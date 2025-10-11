Union-Berlin-Blog: Entschuldigung angenommen
Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.
Die Autoren:
Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs.
Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.
Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.
11. Oktober: Entschuldigung angenommen
Icke: Deutschland schlug gestern Abend ungefährdet Luxemburg mit 4:0. Das Spiel war schon nach 20 Minuten entschieden. Da stand es bereits 2:0 und Luxemburg hatte einen Spieler weniger.
Die groteske Doppelbestrafung bei Handspielen im Strafraum kam wieder zur Anwendung. Sprich Elfer und Rot. Hier hätte der Schiedsrichter auch Milde zeigen können, denn ob es nun wirklich Absicht war, konnte man nicht zu 100 Prozent erkennen. Sei es drum.
Auch wenn der Gegner "nur" Luxemburg war, konnte man doch die läuferischen Anstrengungen der Spieler sehen. Ebenso ihre Konzentration. Deshalb... "Entschuldigung angenommen".
Kimmich traf doppelt, inklusive dem gerade erwähnten Elfmeter, Raum verwandelte einen Freistoß und der wieder verbesserte Gnabry erzielte das vierte Tor. Nagelsmann änderte einiges. So beorderte er Kimmich wieder als Rechtsverteidiger in die Viererkette. Auf Rüdiger verzichtete er ganz, links spielte Raum und zentral Tah und Schlotterbeck. Dahinter stand Baumann im Tor. Vor der Abwehrreihe agierten mit Pavlovic und Goretzka zwei spielerisch zentrale Mittelfeldspieler. Die Offensive bildeten Adeyemi (rechts), Gnabry (Mitte) und Wirtz (links). Ganz vorn platzierte Nagelsmann Woltemade.
Letzterer ist aktuell wegen Formschwäche und Verletzungen von Füllkrug, Undav und Kleindienst ohne Konkurrenz. Um es vorwegzunehmen, Woltemade überzeugte nicht. Wirtz verteilte die Bälle ganz ordentlich, seine genialen Einzel-Dribblings zeigte er nicht. Rechts harmonierte Adeyemi ganz ordentlich mit Gnabry. Dieser wiederum hat eine ansteigende Formkurve. Auf Andrich verzichtete der Bundestrainer wieder. Die Ernennung von Raum zum Kapitän in Leipzig bekommt ihm anscheinend sehr gut.
Ter Stegen, Musiala und einer der drei aktuell nicht zur Verfügung stehenden Mittelstürmer sollten noch ins Team rücken. Vielleicht auch noch der ebenfalls verletzte Havertz oder der zurzeit formschwache Andrich. Aber bitte OHNE weitere Systemänderungen. Dann werden wir wahrscheinlich nicht Weltmeister, könnten aber mit Wirtz und Musiala an der Spitze - zumindest eine gute Rolle spielen.
Aktuell erscheinen Frankreich und Spanien einfach zu übermächtig, als dass ihnen jemand um den Titel in die Quere kommen könnte.
Schon am Montag (20.45 Uhr) tritt die deutsche Mannschaft in Nordirland an. Die haben die Slowakei gerade mit 2:0 geschlagen. Verdient und mit ihrem unfassbaren Heimrecht. Seit zwei Jahren sind die Nordiren nun schon zu Hause ungeschlagen. Für die Nummer 72 der Weltrangliste ist das eine ganz starke Leistung. Und den Deutschen ist es vorbehalten - genau das zu ändern. Das wäre übrigens der zweite Teil ihrer Entschuldigung an die Deutschen. Und würde uns nah an die WM-Qualifikation heranbringen.
Für Deutschland wurden dann noch Burkhardt, Anton, Baku, Brown und Beier eingewechselt. Der Frankfurter Brown gab sein Debüt und Baku war nach jahrelanger Pause wieder dabei. Beide fügten sich ganz ordentlich ein und zeigten Einsatz und Schnelligkeit. Zu glänzen vermag keiner mehr. Einen sportlichen Positionsstand konnte man bei diesem Gegner sowieso nicht erwarten. Fleiß und Konzentration schon. Und das haben alle erfüllt.
Den Wert dieses "Vorbereitungsspiels" werden wir am Montag Abend sehen. Bestehen die deutschen Kicker in Nordirland und bringen 3 Punkte mit, so soll es als Neuanfang gelten. Aber eben nur dann. Eisern.
9. Oktober: Sieg in Luckenwalde und leise Hoffnungen
Unionfux: Der FSV Luckenwalde spielt in der Regionalliga bisher eine ziemlich starke Saison, liegt nach elf Spielen mit neunzehn Punkten immerhin auf Platz sechs. Aus den letzten vier Begegnungen holt man beachtliche zehn Zähler. Kein schlechter Testspielgegner also, den man sich für die Länderspielpause ausgesucht hat.
Gelegenheit für Spieler aus der zweiten Reihe, sich zu zeigen und ein paar Talente aus der U19 reinschnuppern zu lassen, wie zum Beispiel Bogdanov, der noch vor der kurzen Winterpause die ersten Bundesligaminuten sammeln könnte. In der U19 knippst er jedenfalls wie verrückt, zehn Tore in fünf Spielen sind eine Ansage. Und ein Spieler macht sein erstes Spiel für uns, endlich, muss man sagen, denn langsam muss man sich schon fragen, wozu man Stanley Nsoki von der TSG Hoffenheim ausgeliehen hat, wenn er dann doch nicht spielen kann.
Gut zweitausend Zuschauer sind eine ziemlich ansehnliche Kulisse für ein Freundschaftsspiel, dazu am frühen Abend, mitten in der Woche. Am Ende steht ein 3:0 für den logischen Favoriten. Skarke köpft den Bundesligisten nach 13 Minuten nach Köhn-Flanke in Führung. Kurz nach der Pause nutzt Ljubicic einen Abspielfehler des Luckenwalder Keepers zum zweiten Tor (ein Freddy-Rönnow-Gedenktreffer sozusagen). Und schließlich trifft der Nachwuchsspieler Megaptche, gut zehn Minuten vor Schluss.
Kein Hurra-Erfolg, aber auch alles andere als eine Blamage, insgesamt ein relativ munteres Spielchen, das eigentlich genau den erhofften Zweck erfüllt. Bisschen ärgerlich, dass Robert Skov schon nach einer knappen halben Stunde wieder ausgewechselt werden muss. Noch ist unklar, ob als Vorsichtsmaßnahme oder ob wir noch länger auf den leider verletzungsanfälligen Dänen verzichten müssen, dessen Qualitäten wir zweifellos brauchen können. Eins ist klar: Nach den Länderspielen stehen richtungsweisende Spiele an, denn dann wird sich zeigen, ob wir uns in der Abstiegszone festsetzen oder doch wieder den Sprung ins Mittelfeld schaffen können, ob auf uns eine weitere Stresssaison wartet oder es endlich etwas entspannter wird.
Und so richtig weiß wohl im Moment niemand, wie gut die Mannschaft ist, wo ihre Stärken liegen. Zu durchwachsen waren die bisherigen Auftritte, von "holla!" bis "oh je" war alles dabei. Wirklich schwer, da ein einigermaßen verlässliches Muster zu erkennen. Sind wir mitten in einer Entwicklung oder doch eher im Weiterdurchwurschteln? Vor ein paar Tagen hat sich Horst Heldt in einem Interview zum Trainer geäußert und schwang sich da von einer Lobeshymne zur nächsten und schlussfolgerte, dass es gerade keinen besseren Trainer für Union geben kann.
Einerseits muss er das natürlich tun, andererseits hoffe ich inständig, dass da mehr Wahres dran ist als man derzeit wahrnimmt, gleich nach meinem immer größer werdenden Wunsch, unsere alte Heimstärke möge zurückkehren. Die Alte Försterei muss jedem Gegner wieder Angst einflößen, denn hier liegt nun mal die Grundlage des (gerne lockeren) Klassenerhalts. Das kommende Heimspiel gegen Gladbach wäre ein ebenso wichtiger wie schöner Schritt dahin.
6. Oktober: 100 Millionen Investor und die Verkleinerung der neuen Stadionkapazität
Icke: Auf den ersten Blick gehören beide Themen nicht zusammen. Auf den zweiten Blick dann schon. Beide aktuell diskutierten Themen betreffen die Zukunft bei Union schon sehr relevant. Und wie so oft, der größte "Lärm" wird von einigen wenigen Leuten in Online-Foren gemacht.
Sucht man das persönliche und gesittete Gespräch, und das habe ich gemacht, so erkennt man sehr schnell, dass das Handeln und die Entscheidungen vom Präsidium und vom Aufsichtsrat (fast) alternativlos sind.
Der Grund-Tenor dabei ist: unter den aktuellen Voraussetzungen und Bedingungen sind beide Entscheidungen so zum Wohle unseres Vereins getroffen worden. Sie nützen uns aktuell und genau das ist entscheidend.
Was ist eigentlich ein Investor genau? Ein Investor gibt einem Verein eine (meistens) größere Summe Geld. Dafür werden dann Bedingungen der Partnerschaft definiert. Der Investor muss natürlich auch Vorteile aus diesem Geschäft erhalten. Markenbildung und Image wären da zu nennen. Der Investor profitiert von der Attraktivität unseres Vereins. In Beliebtheits-Skalen liegt der 1. FC Union auf Platz 7 in Deutschland. Bei den Mitgliederzahlen (über 70.000 Mitglieder) auf Platz 9. Dazu kommen die vielen sympathischen Geschichten rund um den 1. FC Union. Aktionen wie "Bluten für Union", die Stadionbauer-Story, die Erfindung des Weihnachtssingens und viele weitere mehr gingen um die Welt.
Dass wir in unserer jüngeren Vergangenheit auch europäische Fußball-Beteiligungen hatten, schadet übrigens auch nicht. Das macht uns attraktiv für größere Geldgeber. Mit dem 1. FC Union können Investoren ihre Sichtbarkeit und ihre Reichweite steigern. Das Investment von Paramount zeigt das noch einmal exemplarisch. Nun werden einige sagen, nö nö nö … Paramount war ja ein richtiger Sponsor. Dazu darf man anmerken: Jeder Sponsor ist (auch) ein Investor. Wichtig sind für den Empfänger der Investor-Leistungen die Bedingungen des Deals. Ob das nun Sponsoren- oder Investor-Leistungen sind, ist dabei (fast) zweitrangig.
Und beim Aushandeln von Vertragsleistungen darf man unserem alten Fuchs Dirk Zingler ruhig einmal eine Portion Vertrauen mitgeben. Er ist einer der besten Führer eines Fußball-Vereins und das nicht nur in Deutschland. Andere Vereine wären froh, ihn an ihrer Spitze zu haben. Letztendlich darf festgestellt werden, einen Investor zu haben ist prinzipiell eine positive Sache. Wichtig sind die Bedingungen dahinter. Und wenn das "Investment" bessere Konditionen als eine Bank bietet, dann umso mehr.
Das zweite Thema ist die Verkleinerung des "neuen" Stadions durch mehr Sitzplätze. Natürlich müssen wir nicht darüber diskutieren, welche miese Rolle hier wieder einmal die Stadt Berlin abgibt. Große Klappe haben, indem man sich für Olympia bewerben möchte und dafür bereit ist, Millionenbeträge zu investieren, aber für die eigene Infrastruktur der Stadt und sein fußballerisches Aushängeschild - den 1. FC Union - nichts auf die Reihe zu bekommen. Man kann nur mitleidig lächeln, ob dieser Absurdität.
Für uns allerdings bleibt keine Zeit mehr - mit der Stadt Berlin - weiter und weiter zu diskutieren. Wir müssen und wollen bauen. Endlich! Weitere Verzögerungen kosten uns immer mehr Geld. Und genau deshalb ist es wichtig, die beste Lösung für den 1. FC Union zu finden. Und die haben wohl Zingler und Co. gefunden.
Der Bauplan bleibt. Das Stadion wird genauso gebaut, wie es geplant war, nur mit dem Unterschied, dass man mehr Sitzplätze als vorher installiert. Dadurch wird die Kapazität kleiner. Für einen Sitzplatz müssen zwei Stehplätze geopfert werden. Das neue Stadion wird dann eine Kapazität von 34.500 (statt 40.500) Zuschauern haben. 18.800 Stehplätze stünden 15.700 Sitzplätzen gegenüber. Ich persönlich finde das Verhältnis optimal. Wir stehen damit in Deutschland immer noch in der Spitzengruppe, was die Stehplatzkapazität betrifft.
Warum wir diese Lösung überhaupt neugestalten müssen? Die Berliner Regierung ist (schon nach acht Jahren Palaver darüber) zu der Erkenntnis gekommen, die Infrastruktur Berlins gäbe das nicht her. Der Vorschlag von Union - auf eigene Kosten (!) - einen Busshuttle einzurichten wurde ebenfalls negativ beschieden. Und so eine Landesregierung will Olympia ausrichten? Lächerlich!
Dass ich von Anfang an unsere 8000 Sitzplätze (bei der 40.000er Variante) für zu wenig hielt, ist meine ganz persönliche Sicht. Das aber die Berliner Provinz-Politik hier keine Lösungen mit dem 1. FC Union entwickeln kann oder will, ist grob unsportlich und zeigt mehr als deutlich, die Qualität dieser Regierung. Wir aber haben unsere Interessen - die des 1. FC Union - zu vertreten und nur diese! Deshalb ist diese Lösung, die wir nun vorschlugen, die beste Lösung für uns.
Natürlich besteht die Option, Steh- und Sitzplätze zu einem späteren Zeitpunkt zu verändern. So der Senat von Berlin wenigstens seinen fundamentalsten Aufgaben bereit ist nachzukommen. Eisern!
5. Oktober: Verloren, aber nicht geklatscht - business as usual in Leverkusen
Unionfux: Das Gute zuerst: Wir haben nur einen Punkt verloren, denn von einem Auswärtserfolg sind wir in Leverkusen weit entfernt. Gut ist auch, dass es letztlich keine Klatsche wird und der gegnerische Schlussmann sogar mehr zu tun hat als Rönnow. Bei Schüssen von Jeong, Köhn und Khedira muss Flekken schon zeigen, dass er was kann.
Ansonsten machen wir es dem Gegner aber viel zu leicht: Das erste Tor fällt nach einer guten halben Stunde nach einem katastrophalen Fehlpass von Leite im Mittelfeld, der einen Bayerkonter eröffnet. Der wiederum trifft auf unsere unsortierte Abwehr, Aleix Garcia auf Vazquez, der zurück auf den ungedeckten Poku - mit Glück hält Rönnow den Schuss zwar noch fast, aber das ist heute irgendwie nicht auf seiner Seite. Denn beim zweiten Gegentor, kurz nach der Pause, übersieht unser Däne den nachsetzenden Kofane, spielt ihm den Ball beinahe direkt in den Fuß und dann ist es für den Leverkusener Stürmer ein allzu Leichtes, Rönnow zu umspielen und sein erstes Bundesligator zu erzielen. Ein geschenkter Treffer, ein kapitaler Bock, doch kein wirklicher Vorwurf an Freddy, der uns oft genug den Arsch gerettet hat - selbst bei einem Spieler seiner Konstanz kann sowas mal passieren, zumal bei unserem allzu beliebten Hintenrumgepasse.
Und ab da ist das Spiel im Großen und Ganzen durch, jetzt kann die Bayertruppe relativ unbelastet aufspielen und entwickelt dadurch zwischenzeitlich massiven Druck: In der Folge rettet uns knapp das Abseits und der rechte Pfosten und auch Rönnow kann sich nochmal gegen den völlig freien Tillman aus dreizehn Metern auszeichnen. Zum Glück zieht der Gegner das Powerplay nicht durch, um uns aus dem Stadion zu schießen - selbst Jonas Hofmann nimmt ein Geschenk in der Nachspielzeit nicht an, immerhin. Mehr ist für uns diesmal nicht drin, wir sind offensiv einfach zu ungenau, unser Passspiel und die Ballannahmen wiederholt fehlerhaft und damit unproblematisch zu verteidigen, so schießt man keine zwei und schon gar keine drei Tore.
Kurz gesagt: Beim Kontrahenten läuft das Bällchen, bei uns läuft wenig zusammen - und so verlieren wir lockerleicht bei Bayer Leverkusen, das sich nicht mal sonderlich anstrengen muss, und wir sind unterm Strich noch froh, dass es bei einer so übersichtlichen Niederlage bleibt. Sicher, Leverkusen ist nicht so ganz unsere Kragenweite, aber mit unserer heutigen Leistung holt man gegen kaum einen Bundesligisten was. Das ist sicher nicht vollkommen schlecht, was wir da auf den Platz bringen, aber mehr als ein bisschen Mitgespiele ist es am Ende dann doch nicht, die Unterlegenheit beinahe die gesamte Zeit unübersehbar, hier und da fast schon schmerzhaft.
Unterm Strich ist diese Auswärtspleite jetzt zwar kein wirklicher Beinbruch, aus meiner Sicht im Grunde wesentlich weniger frustrierend als beispielsweise unser letztes Heimspiel (auch wenn das ein schwacher Trost ist). Doch wir sollten zweifellos dringend an unserer Ballsicherheit und Präzision arbeiten, die ja schon seit längerer Zeit unübersehbar ein Problem darstellen, denn mit dieser Fehlerquote machen wir uns das Leben unnötig schwer und es dem Gegner viel zu einfach - das kann und muss man abstellen oder zumindest wesentlich verbessern. Zudem fehlen mir etwas die klaren Mechanismen und Laufwege, gerade zwischen Spielern, die ja teilweise schon jahrelang zusammen spielen - auch da ist, heute wieder klar zu sehen, ordentlich Potential nach oben. Darüber hinaus könnten einige Akteure sich langsam mal fragen, ob es ihr Anspruch sein sollte, regelmäßig lediglich Dienst nach Vorschrift abzuliefern: unauffällig, brav und uninspiriert, mit wenig Einfluss auf unser Spiel, da aber kaum vorhanden - ich nenne bewusst keine Namen, man muss einfach nur mal nachdenken, wann der eine oder andere Spieler zuletzt herausragen konnte, gerne auch saisonübergreifend.
Nichtsdestotrotz ist das eins dieser Auswärtsspiele, das man möglichst schnell abhaken und sich lieber aufs nächste Heimspiel konzentrieren sollte. Gegen Mönchengladbach auf den Punkt da zu sein, das ist jetzt viel wichtiger als einem Zähler in Leverkusen nachzutrauern, der ohnehin mehr abverlangt hätte, als wir heute in der Lage sind, zu zeigen. Und jetzt ist erstmal Länderspielpause - hatten wir nicht gerade eine?
2. Oktober: Wir haben keine Chance, nutzen wir sie!
Icke: Was für eine Sensation? Der 1.FC Union hat ein ganz normales Samstag-Nachmittag-Spiel. Der Pfiff wird in Leverkusen um 15.30 Uhr zu hören sein. Beim letzten Spiel in der Chemie-Stadt schafften wir ein beachtliches Unentschieden (0:0). Darüber wären wohl alle Unioner – wieder – froh. Schwer genug wird es. Die Gesamtbilanz (6 Niederlagen, 5 Unentschieden, 1 Sieg) ist absolut ausbaufähig. Die Leverkusener mit ihrem neuen Trainer Kasper Hjulmand sind im Aufwind. Der Däne machte bislang nicht nur eine gute Figur, sondern wirkte auch noch symphytisch und engagiert.
Vor Schick müssen wir keine Angst haben, der hat sich für mehrere Wochen verletzt abgemeldet. Jetzt rächt es sich, dass sie Boniface nach Bremen verliehen haben. Das hat sowieso noch nie jemand so richtig verstanden. Als einzig verbleibenden Mittelstürmer haben sie jetzt noch den 5-Millionen Neuzugang Kofane. Der ist ganze 19 Jahre alt. Da auch noch Tella und Terrier verletzt sind, stellt sich die Offensive bei ihnen fast von allein auf. Allerdings und immer noch hochdotiert. Tillmann (32 Mio. Marktwert), Ben Seghir (28 Mio.) und Maza (12 Mio.) können hinter Kofane oder anstatt ihm … eingesetzt werden. Auch Talent Poku könnte (wie gegen Eindhoven) wieder eine Chance bekommen.
Seinen Einstand feierte der neue Trainer am 3.Spieltag mit einem 3:1 gegen die Frankfurter Eintracht. Hjulmand setzt im Mittelfeld auf Andrich als Konstante. Zuletzt assistiert vom spielbegabten Garcia. Auf der linken Außenbahn bleibt Grimaldo (auf seine Freistöße müssen wir achten, er ist der beste Schütze in der Bundesliga!) eine feste Größe. Für rechts hat man schnell noch den routinierten Vazquez eingekauft. 34 Jahre alt ist er und ehemaliger spanischer Nationalspieler. Vazquez wurde nach überzeugenden Leistungen sofortiger Stammspieler. Diesen Mut wünsch(t)e ich mir aktuell auch bei uns!
Und auch in der Defensive brennt bei Leverkusen nichts an. Sie haben wieder enorme Qualität neu dazu geholt. Tapsoba (35 Mio.), Bade (25 Mio.) und Quansah (20 Mio.) scheinen aktuell erste Wahl zu sein. Aber auch Belocian (15 Mio.) rechnet sich Chancen aus. Ebenso wie das 18-jährige Super-Talent Tape in der Innenverteidigung (der aber auch rechts eingesetzt wird). Ihn holte man von Paris SG. Da Tape, Bade und Belocian alle französisch sprechen, wird man das wohl in der Leverkusener Abwehr des Öfteren hören. Und um die Sache "hinten" rund zu machen, investierte man auch gleich noch in zwei neue Torhüter. Der 32-jährige Flekken war ihnen stolze 11 Millionen wert und (für) dahinter holte man auch noch den Nagelsmann-Kandidaten Blaswich. 2 Millionen war ihnen eine Top-Nr. 2 wert, die immerhin im nächsten Frühjahr stolze 35 Jahre alt wird.
Mittwoch Abend mussten die Chemiker noch gegen Eindhoven ran und kamen über ein 1:1 aber nicht hinaus. Einen großen Einfluss dürfte das ... auf unser Spiel nicht haben. Die Leverkusener haben immer noch genug Spielraum - neues (und gutes) Personal zu bringen. Andrich fehlte zum Beispiel, weil er noch nicht wieder völlig fit war. Er hat aber keine ernsthafte Verletzung und wird wohl gegen uns wieder dabei sein. Auch im zentralen Mittelfeld sieht man die Stärke von Leverkusen. Da fehlen der 40-Millionen-Mann Palacios (verletzt) und Andrich im Mittelfeld. Dann spielt eben der neuerdings zur argentinischen Nationalmannschaft gehörende Fernandez neben Spaniens` Nationalspieler Garcia. 198,15 (!) Millionen Euro hat Leverkusen insgesamt im Sommer investiert. Mit den Wirtz-Millionen nahm man 229,5 Millionen ein. Das schon allein zeigt den Unterschied beider Clubs exemplarisch auf. Mal schauen, wie viele Jahre man diese grotesken Unterschiede in Deutschland noch einfach so hinnimmt. Bei den Werks- und Milliardärs-Clubs, die alle NUR mit einer Ausnahme-Genehmigung spielen, werden negative Jahresabschlüsse einfach mal durch die Konzerne (Bayer, VW, Hopp, der Brause-Mist) am Saisonende ausgeglichen. Das heißt aber auch, ihre Steuerzahlungen werden dadurch gemindert und letztendlich zahlt das der Steuerzahler bzw. die Deutschen insgesamt. Noch mehr Unfairness geht kaum!
Aber nun … haben wir das Leverkusen-Spiel vor der Brust. Mit einem scheinbar übermächtigen Gegner. Nur genau gegen die „Großen“ sahen wir in der Saison gut aus. Und haben gepunktet. Wahrscheinlich macht es Sinn, unserer Mannschaft die Tore (mit deren Entstehung) aus dem Frankfurt-Spiel in einer Endlos-Schleife zu zelebrieren. Ich glaube schon, wenn wir mit dieser Einstellung wieder reingehen, sind wir mitnichten chancenlos. Eisern.
30. September: Wie gewinnt man ein Fußballspiel?
Unionfux: Jedenfalls nicht so, dachte man am Sonntagabend in der Alten Försterei. Nach unserem Überraschungssieg in Frankfurt hofften viele, das könnte sowas wie ein Durchbruch sein, das würde der Mannschaft einen Schub verleihen, jetzt fangen wohl an, Mechanismen zu greifen - aber nichts dergleichen.
Eine durchgängig schwache, ratlose, kraftlose Partie unsererseits, von unserem Supersturm war nichts zu sehen, das Geschenk in Form eines Elfmeters wird vielmehr zum Sinnbild für das dann Folgende: Ilic schießt ohne Überzeugung, Kraft oder Präzision, klar, mit Glück geht der rein, aber nicht mal das hatten wir an diesem Tag - wobei: letztlich war der Punkt schon etwas glücklich, denn der Aufsteiger war uns in fast allen Belangen überlegen, in punkto Ballsicherheit, Laufwege sowie Raumaufteilung und hatte die besseren Chancen, jedoch keine Effektivität.
So konnte man ja am Ende erleichtert konstatieren: na, ein Punkt wenigstens, ist doch gar nicht so übel, nach fünf Spieltagen sieben Punkte, darauf kann man doch aufbauen … Ja, sicher, kann man. Nichtsdestotrotz hätte es mich schon interessiert, was Interimstrainer Sebastian Bönig den Spielern in der Pause so mitgegeben hat: Macht mal genauso trantütig weiter wie in der ersten Hälfte, Jungs, dann wird uns der Gott des Zufalls schon gnädig sein? Denn darauf hoffte man, zumindest auf den Rängen, auf den Zufall, einen ausrutschenden Verteidiger, einen zufällig unwiderstehlichen Standard, einen abgefälschten Schuss - denn ein Plan ist weiterhin nicht so recht zu erkennen.
Ich könnte nur sehr schwer und weitschweifig erklären, wie Union derzeit spielt. Ist tapfer und engagiert sowas wie ne Taktik? Oder ist das Motto: Wenn man keinen Plan A hat, braucht man auch keinen Plan B? Warum konnten wir nicht auf das Spiel des HSV reagieren, weder vor noch nach der Pause? Damit Steffen Baumgart nicht miterleben muss, wie der Lieblingsverein seiner Kindheit verliert (sorry, der musste sein…)?
Eins zieht sich aber doch wie ein roter Faden durch: wenn man sich die bisherigen fünf Spiele so anschaut, dann kann man sagen: wir sind jedesmal spielerisch dem Gegner nicht gewachsen - und zwar mit Abstand. Gegen Dortmund ist das ja durchaus zu erwarten, vielleicht auch gegen Stuttgart und Frankfurt, aber zu Hause gegen Hoffenheim und gegen den Aufsteiger HSV? Gegen wen wollen wir eigentlich auf Augenhöhe agieren (vom Traum, mal einen Kontrahenten zu dominieren, habe ich schon lange Abschied genommen, das klappt nicht mal gegen Gütersloh)?
Gut, wir mögen und können keinen Ballbesitz, schon klar. Soweit hat das ja bisher auch ganz gut funktioniert. Doch nur gegen den VfB und die Eintracht ist so etwas wie eine Kontertaktik aufgegangen (auch, weil beide Gegner lausig verteidigt haben), gegen die Hamburger gab es hingegen nicht einen schnellen Konter. Und warum muss unser gesamtes Mittelfeld jedesmal so nachdrücklich bestätigen, dass es bestenfalls defensive Qualitäten aufweist? Fleißig, ja, aber es fehlt einem langsam die Phantasie, wie Haberer oder Schäfer, auch nicht erst seit gestern dabei, offensiv mal ne Aktion abliefern, auf die die gegnerische Abwehr keine ganz einfache Antwort findet, doch offenbar fühlen sie sich dafür kaum verantwortlich, die Vorlagen sollte sich der Sturm schon selbst hinzaubern.
Auch, dass wir kaum je einen Freistoß in unmittelbarer Strafraumnähe kriegen, ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass unsere Spieler kaum gefoult werden müssen, um in höchster Not was zu unterbinden, dafür sorgt nämlich schon ein Fehlpass oder eine missglückte Ballannahme. Umso unbegreiflicher das Verleihen eines Benes, zumindest ohne dann für Ersatz zu sorgen, auch im Hinblick darauf, dass bei uns zum wiederholten Male nur ein Spieler auf dem Platz stand, der Standards kann, ein Fakt, der uns noch ausrechenbarer macht als ohnehin schon. Wozu jemanden holen, der ein Spiel lesen kann und vielleicht auch die Fähigkeit hat, die eine oder andere Idee zu haben und die dann auch umzusetzen? Man kann ja auch einen Jeong für gar nicht mal so kleines Geld weiterverpflichten und dann kaum spielen lassen, oder?
Tut mir leid, wenn aus mir gerade die leise Verzweiflung spricht, aber ich hatte am Sonntag genug Zeit, ganze 105 Minuten, um nachzudenken, warum wir so agieren, wie wir agieren. Ich weiß, dass wir keine spielende, sondern mehr kämpfende Mannschaft haben, aus verschiedenen Gründen, wobei die vielbeschworene Tradition meines Erachtens nicht unbedingt dazuzählen sollte: "Wir sind hier eben bei Union, da wurde noch nie…" Stimmt, die spielerisch hochwertigeren Spielzeiten kann ich auch noch aus dem Kopf aufzählen, weil die doch relativ selten waren. Trotzdem muss es ja nicht unbedingt so bleiben.
Dass es kein Verbot dahingehend gibt, haben wir ja zu Zeiten eines Kruse und sogar noch danach gesehen. Denn ein bisschen sollte man schon noch Fußball spielen und nicht nur ackern, nur lange Bälle in die Spitze sind ein bisschen wenig, wenn man sich nicht zitternd von Saison zu Saison gurken will, denn das geht ja irgendwann bekanntlich schief. Doch wenn man realistisch ist, dann kommt man nicht umhin zu bemerken: wir haben derzeit kaum die Spieler dazu und den Trainer gleich gar nicht.
Wie sollte sich also was ändern? Heißt es also: durchhalten bis zur Winterpause und dann hoffen, dass man vielleicht ein seit langem offensichtliches Defizit irgendwie mit ein oder zwei klugen Verpflichtungen zu beheben versucht? Ja, klingt unwahrscheinlich, aber die Hoffnung reißt ja bekanntlich als Letztes die Hufe hoch.
29. September: Ein Punkt ist ein Punkt ist ein Punkt
Icke: Die wohl einzige positive Attitüde des gestrigen Spiels gegen den HSV: Das Spiel endete 0:0 und hatte durchaus das Potential, ein gutes Spiel zu werden, wenn da nicht zu viele Hemmnisse gewesen wären.
In der Kurzzusammenfassung haben uns die Hamburger den Schneid abgekauft. Allerdings, und auch das gehört zur Wahrheit, durch enorm viele Fouls. In der Statistik werden 17 zu 17 Fouls auf jeder Seite gezählt. Bitte … das entspricht aber niemals der Realität. Hier irrt die Statistik beziehungsweise viele norddeutsche Fouls wurden einfach nicht gezählt.
Beim Spielaufbau wunderte 'man' sich ebenso. Die Hamburger kopierten unser Spiel in Frankfurt. Simpel und erfolgreich. Dabei vergaßen sie nicht, Ilic über 100 Minuten eine Manndeckung im Mittelfeld zu verpassen. Sie hatten verinnerlicht, wer dort die Mehrzahl unserer Tore vorbereitete.
Warum aber wir (wenigstens phasenweise) kein hohes Pressing spielten? Das wiederum ist Trainersache und ging gehörig schief. Eben weil die Hamburger daraus 2/3 Ballbesitz generierten. Wenn man daraus zumindest einige gefährliche Konter ansetzen kann, wäre das in Ordnung. Passierte aber auch nicht. Eben weil die Norddeutschen Ilic im Mittelfeld auf den Füßen standen. Das war klug und hat funktioniert.
Die Hamburger hatten mehr torgefährliche Aktionen und mehr Torschüsse (16 zu 11) als wir. Und trotzdem hätte das Spiel schon in der 9. Minute eine andere Wende nehmen können. Philippe, den wir auch haben wollten, räumte Leite ungeschickt im eigenen Strafraum ab und wir erhielten einen Elfmeter. Was aber Ilic daraus macht ist furchtbar. Völlig unplatziert und auch nicht sonderlich scharf geschossen. Unsere jahrelange Problematik, keine Elfer zu können – geht also weiter. Das besagter Philippe nicht zu uns kam, darüber bin ich im Nachhinein sogar froh. Selten habe ich einen Spieler gesehen, der so ungeschickt und teilweise bewusst nicklig foult.
Einige Ultras von Union (inklusive dem Vor-Sänger) hatten sich verspätet. Sie gerieten in eine Polizei-Kontrolle, die nicht wirklich zufällig stattfand. Als "Dankeschön“"an die über 70.000 Mitglieder des 1. FC Union brannten diese dann mehrmals ein Feuerwerk ab. Schön anzuschauen, aber sehr teuer und auch gefährlich. Das zeigt der Fall des 9-Jährigen aus Rostock geradezu augenscheinlich. Der Junge erlitt schwere Verletzungen bei einer dortigen Pyro-Show. Und die kommende Geldstrafe über mehrere zehntausend Euro? Kein Problem, Dirk Zingler öffnet das Union-Portemonnaie und die Mitglieder und Sponsoren des Vereins zahlen gern für die Ultras.
Augenscheinlich und nicht zum ersten Mal, dass wir immer und immer wieder Probleme haben das Spiel zu gestalten. So wir nicht wie in Frankfurt kontern können. Was dann immer wieder und selbst in Heimspielen – Haberer auf der "8" zu suchen hat, darüber sollte man sich Gedanken machen. Hier und auf dieser Position in der ellenlangen Sommer-Transfer-Phase nicht nachgebessert zu haben, rächt sich jetzt, wo es um Punkte geht.
Den absoluten Vogel der kollektiven Inkompetenz schoss aber am Sonntag (da kam es an die Öffentlichkeit) der Berliner Senat ab. Nach acht Jahren Palaver und Kenntnis der Pläne des 1. FC Union, sein Stadion noch einmal zu erweitern, schaffte man es nun zu der Erkenntnis, dass die Köpenicker Infrastruktur das nicht schaffe.
Ja lieber Berliner Senat, um das Problem zu lösen, muss man es nicht nur erkennen, sondern auch die nötigen Entscheidungen treffen. Diese wiederum kosten Geld. Dafür aber acht Jahre zu benötigen, erzeugt nur noch kollektives Kopfschütteln. Man kann verrückt werden, wenn man sieht, welche Koryphäen uns gerade regieren. Eisern.
26. September: Digitus impudicus und die Leichtigkeit gegen den HSV
Unionfux: Steffen Baumgart wird, wie allgemein bekannt, am Sonntagabend beim Heimspiel gegen den HSV nicht an der Seitenlinie stehen, er wurde nach seiner Roten Karte für ein Spiel gesperrt plus 15000 Euro Geldstrafe. Dass die Karte etwas überzogen war, ist die eine Sache. Die andere ist, dass der Trainer im Nachklapp des Elfmeters zum Anschluss der Eintracht, bei dem es zum Glück auch blieb, den berühmten Mittelfinger, der ja schon in der römischen Antike populär war und dort als digitus impudicus (unverschämter Finger) bekannt war, gezeigt hat - leicht sichtbar nicht gegen jemanden konkret, sondern mehr für sich, wohl um zu zeigen, was er von den gemeinsamen Bemühungen von Jonathan Burkardt, Schiedsrichter Jablonski und dem VAR hält.
Aber die Kameras fangen nun mal alles ein und so ist der überraschende Sieg in Frankfurt begleitet von kritischen bis moralisierenden Tönen, dass es eine Art hat. Besonders mein Freund Jannis K., beim Kicker unter anderem für uns zuständig, schreibt extra einen Kommentar, in dem er die Strafe für den (Zitat) "Mittelfinger-Eklat" als viel zu milde ausgefallen beklagt. Zuallererst kann ich über die viel zitierte Vorbildfunktion nur heftig den Kopf schütteln, weil der Profifußball keine echte Vorbildfunktion mehr hat - wenn er sie denn je hatte. Dazu ist das ganze Geschäft doch viel zu entrückt, zu verlogen und zu selbstverliebt, vom finanziellen Teil mal vollkommen abgesehen - ich erspare uns jetzt mal das Aufzählen verschiedenster Beispiele. Außerdem: welches Kind, welcher Jugendliche wird wohl nun dadurch verroht werden? Zumal in den Fußballstadien ganz andere Unmutsäußerungen zu sehen und zu hören sind, auch auf dem Platz, frag mal nach beim hoch sympathischen deutschen Nationalspieler Antonio R., da ist vom Tauhid-Finger bis Kopf-ab-Geste alles dabei. Ohnehin liest man von Jannis K. selten allzu Wohlwollendes über unseren Verein, natürlich sollte ein Journalist ohne Fanbrille schreiben, aber bitte doch auch nicht über einen Fußballklub, den er, als zugezogener Ruhrpottler, kaum zu kennen scheint und zudem offenbar auch wenig leiden kann. Ich halte es für eine ziemliche Heuchelei, aus einer mittlerweile Allerweltsgeste so einen Skandal basteln zu wollen (Baumgart hätte „eine Grenze überschritten“) und härtere Strafen zu fordern, nachdem der Verband diesmal beinahe salomonisch geurteilt hatte - das Glück hatten wir ja nicht immer.
