zu holen. Unser Vorteil dabei, mit dem Wissen, sie wollen und brauchen ihn unbedingt, können wir wohl noch ein paar Taler zusätzlich generieren. Schaffen wir es, noch 6 Millionen für ihn zu erhalten, dann wäre das ein großer Erfolg. Sprich 1 Million pro Monat Vertragslaufzeit.
Gleiches gilt wohl für Leite, für den die Liste der Interessenten immer länger wird. Angeblich soll es für ihn ja schon Angebote um die 6 Millionen Euro geben. Schwer zu glauben, aber hoffen wollen wir es einmal. Sein Nachfolger stände mit Uduokhai schon fest. Eventuell gelingt uns dabei sogar noch ein kleines Transferplus.
Bis zum 3.Februar läuft die Winter-Transfer-Phase. Eigentlich ein Unding, weil zu dieser Zeit die Punktspiele schon wieder laufen. Augenblicklich sieht es also für unsere Abwehr alles andere als gut aus. Ein dezentes Chaos droht hier. Das blockiert auch unser zentrales Mittelfeld. Einen weiteren Abgang wird es hier dann auch nicht geben, weil wir eventuell Kral für die Innenverteidigung brauchen, so Leite und Doekhi gehen. Was ich mir allerdings immer noch nicht vorstellen kann.
Im Sturm hält sich beharrlich das Maina-Gerücht. Das ich diesen Transfer für völlig schwachsinnig halte, sagte ich schon. Wir brauchen als Team keine DREI Sprinter, die allesamt fußballerisch begrenzt sind. Illic zu Glasgow oder Burnley ist genauso verrückt. Es sei denn, wir haben eine neue Stürmer-Idee. Auch das Gerücht hält sich hartnäckig. Dennis aus der Türkei für das rein defensive Mittelfeld macht ebenso wenig Sinn, sprich überhaupt keinen. Es sei denn, Baumgart plant Doekhi durch Khedira zu ersetzen. Früher hat Khedira auch öfter Innenverteidiger gespielt. Dann würde die 6 frei werden und die Verpflichtung würde an Gehalt gewinnen. Allerdings ist das eine wilde These, das gebe ich zu.
Warum mit Traore und Lazaro immer und immer wieder rechte Verteidiger bzw. Spieler für die rechte Außenbahn als Gerücht auftauchen, wird mir für immer ein Rätsel bleiben. Mit Trimmel, Juranovic und Skov haben wir drei Nationalspieler für diese Position im Kader. Das wäre völliger Irrsinn. Jeremiah St. Juste ist bei Sporting B völlig in der Versenkung verschwunden. Er wäre allerhöchstens eine preiswerte Ergänzung für die Innenverteidigung. Immerhin hat er längere Zeit nicht höherklassig gespielt. Sportings Plan, für ihn auch noch einmal richtig abzukassieren, schlug fehl. Warten wir es ab, was wirklich passiert. Die guten Leistungen von Leite, vor allem aber Doekhi … sind uns jetzt hinderlich. Allen Unionern und Sympathisanten ein gesundes neues Jahr! Eisern!
27. Dezember: Kerzengerade, erfolgreich und Eisern - Heinz Werner
Icke: Heinz Werner - die erste Trainer-Legende vom 1. FC Union wird am 27. Dezember 90 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch! Eine Weisheit vom alten Trainerfuchs blieb bis heute erhalten. 1977 - ein Jahr, in dem ich schon Union-Fan war, ordnete er ein Trainingslager im Frauenwald am Rennsteig (Thüringen) an. Das Gebiet gehört zu Ilmenau.
Dort soll er den legendären Satz geprägt haben: "Wenn Ihr schon nicht so gut Fußball spielen könnt wie die anderen, dann müsst Ihr wenigstens besser laufen können." Und nach der Devise trainierte er schon damals Union. Hat es geholfen? Ja! Zumindest in der Saison.
Gleich beide Spiele gewann der 1. FC Union gegen den übermächtigen Stasi-Verein mit 1:0. Und wir hielten die Klasse. Für Union war das eine gute Saison. Eine Legende besagt außerdem, der Mielke-Stürmer Riediger suchte noch Stunden nach dem Abpfiff seinen Fußball-Schuh. Potti Matthies hatte diesen Volley in der Saison beim Derby weggekickt. Die gelbe Karte dafür lächelnd gern in Kauf genommen. Werner soll es mit einem süffisanten Lächeln betrachtet haben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand, der diese zwei Derbys erlebt hat, heute kein Union-Fan ist. Das ist fast ausgeschlossen.
Die Aussage von Heinz Werner könnte auch aktuell aus dieser Saison 2025 stammen. Es hat sich nichts geändert. Nur die Klasse - wir spielen jetzt Bundesliga, statt DDR-Oberliga. Und Gott sei Dank - den Stasi-Verein gibt's nur noch in Miniatur-Ausführung. Die Helden und Führungsspieler hießen damals Matthies, Sigusch und Bohla. Die drei waren einfach überragend. Im besagten Trainingslager ließ Werner den Union-Kader in Magath'scher Manier rotieren. Überlieferungen besagen, die Empathie-Werte der Spieler zum Trainer Werner sanken auf Minuswerte.
Der alte Fuchs wusste sich aber zu helfen. Er lud einfach die Spielerfrauen mit in das Trainingslager ein. Und Schwups hatten sich alle wieder lieb. Werner war nicht nur ein harter Hund, er hatte auch Einfühlungsvermögen. Dazu konnte er nie von Union loslassen. Er ist heute noch bei Mitgliederversammlungen (als Ehrenmitglied) und Veranstaltungen dabei. Und Werner legte sich auch schon mal ganz gern mit den Genossen an. Was passt da besser zusammen als Werner und Union.
Heinz Werner war ein Tausendsassa. Er spielte bei Lok Stendal selbst Fußball. Auch später bei Traktor und Motor Schwerin. Dann begann seine Trainer-Karriere mit den Stationen: Schwerin, KKW Greifswald, DFV, Hansa Rostock, 1. FC Union, Stahl Brandenburg, FC Karl-Marx-Stadt, MSV Duisburg, FC Matsunichi (China), Elektronic Guangzon (China), FSV Zwickau. Zwischendurch und auch parallel arbeitete er zudem für den DFB.
Und vergessen wir bitte auch nicht, welche Start-Bedingungen Heinz hatte. Er wurde 1935 geboren und überlebte den Zweiten Weltkrieg. Bei Kriegsende war er zehn Jahre alt. Er überstand die Nazis und den Kommunismus, erlebte auch, was es heißt Hunger zu haben. Und die fußballerischen Bedingungen hatten mit denen von heute Null gemein. Er ist im dritten (politischen) System angekommen. Musste auch erst einmal schaffen! Coole Typen haben wir in unseren Reihen. Einer davon war er. Immer "Kerzengerade, erfolgreich und Eisern"!
23. Dezember: Eine Wundertüte namens Union
Unionfux: Sieht man das beinahe unwiderstehliche goldene Tor von Schäfer in Köln, welches mehr ist als nur zwei wertvolle zusätzliche Punkte, denn es hat stark versöhnende Kräfte, da es ein paar fragwürdige Auftritte der jüngsten Vergangenheit mit einem Schlag (fast) vergessen macht und sowieso ein perfekter Schlusspunkt des Jahres ist - dann fragt man: warum denn nicht öfter, lieber Andras?
Dein Tor sieht mehr nach Können denn nach Zufall aus - das könnte, nein, das muss einfach häufiger passieren. Ebenso ist man erleichtert, weil wir offenbar Punkte in der Nachspielzeit nicht nur wegschmeißen, sondern auch einfahren können. Die Zwanzig-Punkte-Marke ist erstmal geknackt, das ist ja nicht nur für die Psyche ziemlich hilfreich.
Und man blickt für drei Wochen einigermaßen entspannt auf die Tabelle, wir führen den Rest vom Schützenfest mit relativ überzeugenden einundzwanzig Punkten an und das mit selten wirklich überzeugendem Fußball - was soll man jetzt dazu sagen? Die Sorgenfalten nach dem Spiel in Wolfsburg sind schwuppdiwupp geglättet, die Unkenrufe vorerst verstummt, statt drohendem Abstiegskampf stehen wir auf Platz acht - wer will sich im Moment ernsthaft beschweren?
Gleichwohl drängt sich die Frage auf: einfach nur Schwein gehabt oder letztlich aufgegangener Plan? Reicht der Hinweis darauf, dass Erfolg automatisch recht gibt? Sind kritische Nachfragen jetzt überflüssig, ja, gar ein bisschen unverschämt? Fußball ist nun mal ein Ergebnissport. Und ist der Sieg in Köln denn unverdient?
Natürlich nicht, denn wir sind in Müngersdorf unterm Strich die Mannschaft mit den wesentlich besseren Chancen und eben der einen entscheidenden Aktion besser und wenn wir auch nur gut zehn Minuten dominieren, vom erzwungenen Platzverweis durch den tollen Pass von Skarke auf Burcu, bis hin zur unzureichend abgewehrten Ecke von Juranovic - und was unser Ungar dann daraus macht (im Übrigen alles Einwechsler!) - das reicht schlussendlich, da ziehen wir dieses zugegeben knappe und selten ansehnliche Spiel auf unsere Seite und müssen glücklicherweise nicht irgendwelchen nicht gegebenen Handelfern hinterherhadern. Obendrauf spielt alles mehr oder minder für uns - und fertig ist das Weihnachtswundertütchen.
Aber haben wir in der bisherigen Saison unterm Strich denn nicht ohnehin mehr Punkte unglücklich verloren denn gewonnen? Obwohl so einige Spieler nach wie vor ihre Möglichkeiten eher verfehlen als erreichen (allein Jeong, Köhn, Rothe - alles immerhin Millioneneinkäufe, die nur sporadisch überzeugen konnten) und insgesamt kaum jemand einigermaßen konstant ist? Wie gut sind wir denn nun?
Selten fiel es so schwer, darauf eine einigermaßen befriedigende Antwort zu finden, erst recht nicht, ernsthaft zu prophezeien, wie die Ausbeute aus den restlichen neunzehn Spielen wohl aussehen kann. Zum Klassenerhalt wird es aller Voraussicht nach reichen, wie souverän, das wird schon entscheidend vom Wintertransferfenster abhängen: gehen Leite und/oder Doekhi, kann man sie einigermaßen adäquat ersetzen? Die Gerüchte um Ilic häufen sich auch: Celtic Glasgow und der FC Burnley sollen ernsthaft interessiert sein.
Gelingt es, die chancenlosen Spieler, wie etwa Ljubicic, zu verleihen oder zu verkaufen? Kommt tatsächlich ein funktionierender Achter/Zehner, technisch und taktisch stark - oder will man den gar nicht, weil der ja nur stören würde? Will sagen: schließen wir die eine oder andere Baustelle, ohne neue zu schaffen, ist etwas mehr Ausgewogenheit möglich, könnten positive Überraschungen auf uns warten.
Es ist eben so einiges drin in dieser Wundertüte namens Union. Wie die ziemlich unerwarteten sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen, die uns eine überaus angenehme Lockerheit verschaffen, zumindest vorerst. Und Lockerheit war ja in den letzten zweieinhalb Jahren eher selten (zum Vergleich: letztes Jahr hatten wir sechzehn Punkte nach fünfzehn Spieltagen, vorletztes Jahr sogar nur zehn!), also nehmen wir das doch mit und genießen es ein wenig - schöne eiserne Weihnachten!
21. Dezember: Fröhliche Weihnachten an der Alten Försterei - Dank Schäfer
Icke: Was für ein Strich! Schäfers Siegtor mittels satten Direktschusses aus ca. 16 Meter sorgte für den 1:0 Sieg des 1.FC Union in Köln in der 91.Minute. Die Sportsbar "Paris Rom Erkner" – wo wir das Spiel sahen – explodierte regelrecht. Das hatten die neuen Betreiber wohl so auch nie gesehen. Oldie-Tische verwandelten sich binnen Sekunden in Party-Meilen. Und Schäfer musste das machen. Eben weil eine Reaktion auf die haarstäubenden Fehler von Schiedsrichter Dingert (plus dem VAR) notwendig war.
Jetzt gibt es nicht nur zum Weihnachtssingen am 23.12.2025 eine fröhliche Weihnacht An der Alten Försterei, sondern um das ganze Fest, inklusive dem Jahreswechsel.
Die erste Halbzeit war zum Vergessen. Wieder einmal spielte Not gegen Elend Fußball. Das war defensiv sicher, aber nicht schön. (Fast) wie immer änderte sich das in der 2.Halbzeit. Nein das Gekicke wurde nur eine Mü besser, aber dafür spannender. Neben Schäfers Tor hatten wir eigentlich nur eine einzige richtige Chance im ganzen Spiel. Das war Querfelds Pfosten-Kopfball in der 66. Minute. Aber auch die Kölner brachten kaum etwas zu Stande.
Union gewann das Spiel schlussendlich, weil sie in den letzten 20 Minuten noch einmal "nachlegen" konnten. Wir verstärkten unsere Bemühungen das Spiel noch zu gewinnen. Köln brachte zwar El Mala, konnte den neuen Super-Star aber nicht in Szene setzen. Eben auch weil wir das wussten und aufpassten.
Und dann kam die 82.Minute. Van den Berg hielt einen Ball (bei einem Konter von uns) mit der Hand auf. Da braucht man nicht diskutieren, das ist überall auf der Welt rot. Der eingewechselte Burcu wäre durch gewesen. Der Junge brachte übrigens mehr Schwung in unser Spiel, spielte klar besser als Jeong.
In der 85.Minute wäre unsere Führung fällig gewesen. Nur Schiedsrichter Dingert und der VAR werteten das Handspiel von Kaminski nicht als Handspiel. Bei gleichen Szenen wird zu 99% gepfiffen. Ein wirklicher Anfängerfehler von Dingert. Aber es wurde noch grotesker. Drei Minuten später verlegte Schiedsrichter Dingert ein weiteres klar erkennbares Martel-Handspiel vom Oberarm zur Schulter. Jeder kann sich die Szene anschauen. Das ist ein Witz, falsch und gelogen. Warum machen der Schiedsrichter und der Video-Schiedsrichter solche eklatanten Fehler? Wir wollen mal nicht hoffen, dass (nicht zum ersten Mal) offensichtlicher Betrug dahintersteckt.
Und genau deshalb war Schäfers Tor in der Nachspielzeit sooo wichtig. Wir haben jetzt 21 Punkte und noch zwei offene Spieltag der ersten Halbserie. Stehen auf Platz 8 und führen das Mittelfeld der Bundesliga an. Wenn wir ehrlich sind, haben wir das dem Team in der Form gar nicht zugetraut. Nein wir spinnen jetzt nicht und denken an Europa. Wir möchten ein geruhsames Weihnachten haben. Und den Klassenerhalt sichern. Das wäre dann Saison Nr.7 – in der wir Nonstop erste Bundesliga spielen und drinbleiben. Frohe Weihnachte allen und ein kräftiges Eisern Union!
19. Dezember: Nochmal alles raushauen: Jahresabschluss in Köln
Unionfux: So, letztes Spiel in diesem Jahr und so ein bisschen entscheidet wohl der letzte Eindruck, wie man dieses Jahr bewertet: gewinnen wir in Köln, so stehen wir mit ordentlichen einundzwanzig Punkten da, hätten mehr als die Hälfte der berühmten Vierzig, mögliche zehn Punkte auf den Relegationsplatz, überwintern (soweit man drei Wochen so nennen kann, eine richtige Winterpause ist was anderes) zudem auf Platz acht (macht zumindest optisch was her) – beste Voraussetzungen für einen erneuten, ungefährdeten Klassenerhalt.
Bei einem Unentschieden oder gar einer Niederlage stehen wir nicht ganz so vorteilhaft, aber immer noch passabel da, aber klar ist dann auch, dass wir weiter keine Konstanz aufweisen, nicht umsonst haben wir nicht zweimal hintereinander gewinnen können in dieser Spielzeit und die Euphorie nach dem Heimsieg gegen RB wäre auch wieder verflogen.
Aljoscha Kemlein (l), Leopold Querfeld und Danilho Doekhi (1. FC Union Berlin) Zudem werden wir wissen, ob unser treffsicherer Sturm wieder nur ein Strohfeuer war oder ob das Potenzial der Angreifer sich, zumindest einigermaßen, dauerhaft ausschöpfen lässt. Mit anderen Worten: ein weiteres Spiel von hoher Bedeutung und ja, wieder mal richtungsweisend. Obwohl das RheinEnergie-Stadion (ein weiterer wunderschöner Name) als ziemlicher Hexenkessel gilt, sind die aufgestiegenen Kölner nicht so wirklich heimstark, lediglich zwei Heimsiege stehen bisher zu Buche: gegen Freiburg am zweiten und gegen den HSV am neunten Spieltag. Nichtsdestotrotz dürften wir den Kölnern das Spiel weitgehend überlassen und uns aufs Umschaltspiel verlegen, möglich wären also durchaus Ilic, Ansah und Burke in der Anfangsformation.
Verzichten müssen wir weiterhin auf Skov und auf den gelbgesperrten Haberer, könnte also sein, dass Trimmel wieder in die Startelf rutscht, schon allein wegen der Flanken und der Standards, so richtig konnte ja sonst noch kein weiterer Spieler seine Befähigung in dieser Sache nachweisen und mit dem durchaus veranlagten, jedoch ständig angeschlagenen Juranovic ist höchstens von der Bank zu rechnen. Wäre mal ganz gut, wenn da noch der eine oder andere sich dahingehend was draufschaffen könnte, immerhin sind die Standards ja ein wichtiger Teil der offensiven Mittel.
Schon verwunderlich, dass das den Verantwortlichen offenbar bisher so durchgerutscht ist, vielleicht könnte man das bei kommenden Verpflichtungen berücksichtigen. Ach ja, könnte durchaus sein, dass unsere Abwehrreihe Doekhi, Querfeld und Leite das letzte Mal zusammenspielt, andererseits: ist der Abgang von Leite und/oder Doekhi nicht schon x-mal als todsicher angekündigt worden?
Darüber hinaus findet das nächste Heimspiel ja schon am 10. Januar statt, da ist das Transferfenster immerhin noch drei Wochen geöffnet. Also abwarten. Wie auch immer: einfach den Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen, am Samstag von Anfang an mit breiter Brust auftreten und nochmal die Konzentration bündeln, dann kann das Jahresende einigermaßen entspannt werden und der Blick auf die Tabelle durchaus spaßig: auf geht's, holen wir uns drei Punkte vom Rhein!
15. Dezember: Taz und Cigerci zu schwach für Union?
Icke: Seit Wochen gibt es Gerüchte, das Ex-Unioner Taz von der dritten (Verl) in die zweite Liga (Bielefeld) wechseln möchte. Und seit mehr als 1 ½ Jahren schießt er Tore am Fließband, inklusive vieler Vorlagen. Beispiel gefällig? In besagtem Zeitraum der letzten 1 ½ Jahre hat er 59 (!) Scorer gesammelt. 25 Pflichtspiel-Tore und 34 Vorbereitungen. Mit seinen 26 Jahren ist er auch noch im besten Fußballalter. Und er hat eine Union-Historie.
Ähnliche Scorer-Werte erreichte der 30-jährige Cottbus Routinier Cigerci im gleichen Zeitraum. 29 Tore und 15 Vorbereitungen ergeben 44 Scorer in 1 1/2 Jahren. Cigerci ist der ungekrönte König in Cottbus. Lenker, Leiter und Führungspersönlichkeit. Ein Wechsel zu Essen ist gerade im Gespräch. Bei beiden darf man durchaus fragen, ob sie zu schwach sind für Union bzw. die 1.Bundesliga?
Technisch sicherlich nicht. Beide haben eine grundsolide Technik, inklusiver guter Schusstechnik. Ob das taktische Verhalten bzw. das Zweikampf-Verhalten genügt … ist schwer zu sagen. Das sind allerdings Dinge, die man lernen kann. Und ob die zwei Spieler in das taktische Konzept von Baumgart passen? Das wiederum könnte man bejahen. Cigerci hat immerhin schon 57 Profispiele im zentralen Mittelfeld (sonst meist offensiv) absolviert und dabei sensationelle 50 Scorer geschafft. Taz wohl sowieso, weil der auch auf den halboffensiven Positionen spielen kann. Vielleicht ist so eine kleine Lösung eine denkbare, vor allem wenn man darüber nachdenkt, wieviel Geld wir in den letzten Jahren für Stürmer ausgaben, die dann ständig floppten.
Ansonsten hat sich an unserer Nordkorea-Front wenig geändert. Immer noch im Gespräch ist ein Abgang von Ilic auf die Insel. Kaum vorstellbar. Aber bei den Engländern weiß man nie, welche unmoralischen Angebote sie bereit sind zu machen. Und seine erzielten Tore lassen aktuell auch weiterhin zu wünschen übrig. Ein weiteres Gerücht ist Dennis aus der Türkei. Ein defensiver Mittelfeldspieler. Wozu brauchen wir den? Da haben wir ganz andere Baustellen. Der Tausch von Leite zu Uduokhai wird wohl vollzogen werden. Die Frage ist, wann wird es bekannt gegeben? So ganz habe ich ja immer noch nicht aufgegeben, dass wir doch mal eine Rückkehrer-Aktion vollziehen. Awoniyi nach Bremen, so wie es gemunkelt wird, könnte ich nur schwer verstehen. Dann doch lieber zu uns. Auch wenn es nur eine Leihe wird. Eisern.
13. Dezember: Geht doch - Union schlägt Leipzig hochverdient
Unionfux: Zugegeben: die Rasenballer (gibt’s dieses Wort überhaupt oder ist es nur den kranken Hirnen der PR-Abteilung eines österreichischen Brauseherstellers entstiegen?) sind schon so etwas wie unser Lieblingsgegner, zwischenzeitlich haben wir gar in Serie gegen das Konstrukt aus Leipzig-Fuschl gewinnen können. Diesmal sind die Vorzeichen allerdings etwas schwieriger als sonst, denn wir sind nicht gerade im Aufwind, während der Tabellenzweite am letzten Wochenende Eintracht Frankfurt mit einem halben Dutzend ziemlich beeindruckend nach Hause schickt.
Die erste Hälfte ist dann auch von Vorsicht unsererseits geprägt, während wir im Angriff kaum etwas Interessantes zustande bringen, gelingt es uns andererseits, die Angriffe des ballsicheren Gegners weitgehend zu unterbinden. Bis auf eine Doppelchance der Gäste nach einer guten Viertelstunde: erst rettet Rönnow stark gegen Diomande, dann gegen einen Baumgartner-Kopfball nach der darauffolgenden Ecke. So geht es, auch dank unserer dänischen Katze, torlos in die Pause, man ist bis hierher einigermaßen zufrieden, auch wenn sich irgendwie die Frage aufdrängt: wie sollen wir das denn hier gewinnen?
Doch dann folgt einer der besten zweiten Hälften dieser Saison, denn jetzt beschränken wir uns nicht nur aufs Verteidigen, sondern sind auch offensiv dabei - und wie! Kemlein auf Jeong, der schickt den bis dahin glücklosen Burke, dieser lässt Lukeba eiskalt aussteigen und zieht den Ball aus fünfzehn Metern unwiderstehlich ins linke Dreieck - Traumtor und Führung! Und obendrein das erste Stürmer- und Burketor seit dem vierten Spieltag - geht doch! Die leider nicht lange hält: schon erschütternd, wie frei der gerade eingewechselte Gomis nach Flanke von Harder rechts im Strafraum ist - genug Zeit, den Ball anzunehmen und ungestört ins kurze Eck zu schießen - ein klassischer Blackout unserer Abwehr. Doch dieser Ausgleich entmutigt unsere Jungs erstaunlicherweise keineswegs, während der Kontrahent sich ziemlich sicher ist, uns jetzt im Griff zu haben. Doch weit gefehlt: nur Minuten später flankt der für Haberer gekommene Christopher Trimmel butterweich aus dem rechten Halbfeld und punktgenau vom Keeper weg, so dass Ansah keine Mühe hat einzulaufen und aus sechs Metern einzuköpfen. Stürmertor Nummer zwei und das erste Kopfballtor seit dem siebten Spieltag, erneute Führung nach einem perfekten Angriff und endlich mal wieder eine wirklich gute Flanke - geht doch!
Und auch wenn man logischerweise in der Folge meistenteils in der Abwehr gebunden ist und im Grunde kaum echte Gefahr zulässt (auch wenn einen Mannschaft wie Leipzig allein durch die hohe individuelle Klasse ja immer gefährlich ist), es werden weiterhin Nadelstiche nach vorn gesetzt, durch Schäfer, der besser Ilic eingesetzt hätte anstatt selbst abzuschließen und Skarke, der ebenso mit einem Schuss ins kurze Eck an Gulasci scheitert. Nachdem wir in den letzten beiden Heimspielen in der Nachspielzeit Siege weggegeben haben, ist es diesmal fußballgottlob anders, denn Schäfer und Ilic spielen einen Konter kurz vor Ultimo konsequent und präzise aus und Ilic bedient dann den ehemaligen Null-Tore-Skarke, denn der trifft in der Nachspielzeit ins linke Eck und zieht mit dem dritten Stürmertor den konsternierten Brausepauls endgültig den Zahn - geht doch!
Und die Alte Försterei steht zu Recht kopf, den dritten Heimsieg hat man unzweifelhaft verdient und feiert ihn dementsprechend. Drei Punkte, drei Tore (erstmals gegen RB!!) und tatsächlich drei blitzsaubere Stürmertore! Und so siegt der 1. FC Union nach einer endlich mal wieder starken und geschlossenen Leistung gegen den Erzgegner überhaupt, Mentalität und Mumm schlägt Qualität, das war unendlich wichtig für das Selbstbewusstsein der Truppe, den Abstand nach unten und die Stimmung im Verein. Vielleicht etwas unerwartet, aber vollkommen verdient - geht doch! Das Ganze bitte nochmal in Köln wiederholen, bis dahin freuen wir uns über eine erwachsene und konzentrierte Leistung im letzten Heimspiel des Jahres. Und schon witzig, dass uns die Großen der Liga irgendwie mehr liegen als der Rest…
11. Dezember: Top-Heim-Bilanz macht Hoffnung auf 3 Punkte!
Icke: Da kommt ein dicker Brocken. Im Punktspiel empfängt der 1. FC Union die Leipzig-Markranstädter. Und die haben einen Lauf. Die letzten drei Pflichtspiele alle sicher gewonnen. Darunter ein sattes 6:0 gegen Eintracht Frankfurt. Wir dagegen haben unsere letzten drei Pflichtspiele allesamt verloren. Da war zwar beim 2:3 gegen die Bayern ein sehr gutes Spiel dabei, aber gegen Heidenheim auch eine furchtbare Gurke. In Wolfsburg dagegen versuchten wir frisch nach vorn zu spielen, ließen uns aber ein ums andere Mal überrumpeln. Sprich … unsere sonst so sichere Defensive funktionierte plötzlich nicht mehr.
Gott sei Dank darf Khedira wieder spielen. Wie wichtig er für den Zusammenhalt unserer Abwehr ist, sahen wir, als er zuletzt fehlte. Ich hoffe sehr, Trainer Baumgart lässt seine Schonungs-Experimente mit Leite sein. Auch sein Fehlen wirkte sich in Wolfsburg negativ aus. Ja, natürlich will ihn wohl der Verein verkaufen, nachdem er seinen Vertrag bei uns nicht verlängert hatte. Und trotzdem, das Risiko müssen wir eingehen. Andere machen das auch. Das gleiche Wechsel-Theater gibt es (wie immer) um Doekhi. Obwohl sich dieser viel klarer äußert. Er spricht davon, sich auch einen Verbleib vorstellen zu können. Lieber Verein – steckt bitte das Geld, welches für eine Verpflichtung eines Ersatz-Kickers für Doekhi bereitgestellt wurde – in Selbigen. Es wird nicht billiger. Und der aktuell beste Kicker des 1. FC Union darf auch der Top-Verdiener im Kader sein. Alles andere wird wohl nur teurer. Bei eventuell sogar sinkender Qualität.
So ein ganz klein wenig, läuft es aktuell darauf hinaus, dass wir eventuell Doekhi von einem Verbleib überzeugen können und Leite abgeben. Dafür wohl sogar - mit Uduokhai - einen sofortigen Ersatz holen. Wenn das Heldt so hinbekommt, können wir erstmals sagen, Horst – Du hast einen guten Job gemacht. Alles andere verbirgt ein höheres Gefahren-Potential für unseren Bundesliga-Verbleib.
Und schon sind wir wieder beim aktuellen Spiel. Auf einem Abstiegsplatz stehen wir noch nicht. Allerdings haben wir gerade noch vier Punkte Vorsprung … vor Tabellenplatz 16. Deshalb gilt für Freitagabend: verlieren verboten! Unsere Heim-Bilanz gegen den Dosen-Klub sieht überraschend gut aus. Seit 2014 haben wir 8x gegen sie gespielt. Dabei 4x gewonnen und 2x unentschieden gespielt. Nur zwei Spiele haben wir verloren, darunter aber zwei Klatschen, eine mit 0:3 und eine mit 0:4. Die Gesamt-Bilanz weist uns aber 14:6 Punkte aus. Interessant ist auch, alle 4 Siege gegen die Sachsen endeten mit einem 2:1-Sieg. Damit ist die Marsch-Route für das kommende Spiel klar, schnell ein 2:0 vorlegen. Verkürzen dürfen sie dann Sekunden vor dem Abpfiff.
Wir erwarten folgende Elf: Rönnow – Doekhi, Querfeld, Leite – Trimmel, Khedira, Rothe – Kemlein, Schäfer – Ansah, Illic. Möglich wäre auch Köhn für Rothe oder Haberer für Schäfer. Verletzt ist nur Skov. Juranovic hätte sich mal wieder einen Einsatz verdient. Daumendrücken ist angesagt! Eisern.
9. Dezember: Der eine und der andere Trainer
Unionfux: Der etwas überraschende Tabellenletzte der Bundesliga FSV Mainz 05 hat einen neuen Trainer, nachdem ihr Wundertrainer Bo Henriksen, der die Mannschaft vorletzte Saison ziemlich spektakulär vor dem Abstieg bewahrt und in der Spielzeit darauf immerhin auf Platz sieben geführt hatte, nach einer ziemlichen Erfolglosserie geschasst wurde.
Nun, könnte man fragen, was geht das uns an? Zuerst einmal ist Mainz unser Gegner in einem Monat an der Alten Försterei (hoffentlich nicht als Tabellenletzter, dann wird das ein nahezu unlösbare Aufgabe…) und zudem ist der neue Trainer, das dürfte sich schon rumgesprochen haben, kein anderer als Urs Fischer.
Es ist also passiert, was nicht wenige Unionfans befürchtet haben: der wahrscheinlich beste und erfolgreichste Trainer, den wir je hatten, ist zurück in der Bundesliga. Und das ist schon ein seltsames Gefühl.
Natürlich und selbstverständlich freut man sich für ihn, wenn der sympathische Schweizer nach über zwei Jahren wieder unter Vertrag steht, aber insgeheim hoffte man, dass das eher als Schweizer Nationaltrainer oder bei irgendeinem englischen oder französischen Verein, aber doch nicht bei einem Bundesligakonkurrenten der Fall ist, auch wenn er natürlich nach fast jeder Trainerdemission der letzten beiden Jahre schnell im Gespräch war: von Gladbach bis Augsburg, ja selbst bei den Bayern. Nun also Mainz.
Es hat schon ein bisschen was davon, die ehemals große Liebe neu liiert zu wissen, und das auch noch ausgerechnet im engeren Bekanntenkreis, obendrein mit jemanden, den man noch nie so wirklich leiden konnte - das zwickt dann schon in der Herzgegend. Daran wird man sich jetzt wohl gewöhnen müssen und in dieser Saison wird man sich noch zweimal begegnen und man wird wohl um den Klassenverbleib konkurrieren.
Da einem ja das Hemd näher ist als der Rock, kann ich Urs Fischer bei seiner Aufgabe also nicht unbedingt alles Gute wünschen, da ich ihm aber auch nichts Schlechtes wünschen will, wünsche ich lieber gar nichts, seufze leise vor mich hin und bereite mich drauf vor, unseren Urs in Mainz-Klamotten zu ertragen.
Unser Trainer Steffen Baumgart indessen sieht unsere letzten drei Spiele so: "Dritte Niederlage hintereinander, drittes Spiel, wo die Leistung gestimmt hat, und trotzdem nimmst du gar nichts mit. Das ärgert." Was das Spiel gegen die Bayern angeht, sieht das wohl jeder genauso, aber in Wolfsburg und gegen Heidenheim hat die Leistung gestimmt? Aha.
Nachvollziehbar, dass er sich vor die Mannschaft stellt, aber wie soll eine Verbesserung eintreten, wenn man glaubt, die Heimniederlage in Heidenheim und der dann sicherlich schwer aufholbare 0:3-Rückstand in Wolfsburg wären allein auf Pech, eine Verkettung unglücklicher Umstände zurückzuführen? Das irritiert doch schon etwas.
Mal sehen, wie weit wir mit diesem optimistischen "Im Grunde weiter so!" kommen. Vielleicht behält der Trainer ja auch Recht. Oder besser gesagt: hoffentlich. Denn sollten wir in den zwei Spielen vor der Winterpause wieder soviel Pech haben und mit leeren Händen dastehen, dürfte es ein Jahresende mit einer Menge Sorgenfalten werden.
Wäre gut, wenn in diesem Falle wenigstens Manager Horst Heldt die Dinge nicht ähnlich sonnig sehen würde, so wie im Sommer, als er einen Benes-Ersatz für das offensive Mittelfeld für unnötig hielt. Das würde dann nämlich wirklich ärgern.
8. Dezember: Wo geht es hin – 1.FC Wundervoll?
Icke: Bevor es am 10. Januar 2026 schon wieder weiter geht, werden in 2025 noch zwei Bundesliga-Spiele absolviert. Der 1.FC Union tritt am 12.12. zu Hause gegen die Brause-Elf aus Leipzig an. Um dann vier Tage vor Heiligabend nach Köln zu reisen. Wer jetzt noch 6 Punkte erwartet … ist ein (kleiner) Fantast. Zu unterschiedlich sehen wir die Leistungen unseres Vereins. Wir reisen wie auf einer Achterbahn durch Bundesliga und Pokal.
Warum bekommen wir keine Konstanz in unsere Leistungen? In Wolfsburg spielten wir gar nicht so schlecht. Selbst unser Angriffsspiel produzierte Chancen. Aber was nützt das, wenn wir keinen Spieler haben, der auch mal eine gute Chance verwandelt. Ansah (4 Tore) – unser immer noch bester Torschütze – trifft schon länger nicht mehr. Er hat eine Formkrise, nachdem er bei uns toll in die Bundesliga startete. Natürlich kann so ein junger Mann nicht die Korsett-Stütze Nummer eins im Angriff sein. Und der zweit- und drittbeste Torschütze? Sind mit Doekhi (4) ein Verteidiger und mit Khedira (3) ein defensiver Mittelfeldspieler. Burke, der auch 3x traf, machte eigentlich nur ein einziges gutes Spiel. Und Ilic? Der liegt immer noch bei null Toren. Das Fazit lautet klar und eindeutig: uns fehlt ein treffsicherer Stürmer. Man sollte die Chance im Winter nutzen, Ljubicic zumindest verleihen. Er ist gar nicht mehr in den Kader involviert. Und auch Skarke scheint abgehängt. Für die zwei könnte man einen Treffer holen, ohne dass es gewaltige Kosten verursacht.
Und im Mittelfeld? Da spielten sich Khedira und Kemlein – zentral – als Stamm-Duo fest. Was aber passiert, wenn Khedira – wie in Wolfsburg – einmal ausfällt, sahen wir gerade. Wir schwimmen! Haberer, Schäfer und Kral werden mehr oder weniger regelmäßig eingesetzt. Sie schaffen es aber seit geraumer Zeit nicht mehr, eine Führungsrolle einzunehmen. Wir können „es“ auch mal beim Namen nennen, es macht nach so einer langen Zeit kaum noch Sinn, mit dem vorhandenen Personal weiterzumachen. Wie unverzichtbar Khedira immer noch ist, sehen wir immer erst, wenn er fehlt. Ja und Eigengewächs Kemlein entwickelt sich gut. Er kann aber noch kein Leistungsträger sein. Ein bis zwei sehr gute zentrale Mittelfeldspieler fehlen uns, um eine Leistungssteigerung überhaupt erst möglich zu machen. Kann man nicht mal bei Andrich anklopfen? Bevor er dort in den rheinischen Pillenfabriken gänzlich untergeht? Er ist alles in einer Person. Führungspersönlichkeit, 6er und 8er gleichzeitig! Zur Not könnte er auch unser eventuell bald kommendes Innenverteidigungs-Problem lösen. Nur bei uns kann er sich auch noch ein WM-Ticket lösen. In Leverkusen wird das nichts mehr. Er hat kein Standing mehr dort. Ständige Kritik, wie gerade kürzlich, kommt noch erschwerend dazu.
