Offiziell: Er ist neuer Cheftrainer bei Union Berlin

Berlin - Am Dienstagabend hatte Präsident Dirk Zingler (61) die Hoffnung geäußert noch im Mai den neuen Trainer vorstellen zu können. Jetzt geht es schneller als gedacht: Union Berlin hat mit dem Schweizer Meistertrainers Mauro Lustrinelli (50) den Eta-Nachfolger verpflichtet.

Ein Meistertrainer für Union: Mauro Lustrinelli (50) übernimmt die Eisernen. © Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim 1. FC Union Berlin. Union ist ein besonderer Verein mit klaren Werten und ehrlichen Menschen. Ich bin hoch motiviert und voller Vorfreude, um gemeinsam mit den Gremien, den Mitarbeitern, den Fans und natürlich mit der Mannschaft eine neue Reise zu beginnen", sagte Lustrinelli in der Vereinsmitteilung. "Mit Zusammenhalt, Leidenschaft, ehrlicher Arbeit und Mut können wir zusammen erfolgreich sein."

Zuvor hatte Sky berichtet, dass sich die Eisernen und der FC Thun geeinigt haben. Die Ablöse soll demnach rund eine Million Euro betragen.

"Wir haben uns mit den drei Kandidaten getroffen und Analysen durchgeführt", sagte Zingler in einer Medienrunde vor der Mitgliederversammlung, "aus den dreien wird es einer werden".

Es ist Lustrinelli geworden! Der 50-Jährige hat in der Schweiz für ein absolutes Fußballmärchen gesorgt. Mit dem kleinen FC Thun stieg er erst auf und führt sie dann sensationell zum Titel. Jetzt winkt ihnen gar die Champions League - ohne den Erfolgscoach.