Man kann sich in vielfacher Hinsicht über emotionale Trainer unterhalten, die natürlich schneller mal im Fokus stehen - bei einem Jürgen Klopp beispielsweise wurde das oft als authentisch gefeiert - und der hatte sich ein paarmal nicht so wirklich im Griff. Mir ist jemand wie Urs Fischer auch lieber (und selbst der sah mal eine Rote Karte nach einem knapp verlorenen Pokalspiel in Stuttgart!) als so ein Rumpelstilz wie Baumgart, sowieso frage ich mich, für wenn das ganze Rumgepfeife und Rumgestikuliere sein soll, aber sei’s drum. Dient wahrscheinlich dem Stressabbau, so wie die T-Shirts bei Minusgraden, Kaffeestäbchen oder Schiebermützen, die ja gottlob der Vergangenheit angehören. Beim FC Kölle war's noch Kult, bei uns sind's überschrittene Grenzen. Ich finde es allerdings ebenso ehrlich wie reflektiert, wenn Baumgart keine Besserung gelobt, gut, wenn der Mann mit dreiundfünfzig weiß, wie er ist. Vielleicht kann man in diesem Alter noch was lernen, sich ändern in der Regel nicht. Unvorstellbar allerdings, wenn er den doppelten Mittelfinger gezeigt hätte, dann hätte zumindest der kommende Bundesligaspieltag abgesagt werden müssen, er lebenslang gesperrt und alle Unionfans hätten für ein Jahr bindend zwei Vaterunser vor dem Anpfiff aufsagen müssen oder sich alternativ wenigstens einen Mittelfinger entfernen lassen. Das würde dann auch der Klosterschüler K. bestimmt angemessen finden, wobei man erwähnen sollte, dass er auch nur eine Stimme im ziemlich albernen Chor der Entrüstung ist - wir leben eben im Zeitalter des Hysteriozän.
So, zurück zum Fußball: natürlich sprechen jetzt alle von unserem Wundersturm, aber, bei aller Freude darüber, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer bzw. Bundesligaherbst. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger gilt’s, auch mal mit mehr als fünfundzwanzig Prozent Ballbesitz klarzukommen und wahrscheinlich werden die Hamburger nicht ganz so nachlässig verteidigen wie die Eintracht, Burke, Ansah und Ilic werden mit weniger Platz auskommen müssen und gerade Burke seine Geschwindigkeitsvorteile wahrscheinlich nicht ganz so ausspielen können wie zuletzt.
Präzision und Ideen werden gefragt sein, ohne sich auskontern zu lassen und nicht zuletzt ist da der Druck, doch der Favorit zu sein, drei Punkte sind da eigentlich Pflicht. In der Vergangenheit hatten wir ja durchaus häufiger ein Problem mit den sogenannten Kleinen (zu denen der große HSV zurzeit fraglos auch gehört), jetzt wird sich zeigen, ob die Mannschaft wirklich Schritte nach vorn machen will und ob sie auch mal weniger als drei Gegentore kassieren kann. Zaghaftigkeit wäre jedenfalls der falsche Weg. Vielleicht muss ja Andrej Ilic noch mehr seiner zuletzt gezeigten Spielmacherqualitäten herauskramen, unterstützt von Haberer und/oder Kemlein. Denn gewinnen wir am Sonntag, gar souverän, dann könnte sich in der Folge sowas wie eine Leichtigkeit einstellen, die uns ja in weiten Teilen seit längerem abgeht. Und weil ja irgendwo ein Anfang gemacht werden muss, wird er gleich hier gemacht: Wir gewinnen!
24. September: Das Heimspiel gegen den HSV wird richtungsweisend
Icke: Die Spielplanansetzer beim DFB bereiten uns aktuell wenig Freude. Nachdem wir in Frankfurt sonntags ranmussten, wird es an diesem Wochenende noch verrückter. Der ungeliebte Sonntag bleibt, aber die Anstoßzeit wurde auf 19.30 Uhr festgesetzt. Da merkt man glatt, wer diese Spiele ansetzt. Hart arbeitende Menschen jedenfalls nicht. Sonst könnte man auf die Idee kommen, darüber nachzudenken, wann die Hamburger Fans (bei dieser Anstoßzeit) zu Hause sein werden. Viele werden das gar nicht hinbekommen, jedenfalls nicht die – die am Montag früh um 6 Uhr aufstehen müssen.
Warum ist das HSV-Spiel für Union so wichtig? Zum einen haben wir uns mit den drei Punkten in Frankfurt überhaupt erst selbst den Weg dafür geebnet, aus der gefährlichen Abstiegszone herauszukommen. Mit 6 Punkten aus 4 Spielen sind wir jetzt auf Tabellenplatz 10. Holen wir die drei Punkte gegen den HSV, so können wir uns auch einmal einen Ausrutscher – zum Beispiel im darauffolgenden Spiel in Leverkusen – "gönnen". Ansonsten hätten wir den Druck das danach kommende Heimspiel gegen Gladbach gewinnen zu müssen. Das relaxte Mittelfeld gefällt allen Unionern aber besser.
Unsere Alt-Herren-Riege – bestehend aus einem halben Dutzend langjähriger Unioner – traute am vergangenen Wochenende kaum noch ihren Augen. Da spielte Union plötzlich richtigen Fußball in Frankfurt. Balleroberungen mittels Vor-Checking funktionierten und Pässe in die Tiefe kamen an. Und die Bälle wurden dann überraschenderweise auch noch versenkt. Was war anders als sonst?
Anders war, dass erstmals Leite wieder in die Innenverteidigung rückte. Er stabilisierte sichtlich unseren Deckungsverbund. Am dritten Spieltag traute sich Baumgart erstmalig (gegen Hoffenheim) in dieser noch frühen Saison, drei Spitzen (Burke-Ilic-Ansah) aufzustellen. Da ging dann noch einiges schief. Lassen wir es aber mal als "einspielen" durchgehen. Kein vernünftiger Mensch rechnete damit, dass wir bei den Hessen wieder mit drei Stürmern agieren. Aber Baumgart machte es und wurde belohnt. Jeder der drei Angreifer konnte seine ganz speziellen Stärken ausspielen. Burke seine enorme Schnelligkeit und seine wiedererlangte Kaltschnäuzigkeit. Ansah seine technischen Fähigkeiten bei der Ballbehandlung und dessen Eroberung. Aber auch sein Blick für das Spielgeschehen. Und Ilic überraschte völlig. War er eigentlich als vorderste Spitze und Center vorgesehen, so bereitete er drei unserer Tore vor. Und das mustergültig. Nicht auszudenken, wenn die „drei“ den Schwung und die Energie in das HSV-Spiel mitnehmen können.
Das alles wird ohne Baume an der Seitenlinie stattfinden. Es sollte ihn ärgern, gegen seinen Ex-Club nicht auf der Bank sitzen zu dürfen. Mit Ruhm hat er sich in der Gesamt-Betrachtung der Situation nicht bekleckert. Natürlich darf das in dem Hexenkessel in Frankfurt passieren. Und keiner will den Trainer verbiegen. Er soll "ruhig" so bleiben wie er ist. Nur wäre ein kleiner Schuss Diplomatie in den Äußerungen danach wohl intelligenter gewesen. Dabei denke ich vor allem an seine Vorbildwirkung für Fußball spielende Kids. Keiner will Sätze von ihnen hören, wie "der Baumgart macht das doch auch".
Beim HSV grummelt es ein wenig. Kattenbach wurde aus disziplinarischen Gründen in die 2.Mannschaft versetzt. Das Schicksal teilt er jetzt mit unserem Ex-Spieler Öztunali. Auch für die Hamburger ist das Spiel enorm wichtig. Sie konnten bisher vier Punkte sammeln, stehen damit aber auf Platz 15. Noch eine Niederlage für sie, würde ein weiteres abrutschen auf die direkten Abstiegsplätze bedeuten. Noch funktionieren die Hamburger nicht als Team. Ihre zum Teil interessanten Neuzugänge (Poulsen, Torunarigha, Philippe, Remberg) wurden noch nicht so integriert, dass sie ihre Stärken voll einbringen konnten.
In diesem Spiel sind wir aber der entscheidende Faktor. Bringen wir 100% und nehmen den hessischen Schwung mit, so sollte uns nicht bange sein. Eisern.
22. September: Supersturm schlägt Frankfurt
Unionfux: Da fahren wir nach Frankfurt zur Eintracht, die unter der Woche Galatasaray 5:1 aus dem Stadion gefegt haben und zudem seit über einem halben Jahr zu Hause ungeschlagen sind, abermals stellt Baumgart mutige drei Angreifer mit Ansah, Ilic und Burke in die Anfangsformation und genau diese drei Jungs schießen uns zum Sieg, mit vier blitzsauberen Toren - und trotzdem ist es bis zum Schluss ein böses Zittern.
Wie Ilyas Ansah das erste Tor nach knapp zehn Minuten macht, das hat schon Qualität - wir erobern den Ball am gegnerischen Strafraum durch konsequentes Pressing, verlieren ihn schnell wieder, doch Frankfurts Koch spielt ihn Ansah in die Füße, der dreht sich einmal um die eigene Achse und haut dann den Ball mit Präzision und Wucht aus gut zwanzig Metern unhaltbar in die linke lange Ecke und den wollte er auch genau da hin haben. Kann man nicht besser machen, da kommt Entschlossenheit und Schusstechnik zusammen - und nicht das erste Mal.
Das zweite Tor fällt nach einem Einwurf der Eintracht, den Trimmel rausköpft und Ansah verlängert, Ilic ist dann umringt von drei Frankfurtern, aber wie er den Ball zum durchsprintenden Burke durchsteckt, das hat schon Klasse und unser schneller Schotte rennt mühelos dem Frankfurter Verteidiger weg und netzt cool ein, vom Einwurf Frankfurt bis zum Tor in nur fünfzehn Sekunden. Leider gelingt es uns nicht, die Zwei-Tore-Führung mit in die Pause zu nehmen, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte schießt Brown, von Burke nur halbherzig begleitet, von der Strafraumgrenze, eigentlich kein Problem für den gewohnt starken Rönnow, aber Uzun fälscht den Schuss unhaltbar ab - wird etwa wieder ein Gegentor vor der Pause zum Knackpunkt? Doch die Befürchtung, dass die Eintracht wie die Feuerwehr aus der Kabine kommt, bewahrheitet sich erstaunlicherweise nicht, im Gegenteil: der gegnerische Keeper muss nach wenigen Minuten Kopf und Kragen riskieren und weit rauskommen, um gegen Burke nicht noch so ein Tor zu kassieren. Dann vertändelt Collins einen einfachen Ball, den Ansah aufnimmt, hinfällt, sich trotzdem technisch stark gegen zwei Gegner durchsetzt und nach rechts auf Ilic passt, der erst blickig ein Abseits vermeidet und dann sofort butterweich auf Burke flankt, der herangeflogen kommt und wuchtig gegen Brown und die Laufrichtung von Kaua Santos einköpft.
Doch es kommt noch besser: Trimmel haut den Ball raus, Burke auf Ilic, Ilic chipt phantastisch zurück auf Burke und der nimmt den Ball perfekt mit und lupft auch noch über den Torwart - eine Augenweide, die man, offen gesagt, dem technisch eher limitierten Stürmer kaum zugetraut hat. Dreimal Ilic auf Burke und einmal Ansah: vier Treffer nach sechsundfünfzig Minuten und die Eintracht ist sichtlich angeknockt, braucht etwa zwanzig Minuten, um sich wieder zu fangen. Dass das gelingt, liegt vielleicht auch daran, dass wir kaum noch am Spiel teilnehmen, andererseits ist auch klar, dass wir den stattlichen Vorsprung mit konsequenter Verteidigung (in der Diogo Leite mitmischt, als wäre er nie weggewesen) in drei Punkte umwandeln wollen und kein wirkliches Risiko mehr gehen, denn kriegt eine ballsichere Truppe wie die Eintracht zu viel Platz, nutzt sie ihn für gewöhnlich auch, wie sie einige Tage vorher eindrucksvoll bewiesen hat, insofern ist das zweifellos nachzuvollziehen. Dann rettet Rönnow gegen Doan und gegen Koch, aber ist schließlich machtlos, als Skarke nach achtzig Minuten etwas zu kurz abwehrt und Uzun völlig frei einschießen kann - besonders bitter, da Burke kurz zuvor nach Vorlage von Haberer sein viertes Tor machen kann, aber diesmal Kaua Santos aufpasst und den Tunnel verhindert.
Spätestens jetzt fangen die Frankfurter an, zu drücken wie verrückt und nur kurze Zeit später ringt Querfeld im besten griechisch-römischen Stil den eingewechselten Burkardt im Strafraum zu Boden, fraglos hebt der frühere Mainzer sehr theatralisch ab, doch den Strafstoß kann man geben, findet auch Schiedsrichter Jablonski nach Ansicht der Bilder, der etwas seltsamerweise eigentlich einen guten Blick auf die Situation hat, aber dann doch den VAR braucht. Burkardt selbst zimmert den Elfer humorlos rein und jetzt beginnt das große Fürchten: natürlich würde man sich über einen Punkt in Frankfurt freuen - aber doch nicht nach so einer klaren Führung, da würde sich ein Unentschieden nun mal letztlich wie eine Niederlage anfühlen. Obendrauf gibt es muskulöse zehn Minuten Nachspielzeit - die Trainer Steffen Baumgart nach einer etwas überzogenen roten Karte nicht mehr an der Seitenlinie miterlebt, doch glücklicher- wie gerechterweise gelingt es Frankfurt nicht mehr, den Ausgleich zu machen, aufopferungsvoll hauen sich unsere Jungs in jeden Ball und wären wir vor dem gegnerischen Tor etwas abgeklärter, machen wir eher das fünfte als Frankfurt das vierte Tor, gleichwohl ist es bei einer Mannschaft mit so hoher individueller Klasse immer möglich, dass da noch ein Treffer gelingt, zumal, wenn sie fast jeden zweiten Ball bekommen - doch diesmal eben nicht, auch, weil wir in der Luft nahezu unbezwingbar sind und jede Flanke klären können.
Wir holen drei ebenso wichtige wie eigentlich unerwartete Punkte in Frankfurt, mit einer geschlossenen, wieder gewohnt lauffreudigen (125:119 km) und kämpferischen Mannschaftsleistung - aber wenn einer drei Tore macht wie Oliver Burke (mit einer glatten 1 in der Kicker-Elf des Tages) und einer drei herausragende Vorlagen dazu beisteuert wie Andrej Ilic (für mich eigentlich der Spieler des Spiels, ich glaube, der hätte auch gern solche Vorlagen, wie er sie liefert), so ist das schon was Besonderes, dann kann man schon mal beim hochgelobten ChampionsLeague-Teilnehmer gewinnen, trotz sehr überschaubarer zweiundzwanzig Prozent Ballbesitz und, es muss gesagt werden, einer lausigen Passquote von achtundfünfzig Prozent (zum Vergleich: Frankfurt achtundachtzig). Soll heißen: es ist noch Luft nach oben.
Doch erstmal freuen wir uns, dass wir zurück im Mittelfeld der Tabelle sind (und das mit den meisten Gegentreffern der Liga!), die Jungs sich für ihre Leistung belohnen konnten (unendlich wichtig für die Psyche!!) und über unseren Supersturm. Und: die letzte Mannschaft, die die Eintracht zu Hause schlagen konnte, waren natürlich wir.
19. September: Warum der 1. FC Union wieder in Frankfurt gewinnt!
Icke: Am 9. März 2025 gewann der 1.FC Union sensationell und überraschend bei Eintracht Frankfurt mit 2:1. Es war wie vor diesem Spiel - auch ein Sonntag, an dem gespielt wurde. Aktuell spielte die Eintracht am Donnerstag gegen Galatasaray (5:1 Sieg!). Im Frühjahr hatten sie ihr Spiel – ebenfalls am Donnerstag zuvor – gegen Ajax Amsterdam.
18 Grad und schönes Wetter waren es im März, am Sonntag wird es mit 24 Grad ebenfalls sehr schön. Die Hessen brachten im letzten Spiel, aus den verschiedensten Gründen fünf neue Feldspieler. Das wird auch dieses Mal nicht anders sein.
Auch das Spiel gegen Ajax wurde zuvor gewonnen. Noch mehr Parallelen?
Ja, die Hessen sind in einem Stimmungshoch. Man spricht sogar schon davon, dass sie der Bayern-Jäger Nummer 1 werden. Alle Welt, auch die der Experten, diskutiert nur noch über die Höhe des Frankfurter Sieges. Nun gilt es, am Sonntag, 21. September 2025, um 15.30 Uhr, wieder in Frankfurt zu bestehen.
Natürlich wird Uzun dort immer besser. Das andere Super-Talent Larsson kommt auch wieder in Fahrt. Doan entpuppt sich als die erwartete Verstärkung und Burkhardt nähert sich seiner Top-Form aus der Vor-Saison. Bei uns ist Ilic wieder mal dran – einen Treffer zu versenken. Ansah möchte seine gute Start-Form bestätigen und Rönnow bleibt seit langer Zeit und wie immer in Top-Form. Das sind unsere Pfunde, die wir in den Ring werfen.
Verbunden natürlich mit den Basics – einer wieder funktionierenden Defensive. So wie wir sie am Saison-Anfang zeigten. Wahrscheinlich wird Leite früher als gedacht wieder spielen. Rothe ist gesperrt und Nsoki noch nicht fit. Das sollte aber eher unserer Abwehr mehr Stabilität geben, als ein Risiko zu sein.
Die „"Drei-Stürmer-Variante" wird Baumgart wohl nicht wiederholen. Einige Löcher bei uns waren zuletzt einfach zu groß. Die alte Lösung mit zwei Achtern und zwei Stürmern wird wohl wieder ausgegraben werden. Damit schließt man zuallererst das Zentrum und unterbindet damit die brandgefährlichen Umschalt-Aktionen der enorm schnellen Frankfurter.
Schaffen wir es, den Plan so umzusetzen, dann fehlt uns nur noch die kleine Portion Spielglück. Das hatten wir im März dieses Jahres auch. Genau als Rönnow in der 95. ( ! ) Minute einen Elfmeter von Ekitike hielt. Wir erinnern uns, der Elfer war überheblich geschossen. Und genau darauf bauen wir insgeheim wieder.
Kein Frankfurter wird es zugeben, aber so richtig ernst nehmen sie uns nicht. Wir haben einen eher unterdurchschnittlichen Gesamt-Start in der Bundesliga gehabt. Die Hessen haben in der Bundesliga zwei von drei möglichen Siegen eingefahren und ihr Start in der Champions-League war einfach nur exzellent.
Da können sie sich gegen den kleinen überheblichen Teufel tief in ihrer Psyche kaum wehren. Unioner nutzt diese Chance! Eisern
17. September: Lieferprobleme: Baumgart und die Verbesserungen
Unionfux: So, die ersten drei Spiele sind durch und man kommt nicht umhin, den Saisonstart als allenfalls durchwachsen zu bezeichnen. Keine Katastrophe, besonders wegen des hart erkämpften Auftaktsieges gegen Stuttgart, aber auch weit weg vom lockeren Grinsen. Ich gebe zu, dass die meisten aufmerksamen Unioner nicht so viel mehr erwartet haben, wegen der enttäuschenden Testspiele, aber auch aufgrund der eher übersichtlichen Transferperiode. Eine Auswirkung davon ist jetzt beispielsweise die Sperre von Tom Rothe, die zwar mit einem Spiel geringstmöglich ausgefallen ist, andererseits wird jetzt Ersatz für den Ersatz benötigt. Doch Diogo Leite ist möglicherweise aus den bekannten Gründen noch nicht zu hundert Prozent fit und darüberhinaus haben wir mit Stanley Nsoki einen Innenverteidiger von der TSG Hoffenheim ausgeliehen, der offenbar schon bei seiner Verpflichtung verletzt war und das nicht so leicht, denn ein Ausfall von mittlerweile knapp acht Wochen ist schon ernsthafter. Weiß der Fuchs, wann er für uns eine vollwertige Alternative darstellen kann.
Mich erschreckt aber eher etwas anderes: fast neun Monate ist Steffen Baumgart mittlerweile im Amt - und es ist eigentlich keine Entwicklung der Mannschaft zu sehen, trotz einer langen Sommervorbereitung und der Tatsache, dass uns eigentlich nur ein Stammspieler verlassen hat. Natürlich, in erster Linie ging es erstmal um Stabilisierung und den Klassenerhalt, der auch letztlich relativ locker eingefahren wurde, bis hierher ist es, bis zu einem gewissen Grade, eine Erfolgsgeschichte. Doch nun geht es auch darum, den einen oder anderen Schritt nach vorn zu machen, sich zu verbessern, spielerisch ein paar mehr Möglichkeiten zu haben - und das ist weder vor der Sommerpause noch danach aufgefallen.
Wir spielen einen kämpferischen Nichtfussball, der viel auf Zufall angewiesen ist - dass zum Beispiel mal einer der langen Bälle ankommt und sogar verwertet wird. Unser Passverhalten ist nach wie vor ausbaufähig und es gibt zu wenig Kombinationsspiel und einstudierte Laufwege. Wir haben zwar keinen schlechten Kader, aber nach wie vor wird man das Gefühl nicht los, dass kaum ein Spieler sein volles Leistungsvermögen abruft, es wirkt alles seltsam zahm, wenig fokussiert und mit zu vielen Reibungsverlusten. Von einem taktischen Plan, wie man ihn bei Urs Fischer (nun mal immer noch unser Goldstandard) ziemlich gut erkennbar war, sind wir weit entfernt.
Aber der muss her und er sollte funktionieren, denn wir haben leider zu wenig individuelle Qualität im Kader, die ist eben zumeist eine Frage des Geldes - oder man kriegt es hin, clever zu verpflichten, aber auch das ist ja seit längerem ein Problem. Selbstverständlich kann man keine spielerischen Revolutionen erwarten und es ist auch klar, dass der Trainer nur bedingt Einfluss auf die Performance der einzelnen Spieler hat, aber andererseits kann man Baumgart auch nicht aus der Pflicht nehmen, denn sonst könnte man ja jeden an die Seitenlinie stellen. Und nein, es ist keine leichte Aufgabe, aber dessen ist sich wohl jeder bewusst.
Die große Frage ist: passiert da noch was oder wurschteln wir uns durch eine weitere Saison, mehr Amboss als Hammer, in der Hoffnung, dass mindestens drei Mannschaften schlechter sind? Das kann gutgehen, nur wenn nicht, dann ist ein großer Teil der Probleme allzu unnötig, weil hausgemacht. Der Druck ist diesmal jedenfalls von Anfang an da, die nächste Auswärtsaufgabe in Frankfurt sehr schwer, aber die Eintracht muss am Donnerstag in der Champions League ran und wir konnten ja schon in diesem Jahr dort gewinnen, inklusive Herzschlagfinale. Und dann kommt der HSV, da müssen dann auf jeden Fall drei Punkte her und spätestens dort wird dann die eine oder andere spielerische Lösung gefragt sein.
Insofern: Steffen Baumgart muss langsam liefern (die Mannschaft logischerweise auch), er muss jetzt zeigen, dass er mehr sein kann als der Feuerwehrmann, er muss zeigen, dass er einen Plan hat und ihn auch umsetzen kann. Aber vielleicht geht es ja auch nur darum, dass einige Knoten platzen müssen - wäre schön, wenn das nicht bis zur Winterpause dauern würde.
14. September: Wie geht's weiter bei Union?
Icke: Die Niederlage gegen Hoffenheim brachte Ernüchterung beim 1. FC Union. Wir sind erst einmal "hinten" mit dabei. Die nächsten drei Spiele entscheiden auch, ob das so bleibt. Am 21 September treten wir in Frankfurt an. Haben dann am 28. September ein Heimspiel gegen den HSV, um dann wieder Auswärts anzutreten. Eben am 4. Oktober und das auch noch in Leverkusen.
Normal würde "man" sagen, drei Punkte sind drin. Und die sind schon schwer genug. Vier Punkte sollten wir holen, um nicht den Anschluss zu verlieren.
Zuletzt verlor Frankfurt in Leverkusen mit 1:3 und leistete gute Aufbauarbeit beim Chemie-Konzern. Zumindest zu Hause dürften die Hessen aber wieder eine Macht sein. Das Quartett - Doan-Uzun-Bahoya und davor Burkhardt – spielt sich gerade ein.
Wie eigentlich jedes Jahr müssen die Frankfurter immer mal wieder neu aufbauen. Dieses Jahr verkauften sie Spieler für über 127 Millionen Euro. Aber und das machen die Frankfurter seit Jahren perfekt, sie schaffen es immer wieder ihre besten Spieler für irre Summen zu verkaufen und holen Talente, die meist einschlagen. Diesen Sommer sind es Burkhardt und Doan, die für je 21 Millionen neu geholt wurden.
Hinter dem Stamm-Quartett haben die Hessen aber auch noch Spieler wie Batshuayi (hatte mal 40 Mio. Marktwert), Wahi (aktuell 22 Mio.) oder Knauff (15 Mio.). Das bedeutet auch, da kommt wieder eine Qualitätswelle auf uns zu. Und in Frankfurt sahen wir nie gut aus. Aber vielleicht ist genau das unsere Chance. Kein vernünftiger Mensch erwartet etwas von uns.
Auf den rotgesperrten Rothe müssen wir verzichten. Das kann die Chance für Leite sein, sich wieder ins Team zu spielen. Und - wir haben dann eventuell wieder unsere alte defensive Stabilität zurück. Unser Abwehr-Trio Doekhi-Querfeld-Leite und dahinter Rönnow, sowie davor Khedira - waren in der letzten Saison unser Garant. Mit Rothe in der Abwehr und Khedira und Querfeld, die beide noch nicht ihre alte Form besitzen, wackelten wir gegen Hoffenheim des Öfteren. Das müssen wir schnell ändern.
Nach vorn haben viele schon kleine Fortschritte gesehen. Nicht nur gegen Hoppenheim, sondern auch schon die zwei Spiele zuvor. An der Spitze natürlich Ansah und Ilic. Letzterer hat zwar in Punktspielen noch nicht getroffen, dafür aber schon zwei Buden vorbereitet und sich immer voll reingehauen. Ihm wäre ein Tor zu gönnen.
Sollte sich Leite wieder in den Stamm spielen, so hätte Rothe die Bank nicht verdient. Ich sehe ihn sowieso eher in vorderster Front, als hinten oder an der Außenlinie. Bei letztem Spiel zeigte er auch wieder seine Torgefahr, indem er ganz humorlos den Ball unter die Latte knallte. Ein Dreiersturm mit Ansah-Ilic-Rothe könnte ich mir gegen den HSV ganz wunderbar vorstellen. Schauen wir mal. Eisern.
14. September: Durch viele Geschenke ein gebrauchter Tag - Union verliert gegen Hoffenheim
Unionfux: Es ist ein Spiel der Geschenke - nur, die einen nehmen sie dankend an, die anderen leider nicht. Hoffenheim genügt eine ordentliche, keine überragende Leistung, um drei Punkte aus der Alten Försterei mitzunehmen und der Knackpunkt liegt direkt vor der Pause.
Erst klärt Trimmel unglücklich und Querfeld geht ungeschickt in den Zweikampf - Elfmeter und Führung Hoffenheim. Eigentlich blöd genug, aber dann noch Lemperle frei flanken zu lassen und Asllani vollkommen frei köpfen zu lassen, ergibt einen vollkommen unnötigen Zwei-Tore-Rückstand und einen ziemlichen Rucksack für Hälfte zwei zur Pause.
Der Gegner nimmt also seine Geschenke an, während wir unseres nach knapp zwanzig Minuten nicht nutzen: Burke ersprintet einen Pass von Khedira, Gästekeeper Baumann verschätzt sich beim Herauslaufen und so ist das Tor leer, aber Burke überlegt einen Moment zu lange und so kann Bernardo seinen flachen Schuss noch vor der Linie weggrätschen, hoch wäre hier wohl die beste Option gewesen.
Die zweite Hälfte ist nur wenige Minuten alt, da können wir eine weitere Unsicherheit von Baumann, der einen Ball nicht festhalten kann, nutzen, den schließlich Ansah ins Tor spitzelt. Jetzt könnte durchaus das vielzitierte Momentum auf unserer Seite sein, doch wir machen munter weitere Geschenke: nur wenige Minuten später laufen wir in einen Konter, der eigentlich schon geklärt scheint, aber Khedira wehrt genau zu Asllani ab, der dann nur noch einschieben braucht. Schon bitter, dass uns der Junge, den man einst weggeschickt hat, hier so die Butter vom Brot nimmt, es ihm aber auch nicht besonders schwer gemacht wird.
Doch wieder erzielen wir nach einer Ecke den Anschluss: Rothe haut einen zu kurz abgewehrten Ball aus acht Metern kompromisslos unters Dach und uns bleiben noch zwanzig Minuten plus Nachspielzeit, um wenigstens einen Punkt zu retten. Leider spielt der eingewechselte Kral zehn Minuten später seinen Ballgewinn ungenau in Hoffenheimer Füße und Rothe kann nur durch ein Foul verhindern, dass Lemperle die Flanke einschiebt - Elfmeter Nummer zwei und zudem Rot für Rothe (ich halte diese Doppelbestrafungen für großen Blödsinn) und Lemperle kriegt doch sein Tor - das letzte Geschenk an diesem Nachmittag. Die restliche Zeit bleiben wir bemüht, haben noch die eine oder andere Chance durch Ilic und den eingewechselten Skarke, aber es reicht nicht, um der Partie eventuell noch eine Wendung zu geben.
Wir verlieren das Spiel im Grunde etwas unglücklich, aber erlauben uns einfach hinten zu viele heftige Fehler, während wir in der Offensive etwas einfallslos sind, die langen Bälle auf unsere Spitzen sind zumeist leicht zu verteidigen (andererseits sind zwei Tore ja nicht schlecht, wenn man nicht gerade vier Stück fangen würde), während aus dem Spiel heraus zu wenig passiert und kaum eine Flanke ankommt. Auffällig auch, dass wir diesmal wesentlich weniger als der Gegner gelaufen sind, insgesamt über siebeneinhalb Kilometer, jetzt kann man durch Rothes Feldverweis noch zwei Kilometer relativieren, trotzdem macht dieser Wert etwas nachdenklich, auch die Passquote ist weiterhin ziemlich übersichtlich, daran kann und muss man arbeiten.
Dabei ist man allenthalben vor dem Anpfiff ziemlich erstaunt: drei Angreifer in die Startformation zu stellen ist nicht gerade feige, nur wenn die nicht ausreichend gefüttert werden, nutzt das relativ wenig und wirkt letztlich eher aktionistisch denn als Plan. Burkes Geschwindigkeit ist zweifellos auffällig, seine Probleme mit dem Ball leider auch.
Dass Tom Rothe eine dauerhafte Lösung als Innenverteidiger ist, wage ich ebenfalls zu bezweifeln, wäre gut, wenn Diogo Leite schnell aus den Badelatschen in die Puschen kommen würde oder Nsoki zeigen könnte, warum wir ihn geliehen haben. Acht Gegentore aus drei Spielen sprechen jedenfalls eine klare Sprache, wenn jetzt noch unsere defensive Stabilität zum Teufel geht, eine unserer Kernkompetenzen und aufgrund unserer spielerischen Schwäche eine Grundvoraussetzung, um in dieser Liga mithalten zu können, dann wird es ganz schwer.
Gut, es sind erst drei Spieltage absolviert, aber es hat den Anschein, als hätten wir so einige Probleme der letzten Saison (wie etwa das unkreative Mittelfeld) nicht lösen können oder wollen - von daher erwarte ich da keine Wunderdinge, woher sollen die auch kommen? Die Zauberformel muss also weiterhin heißen: hinten dicht und vorne hilft der liebe Gott. Und von ersterem kann im zweiten Heimspiel der Saison keine Rede sein, eher von verschenkten drei Punkten.
10. September: Weiter geht's: Heimspiel gegen Hoffenheim
Unionfux: Kaum war die Saison zwei Spieltage alt, zack - Länderspielpause! Und die fällt nächstes Jahr noch ne Woche länger aus, dafür ist der Slot im Oktober gestrichen. Gut oder schlecht - wir werden's erleben.
Unsere Jungs haben bei ihren Nationalmannschaften eher übersichtliche Einsatzzeiten gehabt, eigentlich hat nur Alex Kral im Freundschaftsspiel der Tschechen gegen Saudi-Arabien neunzig Minuten gespielt. Alle anderen waren aus unterschiedlichen Gründen nicht im Einsatz: entweder angeschlagen wie Schäfer und Juranovic oder schlicht nicht aufgestellt oder eingewechselt wie Köhn und Querfeld.
Dafür durften unsere drei U21-Fahrer Rothe, Kemlein und Ansah bei beiden Erfolgen der Nachwuchs-Nationalmannschaft mitwirken, wobei nur Kemlein ein ganzes Spiel durchziehen durfte, ansonsten wurde aus- beziehungsweise eingewechselt.
Die Krönung war natürlich, dass Ansah wieder bei seinem Debüt getroffen hat und wieder war es ein Fernschuss - sollten wir etwa mal einen absoluten Volltreffer verpflichtet haben? Das können wir uns bei unserem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim ansehen, die uns ja im Grunde liegen, die letzten drei Spiele jedenfalls haben wir allesamt gewinnen können, trotzdem würde ich uns nicht unbedingt als Favoriten bezeichnen, eher auf Augenhöhe.
Die Kraichgauer erwischten einen ähnlich gemischten Start in die Spielzeit wie wir, sie starteten mit einem beachtlichen Auswärtssieg in Leverkusen und mussten gegen Frankfurt eine Heimniederlage einstecken, ihre wirkliche Stärke ist also schwer einzuschätzen, aber das ist ja nicht gerade ungewöhnlich am Anfang einer Saison, will sagen: bei uns ist das ja eigentlich ganz genauso.
Wir müssen uns also überraschen lassen, hoffen ein wenig auf eine grandiose Tagesform unsererseits und dass der Gegner nicht so recht ins Spiel findet. Es sieht so aus, als ob, zumindest bis zum Winter, unsere bewährte Innenverteidigung beisammen bleibt, wobei Diogo Leite aufgrund seines wochenlangen Pausierens aka Transferposse noch eine Weile brauchen könnte, bis sich die Wettkampffitness wieder einstellt.
Interessant wird auf jeden Fall, wer das Spiel übernimmt, wobei ich es mir wegen unserer offensiven Mittelfeldschwäche nicht so richtig vorstellen kann, dass wir das sind. Eigentlich ist nur noch Jeong dafür prädestiniert (und vielleicht noch der aber immer noch verletzte Burcu), aber ob der vorsichtige Baumgart den teuer eingekauften Südkoreaner von Anfang bringt? Wahrscheinlich läuft es erstmal auf Khedira, Kral und Haberer hinaus, erst recht, wenn Schäfer noch nicht wiederhergestellt sein sollte.
Aus aktuellem Anlass: Wolfsburg verpflichtet höchstwahrscheinlich den vertragslosen Christian Eriksen - wie gern hätte ich den bei uns gesehen … Aber was nicht ist, ist nicht - ohnehin können die VW-verwöhnten Wolfsburger auch wesentlich besser bezahlen als wir. Und mit der Verpflichtung ehemals sehr großer Namen hatten wir ja auch eher kein Glück, vom Kruse Max mal abgesehen.
Es wird wohl am Samstag auf das Übliche hinauslaufen, hinten dicht und vorne hilft der liebe Gott, was ja okay ist, wenn es denn funktioniert. Und sollten dann noch Ilic und Ansah mal etwas besser über die Außen gefüttert werden, sowohl Skov als auch Köhn und Trimmel sowieso können das - dann sollte das schon klappen, mit dem zweiten Heimsieg im der Alten Försterei, die lieber heute als morgen ihren Festungscharakter zurückerlangen könnte.