Apropos Innenverteidigung! Bislang war das unser Prunkstück. Nun drohen die Abgänge von Leite und Doekhi. Wahrscheinlich ist alles schon in Sack und Tüten. Man sagt es nur noch nicht. Ein erster Fingerzeig in genau diese Richtung war der Einsatz von Nsoki für Leite in Wolfsburg. Verein und Trainer wollten sehen, ob wir den Leite-Ersatz schon in den eigenen Reihen haben. Nein haben wir nicht. Und parallel dazu verdichten sich die Anzeichen, das der Leite Ersatz Felix Uduokhai heißen wird. Ihm traue ich das zu. Und Doekhi? Der ist – abgesehen von Wolfsburg – unser bester Innenverteidiger. Ihn im kommenden Sommer ablösefrei gehen zu lassen, würde am meisten wehtun. Doekhi gleichwertig zu ersetzen, erscheint aktuell unmöglich. Zumindest würde ein Qualitäts-Ersatz im zweistelligen Millionenbereich liegen. Das werden wir nicht machen und auch nicht können. In den Vorbereitungsspielen hat Baumgart ein paar Mal Kral als Innenverteidiger in der Dreierkette getestet. Für mich hat er das ordentlich gemacht. Es würde mich dem zur Folge nicht verwundern, wenn wir im Januar mit Kral-Querfeld-Uduokhai eine völlig neue Abwehrreihe präsentieren. Wahrscheinlicher aber wird es sein, dass wir Doekhi noch bis zum Sommer behalten. Wenn dann Vereine (im Winter auf Grund seiner kurzen Vertragslaufzeit) nur 2 oder 3 Millionen für ihn bieten, dann ist es sicherer Doekhi noch 6 Monate zu behalten.
Es wäre an der Zeit, dass der neue Manager Heldt zeigt, dass er Union besser machen kann. Bisher ist das noch nicht geschehen. Viele Neuzugänge und Spieler, mit denen wir verlängerten, sind einfach nur ordentliche Mitläufer. Wir brauchen aber auch ein paar Führungsspieler, Spieler, die etwas Besonderes können und auch machen. Bisher waren das unsere drei Innenverteidiger plus Keeper und Abräumer. Wie wir schwimmen, wenn zwei der fünf (Defensiv-) Spieler ausfallen, sahen wir gerade. Ohne einen neuen guten Stürmer und einen neuen Top-Vorbereiter - werden wir es auch sehr schwer haben – die 2.Bundesliga-Halbzeit zu bestehen.Was müssen wir mache
- Unser Problem mit der Innenverteidigung lösen. Wahrscheinlich werden wir einen Spieler behalten (Doekhi) und einen Spieler ersetzen (Leite-Uduokhai).
- Einen Knipser und einen Torvorbereiter neu verpflichten.
- Spieler, die keine Einsatz-Chancen besitzen, verkaufen oder verleihen: Ogbemudia, Preu, Ljubicic, Markgraf, eventuell sogar Skarke (wenn zwei neue offensive Spieler kommen).
- Und wir müssen verstärkt darauf achten – eine Qualitäts-Achse zu haben. In der Offensive haben wir keine verlässlichen Führungsspieler. Null. Es macht (auch) aus unseren bisherigen Erfahrungen keinen Sinn, drei, vier oder gar fünf halb-gute und gleichstarke Spieler im Kader zu haben. Lieber einen, besser zwei - wirkliche Qualitätsspieler. Dann kann man auch verstärkt Talente miteinbauen. So sie eine echte Führung haben.
Wahrscheinlich war es unser Plan, dass Jeong und Burke – neben Ilic und Ansah – einschlagen. Es ist so - nicht geschehen. Und ja, aus den Historien der Spieler hätte man das prognostizieren können. Wenn dann noch der junge Ansah eine Formkrise bekommt (die ihm zusteht!) und Ilic nicht mehr trifft, dann wissen wir, was uns fehlt. Horst, ich hoffe, Du hast schon gut vorgearbeitet! Eisern.
6. Dezember: Aufbaugegner Teil 2 - Union verliert gegen effiziente Wolfsburger
Unionfux: Der erfahrene Unioner weiß, besser gesagt, befürchtet es schon: Wir sind nur allzu gerne Aufbaugegner. So geschehen in der letzten Woche gegen die auswärts punktlosen Heidenheimer (die diesmal dummerweise wieder in letzter Minute durch ein Glückstor gegen Freiburg gewinnen), diesmal gegen Wolfsburg, die ihren letzten Heimsieg im Januar feiern konnten. Alle Zahlen dieses Spiels sind auf unserer Seite: Mehr Ballbesitz, mehr gewonnene Zweikämpfe, selbst eine bessere Passquote, mehr gelaufen, erstaunliche 21 zu 4 Torschüsse (davon 6:3 aufs Tor) und sage und schreibe 11:0 Ecken. Aber am Ende steht eine bittere 1:3 Niederlage - im Wesentlichen, weil wir dreimal blitzsauber ausgekontert werden: alle Treffer ratz-fatz (eben auch technisch makellos, da haut alles hin) und obendrauf sogar ein vierter, der wegen knappem Abseits zurückgenommen wird.
Zweimal lässt sich Doekhi etwas düpieren: Nach zehn Minuten zieht Wimmer von außen nach innen und schließt ab, dann kann Kumbedi von links durchgehen, legt auf Amoura ab und wieder kann Doekhi ihn nicht am Torschuss hindern, obwohl nur zwei gegnerische Stürmer unseren Strafraum besetzen. Schließlich kriegt Nsoki im Mittelfeld einen Ball nicht unter Kontrolle und fällt zudem hin, so dass Eriksen mit einem cleveren Pass Majer einsetzen kann. Das sieht alles sehr leicht aus, zudem das schon erwähnte Abseitstor und zwei Rettungstaten von Trimmel und Rönnow in höchster Not, währenddessen von uns bis dahin lediglich ein Querfeld-Kopfball die Latte streift.
Wir wachen erst nach dem Abseitstreffer richtig auf, legen unsere Passivität ab und machen endlich Betrieb. Prompt trifft Nsoki bei seinem Startelfeinsatz, wenn auch etwas glücklich, denn der Schuss wird durch einen Wolfsburger ins Tor abgefälscht. Aber die Wolfsburger werden sofort nervös, während wir weiter drücken, allerdings keine rechte Torgefahr entwickeln, auch wenn uns ein möglicher Elfer nach gut achtzig Minuten verweigert wird. Doch kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit gibt es keine zwei Meinungen und deswegen doch noch einen Elfmeter für uns: Koulierakis hat Ilic beim Textilvergehen doch tatsächlich das Trikot halb ausgezogen. Doch Leo Querfeld, zweimal so sicher im Pokal gegen Manuel Neuer, guckt sich Grabara nicht aus, sondern schiebt schwach nach links und der Wolfsburger Keeper hat wenig Mühe, abzuwehren, irgendwie passt das zu unserem Spiel und es heißt auch, dass die Suche nach einem sicheren Elfmeterschützen weitergeht.
Letztlich nützt auch deswegen die vierzehnminütige Nachspielzeit nichts, wir machen unermüdlich weiter, aber eben ohne Ertrag. Wolfsburg gewinnt aufgrund großer Effizienz, weil wir zu spät in die Gänge gekommen sind (ein 0:3-Rückstand ist schon ein Brett) und unser Angriffsspiel zu viel mit dem Faktor Zufall rechnet, genaue Flanken oder Pässe sind zu selten, unsere Kopfballstärke kommt zudem kaum zum Tragen, ja und das Glück haben wir zugegeben auch nicht gerade gepachtet. So hätte Kumbedi eigentlich in Hälfte eins die Ampelkarte sehen müssen. Obendrauf kommen noch ein paar Patzer von Nsoki bis Querfeld - und fertig ist die erneute Niederlage, da nützt auch all die schöne Statistik nichts.
So sind wir also wieder zurück im Abstiegskampf, auch wenn noch nicht knietief. Und unsere Probleme sind weiterhin ungelöst. In der Winterpause wird man sich in einige Richtungen Gedanken machen müssen. Am nächsten Freitag kommt Leipzig, die gerade Eintracht Frankfurt mit nem halben Dutzend nach Hause geschickt haben und unsere Heimstärke ist ja schon seit längerer Zeit zum Teufel. Aber vielleicht ist das gerade der richtige Gegner, denn der muss ja wohl nicht aufgebaut werden …
5. Dezember: In Wolfsburg nicht vergessen - Mühe allein genügt nicht
Unionfux: Keine Frage: das war schon ein beeindruckender Fight, den wir den Bayern abermals geliefert haben. Dass die Münchner zu traurigen Mitteln greifen mussten, um den knappen Sieg über die Zeit zu bringen, sagt so einiges. Was man aber, bei allem Stolz, nicht vergessen darf: Alle Ballgewinne nutzen nichts, wenn man sie im nächsten oder spätestens übernächsten Moment wieder verschenkt durch ungenaue Pässe (Passquote lausige 65 Prozent!!) und schwache Ballannahmen. Sonst hätten wir die Bayern wohl gehabt, trotz zwei maximal unglücklichen Eigentoren (hatten wir sowas schon mal?).
Aber wir waren eben nicht in der Lage, den angeknockten Gegner auf die Bretter zu schicken. Auch, weil aus dem Spiel heraus zu wenig gelang, von Querfelds Kopfball wenige Minuten vor Schluss mal abgesehen, die passablen Versuche von Schäfer und Ansah hat ein Keeper wie Neuer in der Regel. Und ja, es waren immer noch die Bayern, das habe ich nicht vergessen. Auch die zu späten drei Einwechslungen irritierten etwas, gerade jemand wie Juranovic oder Köhn hätten noch einmal eine gewisse Dynamik mitbringen können, aber vielleicht sollte ja der Kader etwas geschont werden, immerhin haben wir, gemeinsam mit dem Meister, die kürzeste Regenerationsfrist aller Pokalbundesligisten.
Noch eins: Rönnow mag bei den ersten beiden Toren etwas unglücklich ausgesehen haben, aber zur Wahrheit gehört auch, dass er vor dem ersten Tor deutlich gestoßen wurde und das zweite Tor erst entstehen kann, weil Haberer einen vollkommen unnötigen Eckball verursacht, indem er seinen Keeper mit einem suboptimalen Rückpass in Bedrängnis bringt.
Unsere Passqualität müssen wir jedenfalls in den Griff bekommen, wenn wir am Samstag in Wolfsburg bestehen wollen, ja, wenn wir überhaupt gut durch die Saison kommen wollen. Da kann Trainer Baumgart noch so viel unwirsch solche Fragen beiseite wischen, das fällt nun mal in seinen Zuständigkeitsbereich. Wie hieß es in einer bekannten Kaffeewerbung der 1970er: "Mühe allein genügt nicht." Da sollte schon noch Konzentration und Fähigkeit dazukommen, wobei es mir ein Rätsel ist, wie gestandene Profis so unsauber passen können und dabei meine ich nur die Pässe ohne großen Gegnerdruck.
Vor allem dürfen wir nicht wieder die zweite Spielhälfte komplett abgeben, wie beispielsweise in Hamburg oder gegen Heidenheim. Gegen die Bayern haben wir das ja auch nicht getan, sogar einen ohnehin äußerst seltenen Ballbesitz von über fünfzig Prozent aufweisen können (und das gegen eine der stärksten Mannschaften Europas!) - oder liegt es an der Führung, die wir auf keinen Fall gefährden wollen und gerade deshalb gefährden? Und auch sonst stellen sich einige akute Fragen: Werden Burke und Ilic, die gegen die Bayern nicht mal im Kader standen, wieder in die Startelf rutschen? Kriegt sich Ansah noch vor der Winterpause wieder ein? Schießt Skarke doch noch ein Tor für uns? Bekommen Nsoki und Burcu endlich eine (echte) Chance? Und, ganz wichtig: Wer kann Khedira ersetzen, der nach seiner fünften Gelben gesperrt ist? Wahrscheinlich Kral, der wohl gemeinsam mit Schäfer und Kemlein das Mittelfeld besetzen wird. Trimmel oder Juranovic? Oder gar beide?
Dass wir abermals vor einer schwierigen Aufgabe stehen, versteht sich von selbst, spätestens seit dem letzten Heimspiel ist wieder unmissverständlich klar geworden: In unserer derzeitigen Form und Verfassung gibt es keine leichten Gegner. Was nicht heißt, dass man in Wolfsburg nichts holen kann, wenngleich uns das erst einmal gelungen ist, mit einem Unentschieden im Februar 2023 - und seinerzeit kamen wir als Tabellendritter. Also, auch, wenn es zeitweise schwerfällt: Optimismus ist angesagt, anders geht's eben nicht. Mit frischem Mut auf nach Wolfsburg!
4. Dezember: Irrer Pokal-Fight bei Union
Icke: So ein Spiel sieht man auch nicht alle Tage. Schlussendlich sind die Bayern eine Runde weiter. Sie gewinnen knapp mit 3:2 beim 1. FC Union. Verdient war das nur bedingt. Immerhin spielten die Köpenicker gegen eine der besten Mannschaften der Welt. Mit ihren bescheidenen Mitteln erreichten sie aber ein Maximum.
Die Eckdaten des Spiels: Zwei Elfmeter, zwei Eigentore und ein Bayern-Trainer, dem kurz vor knapp seine Lederhose schon in den Knien hing. Wann einmal hat ein Trainer von Bayern München zur Absicherung des Ergebnisses kurz vor Schluss zwei Innenverteidiger (Ito, Kim) eingewechselt, um den Spielstand über die Zeit zu retten? Neuer im Tor der Bayern fing sich noch dazu eine gelbe Karte ein, weil er gegen Union auf Zeit spielen musste. Mehr muss man kaum wissen!
Die erste Halbzeit war mehr oder minder ausgeglichen. Sie war aber für Union mehr als unglücklich. Schon in der 12. Minute unterlief Ansah ein Eigentor, wo man sich fragte, wie geht das? Völlig unbedrängt schoss er ins eigene Tor. Ein Aussetzer.
Als dann Kane in der 24. Minute das 2:0 machte, dachte man, alle Messen sind gesungen. Denkste! In der 40. Minute hämmerte Querfeld einen absolut richtigen Elfer ins Bayern-Tor und verkürzte auf 1:2. Um dann in der Nachspielzeit (45.+4.) den Bayern wieder ein Eigentor zu schenken. Diesmal war es Leite, der vor dem herausstürzenden Rönnow ins leere Tor köpfte. Wir haben als Fußball-Kinder gelernt, da ruft der Keeper "Leo" und alle wissen Bescheid. Egal, dieses 3:1 zur Halbzeit war eigentlich eine Vorentscheidung.
Und schon wieder "Denkste"! Union kam mit Power aus der Kabine. Das Stadion wurde noch lauter. Trotz dieses niederschmetternden und unglücklichen Spielstandes spürten alle, da geht noch was. Und schon in der 56. Minute bekam Union den nächsten korrekten Elfmeter. Diesmal guckte sich Querfeld Neuer aus und schickte ihn in die falsche Ecke. Großartig! Union hat nach langer Zeit wieder einen coolen Elfer-Schützen. Auf 2:3 verkürzt und Hoffnung keimte auf.
Und noch einmal wurde das Stadion auf die allerhöchste Stufe "angezündet"! Die Spieler holten die letzte Kraft-Reserve aus sich heraus. So wollen wir das An der Alten Försterei sehen. Die Bayern wankten gewaltig. Union drückte, rannte und kämpfte. In der 85. Minute setzte Querfeld dann seinen Kopfball nur eine Handbreit neben den Pfosten. Es sollte nicht mehr sein. Die Chancen hatte sich Union erspielt. Aber der Fußball-Gott spielte nicht mit. Und wie schon erwähnt, parkten die Bayern jetzt ihren Mannschaftsbus vor ihrem Tor. Zwei zusätzliche Innenverteidiger und ein unsägliches Zeitspiel waren dann angesagt.
Das zweite Mal binnen vier Wochen machte der 1. FC Union ein wirkliches Klasse-Spiel gegen den Rekord-Meister. Nach dem Kick jubelten Kimmich und Co., als hätten sie die Schampus-Liga gewonnen. Sie werden gewusst haben, warum. Wir aber gingen mit erhobenem Haupt vom Platz. Diese Leistung gilt es zu kompensieren. Union lebt! Eisern.
2. Dezember: Union hat Derrick, Bayern nur Harry, darum kegelt Union die Bayern aus dem Pokal
Icke: Die Überschrift ist natürlich ein Spaß, aber zuletzt in der Bundesliga machte Union sein wirklich bestes Saisonspiel gegen die Bayern. Ein User im Unionforum (ErfolgsFan) überraschte mit diesem doch wirklich witzigen Wortspiel. In der Bundesliga gegen die Bayern … da rieben wir uns wie verrückt die Augen, wer da zuletzt An der Alten Försterei gegen die Bayern spielt. Kombinationen, Chancen und eine stabile Abwehr waren unser Fundament. Schaffen wir das noch einmal?
Das letzte Bundesligaspiel gegen Heidenheim ignoriere ich einfach mal. Das war ein Tiefpunkt bei Union. Und müsste eigentlich dazu dienen, das Team wieder wach zu rütteln und auf Motivations-Tour zu gehen. Die Profis bei Union haben jedenfalls bei ihrem Anhang etwas gutzumachen. Was gibt es da Besseres, als ein KO-Pokalspiel gegen die beste deutsche Mannschaft. Keiner erwartet etwas von uns, ergo können wir nur gewinnen.
Und die Bayern? Sie hatten eine unglaubliche Siegesserie hingelegt. Und dann kam Union und klaute Ihnen den ersten Punkt. Und dabei hätten die Bayern auch gut verlieren können. Da hatten sie noch ihr Bayern-Dusel. Bei Arsenal in der Schampus-Liga war dann auch damit Schluss. Arsenal zeigte ihnen ihre Grenzen auf und gewann verdient, aber vor allem ungefährdet. Und nun ist wieder Union am Drücker. Beide Teams haben eigentlich etwas gutzumachen.
Die letzten vier Spiele des FC Bayern mal unter die Lupe genommen: Erst kamen wir und hätten eigentlich sogar gewinnen müssen. Egal, es wurde ein Meisterschaftspunkt. Dann tobten sich die Bayern an Freiburg aus und schossen 6 Tore. Im vorletzten Pflichtspiel kassierten sie dann eine verdiente Niederlage bei Arsenal. Und ihr Bundesligaheimspiel gegen St. Pauli war alles andere als überzeugend. Die Norddeutschen hätten einen Punkt verdient gehabt.
Und jetzt kommt (wieder) Union mit „Derrick“ Köhn, dem Namensgeber unserer Überschrift. Und tatsächlich ist es so, dass Mama Köhn jede Derrick-Folge verschlang und ihm genau deshalb seinen Vornamen gab. Ein echter Krimi-Fan eben. Ob er nun auch in der Start-Formation gegen die Bayern steht, das entscheidet aber nicht seine Mutter, sondern Baume. Und der wechselt zwischen Köhn und Rothe ständig hin und her.
Wir brauchen auch keine taktischen Voraussagen treffen. Oder welcher Spieler wohl den Vorzug erhält. Es ist Pokal. Alles ist möglich. Spieler und Teams wachsen über sich hinaus. Stadien verwandeln sich in Toll-Häuser und Einwechsel-Spieler machen das Spiel ihres Lebens. Manch` ein junger Spieler wird ins kalte Wasser geworfen (kleiner Zaunpfahl für Steffen). Das wollen wir sehen und noch viel mehr. Eisern.
30. November: Heidenheimniederlage, das tut weh
Unionfux: Lediglich zwei Schüsse aufs Tor (dabei immerhin einmal getroffen), die wesentlich schlechtere Zweikampfbilanz und eine schwächere Passquote, weniger Ballbesitz, in den letzten zwanzig und noch mehr in den letzten fünf Minuten des Spiels komplett konfus - und das gegen den auswärts punktlosen Tabellenletzten zu Hause. Da fehlen einem schon etwas die Worte. Erst recht, wenn man bedenkt, dass wir aus fünf Bundesligabegegnungen mit Heidenheim bisher nur einen Punkt erzielt haben, selbst gegen die Bayern holten wir mehr, aber die Begründung "Angstgegner" ist dann doch einfach zu billig.
Vielmehr würde ich gern wissen, was der Trainer der Mannschaft (der er im Übrigen "keinen Vorwurf machen kann" - wie bitte?) vor dem Spiel und erst recht in der Pause gesagt und an die Hand gegeben hat? Denn dann wüsste man, ob das seine Vorgabe war, in der zweiten Hälfte dem Gegner mehr und mehr das Spiel zu überlassen, kaum noch einen vernünftigen Angriff zu initiieren und hinten eben zwei spielentscheidende Fehler (in eine stehende Abwehr!) gegen einen Kontrahenten zu machen, der bestimmt nicht mehr kann als wir, aber doch sichtbar mehr wollte. Oder hört die Truppe etwa nicht mehr auf ihn?
Spielerisch und taktisch ist die Mannschaft schnell überfordert, in diesem Spiel noch mehr als sonst. Wir beginnen zäh und mit wenig Ideen, zu oft wird Burke lang gesucht, den der Ball allerdings zu selten erreicht und wenn, scheitert unser Schotte an sich und am Gegner, mit Ausnahme einer guten Flanke auf Köhn, die dieser mit vollem Risiko nimmt und die weit am Tor vorbeigeht. Im Grunde sind nur zehn Minuten vor der Pause ansehnlich, etwas mehr Druck wird aufgebaut und daraus resultiert erst ein Schuss durch Kemlein und die Pausenführung durch Khedira (das sind die beiden besagten Torschüsse), die aber, wie schon vor Wochenfrist in Hamburg, die Jungs eher zu lähmen scheint. Alles wird noch fahriger und ungenauer, es ist kaum Ordnung im Spiel, zu schnell ist die Kugel wieder beim Gegner, der langsam, aber sicher begreift, dass hier heute abermals was zu holen ist. So kommt man ein paar Mal ziemlich zügig und gefährlich vor unser Tor, kann aber im vorletzten oder letzten Moment gestoppt werden. Mehr und mehr wird klar, auch über die Einwechslungen (die sich mühelos unserem niedrigen Niveau anpassen statt neue Impulse zu bringen), hier soll unsererseits nur der knappe Vorsprung über die Ziellinie gebracht werden. Das ist gegen Bayern München nachvollziehbar, aber gegen Heidenheim? Zumal das Mittel, den Ball zu oft planlos rauszuschlagen, kaum Ruhe ins Spiel bringt oder auch nur Zeit von der Uhr nimmt.
Und wie gegen die Bayern reicht es auch nicht und gleich so gar nicht: erst kassieren wir den Ausgleich in der neunzigsten Minute und als Zugabe den Siegtreffer des Gastes nach einer Ecke als letzte Aktion des Spiels - sowas habe ich lange nicht erlebt, erst recht nicht zu Hause (und ja, ich erinnere mich an die Spiele gegen Kiel oder gegen Fürth oder Bochum). Nur, mit Pech hat das wenig zu tun, sondern zeigt glasklar unsere zahlreichen Defizite. Lediglich mit Nichtfussball sieht man gegen fast jede Mannschaft schlecht aus und es ist ja beileibe nicht so, dass der Gegner einen Bus vorm Tor geparkt hat. Besonders in der zweiten Hälfte sind durchaus Räume da - nur können wir die nicht nutzen, da gibt es kaum Dynamik, zu wenig Präzision und einstudierte Laufwege, technische Unzulänglichkeiten verhindern zudem ein erfolgreiches Eins-gegen-eins, es gibt keine Fernschüsse und es werden keine Freistöße vorm gegnerischen Sechzehner erzwungen. Nur kann man mit lediglich fünf Ecken und eben ohne Freistöße in der entscheidenden Zone nicht mal wirkliche Gefahr aus Standards entwickeln. Unsere Ungefährlichkeit ist ja, spätestens seit der Heimpartie gegen Gladbach, ein fester Bestandteil unseres Spiels, wir tun uns dermaßen schwer (außer gegen die Bayern vielleicht), selbst gegen einen Zweitligisten, auch nur Möglichkeiten rauszuspielen, und der Trainer hat gegen diesen entscheidenden Lapsus noch kein Mittel gefunden. Unsere Offensive war das letzte Mal gegen Frankfurt am vierten Spieltag erfolgreich, seitdem herrscht Dunkeltuten. Exemplarisch ist da eine Situation nach der Pause, als Jeong den Ball vorm gegnerischen Strafraum hat und kurz darauf ist der Ball zurück bei Rönnow, freiwillig wird ein Angriff abgebrochen: zu viele Spieler sind im Alibimodus, mutlos, ratlos, orientierungslos.
So lange da keine Fortschritte erzielt werden und auch sonst kaum eine Weiterentwicklung der Mannschaft und einzelner Spieler stattfindet, so lange werden wir solche Spiele und solche Ergebnisse erleben. Nicht falsch verstehen: natürlich wird der 1. FC Union auch weiterhin in seinen Mitteln eingeschränkt sein und kaum Hurrafussball der feineren Art anbieten können. Doch so langsam muss sich Steffen Baumgart (der dieses Stadion in seiner bisherigen Amtszeit selten genug angezündet hat) fragen lassen, ob und was er mit der Mannschaft trainiert und ob er einen guten Plan hat, denn gerade bei einem Verein, dessen Möglichkeiten begrenzt sind, braucht man einen solchen unbedingt. In diesem Spiel sieht man jedenfalls abermals keinen - und ebenso eine zögerliche und zaudernde Truppe, die weit unter ihren Möglichkeiten bleibt. Und so bleibt eine frustrierende Heimniederlage, die schon irgendwie größere Sorgen bereitet als nur drei unnötig liegengelassene Punkte, aber auch keine wirklichen Entschuldigungen zulässt. Wenigstens das.
28. November: Bangemachen gilt nicht: Favoritenrolle gegen Heidenheim annehmen!
Unionfux: Es wird seit Tagen vorgewarnt und rumgeunkt: das vermeintlich leichte Heimspiel gegen die auswärts noch punktlosen Heidenheimer, die aus den letzten sechs Spielen nur zwei Punkte mitnehmen konnten, das sei eins der schwierigsten überhaupt.
Erstens haben wir in den bisherigen vier Bundesligabegegnungen gegen die Mannschaft von der Brenz nur ein Unentschieden holen können und alle anderen Partien obendrein zu null verloren (das nennt man wohl einen Angstgegner).
Und zweitens liegt uns die Favoritenrolle nun mal so gar nicht und das Spiel können wir ja auch nicht machen, mehr oder minder wird auch der Trainer nicht müde zu unterstreichen, dass wir doch eigentlich nur Schweinefussball können, auch wenn mir nicht zuletzt der leise Stolz dahinter irgendwie missfällt.
Und überhaupt: mag alles sein und natürlich wird jeder vernünftige Mensch den Teufel tun, diese Aufgabe auch nur annähernd zu unterschätzen oder gar zu glauben, das wird ein Spaziergang im Spätherbst - nichtsdestotrotz muss man weder allzu pessimistisch an diese lösbare Aufgabe gehen noch tiefstapeln bis zum Gehtnichtmehr, ein Unentschieden in der Alten Försterei kann ja, bei allem Respekt für den Gegner, kaum unser realistisches Ziel sein.
Hier spielt der Tabellenachte gegen den Tabellenletzten, da sind es fünfzehn Punkte, dort lediglich fünf. Das sollte man zumindest für das eigene Selbstbewusstsein rekrutieren und auch, wenn wir selten die Favoritenrolle für uns in Anspruch nehmen können und wollen - hier sind wir es schon, ob wir wollen oder nicht, nicht zuletzt die Wettquoten sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache.
Klar wird sich unser sparsames Mittelfeld schwertun, unsere Stürmer in Szene zu setzen und auch der große Konterfussball wird eher ausfallen, insofern würde ich eher mit Jeong als mit Burke beginnen, auch wenn unser Südkoreaner in dieser Saison noch überhaupt nicht erklären konnte, warum er uns im Sommer vier Millionen wert war. Gleichwohl bringt er im Grunde die Dribbelstärke mit, die man gegen tiefstehende Gegner eher benötigt als Burkes Geschwindigkeit.
Nur langer Hafer nach vorn wird’s eben auch nicht richten, zumindest hat er das in dieser Spielzeit selten bis kaum. Und auch Derrick Köhn sollte endlich mal zeigen, dass er die Jungs in der Sturmmitte mit der einen oder anderen brauchbaren Flanke füttern kann. Und wird es nicht langsam Zeit für Skarkes erstes Tor, zumal gegen seinen Ex-Verein? Haberers letzter Treffer ist immer noch der sagenumwobene Elfernachschuss vor gut anderthalb Jahren, da wäre längst wieder ein Tor aus der Ferne angebracht, sollte durchaus drin sein für einen Mann mit seiner Schusstechnik.
On top kommen noch die Optionen Burcu und Bogdanov, zumindest von der Bank - will sagen: Potential ist doch vorhanden, wie wär’s mal mit abrufen? Gelingt das in ausreichendem Maße, dann müsste es doch möglich sein, den 1. FC Heidenheim klar und souverän zu schlagen und mit den angesammelten achtzehn Zählern etwas gelassener in den Jahresendspurt zu gehen. Bange machen gilt nicht, Konzentration, Wille und eine breite Brust sind gefragt und nicht Zögern und Zaudern. Und wenn Goalgetter Doekhi am Ende einen weiteren Doppelpack hinlegt - na, auch gut.
Auf jeden Fall ziehen wir am Samstag das Ding, der erste Bundesligasieg gegen Heidenheim wird eingefahren, ohne Wenn und Aber - auf geht’s!
26. November: Die Ruhe vor dem Sturm beim 1. FC Wundervoll?
Icke: Wenn sich Bundesligisten Anfang Januar verstärken (oder auch schwächen), dann müssen die Gespräche mindestens jetzt – also gut 4 Wochen vorher beginnen. In den seltensten Fällen geht das sehr schnell. Was macht Union? Lassen sie Leite und Doekhi ziehen? Oder nur einen der beiden? Holt man dafür externen Ersatz oder versucht man die Lücken mit eigenen Spielern zu schließen? Wird endlich ein Spielmacher (egal ob eine 8 oder eine 10) verpflichtet? Springen wir darauf an, dass Awoniyi auf dem Markt zu sein scheint? Fragen über Fragen.
Wie immer dringt aus dem Forsthaus nichts nach draußen. Dafür existieren wohl Fake-Meldungen. Angeblich sind wir an dem österreichischem Nationalspieler Lazaro dran. Nur der spielt auf der rechten Außenbahn. Dort ist aber Trimmel unangefochten und es wurde gerade frisch mit Juranovic verlängert. Ebenfalls ein Qualitätsspieler. Und zur Not hat da auch schon Haberer sehr erfolgreich gespielt. Junioren-Nationalspieler Prosche (18) möchte sich auf dieser (seiner) Position im kommenden Sommer dort wohl auch mit einmischen. Diese Verpflichtung von Lazaro würde nun wirklich keinen Sinn machen.
Ob Jeremiah St. Juste ein Thema wird, sollte Doekhi gehen? Er ist bei Sporting völlig außen vor. Sitzt nicht einmal mehr auf der Ersatzbank. Zudem ist er – wie Lazaro auch – immerhin schon 29 Jahre alt. Das ist ebenfalls schwer vorstellbar. Keiner weiß wirklich, wo der Spieler leistungsmäßig steht. Ein Leite-Ersatz ist er sowieso nicht. Weil wir für Leite wohl einen Linksfuß bräuchten. Wahrscheinlich beobachten wir auch Diamande weiter. Wenigstens spielt er zuletzt wieder in Frankreichs erster Liga. Ein nach wie vor – vages Gerücht.
Ein frisches Gerücht aus England besagt, Awoniyi soll ein Thema in Bremen sein. Da denken natürlich viele spontan an seine erfolgreiche Zeit bei Union. Und ja, von der Qualität aus betrachtet, wäre das schon eine gute Idee. Allerdings ist er auch sehr verletzungsanfällig. Wenn dann käme wohl nur eine Leihe mit Kaufoption in Frage. Ist Awoniyi gesund, keine Frage, dann wäre er auch Stammspieler bei Union. Wahrscheinlich müsste sich dann Union von einen seiner Stürmer trennen.
Und der kann eigentlich nur Ljubicic heißen. Keine einzige Minute Spielzeit hat er bei Baumgart erhalten. Ende August zeigte Bochum schon einmal Interesse an ihm. Ein guter Manager hat eigentlich schon jetzt alles schon in Sack und Tüten. Und die Antwort kann nur ein Leihgeschäft sein. Ob dann darin noch Optionen mit enthalten sind, entscheidet das Gesamt-Paket.
Bei Florian Neuhaus haben wir letzten Sommer geschlafen. Den hätten wir wohl als 8er haben können. Nun hat er sich in Gladbach durchgebissen und spielt wieder. Das Thema dürfte damit geschlossen sein. Darvich wechselte für kleines Geld von Barcelona nach Stuttgart. Und dürfte sehr unzufrieden sein. Keine einzige Minute Spielzeit bekam er im Bundesliga-Team. Und dümpelt dort in der II.Männermannschaft vor sich hin. Ein Spieler, der als Mega-Talent galt und gilt! Vielleicht findet man eine Lösung mit dem Spieler und dem VfB? So jedenfalls kann und wird es nicht weitergehen. Das zentrale Mittelfeld ist - neben dem offensiven Mittelfeld - jedenfalls seine Position. Wie schnell sich ein Talent entwickeln kann, zeigt gerade der Münchener Karl. Ein Fest für die Augen ist es, ihm beim Fußball spielen zuzusehen.
Mal schauen, was Horst Heldt für uns vorbereitet hat. 36 bis 40 Punkte zu holen wird – auch dieses Jahr wieder – schwer genug. Zurzeit sieht es noch gut aus. Wie es dann aber mit potentiellen Abgängen in der Abwehr ist, weiß heute noch keiner ganz genau. Eisern.
24. November: Matchwinner Khedira sichert dreckigen Sieg bei St. Pauli
Unionfux: Wenn wir gestern verloren hätten, wäre unser Abstand auf den Relegationsplatz auf vier Punkte zusammengeschmolzen und der Abstand auf den FC St. Pauli auf schmale zwei, da wir jedoch unseren zweiten Auswärtssieg verbuchen konnten, sind es auf beide, also Relegation und St. Pauli, komfortable acht Punkte. Das allein zeigt schon, wie eminent wichtig unser Erfolg an diesem elften Spieltag ist. Aber ehrlich gesagt: Über weite Strecken ist das "Wie" ziemlich ernüchternd.
In der ersten Hälfte verbucht der bemühte, aber doch limitierte Gastgeber keinen Schuss aufs Tor, lediglich ein Kopfball von Pereira Lage nach dreißig Minuten nach einer Flanke von Hountondji wirkt gefährlich, geht aber doch einen guten Meter links am Tor vorbei.
Wir lassen uns noch ein wenig mehr Zeit, aber in den letzten zehn Minuten vorm Halbzeitpfiff prüft Ilic nach Vorlage von Khedira und Querfeld den gegnerischen Keeper, dann köpft/schultert Rothe eine Burke-Flanke knapp vorbei und schließlich kommt es in Minute vierundvierzig zu unserem einzigen Highlight des Spiels.
Einen weiten Einwurf von Trimmel kann Oppie noch rausköpfen, jedoch genau auf den lauernden Khedira, der sofort abschließt, dabei allerdings nur Ilic trifft, von dem die Kugel zurückspringt. Im zweiten Anlauf ist unser Sechser dann präziser: Volley zieht er den Ball unhaltbar ins linke Toreck. Ein beinahe perfekter Zeitpunkt, um in Führung zu gehen und so nehmen wir diesen knappen Vorsprung auch in die Pause mit.
Etwas unerwartet ist dann in der zweiten Hälfte, dass wir einem zwar kämpferischen, aber nicht besonders starken FC St. Pauli das Spiel beinahe komplett überlassen. Wir haben kaum längere Ballbesitzphasen und unsere offensiven Bemühungen bestehen aus langen Bällen, fast allesamt ungenau wie ungefährlich. Obendrein machen es unsere technischen Unzulänglichkeiten St. Pauli relativ leicht, uns von ihrem Tor fernzuhalten. Dafür steht unsere Abwehr weitgehend stabil, auch wenn der Gegner fast jeden zweiten Ball bekommt, auch einen gewissen Druck aufbaut, damit glücklicherweise aber nicht allzu viel anzufangen weiß.