Das Wetter wird ähnlich angenehm wie gegen Stuttgart, keine schlechten Bedingungen also und ich glaube fest an drei wunderschöne Punkte - warum sollte es nicht so kommen?
8. September: Mit Amiri und Beier noch die Kurve bekommen
Icke: Mit 3:1 schlägt Deutschland ein gutes Team aus Nordirland. Allerdings hat das die deutsche Mannschaft den Einwechslungen von Amiri und Beier in der 61. Minute zu verdanken. Amiri brachte den Zug zum Tor und er machte selbst eins. Das wichtige Tor zum 2:1. Über die erste Halbzeit zu reden, macht nicht so viel Spaß. Die Deutschen gingen früh mit 1:0 in Führung. Eine Einzelleistung von Gnabry sorgte dafür. In der 34. Minute glichen die Nordiren nach einer Ecke aus. Den Eckball hatte Rüdiger unnötig verursacht. Die erste Halbzeit war kein Augenschmaus für deutsche Augen. Die Nummer 71 der Weltrangliste ließ genau das nicht erkennen und spielte munter mit. Obwohl die Deutschen viel mehr Ballbesitz hatten. Dieser aber vorrangig aus Mittelfeldgeplänkel stammte. Zur Halbzeit gab es Pfiffe für die deutsche Mannschaft.
Auch in der ersten Viertelstunde der ersten Halbzeit passierte nichts, was uns hätte erfreuen können. Dann brachte Nagelsmann Amiri und Beier. Amiri spielte mit Tempo und Witz, vor allem aber mit sauberen Zuspielen. Und Beier brachte endlich die Stürmergeschwindigkeit, die uns bislang fehlte. An der Seite von Beier blühte auch Leweling wieder auf. Offensiv waren seine Flügelläufe stark. In der 72. Minute machte Wirtz dann den Deckel drauf. Er zirkelte einen deutschen Freistoß links oben ins Tordreieck. Das können so nur sehr wenige Spieler.
Nagelsmann krempelte (mal wieder) die ganze Mannschaft um. Er stellte auf Dreierkette um und ließ Tah draußen. Dafür kam hinten Anton zentral und Koch als linker Innenverteidiger hinzu. Rüdiger spielte den rechten Part in der Dreierkette und wackelte leider wieder. Für die rechte Außenbahn ließ Nagelsmann - Leweling ran, der offensiv ein gutes Spiel machte und nach hinten wenigstens keine Fehler machte. Die linke Außenbahn fand im deutschen Spiel seltener statt. Raum kämpfte gut nach hinten, nach vorn kamen aber nur wenige Impulse von ihm. Seine beste Leistung war die Flanke, die dann zum Amiri-Tor führte. Im zentralen Mittelfeld spielten Kimmich und Groß. Doll war das von beiden nicht. Groß sah man kaum und Kimmich verzettelte sich im klein-klein. Gnabry besetzte die halbrechte offensive Position, die Wirtz auf der anderen Seite spielte. Ganz vorn sollte Woltemade Gefahr verursachen. Das gelang ihm nicht. Auch Wirtz hatte keinen besonders auffälligen Tag, lässt man sein Freistoßtor mal außen vor. Gnabry begann stark, baute dann aber immer mehr ab. Erst Amiri und Beier brachten den deutschen Fußball wieder in Schwung. Goretzka kam dann noch für den schwachen Groß und Tah spielte die letzten 10 Minuten für Rüdiger. Andrich anstatt Groß … wäre sicherlich die bessere Lösung gewesen.
Wir hatten jetzt mit den Slowaken und den Nordiren Schwierigkeiten. Die gehören jetzt beide nicht wirklich zum internationalen Spitzenfußball. Wir müssen das schon richtig einordnen. Sonst erleben wir weitere böse Überraschungen. Bei Nordirland waren Kicker aus der 3. und 4. Liga der Insel im Kader. Nagelsmann hat sein Gerüst noch nicht gefunden. Die Systeme immer mal wieder zu ändern … bringt auch keine dauerhafte Stabilität. Nagelsmann sagt öffentlich, er sucht nach Emotionen im Kader und bringt Groß – statt Andrich. Der dann auch noch völlig unsichtbar spielt. Das muss man jetzt nicht verstehen. Hoffen wir, er findet schnell die richtige Mischung. Noch experimentiert er wild herum.
5. September: Einstellungsprobleme statt Aufstellungsprobleme im deutschen Fußball
Icke: Nennen wir es beim Namen: Das, was die deutsche Nationalmannschaft mit Trainer Nagelsmann im ersten Spiel der WM-Qualifikation ablieferte, war ein Desaster! Einer löchrigen, unaufmerksamen Abwehr, die keine Lust auf Sprints hatte, folgte eine Offensive, die den Namen nicht verdiente. Kaum gute Spielzüge, keine Konzentration beim Passspiel und wie es Nagelsmann wenigstens richtig erkannte: Keine Emotion im Spiel der deutschen Mannschaft. Sprinten, fighten, kratzen, beißen … alles Fremdworte für die satten deutschen Kicker. Die Slowakei siegte absolut verdient mit 2:0 gegen die Deutschen. Sie waren einem 3:0 näher, als die deutsche Mannschaft dem Anschlusstreffer. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen.
Schon vor dem Spiel, bei der Bekanntgabe der Aufstellung, konnte man ein leises Bauchgrummeln hören. Jedenfalls bei mir. Collins debütierte als rechter Verteidiger, Mittelstädt, als die offensivere Variante, sollte links dicht machen. Stiller bekam im Mittelfeld den Vorzug vor Andrich. Ergo solle Kimmich an seiner Seite das Spiel (mit) gestalten, anstatt die rechte Seite der Deutschen optimal zu besetzen. Der neue 90-Millionen-Star Woltemade stand in vorderster Reihe als Mittelstürmer, dafür musste Füllkrug auf der Bank Platz nehmen. Goretzka konnte auch nicht auf der "8" (wie bei den Bayern) spielen, er musste weiter vorrücken. Da dann auch noch Wirtz und Gnabry untergingen, war das komplette Personal-Karussell von Nagelsmann (eigentlich) schon vor dem Anpfiff gescheitert.
Aber eben auch, weil er sich dafür entschied, Rüdiger als Innenverteidiger ohne Spielpraxis aufzustellen. Der Real-Star war die Fehler-Maschine Nummer eins im deutschen Team. Tah solidarisierte sich und versuchte Rüdiger nachzueifern. Einzig Keeper Baumann erreichte Normalform und rettete mehrfach gegen die Slowakei. Die fehlenden Musiala, Havertz, ter Stegen und Schlotterback dürfen nicht als Erklärung herhalten. Die Slowakei hatte nämlich auch mehrere relevante Ausfälle.
Gleich in der 1. Minute hatten die Slowaken eine gute Chance. Und das hörte nicht auf. Die Slowakei zeigte die eigentlich deutschen Tugenden. Sie kämpften und jagten jedem Ball hinterher. Und durch diesen Einsatz bekamen sie Spielsicherheit und Selbstvertrauen. Rüdiger und Tah wackelten im Zentrum ein ums andere Mal. Collins auf rechts wurde zur Halbzeit ausgewechselt und auch Mittelstädt konnte unserer Abwehr keine Stabilität geben. Dann bist du erledigt und das waren wir.
Nach dem Spiel analysierte Nagelsmann sehr richtig die fehlende Emotion im Team. Aber wer ließ eigentlich Mentalitäts-Monster Andrich 90 Minuten auf der Bank schmoren? Gleiches gilt für den immer Vollgas spielenden Füllkrug. Dafür rückten Stiller und Gnabry ins Team. Das, gepaart mit dem falsch positionierten Kimmich und dem (an diesem Tag!) unsinnigen Collins-Debüt, ergab die Basics dieses Desasters. Das nächste Spiel findet schon am Sonntag gegen Nordirland statt. Drehen wir uns nicht dramatisch - sowohl personell, vor allem aber in der Einstellung zum Spiel - können wir gleich einen Offenbarungseid ablegen und die deutsche Nationalmannschaft von der WM-Quali abmelden.
Nordirland ist, genauso wie die Slowakei, dafür bekannt, bis zum Umfallen zu kämpfen. Lassen wir uns von denen auch noch den Schneid abkaufen, so können wir einpacken. Warum finden wir in sehr vielen Berichten so klare Worte? Weil das kein "schlechtes Spiel" der deutschen Kicker war, sondern Arbeitsverweigerung. Es kämpfte kaum einer. Und betrachtet man parallel die Millionengehälter der Kicker, so bekommt man automatisch einen dicken Hals. Ich habe fertig. Eisern.
2. September: Von wegen: der große Transferendspurt bleibt aus
Unionfux: Der Berg kreiste - und gebar ein Mäuslein. Die große Hoffnung, die sich immer mehr auf die letzten Tage des Sommertransferfensters konzentrierte, erweist sich als trügerisch, denn passiert ist, im Grunde, nichts, weder auf der Zugangs- noch auf der Abgangsseite, jedenfalls nichts Wesentliches. Die Überraschung ist, dass es keine Überraschung gibt.
Diogo Leite, schon im letzten Sommer angeblich von halb Europa gejagt, ist, trotz Freistellung vom Training und von Pflichtspielen, wieder nicht erlegt worden und geht in sein letztes Vertragsjahr bei uns, wenn man dabei den ganzen Hickhack um seine Person bedenkt - eine ziemlich lächerliche Veranstaltung.
Auch bei Danilho Doekhi wurde die, im Vergleich zu den munteren Ablösesummen, die auf dem Markt ausgespuckt werden (nur ein Beispiel: Everton zahlt 25 Millionen für Merlin Röhl vom SC Freiburg - wie bitte?) doch überschaubare Ausstiegsklausel in Höhe von neun Millionen nicht gezogen, unabhängig von den ganzen gehandelten Namen.
Sportlich sicherlich eher gut, Doekhi ist schon eine Bank und Rothe als Leite-Ersatz ist für mich nur ne Notlösung, wirtschaftlich ist es aber fraglos eine Katastrophe, es sei denn, beide verlängern ihre Verträge noch. Wobei: geht Doekhi doch noch (Türkei, Holland), dann wird’s heftig, denn ersetzen kann man so einen Spieler schon bei offenem Transferfenster nur schwer. Und weitere Neuzugänge? Fehlanzeige.
Es gab zwar hier und da ein paar Gerüchte, aber dabei blieb es dann auch, zuletzt hat St. Juste von Sporting Lissabon abgesagt, aber der wäre wohl auch nur gekommen, wenn Leite und/oder Doekhi gegangen wäre. So bleibt im Endspurt lediglich eine erneute Leihe des dritten beziehungsweise vierten Keepers Yannic Stein nach Babelsberg, den wir ja gerade erst von dort zurückgeholt haben (auch 'ne elegante Aktion, fürwahr) und immerhin der Verkauf von Lucas Tousart an Stade Brest für kleines Geld (rund eine Million, könnte sich aber durch eine mögliche Abfindung ohnehin aufgebraucht haben), das Ende eines weiteren Missverständnisses der letzten Jahre, wobei ich es für rätselhaft halte, warum das so gar nicht funktioniert hat - aber diese Liste ist sowieso erschreckend lang.
Weder wir verleihen noch Spieler, die woanders die Chance auf Spielpraxis gehabt hätten (Preu, Ogbemudia) noch leihen oder gar kaufen wir irgendjemanden, der zum Beispiel die Lücke von Benes schließt (der am Wochenende ein typisches Benestor für Kayserispor gemacht hat), jemanden, der einfach in der Lage ist, ein paar spielerische Komponenten einzubringen, vielleicht auch mal den präzisen Pass spielen kann, ein Spiel lesen und darüberhinaus gut ist für ein paar Tore. Denn torgefährlich sind weder Khedira noch Schäfer noch Kral oder Haberer und auch nicht Kemlein: alle fünf zusammen kommen in den letzten zwei Spielzeiten auf fünf Tore - doch auch bei den Assists sieht's nicht viel besser aus, da sind’s acht und da sind zwei Vorlagen von Kemlein für St. Pauli eingerechnet - das ist doch gruselig und bestätigt nur den Eindruck, der sich Woche für Woche manifestiert.
Zumal, mit Ausnahme von Kemlein, keiner aus der Riege besser geworden ist, sondern bestenfalls stagniert. Umso schwerer zu verstehen, dass dort nichts geschehen ist, denn es ist kaum zu erwarten, dass unser Mittelfeld die Sprünge nach vorn macht, die vonnöten sind, wenn man ab und an mal Fussball spielen will und muss. Mit Kampf allein wird es nun mal jede Saison ein Krampf. Dass dieser Fakt von unser sportlichen Führung so hartnäckig ignoriert wird, ist schon erstaunlich, auch wenn natürlich jedem bewusst ist, dass man nicht so einfach losläuft und brauchbare Spielmacher oder Box-to-Box-Spieler verpflichtet, wie man gerade lustig ist - es sei denn, man ist PremierLeague-Verein und/oder gehört den saudischen Staatsfonds.
Aber dass wir spielerisch zu den limitiertesten Mannschaften gehören, das ist nun wirklich nicht seit gestern so. Da gibt es vor Jahresfrist eine halbherzige Lösung, die nach einem Jahr ohne großes Vertrauen als untauglich angesehen und in die Türkei für lau abgeschoben wird - und das war’s, Experiment eingestellt. Ja, ich weiß, das System von Baumgart hat keinen Platz für eine Zehn - das ist nun wirklich schmerzlich unübersehbar. Ich hätte auch ne gute Acht genommen …
Weitere mögliche Abgangskandidaten wie Ljubicic, Skarke und Kral bleiben anscheinend, wenn nicht noch etwas in Richtung der Ligen passiert, die noch ein paar Tage offen sind, wie Österreich, Schweiz, Saudi-Arabien und Türkei. Verpflichten könnten wir lediglich noch vertragslose Spieler, das hat zwar im letzten Jahr mit Skov ganz gut geklappt, ist aber nicht so wirklich zu erwarten. Irgendwie wirkt das alles nicht, als hätten wir einen wirklichen Plan außer der Zuversicht, dass es schon irgendwie wird.
Das heißt, mit ärgerlicherweise hoher Wahrscheinlichkeit, auf uns wartet wieder eine heftige Spielzeit, die dritte hintereinander. Eigentlich kein Wunder: zu viel Breite und wenig Spitze, dazu ein Trainer, der (bekennenderweise) nicht gerade ein Taktikfuchs ist: wo soll da schon die eigentlich notwendige Entwicklung herkommen?
Aber schauen wir doch mal auf das Positive: außer Hollerbach hat uns kein Stammspieler verlassen, das ist sicher ein gewisser Vorteil. Dass ein Spitzenkeeper wie Rönnow uns erhalten bleibt, fraglos auch, ja, und dass unsere Abwehr intakt bleibt, kann ebenso ein entscheidender Faktor sein, vorausgesetzt, Doekhi und Leite verarbeiten ihren ungewollten Verbleib entsprechend. Doch im Moment ist ebenso absolut unklar, welcher unserer Neuzugänge uns wirklich verstärken kann, am wahrscheinlichsten ist das aus meiner Sicht bei Ilyas Ansah und möglicherweise Derrick Köhn.
Vielleicht erstaunt uns ja auch einer von den Alteingesessenen, von dem wir's nicht erwarten. Darauf hoffen müssen wir in jedem Fall und darauf, dass die Mannschaft weitgehend funktioniert, denn über individuelle Klasse verfügen wir nach wie vor zu wenig. Und ja, abgerechnet wird natürlich nach der Saison, aber das Gefühl, dass die Transferpolitik unseres Vereins seit Jahren nicht gerade ein Ruhmesblatt darstellt, wird man kurzfristig kaum los. Insofern passt dieser Transfersommer eigentlich ziemlich gut zu uns.
1. September: Schade, da war mehr drin ...
Icke: Fangen wir mal ganz am Anfang an. Da rieben wir uns die Augen. Eine Mannschaft in roten Nickis hatte in den ersten 20, 25 Minuten viel Ballbesitz (43 bis 45 Prozent), griff die Gelben teilweise am eigenen Strafraum an und erarbeitete sich Ecken, wie auch gute offensive Spielzüge. Alles hätte man in Dortmund erwartet, aber nicht, dass Union gut mitspielt. Und deswegen gilt auch die Überschrift. Hätten wir so weitergemacht, wie in der Start-Phase, es wäre diesmal echt etwas drin gewesen. So aber gewannen die Westfalen standesgemäß mit 3:0. Weil wir aufhörten, diesen intelligenten und guten Fußball zu spielen.
Die zweite Hälfte der ersten Halbzeit mündete dann im 1:0 durch Guirassy. Einige Fach-Zeitschriften schreiben, er setzte sich mit gutem körperlichen Einsatz durch. Ich schreibe, man hätte sich die Szene schiedsrichterseits anschauen müssen. Ohne Zeitlupe kann man natürlich nicht klar behaupten, es sei ein Foul (an Querfeld) gewesen. Es sah aber danach aus. Jedenfalls für einen mit "roter Brille". Es blieb nicht die letzte Ungereimtheit des Schiedsrichters (Schlager). Nein ein Union-Fan war er mitnichten!
So ging's in die Pause und heraus kam wieder das "alte Union". Wie am Anfang pressten wir wieder und hatten Ballbesitz. Sogar Chancen sprangen dabei heraus. Den Ilic-Kopfball (nach Trimmel-Ecke) in der 47. Minute kratzte Kobel gerade noch so heraus. Eine Minute später taucht Rothe allein vor dem Dortmunder Torwart auf und verzieht leider. In der 58. Minute ist dann die rot-weiße Herrlichkeit vorbei. Wieder ist es Guirassy, der zum 2:0 trifft. Und wieder muss man dem Schiri Schlager die Frage stellen, warum das nicht einmal überprüft wird. Es war so knapp, es kann genauso gut Abseits gewesen sein. Mit bloßen Augen konnte man das nicht erkennen. Und DAZN? Nicht einmal die obligatorische Abseitslinie zeigen sie. Ganz schwache TV-Leistung. Oder fehlen ihnen die technischen Voraussetzungen dafür?
Egal. Jetzt war der Drops gelutscht. Auch in den Köpfen der Spieler. Es gab kein Aufbäumen mehr. Baumgart brachte zwar sofort Skarke und Jeong, aber auch das nutzte nichts mehr. Später kamen auch noch Burke und Köhn - mit dem gleichen Ergebnis. Mit dem zweiten Tor hatten sie uns den Nerv gezogen. Nichts ging mehr. Das Felix Nmecha in der 81. Minute noch das 3:0 erzielt ... ist geschenkt. Das Spiel war längst entschieden.
Die Frage, die blieb … in der Start-Phase in Halbzeit eins schafften wir es, die ersten 20 Minuten guten Fußball zu spielen. Selbiges gelang uns auch in der 2. Halbzeit, wenn auch etwas kürzer. Warum hören wir beide Male damit auf? Hat die Kraft gefehlt, was man vermuten kann? Um zur Überschrift zurückzukehren … schade, da war mehr drin. Hast Du dann noch so einen Schiedsrichter, der erkennbar kein Freund von Union ist, dann bist Du geliefert. Allerdings - die Mannschaft hätte ja auch weiter guten Fußball spielen können, ergo dürfen wir uns zu guten (An-)Teilen auch gern selbst hinterfragen. Jetzt kommt eine kleine DFB-Pause und danach - Gott sei Dank - wieder ein Heimspiel gegen Hoppenheim. Eisern.
30. August: Nach sechs Niederlagen in Dortmund ist Union jetzt dran!
Icke: Der 1. FC Union spielt jetzt im siebten Jahr in der Fußball-Bundesliga. In den sechs Jahren zuvor gab es in Dortmund nur Erfahrungen mitzunehmen. Punkte gab es keine. Teilweise sogar heftige Niederlagen. Das soll sich jetzt ändern. Ist das realistisch? Jein. Wir haben das Auftaktspiel gegen starke Stuttgarter zwar gewonnen, aber wenn wir ehrlich sind, es war auch eine kleine Portion Spielglück mit dabei. Danach fragt aber keiner mehr. Die Spieler dürften eine breite Brust haben.
Dazu kommt, Keeper Rönnow und Neuzugang Ansah scheinen nach den Leistungen der Vorwoche – eine ganz starke Frühform zu haben. Mit dem Pfund können wir wuchern. Dazu kommt, unsere Abwehr hat sich - auch ohne Leite - prima zusammengefunden. Bei Rothe kann man fast zuschauen, wie er von Spiel zu Spiel auf dieser für ihn ungewohnten Position als linker Innenverteidiger … immer besser wird. Und auch die Außenbahnen-Besetzungen scheinen für das Spiel beim BVB gut besetzt. Trimmel und auch Skov sind routiniert und haben beide Gardemaße. Sollte Baumgart Schnelligkeitsdefizite bei uns erkennen, so hat er auf der linken Außenbahn sogar noch die Option – Neuzugang Köhn einzusetzen. Das passt alles. Vorn wird wahrscheinlich, neben Ansah, wieder Ilic auflaufen. Da Khedira ebenfalls gesetzt sein wird … stellt sich nur noch die Frage, wer die letzten zwei zentralen Positionen im (offensiven?) Mittelfeld besetzen wir. Denkbar wäre, Baumgart stellt an Khediras Seite, eine zweite "6". Das könnte zum Beispiel auch Schäfer spielen. Enorm fleißig ist er immer. Dann bliebe nur noch eine offensive Position übrig, man könnte auch an Jeong denken, auch weil er flexibel ist und vorn alle Positionen spielen kann. Haberer war zuletzt jetzt nicht so bärenstark gewesen, dass man nicht mal etwas Neues versuchen kann.
Einen zusätzlichen Motivationsschub dürften auch die Nominierungen für die neue DFB-U21-Nationalmannschaft ausgelöst haben. Mit Rothe, Kemlein und Ansah sind gleich drei Unioner dabei. Ich kann mich nicht erinnern, dass es so etwas bei uns schon einmal gab. Ganz stark. Rothe und Ansah sind Stammspieler. Es wäre klug, diesen Motivationsschub bei Kemlein zu nutzen und ihm in Dortmund (auch) Spielzeit zu geben.
Zwei Spieler haben bei uns auch noch persönliche Gründe für eine starke Motivation. Bei Rothe ist das klar, er kam ja aus Dortmund. Was aber nur wenige wissen, auch Ansah spielte drei Jahre in Dortmund, allerdings bei Eintracht Dortmund – von 2018 bis 2021. Bindungen aus dem Jugendbereich bleiben trotzdem. Nun haben wir ein ganzes Bündel an Argumenten gefunden, warum wir jetzt erstmals Punkte aus Dortmund mitnehmen. Mannschaft und ein wieder großer Auswärtsmob müssen es jetzt „nur“ noch umsetzen. Und ja – wir sind jetzt dran, wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Eisern.
28. August: Die letzten Meter im (Transfer-)Theater
Icke: Am kommenden Montag um 20 Uhr ist (fast) alles vorbei. Endlich schließt das Transferfenster in Deutschland und die Profi-Vereine können sich wieder dem Haupt-Augenmerk ihres Daseins widmen … dem Sport!
Nur nach Holland, in die Schweiz, die Türkei, nach Saudi-Arabien und nach Österreich können Spieler danach noch wechseln. Aber auch nur noch wenige Tage.
Beim 1. FC Union ruht – nach außen – auch alles. Intern dürfte das anders aussehen. Stand jetzt – haben wir noch viereinhalb Tage Zeit – unseren Kader für die erste Halbserie festzuzurren. Einige Dinge verdichten sich aber dann doch.
Leite wird mit großer Wahrscheinlichkeit gehen. Bologna, Florenz und Girona scheinen die drei Player zu sein, die sich einen Wettstreit liefern. Auch bei Tousart stehen die Aktien auf Abgang. Jedenfalls wenn man seine letzte Nicht-Berücksichtigung im Kader so deutet.
Neu (ins Karussell) hinzugekommen ist unser vierter Torwart Stein. Man munkelt, nun sei doch Cottbus ein Thema. Obwohl dort – nach der Bethke-Verletzung – mit Sebald noch ein starker Torwart den Kasten hütet. Schauen wir mal, ob er die Challenge annimmt. Sollte er Sebald verdrängen können, so wäre das ganz stark. Wenn nicht, so sitzt er wie bei uns, auch nur auf der Bank beziehungsweiseTribüne.
Doekhi bleibt ein Rätsel. Neue Informationen gibt es nicht. Ich habe hier den Eindruck, dass wir alles versuchen, um ihn hier zu halten. Rotterdam hat gewichtige Argumente. Verstecken müssen wir uns aber hier auch nicht. Zumindest bei den Jahres-Budgets haben wir Clubs wie zum Beispiel Feyenoord schon überholt.
Jeremiah St. Juste dagegen ist der potenzielle Neuzugang, der aktuell am wahrscheinlichsten scheint. Der sprintstarke Ex-Mainzer Innenverteidiger könnte auch ohne einen Abgang ein Thema werden. Angeblich soll er 'nur' drei Millionen Euro kosten, was für einen Top-Innenverteidiger sehr preiswert wäre. Nichts spricht auch dagegen mit vier bärenstarken Innenverteidigern (mit Rothe sogar fünf!) in die Saison zu gehen. Interessanterweise spielte St. Juste vor Mainz – ebenfalls in Rotterdam.
Im Gespräch als Innenverteidiger-Neuzugang war/ist auch immer noch Diamande vom französischen Erstligisten AJ Auxerre. Beide im Gespräch befindlichen Spieler werden, aller Voraussicht nach, nicht gemeinsam kommen. Es sei denn, Leite und Doekhi verlassen uns noch beide parallel. Alles kann sich jetzt stündlich ändern. Vergessen wollen wir an dieser Stelle auch nicht, dass Kral mehrere Male erfolgreich als Innenverteidiger bei uns getestet wurde. Nach seinem geplatzten Wechsel, könnte genau das - durchaus seine neue Perspektive bei uns beinhalten. Ich hätte dabei auch ein gutes Gefühl.
Ob es ein vom Spieler-Berater unternommenes Gerücht ist oder es einen ernst zu nehmenden Hintergrund besitzt – ist bei der nächsten Personalie absolut offen. Fakt ist, man hört von einem Interesse Unions an dem mexikanischen Nationalspieler Marcel Ruiz. Ein zentraler Mittelfeldspieler. Der unserem Spielaufbau wahrscheinlich sehr guttun würde. Allerdings – und jetzt kommen die Bedenken – sollen auch mehrere englische Vereine ein Auge auf ihn geworfen haben. Gegen die Insel-Gebote werden wir immer nur der zweite Sieger sein. Es bleibt spannend … Eisern.
26. August: Jetzt wird die Zeit für Transfers eng, parallel dazu bereitet sich Union auf Dortmund vor
Icke: Unions offene Personalien (Leite, Doekhi, Tousart, Stein, Preu) sind immer noch ungeklärt. Nächsten Montag um 18 Uhr ist Schluss mit den unsäglichen Pokerspielen. Bei Leite deutet sich eine Trendwende an. Der FC Girona soll ein vermehrtes Interesse haben. Dem tschechischen linken Innenverteidiger Kreyci wird nachgesagt, er möchte von Girona nach Wolverhampton wechseln. Dann wäre wohl Leite sein Ersatz. Auch von der PSG aus Paris hört man wieder Rauchzeichen und einige haben eine ganz wilde Theorie. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass auch noch Hincapie Leverkusen (Richtung Arsenal) verlassen möchte. Auch hier wäre dann Leite wieder mit im Spiel. Ganz ehrlich … es nervt nur noch.
Etwas ruhiger ist es um Doekhi geworden. Das heißt aber erst einmal nichts. Tousart saß am Wochenende nicht mal auf der Bank. Das ist (fast) immer ein Warnsignal. Bei ihm stehen die Zeichen aber andersherum. Union würde ihn gern ziehen lassen. Es scheint sich aber kein Abnehmer zu finden. Er besitzt bei Union einen Bombenvertrag, der ihm 2,5 Millionen im Jahr garantiert. Ohne eine Ausgleichszahlung wird es schwer. Stein als vierter Torwart und Preu als Talent sollen ausgeliehen werden. Warum Horst Heldt das noch nicht geschafft hat … bleibt rätselhaft. Ob Skarke noch wechselt ist ebenso offen. Gegen Stuttgart wurde jedenfalls Burke eingewechselt. Beide ähneln sich vom Spieler-Typ doch sehr.
Baume bereitet derzeit seine Spieler auf Dortmund (Sonntag 17.30 Uhr) vor. Die Taktik und die Aufstellung von Union werden sich beim BVB nicht groß ändern. Wir werden wieder unter 30 Prozent Ballbesitz landen und ein für den Gegner unangenehmes Pressing veranstalten. Gegen Stuttgart besaßen wir auch noch das nötige Spielglück. Ob uns das noch einmal gelingt? Dortmund hat den Vorteil, dass sie gegenüber Ansah gewarnt sind. Der wird ihre Aufmerksamkeit besitzen. Eine kleine Chance darf sich vielleicht Köhn ausrechnen, in der Startelf zu stehen. Unter der Woche hat Kovac beim BVB seinen Vertrag verlängert. Der schwache Start der Dortmunder mit ihrem 3:3 bei St. Pauli spielte dabei keine Rolle. Aktuell bemüht sich der BVB noch um den Stürmer Fabio Silva. Der will aus England weg. Dürfte aber gegen uns noch nicht zum Einsatz kommen.
Nach Dortmund hat Union ein Heimspiel gegen Hoppenheim. Die am ersten Spieltag in Leverkusen überraschten und dort gewannen. Der auch bei uns im Gespräch gewesene Asllani (aus der Union-Jugend entsprungen) feierte dort auch einen guten Einstand. Wir aber drücken die Daumen, dass wir nur einen unserer Top-Verteidiger verlieren und Ansah wieder eine starke Leistung in Dortmund schafft. Eisern.
26. August: Der Historiker und die taz - Der Versuch einer Antwort
Unionfux: Der 1. FC Union hat zur neuen Saison einen etwas überraschenden Abgang zu verzeichnen: Der bekannte Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk hat in der vergangenen Woche in der taz angekündigt, sich seine Union-Leidenschaft abzutrainieren. Unter der muskulösen Überschrift: "Schwurbelnd und kremlfreundlich" begründet er seine Entscheidung: Union ist ihm zu politisch geworden, möglicherweise, weil irgendwann allen wohl der Erfolg zu Kopf gestiegen wäre.
Angefangen mit Oliver Ruhnert, der sich ja bekanntlich erst in der Linken engagierte und dann zum BSW wechselte, dann wirft er Christian Arbeit Schwurbeleien in den Sozialen Medien vor und schließlich Dirk Zingler unsportliche, dafür ideologische und politische Interviews, in denen der Osten als der vom Westen gewünschte Verlierer und Union als ein Bollwerk dagegen bezeichnet werden.
Und jetzt wagt es doch der Verein obendrein noch, mit dem Berliner Verlag zusammenzuarbeiten, den Kowalczuk, wie auch das BSW, als kremlnah bezeichnet. Und niemand aus der Fankurve wehrt sich dagegen! Im Gegenteil: Es gibt für alle sichtbare 'Berliner Zeitung'-Bandenwerbung und auf den Dauerkarten darf sich jeder über die Weltbühne-Werbung "freuen" (sic)! Das "freuen" steht tatsächlich in Anführungszeichen und ich glaube, ich weiß auch, wie er darauf kommt: Vor kurzer Zeit schrieb ich in einem Nebensatz des Union-Blogs über den Erhalt der neuen Dauerkarte und erwähnte dabei, mich über den Weltbühne-Schriftzug auf der Rückseite zu freuen, einerseits, weil es eine willkommene Abwechslung zu z. B. Rewe oder Ford ist, andererseits, weil die Weltbühne eine lange und hochinteressante Geschichte hat, gegründet vor 120 Jahren von Siegfried Jacobsohn, später geleitet von Carl von Ossietzky, mit so grandiosen Autoren wie Kurt Tucholsky, Walter Mehring, Klabund, Erich Mühsam, Arnold Zweig und vielen anderen.
Meine Freude darüber passte Kowalczuk offenbar nicht und er führt sie wie einen Beweis der Verkommenheit oder der Fehleinschätzungen in und um unseren Verein an - schon allein deswegen möchte ich mich dazu äußern und versuchen, darauf zu antworten. Ich denke zuerst einmal, ein Historiker und Autor weiß ganz genau um die Verwendung bestimmter Ausdrucksweisen, wie eben etwas in Anführungszeichen zu setzen (ohne dabei den Zweck des Heraushebens oder Zitierens zu verfolgen), so was passiert nicht zufällig, sondern überaus bewusst. Und genauso weiß er, aus welchem Ansatz solche Begriffe wie "schwurbeln" kommen und "kremlnah" und "ideologisch". Wer solche Bezeichnungen, insbesondere in diesem Zusammenhang, verwendet, will eher diskreditieren und diffamieren als diskutieren.
Doch noch mehr stört mich die, wie so oft, untaugliche Verallgemeinerung: Da "freue" ich mich und dann "freuen" sich gleich alle. Da hat einer eine Meinung und dann haben sie gleich alle. So läuft das aber nicht.
Ein großer Fußballverein wie Union spiegelt nämlich, zumindest mehr oder minder, die gesamte Gesellschaft wider. Deswegen haben wir dort Leute mit allen möglichen und meinetwegen auch unmöglichen Ansichten, aller politischen, ideologischen und gesellschaftlichen Strömungen, aller denkbaren Vorlieben und Abneigungen, das Meiste davon gut und sympathisch, aber natürlich und leider auch genügend Fragwürdiges oder Böses, das ist kaum zu verhindern. Sich jedoch davon einzelne herauszupicken und deren (mögliche) Meinungen gleich auf den gesamten Verein zu projizieren, das ist doch etwas zu simpel gedacht oder besser gesagt: Es ist einfach falsch.
Das zeigt sich schon, dass Kowalczuk unbedingt erwähnen muss, in den Achtzigern schreckliche faschistische Erfahrungen mit einer größeren Fangruppe gemacht zu haben. Ich bin seit Ende der Siebziger dabei, ich habe solche Erfahrungen eher nicht gemacht - auch wenn ich natürlich wusste, dass es auch solche Anhänger des Vereins gibt, so wie es sie leider überall gab und gibt. Heißt das, dass Union ein Fascho-naher Verein war oder gar ist? Wohl kaum. Doch wer so etwas explizit erwähnt, in einem relativ kurzen Statement, der bezweckt etwas damit und wahrscheinlich nichts Gutes.
Wenn der Chefscout Oliver Ruhnert sich politisch engagiert, so ist das einerseits völlig in Ordnung und, soweit ich weiß, hat er seine politischen Ansichten nicht als Angestellter des Vereins vertreten, hat auch sonst damit nicht ständig rumgewedelt und es würde sowieso noch lange nicht heißen, dass unser Verein jetzt kremlnah ist, weil das BSW zu diesem Thema andere Meinungen pflegt. Interessant wäre übrigens auch, ob Kowalczuk auch so entsetzt wäre, würde sich Ruhnert für die CDU oder die SPD oder die Grünen engagieren.
Christian Arbeits Bewegungen in den Sozialen Medien muss man nicht mögen, aber es ist die Bewegung eines Einzelnen und nicht die eines ganzen Vereins. Arbeit ist zwar Geschäftsführer Kommunikation, aber eben auch noch Privatmensch. Und selbst Dirk Zingler, als der wohl bestimmendste und wichtigste Mensch der letzten zwei Jahrzehnte für diesen Fußballklub, spricht logischerweise zuerst über seine eigenen Gedanken und es ist normal, dass man nicht alle davon richtig findet. Nur, soll sich Zingler gar nicht mehr zu bestimmten wichtigen Dingen äußern dürfen, weil er doch Präsident eines Fußballvereins ist? Ich mag zumindest, dass unser Präsident etwas zu sagen hat, ich mag auch, dass es streitbar ist und ich verkrafte ebenfalls, dass es sich nicht immer und auf ganzer Linie mit meiner Meinung deckt. Dass er eine Lanze für den Osten und Union bricht, hat natürlich auch was mit seiner Herkunft und der des Vereins zu tun.
Dass dieser Verein mittlerweile republikweit nicht mehr ganz so beliebt ist, mit dem Unterton: "War ja ganz nett, dass ihr mal dabei wart, aber jetzt nervt nicht rum und nehmt nicht weiter altgedienten Bundesligisten den Platz weg!" - das merkt jeder, der aufmerksam hinhört und hinsieht. Dagegen muss man wohl oder übel das eine oder andere Zeichen setzen, gerade als Präsident, anstatt brav die Ecke hinzunehmen, die einem zugewiesen wird. Und dass der Osten in vielfacher Hinsicht weiterhin am Katzentisch dieser Republik sitzt, aus den verschiedensten guten und schlechten, zum großen Teil historisch bedingten Gründen, kann man nur schwer übersehen, selbst wenn man sich einen anderen Blickwinkel darauf auf die Fahnen geschrieben hat. All das darf und muss man sagen, dreist wenn's nicht immer so gern gehört wird und unter Umständen sogar polarisiert, auch und gerade in dieser prominenten Position des Präsidenten des einzigen verbliebenen ostdeutschen Vereins im Oberhaus des deutschen Fußballs. Im Grunde ist das sogar sowas wie seine Pflicht und es ist nur gut, dass er diese empfindet.
Was schließlich den Berliner Verlag angeht, so muss man nicht mit jeder dort publizierten Meinung konform gehen (das ist eigentlich und sowieso schwer möglich, bei keinem Verlag), aber kann doch kaum abstreiten, dass die Berliner Zeitung eine der lesbarsten Zeitungen in der heutigen Medienlandschaft darstellt. Und da soll eine Kooperation bzw. ein Sponsoring ehrenrühriger sein als zum Beispiel mit Rheinmetall oder fly Emirates oder Red Bull? Aha. Überhaupt: Wer wäre denn besser und geeigneter als Medienpartner? Etwa die ja ganz und gar unideologische taz? Das alles sagt aber noch lange nichts (oder bei Weitem nicht genug) über den gesamten Verein aus, wie denn auch? Reichen ein paar Personen und Entscheidungen und Zusammenarbeiten, um so falsche, plakative und im Übrigen auch unverschämte Etiketten an einen ganzen Verein mit über siebzigtausend individuellen Mitgliedern zu kleben?
Ist der 1. FC Union jetzt also der Verein der Schwurbler und Kremlfreunde, Herr Kowalczuk? Also bitte. So eine einfache Denke ist doch kein Zufall, sondern ganz bewusst schlechter Stil. Wer so argumentiert und vereinfacht, obwohl er genau weiß, wie man was schreibt und mit welcher Wirkung, ist im besten Falle selbstgefällig, weil er ja im Besitz der Wahrheit ist und im schlimmsten Fall will er dem Verein, warum auch immer, einfach nur schaden, um sich zu profilieren.
Die Forderung nach einer rein sportlichen Führung ist ohnehin Unsinn, denn ein Fußballverein kann gar nicht unpolitisch sein, schon, weil er am öffentlichen Leben teilnimmt und weil alle Leute, die mit diesem Verein zu tun haben, egal in welcher Form, politisch sind (sogar, wenn sie glauben, unpolitisch zu sein) und das in den verschiedensten Formen und Farben.
Kein Verein der Bundesliga ist unpolitisch, im Gegenteil, gerade in den letzten Jahren gibt es immer mehr Bekundungen zu den unterschiedlichsten gesellschaftlichen und politischen Themen, das kann man goutieren oder nicht, eine andere Haltung dazu haben oder nicht, aber es ist eine Tatsache und das wird sich auch nicht mehr zurückdrehen lassen. Nur noch Sport und nichts anderes: Das gibt es nicht und wer sich so etwas wünscht, der darf das natürlich, ist aber trotzdem naiv.
Und nicht zuletzt: Demokratie, auch wenn das in letzter Zeit oft vergessen wird, bedeutet nun mal, verschiedene Ansichten aushalten zu müssen und sich auch damit, am besten in geeigneter Form, auseinanderzusetzen. Alles andere treibt nur die fatale Spaltung dieses Landes weiter voran.
Das sollte Ilko-Sascha Kowalczuk eigentlich wissen, wie schon gesagt, zumal als Historiker. Und trotzdem unterstellt er jede Menge Negatives und zieht dafür alle polemischen Register gegen den Fußballklub, den er ja angeblich so lange mag. Warum, das wird nur er wissen. Seinen Abschied von uns allerdings kann man wohl verschmerzen. Und was die Androhung einer Rückkehr angeht: Auch das halten wir aus - denn wir sind da, glücklicherweise, weitaus toleranter. So, zurück zum Fußball.
24. August: Der doppelte Unterschied beim Heimsieg - Rönnow und Ansah
Unionfux: Fünfundzwanzig Prozent Ballbesitz, nur gut sechzig Prozent Passquote (im Vergleich: der Gegner hat hier beachtliche neunundachtzig!) - und trotzdem gewinnen wir unser Auftaktspiel gegen hochgelobte Stuttgarter, mit nicht gerade viel Fußball, dafür mit umso mehr Herz und Disziplin und zwei Jungs, die am Ende den Unterschied machen. Ein Ilyas Ansah, der einen absoluten Traumeinstand an der Alten Försterei hinlegt, mit zwei großartigen Toren: Nach 18 Minuten feuert er, umringt von reichlich gegnerischen Abwehrspielern, aus gut zwanzig Metern unhaltbar an den linken Innenpfosten und dann legt er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ball nach rechts raus auf Ilic und läuft dann weiter durch, um dann dessen bestens getimte und punktgenaue Flanke dem Stuttgarter Keeper volley durch die Hosenträger zu hauen - besser geht's nicht.
Und auch sonst wirkt der 20-jährige Neuzugang (übrigens der einzige in der Startelf) überaus agil, ballsicher und kampfstark, bis dann in der zweiten Hälfte der zweiten Hälfte die Kräfte nachlassen und er auch nicht mehr so konsequent nach hinten arbeitet. Deswegen nimmt Baumgart ihn raus und bringt Burke.
Und der zweite Matchwinner, in einer sowieso unermüdlich arbeitenden Mannschaft, ist einmal mehr Frederik Rönnow: Ob Chabots Kopfball aus kurzer Distanz nach zwölf Minuten, Lewelings Schuss nach einer guten halben Stunde oder Karazors Großchance kurz vor der Halbzeit - der Unioner des Jahres ist schier unbezwingbar und pflückt darüber hinaus Flanken en masse. Genau so einen Keeper brauchst du, wenn du in so einem Spiel was holen willst.
In der zweiten Hälfte drückt Stuttgart schon ziemlich und wir können uns nur sporadisch befreien, aber auch mögliche Konterchancen aufgrund einiger Ungenauigkeiten nicht nutzen, die beste Möglichkeit bleibt ein Kopfball von Querfeld nach Ecke des eingewechselten Juranovic, weit in der Nachspielzeit. Doch unsere Jungs verteidigen kompromisslos und so gibt es nur einen Gewaltschuss von Mittelstädt, den Rönnow pariert, einen Kopfball von Undav, der langsam auf die Oberkante der Latte klatscht und das doch noch fallende Anschlusstor von Tiago Tomas, der eine Führich-Flanke ziemlich cool mit der Hacke an den rechten Innenpfosten lenkt - da ist unser Däne dann machtlos.
Jetzt beginnt das große Kollektivzittern und kurz vor Abpfiff schießt der Achtzig-Millionen-Mann Woltemade auf Pass von Leweling doch tatsächlich noch den vermeintlichen Ausgleich, dem (fast) gesamten Stadion rutscht das Herz in die Hose, nur steht er dabei gottlob knapp und trotzdem deutlich im Abseits und das sehen auch der Schiedsrichter und der VAR so. Deswegen feiern wir schließlich unseren Auftaktheimsieg, verdient aufgrund der größeren Leidenschaft, Konzentration und Kampfbereitschaft, eben einer insgesamt geschlossenen Mannschaftsleistung - und zwar von der ersten bis zur letzten Minute - aus der die zwei genannten Unterschiedsspieler noch herausragen.
Stuttgart kann seine unbestritten große individuelle Klasse zu selten umsetzen, da nützen auch die beinahe unzähligen Offensivspieler wenig und wir setzen wieder einmal unsere Mittel gegen eine eigentlich spielerisch überlegene Mannschaft weitgehend optimal ein. Dazu kommt, zugegeben, auch hier und da das Glück des Tüchtigen und der magische Hexenkessel Alte Försterei tut dann noch das Übrige. Will man nach so einem Spiel noch was Kritisches sagen? Dass wir nach wie vor einen guten Fußballer brauchen könnten, der den genauen und tödlichen Pass spielen kann, um unsere seltenen Offensivbemühungen noch weiter zu effektivieren (wobei wir überaus effektiv an diesem Tag sind, aber Ansah kann ja nicht in jedem Spiel zwei solche Dinger raushauen…)? Eigentlich nicht. Und außerdem ist ja noch eine gute Woche Zeit, um auf dem Transfermarkt einen weiteren Unterschiedsspieler zu beschaffen. Schaden kann's jedenfalls nicht und es könnte im Verlauf der folgenden dreiunddreißig Spieltage so einiges leichter machen, besonders, wenn wir mal das Spiel machen müssen, aber eben nicht nur da.
Aber erstmal freuen wir uns über drei wichtige Punkte, so kann man schon mal in die Spielzeit starten, besonders, wenn man all die durchaus berechtigte Skepsis im Vorfeld bedenkt. Aber ohne etwas Optimismus geht's wohl auch in dieser Saison einfach nicht, ein bisschen Glaube gehört schon dazu, oder?
23. August: Juranovic bleibt und Stuttgart kommt
Unionfux: Während die Zukunft von Doekhi und noch viel mehr die von Diogo Leite unklar ist, hat Josip Juranovic gerade seinen Vertrag bei uns bis (dem Vernehmen nach) 2028 verlängert. Einerseits freut mich das natürlich, denn ich halte viel von unserem kroatischen Nationalspieler, zumal er in seinem Anfangshalbjahr eine ganze Menge seiner Qualitäten zeigen konnte.
Andererseits sind die blanken Zahlen (und die lügen ja selten) der letzten zwei Spielzeiten gleichwohl eher ernüchternd. Denn da stehen nur 38 von 68 möglichen Spieleinsätzen, null Tore inklusive eines verschossenen Elfmeters und drei Vorlagen. Zwei davon stammen aus unserem Auswärtssieg in Darmstadt 2023, das quasi letzte Spiel der glorreichen Urs-Fischer-Ära, als unsere Welt nochmal sowas von in Ordnung war - bevor wir in ein Meer der Anstrengungen tauchten.
Nicht viel für einen Spieler, der uns rund neun Millionen kostete und zwischendurch gar zwölf Transfermarkt-Millionen wert war - im Moment sind es nur noch übersichtliche vier. Zahlen eines Mitläufers: Das alles ist schlicht zu wenig für einen Spieler seiner Qualität, da muss wesentlich mehr kommen, in Sachen Standards (eigentlich seine erklärte Spezialität) und auch sonst. Das kann nicht sein und unser Anspruch sein, wir haben doch ohnehin zu viele Spieler, die es sich im unteren Mittelmaß bequem gemacht haben und zu selten an den Ketten zerren, die in ihrer Zeit bei uns stetig abgebaut haben, statt besser zu werden - mit ab und an "ganz ordentlich" ist nun mal kein Blumentopf zu gewinnen. Hoffen wir mal, dass Josip Juranovic die kommenden drei Jahre nutzt, uns und sich selbst zu überraschen, das wäre großartig.
Er kann ja schon morgen gegen den VfB Stuttgart anfangen, der Heimauftakt kann und sollte gleich mal in die richtige Richtung weisen, im besten Sinne andeuten, wohin die Reise geht, bevorzugt ins sichere Mittelfeld der Bundesligatabelle.
Die Schwaben sind sicherlich kein leichter Gegner und haben in den letzten Jahren, gemeinsam mit Eintracht Frankfurt sicher den größten Sprung in Kader und Leistung gemacht, aber wir haben in den zurückliegenden Jahren auch zur Genüge gelernt. Es gibt keinen leichten Gegner in dieser Liga und das vermeintlich Machbare ist oft am schwersten, insofern passt der Auftaktgegner schon.
Denn mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir nicht das Spiel machen müssen, das kommt uns ja eher entgegen - jetzt kann unsere Mannschaft zeigen, ob das von Baumgart so favorisierte Umschaltspiel schon funktioniert. Wenn noch die entsprechende Effektivität dazukommt, wäre das grandios.
Nicht dabei sein wird Diogo Leite, der gehen will und soll, da läuft der Countdown, während Doekhi bei Besiktas Istanbul gefragt sein soll - Anfang übernächster Woche sind wir da schlauer. Gespannt sein kann man auf Köhn, Ansah, N'soki und Burke, mal sehen, wer von diesen vier Neuzugängen beginnen darf und wer von der Bank kommt. Das Wetter wird mild, aber feucht, auf jeden Fall bleibt uns eine Hitzeschlacht erspart. Ich glaube an die ersten drei Punkte, alles andere ist alles andere. Lassen wir's also krachen: eisern!
21. August: Heute vor 20 Jahren wurde die Stasi endgültig abgeschossen
Icke: Ist heute ein besonderer Tag? Ja 😊 … Berliner und Unioner feiern den 20. Jahrestag des Abschusses von Mielkes Erben. Union gewann mit 8:0 am 3. Spieltag der Oberliga Berlin. Ja Ihr habt richtig gelesen, Union spielte vor 20 Jahren in der Oberliga des NOFV. Seitdem ging es – Gott sei Dank – für uns immer bergauf und für die anderen blieb es beim unterklassigen Amateur-Fußball. Es waren 28 Grad in Berlin, die Sonne schien und alle waren froh gelaunt. Ich auch, denn ich war live dabei.
Ach nein, "alle" waren dann doch nicht so froh. 180 überwiegend kriminelle Hooligans wurden von der Berliner Polizei in der Nacht (1.30 Uhr) in der Diskothek Jeton in der Frankfurter Allee festgenommen. Man sammelte sich dort für den morgigen Tag, um bei Union wieder Straftaten verüben zu können. Das Ziel waren natürlich Delikte im Bereich von Körperverletzungen. Die schlimmsten Kaliber waren damit aber "außer Gefecht" gezogen worden. Nach den 8 Union-Toren hatten die restlichen Stasi-Fans dann wohl auch keine Lust mehr. Sie zogen gedemütigt nach Hause.
Genauso so klar wie es die Tore aussagten, war auch das Spiel. Union war drückend überlegen. Spielte mit seinen Gästen Katz und Maus. Vor dem Spiel gab es übrigens noch eine lustige Anekdote, da begab sich deren Pressesprecher Lüdtke mit einem Mikrofon vor seine Fans, um ein paar Worte zur Besonnenheit an sie zu richten. Ein kräftiger Kerl mit (natürlich) Glatze und dann sprach er. Und tausende Unioner mussten spontan und herzhaft lachen. Er hatte eine sehr helle Pieps-Stimme. Das passte nun gar nicht zu seiner Äußerlichkeit. Zurück zum Fußballfest – die Union-Helden auf dem Platz waren: Glinker – Persich, Bergner, Ruprecht – Kaiser, Heinrich – Bönig, Mattuschka, Kurbjuweit – Benyamina, Grubert. Eingewechselt wurden Wunderlich, Prokoph und Kovulmaz. Zur Halbzeit stand es "nur" 2:0 durch zwei Mattuschka-Tore. Dann erzielte Gruber bis zur 68.Minute das 3:0 und das 4:0. Erst danach wurde es für Mielkes Erben schlimm. Eben weil Karim Benyamina noch 3x traf und auch Ex-Nationalspieler Jörg Heinrich sich noch in die Torschützenliste mit eintrug. Er erzielte das 6:0. Den großen Unterschied machten die "besonderen" Spieler bei Union aus. Dazu gehörten natürlich Champions-League-Sieger und Welt-Pokal-Gewinner Jörg Heinrich. Ihn lotste damals Christian Beeck zu Union. Seine Ball-Behandlung und sein Spielaufbau waren einfach eine Augenweide. Genauso ein Volltreffer war natürlich "Tusche" (Torsten Mattuschka) als Regisseur und Torschütze aus der zweiten Reihe. Auch ihn holte Beecke - von seinem Alt-Verein Cottbus. Der dritte "Spielentscheider" war ebenfalls eine Beeck-Neuverpflichtung. Karim Benyamina holte er aus Babelsberg. Der hörte dann mit dem Tore schießen nicht wieder auf. Wie eben Tusche ebenso.
Das war eines der Fußball-Spiele, die man nicht mehr vergisst. Wer dabei war, klopft sich auf die Schulter. Wer nicht hinging, der hat das schon vielfach bereut. Zumindest, wenn er ein Union-Fan war. Die Party ging überall in Berlin weiter. Fremde feierten zusammen und ausgelassen. Ich ging mit meinem Sohn grinsend und zufrieden nach Hause. Und ja ein extra Bierchen im Garten gab es auch noch. Eisern.
Unionfux: Etwas überraschend kommt die Verpflichtung, auch wenn sie sich über einige Tage anbahnte, schon: Linksverteidiger Derrick Köhn wechselt von Galatasaray Istanbul zu uns, für vier Millionen plus einer halben Million Boni und einer Weiterverkaufsbeteiligung, hier schwanken die Informationen zwischen zehn und zwanzig Prozent abzüglich zwei Millionen.
Ein Grund ist offenbar auch die Ausländerbegrenzung in der SüperLig, der Köhn quasi geopfert wurde. Eine ganze Weile wollte Werder Bremen den schnellen Außenbahnspieler (gehörte letzte Saison zu den Top25 der Liga in Sachen Geschwindigkeit) verpflichten, nachdem er schon die letzte Saison in Bremen verbracht hatte, witzigerweise hatten sie sogar eine Kaufoption in Höhe von gut fünf Millionen, aber das war ihnen wohl zu viel, man spekulierte auf den einen oder anderen Taler weniger, ähnlich verhielt es sich wohl mit den Kölnern, die irgendwann ebenso mitboten, aber anscheinend auch nicht genug.
Jedenfalls bekommt Köhn bei uns einen Vierjahresvertrag, anderswo war die Rede von nur drei Jahren, da der Verein. sich wie üblich, diesbezüglich in Schweigen hüllt, kann man sich jetzt eine der beiden Varianten aussuchen und daran glauben. Jetzt stellt sich so ein wenig die Frage nach dem Warum. Ist diese Verpflichtung ein Vorgriff auf den Wechsel von Diogo Leite werweißwannundwohin? Soll sich auf der Flankenseite noch etwas mehr tun, also die Stürmer mehr Futter bekommen? Burke auf der einen, Köhn auf der anderen Seite - da wäre schon eine Menge außerordentliche Geschwindigkeit, die man ja fast zwingend für das Umschaltspiel braucht und die uns zuletzt so gefehlt hat.
Gut ist jedenfalls, dass es wohl keinerlei Eingewöhnungs- und Sprachprobleme geben sollte, eine gewisse Erfahrung und Ausbildung (HSV und Bayern) vorhanden ist und, nun ja, unsere letzte Verpflichtung, die aus Istanbul kam (wenn auch von Fenerbahce) war Max Kruse - und der hat ja mal so richtig funktioniert, trotz schmerzhaftem, wenn auch lukrativem Abgang, Knall auf Fall in der Winterpause. Dass er damit im Grunde seine eigene Karriere, wenn auch mit halbjähriger Verzögerung, selbst schredderte, ist bis heute eine leise Genugtuung. Nichtsdestotrotz wäre ein neuer Kruse schon ne prima Sache, auch wenn die Chancen dafür eher überschaubar sind.
Nun also erstmal Derrick Köhn. Dürfte zwar erstmal bei niemandem aus der Fangemeinschaft Riesenfreudensprünge auslösen, aber es gibt doch schon genug Anhaltspunkte für eine gewisse Zuversicht. Schlauer sind wir sowieso erst in frühestens einem halben Jahr. Für höhere Regale fehlt uns ohnehin das Geld und die Gehaltsstruktur, schon allein deswegen ist das ein ordentlicher Deal, der in mehrfacher Hinsicht Sinn ergeben könnte. Nichtsdestotrotz war die vergangene Saison in Bremen eher gemischt, etwas mehr sollten wir schon erwarten, will sagen: Luft nach oben ist fraglos noch da, aber das gilt ja für so einige. Wäre ja großartig, wenn der Junge hier komplett explodieren könnte, hatten wir ja schon ne Weile nicht.
Ob er nun schon am Samstag gegen den VfB Stuttgart, mit dem uns ja auf ewig durch die berühmte Relegation etwas verbindet, im Kader stehen wird, ist ebenso fraglich wie möglich. Dabei sein sollte auf jeden Fall Frederik Rönnow, nach seinem Hitzekollaps letzten Freitag machte man sich schon Sorgen, aber es ist wohl alles wieder okay, am Mittwoch sollte er wieder mittrainieren, nichts gegen Matheo Raab, aber Rönnow ist einfach unser einziger unbestrittener Unterschiedsspieler, zumindest bis jetzt noch. Und ganz so warm soll’s ja am Samstag nicht werden.
Ja, und so langsam steigt die Vorfreude, gemischt mit leicht nervöser Skepsis: wohl kaum jemand hat eine wirkliche Ahnung, wo unsere Mannschaft steht, wie ihr Leistungsvermögen aussieht. Andererseits hat man im Pokal gesehen: da sind so einige Bundesligisten noch nicht auf Betriebstemperatur - und unsere Heimauftaktspiele waren in den letzten drei Jahren erfolgreich, mal sehen, was Baumgart und die Jungs zum richtigen Saisonauftakt draufhaben, mit oder ohne Köhn. Auf jeden Fall: herzlicheisern willkommen, Derrick, schön, dass du da bist - und maximale Erfolge!
17. August: Benes ist weg - und nun?
Unionfux: Laszlo Benes wechselt in die SüperLig zu Kayserispor, derzeit übrigens trainiert von Markus Gisdol. Ohne Leihgebühr, dafür mit Kaufoption. Wollen mal hoffen, dass wir nicht noch Teile des Gehalts übernehmen müssen. Außerdem hinterlässt das Ganze einen faden Beigeschmack - ein weiterer Transferflop, bei dem man sich fragen muss, was wir uns dabei gedacht haben. Klar, die Zahlen in seinem letzten HSV-Jahr waren beeindruckend: dreizehn Tore, zwölf Vorlagen, ein Spieler, der offensiv was bewirken, den tödlichen Pass spielen, einem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann. Bei uns klappt dann kaum noch was, weder Svensson (der über den Transfer abgenickt hat) noch Baumgart (der ihn aus Hamburg bestens kennt) wollen ihn so wirklich und ohne Vertrauen wird es für solche Spieler immer schwer, als Joker sind sie zumal eher weniger geeignet.
Am Ende bleiben zwei schöne Tore, die jeweils ein Unentschieden sichern konnten und eine gut geschlagene Ecke auf den Kopf von Tom Rothe. Nicht gerade viel, aber 572 (von 3060 möglichen) Minuten sind auch eine sehr überschaubare Einsatzzeit. Na gut, letztlich vergossene Milch. Nur, was bringt uns die Kaufoption? Liefert er in der Türkei ab, ist er wesentlich mehr wert, wenn nicht, haben wir ihn wieder am Hals - was für Aussichten. Unsere Transferpolitik ist mehr und mehr zum Weinen. Nottingham hat dieser Tage zwanzig Millionen für Leweling geboten, Stuttgart hat abgelehnt und will vierzig. Wir haben vor Jahresfrist doch tatsächlich fünf Millionen (per Kaufoption!) für ihn bekommen, nachdem wir selbst vier gezahlt haben - da ist auf ganzer Linie gepennt worden und der VfB freut sich. Atalanta Bergamo will unbedingt Robin Gosens zurück, zwölf Millionen aber sind Florenz zu wenig, dabei haben sie gerade nur sieben an uns bezahlt (per Kaufoption), während wir vorher dreizehn an Mailand überwiesen haben und Bergamo ihn für siebenundzwanzig an Mailand verkauft hatte. Wer sind die Verlierer dabei? Na, Inter Mailand - und wir.
Wann haben wir denn mal echtes Plus gemacht? Bei Awoniyi und bei Hollerbach, bei Kruse und bei Andersson vielleicht. Wenn man die zusammenrechnet und eigene Ablösen, Weiterverkaufsbeteiligungen etc. abzieht, sind wir da bei vielleicht roundabout fünfundzwanzig Millionen - unsere Verluste sind zweifellos um einiges höher. Eigentlich kann man sich das nicht so wirklich leisten, wenn man nicht zu den Big Playern gehört oder einen Konzern in der Hinterhand hat. Sicher, leichter gesagt als getan, doch beinahe lebensnotwendig, wenn wir ganz oben mitspielen wollen, in der Liga, in der die Schere ohnehin zügig immer weiter auseinandergeht. Und wir gehören zu den Kirchenmäusen, wenn man bedenkt, dass zwanzig bis dreißig Millionen in so einigen Vereinen schon zum guten Ton gehören und wir noch nicht mal annähernd an ähnliche Summen operieren können. Da wären ein oder zwei Volltreffer schon großartig, die können einem entscheidenden Handlungsspielraum verschaffen. Na, vielleicht ist ja der junge Bogdanov, gerade aus Dresden verpflichtet, so einer - schön wär’s.
Und was machen wir nun ohne Benes? Im Grunde ist jetzt kein so wirklicher offensiver Mittelfeldspieler mehr da. Haberer, der das ja könnte, zeigt das schon lange nicht mehr, Schäfer stagniert seit längerem, Jeong wäre da noch, aber auch der muss sich erst noch beweisen. Ich weiß, die Zehn gibt’s eigentlich nicht in unserem System - aber dass wir so jemanden dringend brauchen, konnte man am Freitag wieder sehen. Wir haben so wenig das Überraschende drauf und ohne Hollerbach noch weniger. Ansah zeigt gute Ansätze, aber auch ein Zielspieler wie Ilic muss gut gefüttert werden, dann trifft er auch, ansonsten hängt er komplett in der Luft und ist weitgehend nutzlos. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch noch was leihen, so auf den vorletzten Drücker, wenn die Vereine der Premier League erschrocken feststellen, dass ihr Kader viel zu voll ist - dann bitte auch mit Kaufoption. Und ein glückliches Händchen oder ein gezielteres Scouting wäre dann prima - und nötig. Quantität haben wir, weiß Gott, genug, Qualität jedoch nicht.
Zum Schluss noch so eine Idee, auf die ich natürlich nicht exklusiv gekommen bin: Sheraldo Becker ist nach nur anderthalb Jahren in San Sebastian nicht mehr gelitten, er hat nicht mal eine Rückennummer für die kommende Spielzeit erhalten. Nun sind Rückholaktionen immer so ne Sache, aber seine Geschwindigkeit könnte uns immer noch guttun und allzu viel Eingewöhnung bräuchte er auch nicht. Na, wird wohl eher nichts. Aber werden sollte irgendwas, damit's in der kommenden Saison was wird.
16. August: Ende gut, alles gut?
Icke: Das wissen wir noch nicht. Aber die schlimmsten Befürchtungen wurden nach vier Testspiel-Niederlagen in Serie erst einmal ad acta gelegt. Union gewann in Gütersloh ungefährdet mit 5:0. Nein es war kein glanzvoller Sieg. Aber verdient. Und Gütersloh war chancenlos. Baumgart setzte auf Bewährtes und wählte den Sicherheitsweg. Hinten wieder mit drei Innenverteidigern. Auf den Außen mit Trimmel und Skov auf Routine setzend und im zentralen Mittelfeld beorderte er mit Khedira und Schäfer auch zwei Kampf-Bienen. Da brannte defensiv gegen einen unterklassigen Gegner nichts an. Und vorn sollte es mit Burke-Ilic-Ansah ein Dreiersturm richten.
Um es gleich vorwegzusagen- Ansah machte wohl sein bisher bestes Spiel für Union. Es wird auch in der Bundesliga für die Gegner schwer – ihn vom Ball zu trennen. Er hatte viele gute Szenen. Ilic ruckte immer wieder an, aber das war nicht sein Spiel. Das fünfte Tor bereitete er mustergültig und mit Willenskraft vor. Das vierte Tor erzielte Ilic selbst. Haberer und Schäfer legten es ihm auf den Fuß. Einzig Burke viel ab. Er ist bei Union noch nicht angekommen. Zwei Szenen machten das sehr deutlich. In der 53. Minute wurde er geschickt, zog aber im Zweikampf nicht durch. Dadurch verloren wir den Ball und ein wirklich gefährlicher Konter hätte ein Gegentor bringen können. Die zweite Szene war in der 63. Minute … Schäfer schickte Burke in den freien Raum auf halbrechts. Und Burke? Läuft nicht zum Schäfer-Pass, sondern kommt dem Mittelfeldspieler entgegengelaufen. Hoffentlich geben sich die Missverständnisse noch.
Die ersten 3 Tore fielen durch Standards. Wenigstens wissen wir jetzt, dass wir das auch trainiert haben. Man konnte da schon Zweifel haben, zumindest in den letzten vier Spielen. Skov, Querfeld und Doekhi erzielten unsere Treffer. Ansah spielte sich mehrfach in gute Schuss-Positionen, hatte aber (noch) Pech bei seinen Versuchen. Kurz nach dem Wiederanpfiff musste Rönnow mit Schwindel vom Feld. Raab kam heran und wirkte souverän. Hoffentlich war das nur ein kurzes Schwindelgefühl bei ihm. Neben Raab, wurden auch noch Kral, Jeong, Haberer und Skarke eingewechselt. Jeong war gleich sehr aktiv auf der rechten und halbrechten Seite. Er hatte auch noch eine gute Chance – nach einem Dribbling von ihm selbst. Das letzte Tor erzielte er dann selbst. Das sah gut aus. Leite und Juranovic gehörten nicht zum Kader. Da werden wohl bald Informationen folgen. Und ja natürlich sprechen wir von Verletzungen (Juranovic) und Trainingsrückständen (Leite). Wer das glaubt ist selber schuld.
Auch Gütersloh hatte einige gute Szenen bzw. Chancen. Entweder konnten unsere Verteidiger im letzten Moment retten oder sie hatten Pech. Einen Ehrentreffer hätten sie verdient gehabt. Man sah, sie spielen einen gepflegten Ball. Einige Spieler waren sogar technisch ziemlich gut. Die Kicker dort haben auch das Pech, dass die ortsansässigen Firmen Miele und Bertelsmann dort nicht Fußball-affin sind. Sonst hätten sie wohl auch eine Bundesliga-Mannschaft. Nun kommt unser Härtetest – der VfB Stuttgart. Man darf wieder einen Tick hoffnungsvoller in die Union – Welt schauen. Eisern.
13. August: Los geht's: DFB-Pokal in Gütersloh
Unionfux: So, jetzt aber - es wird ernst, das erste Pflichtspiel steht an, DFB-Pokal in NRW beim FC Gütersloh. Nun ist der DFB-Pokal nicht ganz so wichtig (auch wenn der Trainer ein Fan davon ist, wie er in der Pressekonferenz unmissverständlich sagt) und der FC Gütersloh lediglich Regionalligist. Nichtsdestotrotz ist jetzt die Zeit des Relativierens und auch Schönredens vorbei, ein 0:1 wäre diesmal schon deutlich ärgerlicher und auch blamabler als die vier Male zuvor, vom finanziellen Schaden, auch wenn er zu diesem frühen Zeitpunkt noch überschaubar ist, ganz zu schweigen. Andererseits wäre ein Weiterkommen auch nicht gerade ein Grund zur Euphorie, denn wir sind immer noch der Bundesligist und einige Ligen über dem Gegner.
Kann schon sein, dass wir beim kleineren Kontrahenten das machen müssen, was wir so ungern machen und auch nicht so gut können: das Spiel. Nichtsdestotrotz hat Horst Heldt am Rande der letzten Vorbereitungspartie gegen Olympiakos Piräus verlauten lassen, dass kein Bedarf an einem offensiven Mittelfeldspieler besteht, weder Acht noch Zehn, bei unserem spielerischen Vortrag der letzten zwei Jahre eigentlich eine fast unglaubliche Aussage - jedoch wahrscheinlich und hoffentlich vor dem Hintergrund, dass es bis jetzt noch nicht gelungen ist, einen Spieler aus unserem ziemlich vollen Mittelfeldaufgebot zu verkaufen oder zu verleihen. Unter anderem auch Laszlo Benes, der Spielmacherhoffnung, die nach nur einer Saison als gescheitert gilt, inwieweit er allein daran Schuld ist oder ob er an fehlendem Vertrauen in seine Fähigkeiten krankt, nicht so leicht zu sagen. Doch selbst sein ehemaliger HSV-Trainer, der in Hamburg noch sehr viel mit ihm anfangen konnte, kann und will in Berlin mit ihm kaum was anfangen. das ist kaum zu übersehen, also ist ein möglicher Verkauf eine Lösung, nur scheint es auch da momentan an Interessenten zu fehlen.
Alex Kral sollte längst weg sein bzw. bei Espanyol Barcelona bleiben, ist aber immer noch da, Lucas Tousart will trotz Nichtbeachtung wohl auch gern bleiben, kein Wunder als Spitzenverdiener, der zudem in einem Jahr ablösefrei wäre. Drei eigentlich ziemlich gute (National)Spieler, die aber bei uns nicht funktioniert haben, warum-auch-immer - ich hoffe, zumindest intern hat man Antworten darauf gefunden.
Klar, Abwehrspieler Diogo Leite soll gehen (das geht auch schon ewig und drei Tage), wenn er denn nicht verlängern will und das will er anscheinend nicht, allein aus wirtschaftlichen Erwägungen sollten sich da die Wege nun trennen, obwohl ich nicht so recht glaube, dass wir sehr nahe an den angeblichen Marktwert von siebzehn Millionen herankommen, alles über zwölf Millionen wäre da schon prima. Aber auch Marin Ljubicic, erst ein halbes Jahr hier und für stattliche vier bis fünf Millionen aus Linz verpflichtet, ist offenbar durch, so richtig glaubt man nicht mehr an den Wintertransfer, der so gut gestartet war (ein Tor und eine Vorlage in seinem ersten Spiel in Hoffenheim), aber dann ein wenig mit der Bundesliga überfordert schien, dafür aber einen langfristigen Vertrag hat.
Ein voraussichtlich weiteres Mitglied unseres Stürmerfriedhofs, wobei man wirklich mal fragen muss, was unsere Scoutingabteilung so alles treibt: Mikkel Kaufmann, Ivan Prtajin, Chris Bedia, Kevin Volland, Jordan - um nur einige zu nennen, die Erfolgsquote unserer Verpflichtungen ist mittlerweile gefährlich gesunken und das seit Jahren, natürlich ist nicht jeder Transfer erfolgreich, aber wenn kaum ein Transfer so voll einschlägt, dann muss das ja an irgendwas liegen. Okay, es gibt auch noch solche Verpflichtungen wie Hollerbach, aber ein Hollerbach allein macht nun mal noch keinen Sommer. Nur ist eine gute Transferpolitik nahezu überlebenswichtig für einen kleineren Verein, insofern muss sich endlich ändern, wenn wir weiter Erstligist bleiben wollen.
Bestimmt kommt nochmal Bewegung in den Kader, es wäre so wichtig, wenn vielleicht noch der eine oder auch andere Volltreffer dabei wäre, aber hoffen wir das nicht seit mehreren Transferperioden?
Genug geklagt, auf nach Gütersloh und zeigen, dass man doch viel besser ist als fast alle mittlerweile denken, das setzt voraus, dass wir uns die Verlängerung ersparen können und die Sache in neunzig Minuten für uns entscheiden können. Oder ist das etwa auch zuviel verlangt?
11. August: Juranovic und/oder Leite vor dem Abflug bei Union?
Icke: Gibt es eine vernünftige Erklärung, warum im letzten Testspiel – die erwartete Stammelf aufläuft und die beiden Spieler (Juranovic, Leite) gar nicht eingesetzt werden? Juranovic gehörte erst gar nicht zum Kader und Leite saß 90 Minuten auf der Bank. Bei Juranovic sagte man, er sei verletzt. Das kann zwar stimmen, muss aber nicht. Bei Leite wurde man noch schmallippiger. Da äußerte sich kaum jemand. Am wahrscheinlichsten wären ein oder zwei – schon gemunkelte Abgänge.