Erst nach einer Stunde kriegt der gewohnt sichere Rönnow wirklich was zu tun, kann jedoch erst den Versuch von Fujita, dann den Kopfball von Wahl drei Minuten später relativ mühelos halten. In der vierundsiebzigsten Minute brauchen und haben wir dann wirklich Schwein, denn Pereira Lage trifft nach Sinani-Vorlage aus relativ spitzem Winkel nur den langen Innenpfosten, auch den Abpraller kann der Gegner nicht verwerten. Zehn Minuten später klärt Haberer eine direkte Ecke kurz vor der Linie, es wird aber nicht ganz klar, ob die sonst wirklich im Kasten gelandet wäre oder doch knapp daneben. Zu ungenau sind die Versuche des Tabellensechzehnten, zumal unsere Abwehr keine wirklichen Fehler macht, wenn man von einem interessanten Klärungsversuch Skarkes ins eigene Toraus absieht und davon, dass es Trimmel tatsächlich schafft, Rönnow, den Ball aus den Händen zu spitzeln, beides bleibt allerdings folgenlos. Ach ja, in der Nachspielzeit schießt der eingewechselte Skarke aus achtzehn Metern relativ knapp links vorbei, das war dann tatsächlich unser einziger ernsthafter Torschuss nach der Pause, auch wenn es noch eine Burke-Aktion nach gut siebzig Minuten gibt, die jedoch a) von Vasilj geklärt wird und b) wegen Abseits ohnehin nicht gezählt hätte.
Am Schluss steht ein ziemlich dreckiger Sieg, der nichtsdestotrotz einen relativ schwachen und verunsicherten Gegner gebraucht hat und auch etwas Glück, denn normalerweise wird so ein Unvermögen (der Ball ist nach wenigen Stationen wieder beim Kontrahenten) und so eine offensive Passivität bestraft. Das Beste sind zweifellos die drei Punkte und natürlich sind die letztlich einem wunderbaren und spannenden Unentschieden zu bevorzugen, zumindest an diesem späten Nachmittag am Millerntor. Wir springen dadurch auf Platz acht der Tabelle, führen sozusagen den unteren Teil des Tableaus an (zu Platz sieben sind es immerhin fünf Punkte) - und können diesen Erfolg am kommenden Samstag im Heimspiel gegen die auswärts punktlosen Heidenheimer sozusagen vergolden. Da muss dann aber wahrscheinlich doch etwas mehr kommen, denn Bundesliganiveau erreichte diese letzte Partie des Spieltages nur äußerst selten - auf beiden Seiten. Wir allerdings sind die eine Aktion kurz vor der Pause besser, deswegen sind wir der mehr verdiente als unverdiente Sieger.
Außerdem setzt sich eine Serie fort: Fünfmal traf Matchwinner Rani Khedira (übrigens in der Kicker-Elf des Spieltages) in knapp viereinhalb Jahren für uns und alle fünf Spiele haben wir dann auch gewonnen.
Gut, wir sind diesmal kein Aufbaugegner für eine Mannschaft auf Talfahrt (St. Pauli hat jetzt die achte Niederlage am Stück hinnehmen müssen - Vereinsrekord), über die spielerische und technische Armut der zweiten Hälfte sollten wir uns aber schleunigst und zielführend Gedanken machen, ungeachtet der Freude (oder ist es doch eher Erleichterung) über den ersten Zu-Null-Sieg dieser Saison, der einem trotzdem irgendwie in den Knochen steckt - vielleicht hilft über die Woche ja öfter mal ein kurzer Blick auf die Tabelle.
22. November: Sonntag auf St. Pauli - Auf zum zweiten Auswärtssieg!
Unionfux: Duelle mit dem FC St. Pauli sind immer etwas Besonderes - schon allein, weil der Kiezklub polarisiert: entweder man steht drauf und erkennt zudem eine Nähe zu unserem Verein oder das ganze Gehabe ist einem zu hysterisch und selbstgefällig und man kann die Braun-Weißen und ihre Anhänger nur schwer ertragen.
In jedem Fall sind die Hamburger ein Kontrahent im Abstiegskampf und allein das ist interessant. St. Pauli ist furios in die Saison gestartet, nach drei Spieltagen beachtliche sieben Punkte - aber dabei bleibt es dann auch. Seit sieben Spieltagen ist man ohne Sieg und hat in dieser Zeit lediglich zwei Tore geschossen. Allein das Pokalcomeback gegen die Hoffenheimer, als man in der allerletzten Sekunde der Verlängerung ausgleichen kann und das Elfmeterschießen für sich entscheidet, ragt positiv heraus (wäre im Punktspielbetrieb aber auch nur ein Unentschieden). Da ist die Stimmung also nicht die beste, da ist schon Druck auf dem Kessel, aber auch jede Menge Verunsicherung.
Darüberhinaus hat nicht nur Trainer Baumgart noch eine Rechnung offen: im Januar dieses Jahres gab’s eine unangenehme Niederlage am Millerntor inklusive einer ziemlich erschreckenden Leistung, keine Frage, dass man jetzt schon gern zeigen würde, dass man auch ganz anders kann. Und ja, man kommt natürlich nicht umhin, nochmals daran zu erinnern, dass gerade die nächsten beiden Spiele, also gegen St. Pauli und am Samstag darauf zu Hause gegen Heidenheim schon richtungsweisend und sechs Punkte sowohl möglich als auch wichtig sind. Keine Frage: wir tun uns gegen die Kleinen schon fast traditionell schwerer als gegen die Großen, gleichwohl wäre auch hier ein Gegenbeweis endlich mal an der Zeit.
Am Millerntor werden wir ohnehin und höchstwahrscheinlich weniger Ballbesitz als der Gegner haben, also eher aus der Umschaltsituation kommen und uns, wie so oft, auf die Standardstärke verlassen. Gerade deswegen ist es gut, dass Christopher Trimmel nach Gelbsperre wieder dabei ist und zudem Josip Juranovic endlich gesund, da dürfte die Reihenfolge aber klar sein: der Käpt’n beginnt und Juranovic löst ihn nach einer Stunde ab. Andrej Ilic könnte wieder beginnen für den notorisch glücklosen Skarke und im Mittelfeld könnten die Länderspieleinsätze eher gegen Schäfer sprechen, Kemlein hingegen wird wohl an seiner ehemaligen Leih-Wirkungsstätte heiß sein und in der Startelf stehen, interessant dürfte auch sein, ob Livan Burcu seine ersten Minuten bekommt. Sollte die Mannschaft allerdings die herausragende Einstellung des letzten Spiels abgespeichert und somit abrufbar haben, ist es fast egal, wer aufläuft, dann fahren wir den zweiten Auswärtssieg der Saison ein.
Für Auswärtsfahrer ist die Sachlage nicht gerade einfach, denn die letzte Partie des Spieltages am Sonntag um 17.30 Uhr bringt auf alle Fälle logistische Hürden mit sich, nichtsdestotrotz wird’s bestimmt ein gewohnt imposanter Auswärtsmob, der unsere Jungs hoffentlich zum Sieg schreit. Also auf geht’s, auf dass die Woche der Wahrheit ein voller Erfolg für uns wird!
19. November: Eine Ära endet: Oliver Ruhnert wechselt vom 1. FC Union zum BSW
Unionfux: Einigermaßen überraschend ist es schon, als der 1. FC Union am 13. November verkündet, dass der Chefscout und ehemalige Geschäftsführer Profifussball Männer (umgangssprachlich auch Manager) Oliver Ruhnert nach fast achteinhalb Jahren den Verein verlässt - und zwar mit sofortiger Wirkung. Wenn so etwas passiert, man also nicht wartet bis zum Saisonende oder doch wenigstens bis zur Winterpause, dann ist irgendwas im Busch. Entweder gab es heftigen Streit hinter den Kulissen, der ein gemeinsames Weiterarbeiten unmöglich macht oder es gibt ein lukratives Angebot eines anderen Vereins und das Gerücht, dass Ruhnert zum FC Schalke zurückkehren könnte, ist ja nicht neu.
Doch diesmal liegt der Fall anders: Oliver Ruhnert will und wird zum nächsten Bundesparteitag des BSW Anfang Dezember als Generalsekretär kandidieren und dann aller Voraussicht nach wohl auch gewählt. Die noch sehr junge Partei, die ziemlich rasant in die deutsche Politik einstieg und bei der letzten Wahl ebenso unerwartet wie hauchdünn am Einzug in den Bundestag scheiterte, ist mächtig stolz, dass ihr ein solcher Coup gelungen ist, die ehemalige Chefin und Namensgeberin Sahra Wagenknecht spricht von einem Hauptgewinn und bemüht den Vergleich eines Königstransfers.
Das politische Engagement von Ruhnert ist beileibe nicht neu, er saß beispielsweise für die Linke im Stadtrat von Iserlohn und hatte sich ja schon mal beurlauben lassen, um für das BSW MdB zu werden, was, wie gesagt, nur sehr knapp verpasst wurde. Ich will seine politischen Ambitionen hier gar nicht bewerten, außer, dass er damit nie hinterm Berg gehalten, jedoch strikt zwischen Sport und Politik getrennt hat.
Es soll vielmehr darum gehen, dass mit seiner Demission eine Ära endet, fast auf den Tag genau zwei Jahre nach der seinerzeit ebenfalls überraschenden Trennung von Urs Fischer, der, nur wenige Monate nach seiner Wahl zum Trainer des Jahres, nach einer fast beispiellosen Abwärtsspirale (dreizehn Niederlagen und nur ein Unentschieden) ausgelaugt und ratlos das Handtuch warf (oder werfen musste?).
Oliver Ruhnert ist, gemeinsam mit dem Schweizer Übertrainer, den er ja schließlich auch geholt hat, Sinnbild einer beinahe unwirklichen Erfolgsgeschichte, angefangen mit dem Aufstieg in die Bundesliga über die Qualifikation zur Conference League, Europa League bis endlich zur Champions League (nach einer Saison ohne Heimniederlage, als einzige Mannschaft der fünf großen Ligen!!), was für eine steile Kurve, die ihresgleichen sucht und auch in der Rückschau kaum zu fassen ist. Das gelingt natürlich auch mit einer ziemlich klugen Einkaufspolitik des Managers, der 2017 erst als Chefscout bei uns anheuert, aber schon ein Jahr später aufsteigt, zu der Schlüsselspieler wie Christian Gentner, Sheraldo Becker, Robert Andrich, Taiwo Awoniyi, Robin Knoche, Max Kruse und Benedict Hollerbach gehören, ebenso wie die bei uns immer noch aktiven Rani Khedira, Diogo Leite, Danilho Doekhi und Freddy Rönnow, allesamt Garanten für unseren Höhenflug oder auch „nur“ für den Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse.
Zwischenzeitlich glaubt man fast an eine Unfehlbarkeit von Ruhnert und Fischer, jeder, sei es die Fachwelt oder die Fans, ist sich sicher: so lange die beiden bei uns den sportlichen Ton angeben, was soll da schon passieren? Umso erstaunlicher, dass in den letzten Jahren das Goldhändchen von Ruhnert immer öfter versagt und dabei meine ich nicht unbedingt Transfers wie Robin Gosens oder Leonardo Bonucci, die unter glücklicheren Umständen durchaus besser funktioniert hätten, sondern die schon auffällige Menge an (teuren) Missgriffen wie Puchacz, Möhwald, Öztunali, Dajaku, Endo, Pantovic, Jordan, Kaufmann, Bedia, Tousart und Volland, um nur die auffälligsten zu nennen, obendrauf kommen Fehleinschätzungen wie zum Beispiel bei Leweling oder auch Asllani.
Selbstverständlich gehören die dazu, sind zwingend Teil des Geschäfts, doch die wirklichen Glücksgriffe werden eben im gleichen Maße auch selten - will sagen: Oliver Ruhnert ist zum Ende seiner Amtszeit hin nicht mehr der strahlende Ritter, manchmal wirkt es gar so, als ist er mit dem Herzen nicht mehr voll dabei und mit dem halben Kopf schon bei der politischen Karriere, zu oft schimmert in Interviews durch, dass er über ein baldiges Ende im Profifussball nachdenkt und dass er schließlich freiwillig in die zweite Reihe als Chefscout rückt, kommt ja bestimmt auch nicht von ungefähr.
Ob es klug war, nochmal zurückzukehren nach dem gescheiterten ersten Anlauf? Schwer zu sagen. Die Trennung fällt mit Sicherheit mittlerweile etwas leichter, sowohl ihm als auch uns, als würde man noch aus dem Vollen schöpfen, andererseits trennt man sich in Freundschaft und ohne Groll, das ist in diesem Geschäft ja auch nicht so häufig. Und seine Verdienste um den 1. FC Union sind gewaltig und unbestritten, die Erfolge auch, die ja keiner von uns je so erwartet hätte und noch hat sein Nachfolger nicht beweisen können, besser zu sein.
In nächster Zukunft werden eher etwas kleinere Brötchen gebacken: wir sind weiterhin froh, wenn wir die Klasse ohne größere Schwierigkeiten halten und Oliver Ruhnert wird zu tun haben, das BSW auf der politischen Landkarte zu halten, keine leichten Aufgaben, hier wie dort - die Mühen der Ebene eben.
Danke, Oliver, für die achteinhalb Jahre in unseren Reihen, ein bisschen sind wir froh, dass du nicht bei einem sportlichen Kontrahenten anheuerst, das sagt ja auch schon was über deine weitreichenden Qualitäten. Viel Glück und Spaß bei allem, was du tust - und hoffentlich erfüllt dich deine neue Aufgabe nur annähernd wie deine bisherige - man sieht sich!
18. November: Versöhnliches letztes Quali-Spiel mit WM-Tickets
Icke: Endlich spielte Deutschland einmal 90 Minuten konzentriert. Mit 6:0 wurden die Slowaken regelrecht auseinandergenommen. Das Spiel an sich war schon nach einer guten halben Stunde entschieden. Da stand es schon 3:0. Zur Halbzeit dann 4:0.
Die leicht verletzt gewesenen Schlotterbeck und Kimmich spielten. Das war auch wichtig, sie gaben Stabilität. Baumann hatte nicht allzu viel zu tun. Musste aber seinen Qualitätsnachweis in der 21.Minute erbringen. Da kratzte er einen Ball in Richtung Torecke noch um den Pfosten. Ganz stark! Die Abwehrreihe Kimmich-Tah-Schlotterbeck-Raum spielte wieder und hatte keine Probleme. Im zentralen Mittelfeld gab es mit Goretzka und Pavlovic wieder die Bayern-Variante und vorn durfte wieder Sane auf rechts spielen. Links Wirtz und in der Mitte Gnabry. Ganz vorn der immer besser werdende Woltemade.
Es war ein munteres Spiel. Die Slowaken waren sehr schwach. Das nutzten wir aus. Wir waren konzentriert und leisteten uns sehr wenige Fehler. Selbst unser Angriffsspiel war kreativ. Das kommt dabei heraus, wenn unsere Spieler endlich einmal ihre Potentiale abrufen. Sie können es ja. Sane auf rechts erwischte einen Tag, wo man feststellen musste, in der Form gehört er in die Stammelf. Zwei Tore (das dritte und vierte Tor) erzielte er selbst und viele gute Vorbereitungen kamen dazu. Woltemade eröffnete mit seinem druckvollen Kopfball zum 1:0. Und fragte sich hinterher selbst, wo irgendwelche Gegenspieler waren. Es waren im Umkreis von 5 Meter keine vorhanden. Das zweite Tor machte dann Gnabry nach Vorarbeit von Goretzka. Zeitweise spielten die Deutschen ihren Gegner schwindlig.
Nagelsmann brachte F. Nmecha zur Halbzeit für Pavlovic nur zur vorbeugenden Sicherheit. Er fügte sich nahtlos ein. Die leicht angeschlagenen Schlotterbeck und Kimmich wurden dann nach einer guten Stunde durch Baku und Thiaw ersetzt. Ersterer hatte gleich so viel Spaß am deutschen Kombinationsspiel, dass er gleich mal das 5:0 (67.) schoss. Da ging es Nagelsmann durch den Kopf, was einmal funktioniert … könnte auch ein zweites Mal klappen. Nachdem er in der 72.Minute die linke Außenbahn durch Brown für Raum ersetzt hatte, brachte er nun in der 77.Minute den nachnominierten Quedraogo. Sein Pokerspiel ging auf. Zwei Minuten später erzielte der Rasenball-Spieler das 6:0.
Das Grund-Korsett für die WM bilden sicherlich die elf Kicker der Startformation. Havertz und Musiala werden alles daransetzen, wieder federführend mitzumischen. Beide befinden sich in der Reha. Kleindienst muss sich strecken und seine beste Form wiederfinden, will er Woltemade als 9er eine echte Konkurrenz sein. Bei Rüdiger werden wir sehen, ob er sich noch einmal reinspielen kann. Vor seiner Verletzung wackelte er gewaltig. Und Tah und Schlotterbeck scheinen sich gefunden zu haben. Na gut, im Tor müssen wir keine Sorgen haben. Auch Baumann kann eine gute WM spielen. Der eigentlich gesetzte Ter Stegen muss eine Lösung finden, Stammkeeper zu sein. Sonst wird es nicht klappen. Und zur allergrößten Not, kann man Neuer rund um die Uhr anrufen. Ob es El Mala oder Karl noch schaffen? Das ist schwer zu prognostizieren. Das Talent, eine gute WM für ein Land aus den Top-Ten zu spielen, haben beide Kicker. Ich vermute einer der beiden jungen Spieler wird mit in die USA reisen. Von den Ex-Unionern wird es wohl nur Schlotterbeck schaffen. Andrich scheint aktuell ohne Chance zu sein. Noch kann er sich aber durch starke Leistungen in der zweiten Hälfte der aktuellen Bundesliga-Saison empfehlen. Eisern.
17. November: Eine Institution - der Union Preis-Skat
Icke: Neben dem eigentlichen Fußball hat der 1. FC Union eine ganze Menge Aktivitäten, Freizeitspaß und Soziales zu bieten. Ganz vorn mit dabei sind natürlich das Weihnachtssingen und das Drachenboot-Rennen. Ebenso die vereinseigene Stiftung, die sich vielen sozialen Dingen im Kiez, aber auch in ganz Berlin widmet. Bildungs- und Lernpatenschaften werden durchgeführt. Feriencamps für Kinder gibt es mehrere. Notfalls kann die Fanbase auch mit "2000 Mann-Stärke" anrücken und ein ganzes Stadion bauen. Und sollte es mal wieder eng werden, so wird eben in Massen Blut gespendet. Aber da gibt es noch ein kleines - aber feines Event:
Zum 50. Mal hintereinander fand am vergangenen Samstag der Union-Preis-Skat statt. Eine tolle Tradition. Seit über 20 Jahren wird in der Abseitsfalle gezockt, der Union-Kneipe am Stadion schlechthin. Früher war man gewohnt, alles liegt in der Hand von Andre Rolle, dem Chef-Organisator und ehemaligen Stadionsprecher von Union. Er hat das über einen langen Zeitraum verlässlich und hervorragend organisiert. An seiner Seite standen und stehen immer noch: Ukka, Wolfgang Vallentin und Torsten Eisenbeiser. Seit einiger Zeit ist federführend die Unionförsterin mit dabei. Ergo muss auch der (große) Olli mit ran. Marian (Andre Rolles' Sohn) gehört jetzt traditionell auch mit zum Team. Ebenso wie auch Fabian, den man mit Union-Spitznamen "Huhn" ruft. Und eben natürlich das (komplette) Team der Abseitsfalle.
120 Skatspieler vergnügten sich dann mit einer 1A-Organisation bis an die Mitternachtsgrenze. Zwei große Vierer-Runden werden gespielt und eine Pause gibt's dann auch noch. In früheren Jahren beglückten das Turnier Ex-Kicker wie Wolfgang Matthies und Manfred Zapf. Dieses Mal war es Dirk Zingler, der Lust auf einen gepflegten Skat hatte. Woher ich das alles weiß? Ich war schon in früheren Jahren gern dabei. Hatte nur eine (wenn auch größere) Pause eingelegt. Nach dem diesjährigen "Gute-Laune-Turnier" werden weitere Pausen bei mir entfallen.
Warum ist das so cool? Es ist völlig unwichtig, wer gewinnt und wer Letzter wird. Die Kommunikation zwischen Unionern und natürlich auch der Spaß am Skat stehen im Vordergrund. Bei mir jedenfalls hat sich das mehr als erfüllt. Einige Leute habe ich neu kennengelernt und alte Haudegen wiedergetroffen. Wenn man dann noch wenigstens ab und zu ein gutes Blatt bekommt, dann ist das ein mehr als gelungener Abend. Die Würze bei allem sind natürlich auch die Preise. Das war früher schon immer Wahnsinn, was die Orgas alles zusammengetragen haben. Wurde aber wohl dieses Jahr noch einmal getoppt. Jeder Teilnehmer bekommt einen Preis. Und was für Preise dort standen! Einen kleinen Union-Fan-Shop hätte man locker füllen können. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn der (z.B.) 118. Immer noch einen wirklich tollen Preis bekommt.
Das ist es, was den 1. FC Union ausmacht. Bei Pflichtspielen immer ausverkauft (kein Wunder bei inzwischen knapp 75.000 Mitgliedern). Immer laut das Team unterstützend. Nie pfeifend. Und auch beim Skat, Drachenboot oder Weihnachtssingen Spaß haben. Die Ärztin neben dem Mann vom Bau und alles passt. Sportvereine wie Union erfüllen hier einen ganz wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Der Berliner Senat hat das noch nicht verstanden, sonst würde er sich (hinsichtlich der Infrastruktur bei der aktuell anstehenden Stadion Erweiterung) anders benehmen. Eisern
15. November: Nicht mit Ruhm bekleckert
Icke: Wenn der deutsche Torwart Baumann in der 1. Halbzeit mehr Ballkontakte hat, wie zwei deutsche Stürmer zusammen, dann sagt das allein schon viel aus. Sehr oft folgt auf ein gutes Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein Rumpel-Kick. So auch diesmal. Nein, wir haben ja mit 2:0 gewonnen, aber beim Fußball-Zwerg Luxemburg muss das anders aussehen. Kimmich und Schlotterbeck wurden mit leichten Blessuren geschont. Dafür spielten Baku und Anton.
Und nein, Mega-Talent El Mala wurde noch nicht eingesetzt. Adeyemi gelbgesperrt ebenso nicht. Wenigstens Woltemade erwischte einen guten Tag und erzielte beide Tore. Eins davon nach guter Vorarbeit von Sane, der wieder spielen durfte, aber ansonsten auch keine Bäume ausriss. Auch Wirtz konnte den Deutschen keinen Schwung verpassen. Und wirklich ernsthaft - musste Baumann mehrmals eingreifen, um ein Tor zu verhindern. Ein homogenes Gefüge ist die deutsche Nationalelf noch nicht.
Ein Punkt fehlt den Deutschen noch, um die Qualifikation zu schaffen. Den werden wir auch holen. Und dann muss nächstes Jahr ein Team stehen, was bei der Dreier-WM in USA+Kanada+Mexiko 2026 auch bestehen kann. Mal schauen, ob sich Nagelsmann traut unsere Mega-Talente noch zu integrieren. Neben Wirtz mit seiner Formkrise, kämpft ja auch noch Musiala um seine Rückkehr. Zeitlich könnte das passen. Ob er seine alte Form wiedererlangt, ist ein anderes Thema. El Mala saß das erste Mal auf der Bank. Für ihn war es ein Schnuppertag. Er sollte sich wohl an die Atmosphäre gewöhnen. Mit Lennart Karl steht das zweite Mega-Talent vor der Tür und scharrt mit den Hufen. Wenn ich die vier deutschen Talente aktuell in Augenschein nehme, hat Karl klar die Nase vorn. Eben auch vor Wirtz.
Genau das lässt mich noch ein wenig auf guten deutschen Fußball bei der nächsten Weltmeisterschaft hoffen. Musiala, Karl, Wirtz und El Mala sind allesamt Fußball-Künstler. Der ebenfalls noch junge Woltemade scheint sich jetzt zu akklimatisieren und beginnt auch in der Ländermannschaft Tore zu erzielen. Diese fünf jungen Spieler sind die Zukunft und die Hoffnung von Deutschland. Sane und Gnabry eher Auslaufmodelle. Einen wichtigen Schritt hat Nagelsmann schon vollzogen. Lange hat es gedauert, aber letztendlich hat er Kimmich wieder als rechten Verteidiger spielen lassen. Da gehört er hin. Jetzt muss noch die Keeper-Frage entschieden werden. Ter Stegen wird es wohl mangels Einsätze nicht mehr schaffen, sich (nach seiner Genesung) ins Team zu spielen. Dann muss Neuer zwingend noch einmal einspringen. Es ist keiner Diskussion würdig ... er ist immer noch eine Ausnahme-Erscheinung im Tor. Und kann einen ganz bestimmten Ball halten, den andere sehr gute Keeper (wozu Baumann Zweifelsfrei zählt) niemals sehen würden. Das sind die Kleinigkeiten, die zu Titeln führen. Eisern.
13. November: Für alle gilt - nur Mut!
Unionfux: Die wichtigste Erkenntnis aus dem Spiel gegen die Bayern - mal abgesehen davon, Harry Kane in der Nachspielzeit nicht vollkommen allein zu lassen - ist sicherlich, dass Erfolg mit Mut verbunden ist. Alle unsere Siege und dieses Unentschieden haben wir durch mutiges Spiel erzielt, fernab von Zögern und allzu vielen Alibi-Pässen. Eins ist klar: In dieser Liga können wir uns, zumindest im Moment, kaum einen Gegner zurechtlegen, nicht zuletzt, da man dazu Ballbesitz braucht, den wir ja unter Baumgart noch mehr scheuen, wie der Teufel das Weihwasser als ohnehin schon, was die Bundesligazugehörigkeit betrifft. Uns fehlt dazu auch die individuelle Klasse, die bestenfalls hier und da mal aufblitzt und nicht zuletzt die Passsicherheit, die saubere Ballannahme und die einstudierten Laufwege (vielleicht gibt's die ja, man sieht sie nur so selten…). Wobei, das könnte man ja trainieren, trotzdem schleppen wir dieses Handicap schon viel zu lange mit uns rum, man wüsste zu gern, woran das liegt, dass da kaum Verbesserungen zu bemerken sind.
Umso wichtiger ist dann so etwas wie Entschlossenheit; Konsequenz und eben Mut. Mut zum Konter, Mut zum Abschluss, Mut zum Mitspielen. Gerade, wenn man sich die restlichen fünf Spiele bis zur Winterpause, gar die sieben bis zur Halbserie ansieht oder auch nur die nächsten zwei: Jetzt können wir schon einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen, denn Siege auf St. Pauli und gegen Heidenheim - beide haben gerade große Probleme mit sich selbst - wären ein gewaltiger Satz nach vorn und schon quasi die halbe Miete nach nur zwölf Spieltagen.
Auch wenn das Aufrichten eines Kontrahenten unsere große Stärke ist - gegen Gladbach haben wir bewiesen, dass wir durchaus auch anders können, besonders in der ersten halben Stunde, als wir das Spiel im Grunde bereits klar gemacht haben. Zaudern, abwarten, reagieren, das wird uns nicht weiterbringen, wobei man natürlich nicht ins offene Messer laufen darf. Insofern müssen wir in Hamburg und zu Hause gegen Heidenheim mit der breiten Brust auflaufen, die gegen den Meister so imposant war.
Außerdem beginnt sich schon jetzt das Wintertransferkarussell leicht zu drehen. Der AC Florenz soll sich, wieder einmal, für Diogo Leite interessieren, Doekhi ist natürlich auch in der Verlosung, ganz besonders nach seinen starken Auftritten inklusive Torgefahr. Wir hingegen sollen ein Auge auf Valentino Lazaro vom AC Turin geworfen haben, als möglicher Nachfolger unserer Vereinslegende Trimmel. Lazaro ist vielen noch aus seiner Zeit bei der Hertha in Erinnerung und natürlich auch für sein unfassbares Tor via Scorpionkick für Mönchengladbach gegen Leverkusen. Bis hierher ist es nur ein Gerücht, mal sehen, was letztlich daraus wird.
Ansonsten werde ich nicht müde, für einen Achter oder Zehner zu werben, der uns offensiv entscheidend besser in Szene setzen kann plus im besten Falle Fähigkeiten für Standards mitbringt, denn da haben wir nur Trimmel und jetzt wieder Juranovic und auch noch Skov, aber die beiden sind nun mal verletzungsanfällig - und so, wie wir teilweise darauf angewiesen sind, wäre da ein weiterer Spezialist gar nicht mal verkehrt. Viel Hoffnung habe ich da leider nicht, zu stark scheint die allgemeine Abneigung gegen Spielmacher o. ä bei den Verantwortlichen und es wird natürlich nicht zuletzt danach gehen, wen man noch alles ersetzen muss bzw. wen man davon überzeugen kann, sein fußballerisches Glück woanders zu versuchen. Und logischerweise gilt dabei auch für Horst Heldt: nur Mut!
Insbesondere weil sein Vorgänger und unser derzeitiger Chefscout, Oliver Ruhnert, uns mit sofortiger Wirkung und nach fast achteinhalb Jahren, zweifellos etwas überraschend, verlässt. Damit geht endgültig eine Ära zu Ende, denn ganz besonders er und natürlich Urs Fischer haben die unbestritten erfolgreichste Zeit unseres Vereins geprägt. Wir werden an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal ausführlicher darauf eingehen. Bis dahin sagen wir: Herzlich eisernen Dank für alles, Oliver und nur das Beste für deine weiteren Pläne und Ziele!
10. November: Tausendsassa Jochen Lesching
Icke: Nun ist es schon ein paar Wochen her. Jochen Lesching verabschiedete sich von uns. Ich hatte das unbedingte Vergnügen ihn kennenzulernen. Ein ganz cooler Typ. Eine echte Marke, wie man es nur noch selten heute erlebt. Immer geradeaus. Er philosophierte sehr gern. Und er war uneigennützig wie verrückt. Ich sagte einmal, er ist der einzige Millionär, den ich kenne, der seine Hefte noch selbst verkauft. In Anspielung darauf, dass er selbst noch im betagten Alter am Tor stand und unser/sein Programmheft am Spieltag verkaufte. Großartig so etwas sehen zu dürfen! Ein Tausendsasse ist nach heutigem Verständnis übrigens ein Mensch, der vielseitig begabt und damit unterwegs ist.
Und ja, er war auch ein erfolgreicher Geschäftsmann. Die Druckerei, die er aufbaute, war Anfangs sehr klein und nahm jeden Auftrag an. In den Neunziger Jahren ließ ich mir von ihm eine Grundausstattung zur Selbstständigkeit anfertigen. Das ging los mit den Entwürfen für Logos und endete in dessen Druck. Dann wuchs seine Druckerei zu einer relevanten Institution. Nicht nur für das Union-Programmheft. Immerhin mussten regelmäßig etliche tausend Exemplare gedruckt werden. Übrigens ist es für eine Druckerei keine Selbstverständlichkeit, Maschinen für Prospekt-Druck zu besitzen. Der große Berliner Verlag beispielsweise muss das außer Haus drucken lassen. Er hat diese Technik gar nicht. So eine Maschine kostet richtig Geld. Jochen investierte das zur rechten Zeit.
Später riss unser Kontakt nie ab. Und es ging um ganz verschiedene Themen. Eben auch um Hilfen für Bedürftige. Oder auch um Werbe-Deals mit Firmen zu tätigen. Um es vorwegzunehmen, es klappte nicht alles, was wir uns in stundenlangen Telefonaten ausdachten. Einiges aber schon. Er war immer positiv. Dinge einfach mal versuchen, war genau sein Ding. Und Projekte, wie den Spielplatzbau, was einer seiner besonderen Steckenpferde war … kaum einer kann sich vorstellen, wie viel Arbeit im Vorfeld, das macht … Finanzierungen zu sichern, Sponsoren bei der Stange zu halten und dann auch noch den ganzen Behördenkram durchzustehen.
Ganz am Anfang, als es darum ging, die Union-Stiftung überhaupt auf solide Füße zu stellen, hatte er noch eine fleißige und kluge Organisations-Partnerin, die ihm bei vielen Dingen half oder sogar federführend war. Tekmessa, die leider ebenfalls viel zu früh verstorbene „gute Seele“ von Union. Die beiden waren hinsichtlich der Stiftung und sozialen Arbeit in unserem Verein ein absolutes Dream-Team.
Und auch fußballerisch konnte ich in vielen Dingen mit ihm übereinstimmen. Ohne jetzt Namen zu nennen, verstanden wir beide niemals … wie ein bestimmter Spieler bei uns … gehypt wurde. Wir waren da anderer Meinung. Und das war auch gut so. Denn diese Eigenschaft, immer eine eigene Meinung zu vertreten, nützte Union. Wir brauchen keine Ja-Sager, sondern kluge Köpfe mit eigenen Meinungen. Leider haben wir hier einen herben Verlust erlitten. Kommende Generationen werden hoffentlich so einen „Großen“ immer respektvoll in Erinnerung behalten.
Sein Leben steht für ein Paradebeispiel eines erfüllten Lebens. Wer im privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Umfeld (Union) so große Fußabdrücke hinterlässt, der hatte ein erfülltes Leben. Eisern.
9. November: So kurz vor der kompletten Sensation - Union fügt den Bayern den ersten Punktverlust zu
Unionfux: Das hätte man wohl kaum erwartet, dass die Alte Försterei sich über ein 2:2 gegen die momentane Übermannschaft Europas ärgert - denn wir waren so verdammt dicht davor, dieses Spiel zu gewinnen! Und dass es nicht so kommt, liegt nicht etwa an der Bayern-Mannschaft, sondern an der individuellen Klasse eines Diaz und eines Kane, die mit zwei unwiderstehlichen Aktionen den Meister vor seiner ersten Niederlage retten - so wird’s leider nur der erste Punktverlust.
Dass es gelingt, gegen eine Mannschaft zu bestehen, die im Übrigen in Bestbesetzung antritt und sich alles andere als gehen lässt, liegt an einer fast tadellosen Leistung unserer Jungs, die vom ersten Moment an nicht gewillt sind, sich ins Schicksal zu fügen, sondern vielmehr munter dagegenhalten und sogar ein Chancenplus generieren können. Selbst die Tatsache, dass das frühe Führungstor durch Ansah wegen nicht erkennbarem Abseits zurückgepfiffen wird (ich bin ja eher für den VAR, aber da pervertiert sich das System wirklich), erschüttert den Underdog nicht im Geringsten, wir gehen nämlich trotzdem in Führung, natürlich wieder nach einer Ecke: Haberer bringt den Standard auf Doekhi, der nimmt direkt aus zehn Metern ab - und hat etwas Glück, dass sein Schuss Neuer unterm Körper durchrutscht, denn solche Pannen passieren ihm weiß Gott eher selten. Doch auch danach werden die Bayern, trotz Übergewicht und schlafwandlerisch sicherem Passspiel, nicht so wirklich gefährlich, im Gegenteil, Ansah kann sein Tor doch noch machen, scheitert aber an Neuer.
Erst ein Traumtor bringt den Ausgleich, mit dem ersten ernsthaften Torschuss des haushohen Favoriten: Diaz holt sich den Ball links auf der Grundlinie, Haberer ist dann zu zögerlich und so kann der Kolumbianer noch einen Tick nach innen gehen und die Kugel aus sehr spitzem Winkel hoch ins rechte Eck hauen. Dafür lässt er dann kurz vor der Pause den fast sicheren zweiten Treffer liegen, als er, von Kane phantastisch freigespielt, frei vor Rönnow relativ weit rechts vorbeischiebt. Obendrauf gibt's noch ein Abseitstor von Kane, dass aber bereits mit bloßem Auge erkennbar ist.
Die Frage zur Halbzeit ist: haben wir bereits unsere bessere Hälfte gesehen oder halten wir weiter so entschlossen dagegen? Antwort: ja, tun wir. Weiter machen wir’s den Bayern so schwer wie nur möglich, Rönnow wird selten gefordert wie nach einer Stunde durch Oliseh, doch er ist letztlich sicher im kurzen Eck. Wenn es überhaupt etwas bei uns zu bemängeln gibt. so ist es, dass wir aus unseren Ballgewinnen zu wenig machen, was schade ist, auch unsere mäßige Passquote verhindert da mehr. Und dann liegen wir doch tatsächlich wieder vorne: der eingewechselte Juranovic (endlich wieder zurück nach langer Verletzungspause) tritt einen Freistoß von links, Kane will den Ball rausköpfen, doch der landet auf Doekhis Oberschenkel und wie cool dann unser Doppelpacker den reinmacht, das ist schon klasse. Sollten wir tatsächlich die drei Punkte sensationell in der Alten Försterei behalten? Nun merkt man den Bayern schon eine gewisse Panik an und doch dauert es bis in die Nachspielzeit, bis doch noch der verdammte Ausgleich fällt: Bischof kann von links flanken und dann steht der Weltklassestürmer Kane doch nochmal vollkommen frei und köpft den Ball ins Tor, Rönnow ist sogar noch dran, aber es reicht leider nicht.