Seit Wochen versucht Steffen Baumgart aus Rothe einen linken Innenverteidiger zu machen. So viel Spielzeit bekam er zuletzt nicht, schon gar nicht auf einer für ihn – völlig fremden Position. Der Erfolg scheint mäßig. Einige Spiele von Rothe waren sehr holprig, andere gingen so halbwegs. Dazu holte man den linken Innenverteidiger Nsoki aus Hoffenheim. Man könnte jetzt zwar sagen, er soll der Backup für Leite sein, aber warum sollte Nsoki das machen? In dem Wissen, sowieso nicht an Leite vorbeizukommen. Einzig eine defensive Variante für die linke Außenbahn wäre für Nsoki und einen Stammplatz denkbar, aber da wurde er nie eingesetzt. Markgraf aus der A-Jugend hochgezogen - bekam hier die meiste Spielzeit. Das sind – auch in der Summe – viele und schwere Fingerzeige, dass sich Leite wohl verabschiedet.
Und Gleiches gilt wohl auch für Juranovic. Natürlich ist eine Verletzung jederzeit möglich. Manchmal wird das aber auch nur so gesagt, um einen Transfer kurz vor Schluss nicht zu gefährden. Auch hier gilt, zuletzt spielte auffallend oft der wiedergenesende Skov auf dieser Position (linke Außenbahn). Und auch Markgraf, wie schon erwähnt, bekam enorm viel Spielzeit. Dazu muss man auch noch wissen, dass Juranovic von Hause aus, auf der rechten Außenbahn … beheimatet ist. Dort erlebt aber gerade Trimmel seinen siebenundachtzigsten Frühling. Und zuletzt (2.Halbserie der Vor-Saison) hatte Baumgart ihn ja auch zum linken Außenbahnspieler umfunktioniert, um auf dieser Position mehr Ballsicherheit zu schaffen. Das gelang auch. Ob es Juranovic auch gefiel? Das weiß man nicht genau. Und er möchte nächstes Jahr bestimmt auf seiner angestammten Position (rechts) zur Weltmeisterschaft fahren.
Die Verträge für Leite und Doekhi laufen nur noch bis 2026. Da ist es sogar wahrscheinlich, dass es uns nicht gelingt, beide zu halten. Wir können sehr sehr froh sein, wenn wir wenigstens Doekhi halten können! Und auch das ist sehr wacklig. Am heftigsten im Gespräch ist Feyenoord. Blöd dabei ist es (für uns), dass Doekhi auch noch in Rotterdam geboren wurde. Wir werden es bald sehen. Und auch hier hat „Umbauer“ Baumgart schon vorgesorgt. Kral, der eigentlich im zentralen Mittelfeld spielt, wurde auffallend oft als Innenverteidiger eingesetzt. Zumindest in den Testspielen. Eigentlich war Kral schon weg, doch sein Leihverein Espanyol Barcelona (auch ein Testspiel-Gegner von uns) zog seine Kauf-Option nicht. Und dass, obwohl er eigentlich dort eine solide Saison spielte. Es sollte keine übergroße Überraschung darstellen, wenn wir in der Bundesliga plötzlich mit Kral-Querfeld-Rothe in der Zusammensetzung der Dreierkette starten würden. Dahinter hätten wir dann noch den neu verpflichteten Nsoki, Ogbemudia und zur Not auch noch Tousart. Auch er bekam vom Trainer einige Einsätze in der Innenverteidigung. Baume hat also für den Fall eins Worst-Case-Szenarios vorgesorgt. Und sollte sich Kemlein im Laufe der Saison im Mittelfeld als Stammspieler durchsetzen, so könnte man sich auch noch daran erinnern, dass Khedira auch schon 28 x Innenverteidiger spielte. Zuletzt in Augsburg. Die Frage, die dann noch unbeantwortet ist, kann so eine umformierte Innenverteidigung - die alte defensive Qualität gewährleisten? Man darf Zweifel dabei hegen. Selbst wenn Kral einige überraschen konnte und zumindest in den Testspielen oft zu den besten Akteuren bei uns zählte.
Nun hoffen wir, dass wir wenigstens einen (es wird, wenn dann wohl Doekhi sein) der zwei vakanten Innenverteidiger zu einer Vertrags-Verlängerung überzeugen können. Sollte dann auch noch Juranovic gehen, so müssten wir sogar drei Säulen bei uns ersetzen. Das wäre schon sehr bitter. Und auch kompliziert umzusetzen. Die „ganz bösen Zungen“ sagen sogar, dass der Hamburger Keeper Raab als neue Nr. 1 geholt wurde, weil auch Rönnow wackelt. Angeblich habe Rönnow nur noch einen Vertrag bis 2026 und interessante Angebote. Das würde bedeuten, auch er wäre im kommenden Jahr ablösefrei. Das muss mit allen Mitteln verhindert werden. Rönnow war in den letzten Jahren unsere Lebensversicherung. Und diese Rolle wird nur noch wichtiger, wenn uns weitere Stützen im Team verlassen. So allerdings englische Clubs mit millionenschweren Gehältern umherwedeln, wird das ebenso sehr schwer. Mindestens zwei Spieler aus dem Quartett Leite/Doekhi/Juranovic/Rönnow müssen wir behalten und mit ihnen verlängern. Gelingt das schlussendlich nicht, dann haben wir eine megaschwere Saison vor uns. Eisern.
9. August: Überraschung: auch das letzte Testspiel gegen Olympiakos endet 0:1
Unionfux: Man kann ja sagen, was man will, eine gewisse Konstanz ist schon zu erkennen - auch das letzte Vorbereitungsspiel endet wie die drei davor: wir verlieren 0:1. Und die Fans scheinen so etwas geahnt zu haben, denn diesmal ist die Alte Försterei, trotz Mannschaftsvorstellung und Autogrammstunde, "nur" zu zwei Dritteln gefüllt, also gut vierzehntausend Zuschauer, immerhin gegen Olympiakos Piräus, den aktuellen griechischen Meister, der im letzten Jahr sogar die Conference League für sich entscheiden konnte.
Dreiundsiebzig Minuten lang ist es ein langweiliges Spiel ohne große Höhepunkte und wir haben, wie zuletzt, kaum eine nennenswerte Torchance, die Griechen haben wenigstens eine, kurz vor der Pause durch ihren Superstürmer El Kaabi, aber Rönnow kann retten, profitiert aber auch davon, dass der Marokkaner sich den Ball etwas zu weit vorlegt.
Nach der Pause geht es im Sparflammenmodus weiter, hier und da ein kleiner Ansatz, doch bei Weitem nicht genug für so etwas wie Fussball. Sicher, es ist heiß, aber es fehlt uns an Technik und Passgenauigkeit, von irgendwelchen Automatismen, die es ja so langsam geben sollte, ganz zu schweigen. Niemand spielt den Streber und tut sich hervor, schon gar nicht unser bisheriger Königstransfer Burke, alle sind bemerkenswert unterspannt, teilweise sieht’s so aus, als würde da eine Truppe spielen, die weitgehend neu zusammengestellt wurde (nicht sehr gut) und die sich erst noch finden muss.
Dann geht der Gast, quasi aus dem berühmten Nichts, eine Viertelstunde vor Schluss in Führung, Chiquinho haut den Ball nach unbedrängtem Zuspiel des talentierten Mouzakitis ansatzlos aus achtzehn Metern in den Winkel, nicht viel zu machen für unseren Keeper, der aber auch etwas überrascht scheint, genau wie Leo Querfeld, der den Torschützen gewähren lässt. Und jetzt wacht das Spiel doch erstaunlicherweise auf und wir kommen tatsächlich zu zwei Chancen, durch Ljubicic (schön vorbereitet durch Skarke und Schäfer) und Benes (nach Flanke von Jeong), beide gerade eingewechselt - und eigentlich müssten beide Möglichkeiten auch drin sein, aber der eine Schuss ist zu schwach und zu sehr auf den griechischen Torwart und der andere geht relativ knapp links vorbei. Am Ende ist man fast erleichtert, dass die Testspielsaison, zumindest vorerst, vorbei ist - denn das hat nun wirklich keinen Spaß gemacht. Mag ja sein, dass nicht die vordringliche Aufgabe von Vorbereitungsspielen ist, irgendjemandem Freude zu bereiten, andererseits glaube ich jedoch nicht, dass sich irgendein Mitbewerber durchgängig so schwach präsentiert hat wie wir in den letzten vier Begegnungen.
Hat das denn so gar nichts zu sagen, dass man beinahe so gar nichts sehen konnte? Okay, es gibt nicht nur Weltuntergangsstimmung zu verbreiten: zwei Gegentore waren fragwürdige Elfmeter und zwei Gegentore waren Sonntagsschüsse - will sagen, defensiv funktioniert es einigermaßen. Aber sonst?
Man fragt sich zwangsläufig, zum wiederholten Male, was in den letzten Wochen mit der Mannschaft passiert ist, was so trainiert wurde und warum die Jungs davon nichts umsetzen können oder wollen. Niemand erwartet das Unglaubliche, aber das kleine Einmaleins sollte doch einigermaßen sitzen. Nach Bundesligatauglichkeit sieht das jedenfalls nicht aus, wenigstens was die schon seit längerem beklagenswerte Offensive (und das schwache Mittelfeld dahinter) angeht, nach einer wirklichen Trainerhandschrift auch nicht - ich würde nur zu gern wissen: gibt’s die gar nicht oder sehe ich die nicht oder geht’s vordergründig nur um Kondition und etwas Spielpraxis? Sind wir wirklich bereit für die neue Saison oder brauchen wir noch etwas?
Kann Trainer Steffen Baumgart uns nun besser machen oder verwaltet er nur das, was er vorgefunden hat? Wer jetzt keine leisen Zweifel hat, den beneide ich doch um seine, beinahe religiöse, Zuversicht.
Das werden höchstwahrscheinlich drei unruhige Wochen bis zum ersten September, dann ist nämlich das Transferfenster endlich zu und wir wissen, wie die Mannschaft endgültig aussieht, meines Erachtens tut unter anderem weiterhin eine Art Spielmacher not, aber der wird, so die allgemeine Befürchtung, wohl eher nicht verpflichtet. Trotzdem: jedes Wunder ist willkommen, ganz egal, wie es aussieht - brauchen können wir es ohne Zweifel.
Zudem kriegen wir zu Anfang mit dem VfB Stuttgart und danach auswärts in Dortmund gleich zwei mächtige Brocken vor den Latz - da gilt es und da wird man dann sehen, zu was wir in der Lage sind und zu was weniger. Die Erwartungshaltung jedenfalls ist schon mal geschickt Stück für Stück runtergeschraubt worden: war das etwa Teil des Plans? Der ist dann zweifellos und ohne große Abstriche aufgegangen, größere Flausen dürfte im Moment kaum jemand haben.
Na schön, nächste Woche wird’s also ernst (und einige blühen ja erst auf, wenn’s ernst wird, so hoffe ich doch wenigstens), wenn auch mit Vorstufe, denn die erste Runde des DFB-Pokals mit Regionalligist Gütersloh kann, bei allem Respekt, noch nicht der Maßstab sein, auch der FCG setzt im Übrigen seine Generalprobe in den Sand, zu Hause verliert man gegen Fortuna Düsseldorf II. Doch auch da muss man gewinnen und wir tun uns ja gern schwer gegen vermeintlich kleinere Gegner.
Und wer weiß? Kann sein, dass wir dann alles das sehen, was uns so sehr fehlt und Sorgen macht, kann sein, dass ich dann dem Trainer ein wenig Abbitte leisten muss, weil dann Dinge offenbar werden, also im positiven Sinne, die meinem Laienauge verborgen geblieben sind. Es würde mich sehr freuen und es wäre zumindest ein Anfang.
6. August: Wer spielt beim 1.FC Union gegen Olympiakos im Stamm?
Icke: Am Sonnabend um 15.30 Uhr wird angepfiffen. Zum letzten Testspiel des 1. FC Union gegen Olympiakos Piräus. Die Griechen sind qualitativ noch einmal eine neue Hausnummer in unserem Testspiel-Programm. Sieht man sich die letzten drei Testspiele von Union an, so gingen diese allesamt verloren. Gute Voraussetzungen sehen anders aus. Also warum soll Union diesen Kick erfolgreich gestalten? Es ist zudem für die Spieler die letzte Möglichkeit sich selbst beim Trainer in den Fokus zu spielen.
Im Gegensatz zu der Defensive, die zu großen Teilen steht, sieht das offensiv ganz anders aus. Fehlende Tore, ja sogar das fehlende Aufbauspiel lassen Fragezeichen über die richtige Besetzung der offensiven Spieler beim 1. FC Union zurück. Zumal deutete Baumgart (verbal) an, dass ein junger Spieler durchaus sein Profi-Debüt feiern könnte.
Nach den Eindrücken der Testspiele können das ja nur der linke Außenbahnspieler Markgraf oder Stürmer Ali sein. Mit Sliskovic konnte zwar ein drittes Union-Talent überzeugen, der spielt aber vorzugsweise im zentralen Mittelfeld, wo der Kader sowieso schon übermäßig groß ist. Man darf gespannt sein. Wir rechnen mit folgender Start-Aufstellung gegen die Griechen: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Leite – Trimmel, Khedira, Juranovic – Schäfer, Kral – Ilic, Ansah. Burke, Jeong und Haberer sind aber nah an der Startelf dran. Hier können wirklich Trainingsleistungen (mit-) entscheiden. Skov und Kemlein kommen aus Verletzungen. Sie sind wohl noch nicht so weit. Benes und Tousart hingegen haben beim letzten Kick (Barcelona) gar nicht gespielt. Das ist jetzt kein Fingerzeig dafür, dass sie mit zur Start-Elf-Disposition stehen. Eher dafür, dass sich Spieler und Verein (noch) trennen möchten.
Dann blieben da noch Rothe, Preu, Skarke, Ljubicic, Markgraf, Nsoki, Ogbemudia und Raab. Sie alle haben sich von ihren Leistungen her – nicht für die Stammelf angeboten. Wobei man natürlich den gerade von den Junioren hochgezogenen Markgraf anders bewerten muss, wie einen erfahrenen Skarke oder einen U20-Nationalspieler Rothe. Burcu ist leider noch verletzt. Den Kader komplettieren die Keeper Stein und Klaus, die beide keine Nummer 1 – Ambitionen besitzen. Und was ist mit dem Geschrei über Doekhi? Wir erinnern uns. Voriges Jahr im August hatten wir exakt die gleiche Situation (mit teilweise anderen Vereinen). Einige Medien berichten Doekhi sei sich mit einem holländischen Verein einig. Nur dieser möchte wohl seine Ausstiegs-Klausel nicht ziehen und die Ablösesummer weiter drücken. Ich hoffe sehr, wir lassen uns nicht erpressen. Natürlich haben wohl interessierte Vereine die besseren Karten. Sie können jetzt niedrigere Angebote senden und haben immer noch den Joker – am letzten Augusttag die Klausel ziehen zu können. Letztes Jahr haben alle gejubelt, weil Doekhi seinen Vertrag verlängert hatte. Aber eben nur um 1 Jahr und mit einer viel zu lange geltenden Ausstiegsklausel. Sonst hätten wir diese unsägliche Situation jetzt nicht schon wieder. Wenn Fußball nur noch Poker ist, dann verliert man die Lust und den Spaß daran! Zurück zu Olympiakos.
Vom Kaderwert betrachtet sind sie ähnlich aufgestellt, wie wir auch. Die Griechen haben einen nominellen Wert von knapp unter 112 Millionen, wir dagegen liegen bei 122 Millionen. Unsere Stärken, sprich die wertvollsten Spieler (Leite, Doekhi, Querfeld) liegen dabei alle in der Abwehr. Bei den Griechen ist es mehr (und wahrscheinlich besser) verteilt. Hezze (12 Mio.) und Mouzakitis (12 Mio.) bilden ein starkes Duo aus 6 und 8 im zentralen Mittelfeld. Dazu haben sie mit dem jungen National-Keeper Tsolakis (10 Mio.) auch einen tollen Rückhalt im Tor. Vorn müssen wir auf den routinierten Torgaranten El Kaabi aufpassen. In der vorigen Saison erzielte er 27 (!) Tore und gab 7 weitere Torvorlagen. Und das in nur 44 Spielen. Das ist kein Zufall, in der Nationalmannschaft von Marokko hat er bereits 28 Tore in 54 Spielen erzielt. Ein Killer vor dem Tor.
Und das war es schon mit der griechischen Torgefährlichkeit? Nein! Sehr oft wird der Ukrainer Yaremchuk eingewechselt. Immerhin 63-facher Nationalspieler mit 17 Toren für die Ukraine. Und wie erfolgreich Yaremchuk bei seinen Einwechslungen im Club ist, zeigen 14 Torbeteiligungen in der letzten Saison. Dazu spielt Olympiakos immer mit zwei echten Außenstürmern. Die man in dieser Saison auch noch einmal verstärkte. Für den brasilianischen Rechtsaußen Strefezza gaben sie immerhin 8 Millionen an Ablöse aus. Ohne Zweifel sind die Griechen unser stärkster Testpartner. Es wird absolut Zeit für einen Sieg! Eisern.
4. August: Was taugt ein Gefühl - und was bringt die kommende Saison?
Unionfux: Ich gebe zu, das Gefühl ist mittlerweile trügerisch: Vor der letzten Urs-Fischer-Saison, die mit der Champions-League-Teilnahme, hatte ich ein mehr als gutes Gefühl, denn da waren namhafte Neuzugänge inklusive aktuellem deutschen Nationalspieler.
Wir hatten zu Beginn der Spielzeit die teuerste Ersatzbank ever. Wie das Ganze ausging, wissen wir alle: Der Trainer des Jahres wurde im November entlassen und der Klassenerhalt erst buchstäblich in letzter Minute gesichert. Vor der vergangenen Saison hatte ich wieder ein ziemlich gutes Gefühl: Das neue Gespann Svensson-Heldt versprach eine Rückkehr in sichere Gewässer. Doch schon kurz nach Weihnachten war Bo Geschichte, der Klassenerhalt war in der turbulenten Folge zwar nicht mehr ganz so knapp, aber nichtsdestotrotz alles andere als komfortabel.
So, da muss man natürlich das eigene Gefühl hinterfragen, wenn es zweimal so danebenliegt. Sicher, die Sportart Fussball ist weitgehend unberechenbar, daraus bezieht sie, unter anderen Aspekten, ihren Reiz. Aber es ist überaus menschlich, im Kaffeesatz lesen zu wollen, Dinge vorauszuberechnen, Verläufe abzuschätzen, sowas ist schwer abzulegen. Und deswegen gibt es natürlich auch für die kommende Spielzeit ein Gefühl - und es ist, mit seltsamer Beharrlichkeit, nicht so gut. Immer mehr frage ich mich, ob es einen wirklichen Plan für die sportliche Zukunft des Vereins gibt oder ob man nur auf die jeweiligen Entwicklungen reagieren will, mehr Amboss als Hammer sein, auch weil man eben nicht zu den Big Playern gehört.
Wer geht, wer kommt - das liegt deswegen nur sehr bedingt in unserer Hand, großes Geld kommt nicht herein, also vertrauen wir auf das Gewohnte, auf das Bewährte und das ist eine starke Defensive. Na und selbst da müssen wir uns offenbar bis zum letzten Transfertag gedulden, ob Schlüsselspieler bleiben oder gehen - und wie sie kompensiert werden können. Erstaunliche Lösungen, unentdeckte Diamanten? Fehlanzeige. Unsere Mittelfeldprobleme sind weiterhin ungelöst, zumal, wenn jemand wie Benes weiterhin nicht das Vertrauen des Trainers genießt und vielmehr kurz vor dem Abschied steht. Sechser sind da, Achter kaum, na und Zehner? Sieht dünn aus. Okay, ist in unserem Spielsystem angeblich ohnehin nicht vorgesehen. Aber was dann? Wer aus dem Kader kann denn lenken und auch mal den tödlichen Pass spielen, die überraschende Idee offerieren? Und warum versteckt er diese Fähigkeit so beharrlich?
Und da das Mittelfeld offensiv mehr als hinkt, kann man die Stärke des Sturms, wie in den vergangenen zwei Jahren, nur schwer einschätzen. Das beste Beispiel ist Tim Skarke, der beim Absteiger Darmstadt acht Treffer machte, bei uns keinen einzigen. Und so fragt man sich weiterhin: Kann dieser Tim Skarke was? Und was ist mit Ljubicic? Ist Ilic wirklich bundesligatauglich? Eins ist klar: Ein echter Chancentod sind alle drei nicht, so wenig Möglichkeiten, wie sie kriegen, so schwach, wie sie bedient werden. Doch klar ist auch: Setzt sich die offensive Harmlosigkeit der jüngeren Vergangenheit so fort, wird der Klassenerhalt noch schwerer als in den beiden Jahren zuvor.
Angesichts der starken Aufsteiger sollte ein Mindestmaß an Spielstärke und Souveränität schon vorhanden sein. Ist Horst Heldt in der Lage, diese Problematik in den verbleibenden knapp vier Wochen zu lösen? Und ist Steffen Baumgart der richtige Trainer, aus dem vorhandenen Kader das Optimum herauszuholen? Kommen die Schritte in die richtige Richtung, sind die Ideen tragfähig? Gibt es überhaupt eine Idee? Das hoffen wir alle, doch Zweifel sind angebracht, mehr denn je. Ballsicherheit (Kann man sowas nicht üben?) und Spielideen sind jedenfalls kaum zu erkennen, genauso wenig wie Abläufe und zielsichere Standards - unser Vortrag macht derzeit wenig Spaß, so wie in jüngster Vergangenheit selten.
Es fühlt sich derzeit also schwierig an, nicht so wirklich gut, doch es ist eben nur ein Gefühl - und das ist nun mal alles andere als verlässlich. Bestenfalls in die eine Richtung wie die andere, so wie wir uns vor den letzten Saisons geirrt haben, könnte es diesmal doch wieder sein. Insofern kann ja noch alles gut werden.
2. August: Déjà-vu - Auch gegen Espanyol gibt's ein 0:1
Unionfux: Und weiter geht's in Richtung Saisonstart, heute gegen den spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona, der in der letzten Saison gerade noch die Klasse halten konnte (und uns trotzdem Alex Kral nicht abkaufen wollte).
Gut 18.000 Zuschauer bei angenehmen Temperaturen in der Alten Försterei sehen das neue Heimtrikot, ganz hübsch, ein bisschen retro, rot und weiß quer-gestreift vorne und hinten weitgehend rot, kann man so machen. Und was sehen sie sonst noch? Ein Spiel wie jetzt schon zweimal gehabt: Wir bemühen uns, es gibt auch die eine oder andere Chance und am Ende verlieren wir mit 0:1. Das Gegentor ist wieder ein Strafstoß, nach vermeintlichem Foul von Leo Querfeld, nach gut einer halben Stunde. Für mich 'ne klare Schwalbe, aber das Gegentor ist auch nicht so wirklich tragisch und erwähnenswert, sondern vielmehr unsere fortgesetzte offensive Harmlosigkeit, die einen wirklich zur Verzweiflung treiben kann.
Ja, natürlich, auch hier ist es wieder nur ein Vorbereitungsspiel, aber das heißt ja nicht, dass man keine Torgefahr ausstrahlen kann. Dabei sind wir durchaus stets bemüht, aber was das heißt, weiß man ja. Hier und da blitzt mal was auf, jedoch nie genug, um daraus etwas Zählbares zu machen. Da ist keiner, der den Unterschied machen kann, alles spielt brav und bestenfalls durchschnittlich seinen Stiefel runter. Da ragt nichts heraus, eigentlich sind wir ein ziemlich angenehmer Gegner. Vielleicht können wir ja noch schnell unter der Woche gegen einen Verbandsligisten testen, um unseren Stürmern ein besseres Gefühl zu geben? Ansonsten weiß ich wirklich nicht, wie man aus den letzten drei Spielen irgendetwas schön reden könnte, außer, dass man keine Packung kassiert hat beziehungsweise hinten ganz ordentlich steht.
Doch so übersichtlich, wie wir derzeit spielen, könnte es auch in zwei Wochen gegen Gütersloh eng werden, die beinahe zeitgleich zu Hause gegen Bocholt mit immerhin 6:3 gewonnen haben und nach zwei Spieltagen die Tabelle in der Regionalliga West anführen, die sind jedenfalls gut drauf. Letztlich können wir uns nur überraschen lassen, vielleicht wird ja wirklich alles gut. Trotzdem wüsste ich gern, wie man in der Startformation auf ein Mittelfeld mit Khedira, Schäfer und eben jenem Kral (der heute noch zu den besseren Akteuren zählt) kommt - Das sind alles fleißige Spieler, die aber kaum für Offensivdrang stehen. Benes, der wohl weg will (und wohl auch weg soll), blieb jedenfalls über neunzig Minuten auf der Bank, dann hätten wir noch Jeong (der wurde nach siebzig Minuten eingewechselt) und das war's so ziemlich, was Kreativität angeht. Ansah und Burke als Neuverpflichtungen können offenbar die Qualität nicht so anheben, dass wenigstens Hollerbach kompensiert werden kann - stärker als letzte Saison sind wir jedenfalls, zumindest bis jetzt, nicht (im Übrigen auch taktisch nicht oder in Sachen Standards) oder übersehe ich da was?
Nachdem gestern meine Dauerkarte im Briefkasten lag, so ganz oldfashioned analog und ich mich über die "Weltbühne"-Werbung auf der Rückseite freute (und über den lausigen Kleber ärgerte, den man kaum abkriegt ...), wurde ich ein klein wenig positiv kribblig in Hinsicht auf die kommende Spielzeit. Heute überwiegen dann doch eher die Sorgen, schon wieder. Spätestens jetzt fange ich an zum allmächtigen Atheismo zu beten, dass die Verantwortlichen einen genialen Masterplan in der Tasche haben, der in den nächsten drei Wochen zum Tragen kommt inklusive ein oder besser zwei Unterschiedsspieler. Also: optimistisch bleiben und an das eine oder andere Wunder glauben - auch, wenn's schwerfällt. Aber auch: sich auf einiges gefasst machen, so oder so.
1. August: Espanyol kommt in unsere Alte Försterei
Icke: Am Samstag, dem 2. August 2025 ab 15.30 Uhr sind alle Ausreden vorbei. Der erste von zwei Härtetests steht an. Danach beginnen die Pflichtspiele, erst mit dem DFB-Pokal, dann in der Bundesliga. Espanyol Barcelona besucht uns bzw. sie sind schon am Donnerstag nach Berlin angereist. Das ist der Verein, zu dem wir Kral ausgeliehen und die seine Kauf-Option nicht gezogen haben, obwohl er dort Stammspieler war. Espanyol hat einen großen Namen, aber zurzeit keine große Mannschaft. Man beziffert ihren Marktwert auf 73,5 Millionen Euro. Zum Vergleich: Uns siedelt man bei 122 Millionen Euro an.
Aber trotzdem würde ich Vorsicht walten lassen. El Hilali zum Beispiel ist einer der stärksten Rechtsverteidiger in Spanien, gehört inzwischen auch zur marokkanischen Nationalmannschaft. Javi Puado ist nicht nur Kapitän und Linksaußen im Team, sondern auch Antreiber und hatte letztes Jahr 16 Torbeteiligungen. Wenn dann noch der inzwischen fest verpflichtete Roberto Fernandez als Mittelstürmer (zehn Torbeteiligungen 24/25) einen guten Tag hat, können die einen ganz schönen Wirbel veranstalten. Beweisen möchte sich auch Tyrhys Dolan. Der ehemalige englische U20-Nationalspieler stagniert aktuell bei einem Marktwert von sieben Millionen Euro und möchte seinen großen Durchbruch jetzt bei Barcelona schaffen. Weitere Stützen des Teams sind Romero (LV), Lozano und Terrats (beide ZM).
Dennoch sind wir nominal der Favorit. Auch, weil wir in der Vorbereitung schon ein Stück weiter sind als die Spanier. Die Niederlagen - ohne selbst ein Tor erzielt zu haben - gegen die beiden unterklassigen Gegner müssen der Vergangenheit angehören. Wir möchten endlich Burke über rechts sprinten sowie Ansah über halblinks zaubern sehen und in der Mitte darf Ilic jetzt anfangen Tore zu erzielen. Und Jeong darf alle Zweifler eines Besseren belehren, die da meinten, es wäre ein Fehler gewesen, ihn fest zu verpflichten. Einfach zwei wunderbare Tore vorbereiten oder eins davon sogar selber erzielen und alle sind mucksmäuschenstill und behaupten das Gegenteil.
Wir freuen uns auf ein feines Fußballspiel. Karten sind wohl noch zu haben, jedenfalls kam noch keine Meldung, es sei ausverkauft. Wer wohl im Angriff spielen dürfte, haben wir schon erwähnt. Burke-Ilic-Ansah scheinen aktuell am stärksten in Form zu sein. Tor und Abwehr sind mit Rönnow-Doekhi-Querfeld-Leite sowieso klar. Genauso wie die Außenspieler mit Trimmel und Juranovic. Einzig mit einem kleinen Fragezeichen versehen ist das zentrale Mittelfeld. Für mich hätten Khedira und Schäfer die Nase vorn. Mal schauen, ob Steffen Baumgart das auch so sieht? Eisern.
29. Juli: Auch gegen einen Drittligisten reicht es nicht - 0:1 gegen Schweinfurt
Unionfux: Die gute Nachricht zuerst: wir erspielen uns gegen den Drittligaaufsteiger Schweinfurt 05 wesentlich mehr Chancen als gegen Fürth. Die schlechte Nachricht: wir verlieren auch hier mit 0:1. Meinetwegen nur durch einen eher fragwürdigen Elfer, aber trotzdem - verloren ist verloren.
Natürlich, auch hier haben wir wieder ein Testspiel und die Schnüdel (Spitznamen gibt’s) spielen schon am Sonntag bei Viktoria Köln um Punkte, sind also schon wesentlich weiter im Training. Aber wir reden hier auch von einem Drittligisten, der nach vielen Jahren in Liga vier gerade wieder den Sprung nach oben geschafft hat. Klar, die Schweinfurter können auch Fussball spielen, aber ein gutes Gefühl kann das nun beim besten Willen nicht erzeugen.
Ich hoffte ja, die Mannschaft will sich nach der Niederlage in Fürth rehabilitieren, aber so sieht es nicht gerade aus. Die erste Hälfte ist ähnlich blutarm wie gegen Fürth, allein Kral hat eine gute Chance, aus der er aber zu wenig macht. Die Schweinfurter können das Spiel offen gestalten, auch, wenn wir natürlich mehr Ballbesitz aufweisen können, doch gerade bei der Doppelchance nach einer Stunde müssen Keeper Yannic Stein und Christopher Trimmel auf der Linie schon alles aufbieten, um einen Rückstand zu verhindern. Zehn Minuten später unsere beste Gelegenheit, doch Preu übersieht den völlig freien Ilic in der Mitte und semmelt lieber aus spitzem Winkel den Torwart an. Zehn Minuten vor Schluß erwischt Doekhi einen Schweinfurter Angreifer dann leicht am Schienbein und nach kurzem Nachdenken fällt der hin, für mich zu wenig für einen Strafstoß, aber der Schiedsrichter sieht das anders und so kann Thomann den Elfer souverän gegen den eingewechselten Matheo Raab zum einzigen Treffer des Tages versenken. Danach kommen noch Ilic, Ansah und Doekhi zu Möglichkeiten, aber es bleibt bei der knappen Niederlage und auch die ist nicht unbedingt unverdient. Der Schweinfurter Torwart hat zwar einen guten Tag erwischt, Wunderdinge jedoch muss er nicht gerade vollbringen, denn den richtigen Punch haben wir nicht wirklich zu bieten - wieder mal nicht. Was soll man jetzt von alldem halten? Alles nur auf die schweren Beine schieben? Die haben andere Bundesligisten auch und die verlieren auch nicht reihenweise gegen unterklassige Gegner.
Noch muss es zwar keine endgültigen Antworten geben, aber Fragen gibt’s auf jeden Fall genug und die wichtigste davon lautet: reicht das aus für eine entspannte Bundesligaspielzeit, sowohl taktisch als auch personell?Gut, wir kennen das: in den Vorbereitungsspielen wird alles in Grund und Boden geschossen, es entsteht eine trügerische Sicherheit und im Ernstfall versagt die Mannschaft trotzdem. Also, die trügerische Sicherheit haben wir schon mal nicht. Vielmehr ist man etwas ratlos, denn sowas wie Spielfreude war zumindest in den letzten drei Spielen nicht so wirklich zu entdecken, ja nicht mal individuelle Klasse, die in einer Einzelaktion zum Tor führt. Kann schon sein, dass die noch kommen (also Spielfreude und individuelle Klasse), nur woher so plötzlich?
Jetzt sollte man bei den beiden Generalproben gegen Espanyol Barcelona und Olympiakos Piräus schon sehr genau hinschauen, ob sich da irgendeine wesentliche Besserung einstellt, ob langsam eine Handschrift des Trainers zu erkennen ist, ansonsten muss man wohl eine weitere Saison wackeres Gewurschtle befürchten, verbunden mit der Hoffnung, dass es bittebitte drei andere Truppen gibt, die noch weniger zustande kriegen. Nach einem wirklichen Plan sieht das alles jedenfalls nicht aus oder aber er wird bis jetzt sehr geschickt verborgen. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass das Transfertheater um Leite und Doekhi weiterhin völlig offen ist und dann ja auch noch adäquater Ersatz hersollte, der sich zudem noch einspielen muss - nun ja. Im Moment wirken die Probleme bei den Himmelblauen noch weitgehend ungelöst, viel Zeit bleibt nicht mehr.
Nur eins ist schon mal geklärt: die Viererkette ist erstaunlicherweise, da sie doch zu Baumgarts erklärten Heiligtümern gehört, vom Tisch und das, soweit das überhaupt geht, ganz offiziell. Und zwei neue Trikotsätze kommen auch noch, eins davon in den garantiert richtigen Farben. Na immerhin. Und was den Rest angeht, so bleiben wir notgedrungen erstmal im Hoffnungsmodus, darin sind wir ja zum Glück ziemlich geübt.
29. Juli: Steht der Union-Kader so?
Icke: Heute am Dienstagnachmittag wird das letzte Mal gegen einen „kleinen Gegner“ - Schweinfurth - getestet. Bevor es dann am 2. und am 9.August gegen Espanyol Barcelona und Olympiakos Piräus geht. Der Auftakt zum Pflichtspielprogramm beginnt für den 1.FC Union dann am 15.8. beim FC Gütersloh im DFB-Pokal. Am 23.8. eröffnet Union mit seinem Heimspiel gegen Stuttgart die neue Meisterschafts-Saison. Es geht jetzt also Schlag auf Schlag. Zwei Tests gegen renommierte Gegner und dann beginnt der Ernst der neuen Saison.
Ist denn die Mannschaft schon startklar? Da muss man wohl daran zweifeln. Das letzte Testspiel ging gegen einen unterklassigen Gegner (Fürth) verloren. Der Kader ist mit immer noch 29 Spielern zu groß. Etliche Spieler haben keine echte Einsatz-Chance in den Punktspielen, einige Positionen (Mittelfeld und Tor) sind zu üppig besetzt. Im Tor (Rönnow), in der Abwehr (Doekhi, Querfeld, Leite) und auf den Außenbahnen (Trimmel, Juranovic), sowie auf der "9" (Ilic) und der "6" (Khedira) scheinen 8 Spieler für eine Stammformation gesetzt zu sein. Für die anderen zwei Positionen ganz vorn streiten sich wohl Burke, Ansah und Jeong. Bliebe noch die "8" zur Disposition. Dort gibt es das größte Gedränge. Hoffnungen machen sich (sortiert nach Einsatz-Chancen): Schäfer, Haberer, Tousart, Kral und Benes. Und wenn Kemlein wieder gesund ist, wäre er der 6.Spieler (!), der sich auf dieser Position bewirbt. Man muss kein Experte sein, um zu erkennen, dass hier 2 bis 3 Spieler zu viel im Kader sind. Zumal in den Testspielen der erst 16-jährige Sliskovic (aus der eigenen A-Jugend) ebenfalls auf dieser Position überzeugen konnte.
In unseren vorderen Reihen konnten Ljubicic und Preu in der Vorbereitung bisher nicht überzeugen. Es wäre wohl gut, Preu noch einmal zu verleihen und für Ljubicic einen Abnehmer zu finden. Hinter Ilic, Ansah, Jeong und Burke hat Union ja auch noch Skarke und Burcu, so er bald wieder einsatzfähig ist. Und auch der 17-jährige Ali aus der A-Jugend konnte mit seinen Tempo-Dribblings durchaus gefallen. 7 Profis plus ein verheißungsvolles Talent reichen für die Abteilung Attacke.