Im Anschluß wollen die Münchner gar noch mehr, doch es bleibt schlussendlich beim erstaunlichen Unentschieden, nachdem die Bayern immerhin sechzehn Mal in Folge als Sieger vom Platz gegangen sind - und trotz allem: es hat so wenig gefehlt an unserem ersten Sieg gegen die Bayern, dass man sich ärgern muss - und natürlich auch freut über diesen unerwarteten Punkt. Noch mehr freut uns alle aber diese couragierte, geschlossene Leistung über hundert Minuten, die, ganz ehrlich, so kaum zu ahnen war und umsomehr begeistert. Darauf können alle stolz sein, darauf kann man aufbauen, davon will man mehr, auch wenn ein Sieg gegen Bayern weiterhin noch aussteht. Aber so nah dran waren wir noch nie - und das freut genauso wie es schmerzt.Doch wir haben ja demnächst schon die Gelegenheit zur Revanche…
5. November: Was kommt noch für Union in 2025?
Icke: Am kommenden Samstag (8.11.) spielen wir im Punktspiel gegen die Bayern. Am 23.11. reisen wir zu St. Pauli. Um dann am 29.11. wieder drei Punkte gegen Heidenheim zu Hause einzufahren. Am 2.12. geht’s dann wieder zu Hause gegen die Bayern. Diesmal aber im Pokal. Am Nikolaustag spielen wir in Wolfsburg und am 12.12. gegen Leipzig (wieder zu Hause). Zum Abschluss treten wir am 20.12. in Köln an.
Was geht realistisch dabei? Die beiden Spiele gegen die Bayern wird nichts gehen. Dazu sind die momentan einfach zu stark. In Pauli könnten wir ein Unentschieden schaffen und die beiden Heimspiele müssen wir dann nutzen. Leipzigs Formkurve geht allerdings rasant nach oben. Realistisch/optimistisch rechne ich mit 7 weiteren Bundesligapunkten bis zum Jahresende. Sechs wäre auch noch ok. Dann hätten wir 18 (17) Punkte kumulativ und könnten wohl (fast) zufrieden sein. Weniger als die aufgezeigte Punkteausbeute dürfte uns wiederum Sorgenfalten bescheren.
Natürlich gibt es diese verrückten Spiele, wo ein Spiel gänzlich anders als prognostiziert verläuft. Ausgeschlossen ist es nicht. Vielleicht gelingt uns eine Überraschung gegen die Bayern. Und wenn es ein Bundesligateam gibt, die dafür prädestiniert sind, dann sind es wir. Hinten dicht und vorne hilft der liebe Gott, können wir ganz gut.
Das die Bayern gerade ein kräftezehrendes Schampus-League-Spiel hinter sich haben, fällt eher nicht ins Gewicht. Ein halbes dutzend Stars können sie noch von der Bank bringen, ohne einen für uns spürbaren Qualitätsverlust zu erleiden. Super-Talent Karl wird sicher bei uns auflaufen. Er spielte beim 2:1 der Bayern in Paris gar nicht. Ebenso wie Guerreiro, Jackson und Boey. Auch Goretzka und Kim hatten nur Kurzeinsätze. Mindestens vier dieser sechs Spieler werden gegen uns auflaufen. Und Bayern wird dominant sein. Soviel ist versprochen.
Bei uns im Kader wird sich nicht viel ändern. Hoffen wir, dass im Winter wenigstens ein kreativer guter Spieler neu zu uns kommt. Und das zweite Bangen betrifft Leite und Doekhi. Schaffen wir es nicht, mit beiden die Verträge zu verlängern, so werden wohl im Winter beide gehen. Obwohl wir uns genau - dass – überhaupt nicht leisten können. Nur werden wir hierbei gar nicht mehr gefragt. Die Alternative würde heißen, beide gehen im Sommer ablösefrei. Am wahrscheinlichsten ist es wohl, dass wir mit einem verlängern und der „andere“ uns im Winter verlässt. Für einen Spieler wird es uns wohl gelingen … einen Ersatz zu holen. Beide adäquat zu ersetzen, halte ich für ausgeschlossen. Natürlich hätten wir auch interne Lösungen. Kral-Querfeld-Rothe können wohl auch als Dreierkette auflaufen. Dahinter hätten wir noch Nsoki und Ogbemudia. Ein Qualitätsverlust würde das aber beinhalten. Und umso torgefährlicher Doekhi wird, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn nicht halten können. Diese Problematik ist übrigens auch (fast) die letzte Chance für Horst Heldt, sich bei uns einen „guten Namen“ zu machen. Alle bisherigen Personalentscheidungen ließen zum Teil große Fragezeichen oder Lücken zum Gesamt-Kader entstehen. Eisern.
2. November: Kein schönes Spiel gegen Freiburg
Icke: Diese Nullnummer zwischen Union und Freiburg war kein Fußballgenuss. Nee, wirklich nicht. Freiburg war in Halbzeit eins die bessere Mannschaft, Union dafür im zweiten Abschnitt. Viele oder sogar richtig gute (herausgespielte) Tor-Chancen blieben Mangelware. Beidseitig! Ja, es spielten zwei Mittelfeldmannschaften gegeneinander. Und leider sahen wir dieses Mittelmaß auch.
Baumgart rotierte dreimal und diesmal nicht positiv für uns. Er beließ erst einmal Trimmel und Ansah auf der Bank. Und ja, genau das wirkte sich im Spielvermögen negativ aus. Von der rechten Seite kamen keine Trimmel-Flanken und im Sturm fehlte ganz klar, der technisch beste Berliner Stürmer. Erst nachdem beide in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden, sah man mehr spielerische Linie bei Union. Das auch noch Köhn für Rothe startete, beeinflusste unser Spiel nicht. Beide spielen etwa auf gleichem Level.
Noch verrückter trieb es der Freiburger Trainer. Er rotierte gleich auf sechs Positionen. Und half damit seiner Mannschaft auch nicht. Allerdings ließ Freiburg, gerade in der 1.Halbzeit viel mehr spielerische Linie erkennen. Das besserte sich bei Union in der zweiten Halbzeit. Aber Gefahren entstanden fast ausschließlich durch Standards. Jeder der beiden Mannschaften erzielte ein Tor, was dann später (durch den Video-Schiedsrichter) wieder aberkannt wurde.
Besonders grotesk war die Situation beim Tor von Union, dass Ilic (eigentlich) erzielte. Erst diskutierte der augenscheinlich für Freiburg Sympathien hegende Schiri Sören Storks minutenlang (exakt 270 Sekunden!) auf dem Rasen. Bis ihm einfiel, er müsse in so einer Situation sich die Szene ja selbst anschauen. Da waren aber schon 4 ½ Minuten vergangen. Und Schiedsrichter Storks definierte ein Abseits von Khedira. Was so auch stimmte. Nur wollte er nicht sehen, dass Khedira im Klammergriff eines Freiburgers festgehalten wurde. Khedira konnte gar nicht aus dem Abseits raus.
In der 39.Minute wechselte Freiburg Adamu aus. So kurz vor dem Halbzeitpfiff? Macht man eigentlich nicht. Der Hintergrund war, der Spieler hätte eigentlich schon mit Rot vom Platz gemusst. Drei grobe Fouls - zeitlich kurz hintereinander folgend, lassen sich die wenigsten Schiedsrichter gefallen. Genau ab diesem Zeitpunkt, dem zweiten und dritten bösen Foul dieses Spielers verlor der Schiedsrichter seine Linie. Auch viele kleinere Entscheidungen verliefen nur noch für Freiburg. So macht man Fußball kaputt und bringt ein ganzes Stadion gegen sich auf.
Alle Berliner kämpften und liefen wie immer und mit viel Engagement. Etliche Spieler beim 1. FC Union erreichten aber keine gute Form. Wir nennen ausnahmsweise mal keine Namen. Alle wissen, um welche Kicker es sich handelt. Nächste Woche haben wir dagegen einen ganz einfachen Kick. Die Bayern besuchen uns. Da haben wir nichts zu verlieren und normal absolut keine Chance. Zumal die gute Form der Münchener auch noch Bände spricht. Andererseits ist vielleicht genau das unsere Chance. Eisern.
31. Oktober: First we take Freiburg - Heimspiel gegen einen Lieblingsgegner
Unionfux: Es ist jetzt kein riesiger Druck auf dem Kessel, man steht punktemäßig ganz ordentlich da, ist im Pokal-Achtelfinale, hat jetzt zwei Heimspiele vor der Brust. Allerdings mit einem kleinen Haken: in der zweiten Partie kommen nächste Woche die Bayern, die in der bisherigen Saison in allen Wettbewerben nur Siege eingefahren haben (momentan europäischer Startrekord) und zudem einen Harry Kane in nahezu überirdischer Form haben. Natürlich kann man auch da was reißen, Bange machen gilt nicht und den einen oder anderen Punkt konnten wir ja schon gegen die Münchner holen, gerade zu Hause und auch schon mit Kane auf dem Platz - aber unbedingt rechnen würde ich eher nicht damit.
Insofern gibt es schon einen gewissen Fokus auf das morgige Heimspiel gegen den SC Freiburg, da sind eigentlich drei Punkte Pflicht, will man nicht mögliche drei Spiele ohne Sieg hintereinander und in der Tabelle nicht weiter abrutschen. Sicher sind die Freiburger keine Laufkundschaft, aber wir haben gegen die Breisgauer eigentlich immer ganz gut ausgesehen, man könnte fast von einem Lieblingsgegner sprechen, denn in den bisherigen zwölf Bundesligabegegnungen verlieren wir nur zweimal und das auswärts.
Zu Hause gibt es dagegen drei Unentschieden und drei Siege - wer erinnert sich nicht an den wichtigsten davon, am letzten Spieltag unserer Albtraumsaison, als Jannik Haberer in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer setzt, als einziger im Chaos die Ruhe und Übersicht behielt (kann man ziemlich gut in den bewegten Bildern sehen, wie er sich vor der Ausführung des Strafstoßes explizit konzentriert), als Kevin Volland den zweiten Elfer versemmelt, aber Haberer den Nachschuss überlegt reinmacht und danach wie besessen jubelt, obwohl er doch Ex-Freiburger ist (ja, sowas gibt’s auch noch!!) Und wir bleiben Bundesligist und das ohne Umweg über die Relegation - das ganze Stadion ist ein kollektiver Stoßseufzer.
Morgen wird’s höchstwahrscheinlich nicht ganz so dramatisch, da treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander, wobei die Gäste noch einen Punkt weniger als wir aufzuweisen haben, beide haben elf Tore erzielt, die Freiburger zwei weniger gekriegt. Ein Duell auf Augenhöhe also, man kann gespannt sein, ob und wie sich unser Nachsitzen vom Pokalmittwoch auswirkt, der SC Freiburg hat in Düsseldorf gewonnen und dabei seinen frühen Doppelschlag letztlich über die Zeit bringen können.
Auf jeden Fall sollten wir so beginnen wie gegen Gladbach, denn mit der Leistung der letzten beiden Pflichtspiele werden wir kaum was bekennen können, es sei denn, der Gegner ist völlig desolat - aber davon auszugehen, das wäre doch etwas fahrlässig. Spielerisch sollten wir uns keine allzu großen Illusionen machen, vielleicht gelingt es, Andrej Ilic wieder als eine Art Zehner agieren zu lassen als nur auf die Standards zu hoffen und die langen Bälle auf Verdacht. Und mal sehen, ob Juranovic schon wieder eine Alternative sein kann, ich denke, dass Baumgart mit Burcu eher keine Experimente wagen wird, auch mit Bogdanov nicht. Gespannt darf man sein, ob Skarke oder Burke beginnt, von seinen drei Spitzen wird der Trainer ja wohl kaum abrücken und im Mittelfeld dürfte besagter Haberer wieder den Vorzug vor Schäfer bekommen, ähnlich wie Köhn gegenüber Rothe.
Im Wetterbericht werden muntere siebzehn Grad vorhergesagt und es soll ein bisschen wechselhaft sein, nicht die schlechtesten Bedingungen. Es könnte ein wunderbarer Herbstnachmittag werden, insbesondere, wenn wir die drei Punkte zu Hause behalten. Lassen wir also die Alte Försterei erzittern, lasst uns von unserer besseren bis besten Seite zeigen und die gute Freiburg-Serie weiter ausbauen - auf geht's!
30. Oktober: Ein anstrengender Pokalfight Richtung Achtelfinale
Unionfux: Mag schon sein, für den neutralen Beobachter ist es ein echter Pokalfight, in dem der Underdog dem Bundesligisten ordentlich Schwierigkeiten macht und das Spiel erst in der Verlängerung mit Ach und Krach für den Favoriten entschieden wird. Für den Zuschauer mit einem Unionherzen ist es zwischenzeitlich gar nicht so leicht zu ertragen. Ja, frag nach in Augsburg oder Wolfsburg, wo der Bundesligist jeweils zu Hause gegen durchschnittliche Zweitligisten verliert, Leverkusen nur mit viel Glück in der letzten Minute der Verlängerung gegen dezimierte Paderborner weiterkommt. Aber das hat mit unserem Spiel ja nur vermeintlich zu tun und kann nicht als Entschuldigung oder Erklärung für unseren mehr als mühevollen Sieg dienen.
Dabei beginnt es beinahe optimal, nach einer bewegenden Gedenkminute für die verstorbene Klubikone Jochen Lesching - erst zehn Minuten sind absolviert - da köpft Leo Querfeld schulbuchmäßig einen Trimmel-Freistoß ins rechte Eck, haben wir möglicherweise einen einigermaßen entspannten Pokalabend vor uns?
Nach einer knappen halben Stunde jedoch sind sich Rothe und unser Keeper nicht einig und so tropft die Kugel vom Kopf von Momuluh nach Vorlage auf Verdacht von Corboz ins verlassene Tor. Ein bisschen ärgerlich, dieser unglückliche Ausgleich, aber es ist ja noch mehr als ausreichend Zeit, das geradezubiegen. Doch bis zur Pause hat nur noch Bielefeld eine nennenswerte Chance und wir haben Glück, dass Sarenren Bazee den Ball in dieser Situation nicht sauber trifft und Rönnow.
In der zweiten Hälfte müssten wir nach wenigen Minuten eigentlich einen Handelfmeter kriegen, aber Schiedsrichter Osmers sieht nichts und einen VAR gibt es in Pokalrunde zwei noch nicht. Nach fast einer Stunde ist der Fussballgott sehr gnädig mit uns, dass wieder Sanrenren Bazee nach einer Eingabe von Momuluh am langen Pfosten aus wenigen Metern nur denselbigen trifft, da hätte nämlich aus der schweren Aufgabe plötzlich eine kaum lösbare werden können. Denn Bielefeld erlaubt sich kaum Fehler, lässt nicht nach und den Klassenunterschied kaum erkennen.
Nach sechzig bzw. siebenundsechzig Minuten gibt es auf unserer Seite jeweils einen Doppelwechsel, so kommt der junge Bogdanov zu seinem Pflichtspieldebüt bei Union. Und tatsächlich wird unser Spiel in der Folge etwas besser, durch Kemlein, der den gelb-rot gefährdeten Schäfer ersetzt (wobei seine Gelbe Karte eigentlich unberechtigt ist, denn er spielt klar den Ball), ein Stück weit strukturierter, wir kriegen sogar ein leichtes Übergewicht. Nur die echten Torchancen bleiben weiterhin aus, auch wenn eine Unmenge Flanken in den Bielefelder Strafraum fliegt, am Ende sind es stattliche neununddreißig - bis kurz vor Schluß der regulären Spielzeit Doekhi einen Eckball des eingewechselten Haberer wuchtig aufs Tor köpft und der Bielefelder Schlussmann sehr gut reagiert, aber natürlich auch froh sein kann, dass die Kugel etwas zu zentral auf seinen Kasten kommt. Das ist tatsächlich die beste Chance der regulären Spielzeit und so kommt es schließlich zur Verlängerung und auch da hat Bielefeld die eindeutigeren Möglichkeiten, so nach hundertundzwei Minuten durch Young. Kurz vor dem Wechsel ist die Arminia nur noch zu zehnt, für Mehlem geht es nicht weiter, das Wechselkontinent aber nur wenige Minuten zuvor erschöpft worden.
Und endlich gehen wir wieder in Führung, direkt zu Beginn der zweiten Verlängerungshälfte: Jeong, für Ansah gekommen, flankt, Rothe zwingt mit einem gelungenen Kopfball Kersken zu einer Glanzparade, aber die Abwehr der Ostwestfalen bekommt den Ball nicht weg, Burke versucht einen Abschluss, der zu Doekhi weiterflippert und der haut die Kugel schließlich aus sechs Metern ebenso reaktionsschnell wie kompromisslos unters Tordach, kollektives Aufatmen, gewaltiger Jubel - das müsste es jetzt doch sein!
Doch auch wenn der eine oder andere der verbliebenen zehn Arminen mit Krämpfen zu kämpfen hat - der Zweitligist hält weiter dagegen, will das mögliche Elfmeterschiessen, während wir mögliche Konterchancen einfach zu unsauber ausspielen. So gibt es tatsächlich noch zwei Chancen für die Gäste: Kersken, mit nach vorn gekommen, köpft eine Ecke vorbei, hat dabei aber Leite mit der Hand im Gesicht gefoult - aber auch hier sieht Osmers kein Problem und der fehlende VAR hätte den möglichen Ausgleich auch nicht verhindert. Und kurz vor Ultimo hat Young noch eine gute Gelegenheit, aber trifft aus relativ spitzem Winkel nur das Aussennetz. Und dann ist es, mit Müh und Not, geschafft, wir sind weiter - und das ist ja zweifellos das Wichtigste.
Die Tore machen wieder zwei Abwehrspieler, während unsere Offensive weitgehend ohne große Wirkung bleibt, natürlich auch, weil sie zum wiederholten Male kaum brauchbare Vorlagen bekommt. Keine Frage, Pokalspezialist Bielefeld liefert uns einen erstaunlichen Fight, macht dabei kaum Fehler, ist nicht abzuschütteln, ist mutig und engagiert, ein wirklich unangenehmer Gegner an diesem Abend. Nichtsdestotrotz spielt unsere Einfallslosigkeit und Ungenauigkeit ihnen ziemlich in die Karten, können wir unsere größere individuelle Klasse kaum ausspielen, auch wenn wir in punkto Intensität nicht nachstehen und letzten Endes die offensichtlich bessere Kondition in diesem laufintensiven Spiel mitbringen, das macht wohl schlussendlich den kleinen Unterschied zu unseren Gunsten.
Unterm Strich steht also für uns das Achtelfinale im DFB-Pokal, das ist zweifellos das Entscheidende, aber das Wie kann abermals nicht so recht überzeugen, auch wenn die Tatsache der eigenen Pokalgesetze mir natürlich bekannt und nicht zu leugnen ist. Wer weiß aber, wie das Ganze ausgegangen wäre, wenn wir kein Heimspiel gehabt hätten ...? Na gut, genug kritisiert: Freuen wir uns über das Weiterkommen, die gelungene Revanche für die letztjährige Blamage auf der Alm und ja, auch die entsprechenden und willkommenen Prämien - und hoffen wir, dass unsere Überstunden am Samstag gegen den SC Freiburg (gewinnt mit 3:1 in Düsseldorf) nicht allzu große Probleme machen. Auf jeden Fall werden heute so einige Unioner ziemlich müde Augen haben, so spät, wie es an diesem Mittwochabend geworden ist, wobei das Triumphgefühl sich in überschaubaren Grenzen halten dürfte: Dieser Pokalabend war eben für alle ziemlich anstrengend.
27. Oktober: 1. FC Union - Kadercheck und Stand nach neun Pflichtspielen
Icke: Acht Bundesligaspiele und ein Pokalspiel sind gespielt. Wie ist der aktuelle Stand bei Union und wie zeigt sich der Gesamt-Kader? In der Bundesliga haben wir 10 Punkte in acht Spielen geholt und im DFB-Pokal stehen wir in der zweiten Runde. Rein optisch ist das ok und entspricht den normalen Erwartungen.
Am Mittwoch (29. Oktober) spielen wir im DFB-Pokal die zweite Runde gegen Arminia Bielefeld. Ja genau gegen diese Bielefelder, die uns im Vorjahr eliminierten. Da gilt es etwas gutzumachen. Ohne Wenn und Aber.
Aber zurück zum Kader und dem aktuellen Stand. Trainer Baumgart und der Kader haben nicht enttäuscht. Bäume ausgerissen aber ebenso wenig. Kurioserweise holten wir unsere Bundesliga-Punkte genau dort, wo man es nicht unbedingt erwarteten musste.
Zum Beispiel in Frankfurt und zu Hause gegen Stuttgart. Den dritten Sieg gab es gegen Gladbach und dazu noch einen Punkt zu Hause gegen den HSV. Die erste Pokalrunde gewann man in Gütersloh sicher. Vor den Pflichtspielen allerdings konnte einem Himmel-Angst werden. Gingen doch die beiden letzten (und relevanten) Testspiele gegen Olympiakos und gegen Espanyol beide (zu Hause!) verdient verloren.
Es zeigte sich klar, wir können kein vernünftiges Angriffsspiel gestalten. Es sind einmal kurze gute Phasen – wie je ca. 20 Minuten in Frankfurt und gegen Stuttgart dabei – aber das war es dann auch schon gewesen. Diejenigen, die das vor der Saison anmahnten und Verbesserungen im Mittelfeld forderten – behielten leider Recht. Gott sei Dank schafften wir es, unsere Abwehr zu stabilisieren. Rönnow, Doekhi, Querfeld, Leite und Khedira sind nach wie vor das Maß aller Dinge bei uns. Ausfallen darf von denen aber auch keiner. Wir können sie nicht gleichwertig ersetzen. Am Anfang der Saison schaffte das überraschend dann doch Rothe, der Leite ersetzen musste und das unter den Umständen doch ganz ordentlich machte. Kral, der in den Vorbereitungsspielen in der Dreierkette eingesetzt wurde, spielte kaum noch eine Rolle. Obwohl er – wenn er spielte – oft überzeugen konnte. Und nicht zu vergessen, er ist Nationalspieler seines Landes. Ogbemudia und Nsoki spielten bisher gar keine Rolle. Wobei man sich fragen muss, wozu wurde Nsoki geholt?
Im Mittelfeld haben wir leider viel zu wenig verändert. Die Stamm-Formation hat(te) sich mit Trimmel (Juranovic), Khedira, Kemlein (Schäfer), Köhn (Skov) gefunden. Bis auf Köhn sind das alles Spieler, die schon im Vorjahr bei uns spielten. Ein spielerisch begabter 8er wäre hier absolut zwingend notwendig gewesen. Auch zum Einsatz kamen Haberer zentral und auf der rechten Außenbahn. Sowie Rothe, der auch auf der linken Außenbahn eingesetzt wurde. Im Mittelfeld ist es Markgraf, der keine Einsätze hatte. Er ist verletzt. Aber auch im fitten Zustand hat er Köhn, Skov, Rothe und Juranovic als Konkurrenten. Da würde eine Leihe schon Sinn machen.
Und vorn? Da haben sich Burke, Ilic und Ansah in den Vordergrund gespielt. Burke durch Tore und Schnelligkeit, Ilic durch Tor-Vorbereitungen und kluge Ballverteilungen und Ansah als unser Schützenkönig. Skarke hatte einige Chancen, überzeugte aber nie. Genauso Jeong. Viele waren skeptisch, warum wir ihn nach einem eher bescheidenen Leih-Jahr für viel Geld (rund vier Millionen) verpflichteten. Die Zweifel wurden eher noch verstärkt. Noch schlimmer stellt es sich bei Ljubicic dar. Auch er war uns vier Millionen wert. Und bekommt gar keine Einsätze mehr. Da darf man fragen, wer sich genau was bei diesen Verpflichtungen dachte? Bei Preu sieht es aus, wie bei Markgraf. Eine Leihe wäre wohl angebracht. Er ist ohne reale Einsatz-Chance. Burcu war lange verletzt und trainiert jetzt wieder. Bogdanovic zerschießt die Netze bei den Junioren und saß schon mehrere Male auf der Bank bei den Profis. Beide warten auf ihre Chance. Sie können eigentlich nur gewinnen, so sie eingesetzt werden.
Ergänzt wird der Kader durch den 2.Keeper Raab und der Nummer drei Klaus. Resümee - Tabellenplätze und Punkteausbeuten sind in Ordnung. Die Kaderzusammenstellung ist verbesserungswürdig, weil zu viele Spieler ohne Einsatz-Chancen nur die Trainingsgruppe ergänzen. In Mittelfeld und Angriff fehlen Führungsspieler. Die vorhandenen Spieler im zentralen defensiven und offensiven Mittelfeld erfüllen die Anforderungen für ein modernes oder kreatives Offensivspiel nicht. Warum Spieler wie Nsoki, Ljubicic oder Starke verpflichtet wurden, entzieht sich meinem Vorstellungsvermögen. Preu und Markgraf brauchen im Winter Leihvereine. Die Vertragsverlängerung von Haberer hatte sicherlich einen Sinn. Aber welchen? Im Winter haben wir das nächste Mal die Chance unseren Kader zu verbessern und für Spieler ohne Perspektive eine Lösung zu suchen. Hoffen wir, dass Horst Heldt dem blassen Sommer, keine noch blassere Winter-Transfer-Phase folgen lässt.
Unsere aktuell 20 ersten Spieler (Rönnow, Doekhi, Querfeld, Leite, Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn, Burke, Ilic, Ansah, Raab, Kral, Rothe, Juranovic, Haberer, Schäfer, Skov, Jeong, Skarke) haben schon ein ordentliches Bundesliga-Niveau. Es sind aber teilweise zu gleiche Spieler-Typen vorhanden. Und bestimmte Profile fehlen. Burcu und Bogdanovic könnten uns noch positiv überraschen.
Was genau mit Preu, Markgraf, Ogbemudia, Nsoki und Ljubicic wird, muss im Winter geklärt werden. Wie unsere Tribünen-Spieler plötzlich explodieren können, zeigt das Beispiel Prtajin mehr als deutlich. Neun Torbeteiligungen in sieben Spielen sprechen eine klare Sprache. Das heißt aber auch, wir müssen uns selbst hinterfragen, ob bei uns immer alles richtig läuft? Verstärkungen im Winter wären sinnvoll. Aber jetzt gibts erst einmal die nächste Pokalrunde gegen Bielefeld und die ist schon übermorgen. Kurz-, mittel-, und langfristig - wir haben genug zu tun! Eisern.
25. Oktober: Knapp verloren in Bremen
Unionfux: Es ist gar kein so schlechtes Spiel unserer Jungs in Bremen - zumindest bis zur ärgerlichen Auswechslung von Andrej Ilic noch in der ersten Hälfte (Kreislaufschwierigkeiten, möglicherweise wegen Magen/Darmproblemen - gute und schnelle Besserung!!), wir haben ein paar offensive Momente, die besten zwei vor der Pause (sogar ohne Ilic): erst schießt Ansah aus zwanzig Metern knapp vorbei, dann köpft Doekhi nach Trimmelecke ebenfalls knapp links daneben. Doch in der zweiten Hälfte machen wir nach vorne einfach zu wenig, um das Spiel möglicherweise auf unsere Seite zu ziehen.
Bremen kann eigentlich mit seinem Ballbesitz nicht allzuviel anfangen, hat dann aber nach gut siebzig Minuten einen genialen Moment, als Sugawara Grüll, der leider hauchzart nicht im Abseits steht, auf rechts bedient, der hat Platz, dringt in den Strafraum ein, lässt den zu zögerlichen Leite aussteigen und schlenzt den Ball links hoch ins Eck - von nem Sonntagsschuss will ich da nicht schreiben, denn erstens ist es Freitag und zweitens will er ihn genau dorthin haben. Und das entscheidet letztlich das Spiel, denn wir versuchen nochmal so einiges, doch es fehlt wie so oft die Genauigkeit, kaum eine Flanke kommt an (Rothe!) oder die langen Bälle können nicht verarbeitet werden bzw. schon der vorletzte Pass kommt nicht an. Symptomatisch der letzte Versuch in der Nachspielzeit der Nachspielzeit, als Skarke ein Zuspiel auf der Grundlinie verstolpert.
Situationen wie die von Burke nach gut einer Stunde, der den Ball auf rechts hat, aber den Ball nicht am Abwehrspieler vorbeibekommt, um Ansah in Szene zu setzen oder Skarke, der freistehend den Ball direkt nimmt und weit am Kasten vorbeisemmelt, können nicht genutzt werden, weil einfach die Präzision fehlt, die Ruhe oder einfach nur die richtige Entscheidung, möglicherweise auch hier und da das Glück. So richtig kann man keiner Chance hinterhertrauern, die unbedingt hätte sitzen müssen, insbesondere die Standards sorgen kaum für Gefahr. Dass Schiedsrichter Schlager etwas einseitig pfeift, kommt noch hinzu, ist aber unterm Strich nicht der Grund, dass wir nach insgesamt fast hundert Minuten mit leeren Händen dastehen, sondern lediglich die eine unwiderstehliche Situation, die der Gegner für sich nutzt.
Besser ist Bremen nicht unbedingt, aber das interessiert hinterher bekanntlich nicht und auch uns fehlen die Mittel, die es braucht, die drei Spitzen gefährlich einzusetzen, gerade nach dem Ausfall vom so wichtigen Ilic, der ja doch die langen Bälle festmachen und entscheidend weiterleiten kann. Aber das Problem ist ja nicht unbedingt neu und auch die eingewechselten Spieler können keine Akzente setzen, bleiben mehr oder minder blass. Eigentlich sehen wir ein klassisches 0:0 - mit dem einen Schönheitsfehler bzw. die Einzelleistung, die dummerweise den Ausschlag gibt, den wir aber ehrlicherweise unsererseits nicht zu bieten haben. Es bleibt also dabei, zumindest bis hierher - geraten wir in Rückstand, haben wir dann Mühe, zu antworten.
Insgesamt fehlt bei uns jedoch etwas der Punch, der Biss und vielleicht auch der Wille, das Spiel zu gewinnen, Fleiß alleine, den man unserer Mannschaft ja selten absprechen kann, ist dann eben zu wenig - und wie hat mir mal der gute Kai, ein altgedienter Unioner, gesagt: „Wenn du ein Spiel nicht gewinnen willst, verlierst du’s am Ende.“ Ja, da ist schon was dran.
23. Oktober: Kann Union auch in Bremen gewinnen?
Icke: Das nächste Freitag-Abend-Flutlichtspiel steht an. Union spielt in Bremen. Nachwaschen wäre die beste aller Ideen. Nachdem wir Gladbach zu Hause mit 3:1 schlugen, wären drei weitere frische Punkte – zur Stabilisierung im oberen Drittel – äußerst beruhigend.
Ja, ok … ein Unentschieden geht auch noch. Darüber hinaus könnte Baumgart den Beweis antreten, ein gewisses Maximum aus unserer Truppe herauskitzeln zu können. 3800 Unioner begleiten die Mannschaft nach Bremen. Ein guter Fußball-Mob!
Bei uns lichtet sich das Lazarett. Burke, Juranovic, Schäfer, Trimmel und Buric trainieren schon wieder mit der Mannschaft. Allerdings fallen Skov und Markgraf weiterhin aus. Das aber macht gar nichts. Auf der linken Außenbahn ist Union stark besetzt.
Dort hat sich Köhn, nach der Skov-Verletzung zuletzt festgespielt. Interessant dabei, Köhn spielte ein Jahr bei Werder (per Leihe). Bremen wollte aber die vier Millionen Ablöse nicht zahlen. Wir schon und bisher zeigt die Köhn-Leistungskurve nach oben. Der zweite Bremer - Burke - dürfte ebenfalls gut motiviert zum Auswärtsspiel fahren. Die Bremer dachten, die Burke-Verlängerung wäre ein Selbstläufer. Das war sie offensichtlich nicht. Die Fans dürften allerdings die Schuld bei Burke allein sehen. Ergo … Bremer Pfiffe sollten ihm vorrangig als seine Anerkennung dienen.
Gegen Bremen haben wir eine positive Bilanz. Von insgesamt elf Bundesligaspielen gingen wir sechsmal als Sieger vom Platz. Viermal gewann Bremen und ein Unentschieden gab es. Das letzte Spiel in Bremen konnten allerdings die Bremer Ende 2024 deutlich mit 4:1 gewinnen. Wir hätten demzufolge hier etwas richtig zu stellen.
Da Schäfer ein paar Tage nicht trainieren konnte, rechnen wir wieder mit Kemlein neben Khedira. Trimmel sollte auch wieder fit sein und ganz vorn dürfte Burke den Vorzug gegenüber Skarke erhalten. Das wären dann: Rönnow – Doekhi, Querfeld, Leite – Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn – Burke, Ilic, Ansah.
Verletzt oder angeschlagen sind bei Bremen noch: Wöber, Stark, Agu, Deman, Schmidt, Weiser und Musah. Top-Star Boniface soll angeblich wieder fit sein. Ob er wirklich von Beginn an spielt, ist aber fraglich. Für die Bremer Psyche allerdings wäre das sehr wichtig. Mit 8 Punkten sind die Norddeutschen eher durchwachsen gestartet. Umso wichtiger sind die 3 Punkte für uns. Klappt das, so hätte wir schon 5 Punkte zwischen uns und Werder gebracht. Wir glauben dran! Eisern.
21. Oktober: Eine halbe Stunde zum Verlieben
Unionfux: In fast allen Berichten zum letzten Heimspiel, egal ob in der Sportschau, im Sportstudio oder bei DAZN, wird weitaus mehr über die Gladbacher Niederlage geredet als über unseren Sieg - es geht im Grunde nur um die anhaltende Krise der Borussia, um uns geht es kaum. Dass wir, zumindest mittlerweile, ein Stiefkind der Sportberichterstattung sind (von lokalen Medien vielleicht mal abgesehen), daran hat man sich gewöhnt, es verwundert und amüsiert trotzdem jedes Mal in seiner unverhohlenen Auffälligkeit. Andererseits ist es natürlich gut, dass unsere drohende Krise erstmal abgewendet wurde - ein Verein auf Platz neun ist logischerweise weit weniger spektakulär. Und unser Sieg am Freitag ist eine große Erleichterung und eminent wichtig, doch fast noch wichtiger ist das Wie.
Denn die erste halbe Stunde des Spiels ist so überzeugend wie seit Ewigkeiten nicht, wir sind präsent, konzentriert und giftig, pressen wie verrückt, setzen nach, wo es nur geht, schalten schnell um, marschieren konsequent nach vorn. Es gibt nicht den geringsten Zweifel, wer hier Herr im Haus ist, wer hier heute gewinnen muss, will und wird. Und so entstehen die beiden Tore durch blanken Willen, sie werden quasi erzwungen: Erst holt Köhn kurz nach dem Anpfiff einen Eckball durch konsequentes Nachsetzen heraus, den Doekhi unhaltbar und entschlossen einköpft, dann gibt es eine Balleroberung durch Kemlein und Leite. Wie Ansah dann durch drei Gladbacher hindurchgeht und Doekhi wacher ist als die gesamte Gladbacher Abwehr, das ist schon beeindruckend, das macht Spaß und es bringt die Erkenntnis, dass die Mannschaft das auch kann - einen Gegner dominieren, auch, wenn man das lange nicht mehr gesehen hat und das manchmal kaum noch vorstellbar ist. Obendrauf gibt es hier und da was Überraschendes, wie etwa Skarkes Aktion vor dem zweiten Tor, als er erst den Ball im Vollsprint clever erobert und dann versucht, den weit vor seinem Tor stehenden Nicolas zu überlisten - das wäre eine wirklich bemerkenswerte Torpremiere des fleißigen Stürmers gewesen. Wahr ist aber auch, dass wir nach dem etwas überraschenden Anschlusstreffer beinahe vollkommen von dieser Linie abkommen und dem Gegner das Spiel überlassen, in der Folge wird unsererseits kaum noch agiert, sondern lediglich reagiert und kaum noch Druck aufgebaut. Speziell nach dem Vierfach-Wechsel der Borussen nach einer Stunde sind wir zeitweise ziemlich unter Stress, stehen permanent hinten drin, spielen keinen Fußball. Fällt da der durchaus mögliche Ausgleich, kippt höchstwahrscheinlich das Spiel, denn ob wir dann den Faden nochmal gefunden hätten, während die Gäste vom Niederrhein jede Menge Morgenluft in der Abendstimmung der Alten Försterei gewittert hätten, ist mehr als fraglich. Glücklicherweise macht der für seine Verhältnisse ungewöhnlich offensive Khedira dann doch das dritte Tor, nimmt einen abgewehrten Ball an der Strafraumgrenze mit der Innenseite kontrolliert volley und schickt ihn genau durch die einzige Lücke ins linke Toreck, der Gladbacher Keeper Nicolas zuckt nicht mal - und da schwindet bei den Gästen schon der Glaube, noch einen Punkt mitzunehmen, unsere Brust wird gleichzeitig wieder breiter und wir bringen die drei Punkte letztlich relativ ungefährdet über die Ziellinie. Funfact am Rande: Unser letzter Heimsieg mit mehr als einem Tor Unterschied datiert tatsächlich noch aus dem Jahre 2023, am 20. Dezember schlugen wir den 1. FC Köln nach Treffern von Hollerbach und Fofana mit 2:0, Trainer seinerzeit: Nenad Bjelica.