Jetzt haben wir über Positionen und Quantität gesprochen. Aber noch nicht über die Qualität des Kaders. Auf der Torwart-Position und in der Abwehr sind wir – jedenfalls in der Stammformation – glänzend besetzt. So keiner mehr geht. Auf den Außenpositionen werden wir auch keine Probleme bekommen. Hinter Trimmel und Juranovic können wir hier auch noch Skov, Rothe, Nsoki, Preu (wenn er bleibt) oder sogar den 19-jährigen Neu-Profi Markgraf aufbieten, der von unseren Junioren eine Etage aufrückte (und in den Testspielen stark spielte). Selbst Haberer und Schäfer haben schon "Außenbahn" bei uns gespielt. Und in der A-Jugend wartet mit dem 18-jährigen Prosche noch ein DFB-Nationalspieler, der bevorzugt "rechts" spielt. Wir haben wohl alle Positionen mehrfach besetzt. Mit Ogbemudia wartet noch ein junger Innenverteidiger auf Spielzeit. Und Neuzugang Nsoki möchte auch um einen Platz in der Abwehr kämpfen. Kral wurde mehrfach als Innenverteidiger in der Vorbereitung getestet. Ebenso Rothe.
Und hinter Keeper Rönnow gibt’s ein Hauen und ein Stechen. Neuzugang Raab möchte die Nummer 1 werden. Stein und Klaus wollen aber auch – wenigstens die Nummer 2 sein. Und aus dem Nachwuchs gehört Welsand zu Deutschlands erweitertem U18-Kader. Wisbereit – ebenfalls aus unserer A-Jugend – hat sogar schon zwei Länderspiele für die U18 Deutschlands absolviert. Wir haben überall genug gute Spieler in der Breite, neuerdings sogar mehrere gute Talente dazu – aber es fehlen gerade im Mittelfeld und im Angriff Führungsspieler. Im letzten Testspiel gegen Fürth konnte man es gut beobachten. Da setzt sich keiner „den Hut“ auf und kreiert gute Spielzüge oder verabreicht dem Gegner zusätzliches Adrenalin durch überraschende Pässe. Ein Andrich, Kruse, Becker, Awoniyi oder ein Aaronson, die allesamt auch mal für Überraschungen gut waren oder ein Spiel allein entscheiden konnten … sind weit und breit nicht in Sicht.
Union braucht noch einen Spielmacher und einen zweiten Top-Stürmer. Man könnte jetzt auf Ansah hoffen, der alle Voraussetzungen mitbringt. Eber eben noch nicht so weit ist. Oder sogar auf Burcu und/oder Ali? Talente haben wir genug. Aber es ist eben ein Risiko, was wir dabei eingehen. Jeong kann an einem guten Tag alles, aber Konstanz hat er noch nicht gezeigt. Und Burke ist genauso eine Wundertüte. Schafft er es die letzten 10 guten Bremen-Spiele bei uns zu verlängern oder verfällt er danach wieder in die durchschnittliche Form der Jahre davor? Ohne wirkliche weitere Qualitäts-Neuzugänge geht Union ein großes Risiko ein. Das kann gut gehen, wenn 1,2 Spieler noch groß aufblühen, es kann aber ebenso auch schief gehen. Lassen wir uns von Horst Heldt überraschen. Vielleicht kommen seine großen Joker ja noch? Eisern.
27. Juli: Etwas ernüchternde Testspielniederlage in Fürth
Unionfux: Vielleicht ist ja die Spielvereinigung Greuther Fürth nicht unbedingt unser Angstgegner, aber er zählt definitiv nicht zu unseren bevorzugten Kontrahenten und das ist bei unserem Testspiel am Samstag nicht zu übersehen.
Sicher, es ist so ein wenig wie am vergangenen Wochenende, soll heißen, auch Fürth steht nur eine Woche vorm Saisonauftakt, am Sonntag empfängt man den Aufsteiger aus Dresden. Nichtsdestotrotz ist das schon ziemlich wenig, was wir in der ersten Hälfte vor immerhin knapp sechseinhalbtausend Zuschauern so anbieten und dabei treten wir schon mit einer Startelf an, in der sich wohl jeder Akteur als Stammspieler sieht.
Schon nach drei Minuten kann Rönnow einen Schuss aus der Drehung von Hrgota gerade so an den Pfosten lenken. In der Folge kommt von beiden Seiten wenig, erst kurz vor der Pause hat Ansah so etwas wie eine Chance, aber so richtig gefährlich wird's auch hier nicht - der Pausenpfiff ist fast eine Erlösung. Wenige Minuten nach der Pause zwingt Juranovic den Fürther Schlussmann zu einer Parade, den Abpraller setzt der eingewechselte Trimmel volley ans Außennetz.
In Führung gehen dann doch die Gastgeber, Doekhi köpft einen Freistoß raus, doch Hrgota nimmt den geklärten Ball an der Strafraumgrenze direkt und schlenzt ihn unhaltbar ins lange Eck - und das mit seinem schwächeren Fuß - alle Achtung. Und es dauert geschlagene weitere zwanzig weitere Minuten, bis wir wieder eine Chance durch Skarke haben, aber dabei bleibt es dann leider auch. In der Schlussviertelstunde hat nur noch Fürth einige vielversprechende Gelegenheiten, die beste davon können Tousart und Leite gemeinsam gerade so zunichte machen: Kurz vor Schluss wird der Fürther Angreifer Sillah im letzten Moment erst vom einen gestört und dann vom anderen der Ball vom Fuß gegrätscht.
So bleibt es bei der knappen Niederlage, die ist jedoch vollkommen verdient. Nun ist eine Testspielniederlage kein Beinbruch und ja, Trainingslager und schwere Beine und der Gegner schon wesentlich weiter in der Vorbereitung - gleichwohl hat so eine Leistung gegen einen mittelprächtigen Zweitligisten schon etwas zu sagen und irgendwie nicht so richtig Gutes. Abwehrtechnisch haben wir zwar nicht allzu viel zugelassen, so ein Sonntagsschuss ist eher schwer zu verteidigen und kann schon mal passieren, aber wie wenig wir offensiv anzubieten haben, wie sehr Tempo, Ideen und Durchschlagskraft fehlen, ist schon bedenklich - vor allem, da dieses Problem mittlerweile sattsam bekannt ist und uns seit den letzten zwei Jahren in geradezu nerviger Kontinuität begleitet.
Wie gesagt: Es ist ein Testspiel, mitten in der heißen Trainingsphase, es gibt noch keine Punkte zu verteilen, eigentlich ist nichts passiert. Doch klar ist auch: Da muss was passieren und man sollte unbedingt in Erwägung ziehen, dass uns möglicherweise noch etwas offensive Qualität fehlt, vornehmlich hinter den Spitzen. Sonst könnte uns eine weitere schwierige Saison bevorstehen, mit mehr Spannung, als uns lieb ist und zwar mit Ansage. Die Zeichen zu ignorieren und voller Optimismus zu hoffen, das schon alles besser wird, wenn's erst mal ernst wird, wäre schon etwas fahrlässig. Denn besser wird es zweifellos, aber ob es auch gut genug wird, das kann man schon bezweifeln. Und dass die Mitkonkurrenten in der Liga nicht schwächer geworden sind, davon kann man wohl ausgehen.
Noch ist es nicht zu spät, an entscheidenden Stellschrauben zu drehen, hoffen wir mal, dass das auch geschieht, auch wenn's natürlich leichter geschrieben ist als getan. So, Ende der Panikmache - am Dienstag gegen Schweinfurt kann die Mannschaft mich schon, zumindest teilweise, Lügen strafen …
24. Juli: Trainingslager mit Neuzugang
Unionfux: Seit gestern ist die Mannschaft wieder aushäusig, das diessommerliche Trainingslager führt weder nach Österreich noch nach Spanien, man schlägt bis nächsten Freitag seine Zelte in Herzogenaurach auf, im sogenannten Adidas Homeground - zu Gast bei Freunden also bzw. beim Ausrüster, was gut genug ist für die Nationalelf, wird für uns auch reichen.
Zweimal wird ganz in der Nähe getestet, am Samstag bei Greuther Fürth (die gerade dabei sind, den Namenszusatz streichen zu lassen und sich wieder traditionell SpVgg Fürth zu nennen) und am Dienstag beim Drittliga-Aufsteiger 1. FC Schweinfurt.
Nicht mit dabei sein kann Livan Burcu, dessen Verletzung am Sprungelenk aus dem zweiten Freundschaftsspiel in Ahrensfelde doch schwerwiegender war und der deswegen gestern operiert wurde - gute und schnelle Besserung, hoffentlich sehen wir ihn noch in diesem Jahr wieder auf dem Platz.
Dagegen sind die beiden Youngster Sliskovic und Ali ebenfalls an Bord, gerade letzterer hatte sich in den letzten Testbegegnungen ja auffällig hervorgetan, gut, dass er gleich auf hohem Niveau weitermachen kann. Vielleicht reicht es ja zeitnah schon für die ersten Bundesligaminuten? Andererseits: der Junge wird im Dezember erst achtzehn, also immer langsam, aber träumen wird ja noch erlaubt sein, oder?
Außerdem ist Stanley Nsoki, der schon seit ein paar Tagen erwartete Neuzugang aus Hoffenheim, endlich eingetroffen, aber auch er muss erst noch eine muskuläre Verletzung auskurieren. Für uns ist dieser skeptisch beäugte Transfer im Grunde kein allzu großes Risiko, der schnelle Innenverteidiger ist nämlich vorerst ausgeliehen, es existiert allerdings eine Kaufoption über drei Millionen Euro, eine mehr als machbare Summe, sollte der Junge einschlagen, besonders, wenn man bedenkt, dass Hoffenheim vor drei Jahren stattliche zwölf Millionen nach Brügge überweisen musste.
Der erste (Video)Eindruck ist jedenfalls sympathisch, und sportlich hoffen wir mal das Beste, denn die Leistungen der letzten Jahre waren eher überschaubar, deswegen auch der dramatische Preisverfall. Kriegt man den Jungen allerdings wieder in die Spur, reden wir hier von einem absoluten Schnäppchen. Denn klar ist doch auch: Wenn Nsoki in Hoffenheim voll eingeschlagen hätte, wäre er wohl kaum in unserer Reichweite. Insofern - alles richtig gemacht. Wie richtig, das kann ohnehin nur die Zukunft zeigen, doch in der Vergangenheit haben wir ja mit solchen Transfers (ich nenne solche Spieler immer etwas flapsig "angeschlagene Ware") häufiger nicht so falsch gelegen.
In Sachen Doekhi gibt es weiterhin lediglich Gerüchte, so soll Feyenoord Rotterdam interessiert sein, und auch bei Diogo Leite gibt es nichts Neues, es erinnert unwillkürlich an den letzten Sommer, wo ja auch werweißnichtalles interessiert war und letztendlich beide bei uns blieben. Nur diesmal stehen wir ja bekanntlich ein Jahr vor den jeweils auslaufenden Verträgen, deswegen steht das Ganze schon ein wenig unter Druck. Aber wer weiß, vielleicht verlängern ja auch beide bei uns, ist zwar eher unwahrscheinlich, aber nicht undenkbar.
Dem Vernehmen nach sollen wir uns außerdem für Aurelio Buta von Eintracht Frankfurt interessieren, die rechte Außenbahn könnte ja auch noch zu einer Baustelle werden, sollte uns Juranovic tatsächlich verlassen. Insgesamt überschlägt sich der Transfermarkt jedoch im Moment nicht gerade, Geduld ist also weiterhin angesagt, sowohl bei den Zu- als auch bei den Abgängen, auch wenn's in drei Wochen ja schon losgeht, im DFB-Pokal mit der Auswärtsaufgabe in Gütersloh und eine Woche darauf dann richtig, nämlich der Bundesligaauftakt zu Hause gegen Stuttgart.
21. Juli: Linz und Wien - Sieg und Remis
Unionfux: Nach den ersten beiden Testspielsiegen in Brandenburg und Ahrensfelde wartete am vergangenen Wochenende schon ein etwas anderes Kaliber auf uns. Zuerst waren wir am Samstag zu Gast beim LASK Linz, Vorjahressiebter der österreichischen Bundesliga, in dessen Aufgebot zwei Namen besonders ins Auge fallen: Zuerst einmal Florian Flecker, der in unserer ersten Bundesligasaison zwar in unserem Kader stand und auch sechsmal auf der Bank saß, aber dann doch keine Minute gespielt hat, bevor er nach Würzburg weiterzog und, immerhin, Deutschlands Fussballer des Jahres 2016, Jerome Boateng.
Vor sechseinhalbtausend Zuschauern gewinnen wir mit 2:0, nach Toren von Tousart, der eine Juranovic-Ecke über Umwege vor der Pause einköpft und Ansah, der nach einer guten Stunde den gegnerischen Keeper stresst, sodass der ihn schließlich anschießt und der Ball ins Tor prallt. Eigentlich ein typischer Sommerkick bei hohen Temperaturen ohne gravierende Höhepunkte, relativ effektiv. Dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass die Österreicher schon in einer Woche mit dem Punktspielbetrieb beginnen und unsere Jungs erst seit gut zwei Wochen im Training stehen. Das unbestritten Beste an diesem Spiel ist die Tatsache, dass Robert Skov nach langen fünf Monaten endlich wieder auf dem Platz steht, sicher noch nicht bei vollen hundert Prozent, aber mit ihm ist wieder zu rechnen - sehr erfreulich!
Am Folgetag waren wir dann bei Rapid Wien zu Gast, mit Sicherheit für Christopher Trimmel und Leo Querfeld kein Spiel wie jedes andere, haben doch beide erfolgreich beim österreichischen Rekordmeister (der letzte Titel liegt aber auch schon siebzehn Jahre zurück) gespielt und die beiden Heimkehrer stehen, gemeinsam mit dem Wiener Schlussmann Hedl, als einzige die vollen neunzig Minuten auf dem Feld.
Wieder gehen wir, vor diesmal knapp zwanzigtausend Fans, davon bestimmt anderthalb- bis zweitausend Unioner (nicht schlecht für ein so weit entferntes Vorbereitungsspiel!), kurz vor der Pause in Führung. Ilic setzt sich im Zusammenspiel mit Schäfer gut auf rechts durch, seine Flanke kann der Rapid-Torwart nicht festhalten und Skarke steht richtig und staubt aus spitzem Winkel ab.
In der zweiten Hälfte überlassen wir dann dem Gastgeber weitgehend das Spiel, erwähnenswert ist lediglich ein gekonnter Lupfer von Ansah auf Ali, dessen Volley aber der Wiener Keeper entschärfen kann. Nach siebzig Minuten gleicht Rapid aus, Mbuyi drückt eine Eingabe von Radulovic mit der Brust über die Linie. Außerdem rettet Trimmel noch nach einer Unsicherheit von Klaus auf der Linie und Radulovic schießt einen Freistoß an den linken Pfosten, aber es bleibt schlussendlich beim Unentschieden, wobei man sagen muss, dass die Stimmung im Stadion durchweg wesentlich besser als das Spiel ist. Insgesamt sind also die beiden Auswärtspartien nicht unbedingt großartig, aber auch nicht so schlecht. Was man jetzt davon ablesen kann - nun ja, nicht allzu viel. Es werden ein paar Sachen ausprobiert, wie etwa Tom Rothe in der Innenverteidigung. Auffällig ist vielleicht, dass nur Yannic Stein von allen Keepern keine Spielzeit bekommen hat, das könnte ein Fingerzeig auf seine Zukunft sein: Er wird wohl abermals verliehen werden. Und, besonders in Wien unübersehbar, unser Mittelfeld braucht unbedingt mehr Kreativität. Gebetsmühle, ick hör dir leiern …
Na, und sonst? Angeblich stehen wir unmittelbar vor der Ausleihe des Innenverteidigers (kann aber auch links spielen) Stanley Nsoki, der den Hoffenheimern vor drei Jahren noch stattliche zwölf Millionen Ablöse wert war. Dass uns der Mann in der vorletzten Saison mal ziemlich unangenehm aufgefallen ist (die Älteren unter uns werden sich erinnern) - geschenkt. Viel problematischer ist jedoch, dass die letzten drei Jahre eher durch Verletzungen und schwache Leistungen geprägt waren. Anscheinend trauen wir uns zu, den eigentlich talentierten Spieler, der einst bei PSG ausgebildet wurde, wieder in die Spur zu bringen, wohl deswegen ist dem Vernehmen nach auch eine Kaufoption vereinbart. Also bleibt das Risiko eher klein, aber ein mulmiges Gefühl kann man doch nicht ganz verhehlen. Doch letztlich ist es wie immer: Wir werden sehen.
18. Juli: Die neue Bundesliga-Saison wird spannender und enger
Icke: Mit dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln kommen zwei echte Traditions-Dinos wieder zurück in die 1. Bundesliga. Das heißt auch, die Bundesliga wird wieder attraktiver, spannender und es werden mehr Zuschauer kommen. Bei beiden Klubs ist die Hütte immer voll. Das wird aber wohl auch heißen, es wird enger. Vor allem in der Mitte und unten.
Besodners der HSV bastelt sich da gerade eine starke Mannschaft zusammen. Deren Zugänge Philippe und Remberg wollten wir wohl auch haben. Sie gingen zum HSV. Dazu der Ex-Berliner Torunarigha und natürlich Poulsen. Dazu noch der Argentinier Capaldo. Das sind schon gute Transfers.
Aber auch der 1. FC Köln holte mit Ache einen unserer Wunschspieler. Dazu den starken Johannesson. Und per Leihe Kaminski (Wolfsburg) und Krauß (Mainz). Von Bröndby kam das Zweikampfmonster Sebulonsen. Den hätten auch einige gern bei Union gesehen. So war es zu lesen. Mit Zieler holten sie zudem noch einen starken Torwart mit Länderspielerfahrung.
Neben Köln und dem HSV werden wir uns vor allem mit Bremen, Hoffenheim, Mainz, Gladbach und Augsburg duellieren. Heidenheim und St. Pauli - mit den bis dato kleinsten Marktwert-Volumina - gelten als am stärksten abstiegsgefährdet. Das sind mit uns insgesamt zehn Vereine, die als erstes Ziel den Nicht-Abstieg auf der Brust zu stehen haben. Auch wenn das einige nicht zugeben (wollen).
Bremen lieh den Ösi-Nationalspieler Wöber, Augsburg gab schon 14,7 Millionen für Zugänge aus. Mainz hat wegen dem Burkardt-Transfer für 21 Millionen eine prall gefüllte Kriegskasse. Sie konnten es sich daher locker leisten, uns Hollerbach für zehn Millionen abzuluchsen. Gladbach holte das Mega-Talent Castrop aus Nürnberg und die Rechtsverteidiger-Kante Diks aus Kopenhagen. Und Hoffenheim hat ja wie immer mal gar keine Finanz-Sorgen. Hat doch Milliardär Hopp gerade mal wieder 80 Millionen rüberwachsen lassen. Wollte er zwar nicht mehr machen, aber was interessiert ihn sein Geschwätz von gestern. Für Avdullahu, Machida und Zeitler sind davon schon mal fast 14 Millionen weg. Dazu holten sie Bernardo, der ja auch einmal auf unserer Wunschliste stand. Und mit Lemperle nahmen sie den Kölnern einen ihrer Aufstiegsgaranten ab. Kein Wunder, wenn Geld keine Rolle spielt. St. Pauli und Heidenheim haben, so wie man es gewohnt ist, auch noch keine verrückten Transfers realisiert.
Trotzdem reihen wir uns (insgesamt) da noch ganz ordentlich ein. Für Ilic, Jeong, Raab und Ansah haben wir auch schon 14,4 Millionen für Neuzugänge in die Hand genommen. Dazu Burke den Bremern ohne Ablöse abgeluchst. Und trotzdem, nimmt man einmal die Leichtgewichte Heidenheim und St. Pauli beiseite und ebenso die Aufsteiger Köln und den HSV, haben wir mit knapp unter 120 Millionen den schwächsten Kaderwert in der Bundesliga. Die Frage, die sich dabei aber auch stellt: Haben wir uns wirklich in der Spitze verstärkt oder nur in der Breite? Bei Ilic dürfen wir hoffen, dass er auch weiter Tore kann. Und sicherlich ist Ansah ein großen (und technisch starkes) Talent. Aber auch er braucht, um uns relevant helfen zu können, eine weitere Leistungssteigerung. Ob die letzten fünf oder sechs guten Spiele von Burke reichen und er diese Form konservieren konnte? Wir werden es sehen. Leichte Zweifel habe ich. Gleiches gilt auch für Jeong. Über gute Ansätze und ein paar gute Szenen kam er nicht hinaus. Zwei oder drei wirklich starke Spiele hintereinander habe ich von ihm noch nicht beobachten können. Hoffen wir auf eine Stabilisierung bei ihm und das sich seine Verpflichtung als richtige Entscheidung herausstellt.
Wie beurteilen wir die bisherigen Investitionen der zweiten Tabellenhälfte der Bundesliga? Alle sind (wie auch in der Wirtschaft) zurückhaltend. Halten - wo es geht - ihr Geld zusammen. Kapriolen sieht man nirgendwo. Unvernünftiges auch nicht. Wenn man einige DFB-Entscheidungen in letzter Zeit kritisch anschaut, erkennt man schon Parallelen zur aktuellen Politik. Am interessantesten ist es noch Frank Schmidt in Heidenheim "bei der Arbeit" zu beobachten. Der hat bisher einen Spieler aus der Jugend von Bayern geliehen (Ibrahimovic) und zwei Talente aus seiner eigenen Jugend hochgezogen. Ähnlich hatte er voriges Jahr reagiert, als man ihm seine ganzen Stars (Beste, Kleindienst, Dinkci) wegkaufte. Da verpflichtete er fast nur Spieler ohne Namen (Scienza aus Ulm war wohl das Paradebeispiel) und schaffte den Klassenerhalt. Das hielten vorher viele für unmöglich. Es wird zu dieser aktuellen Saison noch einiges passieren. Bislang jedenfalls halten viele ihr Geld zusammen. Es liegt aber überall auch an den nervigen Poker-Spielen. Man kann ja, so man es realistisch betrachtet, Heldt kaum noch einen Vorwurf machen, dass er etliche Spieler bei uns nicht loswird, wenn alle ihre Portemonnaies geschlossen halten. Eisern.
16. Juli: Jetzt mal Butter bei die Fische
Icke: Leite und Doekhi spielen (noch) bei uns. Beide sind die mit Abstand wertvollsten Spieler des 1. FC Union. Angeblich haben beide nur noch einen Vertrag bis 2026. Angeblich hat mindestens einer der zwei zusätzlich noch eine Ausstiegsklausel. Wahrscheinlich ist, dass beide eine Klausel im Vertrag haben. Angeblich sollen rund ein Dutzend Vereine aus ganz Europa hinter den beiden Spielern her sein. Darunter auch einige Elite-Top-Klubs. Die "wenns und abers" dieser Kriminal-Doku sind ellenlang. Und ganz ehrlich, dem geneigten Union-Fan und -Sympathisanten macht das (jährlich wiederkehrende) Theater um die beiden Spieler keinen Spaß mehr. Da dachte man, mit der Vertragsverlängerung von Doekhi im Jahr 2024 sei das Thema dann mal mittelfristig geklärt. Nö, ein Jahr später geht's wieder los, eben weil wahrscheinlich nur ein Zweijahresvertrag mit Doekhi geschlossen wurde.
Unsere Omas und Opas lehrten uns: "Lieber ein Schrecken mit Ende, als ein Schrecken ohne Ende". Für mich habe ich entschieden. Ich habe das Theater satt. Sollen die beiden Spieler sich äußern, wohin sie gehen wollen. Und dann können die wirklich interessierten Klubs zeitnah entscheiden, ob diese dann eine situationsbezogene faire Ablöse bezahlen wollen, oder auch nicht. Diese immer andauernden Pokerspiele nerven nur noch und sind - aus meiner Sicht - auch ein unwürdiges Verhalten aller Beteiligten. So sie wirkliche Union-Idole werden möchten - wie es ein Matthies, Sigusch oder Hendel sind - sollen sie den Kugelschreiber zur Hand nehmen und beide einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Gern auch mit Ausstiegsklauseln jenseits der 20 Millionen. Oder aber jetzt Farbe bekennen.
Gleiches gilt aber auch für unseren Verein. Wir glauben, es ist clever, die letzten zwei oder drei Millionen in diesem Pokerspiel noch herauszuquetschen. Das glauben aber auch nur wir. Ein oder zwei Last-Minute-Abgänge (dieser lebenswichtigen Qualität) könnten uns das Genick brechen. In Form einer nicht vorhandenen bundesligatauglichen Abwehr, die zudem dann auch noch nie zusammengespielt hat. Nicht einmal in einem Testspiel. Weil die ja dann vorbei wären. Zudem hält die Welt nicht den Atem an, nur weil der 1. FC Union Berlin eventuell noch zwei gute Verteidiger zum Ende der Wechselperiode bräuchte. Nee, das passiert nicht. Die richtig interessanten (teils ablösefreien) und sehr guten Verteidiger sind längst vom Markt. Die warten nicht auf vielleicht eintretende Veränderungen in unserem Pokerspiel. Lieber Verein, liebe Spieler - bitte jetzt mal Butter bei die Fische!
Haben wir denn überhaupt bezahlbare Alternativen für diese beiden Spieler? Das wird schwer, sehr schwer. Im Marktwertbereich zwischen 13 und 17 Millionen Euro, in dem sich beide Spieler befinden, können wir andere gleichwertige Spieler nicht bezahlen. Da brauchen wir nicht mal drüber nachzudenken. Aus der Bundesliga sowieso nicht. Schauen wir dabei ins Ausland, haben wir wieder das Risiko, ob diese Spieler dann auch im deutschen Oberhaus funktionieren. Bliebe nur noch, routinierte Spieler zu holen. Auf einen Kevin Schlotterbeck als Leite-Ersatz wies ich schon mal hin. Eben auch, weil dieser Transfer möglich erscheint. Für Doekhi kämen Pieper und/oder Marvin Friedrich in Frage. Beide sind nicht superglücklich in ihren Vereinen und haben nur noch ein Jahr Vertragsdauer. Wahrscheinlich würde es sogar Sinn ergeben - die entsprechenden Abgänge vorausgesetzt - alle drei zu verpflichten. Zusammen mit Querfeld hätten wir dann vier solide Verteidiger und ein Talent (Ogbemudia) zur Verfügung. Zur Not auch noch "Umschüler" Rothe. Es wäre schön, wenn wir hier bald Klarheit haben. Eisern.
14. Juli: Die ersten zwei Testspiele vom 1. FC Union taktisch betrachtet
Icke: Mit einem 9:1 Sieg startet der 1. FC Union am Samstag sein Testspielprogramm. Gewonnen wurde beim Brandenburger SC 05. Standesgemäß, wie man sagen würde. Kann man dem Spiel aber trotzdem Erkenntnisse abringen? Schauen wir uns die Formationen an.
Union startete im 3-4-3. Rönnow begann im Tor. Davor eine völlig neu zusammengewürfelte Dreierkette mit Ogbemudia-Kral-Rothe. Das Experiment mit Rothe in der Dreierkette wagte Baumgart schon einmal. Wenig erfolgreich. Auch diesmal war die Abwehrkette nicht immer sattelfest. In der 2. Halbzeit brachte Baume dann Jaeckel-Doekhi-Leite als Dreierkette und Klaus für Rönnow im Tor. Das war dann schon ein wenig gefestigter.Die rechte Außenbahn beackerte in HZ1 Skarke. Für ihn kann dann später Preu. Beide rissen keine Bäume aus. Auf links begann Markgraf, dann kam Juranovic.
Ex-Juniorenspieler Markgraf machte ein gutes Debüt. Aber es fällt schon auf, dass Baume anscheinend Rothe zum linken Innenverteidiger umschulen möchte. Juranovic soll anscheinend links auf der Außenbahn bleiben. Der Grund kann eigentlich nur sein, das Trimmel auf seiner angestammten rechten Seite zu stark für die Bank ist. Alle anderen Positionswechsel würden sonst keinen Sinn ergeben. Mit Khedira und Schäfer ließ Baume im Zentrum eine 6 und eine 8 auflaufen. Im zweiten Durchgang spielten dort Tousart und Sliskovic (A-Jugend). Alles ganz ordentlich, nur eben kein neues Personal. Und somit auch keine kreativ neuen Ideen in unserem Spiel. So jedenfalls wird es auch in der kommenden Saison sehr schwer, Steckpässe zu integrieren oder auch einmal länge Bälle, die wirklich im „Lauf“ landen. Im Dreirsturm begannen Burke-Ilic-Ali. Burke sah man kaum, aber der palästinensische Linksaußen aus unseren Junioren Ali zeigte uns ein starkes Debüt. Vier Einsätze für die U20 von Palästina hat der 17-jährige schon absolviert. Im zweiten Abschnitt spielten dann Ansah-Ljubicic-Burcu. Die Show stahl aber allen – Illic. Vier Tore steuerte er bei. Was fiel dabei auf? Ilic behielt – wie zum Schluss der letzten Saison – seine Fähigkeit, sehr oft genau richtig zu stehen. Dafür scheint er ein angeborenes Talent zu haben, weil lernen kann man das kaum.
Burcu konnte ebenfalls zeigen, dass er um einen Stammplatz kämpft. Zeigte gute Ansätze. Die hochgelobten Ansah und Burke konnten dagegen noch nicht überzeugen, blieben blass.Heute am Sonntag testeten wir gegen Grün-Weiss Ahrensfelde. Unsere ehemalige Sechs Schmiedebach ist hier der Trainer. Diesmal startete Raab im Tor. Davor begann mit Ogbemudia-Querfeld-Leite wieder die obligatorische Dreierkette. Nur in neuer Besetzung. Trotzdem kann man jetzt dezent vermuten, wenn Baumgart die ersten zwei Testspiele mit Dreierkette beginnt, dann sollte das auch so bleiben. Die rechte Außenbahn belegt wieder Trimmel. Die linke Außenbahn bespielte Preu. Und die wichtige 6 überließ man Sliskovic, der erst 16-jährige machte wieder ein gutes Spiel. Da kommt ein großes Talent bei Union nach. Diesmal war Union mit zweier 8er unterwegs. Burcu und Benes belegten sie. Und vorn stürmten mit Ilic und Ljubicic zwei Center. Das Spiel endete 5:0.Zur Halbzeit wechselte Baumgart wieder durch. Es spielten dann: Stein - Doekhi, Kral, Rothe - Skarke, Tousart, Markgraf - Haberer, Ali - Ansah, Burke. Bemerkenswert war wieder die starke Leistung von Markgraf (19 Jahre), als auch von Ali (17). Zusammen mit Sliskovic (16) machten gerade die jungen Spieler auf sich aufmerksam.
Wir fassen die ersten zwei Testspiele zusammen: Baumgart bleibt bei drei Innenverteidigern. Er besetzt beide Außenbahnen einfach und er experimentiert im Zentrum. Eine sechs spielte immer. Optional lässt er mit einer oder zwei Achten spielen. Das hat den Vorteil, dass Union das Zentrum verstärkt. Aber auch die Variante mit einer Acht und drei Spitzen wird geübt. Das wiederum würde das Flügelspiel verbessern. Bisher läuft alles ganz ordentlich. Es gibt allerdings keine großen Kader-Veränderungen und auch keine taktischen News. Auffällig, Baume versucht aus Rothe einen linken Innenverteidiger in der Dreierkette zu machen. Skarke dagegen soll die rechte Außenbahn bespielen. Dazu passt auch, dass Juranovic weiter auf der linken Außenbahn eingesetzt wird. Die Sturm-Neuzugänge Burke und Ansah haben noch Anpassungs-Probleme, Ilic und Ljubicic dagegen nicht. Mit Sliskovic wächst in der A-Jugend ein ernsthafter Konkurrent für Kemlein heran. Eisern.
12. Juli: Neu: himmelblau mit Hauptsponsor
Unionfux: Auch wenn es nur das sogenannte "Dritte" ist, also das Ausweichtrikot: himmelblau/hellblau (die genaue RAL-Nummer weiß ich leider nicht) hatten wir schon mal ganz kurz, in der Zeit von 2006 bis 2008, auch wenn das irgendwie nicht so präsent ist, insgesamt ist das auf jeden Fall unerwartet wie ungewohnt, aber es gab in den letzten Jahren ja schon so einige, nun ja, erstaunliche Farben, wenn ich nur an das seltsame beigefarbene Shirt erinnere, das nur zweimal getragen wurde und aufgrund des schlechten Omens (zwei hohe Auswärtsniederlagen in Leverkusen und Freiburg) dann nie wieder. Schlecht sieht’s nicht aus und allzuoft werden wir die Mannschaft nicht drin sehen - und das Wichtigste ist ohnehin die Tatsache, wer drin steckt und wer darauf steht: Wir haben einen neuen Hauptsponsor!! Im Vorfeld war da (wieder mal) so gar nichts durchgesickert, es flogen kurzzeitig Namen wie Zalando und WISAG durch die Luft - oder sollte gar home to go doch weitermachen?
Am Samstagmorgen nun die etwas überraschende Auflösung, die keiner auf dem Zettel hatte: Es ist Raisin, ein Berliner Fintech-Unternehmen, eine Spar- und Anlageplattform, die einem eher was unter dem Namen „Weltsparen“ sagt, in Zukunft aber eben im Zeichen einer Rebranding-Kampagne als Raisin auftreten und bei uns als Trikotsponsor sowohl der Männer als auch der Frauen sein wird, sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe.
Wie bei uns üblich gibt es natürlich keinerlei Laufzeit zu erfahren und erst recht keine weiteren Zahlen - wie dauerhaft dieses Bündnis angelegt ist, kann also nur die Zukunft zeigen, die letzten drei Hauptsponsoren waren ja jeweils nur ein Jahr oder gar weniger auf der Brust präsent. Und was dabei für Geld gezahlt wird, kann man auch nur schätzen - man kann von einer Summe irgendwo zwischen drei und sechs Millionen ausgehen, das wäre branchenüblich, wobei wir da immer noch zu den kleinen Fischen der Liga zählen dürften. Selbstverständlich sind beide Seiten wahnsinnig glücklich und passen wie die Faust aufs Auge zueinander, haben ähnliche Ziele und Werte - aber derlei warme Worte sind ja üblich und bekannt und gehören zum normalen Getöse. Interessant wäre vielmehr der Werdegang dieser Partnerschaft, wie und warum man zusammenfand, immerhin wird ja Präsident Dirk Zingler nicht müde zu betonen, dass man ziemlich wählerisch in der Frage des Hauptsponsors ist, andererseits waren die Mühen der Suche schon zu erahnen. Insofern gibt es wohl mehr ziemliche Erleichterung, denn überschwängliche Begeisterung. Hoffen wir mal, dass sich da etwas Langfristiges anbahnt und dass die Geschäfte so gut laufen, dass es sich für beide Seiten lohnt und dass natürlich die beiden anderen Trikotfarben etwas gewohnter ausfallen.
Bedeutsam ist dieses Wochenende auch, weil wieder gespielt wird: am Samstag treten wir beim Brandenburger SC Süd 05 an und am Sonntag bei Grün-Weiss Ahrensfelde, beides Sechstligisten, deswegen sehe ich uns in einer leichten Favoritenrolle - auf jeden Fall ist es gut, dass der Ball wieder rollt, diesmal in himmelblau mit rebrandneuem Trikotsponsor.
11. Juli: Kader-Langeweile und gute Gehälter bei Union
Icke: Wir beschäftigen uns mit dem neuen Adidas-Schuh für 120 Euro, überlegen wer zu welchem Testspiel geht, und philosophieren über den Baubeginn in unserem Stadion. Dazu lesen wir Steffen Baumgart, der erklärt, wir sollen uns mal von seiner (neuen?) Taktik überraschen lassen und dass ihm die Diskussion darüber auf den Zünder geht. Alles super spannend, nur beim Kern der Sommerpause - dem neuen Kader passiert so richtig Neues mitnichten.
Anscheinend gehen wir wirklich mit den aktuell - 28 Spieler in die neue Saison beziehungsweise in deren Vorbereitung. Und es verdichten sich die Gerüchte, dass sehr zeitnah sogar noch ein vierter Torwart zu uns wechseln wird. Matheo Raab heißt er. Er ist 26 Jahre alt und mit 1,86 Meter - für einen Keeper - kein Riese. Es deutet einiges darauf hin, dass Baume in unbedingt haben möchte. Wozu bräuchten wir sonst vier Profi-Keeper plus den aktuellen DFB-U18-Torwart (aus unserer U19) in unseren Reihen. Fünf gute Torhüter zu haben … sicher ist sicher. Meine Meinung dazu habe ich schon geäußert, Vertrauen in unsere Talente (Stein, Wisbereit) sieht irgendwie anders aus.
Und urplötzlich, so absolut aus dem nichts, redet der Verein darüber, dass Ljubicic wieder eine echte Option bei uns sei. Der Ljubicic, der von Baumgart immer nur wenige Minuten bekam? Mich würde es ja persönlich freuen, nur passen diese Aussagen nicht zum Handeln der involvierten Personen. Ich vermute, wir holen uns auf der Suche nach einem Qualitäts-Mittelstürmer überall nur blaue Augen. Unser wohl Wunsch-Center Asllani hat nun gerade langfristig in Hoffenheim verlängert. Da geht anscheinen die Brieftasche vor der Heimatliebe. So es diese überhaupt gab.
Nun haben wir wohl nächste Woche wieder 29 Kader-Spieler und keiner will unseren Verein wohl mehr verlassen. Selbst die Spieler nicht, die kaum Einsatz-Chancen besitzen. Das kann eigentlich nur daran liegen, dass unsere Verträge zu gut dotiert sind. Denn normalerweise möchte ein Fußballspieler doch Fußball spielen. Jedenfalls war das zu meiner Zeit so. Mehr oder weniger betrifft das neun (!) Spieler: Klaus, Jaeckel, Tousart, Kral, Skarke, Ljubicic, Preu, Ogbemudia und Markgraf werden es schwer haben, auf Pflichtspieleinsätze zu kommen. Besonders für die jungen Spieler ist das eine Katastrophe. Wie sollen die sich den - ohne Einsätze - weiterentwickeln. Wenigstens bei Paul Jaeckel scheint sich etwas zu bewegen. Er möchte nach Braunschweig, Braunschweig möchte ihn und wir wollen ihn auch abgeben. Alles gut so weit? Ähm, verschenken wollten wir ihn aber auch nicht. Und dazu hat er bei uns einen Jahresverdienst von 700.000 Euro. Zuviel für Braunschweig. Wahrscheinlich bekommen wir keine Ablöse und müssen noch eine Abfindung dazugeben. Genauso wie bei Vogt.
Das System sollte so nicht weitergehen! Auch und gerade bei Kral und Tousart - sind das wohl die Hauptgründe, warum sich nichts bewegt. Unser Gehalts-System scheint - von außen betrachtet - in Teilen nicht zu funktionieren. Keiner weiß das natürlich belegbar, weil wir ja als Verein auch keine Zahlen an die Öffentlichkeit geben. Andersherum, wir liegen mit unseren Budgets zuletzt im Mittelfeld der Bundesliga. Bekommen aber kaum begehrte Spieler. Und Spieler mit wenig Einsatz-Möglichkeiten bleiben stoisch bei uns. Das könnte heißen, dass wir in der Breite zu viel bezahlen und in der Spitze zu wenig. Schauen wir mal, was die nächsten Tage passiert. Ich vermute allerdings (außer Raab) wenig. Eisern.
11. Juli: Eine neue Nr. 2
Unionfux: Nachdem das Torhütereigengewächs Yannic Stein, eigentlich an Babelsberg noch bis 2026 ausgeliehen, schon jetzt zurückgeholt wurde, vermuteten viele, dass er als Nachfolger von Alex Schwolow die neue Nr. 2 hinter Freddy Rönnow werden soll und Carl Klaus weiterhin die Nr. 3 gibt.
Doch nun verpflichten wir, etwas überraschend, Matheo Raab vom HSV, für kolportierte 400.000 Euro. Und das, obwohl seine bisherige Laufbahn nicht so wirklich aufregend verlaufen ist: mit sechsundzwanzig stehen lediglich achtzehn Spiele in Liga 2 und achtunddreißig Spiele in Liga 3 in der Vita, nicht gerade die Wucht in Tüten (zum Vergleich: Schwolow hatte, zusätzlich zu ähnlicher Zweit- und Drittligaerfahrung noch knapp 200 Bundesligaspiele aufzuweisen). Wieso gerät so jemand in unseren Fokus, noch dazu ein bisschen aus dem Nichts und relativ kurzfristig?
Erstens wird man Stein noch nicht die Rolle als Vize zutrauen und zweitens kennt und schätzt Baumgart den Spieler aus seiner Zeit beim ehemaligen Dino HSV, denn im Normalfall hätte Raab wohl kaum auf unserem Zettel gestanden. Dass uns Freddy Rönnow noch verlässt, will ich nicht so recht glauben und als Nummer eins sehe ich Raab nun gleich gar nicht. Wahrscheinlich wird Stein wieder verliehen, aber möglichst höher als in die Regionalliga, um die Anforderungen zu steigern und zu sehen, wie weit man mit ihm noch kommen könnte. Und es kann natürlich sein, dass Raab ein Wahnsinnstalent ist, das in der Vergangenheit einfach zuviel Pech gehabt hat. Warum er den Sprung zu Union macht? Gute Frage, denn als Nr. 2 hätte er auch in Hamburg Bundesligaluft schnuppern können.
Vielleicht geht es in erster Linie um einen einfachen Tapetenwechsel, einen Neustart, nur so lange Rönnow hier und bei Kräften ist, kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass er dem Dänen den Stammplatz streitig machen kann. Was man sich also mit diesem Transfer gedacht hat, nun, wir werden’s ja sehen, d. h. hoffentlich. Die ersten fünf konkreten Bundesligaansetzungen sind raus - und wir dürfen gleich dreimal am Sonntag ran, zweimal ist das ziemlich schlecht für die Auswärtsfahrer und auch das Heimspiel gegen den HSV am Sonntagabend um halb acht wird ein Problem für die Fans, die einen etwas weiteren Anfahrtsweg haben. Aber sowas kümmert die DFL traditionell wenig, schließlich sollen Sky und DAZN bedient werden und bis zu einem gewissen Grade stimmt das ja auch, denn irgendwo muss das berühmte Fernsehgeld ja herkommen, man kann das also leider nur beklagen und hinnehmen.
In Sachen Trikotsponsor gibt’s noch nichts Neues, am Mittwoch, beim öffentlichen Training, war die Brust jedenfalls blank. Dafür konnte man erfahren, dass Neuzugang Ilyas Ansah künftig die berühmte Nr. 10 tragen wird, Livan Burcu, der außerdem seinen Vertrag verlängert hat, die 9. Nun muss man solchen Dingen ja nicht über Gebühr Bedeutung beimessen - eine kleine Ansage ist es dann doch. Kevin Vogt und Lennart Grill waren erwartungsgemäß nicht mehr dabei, Grill geht nach Dresden (und zwar nicht per Leihe, sondern fest) und Vogt nach Bochum, ich finde es schade, aber wirklich werden wir erst nach Abschluss der Transferperiode (bzw. nach den ersten zehn Spieltagen) wissen, ob es richtig war, auf einen so ausgewiesenen Abwehrroutinier zu verzichten, nämlich dann, wenn unsere endgültige Defensive inklusive möglicher Alternativen steht. Die zu begrüßende Kehrseite ist allerdings: unser Kader, einer der ältesten der Liga, wird jünger - vier unserer Abgänge waren weit über 30, unser ältester Neuzugang ist hingegen 28.
7. Juli: Öffentliches Training, neuer Co und Mondablösen
Unionfux: Übermorgen, am 9. Juli um elf, lädt der Verein zum ersten öffentlichen Training 2025/26 ein, die Haupttribüne wird geöffnet sein, unsere Jungs werden demnach im Stadion trainieren, die Saison geht endlich richtig los. Mit dabei sein wird ein neuer Co-Trainer, nachdem uns ja Rene Wagner Richtung Köln verlassen hat (der nächste Karriereschritt…) - vom souveränen Premier League Aufsteiger Leeds United wechselt Danilo de Souza zu uns, der mit Steffen Baumgart schon vier Jahre in Paderborn (2017 bis 2021) zusammengearbeitet hat, das dürfte also funktionieren, und außerdem konnte der Brasilianer in den letzten beiden Jahren interessante Erfahrungen unter Daniel Farke bei Leeds sammeln, neuer Input, den man ja immer gebrauchen kann. Willkommen, Danilo - und viel Erfolg!
Dass unser Kader bis hierhin nicht komplett ist, sollte eigentlich kaum verwundern, das dürfte bei keiner Profimannschaft in Deutschland der Fall sein. Immerhin hat das Transferfenster erst seit letzten Dienstag begonnen und hat zwei Monate Zeit, bis zum 1. September, 20 Uhr, und so richtig ist bis dato keine Bewegung reingekommen - wie denn auch? Die Klub-WM verzögert in diesem Jahr das Karussell zusätzlich, gerade der englische Markt löst ja oft erst gewisse Wechselwellen per Dominoeffekt aus und da bewegt sich bis dato recht wenig. Man darf ja auch nicht vergessen, dass sicherlich einige Akteure unseres Kaders im Laufe der Trainingswochen das Gefühl beschleichen wird, nicht mehr so wirklich unter den Top 15 zu sein und dann wird man, vielleicht sogar von beiden Seiten, nach Lösungen suchen. Insofern ist es eigentlich ein Wunschtraum, den endgültigen Kader bei Trainingseinstieg zur neuen Saison beisammen zu haben.
Im Gegenteil: ich vermute eher, dass uns der eine oder andere Spieler bis zum ersten September beschäftigen wird, bei einem späten Neuzugang dann inklusive Eingewöhnung bis zur Winterpause, wir kennen das ja bereits. Die Frage dabei wird natürlich auch sein, wieviel wir an möglichen Ablösesummen aufbringen können. Und gerade da deuten sich beängstigende Entwicklungen an, die in der Premier League oder La Liga schon länger en vogue sind. Hundert Millionen Ablöse scheinen das neue Ziel der Bundesliga zu sein, na, oder wenigstens achtzig. Bei Stürmer Nick Woltemade jedenfalls genügt eine gute Bundesligasaison plus eine gelungene Nachwuchs-EM und schon schweben dem VfB Stuttgart mindestens achtzig Millionen an Ablösesumme vor, vor Jahresfrist kam der Stürmer ablösefrei von Werder Bremen.
Beim Mittelfeldtalent Paul Nebel orakelt jetzt sein Trainer Bo Henriksen, dass der Junge noch ein Jahr in Mainz bleiben sollte und dann für achtzig Millionen verkauft werden könnte. Auch hier reichte eine starke Spielzeit inkl. U21-EM. So schnell wird man also ein kaum bezahlbarer Weltstar. Zugegeben: gegenüber Florian Wirtz, für den ja der FC Liverpool unlängst schlanke hundertvierzig Millionen plus mögliche Boni auf den Leverkusener Tisch gelegt hat, sind die beiden geradezu ein Schnäppchen. Klar ist aber auch, dass es nicht lange dauern wird, bis wieder mal die weiter fortschreitende Explosion der Transfersummen lauthals bestaunt und beweint wird und in diesem Chor werden Verantwortliche aus Stuttgart und Mainz gewiss nicht fehlen. Das Problem dabei ist nicht etwa ein Transfer der Marke Wirtz, denn hier haben wir es mit einem außergewöhnlichen Fussballer zu tun, Spieler dieser Qualität sind weiterhin sehr selten - sondern dass Spieler, die etwas über dem Durchschnitt stehen, schon einen Hype auslösen und für die Ablöse und Gehalt gefordert werden, die jenseits von Gut und Böse sind - und die Spirale sich so immer weiterdreht, nicht angetrieben aus dem Nichts, sondern von Leuten, die angeblich den Sport lieben, aber noch mehr das Geld. Für unseren Verein sind solche Transfers, zumindest momentan, ohnehin nicht machbar, wir sind davon unfassbar weit weg, ja, selbst die dreizehn Millionen, die wir für Robin Gosens gezahlt haben, scheinen derzeit außerhalb unserer Möglichkeiten. Zum Glück?
Unberührt bleiben wir allerdings von all dem Wahnsinn leider nicht, denn die Spirale wirkt ja nicht nur nach oben, sondern, wenn auch in geringerem Maße, ebenso nach unten. Mal sehen, was bei uns noch so alles reinkommt, vielleicht können wir ja vom Hype wenigstens etwas profitieren. Ob wir für Lennart Grill, der wohl zum Zweitligaaufsteiger nach Dresden wechselt, eine Ablösesumme sehen werden, halte ich allerdings für fraglich. Nachdem der Keeper, seinerzeit aus Leverkusen gekommen und nach dem ersten Jahr mit acht Einsätzen nacheinander nach Osnabrück, Braunschweig und Fürth verliehen wurde, könnte das Kapitel möglicherweise endgültig geschlossen werden.
6. Juli: Vom Schmuddelkind zum Aushängeschild - Union baut weiteres kleines Stadion und Sporthalle
Icke: Ist es Lutz Munack nur so rausgerutscht? Oder ist das die neue Art, wichtige Neuigkeiten beim 1. FC Union zu verbreiten? Die Planungen laufen wohl schon länger, ein weiteres kleines Fußballstadion und eine Sporthalle an der Wuhlheide zu bauen. So man ihn richtig verstanden hat, sollen wohl vorrangig die A- und B-Jugend dort spielen. Das ist keine schlechte Idee, warum aber immer und immer wieder diese Geheimniskrämerei in unserem Verein?
Wir sind ein Klub mit inzwischen über 70.000 Mitgliedern. Unter offenen Diskussionen verstehe ich etwas anderes. Was geschieht dann mit der Hämmerlinghalle? Bleibt die stehen? Und im Eigentum des Bezirks? Wir bereiten wirklich alles vor, um in ein paar Jahren wirklich exzellente Voraussetzungen für unseren Verein zu haben und an die kommenden Generationen zu übergeben. Wer hätte denn an so etwas gedacht, als wir Mitte der Siebziger Jahre zu Union pilgerten?
Voll, laut und leidenschaftlich war es da auch schon. Aber eben simpel und investitionslos. Geld war für uns sowieso nicht da, denn wir waren ja das Schmuddelkind der DDR-Oberliga. Leute wie Geheimdienst-Chef Mielke und Konsorten hätten uns am liebsten ausradiert. Staatsfeinde, Asoziale, Krawallbrüder, Rowdys und subversive Elemente tummeln sich dort … so war deren Einschätzung.
Und jetzt? Haben wir wohl gewonnen. Wir haben ein Stadion, das uns - dem Verein - gehört. Das wird in Kürze auch noch auf 40.000 Plätze nigelnagelneu ausgebaut. Wie haben das wahrscheinlich modernste Nachwuchs-Zentrum Europas, wir haben über 70.000 Mitglieder und besitzen als Verein weitere Grundstücke in Berlin-Köpenick. Dazu die neuen (noch nicht ganz fertigen) Trainings-Möglichkeiten für die Profis.
In Planung befinden sich des Weiteren ein Klubhaus mit Fankneipe, ein eigenes Parkhaus und eben neuerdings auch ein weiteres kleines Stadion, nebst Sporthalle. Dazu spielen Frauen und Männer jetzt beide in der 1. Bundesliga. Vom Schmuddelkind zum Aushängeschild des "Ostens" … möchte man meinen. Lieber Dirk Zingler, ja auch Du darfst irgendwann in Rente gehen. Aber erst, wenn alles fertig gebaut ist und die Finanzierungen auf festen und kalkulierbaren Füßen stehen. Dann trinken wir auf der Tribüne ein kühles Pils und freuen uns, was wir geschaffen haben! Eisern.
4. Juli: Stillstand bei der Kaderplanung?
Icke: Am 11. Juni 2025 gab Union den Abgang von Prtajin (Kaiserslautern) bekannt, den letzten externen Neuzugang mit Ansah gar am 6. Juni. Ja okay, dazwischen wurde noch Leih-Keeper Stein zurückbeordert. Das war es dann aber auch schon mit den letzten Kader-Veränderungen. Seit etwa einem Monat passiert so gut wie nichts mehr.
Und wir hätten enormen Bedarf, vor allem Lösungen für Tousart, Grill, Jaeckel, Vogt und Kral zu finden. Aber auch Ljubicic, Benes und Skarke haben bei Baumgart wohl kaum Chancen auf Einsätze. Auch um die Zugangsgerüchte Asllani, Selke, Machino, Geubbels und viele andere … ist es sehr ruhig geworden. Die Personalien Leite und Doekhi sind ebenso noch nicht sicher.
Gestern - am 3. Juli - begann das Training zur neuen Saison. Und ein weiteres Mal steht der Kader nicht zur neuen Saison - zum Trainingsbeginn - bereit. Sollte noch etwas bei Doekhi und/oder Leite passieren, so müssen wir große Teile der Defensive umbauen. Eine richtige Persönlichkeit für die Offensive scheint ebenso noch vakant zu sein. So eine wäre wohl Neuhaus aus Gladbach. Dort wurde dieser (in die U23) strafversetzt. Wohl das letzte Fohlen-Mittel, um ihn loszuwerden. Damit will ich auch sagen, Neuhaus war noch nie so preiswert – wie jetzt. Und er wäre wohl diese gestandene Persönlichkeit, die wir nach vorn benötigen.
Zusätzlich wird auch noch eine zweite Garnitur für die Abwehr gesucht. Das sind fast endlose Aufgaben, die es noch zu lösen gilt. Vier Wochen Stillstand verschärfen die Situation beim 1. FC Union nur noch. Wir hoffen mal sehr, dass sich nun endlich etwas bewegt. Not-Transfers, wie zuletzt im Januar, sind dann nur noch ein Pokerspiel. Und mitnichten wohl durchdacht und geplant. Das wir mit dieser Problematik aktuell in der Bundesliga nicht allein dastehen, tröstet wenig. Eisern.
1. Juli: Union-Gespräche im Bus
Icke: Ist Urlaubszeit eine Fußball-freie Zeit? Mitnichten! Zum einen muss man stets und ständig sein Union-Basecap zur Schau stellen und tragen. Zum anderen kommt man dadurch natürlich ins Gespräch mit anderen. Um es einmal kurz zu machen, unser Verein erntet die Früchte seiner jahrelangen "Arbeit". Wir haben ein beispiellos gutes Image, in Europa sowieso, aber auch in Afrika. Das sind zumindest die zwei Kontinente, woher ich es persönlich weiß. Aber ich hatte auch schon interessante Gespräche in New York. Diesmal gab es das spannendste Urlaubs-Gespräch auf der Rückreise im Bus zum Flughafen nach Hurghada. Da unterhielten sich doch zwei Männer hinter mir über Union. Über Generelles, speziell aber über unser Engagement im Frauenfußball. Eine Weile hörte ich zu, bis ich mich outete.
Der eine war ein Berliner BVB-Fan (sowas gibt's wirklich), der andere ein Spielerberater. Felix Kopp arbeitet bei Sports Transfer International. Und wem gehört diese Agentur? Mario Eggimann. Der heute 44-jährige spielte von 2013 bis 2015 beim 1. FC Wundervoll. 10 A-Länderspiele absolvierte er und war bei uns nicht nur ein bärenstarker Verteidiger, sondern auch ein Sympathieträger. Und das trägt er – zusammen mit seinem Mitarbeiter Felix Kopp – auch weiter in die die Welt hinaus. Es wird respektvoll von unserer Entwicklung gesprochen. Und auch die Geschichten rund um den Stadionbau mit Fans oder die Erfindung des Weihnachtssingens … kennt und feiert jeder richtige Fußball-Fan. So wird meine Generation (der Baby-Boomer) spät – aber nicht zu spät – für unser lebenslanges Union-Engagement belohnt. Und selbst ein Berliner BVBler redet mit Respekt vom 1. FC Union! Wem übrigens der Name Kopp im Fußball bekannt vorkommt, sein Vater spielte bei Arminia Bielefeld.
Eigenartigerweise war das wichtigste Thema im Bus – unser Frauenfußball. Es fällt wohl überall (selbst international) auf, dass wir wie (der) "Teufel" bei den Frauen investieren. Und die "Experten-Meinung" war einstimmig. In Zukunft wird man auch mit dem Frauen-Fußball Geld verdienen können. Gut, dass wir hier mal mit zu den Ersten gehören. Allerdings wird das noch ein paar Jahre dauern. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe für den Absturz von Turbine Potsdam. Die haben eben keinen umsatzstarken Männer-Verein im Rücken.
Bevor ich es vergesse, einem Oppie-Transfer zu uns wird seitens der Eggimann/Kopp-Crew keine große Wahrscheinlichkeit gegeben. Oppie will wohl sehr gern nach England. Natürlich habe ich versucht, noch mehr Informationen zu bekommen, aber erfolglos. Viel hat sich ja in den letzten zwei Wochen transfertechnisch bei uns nicht getan. Um nicht zu sagen – gar nichts. Leider steigt fast täglich die Wahrscheinlichkeit für einen Leite-Abgang. Gut, dass wir dann zumindest mit einem zweistelligen Millionen-Betrag entschädigt werden. Und gern wiederhole ich mich an dieser Stelle, Kevin Schlotterbeck halte ich für den perfekten Ersatz für Leite. Er benötigt keinerlei Eingewöhnung und wir wissen ganz genau, was wir bekommen – einen routinierten, verlässlichen und guten Bundesliga-Verteidiger mit einer linken Schlappe. Und willig ist er ganz bestimmt, von Augsburg dürfte er die Nase gestrichen voll haben. Eine weitere Laudatio auf Kevin Vogt werde ich nicht halten. Da sind jetzt unsere sportlichen Führer dran, zu reagieren. Was ich von dem einzig neuen Gerücht um Eyüp Aydin halten soll … weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Eben auch, weil sich seine Spiel-Einsätze in der abgelaufenen Saison sehr in Grenzen hielten. Kein Mensch weiß wohl aktuell, in welcher Form er sich jetzt befindet. Für kleines Geld ist es ein Risiko wohl wert. Dass er einmal ein großes Talent war - ist unumstritten. Schauen wir mal, was in dieser Woche passiert. Eisern.
27. Juni: Wieder mal - Trikotsponsor gesucht!
Unionfux: Ein großes Thema, welches im Moment gar nicht weiter erwähnt wird: wir haben (abermals) keinen Hauptsponsor für die kommende Saison. Home to go, die ja auch für Bundesligaverhältnisse eher überschaubar gezahlt haben, wollte diese Position ja nur für das letzte halbe Jahr einnehmen und dann wieder ins zweite Sponsorenglied zurückrücken, das Ganze mutete ohnehin wie eine Notlösung an, nachdem wir fast sieben Monate ohne Werbepartner auf der Trikotbrust gespielt haben, eine Seltenheit in der Bundesliga seit Beginn des Brustsponsoring im Jahr 1973, das letzte Mal traten 2006 Vereine ohne Brustsponsor auf, da lag es aber am Verbot eines Wettanbieters.
Doch jetzt wird sogar über eine Verlängerung mit Home to go nachgedacht, falls denn gar kein anderer möchte, doch die Konditionen dürften sich kaum verbessern, soll heißen: um die zwei Millionen pro Spielzeit, damit ist man auf den letzten Plätzen der Liga - zum Vergleich: der FC Augsburg kassiert mehr als das Dreifache, von den Großen der Liga mal ganz zu schweigen. So geht dieses schwierige Kapitel weiter, nach Aroundtown, die die ersten drei Bundesligajahre auf dem Trikot waren, gab es nur noch einjährige bzw. halbjährige Engagements.
Keine Frage, es ist schwierig geworden mit Sponsoren, selbst in der Bundesliga und wir hatten es ja da noch nie so einfach, auch in Liga Zwei war es schon eine schwierige Angelegenheit und die finanziellen Erträge aus dieser Ecke eher mau. Das Land befindet sich in der Rezession und die Stimmung und Investitionsfreude ist überschaubar - und offenbar sind wir weitaus weniger attraktiv als Werbepartner als wir glauben. Ohnehin sind wir ja schon länger nicht mehr der gefeierte Underdog, sondern der störrisch-störende Verein aus Köpenick mit dem unattraktiven Fussball und den feuerzeugwerfenden Fans, die öffentliche Wahrnehmung (die ja häufiger nicht mit der Wirklichkeit einhergeht) ist jedenfalls mittlerweile längst nicht mehr so positiv wie einst - und die spielt ja nun mal eine nicht gerade kleine Rolle in der Werbung.
Andererseits ist der finanzielle Anteil eines Hauptsponsors, zumindest bei uns, ja ohnehin nicht die entscheidende Größe. Nichtsdestotrotz wäre es schon gut, wenn es uns gelingen würde, eine wenigstens mittelfristige Partnerschaft einzugehen. Und wenn dann der jeweilige Sponsor noch genehm ist, weil ein nicht ganz so böser Kapitalist und das Logo auch noch gut aussieht bzw. sich auf dem neuen Trikot gut macht (für die kommende Saison könnten es nach langer Zeit mal wieder Querstreifen werden, die leider nicht schlank machen, aber irgendwas ist ja immer), hätten wir eine nicht ganz unbedeutende Sorge weniger.
Die DFL hat den Spielplan für die Saison 2025/26 veröffentlicht - gottlob kehren wir zur Tradition zurück: wir eröffnen und schließen also, wie bisher in jeder Bundesligasaison außer der letzten, zu Hause. Wir beginnen am vorletzten Augustwochenende in der Alten Försterei gegen den VfB Stuttgart und müssen dann nach Dortmund, am letzten Spieltag empfangen wir den FC Augsburg. Anfang November haben wir zwei Heimspiele hintereinander, erst gegen Freiburg, dann gegen die Bayern und das letzte Spiel vor der Winterpause ist abermals erst der 15. Spieltag, da treten wir in Köln an, drei Wochen später kommt dann Mainz zu uns.
So sieht’s in aller Kürze aus, insgesamt kann man mit dem Spielplan, aus meiner Sicht, einigermaßen zufrieden sein. Pflichtspielauftakt ist, wie immer, im DFB Pokal, wir müssen schon am Freitag, den 15. August um 18 Uhr, beim Regionalligisten FC Gütersloh ran, das müsste wohl machbar sein. Die genauen Bundesligatermine dürften noch ein wenig auf sich warten lassen, trotzdem kann man schon ein wenig planen - und das ist ja immer gut.
26. Juni: Kevin Vogt - Problem oder Lösung?
Unionfux: Eins der größeren Fragezeichen der kommenden Spielzeit ist nach wie vor die Abwehr, noch ist nicht klar, was mit Danilho Doekhi und Diogo Leite nun passiert - klar ist nur: sollten sie uns verlassen, sind sie unbedingt adäquat zu ersetzen, denn auch in unserem siebten Bundesligajahr wird unser Erfolg in erster Linie von der Qualität unserer Verteidigung abhängen, eigentlich unmöglich, da irgendwelche Abstriche zu machen.
Gut, leichter gesagt als getan, Spieler wie Doekhi und Leite lassen sich nicht so einfach ersetzen. Wir haben zwar mit Leo Querfeld einen der Shootingstars der letzten Saison, aber der Junge ist erst einundzwanzig und er hat zudem einen unübersehbaren Nachteil: er ist ziemlich langsam.
Soll heißen, dass wir zumindest nach dem befürchteten Abgang von zwei Verteidigern einen erfahrenen Mann brauchen und einen schnellen. Nun, wer der schnelle Defensive sein könnte, weiß ich nicht und wilde Spekulationen helfen da auch nicht wirklich weiter, aber den erfahrenen Spieler haben wir ja eigentlich schon. Warum der seit seiner Verpflichtung vor anderthalb Jahren oft so eminent wichtige Kevin Vogt dermaßen auf dem Abstellgleis gelandet ist, weiß kein Außenstehender so richtig und es erinnert ein wenig an die Entmachtung seinerzeit von Robin Knoche, der ja auch quasi über Nacht vom unverzichtbaren zum sehr entbehrlichen Spieler mutierte.
Der erfahrenste Bundesligaspieler in unseren Reihen (353 Bundesligaspiele) wird ja wohl kaum das Fussballspielen so schnell verlernt haben, es mutet eher wie fehlende Chemie zwischen dem ehemaligen Abwehrchef und Trainer Steffen Baumgart an, was ja sogar darin gipfelte, dass Baumgart im letzten Saisonspiel in Augsburg lieber mit einem Mann weniger auf der Ersatzbank antrat als mit dem in Ungnade gefallenen Vogt.
Nun, sowas kommt ja leider vor, auch wenn das immer etwas suspekt wirkt, denn es kann hier wohl kaum um rein sportliche Gründe gegangen sein und persönliche Animositäten sollten eigentlich stets hinter den Zielen des Vereins zurückstehen. Zumal Vogt angeblich mit einem fürstlichen Vertrag bis 2027 ausgestattet ist, der ihm zwei Millionen pro Jahr einbringen soll - so etwas kann eine leichte Trennung ziemlich schwer machen, denn wer soll einen demnächst Vierunddreißigjährigen zu diesen Konditionen verpflichten? Der wohl interessierte Absteiger Bochum kann das eher nicht.
Der "Berliner Kurier" vermutete jüngst, dass man Vogt zwei Millionen Abfindung plus mögliche Ablösefreiheit offerieren sollte, das wäre immer noch billiger als ihn in den kommenden zwei Jahren zu behalten. Den Gedankengang kann man schon nachvollziehen, schließlich soll man ja kein gutes Geld schlechtem Geld hinterherschmeißen. Andererseits will mir nicht in den Kopf, dass es keine andere Möglichkeit gibt, nur weil man sich nicht auf professioneller Ebene arrangieren kann.
Man darf ja nicht vergessen: als man Vogt Anfang 2024 in höchster Not aus Hoffenheim verpflichtete, musste man ihm solche Konditionen anbieten, um ihn überhaupt zu bekommen und es hat sich unbedingt ausgezahlt: ohne ihn, der auf Anhieb in unserem Abwehrverbund funktionierte und ihn stabilisierte, wären wir wohl im letzten Jahr abgestiegen und das wäre uns ungleich teurer zu stehen gekommen. Es wäre demnach also verkehrt, wenn uns dieser Vertrag, so heftig er sich jetzt auch darstellt, reuen würde.
Ich finde, man sollte vielmehr untersuchen, ob das Tischtuch wirklich so nachhaltig zerschnitten sein muss und ob das vermeintliche Problem Kevin Vogt nicht doch Teil der Lösung sein könnte und sollte. Ich gebe zu, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, aber warum sollte nicht die Vernunft auch mal siegen? Es kann natürlich sein, dass sich die Dinge anderweitig (und hoffentlich in Wohlgefallen) auflösen werden - es ist wie beinahe immer: wir müssen uns wohl überraschen lassen.
24. Juni: Schnell, schnell!
Unionfux: Gerade veröffentlicht der Kicker eine Tabelle, in der aufgeführt wird, wie viele Spieler im jeweiligen Kader der Bundesligisten stehen, die schneller als 34 km/h sind. Die Spitze bilden Eintracht Frankfurt und RB Leipzig mit jeweils siebzehn Spielern, das Schlusslicht ist der FC. St. Pauli mit vier, einen Platz besser ist der 1. FC Union mit fünf Spielern. Gerade nach dem Abgang des wirklich schnellen Sheraldo Becker zu Real Sociedad San Sebastian konnte man überdeutlich sehen, dass bei uns kaum ein Spieler auf dem Platz steht, der dem Gegner so richtig weglaufen kann, ja, dass insgesamt unser Spiel sowieso wenig Geschwindigkeit aufweist. Nun ist die Schnelligkeit der einzelnen Spieler nur ein Faktor für ein insgesamt schnelles Spiel, aber so ganz ohne Bedeutung ist es eben doch nicht. Klar, reines Tempo ohne Technik nutzt relativ wenig, laufen ist das eine, aber der Ball muss ja auch noch mit, plus entsprechende Skills wie Torgefahr oder Zweikampfhärte, auch ein explosiver Antritt bringt oft mehr als eine hohe Endgeschwindigkeit.
Unser schnellster Spieler war in der vergangenen Saison Stürmer Tim Skarke (bundesligaweit auf Platz 28), der allerdings komplett ohne Tor blieb und nur drei Scorerpunkte aufweisen konnte - und das bei immerhin 33 Spielen (davon allerdings keins über die volle Distanz). Der zweitschnellste Mann im Kader, Benedict Hollerbach (60. in der Liga) macht hingegen neun Tore und vier Vorlagen - doch der macht ja jetzt den nächsten Schritt in Mainz. Interessant ist unsere Nummer drei im Kader: Es ist tatsächlich Methusalem Christopher Trimmel, knapp gefolgt von Josip Juranovic, dem auch schon entschwundenen Yorbe Vertessen und Wooyeong Jong.
Also, Geschwindigkeit ist beileibe nicht alles, nichtsdestotrotz merkt man doch, dass unsere Verantwortlichen die eigentlich unübersehbare Problematik auch erkannt haben, der Schotte Oliver Burke, aus Bremen verpflichtet, zählt zu den Top fünf der Bundesliga in Sachen Schnelligkeit, der ehemalige Paderborner Ilyas Ansah hat immerhin in etwa Hollerbachs Werte. Darüber hinaus arbeitet Marin Ljubicic im Urlaub mit einem bekannten Fitnesstrainer, unter anderem, um seinen Antritt und seinen Topspeed zu verbessern, der im Moment ordentlich, aber nicht bemerkenswert ist, sein Trainer spricht davon, dass aber über 35 km/h bei entsprechendem Training mit Sicherheit zu erreichen wären. Einerseits freut einen natürlich die Berufsauffassung von Ljubicic, der erkannt hat, dass die deutsche Bundesliga andere Anforderungen stellt als die österreichische - und der sich bei uns durchsetzen will, anstatt frustriert das Handtuch zu schmeißen. Andererseits ist das ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, dass durchaus noch ungenutztes Potenzial in den meisten Spielern schlummert. Wenn es uns gelingt, dieses Potenzial an der einen oder anderen Stelle aufzuwecken bzw. zu aktivieren, könnte das ein wichtiger Baustein für eine entspannte Spielzeit 2025/26 sein.
Und sonst so? Wie hier schon vermutet, wurde Yannic Steins Leihe zum Regionalligisten Babelsberg 03 abgebrochen, damit ist wohl die Frage um die neue Nummer zwei beantwortet. Natürlich ist das nicht ganz ohne Risiko, aber endlich bekommt mal wieder ein Eigengewächs (nach Aljoscha Kemlein) eine Chance. Und in Sachen Ex-Unioner: Paul Seguin unterschreibt beim Charlottenburger Nachbarn, Patrick Kohlmann folgt seinem Chef Ole Werner als Co zum Leipziger Konstrukt und Daniel Haas wird neuer Torwarttrainer beim ehemaligen DDR-Serienmeister. Ja (seufz), wir müssen alle irgendwie Geld verdienen …
20. Juni: Ziemlich viel "angeblich" in der Transfergerüchteküche
Unionfux: Im Moment ruht, zumindest von außen betrachtet, ziemlich still der See, was Zu- und Abgänge beim 1. FC Union betrifft, ein bisschen blubbert natürlich die Gerüchteküche weiter: Da ist der tunesische Sechser Hadj Mahmoud vom FC Lugano, genauso weiterhin der Stürmer Willem Geubbels vom FC St. Gallen. Aber erstens sollen bei beiden Spielern die Vereine Schlange stehen, zweitens bewegen sich die Preise bereits reichlich jenseits der fünf Millionen und nicht zuletzt spielen beide in der Schweiz - und Transfers aus der dortigen Super League haben uns zuletzt ja eher weniger Freude bereitet.
Nun muss man sich nur mal ein bisschen in Europa umschauen (und dabei die großen fünf Ligen beinahe außer Acht lassen), dann stolpert man natürlich über den Torschützenkönig der polnischen Ekstraklasa, den Griechen Efthymios Koulouris, der gerade mit beachtlichen achtundzwanzig Toren Pogon Stettin auf den vierten Platz der Abschlusstabelle geschossen hat, dazu kommt der französisch-kongolesische Innenverteidiger Steve Kapuadi von Legia Warschau, einer der Shootingstars der vergangenen Spielzeit, aber auch da werden wir mit unserem bisher losen Interesse nicht so ganz allein dastehen. Von Matthieu Epolo, dem Torwarttalent aus Lüttich, war bereits die Rede, Kevin Boma aus Portugal ist weiterhin auf unserem Zettel.
Und der Blick richtet sich zusätzlich in die unteren deutschen Ligen, wobei der bei uns gehandelte Braunschweiger Rayan Philippe wohl nicht zu uns, sondern zum HSV wechselt. Jetzt sollen wir ein Auge auf den Linksverteidiger Louis Oppie geworfen haben, der mit Bielefeld gerade in Liga Zwei aufgestiegen ist, inklusive Pokalfinale und dabei für mächtig Furore gesorgt hat. Auch Schwolow ist immer noch zu ersetzen, ob durch Bethke aus Cottbus, Golz aus Essen oder eben Epolo. Oder wird doch wieder Grill die Nummer Zwei? Oder gar Yannic Stein? Der ist zwar noch für ein weiteres Jahr an Babelsberg ausgeliehen, aber das ließe sich ja auch irgendwie regeln.