Natürlich ist Gladbach in seiner Krise der richtige Kontrahent zur richtigen Zeit, doch oft genug spielen wir ja auch gern Aufbaugegner, eine Selbstverständlichkeit ist es also nicht. Und logischerweise ist kaum zu erwarten, dass wir die Dominanz der ersten halben Stunde das gesamte Spiel durchziehen. Letztlich bewegen sich sogar die blanken Zahlen in gewohnten Dimensionen: Ballbesitz 37 Prozent, Passquote 70 Prozent. Doch muss uns bewusst sein, dass andere Mannschaften unsere zwischenzeitliche Passivität und Ungenauigkeit wohl bestraft hätten. Deswegen brauchen wir weiterhin mehr Präzision, mehr Ideen und den Spirit der ersten dreißig Minuten, um mal wieder eine etwas entspanntere Saison zu erleben. Da zudem am letzten Wochenende fast alle Begegnungen in unserem Sinne ausgehen, haben wir erstmal ein wenig Platz (sechs Punkte) nach unten, sind vorerst im Soll - trotzdem wäre es prima, wenn man an alldem in Bremen weiter erfolgreich arbeiten könnte. Dem so wichtigen Schritt am vergangenen Freitag müssen jetzt unbedingt weitere folgen.
18. Oktober: Unions Defensive schlägt Gladbach überzeugend
Icke: 3:1 im Freitagabend-Spiel unter Flutlicht gegen die Gladbacher Fohlen. Das war hochverdient, engagiert und konzentriert. Vorn brachte Baumgart Skarke auf Rechtsaußen. Dafür blieben Burke und Jeong erst mal auf der Bank. Kemlein spielte als 8er neben Khedira. Die restliche Mannschaft wurde nicht verändert. Die Fohlen landen dadurch auf dem letzten Tabellenplatz. Union dagegen klettert - wenn auch vorübergehend - auf Platz 7. Punktgleich mit dem Sechsten (Köln) und nur einen Punkt hinter Platz 5 (Leverkusen). Allerdings spielen alle anderen Mannschaften auch erst am Sonnabend und Sonntag. Die Tore für Union erzielten: 2x Verteidiger Doekhi und Khedira, der mit seinem 3:1 (81.Minute) den Deckel auf das Spiel machte.
Der 1. FC Union ging gleich in der 3.Minute mit 1:0 in Führung. Gegen Doekhis Kopfball-Torpedo (nach Trimmel-Ecke) hatten die Gladbacher keine Chance. Er setzte sich wuchtig durch. Das war Tor Nummer 9 von Doekhi in der Bundesliga. Er nähert sich seiner alten Torgefährlichkeit. Auch das 2:0 schießt Doekhi (26.Minute). Ansah setzte sich in Weltklasse-Manier auf halblinks im Dribbling gegen drei Gladbacher durch und trifft den rechten Pfosten. Doekhi reagiert am schnellsten und schießt den Abpraller ein. Wow! Zwischenzeitlich schafften die Gladbacher mit einer guten Kombination den 2:1 Anschlusstreffer (33.Minute) durch Tabakovic. Aber Khedira macht mit seinem 3:1 (81.Minute) den Deckel auf das Spiel. Der Ex-Unioner Friedrich auf Gladbacher Seite kann einen Freistoß noch per Kopf abwehren. Der Ball landet aber wieder bei einem defensiven Spieler (Khedira) von Union, der präzise unten links einnetzt. Es passte an diesem Abend. Auch der pausenlose 90 Minuten Dauer-Support der Union-Ultras (die, die Gegengerade ansteckten) war lobenswert und ist mitnichten selbstverständlich.
Das Spiel hatte mehrere verschiedene Phasen. Die ersten 15 Minuten beherrschte Union regelrecht. Hatte noch mehrere gute Chancen. Der König der ersten Viertelstunde war Köhn. Was er da auf links vorn und hinten (!) abriss, war sehenswert. Ab der 25.Minute etwa entdeckte Gladbach seine Spielkultur wieder. Jetzt gelangen ordentliche Ball-Passagen. Hundertprozentige Chancen gabs - außer in der 33.Minute (Anschlusstor) - trotzdem nicht. Auch in der zweiten Halbzeit begann Union wieder stark. Um dann später die Regie an die Fohlen abzugeben. Hier hätte noch etwas kippen können. Aber Unions Defensive stand. Bis dann eben unser 6er und Vize-Kapitän Khedira - das Spiel endgültig entschied.
Kemlein durfte 90 Minuten durchspielen. Gut so, weil neben einer grundsoliden Abwehrarbeit konnte er auch immer wieder Impulse nach vorn geben. Unser offensives Spiel wurde durch Kemlein klar besser. Köhn auf der linken Außenbahn machte ebenso ein starkes Spiel. Er wurde ausgewechselt, weil er rotgefährdet war. Ansah hatte zwar "nur" einen Assist, aber immer mal wieder sah man seine Ballsicherungen, die eben SO, nur wenige können. Und seine Torvorbereitung hätte einem Messi zur Ehre gereicht. Ausfälle gab es auf Seite der Unioner keine. So gewinnt man dann überzeugend. Eisern.
15. Oktober: Richtungweisendes Heimspiel gegen Gladbach
Unionfux: So, ein weiteres Flutlichtheimspiel steht an, am Freitag um halb neun gehts gegen Borussia Mönchengladbach - und ob wir nun wollen oder nicht, jetzt ist schon einigermaßen Druck aufm Kessel. Und ob wir nun wollen oder nicht Teil 2: wir sind der Favorit in diesem Spiel. Die Gladbacher sind nämlich die einzige noch sieglose Mannschaft in dieser Saison, mit drei Punkten steht man auf einem Abstiegsplatz und obendrein fehlt ihr bester Stürmer Kleindienst weiterhin verletzt. Dementsprechend unruhig ist es am Niederrhein, Trainer Seoane musste nach immerhin gut zwei Jahren gehen, Sportdirektor Virkus folgte ihm kurze Zeit später, angeblich freiwillig. Virkus’ Nachfolger ist schon gefunden, in dieser Woche unterschrieb Rouven Schröder, der Platz des Trainers wird immer noch interimsweise vom U21-Coach Eugen Polanski ausgefüllt, vielleicht bleibt der ja auch, doch es sieht mehr nach einer größeren Lösung aus.
Auch wenn es höchstwahrscheinlich, wie fast jedes Bundesligaspiel, kein leichtes Unterfangen wird und wir zudem traditionell gern gestrauchelten Kontrahenten aufhelfen: es müssen zwingend drei Punkte her und das, obwohl wir damit rechnen müssen, das Spiel zu machen, nicht so leicht für eine Mannschaft, die derzeit den geringsten Ballbesitz und die schwächste Passquote der Liga aufweist. Hier auf eine schlagartige und signifikante Verbesserung zu hoffen ist selbstverständlich illusorisch, doch die richtige Einstellung, sprich Aggressivität und Wachheit, muss von der ersten Minute an spürbar sein und den Gegner beeindrucken. Die allzu abwartende Taktik jedenfalls hat zuletzt nicht unbedingt funktioniert. Trotzdem dürfte klar sein, dass Gladbach wesentlich besser ist als es der momentane Stand der Tabelle aussagt, wäre schön, wenn ihnen das nicht ausgerechnet am Freitag einfällt.
Wir werden wohl mit Haberer und Jeong beginnen, denn Oliver Burke ist erkrankt und Schäfer hat sich am Dienstag im WM-Qualifikationsspiel gegen Portugal verletzt, so wie für unsere Nationalspieler die Fahrt zu den Länderspielen eher mit gemischten Gefühlen verbunden war, außer Schäfer für Ungarn kam nur noch Andrej Ilic für die Serben bei der Heimpleite gegen Albanien auf wenige Minuten, Kral und Querfeld durften sogar zweimal nur die Ersatzbänke anwärmen. Rothe und Ansah hingegen kamen in beiden U21-Länderspielen zum Einsatz, Rothe traf darüberhinaus im ersten Spiel gegen Griechenland per Kopf.
Auch Robert Skov fällt abermals aus, da wird womöglich erneut Derrick Köhn einspringen, auch Juranovic ist noch nicht einsatzfähig. Mal sehen, ob Nsoki und Burcu schon im Kader stehen können, speziell die Dribbelstärke und Kreativität von Burcu, der freilich noch ohne Bundesligaerfahrung ist, wird eigentlich dringend gebraucht. Aber mit Sicherheit hätte auch niemand was dagegen, wenn sowohl Jeong als auch Haberer mal wieder ein Riesenspiel hinlegen würden. Dass sie es können, haben sie bereits bewiesen, auch wenn das schon etwas länger her ist.
So oder so: das Spiel gegen Gladbach wird richtungsweisend, die Zeit der Ausreden ist vorbei. Also auf, lassen wir die Alte Försterei erzittern!!
14. Oktober: Den Kampf angenommen und bestanden
Icke: Die deutsche Mannschaft gewinnt in Belfast gegen Nordirland auch ihr nächstes Qualifikationsspiel mit 1:0. Zwei Jahre lang waren die Nordiren im eigenen Land ungeschlagen. Und wir wissen jetzt auch warum. Das Heimteam kämpfte um jeden Zentimeter Rasen, knapp 18.000 Fans machten einen Höllenlärm und schafften eine wunderbare und beispielgebende Fußball-Atmosphäre in Belfast. Wie zu allerbesten Union-Zeiten An der Alten Försterei. Übrigens nicht ein einziger Pyro-Knaller wurde gezündet und keiner hat etwas vermisst.
Nagelsmann ließ die gleiche Elf auflaufen, wie zuvor. Nicht wenige (deutsche) Medien berichten von einem Krampf-Spiel, von niedrigem Niveau (gerade in der 2. Halbzeit) und so weiter. Wir nicht! Es gibt solche Spiele einfach, wenn sich eine Mannschaft wie Nordirland so ins Zeug legt. Viele hatten gedacht, sie schaffen ihr kraftaufwendiges Kampfspiel nicht bis zum Ende durchzuhalten. Doch es gelang ihnen bis zum Schlusspfiff und sie waren dabei topfit.
Noch in der 88. Minute musste unser Torwart Baumann (der ein Top-Spiel ablieferte) noch eine wirklich gefährliche Chance abwehren. Aber auch das gehört zu so einem Spiel. Die Deutschen haben bestanden und drei Punkte geholt, weil sie dagegenhielten und jeden Zweikampf annahmen. Ein Vorbild in der Zweikampfführung war Raum. Der wurde wirklich mehrmals böse gefoult. Wie reagiert er darauf? Er steht auf und lächelt, frei nach dem Motto: "Wen genau wollt ihr damit beeindrucken? Mich jedenfalls nicht." Kurz vor Schluss wurde auch noch sein äußerlicher (voll tätowierter) Zwillingsbruder und Ex-Unioner Andrich eingewechselt. Mit solchen Typen kannst Du etwas erreichen, auch wenn's mal wehtut.
Es gab allerdings auch zwei verschiedene Halbzeiten. In der ersten Runde bestimmten die Deutschen das Geschehen. Woltemade erzielte mit seiner Schulter das entscheidende 1:0. In der 14. Minute hatten die Nordiren nicht so viel Glück: Ihrem Tor ging eine klare Abseitsstellung voraus. Wir lagen aber in allen Bereichen vorn, hatten teilweise bis zu 75 Prozent Ballbesitz. In der zweiten Halbzeit gelangen uns nicht mehr so viele gute Szenen. Allerdings hätte Adeyemi zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff alles klar machen können. Nach einem Pass von Wirtz rannte er allein aufs Tor zu. Und verzog den Ball. Es war sowieso nicht sein Spiel. Insgesamt war er der schwächste deutsche Spieler. Eben weil er auch sonst viele Bälle verlor.
Gegen "Superstar" Wirtz gab es nun regelmäßige Pfeifkonzerte und die Nordiren wurden stärker. Die 2. Halbzeit gehörte ihnen, ohne dass allerdings die Deutschen vergaßen zu kämpfen und die Räume dicht zu machen. Und dann muss man auch mal mit einem weniger niveauvollen (aber spannenden) Spiel zufrieden sein. Zumal, wenn es drei frische Punkte aufs eigene Konto bringt. Mit den Ex-Unionern Andrich und Schlotterback sowie dem Brandenburger Beier - sah man wieder mehrere Spieler, die uns besonders interessierten. Schlotterbeck war neben Baumann unser bester Spieler. So kann es gern weitergehen, vielleicht das nächste Spiel wieder mit etwas mehr spielerischer Klasse. Eisern.
11. Oktober: Entschuldigung angenommen
Icke: Deutschland schlug gestern Abend ungefährdet Luxemburg mit 4:0. Das Spiel war schon nach 20 Minuten entschieden. Da stand es bereits 2:0 und Luxemburg hatte einen Spieler weniger.
Die groteske Doppelbestrafung bei Handspielen im Strafraum kam wieder zur Anwendung. Sprich Elfer und Rot. Hier hätte der Schiedsrichter auch Milde zeigen können, denn ob es nun wirklich Absicht war, konnte man nicht zu 100 Prozent erkennen. Sei es drum.
Auch wenn der Gegner "nur" Luxemburg war, konnte man doch die läuferischen Anstrengungen der Spieler sehen. Ebenso ihre Konzentration. Deshalb... "Entschuldigung angenommen".
Kimmich traf doppelt, inklusive dem gerade erwähnten Elfmeter, Raum verwandelte einen Freistoß und der wieder verbesserte Gnabry erzielte das vierte Tor. Nagelsmann änderte einiges. So beorderte er Kimmich wieder als Rechtsverteidiger in die Viererkette. Auf Rüdiger verzichtete er ganz, links spielte Raum und zentral Tah und Schlotterbeck. Dahinter stand Baumann im Tor. Vor der Abwehrreihe agierten mit Pavlovic und Goretzka zwei spielerisch zentrale Mittelfeldspieler. Die Offensive bildeten Adeyemi (rechts), Gnabry (Mitte) und Wirtz (links). Ganz vorn platzierte Nagelsmann Woltemade.
Letzterer ist aktuell wegen Formschwäche und Verletzungen von Füllkrug, Undav und Kleindienst ohne Konkurrenz. Um es vorwegzunehmen, Woltemade überzeugte nicht. Wirtz verteilte die Bälle ganz ordentlich, seine genialen Einzel-Dribblings zeigte er nicht. Rechts harmonierte Adeyemi ganz ordentlich mit Gnabry. Dieser wiederum hat eine ansteigende Formkurve. Auf Andrich verzichtete der Bundestrainer wieder. Die Ernennung von Raum zum Kapitän in Leipzig bekommt ihm anscheinend sehr gut.
Ter Stegen, Musiala und einer der drei aktuell nicht zur Verfügung stehenden Mittelstürmer sollten noch ins Team rücken. Vielleicht auch noch der ebenfalls verletzte Havertz oder der zurzeit formschwache Andrich. Aber bitte OHNE weitere Systemänderungen. Dann werden wir wahrscheinlich nicht Weltmeister, könnten aber mit Wirtz und Musiala an der Spitze - zumindest eine gute Rolle spielen.
Aktuell erscheinen Frankreich und Spanien einfach zu übermächtig, als dass ihnen jemand um den Titel in die Quere kommen könnte.
Schon am Montag (20.45 Uhr) tritt die deutsche Mannschaft in Nordirland an. Die haben die Slowakei gerade mit 2:0 geschlagen. Verdient und mit ihrem unfassbaren Heimrecht. Seit zwei Jahren sind die Nordiren nun schon zu Hause ungeschlagen. Für die Nummer 72 der Weltrangliste ist das eine ganz starke Leistung. Und den Deutschen ist es vorbehalten - genau das zu ändern. Das wäre übrigens der zweite Teil ihrer Entschuldigung an die Deutschen. Und würde uns nah an die WM-Qualifikation heranbringen.
Für Deutschland wurden dann noch Burkhardt, Anton, Baku, Brown und Beier eingewechselt. Der Frankfurter Brown gab sein Debüt und Baku war nach jahrelanger Pause wieder dabei. Beide fügten sich ganz ordentlich ein und zeigten Einsatz und Schnelligkeit. Zu glänzen vermag keiner mehr. Einen sportlichen Positionsstand konnte man bei diesem Gegner sowieso nicht erwarten. Fleiß und Konzentration schon. Und das haben alle erfüllt.
Den Wert dieses "Vorbereitungsspiels" werden wir am Montag Abend sehen. Bestehen die deutschen Kicker in Nordirland und bringen 3 Punkte mit, so soll es als Neuanfang gelten. Aber eben nur dann. Eisern.
9. Oktober: Sieg in Luckenwalde und leise Hoffnungen
Unionfux: Der FSV Luckenwalde spielt in der Regionalliga bisher eine ziemlich starke Saison, liegt nach elf Spielen mit neunzehn Punkten immerhin auf Platz sechs. Aus den letzten vier Begegnungen holt man beachtliche zehn Zähler. Kein schlechter Testspielgegner also, den man sich für die Länderspielpause ausgesucht hat.
Gelegenheit für Spieler aus der zweiten Reihe, sich zu zeigen und ein paar Talente aus der U19 reinschnuppern zu lassen, wie zum Beispiel Bogdanov, der noch vor der kurzen Winterpause die ersten Bundesligaminuten sammeln könnte. In der U19 knippst er jedenfalls wie verrückt, zehn Tore in fünf Spielen sind eine Ansage. Und ein Spieler macht sein erstes Spiel für uns, endlich, muss man sagen, denn langsam muss man sich schon fragen, wozu man Stanley Nsoki von der TSG Hoffenheim ausgeliehen hat, wenn er dann doch nicht spielen kann.
Gut zweitausend Zuschauer sind eine ziemlich ansehnliche Kulisse für ein Freundschaftsspiel, dazu am frühen Abend, mitten in der Woche. Am Ende steht ein 3:0 für den logischen Favoriten. Skarke köpft den Bundesligisten nach 13 Minuten nach Köhn-Flanke in Führung. Kurz nach der Pause nutzt Ljubicic einen Abspielfehler des Luckenwalder Keepers zum zweiten Tor (ein Freddy-Rönnow-Gedenktreffer sozusagen). Und schließlich trifft der Nachwuchsspieler Megaptche, gut zehn Minuten vor Schluss.
Kein Hurra-Erfolg, aber auch alles andere als eine Blamage, insgesamt ein relativ munteres Spielchen, das eigentlich genau den erhofften Zweck erfüllt. Bisschen ärgerlich, dass Robert Skov schon nach einer knappen halben Stunde wieder ausgewechselt werden muss. Noch ist unklar, ob als Vorsichtsmaßnahme oder ob wir noch länger auf den leider verletzungsanfälligen Dänen verzichten müssen, dessen Qualitäten wir zweifellos brauchen können. Eins ist klar: Nach den Länderspielen stehen richtungsweisende Spiele an, denn dann wird sich zeigen, ob wir uns in der Abstiegszone festsetzen oder doch wieder den Sprung ins Mittelfeld schaffen können, ob auf uns eine weitere Stresssaison wartet oder es endlich etwas entspannter wird.
Und so richtig weiß wohl im Moment niemand, wie gut die Mannschaft ist, wo ihre Stärken liegen. Zu durchwachsen waren die bisherigen Auftritte, von "holla!" bis "oh je" war alles dabei. Wirklich schwer, da ein einigermaßen verlässliches Muster zu erkennen. Sind wir mitten in einer Entwicklung oder doch eher im Weiterdurchwurschteln? Vor ein paar Tagen hat sich Horst Heldt in einem Interview zum Trainer geäußert und schwang sich da von einer Lobeshymne zur nächsten und schlussfolgerte, dass es gerade keinen besseren Trainer für Union geben kann.
Einerseits muss er das natürlich tun, andererseits hoffe ich inständig, dass da mehr Wahres dran ist als man derzeit wahrnimmt, gleich nach meinem immer größer werdenden Wunsch, unsere alte Heimstärke möge zurückkehren. Die Alte Försterei muss jedem Gegner wieder Angst einflößen, denn hier liegt nun mal die Grundlage des (gerne lockeren) Klassenerhalts. Das kommende Heimspiel gegen Gladbach wäre ein ebenso wichtiger wie schöner Schritt dahin.
6. Oktober: 100 Millionen Investor und die Verkleinerung der neuen Stadionkapazität
Icke: Auf den ersten Blick gehören beide Themen nicht zusammen. Auf den zweiten Blick dann schon. Beide aktuell diskutierten Themen betreffen die Zukunft bei Union schon sehr relevant. Und wie so oft, der größte "Lärm" wird von einigen wenigen Leuten in Online-Foren gemacht.
Sucht man das persönliche und gesittete Gespräch, und das habe ich gemacht, so erkennt man sehr schnell, dass das Handeln und die Entscheidungen vom Präsidium und vom Aufsichtsrat (fast) alternativlos sind.
Der Grund-Tenor dabei ist: unter den aktuellen Voraussetzungen und Bedingungen sind beide Entscheidungen so zum Wohle unseres Vereins getroffen worden. Sie nützen uns aktuell und genau das ist entscheidend.
Was ist eigentlich ein Investor genau? Ein Investor gibt einem Verein eine (meistens) größere Summe Geld. Dafür werden dann Bedingungen der Partnerschaft definiert. Der Investor muss natürlich auch Vorteile aus diesem Geschäft erhalten. Markenbildung und Image wären da zu nennen. Der Investor profitiert von der Attraktivität unseres Vereins. In Beliebtheits-Skalen liegt der 1. FC Union auf Platz 7 in Deutschland. Bei den Mitgliederzahlen (über 70.000 Mitglieder) auf Platz 9. Dazu kommen die vielen sympathischen Geschichten rund um den 1. FC Union. Aktionen wie "Bluten für Union", die Stadionbauer-Story, die Erfindung des Weihnachtssingens und viele weitere mehr gingen um die Welt.
Dass wir in unserer jüngeren Vergangenheit auch europäische Fußball-Beteiligungen hatten, schadet übrigens auch nicht. Das macht uns attraktiv für größere Geldgeber. Mit dem 1. FC Union können Investoren ihre Sichtbarkeit und ihre Reichweite steigern. Das Investment von Paramount zeigt das noch einmal exemplarisch. Nun werden einige sagen, nö nö nö … Paramount war ja ein richtiger Sponsor. Dazu darf man anmerken: Jeder Sponsor ist (auch) ein Investor. Wichtig sind für den Empfänger der Investor-Leistungen die Bedingungen des Deals. Ob das nun Sponsoren- oder Investor-Leistungen sind, ist dabei (fast) zweitrangig.
Und beim Aushandeln von Vertragsleistungen darf man unserem alten Fuchs Dirk Zingler ruhig einmal eine Portion Vertrauen mitgeben. Er ist einer der besten Führer eines Fußball-Vereins und das nicht nur in Deutschland. Andere Vereine wären froh, ihn an ihrer Spitze zu haben. Letztendlich darf festgestellt werden, einen Investor zu haben ist prinzipiell eine positive Sache. Wichtig sind die Bedingungen dahinter. Und wenn das "Investment" bessere Konditionen als eine Bank bietet, dann umso mehr.
Das zweite Thema ist die Verkleinerung des "neuen" Stadions durch mehr Sitzplätze. Natürlich müssen wir nicht darüber diskutieren, welche miese Rolle hier wieder einmal die Stadt Berlin abgibt. Große Klappe haben, indem man sich für Olympia bewerben möchte und dafür bereit ist, Millionenbeträge zu investieren, aber für die eigene Infrastruktur der Stadt und sein fußballerisches Aushängeschild - den 1. FC Union - nichts auf die Reihe zu bekommen. Man kann nur mitleidig lächeln, ob dieser Absurdität.
Für uns allerdings bleibt keine Zeit mehr - mit der Stadt Berlin - weiter und weiter zu diskutieren. Wir müssen und wollen bauen. Endlich! Weitere Verzögerungen kosten uns immer mehr Geld. Und genau deshalb ist es wichtig, die beste Lösung für den 1. FC Union zu finden. Und die haben wohl Zingler und Co. gefunden.
Der Bauplan bleibt. Das Stadion wird genauso gebaut, wie es geplant war, nur mit dem Unterschied, dass man mehr Sitzplätze als vorher installiert. Dadurch wird die Kapazität kleiner. Für einen Sitzplatz müssen zwei Stehplätze geopfert werden. Das neue Stadion wird dann eine Kapazität von 34.500 (statt 40.500) Zuschauern haben. 18.800 Stehplätze stünden 15.700 Sitzplätzen gegenüber. Ich persönlich finde das Verhältnis optimal. Wir stehen damit in Deutschland immer noch in der Spitzengruppe, was die Stehplatzkapazität betrifft.
Warum wir diese Lösung überhaupt neugestalten müssen? Die Berliner Regierung ist (schon nach acht Jahren Palaver darüber) zu der Erkenntnis gekommen, die Infrastruktur Berlins gäbe das nicht her. Der Vorschlag von Union - auf eigene Kosten (!) - einen Busshuttle einzurichten wurde ebenfalls negativ beschieden. Und so eine Landesregierung will Olympia ausrichten? Lächerlich!
Dass ich von Anfang an unsere 8000 Sitzplätze (bei der 40.000er Variante) für zu wenig hielt, ist meine ganz persönliche Sicht. Das aber die Berliner Provinz-Politik hier keine Lösungen mit dem 1. FC Union entwickeln kann oder will, ist grob unsportlich und zeigt mehr als deutlich, die Qualität dieser Regierung. Wir aber haben unsere Interessen - die des 1. FC Union - zu vertreten und nur diese! Deshalb ist diese Lösung, die wir nun vorschlugen, die beste Lösung für uns.
Natürlich besteht die Option, Steh- und Sitzplätze zu einem späteren Zeitpunkt zu verändern. So der Senat von Berlin wenigstens seinen fundamentalsten Aufgaben bereit ist nachzukommen. Eisern!
5. Oktober: Verloren, aber nicht geklatscht - business as usual in Leverkusen
Unionfux: Das Gute zuerst: Wir haben nur einen Punkt verloren, denn von einem Auswärtserfolg sind wir in Leverkusen weit entfernt. Gut ist auch, dass es letztlich keine Klatsche wird und der gegnerische Schlussmann sogar mehr zu tun hat als Rönnow. Bei Schüssen von Jeong, Köhn und Khedira muss Flekken schon zeigen, dass er was kann.
Ansonsten machen wir es dem Gegner aber viel zu leicht: Das erste Tor fällt nach einer guten halben Stunde nach einem katastrophalen Fehlpass von Leite im Mittelfeld, der einen Bayerkonter eröffnet. Der wiederum trifft auf unsere unsortierte Abwehr, Aleix Garcia auf Vazquez, der zurück auf den ungedeckten Poku - mit Glück hält Rönnow den Schuss zwar noch fast, aber das ist heute irgendwie nicht auf seiner Seite. Denn beim zweiten Gegentor, kurz nach der Pause, übersieht unser Däne den nachsetzenden Kofane, spielt ihm den Ball beinahe direkt in den Fuß und dann ist es für den Leverkusener Stürmer ein allzu Leichtes, Rönnow zu umspielen und sein erstes Bundesligator zu erzielen. Ein geschenkter Treffer, ein kapitaler Bock, doch kein wirklicher Vorwurf an Freddy, der uns oft genug den Arsch gerettet hat - selbst bei einem Spieler seiner Konstanz kann sowas mal passieren, zumal bei unserem allzu beliebten Hintenrumgepasse.
Und ab da ist das Spiel im Großen und Ganzen durch, jetzt kann die Bayertruppe relativ unbelastet aufspielen und entwickelt dadurch zwischenzeitlich massiven Druck: In der Folge rettet uns knapp das Abseits und der rechte Pfosten und auch Rönnow kann sich nochmal gegen den völlig freien Tillman aus dreizehn Metern auszeichnen. Zum Glück zieht der Gegner das Powerplay nicht durch, um uns aus dem Stadion zu schießen - selbst Jonas Hofmann nimmt ein Geschenk in der Nachspielzeit nicht an, immerhin. Mehr ist für uns diesmal nicht drin, wir sind offensiv einfach zu ungenau, unser Passspiel und die Ballannahmen wiederholt fehlerhaft und damit unproblematisch zu verteidigen, so schießt man keine zwei und schon gar keine drei Tore.
Kurz gesagt: Beim Kontrahenten läuft das Bällchen, bei uns läuft wenig zusammen - und so verlieren wir lockerleicht bei Bayer Leverkusen, das sich nicht mal sonderlich anstrengen muss, und wir sind unterm Strich noch froh, dass es bei einer so übersichtlichen Niederlage bleibt. Sicher, Leverkusen ist nicht so ganz unsere Kragenweite, aber mit unserer heutigen Leistung holt man gegen kaum einen Bundesligisten was. Das ist sicher nicht vollkommen schlecht, was wir da auf den Platz bringen, aber mehr als ein bisschen Mitgespiele ist es am Ende dann doch nicht, die Unterlegenheit beinahe die gesamte Zeit unübersehbar, hier und da fast schon schmerzhaft.
Unterm Strich ist diese Auswärtspleite jetzt zwar kein wirklicher Beinbruch, aus meiner Sicht im Grunde wesentlich weniger frustrierend als beispielsweise unser letztes Heimspiel (auch wenn das ein schwacher Trost ist). Doch wir sollten zweifellos dringend an unserer Ballsicherheit und Präzision arbeiten, die ja schon seit längerer Zeit unübersehbar ein Problem darstellen, denn mit dieser Fehlerquote machen wir uns das Leben unnötig schwer und es dem Gegner viel zu einfach - das kann und muss man abstellen oder zumindest wesentlich verbessern. Zudem fehlen mir etwas die klaren Mechanismen und Laufwege, gerade zwischen Spielern, die ja teilweise schon jahrelang zusammen spielen - auch da ist, heute wieder klar zu sehen, ordentlich Potential nach oben. Darüber hinaus könnten einige Akteure sich langsam mal fragen, ob es ihr Anspruch sein sollte, regelmäßig lediglich Dienst nach Vorschrift abzuliefern: unauffällig, brav und uninspiriert, mit wenig Einfluss auf unser Spiel, da aber kaum vorhanden - ich nenne bewusst keine Namen, man muss einfach nur mal nachdenken, wann der eine oder andere Spieler zuletzt herausragen konnte, gerne auch saisonübergreifend.
Nichtsdestotrotz ist das eins dieser Auswärtsspiele, das man möglichst schnell abhaken und sich lieber aufs nächste Heimspiel konzentrieren sollte. Gegen Mönchengladbach auf den Punkt da zu sein, das ist jetzt viel wichtiger als einem Zähler in Leverkusen nachzutrauern, der ohnehin mehr abverlangt hätte, als wir heute in der Lage sind, zu zeigen. Und jetzt ist erstmal Länderspielpause - hatten wir nicht gerade eine?
2. Oktober: Wir haben keine Chance, nutzen wir sie!
Icke: Was für eine Sensation? Der 1.FC Union hat ein ganz normales Samstag-Nachmittag-Spiel. Der Pfiff wird in Leverkusen um 15.30 Uhr zu hören sein. Beim letzten Spiel in der Chemie-Stadt schafften wir ein beachtliches Unentschieden (0:0). Darüber wären wohl alle Unioner – wieder – froh. Schwer genug wird es. Die Gesamtbilanz (6 Niederlagen, 5 Unentschieden, 1 Sieg) ist absolut ausbaufähig. Die Leverkusener mit ihrem neuen Trainer Kasper Hjulmand sind im Aufwind. Der Däne machte bislang nicht nur eine gute Figur, sondern wirkte auch noch symphytisch und engagiert.
Vor Schick müssen wir keine Angst haben, der hat sich für mehrere Wochen verletzt abgemeldet. Jetzt rächt es sich, dass sie Boniface nach Bremen verliehen haben. Das hat sowieso noch nie jemand so richtig verstanden. Als einzig verbleibenden Mittelstürmer haben sie jetzt noch den 5-Millionen Neuzugang Kofane. Der ist ganze 19 Jahre alt. Da auch noch Tella und Terrier verletzt sind, stellt sich die Offensive bei ihnen fast von allein auf. Allerdings und immer noch hochdotiert. Tillmann (32 Mio. Marktwert), Ben Seghir (28 Mio.) und Maza (12 Mio.) können hinter Kofane oder anstatt ihm … eingesetzt werden. Auch Talent Poku könnte (wie gegen Eindhoven) wieder eine Chance bekommen.
Seinen Einstand feierte der neue Trainer am 3.Spieltag mit einem 3:1 gegen die Frankfurter Eintracht. Hjulmand setzt im Mittelfeld auf Andrich als Konstante. Zuletzt assistiert vom spielbegabten Garcia. Auf der linken Außenbahn bleibt Grimaldo (auf seine Freistöße müssen wir achten, er ist der beste Schütze in der Bundesliga!) eine feste Größe. Für rechts hat man schnell noch den routinierten Vazquez eingekauft. 34 Jahre alt ist er und ehemaliger spanischer Nationalspieler. Vazquez wurde nach überzeugenden Leistungen sofortiger Stammspieler. Diesen Mut wünsch(t)e ich mir aktuell auch bei uns!
Und auch in der Defensive brennt bei Leverkusen nichts an. Sie haben wieder enorme Qualität neu dazu geholt. Tapsoba (35 Mio.), Bade (25 Mio.) und Quansah (20 Mio.) scheinen aktuell erste Wahl zu sein. Aber auch Belocian (15 Mio.) rechnet sich Chancen aus. Ebenso wie das 18-jährige Super-Talent Tape in der Innenverteidigung (der aber auch rechts eingesetzt wird). Ihn holte man von Paris SG. Da Tape, Bade und Belocian alle französisch sprechen, wird man das wohl in der Leverkusener Abwehr des Öfteren hören. Und um die Sache "hinten" rund zu machen, investierte man auch gleich noch in zwei neue Torhüter. Der 32-jährige Flekken war ihnen stolze 11 Millionen wert und (für) dahinter holte man auch noch den Nagelsmann-Kandidaten Blaswich. 2 Millionen war ihnen eine Top-Nr. 2 wert, die immerhin im nächsten Frühjahr stolze 35 Jahre alt wird.
Mittwoch Abend mussten die Chemiker noch gegen Eindhoven ran und kamen über ein 1:1 aber nicht hinaus. Einen großen Einfluss dürfte das ... auf unser Spiel nicht haben. Die Leverkusener haben immer noch genug Spielraum - neues (und gutes) Personal zu bringen. Andrich fehlte zum Beispiel, weil er noch nicht wieder völlig fit war. Er hat aber keine ernsthafte Verletzung und wird wohl gegen uns wieder dabei sein. Auch im zentralen Mittelfeld sieht man die Stärke von Leverkusen. Da fehlen der 40-Millionen-Mann Palacios (verletzt) und Andrich im Mittelfeld. Dann spielt eben der neuerdings zur argentinischen Nationalmannschaft gehörende Fernandez neben Spaniens` Nationalspieler Garcia. 198,15 (!) Millionen Euro hat Leverkusen insgesamt im Sommer investiert. Mit den Wirtz-Millionen nahm man 229,5 Millionen ein. Das schon allein zeigt den Unterschied beider Clubs exemplarisch auf. Mal schauen, wie viele Jahre man diese grotesken Unterschiede in Deutschland noch einfach so hinnimmt. Bei den Werks- und Milliardärs-Clubs, die alle NUR mit einer Ausnahme-Genehmigung spielen, werden negative Jahresabschlüsse einfach mal durch die Konzerne (Bayer, VW, Hopp, der Brause-Mist) am Saisonende ausgeglichen. Das heißt aber auch, ihre Steuerzahlungen werden dadurch gemindert und letztendlich zahlt das der Steuerzahler bzw. die Deutschen insgesamt. Noch mehr Unfairness geht kaum!
Aber nun … haben wir das Leverkusen-Spiel vor der Brust. Mit einem scheinbar übermächtigen Gegner. Nur genau gegen die „Großen“ sahen wir in der Saison gut aus. Und haben gepunktet. Wahrscheinlich macht es Sinn, unserer Mannschaft die Tore (mit deren Entstehung) aus dem Frankfurt-Spiel in einer Endlos-Schleife zu zelebrieren. Ich glaube schon, wenn wir mit dieser Einstellung wieder reingehen, sind wir mitnichten chancenlos. Eisern.
30. September: Wie gewinnt man ein Fußballspiel?
Unionfux: Jedenfalls nicht so, dachte man am Sonntagabend in der Alten Försterei. Nach unserem Überraschungssieg in Frankfurt hofften viele, das könnte sowas wie ein Durchbruch sein, das würde der Mannschaft einen Schub verleihen, jetzt fangen wohl an, Mechanismen zu greifen - aber nichts dergleichen.
Eine durchgängig schwache, ratlose, kraftlose Partie unsererseits, von unserem Supersturm war nichts zu sehen, das Geschenk in Form eines Elfmeters wird vielmehr zum Sinnbild für das dann Folgende: Ilic schießt ohne Überzeugung, Kraft oder Präzision, klar, mit Glück geht der rein, aber nicht mal das hatten wir an diesem Tag - wobei: letztlich war der Punkt schon etwas glücklich, denn der Aufsteiger war uns in fast allen Belangen überlegen, in punkto Ballsicherheit, Laufwege sowie Raumaufteilung und hatte die besseren Chancen, jedoch keine Effektivität.
So konnte man ja am Ende erleichtert konstatieren: na, ein Punkt wenigstens, ist doch gar nicht so übel, nach fünf Spieltagen sieben Punkte, darauf kann man doch aufbauen … Ja, sicher, kann man. Nichtsdestotrotz hätte es mich schon interessiert, was Interimstrainer Sebastian Bönig den Spielern in der Pause so mitgegeben hat: Macht mal genauso trantütig weiter wie in der ersten Hälfte, Jungs, dann wird uns der Gott des Zufalls schon gnädig sein? Denn darauf hoffte man, zumindest auf den Rängen, auf den Zufall, einen ausrutschenden Verteidiger, einen zufällig unwiderstehlichen Standard, einen abgefälschten Schuss - denn ein Plan ist weiterhin nicht so recht zu erkennen.
Ich könnte nur sehr schwer und weitschweifig erklären, wie Union derzeit spielt. Ist tapfer und engagiert sowas wie ne Taktik? Oder ist das Motto: Wenn man keinen Plan A hat, braucht man auch keinen Plan B? Warum konnten wir nicht auf das Spiel des HSV reagieren, weder vor noch nach der Pause? Damit Steffen Baumgart nicht miterleben muss, wie der Lieblingsverein seiner Kindheit verliert (sorry, der musste sein…)?
Eins zieht sich aber doch wie ein roter Faden durch: wenn man sich die bisherigen fünf Spiele so anschaut, dann kann man sagen: wir sind jedesmal spielerisch dem Gegner nicht gewachsen - und zwar mit Abstand. Gegen Dortmund ist das ja durchaus zu erwarten, vielleicht auch gegen Stuttgart und Frankfurt, aber zu Hause gegen Hoffenheim und gegen den Aufsteiger HSV? Gegen wen wollen wir eigentlich auf Augenhöhe agieren (vom Traum, mal einen Kontrahenten zu dominieren, habe ich schon lange Abschied genommen, das klappt nicht mal gegen Gütersloh)?
Gut, wir mögen und können keinen Ballbesitz, schon klar. Soweit hat das ja bisher auch ganz gut funktioniert. Doch nur gegen den VfB und die Eintracht ist so etwas wie eine Kontertaktik aufgegangen (auch, weil beide Gegner lausig verteidigt haben), gegen die Hamburger gab es hingegen nicht einen schnellen Konter. Und warum muss unser gesamtes Mittelfeld jedesmal so nachdrücklich bestätigen, dass es bestenfalls defensive Qualitäten aufweist? Fleißig, ja, aber es fehlt einem langsam die Phantasie, wie Haberer oder Schäfer, auch nicht erst seit gestern dabei, offensiv mal ne Aktion abliefern, auf die die gegnerische Abwehr keine ganz einfache Antwort findet, doch offenbar fühlen sie sich dafür kaum verantwortlich, die Vorlagen sollte sich der Sturm schon selbst hinzaubern.
Auch, dass wir kaum je einen Freistoß in unmittelbarer Strafraumnähe kriegen, ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass unsere Spieler kaum gefoult werden müssen, um in höchster Not was zu unterbinden, dafür sorgt nämlich schon ein Fehlpass oder eine missglückte Ballannahme. Umso unbegreiflicher das Verleihen eines Benes, zumindest ohne dann für Ersatz zu sorgen, auch im Hinblick darauf, dass bei uns zum wiederholten Male nur ein Spieler auf dem Platz stand, der Standards kann, ein Fakt, der uns noch ausrechenbarer macht als ohnehin schon. Wozu jemanden holen, der ein Spiel lesen kann und vielleicht auch die Fähigkeit hat, die eine oder andere Idee zu haben und die dann auch umzusetzen? Man kann ja auch einen Jeong für gar nicht mal so kleines Geld weiterverpflichten und dann kaum spielen lassen, oder?
Tut mir leid, wenn aus mir gerade die leise Verzweiflung spricht, aber ich hatte am Sonntag genug Zeit, ganze 105 Minuten, um nachzudenken, warum wir so agieren, wie wir agieren. Ich weiß, dass wir keine spielende, sondern mehr kämpfende Mannschaft haben, aus verschiedenen Gründen, wobei die vielbeschworene Tradition meines Erachtens nicht unbedingt dazuzählen sollte: "Wir sind hier eben bei Union, da wurde noch nie…" Stimmt, die spielerisch hochwertigeren Spielzeiten kann ich auch noch aus dem Kopf aufzählen, weil die doch relativ selten waren. Trotzdem muss es ja nicht unbedingt so bleiben.
Dass es kein Verbot dahingehend gibt, haben wir ja zu Zeiten eines Kruse und sogar noch danach gesehen. Denn ein bisschen sollte man schon noch Fußball spielen und nicht nur ackern, nur lange Bälle in die Spitze sind ein bisschen wenig, wenn man sich nicht zitternd von Saison zu Saison gurken will, denn das geht ja irgendwann bekanntlich schief. Doch wenn man realistisch ist, dann kommt man nicht umhin zu bemerken: wir haben derzeit kaum die Spieler dazu und den Trainer gleich gar nicht.
Wie sollte sich also was ändern? Heißt es also: durchhalten bis zur Winterpause und dann hoffen, dass man vielleicht ein seit langem offensichtliches Defizit irgendwie mit ein oder zwei klugen Verpflichtungen zu beheben versucht? Ja, klingt unwahrscheinlich, aber die Hoffnung reißt ja bekanntlich als Letztes die Hufe hoch.
29. September: Ein Punkt ist ein Punkt ist ein Punkt
Icke: Die wohl einzige positive Attitüde des gestrigen Spiels gegen den HSV: Das Spiel endete 0:0 und hatte durchaus das Potential, ein gutes Spiel zu werden, wenn da nicht zu viele Hemmnisse gewesen wären.
In der Kurzzusammenfassung haben uns die Hamburger den Schneid abgekauft. Allerdings, und auch das gehört zur Wahrheit, durch enorm viele Fouls. In der Statistik werden 17 zu 17 Fouls auf jeder Seite gezählt. Bitte … das entspricht aber niemals der Realität. Hier irrt die Statistik beziehungsweise viele norddeutsche Fouls wurden einfach nicht gezählt.
Beim Spielaufbau wunderte 'man' sich ebenso. Die Hamburger kopierten unser Spiel in Frankfurt. Simpel und erfolgreich. Dabei vergaßen sie nicht, Ilic über 100 Minuten eine Manndeckung im Mittelfeld zu verpassen. Sie hatten verinnerlicht, wer dort die Mehrzahl unserer Tore vorbereitete.
Warum aber wir (wenigstens phasenweise) kein hohes Pressing spielten? Das wiederum ist Trainersache und ging gehörig schief. Eben weil die Hamburger daraus 2/3 Ballbesitz generierten. Wenn man daraus zumindest einige gefährliche Konter ansetzen kann, wäre das in Ordnung. Passierte aber auch nicht. Eben weil die Norddeutschen Ilic im Mittelfeld auf den Füßen standen. Das war klug und hat funktioniert.
Die Hamburger hatten mehr torgefährliche Aktionen und mehr Torschüsse (16 zu 11) als wir. Und trotzdem hätte das Spiel schon in der 9. Minute eine andere Wende nehmen können. Philippe, den wir auch haben wollten, räumte Leite ungeschickt im eigenen Strafraum ab und wir erhielten einen Elfmeter. Was aber Ilic daraus macht ist furchtbar. Völlig unplatziert und auch nicht sonderlich scharf geschossen. Unsere jahrelange Problematik, keine Elfer zu können – geht also weiter. Das besagter Philippe nicht zu uns kam, darüber bin ich im Nachhinein sogar froh. Selten habe ich einen Spieler gesehen, der so ungeschickt und teilweise bewusst nicklig foult.
Einige Ultras von Union (inklusive dem Vor-Sänger) hatten sich verspätet. Sie gerieten in eine Polizei-Kontrolle, die nicht wirklich zufällig stattfand. Als "Dankeschön“"an die über 70.000 Mitglieder des 1. FC Union brannten diese dann mehrmals ein Feuerwerk ab. Schön anzuschauen, aber sehr teuer und auch gefährlich. Das zeigt der Fall des 9-Jährigen aus Rostock geradezu augenscheinlich. Der Junge erlitt schwere Verletzungen bei einer dortigen Pyro-Show. Und die kommende Geldstrafe über mehrere zehntausend Euro? Kein Problem, Dirk Zingler öffnet das Union-Portemonnaie und die Mitglieder und Sponsoren des Vereins zahlen gern für die Ultras.
Augenscheinlich und nicht zum ersten Mal, dass wir immer und immer wieder Probleme haben das Spiel zu gestalten. So wir nicht wie in Frankfurt kontern können. Was dann immer wieder und selbst in Heimspielen – Haberer auf der "8" zu suchen hat, darüber sollte man sich Gedanken machen. Hier und auf dieser Position in der ellenlangen Sommer-Transfer-Phase nicht nachgebessert zu haben, rächt sich jetzt, wo es um Punkte geht.
Den absoluten Vogel der kollektiven Inkompetenz schoss aber am Sonntag (da kam es an die Öffentlichkeit) der Berliner Senat ab. Nach acht Jahren Palaver und Kenntnis der Pläne des 1. FC Union, sein Stadion noch einmal zu erweitern, schaffte man es nun zu der Erkenntnis, dass die Köpenicker Infrastruktur das nicht schaffe.
Ja lieber Berliner Senat, um das Problem zu lösen, muss man es nicht nur erkennen, sondern auch die nötigen Entscheidungen treffen. Diese wiederum kosten Geld. Dafür aber acht Jahre zu benötigen, erzeugt nur noch kollektives Kopfschütteln. Man kann verrückt werden, wenn man sieht, welche Koryphäen uns gerade regieren. Eisern.
26. September: Digitus impudicus und die Leichtigkeit gegen den HSV
Unionfux: Steffen Baumgart wird, wie allgemein bekannt, am Sonntagabend beim Heimspiel gegen den HSV nicht an der Seitenlinie stehen, er wurde nach seiner Roten Karte für ein Spiel gesperrt plus 15000 Euro Geldstrafe. Dass die Karte etwas überzogen war, ist die eine Sache. Die andere ist, dass der Trainer im Nachklapp des Elfmeters zum Anschluss der Eintracht, bei dem es zum Glück auch blieb, den berühmten Mittelfinger, der ja schon in der römischen Antike populär war und dort als digitus impudicus (unverschämter Finger) bekannt war, gezeigt hat - leicht sichtbar nicht gegen jemanden konkret, sondern mehr für sich, wohl um zu zeigen, was er von den gemeinsamen Bemühungen von Jonathan Burkardt, Schiedsrichter Jablonski und dem VAR hält.
Aber die Kameras fangen nun mal alles ein und so ist der überraschende Sieg in Frankfurt begleitet von kritischen bis moralisierenden Tönen, dass es eine Art hat. Besonders mein Freund Jannis K., beim Kicker unter anderem für uns zuständig, schreibt extra einen Kommentar, in dem er die Strafe für den (Zitat) "Mittelfinger-Eklat" als viel zu milde ausgefallen beklagt. Zuallererst kann ich über die viel zitierte Vorbildfunktion nur heftig den Kopf schütteln, weil der Profifußball keine echte Vorbildfunktion mehr hat - wenn er sie denn je hatte. Dazu ist das ganze Geschäft doch viel zu entrückt, zu verlogen und zu selbstverliebt, vom finanziellen Teil mal vollkommen abgesehen - ich erspare uns jetzt mal das Aufzählen verschiedenster Beispiele. Außerdem: welches Kind, welcher Jugendliche wird wohl nun dadurch verroht werden? Zumal in den Fußballstadien ganz andere Unmutsäußerungen zu sehen und zu hören sind, auch auf dem Platz, frag mal nach beim hoch sympathischen deutschen Nationalspieler Antonio R., da ist vom Tauhid-Finger bis Kopf-ab-Geste alles dabei. Ohnehin liest man von Jannis K. selten allzu Wohlwollendes über unseren Verein, natürlich sollte ein Journalist ohne Fanbrille schreiben, aber bitte doch auch nicht über einen Fußballklub, den er, als zugezogener Ruhrpottler, kaum zu kennen scheint und zudem offenbar auch wenig leiden kann. Ich halte es für eine ziemliche Heuchelei, aus einer mittlerweile Allerweltsgeste so einen Skandal basteln zu wollen (Baumgart hätte „eine Grenze überschritten“) und härtere Strafen zu fordern, nachdem der Verband diesmal beinahe salomonisch geurteilt hatte - das Glück hatten wir ja nicht immer.
Man kann sich in vielfacher Hinsicht über emotionale Trainer unterhalten, die natürlich schneller mal im Fokus stehen - bei einem Jürgen Klopp beispielsweise wurde das oft als authentisch gefeiert - und der hatte sich ein paarmal nicht so wirklich im Griff. Mir ist jemand wie Urs Fischer auch lieber (und selbst der sah mal eine Rote Karte nach einem knapp verlorenen Pokalspiel in Stuttgart!) als so ein Rumpelstilz wie Baumgart, sowieso frage ich mich, für wenn das ganze Rumgepfeife und Rumgestikuliere sein soll, aber sei’s drum. Dient wahrscheinlich dem Stressabbau, so wie die T-Shirts bei Minusgraden, Kaffeestäbchen oder Schiebermützen, die ja gottlob der Vergangenheit angehören. Beim FC Kölle war's noch Kult, bei uns sind's überschrittene Grenzen. Ich finde es allerdings ebenso ehrlich wie reflektiert, wenn Baumgart keine Besserung gelobt, gut, wenn der Mann mit dreiundfünfzig weiß, wie er ist. Vielleicht kann man in diesem Alter noch was lernen, sich ändern in der Regel nicht. Unvorstellbar allerdings, wenn er den doppelten Mittelfinger gezeigt hätte, dann hätte zumindest der kommende Bundesligaspieltag abgesagt werden müssen, er lebenslang gesperrt und alle Unionfans hätten für ein Jahr bindend zwei Vaterunser vor dem Anpfiff aufsagen müssen oder sich alternativ wenigstens einen Mittelfinger entfernen lassen. Das würde dann auch der Klosterschüler K. bestimmt angemessen finden, wobei man erwähnen sollte, dass er auch nur eine Stimme im ziemlich albernen Chor der Entrüstung ist - wir leben eben im Zeitalter des Hysteriozän.
So, zurück zum Fußball: natürlich sprechen jetzt alle von unserem Wundersturm, aber, bei aller Freude darüber, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer bzw. Bundesligaherbst. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger gilt’s, auch mal mit mehr als fünfundzwanzig Prozent Ballbesitz klarzukommen und wahrscheinlich werden die Hamburger nicht ganz so nachlässig verteidigen wie die Eintracht, Burke, Ansah und Ilic werden mit weniger Platz auskommen müssen und gerade Burke seine Geschwindigkeitsvorteile wahrscheinlich nicht ganz so ausspielen können wie zuletzt.
Präzision und Ideen werden gefragt sein, ohne sich auskontern zu lassen und nicht zuletzt ist da der Druck, doch der Favorit zu sein, drei Punkte sind da eigentlich Pflicht. In der Vergangenheit hatten wir ja durchaus häufiger ein Problem mit den sogenannten Kleinen (zu denen der große HSV zurzeit fraglos auch gehört), jetzt wird sich zeigen, ob die Mannschaft wirklich Schritte nach vorn machen will und ob sie auch mal weniger als drei Gegentore kassieren kann. Zaghaftigkeit wäre jedenfalls der falsche Weg. Vielleicht muss ja Andrej Ilic noch mehr seiner zuletzt gezeigten Spielmacherqualitäten herauskramen, unterstützt von Haberer und/oder Kemlein. Denn gewinnen wir am Sonntag, gar souverän, dann könnte sich in der Folge sowas wie eine Leichtigkeit einstellen, die uns ja in weiten Teilen seit längerem abgeht. Und weil ja irgendwo ein Anfang gemacht werden muss, wird er gleich hier gemacht: Wir gewinnen!
24. September: Das Heimspiel gegen den HSV wird richtungsweisend
Icke: Die Spielplanansetzer beim DFB bereiten uns aktuell wenig Freude. Nachdem wir in Frankfurt sonntags ranmussten, wird es an diesem Wochenende noch verrückter. Der ungeliebte Sonntag bleibt, aber die Anstoßzeit wurde auf 19.30 Uhr festgesetzt. Da merkt man glatt, wer diese Spiele ansetzt. Hart arbeitende Menschen jedenfalls nicht. Sonst könnte man auf die Idee kommen, darüber nachzudenken, wann die Hamburger Fans (bei dieser Anstoßzeit) zu Hause sein werden. Viele werden das gar nicht hinbekommen, jedenfalls nicht die – die am Montag früh um 6 Uhr aufstehen müssen.
Warum ist das HSV-Spiel für Union so wichtig? Zum einen haben wir uns mit den drei Punkten in Frankfurt überhaupt erst selbst den Weg dafür geebnet, aus der gefährlichen Abstiegszone herauszukommen. Mit 6 Punkten aus 4 Spielen sind wir jetzt auf Tabellenplatz 10. Holen wir die drei Punkte gegen den HSV, so können wir uns auch einmal einen Ausrutscher – zum Beispiel im darauffolgenden Spiel in Leverkusen – "gönnen". Ansonsten hätten wir den Druck das danach kommende Heimspiel gegen Gladbach gewinnen zu müssen. Das relaxte Mittelfeld gefällt allen Unionern aber besser.
Unsere Alt-Herren-Riege – bestehend aus einem halben Dutzend langjähriger Unioner – traute am vergangenen Wochenende kaum noch ihren Augen. Da spielte Union plötzlich richtigen Fußball in Frankfurt. Balleroberungen mittels Vor-Checking funktionierten und Pässe in die Tiefe kamen an. Und die Bälle wurden dann überraschenderweise auch noch versenkt. Was war anders als sonst?
Anders war, dass erstmals Leite wieder in die Innenverteidigung rückte. Er stabilisierte sichtlich unseren Deckungsverbund. Am dritten Spieltag traute sich Baumgart erstmalig (gegen Hoffenheim) in dieser noch frühen Saison, drei Spitzen (Burke-Ilic-Ansah) aufzustellen. Da ging dann noch einiges schief. Lassen wir es aber mal als "einspielen" durchgehen. Kein vernünftiger Mensch rechnete damit, dass wir bei den Hessen wieder mit drei Stürmern agieren. Aber Baumgart machte es und wurde belohnt. Jeder der drei Angreifer konnte seine ganz speziellen Stärken ausspielen. Burke seine enorme Schnelligkeit und seine wiedererlangte Kaltschnäuzigkeit. Ansah seine technischen Fähigkeiten bei der Ballbehandlung und dessen Eroberung. Aber auch sein Blick für das Spielgeschehen. Und Ilic überraschte völlig. War er eigentlich als vorderste Spitze und Center vorgesehen, so bereitete er drei unserer Tore vor. Und das mustergültig. Nicht auszudenken, wenn die „drei“ den Schwung und die Energie in das HSV-Spiel mitnehmen können.
Das alles wird ohne Baume an der Seitenlinie stattfinden. Es sollte ihn ärgern, gegen seinen Ex-Club nicht auf der Bank sitzen zu dürfen. Mit Ruhm hat er sich in der Gesamt-Betrachtung der Situation nicht bekleckert. Natürlich darf das in dem Hexenkessel in Frankfurt passieren. Und keiner will den Trainer verbiegen. Er soll "ruhig" so bleiben wie er ist. Nur wäre ein kleiner Schuss Diplomatie in den Äußerungen danach wohl intelligenter gewesen. Dabei denke ich vor allem an seine Vorbildwirkung für Fußball spielende Kids. Keiner will Sätze von ihnen hören, wie "der Baumgart macht das doch auch".
Beim HSV grummelt es ein wenig. Kattenbach wurde aus disziplinarischen Gründen in die 2.Mannschaft versetzt. Das Schicksal teilt er jetzt mit unserem Ex-Spieler Öztunali. Auch für die Hamburger ist das Spiel enorm wichtig. Sie konnten bisher vier Punkte sammeln, stehen damit aber auf Platz 15. Noch eine Niederlage für sie, würde ein weiteres abrutschen auf die direkten Abstiegsplätze bedeuten. Noch funktionieren die Hamburger nicht als Team. Ihre zum Teil interessanten Neuzugänge (Poulsen, Torunarigha, Philippe, Remberg) wurden noch nicht so integriert, dass sie ihre Stärken voll einbringen konnten.
In diesem Spiel sind wir aber der entscheidende Faktor. Bringen wir 100% und nehmen den hessischen Schwung mit, so sollte uns nicht bange sein. Eisern.
22. September: Supersturm schlägt Frankfurt
Unionfux: Da fahren wir nach Frankfurt zur Eintracht, die unter der Woche Galatasaray 5:1 aus dem Stadion gefegt haben und zudem seit über einem halben Jahr zu Hause ungeschlagen sind, abermals stellt Baumgart mutige drei Angreifer mit Ansah, Ilic und Burke in die Anfangsformation und genau diese drei Jungs schießen uns zum Sieg, mit vier blitzsauberen Toren - und trotzdem ist es bis zum Schluss ein böses Zittern.
Wie Ilyas Ansah das erste Tor nach knapp zehn Minuten macht, das hat schon Qualität - wir erobern den Ball am gegnerischen Strafraum durch konsequentes Pressing, verlieren ihn schnell wieder, doch Frankfurts Koch spielt ihn Ansah in die Füße, der dreht sich einmal um die eigene Achse und haut dann den Ball mit Präzision und Wucht aus gut zwanzig Metern unhaltbar in die linke lange Ecke und den wollte er auch genau da hin haben. Kann man nicht besser machen, da kommt Entschlossenheit und Schusstechnik zusammen - und nicht das erste Mal.
Das zweite Tor fällt nach einem Einwurf der Eintracht, den Trimmel rausköpft und Ansah verlängert, Ilic ist dann umringt von drei Frankfurtern, aber wie er den Ball zum durchsprintenden Burke durchsteckt, das hat schon Klasse und unser schneller Schotte rennt mühelos dem Frankfurter Verteidiger weg und netzt cool ein, vom Einwurf Frankfurt bis zum Tor in nur fünfzehn Sekunden. Leider gelingt es uns nicht, die Zwei-Tore-Führung mit in die Pause zu nehmen, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte schießt Brown, von Burke nur halbherzig begleitet, von der Strafraumgrenze, eigentlich kein Problem für den gewohnt starken Rönnow, aber Uzun fälscht den Schuss unhaltbar ab - wird etwa wieder ein Gegentor vor der Pause zum Knackpunkt? Doch die Befürchtung, dass die Eintracht wie die Feuerwehr aus der Kabine kommt, bewahrheitet sich erstaunlicherweise nicht, im Gegenteil: der gegnerische Keeper muss nach wenigen Minuten Kopf und Kragen riskieren und weit rauskommen, um gegen Burke nicht noch so ein Tor zu kassieren. Dann vertändelt Collins einen einfachen Ball, den Ansah aufnimmt, hinfällt, sich trotzdem technisch stark gegen zwei Gegner durchsetzt und nach rechts auf Ilic passt, der erst blickig ein Abseits vermeidet und dann sofort butterweich auf Burke flankt, der herangeflogen kommt und wuchtig gegen Brown und die Laufrichtung von Kaua Santos einköpft.
Doch es kommt noch besser: Trimmel haut den Ball raus, Burke auf Ilic, Ilic chipt phantastisch zurück auf Burke und der nimmt den Ball perfekt mit und lupft auch noch über den Torwart - eine Augenweide, die man, offen gesagt, dem technisch eher limitierten Stürmer kaum zugetraut hat. Dreimal Ilic auf Burke und einmal Ansah: vier Treffer nach sechsundfünfzig Minuten und die Eintracht ist sichtlich angeknockt, braucht etwa zwanzig Minuten, um sich wieder zu fangen. Dass das gelingt, liegt vielleicht auch daran, dass wir kaum noch am Spiel teilnehmen, andererseits ist auch klar, dass wir den stattlichen Vorsprung mit konsequenter Verteidigung (in der Diogo Leite mitmischt, als wäre er nie weggewesen) in drei Punkte umwandeln wollen und kein wirkliches Risiko mehr gehen, denn kriegt eine ballsichere Truppe wie die Eintracht zu viel Platz, nutzt sie ihn für gewöhnlich auch, wie sie einige Tage vorher eindrucksvoll bewiesen hat, insofern ist das zweifellos nachzuvollziehen. Dann rettet Rönnow gegen Doan und gegen Koch, aber ist schließlich machtlos, als Skarke nach achtzig Minuten etwas zu kurz abwehrt und Uzun völlig frei einschießen kann - besonders bitter, da Burke kurz zuvor nach Vorlage von Haberer sein viertes Tor machen kann, aber diesmal Kaua Santos aufpasst und den Tunnel verhindert.
Spätestens jetzt fangen die Frankfurter an, zu drücken wie verrückt und nur kurze Zeit später ringt Querfeld im besten griechisch-römischen Stil den eingewechselten Burkardt im Strafraum zu Boden, fraglos hebt der frühere Mainzer sehr theatralisch ab, doch den Strafstoß kann man geben, findet auch Schiedsrichter Jablonski nach Ansicht der Bilder, der etwas seltsamerweise eigentlich einen guten Blick auf die Situation hat, aber dann doch den VAR braucht. Burkardt selbst zimmert den Elfer humorlos rein und jetzt beginnt das große Fürchten: natürlich würde man sich über einen Punkt in Frankfurt freuen - aber doch nicht nach so einer klaren Führung, da würde sich ein Unentschieden nun mal letztlich wie eine Niederlage anfühlen. Obendrauf gibt es muskulöse zehn Minuten Nachspielzeit - die Trainer Steffen Baumgart nach einer etwas überzogenen roten Karte nicht mehr an der Seitenlinie miterlebt, doch glücklicher- wie gerechterweise gelingt es Frankfurt nicht mehr, den Ausgleich zu machen, aufopferungsvoll hauen sich unsere Jungs in jeden Ball und wären wir vor dem gegnerischen Tor etwas abgeklärter, machen wir eher das fünfte als Frankfurt das vierte Tor, gleichwohl ist es bei einer Mannschaft mit so hoher individueller Klasse immer möglich, dass da noch ein Treffer gelingt, zumal, wenn sie fast jeden zweiten Ball bekommen - doch diesmal eben nicht, auch, weil wir in der Luft nahezu unbezwingbar sind und jede Flanke klären können.
Wir holen drei ebenso wichtige wie eigentlich unerwartete Punkte in Frankfurt, mit einer geschlossenen, wieder gewohnt lauffreudigen (125:119 km) und kämpferischen Mannschaftsleistung - aber wenn einer drei Tore macht wie Oliver Burke (mit einer glatten 1 in der Kicker-Elf des Tages) und einer drei herausragende Vorlagen dazu beisteuert wie Andrej Ilic (für mich eigentlich der Spieler des Spiels, ich glaube, der hätte auch gern solche Vorlagen, wie er sie liefert), so ist das schon was Besonderes, dann kann man schon mal beim hochgelobten ChampionsLeague-Teilnehmer gewinnen, trotz sehr überschaubarer zweiundzwanzig Prozent Ballbesitz und, es muss gesagt werden, einer lausigen Passquote von achtundfünfzig Prozent (zum Vergleich: Frankfurt achtundachtzig). Soll heißen: es ist noch Luft nach oben.
Doch erstmal freuen wir uns, dass wir zurück im Mittelfeld der Tabelle sind (und das mit den meisten Gegentreffern der Liga!), die Jungs sich für ihre Leistung belohnen konnten (unendlich wichtig für die Psyche!!) und über unseren Supersturm. Und: die letzte Mannschaft, die die Eintracht zu Hause schlagen konnte, waren natürlich wir.
19. September: Warum der 1. FC Union wieder in Frankfurt gewinnt!
Icke: Am 9. März 2025 gewann der 1.FC Union sensationell und überraschend bei Eintracht Frankfurt mit 2:1. Es war wie vor diesem Spiel - auch ein Sonntag, an dem gespielt wurde. Aktuell spielte die Eintracht am Donnerstag gegen Galatasaray (5:1 Sieg!). Im Frühjahr hatten sie ihr Spiel – ebenfalls am Donnerstag zuvor – gegen Ajax Amsterdam.
18 Grad und schönes Wetter waren es im März, am Sonntag wird es mit 24 Grad ebenfalls sehr schön. Die Hessen brachten im letzten Spiel, aus den verschiedensten Gründen fünf neue Feldspieler. Das wird auch dieses Mal nicht anders sein.
Auch das Spiel gegen Ajax wurde zuvor gewonnen. Noch mehr Parallelen?
Ja, die Hessen sind in einem Stimmungshoch. Man spricht sogar schon davon, dass sie der Bayern-Jäger Nummer 1 werden. Alle Welt, auch die der Experten, diskutiert nur noch über die Höhe des Frankfurter Sieges. Nun gilt es, am Sonntag, 21. September 2025, um 15.30 Uhr, wieder in Frankfurt zu bestehen.
Natürlich wird Uzun dort immer besser. Das andere Super-Talent Larsson kommt auch wieder in Fahrt. Doan entpuppt sich als die erwartete Verstärkung und Burkhardt nähert sich seiner Top-Form aus der Vor-Saison. Bei uns ist Ilic wieder mal dran – einen Treffer zu versenken. Ansah möchte seine gute Start-Form bestätigen und Rönnow bleibt seit langer Zeit und wie immer in Top-Form. Das sind unsere Pfunde, die wir in den Ring werfen.
Verbunden natürlich mit den Basics – einer wieder funktionierenden Defensive. So wie wir sie am Saison-Anfang zeigten. Wahrscheinlich wird Leite früher als gedacht wieder spielen. Rothe ist gesperrt und Nsoki noch nicht fit. Das sollte aber eher unserer Abwehr mehr Stabilität geben, als ein Risiko zu sein.
Die „"Drei-Stürmer-Variante" wird Baumgart wohl nicht wiederholen. Einige Löcher bei uns waren zuletzt einfach zu groß. Die alte Lösung mit zwei Achtern und zwei Stürmern wird wohl wieder ausgegraben werden. Damit schließt man zuallererst das Zentrum und unterbindet damit die brandgefährlichen Umschalt-Aktionen der enorm schnellen Frankfurter.
Schaffen wir es, den Plan so umzusetzen, dann fehlt uns nur noch die kleine Portion Spielglück. Das hatten wir im März dieses Jahres auch. Genau als Rönnow in der 95. ( ! ) Minute einen Elfmeter von Ekitike hielt. Wir erinnern uns, der Elfer war überheblich geschossen. Und genau darauf bauen wir insgeheim wieder.
Kein Frankfurter wird es zugeben, aber so richtig ernst nehmen sie uns nicht. Wir haben einen eher unterdurchschnittlichen Gesamt-Start in der Bundesliga gehabt. Die Hessen haben in der Bundesliga zwei von drei möglichen Siegen eingefahren und ihr Start in der Champions-League war einfach nur exzellent.
Da können sie sich gegen den kleinen überheblichen Teufel tief in ihrer Psyche kaum wehren. Unioner nutzt diese Chance! Eisern
17. September: Lieferprobleme: Baumgart und die Verbesserungen
Unionfux: So, die ersten drei Spiele sind durch und man kommt nicht umhin, den Saisonstart als allenfalls durchwachsen zu bezeichnen. Keine Katastrophe, besonders wegen des hart erkämpften Auftaktsieges gegen Stuttgart, aber auch weit weg vom lockeren Grinsen. Ich gebe zu, dass die meisten aufmerksamen Unioner nicht so viel mehr erwartet haben, wegen der enttäuschenden Testspiele, aber auch aufgrund der eher übersichtlichen Transferperiode. Eine Auswirkung davon ist jetzt beispielsweise die Sperre von Tom Rothe, die zwar mit einem Spiel geringstmöglich ausgefallen ist, andererseits wird jetzt Ersatz für den Ersatz benötigt. Doch Diogo Leite ist möglicherweise aus den bekannten Gründen noch nicht zu hundert Prozent fit und darüberhinaus haben wir mit Stanley Nsoki einen Innenverteidiger von der TSG Hoffenheim ausgeliehen, der offenbar schon bei seiner Verpflichtung verletzt war und das nicht so leicht, denn ein Ausfall von mittlerweile knapp acht Wochen ist schon ernsthafter. Weiß der Fuchs, wann er für uns eine vollwertige Alternative darstellen kann.
Mich erschreckt aber eher etwas anderes: fast neun Monate ist Steffen Baumgart mittlerweile im Amt - und es ist eigentlich keine Entwicklung der Mannschaft zu sehen, trotz einer langen Sommervorbereitung und der Tatsache, dass uns eigentlich nur ein Stammspieler verlassen hat. Natürlich, in erster Linie ging es erstmal um Stabilisierung und den Klassenerhalt, der auch letztlich relativ locker eingefahren wurde, bis hierher ist es, bis zu einem gewissen Grade, eine Erfolgsgeschichte. Doch nun geht es auch darum, den einen oder anderen Schritt nach vorn zu machen, sich zu verbessern, spielerisch ein paar mehr Möglichkeiten zu haben - und das ist weder vor der Sommerpause noch danach aufgefallen.
Wir spielen einen kämpferischen Nichtfussball, der viel auf Zufall angewiesen ist - dass zum Beispiel mal einer der langen Bälle ankommt und sogar verwertet wird. Unser Passverhalten ist nach wie vor ausbaufähig und es gibt zu wenig Kombinationsspiel und einstudierte Laufwege. Wir haben zwar keinen schlechten Kader, aber nach wie vor wird man das Gefühl nicht los, dass kaum ein Spieler sein volles Leistungsvermögen abruft, es wirkt alles seltsam zahm, wenig fokussiert und mit zu vielen Reibungsverlusten. Von einem taktischen Plan, wie man ihn bei Urs Fischer (nun mal immer noch unser Goldstandard) ziemlich gut erkennbar war, sind wir weit entfernt.
Aber der muss her und er sollte funktionieren, denn wir haben leider zu wenig individuelle Qualität im Kader, die ist eben zumeist eine Frage des Geldes - oder man kriegt es hin, clever zu verpflichten, aber auch das ist ja seit längerem ein Problem. Selbstverständlich kann man keine spielerischen Revolutionen erwarten und es ist auch klar, dass der Trainer nur bedingt Einfluss auf die Performance der einzelnen Spieler hat, aber andererseits kann man Baumgart auch nicht aus der Pflicht nehmen, denn sonst könnte man ja jeden an die Seitenlinie stellen. Und nein, es ist keine leichte Aufgabe, aber dessen ist sich wohl jeder bewusst.
Die große Frage ist: passiert da noch was oder wurschteln wir uns durch eine weitere Saison, mehr Amboss als Hammer, in der Hoffnung, dass mindestens drei Mannschaften schlechter sind? Das kann gutgehen, nur wenn nicht, dann ist ein großer Teil der Probleme allzu unnötig, weil hausgemacht. Der Druck ist diesmal jedenfalls von Anfang an da, die nächste Auswärtsaufgabe in Frankfurt sehr schwer, aber die Eintracht muss am Donnerstag in der Champions League ran und wir konnten ja schon in diesem Jahr dort gewinnen, inklusive Herzschlagfinale. Und dann kommt der HSV, da müssen dann auf jeden Fall drei Punkte her und spätestens dort wird dann die eine oder andere spielerische Lösung gefragt sein.
Insofern: Steffen Baumgart muss langsam liefern (die Mannschaft logischerweise auch), er muss jetzt zeigen, dass er mehr sein kann als der Feuerwehrmann, er muss zeigen, dass er einen Plan hat und ihn auch umsetzen kann. Aber vielleicht geht es ja auch nur darum, dass einige Knoten platzen müssen - wäre schön, wenn das nicht bis zur Winterpause dauern würde.
14. September: Wie geht's weiter bei Union?
Icke: Die Niederlage gegen Hoffenheim brachte Ernüchterung beim 1. FC Union. Wir sind erst einmal "hinten" mit dabei. Die nächsten drei Spiele entscheiden auch, ob das so bleibt. Am 21 September treten wir in Frankfurt an. Haben dann am 28. September ein Heimspiel gegen den HSV, um dann wieder Auswärts anzutreten. Eben am 4. Oktober und das auch noch in Leverkusen.
Normal würde "man" sagen, drei Punkte sind drin. Und die sind schon schwer genug. Vier Punkte sollten wir holen, um nicht den Anschluss zu verlieren.
Zuletzt verlor Frankfurt in Leverkusen mit 1:3 und leistete gute Aufbauarbeit beim Chemie-Konzern. Zumindest zu Hause dürften die Hessen aber wieder eine Macht sein. Das Quartett - Doan-Uzun-Bahoya und davor Burkhardt – spielt sich gerade ein.
Wie eigentlich jedes Jahr müssen die Frankfurter immer mal wieder neu aufbauen. Dieses Jahr verkauften sie Spieler für über 127 Millionen Euro. Aber und das machen die Frankfurter seit Jahren perfekt, sie schaffen es immer wieder ihre besten Spieler für irre Summen zu verkaufen und holen Talente, die meist einschlagen. Diesen Sommer sind es Burkhardt und Doan, die für je 21 Millionen neu geholt wurden.
Hinter dem Stamm-Quartett haben die Hessen aber auch noch Spieler wie Batshuayi (hatte mal 40 Mio. Marktwert), Wahi (aktuell 22 Mio.) oder Knauff (15 Mio.). Das bedeutet auch, da kommt wieder eine Qualitätswelle auf uns zu. Und in Frankfurt sahen wir nie gut aus. Aber vielleicht ist genau das unsere Chance. Kein vernünftiger Mensch erwartet etwas von uns.
Auf den rotgesperrten Rothe müssen wir verzichten. Das kann die Chance für Leite sein, sich wieder ins Team zu spielen. Und - wir haben dann eventuell wieder unsere alte defensive Stabilität zurück. Unser Abwehr-Trio Doekhi-Querfeld-Leite und dahinter Rönnow, sowie davor Khedira - waren in der letzten Saison unser Garant. Mit Rothe in der Abwehr und Khedira und Querfeld, die beide noch nicht ihre alte Form besitzen, wackelten wir gegen Hoffenheim des Öfteren. Das müssen wir schnell ändern.
Nach vorn haben viele schon kleine Fortschritte gesehen. Nicht nur gegen Hoppenheim, sondern auch schon die zwei Spiele zuvor. An der Spitze natürlich Ansah und Ilic. Letzterer hat zwar in Punktspielen noch nicht getroffen, dafür aber schon zwei Buden vorbereitet und sich immer voll reingehauen. Ihm wäre ein Tor zu gönnen.
Sollte sich Leite wieder in den Stamm spielen, so hätte Rothe die Bank nicht verdient. Ich sehe ihn sowieso eher in vorderster Front, als hinten oder an der Außenlinie. Bei letztem Spiel zeigte er auch wieder seine Torgefahr, indem er ganz humorlos den Ball unter die Latte knallte. Ein Dreiersturm mit Ansah-Ilic-Rothe könnte ich mir gegen den HSV ganz wunderbar vorstellen. Schauen wir mal. Eisern.
14. September: Durch viele Geschenke ein gebrauchter Tag - Union verliert gegen Hoffenheim
Unionfux: Es ist ein Spiel der Geschenke - nur, die einen nehmen sie dankend an, die anderen leider nicht. Hoffenheim genügt eine ordentliche, keine überragende Leistung, um drei Punkte aus der Alten Försterei mitzunehmen und der Knackpunkt liegt direkt vor der Pause.
Erst klärt Trimmel unglücklich und Querfeld geht ungeschickt in den Zweikampf - Elfmeter und Führung Hoffenheim. Eigentlich blöd genug, aber dann noch Lemperle frei flanken zu lassen und Asllani vollkommen frei köpfen zu lassen, ergibt einen vollkommen unnötigen Zwei-Tore-Rückstand und einen ziemlichen Rucksack für Hälfte zwei zur Pause.
Der Gegner nimmt also seine Geschenke an, während wir unseres nach knapp zwanzig Minuten nicht nutzen: Burke ersprintet einen Pass von Khedira, Gästekeeper Baumann verschätzt sich beim Herauslaufen und so ist das Tor leer, aber Burke überlegt einen Moment zu lange und so kann Bernardo seinen flachen Schuss noch vor der Linie weggrätschen, hoch wäre hier wohl die beste Option gewesen.
Die zweite Hälfte ist nur wenige Minuten alt, da können wir eine weitere Unsicherheit von Baumann, der einen Ball nicht festhalten kann, nutzen, den schließlich Ansah ins Tor spitzelt. Jetzt könnte durchaus das vielzitierte Momentum auf unserer Seite sein, doch wir machen munter weitere Geschenke: nur wenige Minuten später laufen wir in einen Konter, der eigentlich schon geklärt scheint, aber Khedira wehrt genau zu Asllani ab, der dann nur noch einschieben braucht. Schon bitter, dass uns der Junge, den man einst weggeschickt hat, hier so die Butter vom Brot nimmt, es ihm aber auch nicht besonders schwer gemacht wird.
Doch wieder erzielen wir nach einer Ecke den Anschluss: Rothe haut einen zu kurz abgewehrten Ball aus acht Metern kompromisslos unters Dach und uns bleiben noch zwanzig Minuten plus Nachspielzeit, um wenigstens einen Punkt zu retten. Leider spielt der eingewechselte Kral zehn Minuten später seinen Ballgewinn ungenau in Hoffenheimer Füße und Rothe kann nur durch ein Foul verhindern, dass Lemperle die Flanke einschiebt - Elfmeter Nummer zwei und zudem Rot für Rothe (ich halte diese Doppelbestrafungen für großen Blödsinn) und Lemperle kriegt doch sein Tor - das letzte Geschenk an diesem Nachmittag. Die restliche Zeit bleiben wir bemüht, haben noch die eine oder andere Chance durch Ilic und den eingewechselten Skarke, aber es reicht nicht, um der Partie eventuell noch eine Wendung zu geben.
Wir verlieren das Spiel im Grunde etwas unglücklich, aber erlauben uns einfach hinten zu viele heftige Fehler, während wir in der Offensive etwas einfallslos sind, die langen Bälle auf unsere Spitzen sind zumeist leicht zu verteidigen (andererseits sind zwei Tore ja nicht schlecht, wenn man nicht gerade vier Stück fangen würde), während aus dem Spiel heraus zu wenig passiert und kaum eine Flanke ankommt. Auffällig auch, dass wir diesmal wesentlich weniger als der Gegner gelaufen sind, insgesamt über siebeneinhalb Kilometer, jetzt kann man durch Rothes Feldverweis noch zwei Kilometer relativieren, trotzdem macht dieser Wert etwas nachdenklich, auch die Passquote ist weiterhin ziemlich übersichtlich, daran kann und muss man arbeiten.
Dabei ist man allenthalben vor dem Anpfiff ziemlich erstaunt: drei Angreifer in die Startformation zu stellen ist nicht gerade feige, nur wenn die nicht ausreichend gefüttert werden, nutzt das relativ wenig und wirkt letztlich eher aktionistisch denn als Plan. Burkes Geschwindigkeit ist zweifellos auffällig, seine Probleme mit dem Ball leider auch.
Dass Tom Rothe eine dauerhafte Lösung als Innenverteidiger ist, wage ich ebenfalls zu bezweifeln, wäre gut, wenn Diogo Leite schnell aus den Badelatschen in die Puschen kommen würde oder Nsoki zeigen könnte, warum wir ihn geliehen haben. Acht Gegentore aus drei Spielen sprechen jedenfalls eine klare Sprache, wenn jetzt noch unsere defensive Stabilität zum Teufel geht, eine unserer Kernkompetenzen und aufgrund unserer spielerischen Schwäche eine Grundvoraussetzung, um in dieser Liga mithalten zu können, dann wird es ganz schwer.
Gut, es sind erst drei Spieltage absolviert, aber es hat den Anschein, als hätten wir so einige Probleme der letzten Saison (wie etwa das unkreative Mittelfeld) nicht lösen können oder wollen - von daher erwarte ich da keine Wunderdinge, woher sollen die auch kommen? Die Zauberformel muss also weiterhin heißen: hinten dicht und vorne hilft der liebe Gott. Und von ersterem kann im zweiten Heimspiel der Saison keine Rede sein, eher von verschenkten drei Punkten.
10. September: Weiter geht's: Heimspiel gegen Hoffenheim
Unionfux: Kaum war die Saison zwei Spieltage alt, zack - Länderspielpause! Und die fällt nächstes Jahr noch ne Woche länger aus, dafür ist der Slot im Oktober gestrichen. Gut oder schlecht - wir werden's erleben.
Unsere Jungs haben bei ihren Nationalmannschaften eher übersichtliche Einsatzzeiten gehabt, eigentlich hat nur Alex Kral im Freundschaftsspiel der Tschechen gegen Saudi-Arabien neunzig Minuten gespielt. Alle anderen waren aus unterschiedlichen Gründen nicht im Einsatz: entweder angeschlagen wie Schäfer und Juranovic oder schlicht nicht aufgestellt oder eingewechselt wie Köhn und Querfeld.
Dafür durften unsere drei U21-Fahrer Rothe, Kemlein und Ansah bei beiden Erfolgen der Nachwuchs-Nationalmannschaft mitwirken, wobei nur Kemlein ein ganzes Spiel durchziehen durfte, ansonsten wurde aus- beziehungsweise eingewechselt.
Die Krönung war natürlich, dass Ansah wieder bei seinem Debüt getroffen hat und wieder war es ein Fernschuss - sollten wir etwa mal einen absoluten Volltreffer verpflichtet haben? Das können wir uns bei unserem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim ansehen, die uns ja im Grunde liegen, die letzten drei Spiele jedenfalls haben wir allesamt gewinnen können, trotzdem würde ich uns nicht unbedingt als Favoriten bezeichnen, eher auf Augenhöhe.
Die Kraichgauer erwischten einen ähnlich gemischten Start in die Spielzeit wie wir, sie starteten mit einem beachtlichen Auswärtssieg in Leverkusen und mussten gegen Frankfurt eine Heimniederlage einstecken, ihre wirkliche Stärke ist also schwer einzuschätzen, aber das ist ja nicht gerade ungewöhnlich am Anfang einer Saison, will sagen: bei uns ist das ja eigentlich ganz genauso.
Wir müssen uns also überraschen lassen, hoffen ein wenig auf eine grandiose Tagesform unsererseits und dass der Gegner nicht so recht ins Spiel findet. Es sieht so aus, als ob, zumindest bis zum Winter, unsere bewährte Innenverteidigung beisammen bleibt, wobei Diogo Leite aufgrund seines wochenlangen Pausierens aka Transferposse noch eine Weile brauchen könnte, bis sich die Wettkampffitness wieder einstellt.
Interessant wird auf jeden Fall, wer das Spiel übernimmt, wobei ich es mir wegen unserer offensiven Mittelfeldschwäche nicht so richtig vorstellen kann, dass wir das sind. Eigentlich ist nur noch Jeong dafür prädestiniert (und vielleicht noch der aber immer noch verletzte Burcu), aber ob der vorsichtige Baumgart den teuer eingekauften Südkoreaner von Anfang bringt? Wahrscheinlich läuft es erstmal auf Khedira, Kral und Haberer hinaus, erst recht, wenn Schäfer noch nicht wiederhergestellt sein sollte.
Aus aktuellem Anlass: Wolfsburg verpflichtet höchstwahrscheinlich den vertragslosen Christian Eriksen - wie gern hätte ich den bei uns gesehen … Aber was nicht ist, ist nicht - ohnehin können die VW-verwöhnten Wolfsburger auch wesentlich besser bezahlen als wir. Und mit der Verpflichtung ehemals sehr großer Namen hatten wir ja auch eher kein Glück, vom Kruse Max mal abgesehen.
Es wird wohl am Samstag auf das Übliche hinauslaufen, hinten dicht und vorne hilft der liebe Gott, was ja okay ist, wenn es denn funktioniert. Und sollten dann noch Ilic und Ansah mal etwas besser über die Außen gefüttert werden, sowohl Skov als auch Köhn und Trimmel sowieso können das - dann sollte das schon klappen, mit dem zweiten Heimsieg im der Alten Försterei, die lieber heute als morgen ihren Festungscharakter zurückerlangen könnte.
Das Wetter wird ähnlich angenehm wie gegen Stuttgart, keine schlechten Bedingungen also und ich glaube fest an drei wunderschöne Punkte - warum sollte es nicht so kommen?
8. September: Mit Amiri und Beier noch die Kurve bekommen
Icke: Mit 3:1 schlägt Deutschland ein gutes Team aus Nordirland. Allerdings hat das die deutsche Mannschaft den Einwechslungen von Amiri und Beier in der 61. Minute zu verdanken. Amiri brachte den Zug zum Tor und er machte selbst eins. Das wichtige Tor zum 2:1. Über die erste Halbzeit zu reden, macht nicht so viel Spaß. Die Deutschen gingen früh mit 1:0 in Führung. Eine Einzelleistung von Gnabry sorgte dafür. In der 34. Minute glichen die Nordiren nach einer Ecke aus. Den Eckball hatte Rüdiger unnötig verursacht. Die erste Halbzeit war kein Augenschmaus für deutsche Augen. Die Nummer 71 der Weltrangliste ließ genau das nicht erkennen und spielte munter mit. Obwohl die Deutschen viel mehr Ballbesitz hatten. Dieser aber vorrangig aus Mittelfeldgeplänkel stammte. Zur Halbzeit gab es Pfiffe für die deutsche Mannschaft.
Auch in der ersten Viertelstunde der ersten Halbzeit passierte nichts, was uns hätte erfreuen können. Dann brachte Nagelsmann Amiri und Beier. Amiri spielte mit Tempo und Witz, vor allem aber mit sauberen Zuspielen. Und Beier brachte endlich die Stürmergeschwindigkeit, die uns bislang fehlte. An der Seite von Beier blühte auch Leweling wieder auf. Offensiv waren seine Flügelläufe stark. In der 72. Minute machte Wirtz dann den Deckel drauf. Er zirkelte einen deutschen Freistoß links oben ins Tordreieck. Das können so nur sehr wenige Spieler.
Nagelsmann krempelte (mal wieder) die ganze Mannschaft um. Er stellte auf Dreierkette um und ließ Tah draußen. Dafür kam hinten Anton zentral und Koch als linker Innenverteidiger hinzu. Rüdiger spielte den rechten Part in der Dreierkette und wackelte leider wieder. Für die rechte Außenbahn ließ Nagelsmann - Leweling ran, der offensiv ein gutes Spiel machte und nach hinten wenigstens keine Fehler machte. Die linke Außenbahn fand im deutschen Spiel seltener statt. Raum kämpfte gut nach hinten, nach vorn kamen aber nur wenige Impulse von ihm. Seine beste Leistung war die Flanke, die dann zum Amiri-Tor führte. Im zentralen Mittelfeld spielten Kimmich und Groß. Doll war das von beiden nicht. Groß sah man kaum und Kimmich verzettelte sich im klein-klein. Gnabry besetzte die halbrechte offensive Position, die Wirtz auf der anderen Seite spielte. Ganz vorn sollte Woltemade Gefahr verursachen. Das gelang ihm nicht. Auch Wirtz hatte keinen besonders auffälligen Tag, lässt man sein Freistoßtor mal außen vor. Gnabry begann stark, baute dann aber immer mehr ab. Erst Amiri und Beier brachten den deutschen Fußball wieder in Schwung. Goretzka kam dann noch für den schwachen Groß und Tah spielte die letzten 10 Minuten für Rüdiger. Andrich anstatt Groß … wäre sicherlich die bessere Lösung gewesen.
Wir hatten jetzt mit den Slowaken und den Nordiren Schwierigkeiten. Die gehören jetzt beide nicht wirklich zum internationalen Spitzenfußball. Wir müssen das schon richtig einordnen. Sonst erleben wir weitere böse Überraschungen. Bei Nordirland waren Kicker aus der 3. und 4. Liga der Insel im Kader. Nagelsmann hat sein Gerüst noch nicht gefunden. Die Systeme immer mal wieder zu ändern … bringt auch keine dauerhafte Stabilität. Nagelsmann sagt öffentlich, er sucht nach Emotionen im Kader und bringt Groß – statt Andrich. Der dann auch noch völlig unsichtbar spielt. Das muss man jetzt nicht verstehen. Hoffen wir, er findet schnell die richtige Mischung. Noch experimentiert er wild herum.
5. September: Einstellungsprobleme statt Aufstellungsprobleme im deutschen Fußball
Icke: Nennen wir es beim Namen: Das, was die deutsche Nationalmannschaft mit Trainer Nagelsmann im ersten Spiel der WM-Qualifikation ablieferte, war ein Desaster! Einer löchrigen, unaufmerksamen Abwehr, die keine Lust auf Sprints hatte, folgte eine Offensive, die den Namen nicht verdiente. Kaum gute Spielzüge, keine Konzentration beim Passspiel und wie es Nagelsmann wenigstens richtig erkannte: Keine Emotion im Spiel der deutschen Mannschaft. Sprinten, fighten, kratzen, beißen … alles Fremdworte für die satten deutschen Kicker. Die Slowakei siegte absolut verdient mit 2:0 gegen die Deutschen. Sie waren einem 3:0 näher, als die deutsche Mannschaft dem Anschlusstreffer. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen.
Schon vor dem Spiel, bei der Bekanntgabe der Aufstellung, konnte man ein leises Bauchgrummeln hören. Jedenfalls bei mir. Collins debütierte als rechter Verteidiger, Mittelstädt, als die offensivere Variante, sollte links dicht machen. Stiller bekam im Mittelfeld den Vorzug vor Andrich. Ergo solle Kimmich an seiner Seite das Spiel (mit) gestalten, anstatt die rechte Seite der Deutschen optimal zu besetzen. Der neue 90-Millionen-Star Woltemade stand in vorderster Reihe als Mittelstürmer, dafür musste Füllkrug auf der Bank Platz nehmen. Goretzka konnte auch nicht auf der "8" (wie bei den Bayern) spielen, er musste weiter vorrücken. Da dann auch noch Wirtz und Gnabry untergingen, war das komplette Personal-Karussell von Nagelsmann (eigentlich) schon vor dem Anpfiff gescheitert.
Aber eben auch, weil er sich dafür entschied, Rüdiger als Innenverteidiger ohne Spielpraxis aufzustellen. Der Real-Star war die Fehler-Maschine Nummer eins im deutschen Team. Tah solidarisierte sich und versuchte Rüdiger nachzueifern. Einzig Keeper Baumann erreichte Normalform und rettete mehrfach gegen die Slowakei. Die fehlenden Musiala, Havertz, ter Stegen und Schlotterback dürfen nicht als Erklärung herhalten. Die Slowakei hatte nämlich auch mehrere relevante Ausfälle.
Gleich in der 1. Minute hatten die Slowaken eine gute Chance. Und das hörte nicht auf. Die Slowakei zeigte die eigentlich deutschen Tugenden. Sie kämpften und jagten jedem Ball hinterher. Und durch diesen Einsatz bekamen sie Spielsicherheit und Selbstvertrauen. Rüdiger und Tah wackelten im Zentrum ein ums andere Mal. Collins auf rechts wurde zur Halbzeit ausgewechselt und auch Mittelstädt konnte unserer Abwehr keine Stabilität geben. Dann bist du erledigt und das waren wir.
Nach dem Spiel analysierte Nagelsmann sehr richtig die fehlende Emotion im Team. Aber wer ließ eigentlich Mentalitäts-Monster Andrich 90 Minuten auf der Bank schmoren? Gleiches gilt für den immer Vollgas spielenden Füllkrug. Dafür rückten Stiller und Gnabry ins Team. Das, gepaart mit dem falsch positionierten Kimmich und dem (an diesem Tag!) unsinnigen Collins-Debüt, ergab die Basics dieses Desasters. Das nächste Spiel findet schon am Sonntag gegen Nordirland statt. Drehen wir uns nicht dramatisch - sowohl personell, vor allem aber in der Einstellung zum Spiel - können wir gleich einen Offenbarungseid ablegen und die deutsche Nationalmannschaft von der WM-Quali abmelden.
Nordirland ist, genauso wie die Slowakei, dafür bekannt, bis zum Umfallen zu kämpfen. Lassen wir uns von denen auch noch den Schneid abkaufen, so können wir einpacken. Warum finden wir in sehr vielen Berichten so klare Worte? Weil das kein "schlechtes Spiel" der deutschen Kicker war, sondern Arbeitsverweigerung. Es kämpfte kaum einer. Und betrachtet man parallel die Millionengehälter der Kicker, so bekommt man automatisch einen dicken Hals. Ich habe fertig. Eisern.
2. September: Von wegen: der große Transferendspurt bleibt aus
Unionfux: Der Berg kreiste - und gebar ein Mäuslein. Die große Hoffnung, die sich immer mehr auf die letzten Tage des Sommertransferfensters konzentrierte, erweist sich als trügerisch, denn passiert ist, im Grunde, nichts, weder auf der Zugangs- noch auf der Abgangsseite, jedenfalls nichts Wesentliches. Die Überraschung ist, dass es keine Überraschung gibt.
Diogo Leite, schon im letzten Sommer angeblich von halb Europa gejagt, ist, trotz Freistellung vom Training und von Pflichtspielen, wieder nicht erlegt worden und geht in sein letztes Vertragsjahr bei uns, wenn man dabei den ganzen Hickhack um seine Person bedenkt - eine ziemlich lächerliche Veranstaltung.
Auch bei Danilho Doekhi wurde die, im Vergleich zu den munteren Ablösesummen, die auf dem Markt ausgespuckt werden (nur ein Beispiel: Everton zahlt 25 Millionen für Merlin Röhl vom SC Freiburg - wie bitte?) doch überschaubare Ausstiegsklausel in Höhe von neun Millionen nicht gezogen, unabhängig von den ganzen gehandelten Namen.
Sportlich sicherlich eher gut, Doekhi ist schon eine Bank und Rothe als Leite-Ersatz ist für mich nur ne Notlösung, wirtschaftlich ist es aber fraglos eine Katastrophe, es sei denn, beide verlängern ihre Verträge noch. Wobei: geht Doekhi doch noch (Türkei, Holland), dann wird’s heftig, denn ersetzen kann man so einen Spieler schon bei offenem Transferfenster nur schwer. Und weitere Neuzugänge? Fehlanzeige.
Es gab zwar hier und da ein paar Gerüchte, aber dabei blieb es dann auch, zuletzt hat St. Juste von Sporting Lissabon abgesagt, aber der wäre wohl auch nur gekommen, wenn Leite und/oder Doekhi gegangen wäre. So bleibt im Endspurt lediglich eine erneute Leihe des dritten beziehungsweise vierten Keepers Yannic Stein nach Babelsberg, den wir ja gerade erst von dort zurückgeholt haben (auch 'ne elegante Aktion, fürwahr) und immerhin der Verkauf von Lucas Tousart an Stade Brest für kleines Geld (rund eine Million, könnte sich aber durch eine mögliche Abfindung ohnehin aufgebraucht haben), das Ende eines weiteren Missverständnisses der letzten Jahre, wobei ich es für rätselhaft halte, warum das so gar nicht funktioniert hat - aber diese Liste ist sowieso erschreckend lang.
Weder wir verleihen noch Spieler, die woanders die Chance auf Spielpraxis gehabt hätten (Preu, Ogbemudia) noch leihen oder gar kaufen wir irgendjemanden, der zum Beispiel die Lücke von Benes schließt (der am Wochenende ein typisches Benestor für Kayserispor gemacht hat), jemanden, der einfach in der Lage ist, ein paar spielerische Komponenten einzubringen, vielleicht auch mal den präzisen Pass spielen kann, ein Spiel lesen und darüberhinaus gut ist für ein paar Tore. Denn torgefährlich sind weder Khedira noch Schäfer noch Kral oder Haberer und auch nicht Kemlein: alle fünf zusammen kommen in den letzten zwei Spielzeiten auf fünf Tore - doch auch bei den Assists sieht's nicht viel besser aus, da sind’s acht und da sind zwei Vorlagen von Kemlein für St. Pauli eingerechnet - das ist doch gruselig und bestätigt nur den Eindruck, der sich Woche für Woche manifestiert.
Zumal, mit Ausnahme von Kemlein, keiner aus der Riege besser geworden ist, sondern bestenfalls stagniert. Umso schwerer zu verstehen, dass dort nichts geschehen ist, denn es ist kaum zu erwarten, dass unser Mittelfeld die Sprünge nach vorn macht, die vonnöten sind, wenn man ab und an mal Fussball spielen will und muss. Mit Kampf allein wird es nun mal jede Saison ein Krampf. Dass dieser Fakt von unser sportlichen Führung so hartnäckig ignoriert wird, ist schon erstaunlich, auch wenn natürlich jedem bewusst ist, dass man nicht so einfach losläuft und brauchbare Spielmacher oder Box-to-Box-Spieler verpflichtet, wie man gerade lustig ist - es sei denn, man ist PremierLeague-Verein und/oder gehört den saudischen Staatsfonds.
Aber dass wir spielerisch zu den limitiertesten Mannschaften gehören, das ist nun wirklich nicht seit gestern so. Da gibt es vor Jahresfrist eine halbherzige Lösung, die nach einem Jahr ohne großes Vertrauen als untauglich angesehen und in die Türkei für lau abgeschoben wird - und das war’s, Experiment eingestellt. Ja, ich weiß, das System von Baumgart hat keinen Platz für eine Zehn - das ist nun wirklich schmerzlich unübersehbar. Ich hätte auch ne gute Acht genommen …
Weitere mögliche Abgangskandidaten wie Ljubicic, Skarke und Kral bleiben anscheinend, wenn nicht noch etwas in Richtung der Ligen passiert, die noch ein paar Tage offen sind, wie Österreich, Schweiz, Saudi-Arabien und Türkei. Verpflichten könnten wir lediglich noch vertragslose Spieler, das hat zwar im letzten Jahr mit Skov ganz gut geklappt, ist aber nicht so wirklich zu erwarten. Irgendwie wirkt das alles nicht, als hätten wir einen wirklichen Plan außer der Zuversicht, dass es schon irgendwie wird.
Das heißt, mit ärgerlicherweise hoher Wahrscheinlichkeit, auf uns wartet wieder eine heftige Spielzeit, die dritte hintereinander. Eigentlich kein Wunder: zu viel Breite und wenig Spitze, dazu ein Trainer, der (bekennenderweise) nicht gerade ein Taktikfuchs ist: wo soll da schon die eigentlich notwendige Entwicklung herkommen?
Aber schauen wir doch mal auf das Positive: außer Hollerbach hat uns kein Stammspieler verlassen, das ist sicher ein gewisser Vorteil. Dass ein Spitzenkeeper wie Rönnow uns erhalten bleibt, fraglos auch, ja, und dass unsere Abwehr intakt bleibt, kann ebenso ein entscheidender Faktor sein, vorausgesetzt, Doekhi und Leite verarbeiten ihren ungewollten Verbleib entsprechend. Doch im Moment ist ebenso absolut unklar, welcher unserer Neuzugänge uns wirklich verstärken kann, am wahrscheinlichsten ist das aus meiner Sicht bei Ilyas Ansah und möglicherweise Derrick Köhn.
Vielleicht erstaunt uns ja auch einer von den Alteingesessenen, von dem wir's nicht erwarten. Darauf hoffen müssen wir in jedem Fall und darauf, dass die Mannschaft weitgehend funktioniert, denn über individuelle Klasse verfügen wir nach wie vor zu wenig. Und ja, abgerechnet wird natürlich nach der Saison, aber das Gefühl, dass die Transferpolitik unseres Vereins seit Jahren nicht gerade ein Ruhmesblatt darstellt, wird man kurzfristig kaum los. Insofern passt dieser Transfersommer eigentlich ziemlich gut zu uns.
1. September: Schade, da war mehr drin ...
Icke: Fangen wir mal ganz am Anfang an. Da rieben wir uns die Augen. Eine Mannschaft in roten Nickis hatte in den ersten 20, 25 Minuten viel Ballbesitz (43 bis 45 Prozent), griff die Gelben teilweise am eigenen Strafraum an und erarbeitete sich Ecken, wie auch gute offensive Spielzüge. Alles hätte man in Dortmund erwartet, aber nicht, dass Union gut mitspielt. Und deswegen gilt auch die Überschrift. Hätten wir so weitergemacht, wie in der Start-Phase, es wäre diesmal echt etwas drin gewesen. So aber gewannen die Westfalen standesgemäß mit 3:0. Weil wir aufhörten, diesen intelligenten und guten Fußball zu spielen.
Die zweite Hälfte der ersten Halbzeit mündete dann im 1:0 durch Guirassy. Einige Fach-Zeitschriften schreiben, er setzte sich mit gutem körperlichen Einsatz durch. Ich schreibe, man hätte sich die Szene schiedsrichterseits anschauen müssen. Ohne Zeitlupe kann man natürlich nicht klar behaupten, es sei ein Foul (an Querfeld) gewesen. Es sah aber danach aus. Jedenfalls für einen mit "roter Brille". Es blieb nicht die letzte Ungereimtheit des Schiedsrichters (Schlager). Nein ein Union-Fan war er mitnichten!
So ging's in die Pause und heraus kam wieder das "alte Union". Wie am Anfang pressten wir wieder und hatten Ballbesitz. Sogar Chancen sprangen dabei heraus. Den Ilic-Kopfball (nach Trimmel-Ecke) in der 47. Minute kratzte Kobel gerade noch so heraus. Eine Minute später taucht Rothe allein vor dem Dortmunder Torwart auf und verzieht leider. In der 58. Minute ist dann die rot-weiße Herrlichkeit vorbei. Wieder ist es Guirassy, der zum 2:0 trifft. Und wieder muss man dem Schiri Schlager die Frage stellen, warum das nicht einmal überprüft wird. Es war so knapp, es kann genauso gut Abseits gewesen sein. Mit bloßen Augen konnte man das nicht erkennen. Und DAZN? Nicht einmal die obligatorische Abseitslinie zeigen sie. Ganz schwache TV-Leistung. Oder fehlen ihnen die technischen Voraussetzungen dafür?
Egal. Jetzt war der Drops gelutscht. Auch in den Köpfen der Spieler. Es gab kein Aufbäumen mehr. Baumgart brachte zwar sofort Skarke und Jeong, aber auch das nutzte nichts mehr. Später kamen auch noch Burke und Köhn - mit dem gleichen Ergebnis. Mit dem zweiten Tor hatten sie uns den Nerv gezogen. Nichts ging mehr. Das Felix Nmecha in der 81. Minute noch das 3:0 erzielt ... ist geschenkt. Das Spiel war längst entschieden.
Die Frage, die blieb … in der Start-Phase in Halbzeit eins schafften wir es, die ersten 20 Minuten guten Fußball zu spielen. Selbiges gelang uns auch in der 2. Halbzeit, wenn auch etwas kürzer. Warum hören wir beide Male damit auf? Hat die Kraft gefehlt, was man vermuten kann? Um zur Überschrift zurückzukehren … schade, da war mehr drin. Hast Du dann noch so einen Schiedsrichter, der erkennbar kein Freund von Union ist, dann bist Du geliefert. Allerdings - die Mannschaft hätte ja auch weiter guten Fußball spielen können, ergo dürfen wir uns zu guten (An-)Teilen auch gern selbst hinterfragen. Jetzt kommt eine kleine DFB-Pause und danach - Gott sei Dank - wieder ein Heimspiel gegen Hoppenheim. Eisern.
30. August: Nach sechs Niederlagen in Dortmund ist Union jetzt dran!
Icke: Der 1. FC Union spielt jetzt im siebten Jahr in der Fußball-Bundesliga. In den sechs Jahren zuvor gab es in Dortmund nur Erfahrungen mitzunehmen. Punkte gab es keine. Teilweise sogar heftige Niederlagen. Das soll sich jetzt ändern. Ist das realistisch? Jein. Wir haben das Auftaktspiel gegen starke Stuttgarter zwar gewonnen, aber wenn wir ehrlich sind, es war auch eine kleine Portion Spielglück mit dabei. Danach fragt aber keiner mehr. Die Spieler dürften eine breite Brust haben.
Dazu kommt, Keeper Rönnow und Neuzugang Ansah scheinen nach den Leistungen der Vorwoche – eine ganz starke Frühform zu haben. Mit dem Pfund können wir wuchern. Dazu kommt, unsere Abwehr hat sich - auch ohne Leite - prima zusammengefunden. Bei Rothe kann man fast zuschauen, wie er von Spiel zu Spiel auf dieser für ihn ungewohnten Position als linker Innenverteidiger … immer besser wird. Und auch die Außenbahnen-Besetzungen scheinen für das Spiel beim BVB gut besetzt. Trimmel und auch Skov sind routiniert und haben beide Gardemaße. Sollte Baumgart Schnelligkeitsdefizite bei uns erkennen, so hat er auf der linken Außenbahn sogar noch die Option – Neuzugang Köhn einzusetzen. Das passt alles. Vorn wird wahrscheinlich, neben Ansah, wieder Ilic auflaufen. Da Khedira ebenfalls gesetzt sein wird … stellt sich nur noch die Frage, wer die letzten zwei zentralen Positionen im (offensiven?) Mittelfeld besetzen wir. Denkbar wäre, Baumgart stellt an Khediras Seite, eine zweite "6". Das könnte zum Beispiel auch Schäfer spielen. Enorm fleißig ist er immer. Dann bliebe nur noch eine offensive Position übrig, man könnte auch an Jeong denken, auch weil er flexibel ist und vorn alle Positionen spielen kann. Haberer war zuletzt jetzt nicht so bärenstark gewesen, dass man nicht mal etwas Neues versuchen kann.
Einen zusätzlichen Motivationsschub dürften auch die Nominierungen für die neue DFB-U21-Nationalmannschaft ausgelöst haben. Mit Rothe, Kemlein und Ansah sind gleich drei Unioner dabei. Ich kann mich nicht erinnern, dass es so etwas bei uns schon einmal gab. Ganz stark. Rothe und Ansah sind Stammspieler. Es wäre klug, diesen Motivationsschub bei Kemlein zu nutzen und ihm in Dortmund (auch) Spielzeit zu geben.
Zwei Spieler haben bei uns auch noch persönliche Gründe für eine starke Motivation. Bei Rothe ist das klar, er kam ja aus Dortmund. Was aber nur wenige wissen, auch Ansah spielte drei Jahre in Dortmund, allerdings bei Eintracht Dortmund – von 2018 bis 2021. Bindungen aus dem Jugendbereich bleiben trotzdem. Nun haben wir ein ganzes Bündel an Argumenten gefunden, warum wir jetzt erstmals Punkte aus Dortmund mitnehmen. Mannschaft und ein wieder großer Auswärtsmob müssen es jetzt „nur“ noch umsetzen. Und ja – wir sind jetzt dran, wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Eisern.
28. August: Die letzten Meter im (Transfer-)Theater
Icke: Am kommenden Montag um 20 Uhr ist (fast) alles vorbei. Endlich schließt das Transferfenster in Deutschland und die Profi-Vereine können sich wieder dem Haupt-Augenmerk ihres Daseins widmen … dem Sport!
Nur nach Holland, in die Schweiz, die Türkei, nach Saudi-Arabien und nach Österreich können Spieler danach noch wechseln. Aber auch nur noch wenige Tage.
Beim 1. FC Union ruht – nach außen – auch alles. Intern dürfte das anders aussehen. Stand jetzt – haben wir noch viereinhalb Tage Zeit – unseren Kader für die erste Halbserie festzuzurren. Einige Dinge verdichten sich aber dann doch.
Leite wird mit großer Wahrscheinlichkeit gehen. Bologna, Florenz und Girona scheinen die drei Player zu sein, die sich einen Wettstreit liefern. Auch bei Tousart stehen die Aktien auf Abgang. Jedenfalls wenn man seine letzte Nicht-Berücksichtigung im Kader so deutet.
Neu (ins Karussell) hinzugekommen ist unser vierter Torwart Stein. Man munkelt, nun sei doch Cottbus ein Thema. Obwohl dort – nach der Bethke-Verletzung – mit Sebald noch ein starker Torwart den Kasten hütet. Schauen wir mal, ob er die Challenge annimmt. Sollte er Sebald verdrängen können, so wäre das ganz stark. Wenn nicht, so sitzt er wie bei uns, auch nur auf der Bank beziehungsweiseTribüne.
Doekhi bleibt ein Rätsel. Neue Informationen gibt es nicht. Ich habe hier den Eindruck, dass wir alles versuchen, um ihn hier zu halten. Rotterdam hat gewichtige Argumente. Verstecken müssen wir uns aber hier auch nicht. Zumindest bei den Jahres-Budgets haben wir Clubs wie zum Beispiel Feyenoord schon überholt.
Jeremiah St. Juste dagegen ist der potenzielle Neuzugang, der aktuell am wahrscheinlichsten scheint. Der sprintstarke Ex-Mainzer Innenverteidiger könnte auch ohne einen Abgang ein Thema werden. Angeblich soll er 'nur' drei Millionen Euro kosten, was für einen Top-Innenverteidiger sehr preiswert wäre. Nichts spricht auch dagegen mit vier bärenstarken Innenverteidigern (mit Rothe sogar fünf!) in die Saison zu gehen. Interessanterweise spielte St. Juste vor Mainz – ebenfalls in Rotterdam.
Im Gespräch als Innenverteidiger-Neuzugang war/ist auch immer noch Diamande vom französischen Erstligisten AJ Auxerre. Beide im Gespräch befindlichen Spieler werden, aller Voraussicht nach, nicht gemeinsam kommen. Es sei denn, Leite und Doekhi verlassen uns noch beide parallel. Alles kann sich jetzt stündlich ändern. Vergessen wollen wir an dieser Stelle auch nicht, dass Kral mehrere Male erfolgreich als Innenverteidiger bei uns getestet wurde. Nach seinem geplatzten Wechsel, könnte genau das - durchaus seine neue Perspektive bei uns beinhalten. Ich hätte dabei auch ein gutes Gefühl.
Ob es ein vom Spieler-Berater unternommenes Gerücht ist oder es einen ernst zu nehmenden Hintergrund besitzt – ist bei der nächsten Personalie absolut offen. Fakt ist, man hört von einem Interesse Unions an dem mexikanischen Nationalspieler Marcel Ruiz. Ein zentraler Mittelfeldspieler. Der unserem Spielaufbau wahrscheinlich sehr guttun würde. Allerdings – und jetzt kommen die Bedenken – sollen auch mehrere englische Vereine ein Auge auf ihn geworfen haben. Gegen die Insel-Gebote werden wir immer nur der zweite Sieger sein. Es bleibt spannend … Eisern.
26. August: Jetzt wird die Zeit für Transfers eng, parallel dazu bereitet sich Union auf Dortmund vor
Icke: Unions offene Personalien (Leite, Doekhi, Tousart, Stein, Preu) sind immer noch ungeklärt. Nächsten Montag um 18 Uhr ist Schluss mit den unsäglichen Pokerspielen. Bei Leite deutet sich eine Trendwende an. Der FC Girona soll ein vermehrtes Interesse haben. Dem tschechischen linken Innenverteidiger Kreyci wird nachgesagt, er möchte von Girona nach Wolverhampton wechseln. Dann wäre wohl Leite sein Ersatz. Auch von der PSG aus Paris hört man wieder Rauchzeichen und einige haben eine ganz wilde Theorie. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass auch noch Hincapie Leverkusen (Richtung Arsenal) verlassen möchte. Auch hier wäre dann Leite wieder mit im Spiel. Ganz ehrlich … es nervt nur noch.
Etwas ruhiger ist es um Doekhi geworden. Das heißt aber erst einmal nichts. Tousart saß am Wochenende nicht mal auf der Bank. Das ist (fast) immer ein Warnsignal. Bei ihm stehen die Zeichen aber andersherum. Union würde ihn gern ziehen lassen. Es scheint sich aber kein Abnehmer zu finden. Er besitzt bei Union einen Bombenvertrag, der ihm 2,5 Millionen im Jahr garantiert. Ohne eine Ausgleichszahlung wird es schwer. Stein als vierter Torwart und Preu als Talent sollen ausgeliehen werden. Warum Horst Heldt das noch nicht geschafft hat … bleibt rätselhaft. Ob Skarke noch wechselt ist ebenso offen. Gegen Stuttgart wurde jedenfalls Burke eingewechselt. Beide ähneln sich vom Spieler-Typ doch sehr.
Baume bereitet derzeit seine Spieler auf Dortmund (Sonntag 17.30 Uhr) vor. Die Taktik und die Aufstellung von Union werden sich beim BVB nicht groß ändern. Wir werden wieder unter 30 Prozent Ballbesitz landen und ein für den Gegner unangenehmes Pressing veranstalten. Gegen Stuttgart besaßen wir auch noch das nötige Spielglück. Ob uns das noch einmal gelingt? Dortmund hat den Vorteil, dass sie gegenüber Ansah gewarnt sind. Der wird ihre Aufmerksamkeit besitzen. Eine kleine Chance darf sich vielleicht Köhn ausrechnen, in der Startelf zu stehen. Unter der Woche hat Kovac beim BVB seinen Vertrag verlängert. Der schwache Start der Dortmunder mit ihrem 3:3 bei St. Pauli spielte dabei keine Rolle. Aktuell bemüht sich der BVB noch um den Stürmer Fabio Silva. Der will aus England weg. Dürfte aber gegen uns noch nicht zum Einsatz kommen.
Nach Dortmund hat Union ein Heimspiel gegen Hoppenheim. Die am ersten Spieltag in Leverkusen überraschten und dort gewannen. Der auch bei uns im Gespräch gewesene Asllani (aus der Union-Jugend entsprungen) feierte dort auch einen guten Einstand. Wir aber drücken die Daumen, dass wir nur einen unserer Top-Verteidiger verlieren und Ansah wieder eine starke Leistung in Dortmund schafft. Eisern.
26. August: Der Historiker und die taz - Der Versuch einer Antwort
Unionfux: Der 1. FC Union hat zur neuen Saison einen etwas überraschenden Abgang zu verzeichnen: Der bekannte Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk hat in der vergangenen Woche in der taz angekündigt, sich seine Union-Leidenschaft abzutrainieren. Unter der muskulösen Überschrift: "Schwurbelnd und kremlfreundlich" begründet er seine Entscheidung: Union ist ihm zu politisch geworden, möglicherweise, weil irgendwann allen wohl der Erfolg zu Kopf gestiegen wäre.
Angefangen mit Oliver Ruhnert, der sich ja bekanntlich erst in der Linken engagierte und dann zum BSW wechselte, dann wirft er Christian Arbeit Schwurbeleien in den Sozialen Medien vor und schließlich Dirk Zingler unsportliche, dafür ideologische und politische Interviews, in denen der Osten als der vom Westen gewünschte Verlierer und Union als ein Bollwerk dagegen bezeichnet werden.
Und jetzt wagt es doch der Verein obendrein noch, mit dem Berliner Verlag zusammenzuarbeiten, den Kowalczuk, wie auch das BSW, als kremlnah bezeichnet. Und niemand aus der Fankurve wehrt sich dagegen! Im Gegenteil: Es gibt für alle sichtbare 'Berliner Zeitung'-Bandenwerbung und auf den Dauerkarten darf sich jeder über die Weltbühne-Werbung "freuen" (sic)! Das "freuen" steht tatsächlich in Anführungszeichen und ich glaube, ich weiß auch, wie er darauf kommt: Vor kurzer Zeit schrieb ich in einem Nebensatz des Union-Blogs über den Erhalt der neuen Dauerkarte und erwähnte dabei, mich über den Weltbühne-Schriftzug auf der Rückseite zu freuen, einerseits, weil es eine willkommene Abwechslung zu z. B. Rewe oder Ford ist, andererseits, weil die Weltbühne eine lange und hochinteressante Geschichte hat, gegründet vor 120 Jahren von Siegfried Jacobsohn, später geleitet von Carl von Ossietzky, mit so grandiosen Autoren wie Kurt Tucholsky, Walter Mehring, Klabund, Erich Mühsam, Arnold Zweig und vielen anderen.
Meine Freude darüber passte Kowalczuk offenbar nicht und er führt sie wie einen Beweis der Verkommenheit oder der Fehleinschätzungen in und um unseren Verein an - schon allein deswegen möchte ich mich dazu äußern und versuchen, darauf zu antworten. Ich denke zuerst einmal, ein Historiker und Autor weiß ganz genau um die Verwendung bestimmter Ausdrucksweisen, wie eben etwas in Anführungszeichen zu setzen (ohne dabei den Zweck des Heraushebens oder Zitierens zu verfolgen), so was passiert nicht zufällig, sondern überaus bewusst. Und genauso weiß er, aus welchem Ansatz solche Begriffe wie "schwurbeln" kommen und "kremlnah" und "ideologisch". Wer solche Bezeichnungen, insbesondere in diesem Zusammenhang, verwendet, will eher diskreditieren und diffamieren als diskutieren.
Doch noch mehr stört mich die, wie so oft, untaugliche Verallgemeinerung: Da "freue" ich mich und dann "freuen" sich gleich alle. Da hat einer eine Meinung und dann haben sie gleich alle. So läuft das aber nicht.
Ein großer Fußballverein wie Union spiegelt nämlich, zumindest mehr oder minder, die gesamte Gesellschaft wider. Deswegen haben wir dort Leute mit allen möglichen und meinetwegen auch unmöglichen Ansichten, aller politischen, ideologischen und gesellschaftlichen Strömungen, aller denkbaren Vorlieben und Abneigungen, das Meiste davon gut und sympathisch, aber natürlich und leider auch genügend Fragwürdiges oder Böses, das ist kaum zu verhindern. Sich jedoch davon einzelne herauszupicken und deren (mögliche) Meinungen gleich auf den gesamten Verein zu projizieren, das ist doch etwas zu simpel gedacht oder besser gesagt: Es ist einfach falsch.
Das zeigt sich schon, dass Kowalczuk unbedingt erwähnen muss, in den Achtzigern schreckliche faschistische Erfahrungen mit einer größeren Fangruppe gemacht zu haben. Ich bin seit Ende der Siebziger dabei, ich habe solche Erfahrungen eher nicht gemacht - auch wenn ich natürlich wusste, dass es auch solche Anhänger des Vereins gibt, so wie es sie leider überall gab und gibt. Heißt das, dass Union ein Fascho-naher Verein war oder gar ist? Wohl kaum. Doch wer so etwas explizit erwähnt, in einem relativ kurzen Statement, der bezweckt etwas damit und wahrscheinlich nichts Gutes.
Wenn der Chefscout Oliver Ruhnert sich politisch engagiert, so ist das einerseits völlig in Ordnung und, soweit ich weiß, hat er seine politischen Ansichten nicht als Angestellter des Vereins vertreten, hat auch sonst damit nicht ständig rumgewedelt und es würde sowieso noch lange nicht heißen, dass unser Verein jetzt kremlnah ist, weil das BSW zu diesem Thema andere Meinungen pflegt. Interessant wäre übrigens auch, ob Kowalczuk auch so entsetzt wäre, würde sich Ruhnert für die CDU oder die SPD oder die Grünen engagieren.
Christian Arbeits Bewegungen in den Sozialen Medien muss man nicht mögen, aber es ist die Bewegung eines Einzelnen und nicht die eines ganzen Vereins. Arbeit ist zwar Geschäftsführer Kommunikation, aber eben auch noch Privatmensch. Und selbst Dirk Zingler, als der wohl bestimmendste und wichtigste Mensch der letzten zwei Jahrzehnte für diesen Fußballklub, spricht logischerweise zuerst über seine eigenen Gedanken und es ist normal, dass man nicht alle davon richtig findet. Nur, soll sich Zingler gar nicht mehr zu bestimmten wichtigen Dingen äußern dürfen, weil er doch Präsident eines Fußballvereins ist? Ich mag zumindest, dass unser Präsident etwas zu sagen hat, ich mag auch, dass es streitbar ist und ich verkrafte ebenfalls, dass es sich nicht immer und auf ganzer Linie mit meiner Meinung deckt. Dass er eine Lanze für den Osten und Union bricht, hat natürlich auch was mit seiner Herkunft und der des Vereins zu tun.
Dass dieser Verein mittlerweile republikweit nicht mehr ganz so beliebt ist, mit dem Unterton: "War ja ganz nett, dass ihr mal dabei wart, aber jetzt nervt nicht rum und nehmt nicht weiter altgedienten Bundesligisten den Platz weg!" - das merkt jeder, der aufmerksam hinhört und hinsieht. Dagegen muss man wohl oder übel das eine oder andere Zeichen setzen, gerade als Präsident, anstatt brav die Ecke hinzunehmen, die einem zugewiesen wird. Und dass der Osten in vielfacher Hinsicht weiterhin am Katzentisch dieser Republik sitzt, aus den verschiedensten guten und schlechten, zum großen Teil historisch bedingten Gründen, kann man nur schwer übersehen, selbst wenn man sich einen anderen Blickwinkel darauf auf die Fahnen geschrieben hat. All das darf und muss man sagen, dreist wenn's nicht immer so gern gehört wird und unter Umständen sogar polarisiert, auch und gerade in dieser prominenten Position des Präsidenten des einzigen verbliebenen ostdeutschen Vereins im Oberhaus des deutschen Fußballs. Im Grunde ist das sogar sowas wie seine Pflicht und es ist nur gut, dass er diese empfindet.
Was schließlich den Berliner Verlag angeht, so muss man nicht mit jeder dort publizierten Meinung konform gehen (das ist eigentlich und sowieso schwer möglich, bei keinem Verlag), aber kann doch kaum abstreiten, dass die Berliner Zeitung eine der lesbarsten Zeitungen in der heutigen Medienlandschaft darstellt. Und da soll eine Kooperation bzw. ein Sponsoring ehrenrühriger sein als zum Beispiel mit Rheinmetall oder fly Emirates oder Red Bull? Aha. Überhaupt: Wer wäre denn besser und geeigneter als Medienpartner? Etwa die ja ganz und gar unideologische taz? Das alles sagt aber noch lange nichts (oder bei Weitem nicht genug) über den gesamten Verein aus, wie denn auch? Reichen ein paar Personen und Entscheidungen und Zusammenarbeiten, um so falsche, plakative und im Übrigen auch unverschämte Etiketten an einen ganzen Verein mit über siebzigtausend individuellen Mitgliedern zu kleben?
Ist der 1. FC Union jetzt also der Verein der Schwurbler und Kremlfreunde, Herr Kowalczuk? Also bitte. So eine einfache Denke ist doch kein Zufall, sondern ganz bewusst schlechter Stil. Wer so argumentiert und vereinfacht, obwohl er genau weiß, wie man was schreibt und mit welcher Wirkung, ist im besten Falle selbstgefällig, weil er ja im Besitz der Wahrheit ist und im schlimmsten Fall will er dem Verein, warum auch immer, einfach nur schaden, um sich zu profilieren.
Die Forderung nach einer rein sportlichen Führung ist ohnehin Unsinn, denn ein Fußballverein kann gar nicht unpolitisch sein, schon, weil er am öffentlichen Leben teilnimmt und weil alle Leute, die mit diesem Verein zu tun haben, egal in welcher Form, politisch sind (sogar, wenn sie glauben, unpolitisch zu sein) und das in den verschiedensten Formen und Farben.
Kein Verein der Bundesliga ist unpolitisch, im Gegenteil, gerade in den letzten Jahren gibt es immer mehr Bekundungen zu den unterschiedlichsten gesellschaftlichen und politischen Themen, das kann man goutieren oder nicht, eine andere Haltung dazu haben oder nicht, aber es ist eine Tatsache und das wird sich auch nicht mehr zurückdrehen lassen. Nur noch Sport und nichts anderes: Das gibt es nicht und wer sich so etwas wünscht, der darf das natürlich, ist aber trotzdem naiv.
Und nicht zuletzt: Demokratie, auch wenn das in letzter Zeit oft vergessen wird, bedeutet nun mal, verschiedene Ansichten aushalten zu müssen und sich auch damit, am besten in geeigneter Form, auseinanderzusetzen. Alles andere treibt nur die fatale Spaltung dieses Landes weiter voran.
Das sollte Ilko-Sascha Kowalczuk eigentlich wissen, wie schon gesagt, zumal als Historiker. Und trotzdem unterstellt er jede Menge Negatives und zieht dafür alle polemischen Register gegen den Fußballklub, den er ja angeblich so lange mag. Warum, das wird nur er wissen. Seinen Abschied von uns allerdings kann man wohl verschmerzen. Und was die Androhung einer Rückkehr angeht: Auch das halten wir aus - denn wir sind da, glücklicherweise, weitaus toleranter. So, zurück zum Fußball.
24. August: Der doppelte Unterschied beim Heimsieg - Rönnow und Ansah
Unionfux: Fünfundzwanzig Prozent Ballbesitz, nur gut sechzig Prozent Passquote (im Vergleich: der Gegner hat hier beachtliche neunundachtzig!) - und trotzdem gewinnen wir unser Auftaktspiel gegen hochgelobte Stuttgarter, mit nicht gerade viel Fußball, dafür mit umso mehr Herz und Disziplin und zwei Jungs, die am Ende den Unterschied machen. Ein Ilyas Ansah, der einen absoluten Traumeinstand an der Alten Försterei hinlegt, mit zwei großartigen Toren: Nach 18 Minuten feuert er, umringt von reichlich gegnerischen Abwehrspielern, aus gut zwanzig Metern unhaltbar an den linken Innenpfosten und dann legt er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ball nach rechts raus auf Ilic und läuft dann weiter durch, um dann dessen bestens getimte und punktgenaue Flanke dem Stuttgarter Keeper volley durch die Hosenträger zu hauen - besser geht's nicht.
Und auch sonst wirkt der 20-jährige Neuzugang (übrigens der einzige in der Startelf) überaus agil, ballsicher und kampfstark, bis dann in der zweiten Hälfte der zweiten Hälfte die Kräfte nachlassen und er auch nicht mehr so konsequent nach hinten arbeitet. Deswegen nimmt Baumgart ihn raus und bringt Burke.
Und der zweite Matchwinner, in einer sowieso unermüdlich arbeitenden Mannschaft, ist einmal mehr Frederik Rönnow: Ob Chabots Kopfball aus kurzer Distanz nach zwölf Minuten, Lewelings Schuss nach einer guten halben Stunde oder Karazors Großchance kurz vor der Halbzeit - der Unioner des Jahres ist schier unbezwingbar und pflückt darüber hinaus Flanken en masse. Genau so einen Keeper brauchst du, wenn du in so einem Spiel was holen willst.
In der zweiten Hälfte drückt Stuttgart schon ziemlich und wir können uns nur sporadisch befreien, aber auch mögliche Konterchancen aufgrund einiger Ungenauigkeiten nicht nutzen, die beste Möglichkeit bleibt ein Kopfball von Querfeld nach Ecke des eingewechselten Juranovic, weit in der Nachspielzeit. Doch unsere Jungs verteidigen kompromisslos und so gibt es nur einen Gewaltschuss von Mittelstädt, den Rönnow pariert, einen Kopfball von Undav, der langsam auf die Oberkante der Latte klatscht und das doch noch fallende Anschlusstor von Tiago Tomas, der eine Führich-Flanke ziemlich cool mit der Hacke an den rechten Innenpfosten lenkt - da ist unser Däne dann machtlos.
Jetzt beginnt das große Kollektivzittern und kurz vor Abpfiff schießt der Achtzig-Millionen-Mann Woltemade auf Pass von Leweling doch tatsächlich noch den vermeintlichen Ausgleich, dem (fast) gesamten Stadion rutscht das Herz in die Hose, nur steht er dabei gottlob knapp und trotzdem deutlich im Abseits und das sehen auch der Schiedsrichter und der VAR so. Deswegen feiern wir schließlich unseren Auftaktheimsieg, verdient aufgrund der größeren Leidenschaft, Konzentration und Kampfbereitschaft, eben einer insgesamt geschlossenen Mannschaftsleistung - und zwar von der ersten bis zur letzten Minute - aus der die zwei genannten Unterschiedsspieler noch herausragen.
Stuttgart kann seine unbestritten große individuelle Klasse zu selten umsetzen, da nützen auch die beinahe unzähligen Offensivspieler wenig und wir setzen wieder einmal unsere Mittel gegen eine eigentlich spielerisch überlegene Mannschaft weitgehend optimal ein. Dazu kommt, zugegeben, auch hier und da das Glück des Tüchtigen und der magische Hexenkessel Alte Försterei tut dann noch das Übrige. Will man nach so einem Spiel noch was Kritisches sagen? Dass wir nach wie vor einen guten Fußballer brauchen könnten, der den genauen und tödlichen Pass spielen kann, um unsere seltenen Offensivbemühungen noch weiter zu effektivieren (wobei wir überaus effektiv an diesem Tag sind, aber Ansah kann ja nicht in jedem Spiel zwei solche Dinger raushauen…)? Eigentlich nicht. Und außerdem ist ja noch eine gute Woche Zeit, um auf dem Transfermarkt einen weiteren Unterschiedsspieler zu beschaffen. Schaden kann's jedenfalls nicht und es könnte im Verlauf der folgenden dreiunddreißig Spieltage so einiges leichter machen, besonders, wenn wir mal das Spiel machen müssen, aber eben nicht nur da.
Aber erstmal freuen wir uns über drei wichtige Punkte, so kann man schon mal in die Spielzeit starten, besonders, wenn man all die durchaus berechtigte Skepsis im Vorfeld bedenkt. Aber ohne etwas Optimismus geht's wohl auch in dieser Saison einfach nicht, ein bisschen Glaube gehört schon dazu, oder?
23. August: Juranovic bleibt und Stuttgart kommt
Unionfux: Während die Zukunft von Doekhi und noch viel mehr die von Diogo Leite unklar ist, hat Josip Juranovic gerade seinen Vertrag bei uns bis (dem Vernehmen nach) 2028 verlängert. Einerseits freut mich das natürlich, denn ich halte viel von unserem kroatischen Nationalspieler, zumal er in seinem Anfangshalbjahr eine ganze Menge seiner Qualitäten zeigen konnte.
Andererseits sind die blanken Zahlen (und die lügen ja selten) der letzten zwei Spielzeiten gleichwohl eher ernüchternd. Denn da stehen nur 38 von 68 möglichen Spieleinsätzen, null Tore inklusive eines verschossenen Elfmeters und drei Vorlagen. Zwei davon stammen aus unserem Auswärtssieg in Darmstadt 2023, das quasi letzte Spiel der glorreichen Urs-Fischer-Ära, als unsere Welt nochmal sowas von in Ordnung war - bevor wir in ein Meer der Anstrengungen tauchten.
Nicht viel für einen Spieler, der uns rund neun Millionen kostete und zwischendurch gar zwölf Transfermarkt-Millionen wert war - im Moment sind es nur noch übersichtliche vier. Zahlen eines Mitläufers: Das alles ist schlicht zu wenig für einen Spieler seiner Qualität, da muss wesentlich mehr kommen, in Sachen Standards (eigentlich seine erklärte Spezialität) und auch sonst. Das kann nicht sein und unser Anspruch sein, wir haben doch ohnehin zu viele Spieler, die es sich im unteren Mittelmaß bequem gemacht haben und zu selten an den Ketten zerren, die in ihrer Zeit bei uns stetig abgebaut haben, statt besser zu werden - mit ab und an "ganz ordentlich" ist nun mal kein Blumentopf zu gewinnen. Hoffen wir mal, dass Josip Juranovic die kommenden drei Jahre nutzt, uns und sich selbst zu überraschen, das wäre großartig.
Er kann ja schon morgen gegen den VfB Stuttgart anfangen, der Heimauftakt kann und sollte gleich mal in die richtige Richtung weisen, im besten Sinne andeuten, wohin die Reise geht, bevorzugt ins sichere Mittelfeld der Bundesligatabelle.
Die Schwaben sind sicherlich kein leichter Gegner und haben in den letzten Jahren, gemeinsam mit Eintracht Frankfurt sicher den größten Sprung in Kader und Leistung gemacht, aber wir haben in den zurückliegenden Jahren auch zur Genüge gelernt. Es gibt keinen leichten Gegner in dieser Liga und das vermeintlich Machbare ist oft am schwersten, insofern passt der Auftaktgegner schon.
Denn mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir nicht das Spiel machen müssen, das kommt uns ja eher entgegen - jetzt kann unsere Mannschaft zeigen, ob das von Baumgart so favorisierte Umschaltspiel schon funktioniert. Wenn noch die entsprechende Effektivität dazukommt, wäre das grandios.
Nicht dabei sein wird Diogo Leite, der gehen will und soll, da läuft der Countdown, während Doekhi bei Besiktas Istanbul gefragt sein soll - Anfang übernächster Woche sind wir da schlauer. Gespannt sein kann man auf Köhn, Ansah, N'soki und Burke, mal sehen, wer von diesen vier Neuzugängen beginnen darf und wer von der Bank kommt. Das Wetter wird mild, aber feucht, auf jeden Fall bleibt uns eine Hitzeschlacht erspart. Ich glaube an die ersten drei Punkte, alles andere ist alles andere. Lassen wir's also krachen: eisern!
21. August: Heute vor 20 Jahren wurde die Stasi endgültig abgeschossen
Icke: Ist heute ein besonderer Tag? Ja 😊 … Berliner und Unioner feiern den 20. Jahrestag des Abschusses von Mielkes Erben. Union gewann mit 8:0 am 3. Spieltag der Oberliga Berlin. Ja Ihr habt richtig gelesen, Union spielte vor 20 Jahren in der Oberliga des NOFV. Seitdem ging es – Gott sei Dank – für uns immer bergauf und für die anderen blieb es beim unterklassigen Amateur-Fußball. Es waren 28 Grad in Berlin, die Sonne schien und alle waren froh gelaunt. Ich auch, denn ich war live dabei.
Ach nein, "alle" waren dann doch nicht so froh. 180 überwiegend kriminelle Hooligans wurden von der Berliner Polizei in der Nacht (1.30 Uhr) in der Diskothek Jeton in der Frankfurter Allee festgenommen. Man sammelte sich dort für den morgigen Tag, um bei Union wieder Straftaten verüben zu können. Das Ziel waren natürlich Delikte im Bereich von Körperverletzungen. Die schlimmsten Kaliber waren damit aber "außer Gefecht" gezogen worden. Nach den 8 Union-Toren hatten die restlichen Stasi-Fans dann wohl auch keine Lust mehr. Sie zogen gedemütigt nach Hause.
Genauso so klar wie es die Tore aussagten, war auch das Spiel. Union war drückend überlegen. Spielte mit seinen Gästen Katz und Maus. Vor dem Spiel gab es übrigens noch eine lustige Anekdote, da begab sich deren Pressesprecher Lüdtke mit einem Mikrofon vor seine Fans, um ein paar Worte zur Besonnenheit an sie zu richten. Ein kräftiger Kerl mit (natürlich) Glatze und dann sprach er. Und tausende Unioner mussten spontan und herzhaft lachen. Er hatte eine sehr helle Pieps-Stimme. Das passte nun gar nicht zu seiner Äußerlichkeit. Zurück zum Fußballfest – die Union-Helden auf dem Platz waren: Glinker – Persich, Bergner, Ruprecht – Kaiser, Heinrich – Bönig, Mattuschka, Kurbjuweit – Benyamina, Grubert. Eingewechselt wurden Wunderlich, Prokoph und Kovulmaz. Zur Halbzeit stand es "nur" 2:0 durch zwei Mattuschka-Tore. Dann erzielte Gruber bis zur 68.Minute das 3:0 und das 4:0. Erst danach wurde es für Mielkes Erben schlimm. Eben weil Karim Benyamina noch 3x traf und auch Ex-Nationalspieler Jörg Heinrich sich noch in die Torschützenliste mit eintrug. Er erzielte das 6:0. Den großen Unterschied machten die "besonderen" Spieler bei Union aus. Dazu gehörten natürlich Champions-League-Sieger und Welt-Pokal-Gewinner Jörg Heinrich. Ihn lotste damals Christian Beeck zu Union. Seine Ball-Behandlung und sein Spielaufbau waren einfach eine Augenweide. Genauso ein Volltreffer war natürlich "Tusche" (Torsten Mattuschka) als Regisseur und Torschütze aus der zweiten Reihe. Auch ihn holte Beecke - von seinem Alt-Verein Cottbus. Der dritte "Spielentscheider" war ebenfalls eine Beeck-Neuverpflichtung. Karim Benyamina holte er aus Babelsberg. Der hörte dann mit dem Tore schießen nicht wieder auf. Wie eben Tusche ebenso.
Das war eines der Fußball-Spiele, die man nicht mehr vergisst. Wer dabei war, klopft sich auf die Schulter. Wer nicht hinging, der hat das schon vielfach bereut. Zumindest, wenn er ein Union-Fan war. Die Party ging überall in Berlin weiter. Fremde feierten zusammen und ausgelassen. Ich ging mit meinem Sohn grinsend und zufrieden nach Hause. Und ja ein extra Bierchen im Garten gab es auch noch. Eisern.
Unionfux: Etwas überraschend kommt die Verpflichtung, auch wenn sie sich über einige Tage anbahnte, schon: Linksverteidiger Derrick Köhn wechselt von Galatasaray Istanbul zu uns, für vier Millionen plus einer halben Million Boni und einer Weiterverkaufsbeteiligung, hier schwanken die Informationen zwischen zehn und zwanzig Prozent abzüglich zwei Millionen.
Ein Grund ist offenbar auch die Ausländerbegrenzung in der SüperLig, der Köhn quasi geopfert wurde. Eine ganze Weile wollte Werder Bremen den schnellen Außenbahnspieler (gehörte letzte Saison zu den Top25 der Liga in Sachen Geschwindigkeit) verpflichten, nachdem er schon die letzte Saison in Bremen verbracht hatte, witzigerweise hatten sie sogar eine Kaufoption in Höhe von gut fünf Millionen, aber das war ihnen wohl zu viel, man spekulierte auf den einen oder anderen Taler weniger, ähnlich verhielt es sich wohl mit den Kölnern, die irgendwann ebenso mitboten, aber anscheinend auch nicht genug.
Jedenfalls bekommt Köhn bei uns einen Vierjahresvertrag, anderswo war die Rede von nur drei Jahren, da der Verein. sich wie üblich, diesbezüglich in Schweigen hüllt, kann man sich jetzt eine der beiden Varianten aussuchen und daran glauben. Jetzt stellt sich so ein wenig die Frage nach dem Warum. Ist diese Verpflichtung ein Vorgriff auf den Wechsel von Diogo Leite werweißwannundwohin? Soll sich auf der Flankenseite noch etwas mehr tun, also die Stürmer mehr Futter bekommen? Burke auf der einen, Köhn auf der anderen Seite - da wäre schon eine Menge außerordentliche Geschwindigkeit, die man ja fast zwingend für das Umschaltspiel braucht und die uns zuletzt so gefehlt hat.
Gut ist jedenfalls, dass es wohl keinerlei Eingewöhnungs- und Sprachprobleme geben sollte, eine gewisse Erfahrung und Ausbildung (HSV und Bayern) vorhanden ist und, nun ja, unsere letzte Verpflichtung, die aus Istanbul kam (wenn auch von Fenerbahce) war Max Kruse - und der hat ja mal so richtig funktioniert, trotz schmerzhaftem, wenn auch lukrativem Abgang, Knall auf Fall in der Winterpause. Dass er damit im Grunde seine eigene Karriere, wenn auch mit halbjähriger Verzögerung, selbst schredderte, ist bis heute eine leise Genugtuung. Nichtsdestotrotz wäre ein neuer Kruse schon ne prima Sache, auch wenn die Chancen dafür eher überschaubar sind.
Nun also erstmal Derrick Köhn. Dürfte zwar erstmal bei niemandem aus der Fangemeinschaft Riesenfreudensprünge auslösen, aber es gibt doch schon genug Anhaltspunkte für eine gewisse Zuversicht. Schlauer sind wir sowieso erst in frühestens einem halben Jahr. Für höhere Regale fehlt uns ohnehin das Geld und die Gehaltsstruktur, schon allein deswegen ist das ein ordentlicher Deal, der in mehrfacher Hinsicht Sinn ergeben könnte. Nichtsdestotrotz war die vergangene Saison in Bremen eher gemischt, etwas mehr sollten wir schon erwarten, will sagen: Luft nach oben ist fraglos noch da, aber das gilt ja für so einige. Wäre ja großartig, wenn der Junge hier komplett explodieren könnte, hatten wir ja schon ne Weile nicht.
Ob er nun schon am Samstag gegen den VfB Stuttgart, mit dem uns ja auf ewig durch die berühmte Relegation etwas verbindet, im Kader stehen wird, ist ebenso fraglich wie möglich. Dabei sein sollte auf jeden Fall Frederik Rönnow, nach seinem Hitzekollaps letzten Freitag machte man sich schon Sorgen, aber es ist wohl alles wieder okay, am Mittwoch sollte er wieder mittrainieren, nichts gegen Matheo Raab, aber Rönnow ist einfach unser einziger unbestrittener Unterschiedsspieler, zumindest bis jetzt noch. Und ganz so warm soll’s ja am Samstag nicht werden.
Ja, und so langsam steigt die Vorfreude, gemischt mit leicht nervöser Skepsis: wohl kaum jemand hat eine wirkliche Ahnung, wo unsere Mannschaft steht, wie ihr Leistungsvermögen aussieht. Andererseits hat man im Pokal gesehen: da sind so einige Bundesligisten noch nicht auf Betriebstemperatur - und unsere Heimauftaktspiele waren in den letzten drei Jahren erfolgreich, mal sehen, was Baumgart und die Jungs zum richtigen Saisonauftakt draufhaben, mit oder ohne Köhn. Auf jeden Fall: herzlicheisern willkommen, Derrick, schön, dass du da bist - und maximale Erfolge!
17. August: Benes ist weg - und nun?
Unionfux: Laszlo Benes wechselt in die SüperLig zu Kayserispor, derzeit übrigens trainiert von Markus Gisdol. Ohne Leihgebühr, dafür mit Kaufoption. Wollen mal hoffen, dass wir nicht noch Teile des Gehalts übernehmen müssen. Außerdem hinterlässt das Ganze einen faden Beigeschmack - ein weiterer Transferflop, bei dem man sich fragen muss, was wir uns dabei gedacht haben. Klar, die Zahlen in seinem letzten HSV-Jahr waren beeindruckend: dreizehn Tore, zwölf Vorlagen, ein Spieler, der offensiv was bewirken, den tödlichen Pass spielen, einem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann. Bei uns klappt dann kaum noch was, weder Svensson (der über den Transfer abgenickt hat) noch Baumgart (der ihn aus Hamburg bestens kennt) wollen ihn so wirklich und ohne Vertrauen wird es für solche Spieler immer schwer, als Joker sind sie zumal eher weniger geeignet.
Am Ende bleiben zwei schöne Tore, die jeweils ein Unentschieden sichern konnten und eine gut geschlagene Ecke auf den Kopf von Tom Rothe. Nicht gerade viel, aber 572 (von 3060 möglichen) Minuten sind auch eine sehr überschaubare Einsatzzeit. Na gut, letztlich vergossene Milch. Nur, was bringt uns die Kaufoption? Liefert er in der Türkei ab, ist er wesentlich mehr wert, wenn nicht, haben wir ihn wieder am Hals - was für Aussichten. Unsere Transferpolitik ist mehr und mehr zum Weinen. Nottingham hat dieser Tage zwanzig Millionen für Leweling geboten, Stuttgart hat abgelehnt und will vierzig. Wir haben vor Jahresfrist doch tatsächlich fünf Millionen (per Kaufoption!) für ihn bekommen, nachdem wir selbst vier gezahlt haben - da ist auf ganzer Linie gepennt worden und der VfB freut sich. Atalanta Bergamo will unbedingt Robin Gosens zurück, zwölf Millionen aber sind Florenz zu wenig, dabei haben sie gerade nur sieben an uns bezahlt (per Kaufoption), während wir vorher dreizehn an Mailand überwiesen haben und Bergamo ihn für siebenundzwanzig an Mailand verkauft hatte. Wer sind die Verlierer dabei? Na, Inter Mailand - und wir.
Wann haben wir denn mal echtes Plus gemacht? Bei Awoniyi und bei Hollerbach, bei Kruse und bei Andersson vielleicht. Wenn man die zusammenrechnet und eigene Ablösen, Weiterverkaufsbeteiligungen etc. abzieht, sind wir da bei vielleicht roundabout fünfundzwanzig Millionen - unsere Verluste sind zweifellos um einiges höher. Eigentlich kann man sich das nicht so wirklich leisten, wenn man nicht zu den Big Playern g