Da die hier schon bekannten Taiwo Awoniyi in Nottingham und Brendan Aaronson bei Leeds United wohl nicht mehr gefragt sind, fällt naturgemäß auch der Name unseres Vereins als eventuelles neues Ziel. Aber dem würde ich weniger Bedeutung beimessen, schon allein, weil die englischen Honorare jenseits von Gut und Böse und die Ansprüche der jeweiligen Akteure dadurch logischerweise verdorben sind. Und was Davie Selke betrifft: Der kommt nie und nimmer zu uns, zu viel spricht dagegen (nicht zuletzt seine überschaubare Erstligatorquote) und dafür spricht eigentlich nur seine ehemalige Zusammenarbeit mit Steffen Baumgart. Dass ein Großteil der Fans Selke aus vollem Herzen ablehnt, dürfte jedoch dabei nur ein sehr weicher Faktor sein.
Das neueste Gerücht betrifft nun den Stuttgarter Silas, der ja mal ne Riesennummer war, in der vergangenen Saison an Roter Stern Belgrad ausgeliehen und gerade eine Sprunggelenksverletzung auskurierend. Angeblich will der VfB acht Millionen, aber angesichts seiner Verletzung und seiner jüngeren Geschichte inklusive nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit dürfte das schwer werden, egal, wohin er geht. Und es ist wie jedes Jahr: Angeblich ist halb Europa an Diogo Leite und Danilho Doekhi dran, nun, zumindest bei unserem holländischen Verteidigergott, dem Inbegriff von Zuverlässigkeit, dürfte es doch relativ einfach sein, denn da existiert eine Ausstiegsklausel, gezwungenermaßen bei seiner letzten Vertragsverlängerung installiert. Hoffentlich zieht sich das nicht bis in den August hinein, damit man noch für entsprechenden Ersatz sorgen kann, was ohnehin schwer genug werden dürfte.
Also: eine Menge Gerüchte, eine Menge "angeblich". Ob wirklich auch nur einer der Genannten kommt? Und gehen Doekhi und Leite oder nur einer von beiden oder am Ende gar keiner? Sagen wir's mal so: möglich ist alles - Gott sei Dank und leider.
17. Juni: Stürmer-Puzzle beim 1. FC Union
Icke: Aktuell scheint der Sturm bei Union noch nicht in seiner Endfassung zu sein. Man hat zwar mit Burke, der ablösefrei aus Bremen kommt, Ilic – den man nach seiner Leihe kaufte und dem Paderborner Talent Ansah bereits drei feste und gute Verpflichtungen zur neuen Saison getätigt, aber ganz rund scheint die Abteilung Attacke noch nicht zu sein.
Und das obwohl mit Burcu sogar ein vierter Stürmer neu in den Kader rückt. Seine (sehr erfolgreiche) Leihe nach Magdeburg endet im Sommer. Union sucht aber weiter nach einem Torgaranten.
Und das liegt auch am 10-Millionen-Abgang von Hollerbach. Seine Tore werden fehlen und die vier neuen Stürmer haben alle ihre Stärken und Schwächen, sind aber nicht dafür bekannt – Tornetze kaputt zu schießen. Stürmer Nr. 5 wird noch gesucht.
Jetzt werden sich einige fragen, was aus den anderen Union-Stürmern wird. Der Reihe nach… Volland und Prtajin stehen – neben Hollerbach – schon als feste Abgänge fest. Bei Preu, Ljubicic und Skarke sieht es aktuell ebenfalls nach einem Abgang aus. Preu wird wohl ausgeliehen werden. Ljubicic – der unter Baumgart absolut ohne Einsatz-Chance ist – möchte Union verkaufen (notfalls verleihen) und bei Skarke hört man wenig bis gar nichts. Zufrieden kann er jedenfalls mit seiner Joker-Rolle nicht sein. Und mit Burke wurde gerade ein ähnlicher Spielertyp neu verpflichtet.
Als Stürmer Nr. 5 buhlt Union am heftigsten um Efthymios Koulouris. 29 Jahre alt und 1,86 Meter groß. Ein echter „Center“. Er ist griechischer Nationalspieler (18 Länderspiele). In der höchsten polnischen Liga hat er gerade 28 Tore geschossen. Bei 32 Spielen traf er statistisch also fast in jedem Spiel. Das ist schon beeindruckend. Zurzeit soll der Stürmer laut Stettin noch 5 Millionen kosten. Eine Menge Holz für einen knapp 30-jährigen Stürmer, der das erste Mal in seinem Fußballer-Leben so eine gute Tor-Quote geschafft hat. Schauen wir mal, ob er es wird.
Philippe (38% Wechselwahrscheinlichkeit lt. TM.de), Selke (57%), Geubbels (29%) und Machino (33%) waren auch Stürmer-Gerüchte, die mit Union in den Zusammenhang gebracht wurden. Im Poker um den eigenen Ex-Jugend-Spieler Asllani scheint Union raus zu sein. Angeblich sind nur noch Bremen, Stuttgart und Fenerbahce im Rennen. Aber wer weiß, unverhofft kommt oft. Noch sind nicht alle Messen gesungen. OK, das macht jetzt 5 Euro ins das Phrasenschwein.
Asllani wäre wohl die kompletteste Mittelstürmer-Lösung, Philippe die mit Abstand "schnellste" und (der bei Union ungeliebte) Selke wäre die „größte“ Lösung. Selke ist 1,95 groß und Philippe rennt 36,4 km/h schnell. Asllani ist fast ein heimlicher Spielmacher. Auf Grund seiner guten Technik bereitet er auch viele Situationen vor, vergisst aber dabei das eigene "knipsen" nicht. 2021 wollte Union schon einmal Ducksch verpflichten (ein ähnlicher Mittelstürmer-Typ wie Asslani, kommt mehr über das Spielerische). Hat nicht geklappt. Jetzt ist er wieder auf dem Markt und trotz einer verwirrenden Vertrags-Situation scheint er sogar bezahlbar zu sein. Heißester Kandidat ist aktuell Gladbach. Aber wohl nur, wenn Kleindienst dort geht.
Wie war das? Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen – die Langsamen. Lasst uns schnell sein! Eisern.
16. Juni: Das Mittelfeld des 1. FC Union betrachtet
Icke: Aktuell gilt bei uns noch immer die Devise, Quantität geht vor Qualität. Wir haben eher zu viele Mittelfeldspieler im Kader. Trimmel, Juranovic, Rothe und Skov stehen für die Außen-Positionen zur Verfügung. Roussillon wurde dabei schon verabschiedet. Sprich einer weniger. Da brauchen wir auch keine Verstärkungen, wir sind genau richtig aufgestellt. In diesem Fall auch qualitativ. Im Zentrum haben wir (wesentlich) mehr zu bieten: Khedira, Benes, Kral (Rückkehrer), Haberer, Kemlein, Schäfer, Jeong und Tousart kämpfen - je nach System - um zwei bzw. drei Plätze in der Mittelfeld-Zentrale. Das ist einfach viel zu viel und stellt den Kaderplanern bei Union kein gutes Zeugnis aus.
Bei Kral wird vermutet, das Espanoyol Barcelona - sein bisheriger Leih-Klub - nur pokert, um seine Ablöse zu drücken. So ganz genau, weiß das aber wohl aktuell niemand. Benes äußerte schon seinen Unmut über zu wenig Einsatzzeit und wird wohl aktiv einen neuen Verein suchen. Tousart sagt nichts, aber seine Rolle kann ihm einfach nicht gefallen. Mit Joeong haben wir gerade das Arbeitspapier aus seiner Leihe in einen festen Vertrag gewandelt. Er kann aber auch auf die Flügel ausweichen. Geht man davon aus, dass Benes, Tousart und Kral - alle einen neuen Verein finden, so blieben mit Khedira, Kemlein, Schäfer, Jeong und Haberer immer noch fünf Spieler für das zentrale Mittelfeld übrig. Hier wird wohl noch ein Spieler kommen. Zumal Kemlein schwerer verletzt scheint, als zunächst angenommen. Den Saisonauftakt wird er wohl verpassen. Da Schäfer, Jeong und Haberer eher offensiv denken, Kemlein noch verletzt ist, hätten wir mit Khedira zum Saisonstart nur einen klassischen Sechser. Der schon oft thematisierte Verteidiger Vogt, der auch auf der sechs spielen kann, möchte ja wohl auch den Verein verlassen.
Das sind wohl die Gründe, warum wir zurzeit wohl um den 25-jährigen Tunesier Mohamed Belhadj Mahmoud vom FC Lugano werben. Er ist eben ein defensiver Mittelfeldspieler und wird nicht nur von uns gewollt. Ob er die erhoffte (auch spielerische) Verstärkung im Mittelfeld darstellt, man weiß es nicht. Ja und dann gibt es ja in (einigen wenigen) Fan-Kreisen die Idee, Robert Andrich aus seiner misslichen Rolle bei Leverkusen zu erlösen. So ein richtiger Stammspieler ist er dort nicht mehr, obwohl er noch zur Nationalmannschaft gehört. Aber auch dort hat er - wohl der Rolle in Leverkusen geschuldet - seinen Stammplatz verloren. Ob wir sein finanzielles Paket schultern könnten? Wahrscheinlich ja, aber die Chance, dass so eine Rückholung wirklich funktioniert, liegt eher im kleinen Promille-Bereich. Ob wir über Kandidaten wie Neuhaus oder/und Klemens nachdenken ist auch weitaus unbekannt. Klemens von Hertha wäre einer, der neben dem klassischen Innenverteidiger, auch die sechs spielen kann. Neuhaus ist eher auf der acht, also offensiver angesiedelt.
Generell gilt, eine halbwegs vernünftige sechs zu verpflichten, dürfte nicht das große Problem sein. Aber wir wollen (müssen) ja parallel zur neuen Saison auch die Qualität der Schaltzentrale verbessern. Und das wird schwer genug. Der neuverpflichtete Jeong hatte gute Szenen bei uns, tauchte aber genauso häufig (wenn es eng wurde) wieder ab. Von Haberer sah man in dieser Saison sehr wenig und Schäfer, der eigentlich alle Anlagen für einen Top-Mittelfeld-Motor besitzt, zeigt das (nach seiner Verletzung) nicht mehr. Die Hoffnung, dass er noch einmal zu alter Leistungsstärke zurückfindet, ist noch nicht begraben. Die Lösung heißt eigentlich nur, einen sehr spielstarken Achter zu verpflichten. Jeong für das offensive Mittelfeld haben wir ja schon geholt. Ich hoffe, dass wir hier noch eine wirklich gute Idee haben. Ich befürchte allerdings, dass wir nur noch eine sechs holen, und das war es dann. Qualitativ haben wir dann keinen Schritt nach vorn gemacht. Eisern.
14. Juni: Die Abwehr des 1. FC Union betrachtet
Icke: Da ist der Bobic (Gott sei Dank) schon lange weg aus Berlin und trotzdem ärgert er in Berlin weiter rum. Hertha hat er schon ordentlich abgezockt und Millionen kassiert. Nun versucht er es bei Union. Ich hoffe, wir lassen uns nicht auf seine Spielchen ein. In Legia Warschau sah er "ein großes Potenzial" und ist dort jetzt der "Head of Football Operations". Klingt toll. Heißt aber nichts anderes, als dass er für die langfristige Planung von Legia zuständig ist. Ist eigentlich ein aktuell möglicher Transfer eines Legia-Spielers eine Sache für einen strategischen Planer? Eher wohl nicht. Trotzdem mischt er sich ein und verlangt für seinen Verteidiger Steve Kapuadi (den wir wohl haben möchten) eine mehr als satte Ablöse von 5 Millionen Euro, obwohl dieser nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit besitzt. Typisch Bobic. Erst zahlt er im Namen von Hertha Mondablösen für Spieler, die dann floppen und jetzt agiert er wieder am Markt vorbei. Nein, lieber Fredi – Union ist nicht Hertha. Komm runter von Deinem Thron oder wir ziehen weiter. Steve Kapuadi ist ein fast 2 Meter großer Franzose mit Wurzeln aus dem Kongo, für dessen Nationalmannschaft er jetzt auch spielt. Besonders interessant ist sein starker linker Fuß. Da gibt es nicht so viele, die diese Daten aufweisen können. Leider zeigt das aber auch, dass wir uns um einen Ersatz für Leite umsehen. Wie eigentlich jedes Jahr sollen ein halbes Dutzend renommierte Vereine aus dem In- und Ausland an ihm interessiert sein. Schauen wir mal, bisher blieb Leite ja immer bei uns. Wenn das mit Kapuadi nicht funktionieren sollte, sei der Hinweis gestattet, dass Kevin Schlotterbeck wohl die Nase von Augsburg voll hat. Von den letzten 11 Punktspielen, saß er 9-mal auf der Bank – ohne auch nur eine Minute zu spielen. Und nein, die erste Halbserie spielte er in Augsburg grundsolide. Wir kennen ihn genau und würden auch exakt wissen, was wir mit ihm bekommen würden. Einen verlässlichen und routinierten Innenverteidiger, der auch einen starken linken Fuß hat und sich mit 28 Jahren im besten Fußball-Alter befindet.
Und auch Doekhi scheint sich Angeboten vieler Vereine "erwehren" zu müssen. Ein Auszug der interessierten Vereine: Lazio Rom, Crystal Palace, AC Florenz, Wolverhampton Wanders, VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart und so weiter. Kurz und knapp gesagt, es wird in diesem Jahr besonders schwer, die beiden Top-Verteidiger in den Union-Reihen zu halten. Bei Doekhi kommt erschwerend hinzu, er soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 9 Millionen Euro besitzen. Das heißt, wir könnten uns gegen einen Abgangs-Wunsch bzw. der Ziehung der Klausel … noch nicht einmal wehren. Man darf spekulieren, ob Leite auch eine Klausel hat. Ich vermute mal ja. Obwohl seine Ablöse wohl im zweistelligen Bereich liegen muss.
Vogt scheint wohl ein Abgang zu werden, was ich absolut bedauere. Leistungsmäßig gehört der Ex-Abwehr-Chef für mich immer noch zu den Führungsspielern. Baumgart sieht das anders. Er bevorzugt den jungen Querfeld. Absteiger Bochum scheint an ihm dran zu sein. Die Frage ist nur, können sie ihn überhaupt bezahlen? Und ablösefrei wird Union ihn wohl hoffentlich nicht abgeben?
Querfeld scheint – Stand heute – die einzige Konstante in der Abwehr zu sein. Der junge Ogbemudia aus der eigenen Jugend wird stärker in den Fokus bei uns rücken. Eventuell schaut man auch noch einmal zum Nachbarn nach Charlottenburg. Pascal Klemens, der im defensiven Mittelfeld, aber auch in der Innenverteidigung spielen kann, besitzt nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit bei der Hertha. Nur noch in diesem Sommer können sie eine Ablöse für ihn bekommen.
Mit Doekhi, Leite und Vogt – gleich drei starke Verteidiger gleichzeitig abzugeben, kann sich Union nicht leisten. Vielleicht kommt man – hinsichtlich Vogt – doch noch zur Besinnung und erkennt seinen Wert bei uns. Mit einer Abwehr um Querfeld / Vogt / Kapuadi / Klemens / Ogbumedia könnte ich mich anfreunden, die drei Jungschen (Querfeld, Ogbumedia, Klemens) allein mit Kapuadi und ohne Vogt – sind schwer vorstellbar. Ein bisschen Routine benötigen wir "hinten" noch. Es wird wohl in diesem Sommer ganz schwer den Fight um Leite und Doekhi noch einmal zu gewinnen. Eisern.
11. Juni: Unioner des Jahres: Plädoyer für Freddy Rönnow
Unionfux: Die Wahl zum Unioner des Jahres hat begonnen, seit 1980 werden die Spieler gewählt, die die abgelaufene Saison am meisten prägen konnten. Oft waren es Torhüter, von Matthies über Kosche und Glinker bis Gikiewicz. Selbst der sehr mäßig erfolgreiche und etwas seltsame Marc Höttecke wurde mal Unioner des Jahres, die mit Sicherheit bis heute unbegreiflichste Wahl.
Nominieren kann man im Grunde jeden Spieler, aber ein paar Akteure werden doch schon mal vorgegeben: Benedikt Hollerbach, seines Zeichens bester Torschütze, Kampfsau und Neu-Mainzer, Danilo Doekhi, die personifizierte Zuverlässigkeit in der Abwehr ohne verpasste Minute in der vergangenen Spielzeit, Diogo Leite, ebenso unauffällig wie wichtig plus Premierentor, Christopher Trimmel, unverzichtbares Urgestein, der das Dutzend demnächst vollmacht und Frederik Rönnow, Elfmeterkiller und Top-5-Keeper in der Bundesliga.
Vielleicht fehlt noch Leo Querfeld, wohl der Neuzugang der Saison, österreichischer Nationalspieler und Torschütze des Monats April, aber im Großen und Ganzen kann man da mitgehen. Nun ist ja so eine Wahl bis zu einem gewissen Grade subjektiv und ich will auch niemanden beeinflussen, aber ich finde, die Wahl kann eigentlich nur auf einen fallen und zwar schon wieder: unseren dänischen Tausendsassa Freddy Rönnow. Mit Sicherheit einer der besten Torhüter, den wir jemals in unseren Reihen hatten, ruhig und abgeklärt, fernab jeder Show, mit großartigem Stellungsspiel, dazu der beste Flankenpflücker der Liga, der gern mal eine tausendprozentige Chance zunichte macht und uns mit seinen gehaltenen Strafstößen mindestens vier Punkte gerettet hat. Gerade in Frankfurt, wo der parierte Last-Minute-Elfer gegen Ekitike sowas wie einen Wendepunkt darstellte, als bei uns mal wieder die Kacke am Dampfen war und das Schlimmste zu befürchten.
Ein Rückhalt, ohne den wir wohl kaum den Klassenerhalt der letzten zwei Jahre geschafft hätten, dabei absolut sympathisch und unaufgeregt, konstant und weitgehend fehlerfrei (jaja, Stuttgart), Publikumsliebling obendrein, so jemanden wünscht man sich auf dieser exponierten, empfindlichen Position.
Wir waren zwar nie arm an guten Goalies, aber Rönnow ist eben die paar Prozent besser, die einen guten zu einem herausragenden Torwart machen - allenfalls beim Mitspielen und bei den Abwürfen und Abschlägen gebe es noch ein wenig Luft nach oben. Dass so jemand kontinuierlich unterm Radar fliegt, mag an seiner Unaufgeregtheit und fehlenden Theatralik liegen und mit Sicherheit auch daran, dass unser Verein seit längerem das Wohlwollen fast aller Sportmedien verloren hat und zu den Schmuddelkindern der Liga gehört. Na, auch gut. Es wäre sogar der Hattrick als Unioner der Saison, das gelang vorher nur einem: Jan Glinker, das allerdings noch zu Regionalliga- bzw. Drittligazeiten, der war es sogar schon viermal, genau wie der große Wolfgang Matthies, beides natürlich Torhüter.
Jetzt, wo wir auf der Suche nach einer Nr. 2 sind (ein Gerücht führt zum jungen Kongo-Belgier Matthieu Epolo von Standard Lüttich, aber bisher eben nur ein Gerücht), wird schon mal spekuliert, wie lange Rönnow wohl noch unsere Nr. 1 sein kann, also, wenn’s nach mir geht, noch eine ganze Weile, jedenfalls deutet nichts darauf hin, dass er sich auf sein Karriereende zubewegt, eher im Gegenteil. Und wunderbarerweise wissen beide Seiten, was sie aneinander haben.
Und vielleicht kann er ja, trotz aller Bescheidenheit, wenigstens den Stadionsprecher Christian Arbeit (und alle anderen Unioner auch) irgendwann dazu kriegen, seinen Nachnamen richtig auszusprechen, da muss man nämlich das „W“ leicht mitsprechen, er macht es jedenfalls so, wie man leicht nachprüfen kann und er muss es ja wissen. Mein Unioner des Jahres steht jedenfalls fest: Frederik Rönnow - mit und ohne w.
9. Juni: Nations League zeigt, Deutschlands Spitze zu klein
Icke: Frankreich gewann letztendlich verdient mit 2:0 in und gegen Deutschland und damit Platz drei in der Nations League. Das Finale endete mit einem 5:3 Sieg im Elfmeterschießen von Portugal im Endspiel gegen Spanien und beide Seiten zeigten guten Fußball. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung stand es 2:2. Und die Experten staunten … viele hatten Spanien schon vorher zum Sieger erklärt. Aber Portugal war in allen Belangen - zumindest gleichwertig und hatte dann natürlich im Elferschießen das Glück des Tüchtigen.
Apropos Glück, beide Seiten schienen Elfmeter im Training geübt zu haben. Wie traumwandlerisch sicher die Portugiesen ihre fünf Elfer verwandelten, aber eben auch die Spanier - zumindest ihre drei, die reingingen. Acht Elfer fanden ihr Ziel, fast alle sicher verwandelt. Beide Teams konnten jeweils von der Bank (wie auch schon zuvor) weitere Qualität einwechseln.
Das kann Deutschland nicht. Wenn, wie bei diesem Turnier, Spieler wie Musiala und Rüdiger (und weitere) ausfallen, so können wir diese nicht gleichwertig ersetzen. Das ist aktuell das größte deutsche Manko. Gegen Frankreich im Spiel um Platz drei sahen wir in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht aus. Den Elfmeter, der erst gegeben wurde (31.), erkannte der Schiedsrichter wieder ab. Wir hatten aber im ersten Abschnitt genügend Chancen in Führung zu gehen. Nur wir haben sie nicht verwertet. Das erledigte dann Mbappe kurz vor dem Halbzeitpfiff. Kimmich stand bei ihm, es zeigte sich aber, ein richtiger Verteidiger ist er eben nicht.
Übrigens hatte Nagelsmann wieder auf Viererkette umgestellt. Damit leider (wieder) keine Stabilität und Ordnung geschaffen. Das zeigte sich dann in Halbzeit 2. Trotzdem erzielte Undav in der 47. Minute einen Treffer, den viele Schiedsrichter sicher gelten lassen hätten. Der slowakische Schiedsrichter war kein Freund der Deutschen. Ja, der vorangegangene Einsatz von Füllkrug war hart, aber nicht unfair. Unfair war da eher der Ellenbogen eines Franzosen, den Füllkrug (in derselben Szene) ins Gesicht bekam. So dir das Tor aberkannt und ein Elfer nicht gegeben wird, kannst du nicht gewinnen. Schon gar nicht gegen Frankreich.
Und dann kam in der zweiten Halbzeit auch wieder der Einbruch der Deutschen (genau wie im Halbfinale gegen Portugal). Die guten Szenen gab es nicht mehr. Steckpässe, die in der ersten Halbzeit noch gelangen, zeigten wir nicht mehr. Und die neu zusammengewürfelte Abwehr wackelte bedenklich. Dazu kam, dass Wirtz in diesem Spiel wenig gelang. Warum jetzt genau Ex-Unioner Robert Andrich - zumindest kämpferisch - das deutsche Mittelfeld wieder nicht anführen durfte, bleibt Nagelsmanns Geheimnis. Wenigstens konnte sich Deutschland auf Keeper ter Stegen verlassen. Der zeigte einige (wirkliche) Weltklasse-Paraden. Sonst hätten wir richtig eins auf die Mütze bekommen.
Insgesamt reichte den Franzosen gegen die Deutschen eine mittelmäßige Leistung aus, um alles im Griff zu haben. Spanien und Portugal standen zu Recht im Finale. Sie waren die besten Teams. Der Bundestrainer muss (wieder) Struktur, Einsatz und Willen in das Team implizieren. Das ist ihm ja schon gelungen. Jetzt gab es Rückfälle. An einem guten Tag können wir ganz oben anklopfen. Aber auch nur, wenn alle fit sind und die Einstellung stimmt. Und Nagelsmann sich endlich für "ein" klares System entscheidet.
Jetzt folgt beim Thema Nationalmannschaft erst einmal eine Pause von drei Monaten. Dann startet schon unsere WM-Qualifikation. Luxemburg, Nordirland und die Slowakei sind dann unsere Gegner. Die Gefahr einer Fehleinschätzung unsererseits zur eigenen Leistung besteht dann wieder. Augenwischerei gegen kleinere Gegner sollten wir tunlichst vermeiden. Eisern.
7. Juni: Sehr gut: Ilyas Ansah ist Unioner - und Urs Fischer kein Kölner
Die Verpflichtung von Ilyas Ansah vom SC Paderborn ist mit Sicherheit eine der interessantesten Transfers der letzten Jahre, denn in diesem Jungen steckt ein beachtliches Potential - wenn man mit 20 bereits knapp zwei Saisons in der 2. Bundesliga gespielt und in der letzten Spielzeit immerhin sechs Tore plus sechs Vorlagen vorzuweisen hat, dazu schnell und robust ist, dann müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn der in der nächsten Zeit nicht weiter durchstarten wird. Und noch war er für uns erreichbar, irgendwas zwischen drei und vier Millionen sind zwar nicht wenig für einen jungen Zweitligastürmer, aber letztlich eine wahrscheinlich kluge Investition - und es bleibt zu hoffen, dass wir aus dem mittleren Leweling-Desaster gelernt haben: da war der Blick zwar augenscheinlich vorhanden, der Sprung allerdings viel zu kurz, diese Fehleinschätzung unserer Verantwortlichen schmerzt immer noch.
Bei Ansah wird das hoffentlich anders und bis dahin werden wir viel Freude an dieser Verpflichtung haben, auch wenn wir alle nicht vergessen sollten, dass Wunder manchmal etwas länger dauern, doch die Hollerbach-Lücke könnte tatsächlich schon wieder gestopft sein.
Zudem haben wir ja Ilic und Jeong, trotz zwischenzeitlicher Verabschiedung, weiter unter Vertrag genommen, auch wenn das, gerade bei Jeong, nur verhaltene Jubelstürme ausgelöst hat. Doch bei beiden Spielern weiß man ziemlich gut, woran man ist, die mögliche Eingewöhnungszeit fällt weg (definitiv ein Vorteil!) und beide sind noch jung genug, um sich weiter zu steigern, beide haben mehr als angedeutet, dass sie an guten Tagen ziemlich passable Bundesligaspieler sein können, jetzt muss man daran arbeiten, da mehr Konstanz reinzubringen, was, wie man fairerweise sagen muss, nicht zuletzt davon abhängt, inwieweit die gesamte Mannschaft drumherum funktioniert - und das war in den letzten zwei Jahren zu selten der Fall.
Auch Marin Ljubicic soll übrigens bleiben, der zwar stark angefangen hat, die weitere Bestätigung aber bisher eher ausgeblieben ist - doch sind knapp vier Monate nicht gerade die Welt und der Sprung von einer B-Liga in eine A-Liga ist mit Sicherheit nicht so leicht, also auch hier sollte man, bei aller Skepsis, nicht so schnell die Geduld verlieren.
Leute, die sofort einschlagen, sind für uns ohnehin kaum bezahlbar, insofern sind mittlere Wundertüten wie eben Ilic, Jeong (wobei der ja reichlich Bundesligaerfahrung hat), Burke und auch Ansah und Ljubicic der richtige Weg und auch die gezahlte Ablöse für diese Spieler befindet sich im Rahmen, Qualität hat eben ihren Preis, auch, wenn wir diese Regionen (immer noch) als relativ hoch empfinden, doch die Summen haben sich in den letzten Jahren ja generell nach oben entwickelt, sicher ist das Beispiel Wirtz ein extremes Beispiel, aber für diesen einen Spieler nimmt Leverkusen wesentlich mehr Geld ein, als der 1. FC Union in den letzten knapp sechzig Jahren an Ablösen jemals gezahlt hat ...
Oder um ein Beispiel mit etwas mehr Vergleichbarkeit zu bemühen: Hannover 96 verkauft dieser Tage ihr Eigengewächs Tresoldi an den FC Brügge für irgendwas um die acht Millionen (mit etwaigen Boni sind gar zehn Millionen drin) - das zeigt, dass die Tarife für unsere bisherigen Verpflichtungen mehr als marktüblich sind. Unsere Aktivitäten im Sturm dürften damit fürs Erste weitgehend beendet sein, natürlich auch abhängig davon, ob Prtajin (ziemlich sicher) oder auch Skarke (möglicherweise) noch gehen oder ob sich überraschende Gelegenheiten ergeben, die man wahrnehmen muss. Aber schwächer dürften wir in der Offensive eher nicht geworden sein.
Um die anderen Mannschaftsteile wird man sich in den nächsten Wochen kümmern, klar, wenn Doekhi (um den sich, wieder mal, angeblich halb Europa reißt), Diogo Leite und Vogt gehen sollten, wird das große Innenverteidiger-Einkaufskörbchen zum Einsatz kommen müssen, aber darüber reden wir, wenn’s soweit ist. Zumindest der bei uns gerüchteweise häufiger gehandelte Bernardo jedenfalls geht von Bochum nach Hoffenheim, den kann man schon mal von der Liste streichen und auch das Interesse an Bethke, dem jungen Keeper aus Cottbus, soll sich erledigt haben, zumindest vorerst.
Und sonst? Wie es aussieht, hat unsere Trainerlegende Urs Fischer doch nicht in Köln unterschrieben (angeblich war das ja schon fix), sondern Lukas Kwasniok und für die beiden noch freien Stellen in Leipzig und Wolfsburg werden andere Kandidaten präferiert, könnte also sehr gut sein, dass Fischer noch weiter auf seine Bundesligarückkehr warten muss, so sie denn überhaupt noch kommt. Schon erstaunlich, dass der Trainer des Jahres 2023 nach gut anderthalb Jahren immer noch keine attraktive Aufgabe gefunden hat, auch wenn die meisten Unioner froh darüber sein werden, dass der erfolgreichste Übungsleiter ever nicht demnächst gegen uns antreten wird - wäre doch ein ziemlich seltsames Gefühl und nicht das gute Seltsam. Also, leichtes Aufatmen (auch, wenn wir Urs Fischer natürlich nur das Beste wünschen, aber das wäre Köln doch ohnehin nicht, oder?) und weitersehen, was der Sommer noch so an Erstaunlichem mit sich bringt…
Das war ein Rückfall in den Rumpelfußball
Icke: Portugal gewinnt verdient in München mit 2:1 gegen Deutschland und fliegt im Halbfinale der Nations-League raus. So die kühle Nachricht. Aber es steckte mehr dahinter. Trainer Nagelsmann sagte nach dem Spiel, ihm hat die Galligkeit im deutschen Spiel gefehlt. Das war sicherlich so. Aber lange noch nicht alles.
Während wir in der ersten Halbzeit noch ein weitaus verteiltes Spiel sahen, in dem die Portugiesen – auf Grund ihrer Ballsicherheit - nur leichte Vorteile hatten, änderte sich das im zweiten Abschnitt dramatisch. Natürlich mussten wir mit Musiala und Rüdiger - Leader im deutschen Team ersetzen. Mit Ex-Unioner Andrich verzichtete Nagelsmann auf einen (aus meiner Sicht) weiteren wichtigen Führungsspieler. In diesem Fall - ohne Not. Schlotterbeck und Havertz fehlten auch noch. Das war wohl zu viel für die deutsche Nationalmannschaft.
Musialas Kreativität fehlte genauso, wie das burschikose Auftreten von Rüdiger und Andrich. Solche Typen brauchst du einfach, gerade wenn es mal nicht läuft. Aber der Reihe nach. In Halbzeit eins neutralisierten sich zwei gute Fußball-Mannschaften noch gegenseitig. Die Portugiesen versuchten immer wieder mit schnellem und sehr ballsicherem Umkehrspiel vor das deutsche Tor zu kommen. Aber auch bei ihnen schlichen sich Abspielfehler ein. So dass nichts Zählbares heraussprang. Chancen gab es auf beiden Seiten. Die Abspielfehler im deutschen Team waren aber noch augenscheinlicher. Besonders Tah tat sich dabei hervor. Er war im gesamten Spiel eher Unsicherheitsfaktor als Abwehrorganisator. Dann aber kommt die 48.Minute und Hoffnung für die Deutschen. Kimmich und Wirtz haben beide gleichzeitig einen Geniestreich in der Mache. Kimmich lupft den Ball wunderbar in den Strafraum und Wirtz vollendet mit einem exzellent platzierten Drehkopfball. Wow, das war wirklich sehenswert. Und jetzt? Gab das dem deutschen Spiel Sicherheit? Wurde ruhig weitergespielt? Nichts dergleichen geschah. Portugal wurde immer stärker und erzielte 15 Minuten später den Ausgleich. Vorher wechselte Portugal Conceicao ein und der zog mit einer Einzelleistung an und vollendete.
Der andere Ex-Unioner Gosens, der ebenfalls eingewechselt wurde, sah dabei nicht gut aus. Und weitere 5 Minuten später (68.) war dann Ronaldo-Zeit. Der 40-jährige (!) erzielte in seinem 220. Länderspiel (!) den Siegtreffer. Einige Experten degradierten ihn vor diesem Länderspiel zum Unsicherheitsfaktor. Sie vermuteten, defensiv und läuferisch kann er nicht mehr mithalten. Er zeigte es (wieder einmal) allen. Topfit, sprintfreudig und extrem sprungstark präsentierte er sich.Woltemade gab ein ordentliches Debüt bei uns. Und Keeper ter Stegen war nach seiner langen Verletzung auch wieder dabei. Auch er gehörte zu den besseren Spielern im deutschen Team. Goretzka machte auch noch mit einer ordentlichen Leistung auf sich aufmerksam. Er musste aber auch ein Tor machen. Mehrere gute Gelegenheiten hatte er dazu. Nach der Führung von Portugal, gab auch von den Deutschen kein großes Aufbegehren mehr.
Da fehlte an diesem Tag so vieles … an so vielen Stellen. Portugal war einfach besser. Warum allerdings Nagelsmann die Entscheidung traf – neben Rüdiger - auch auf Andrich zu verzichten, erklärte er indirekt mit den wenigen Einsätzen in seinem Club. War aber wohl ein Fehler. Wenn die Kampfmaschine Rüdiger ausfällt, verzichte ich doch nicht freiwillig auf meine zweite Kampfmaschine Andrich. Man hat es im deutschen Spiel gesehen. Der letzte Einsatz hat gefehlt. Jetzt spielen die Deutschen im Platz 3. Eisern.
2. Juni: Schade: aus Ball-weg-Hollerbach wird Ganz-weg-Hollerbach
Nachdem sich ja zuletzt einige Wechsel (beziehungsweise Verbleibe) angedeutet haben, Burke kommt ablösefrei, Jeong bleibt, Ilic bleibt (Bo Svensson ist erschüttert…) und das vielversprechende Talent Ansah kommt wohl aus Paderborn, fragte man sich schon, wo man die jeweils ca. vier Millionen (die kolportierten Summen schwanken etwas) hernehmen soll, da kommt schon die Auflösung: Benedict Hollerbach unterschreibt für vier Jahre, wahrscheinlich gut dotiert, in Mainz, als Ablöse sollen zwischen zehn und zwölf Millionen fließen, die Rheinhessen wollen ihn wohl als Ersatz für Burkardt, der seine sehr gute letzte Saison woanders (in Frankfurt?) vergolden möchte.
Der Abgang kommt nicht so vollkommen überraschend, denn die Spieler, die für andere Vereine interessant sein könnten, sind einem ja schon bewusst (für Doekhi soll es z. B. konkretes Interesse aus Florenz geben), das Ziel Hollerbachs verwundert allerdings leicht und drängelt irgendwie die Frage auf: andere Kultur, Bettwäsche oder Oma?
Ob jedoch Mainz 05 nun besser ist als Union oder ob der selbsternannte zukünftige Nationalspieler Benedict H. die ziemlich stattliche Summe wert ist, das kann natürlich nur die Zukunft zeigen. Zwar spielt Mainz in der nächsten Saison international, aber nur Conference League - und ich sehe den Wettbewerb eher schädlich, eine mäßig attraktive Doppelbelastung, die genausoviel einbringt, wie sie kostet - irgendwie Europa League für Arme. Und nein, da spricht nicht der Neid aus mir, ich finde diese Conference League überflüssig wie einen Kropf. Auf jeden Fall ist das der erste Abgang, der sportlich schon einigermaßen weh tut, denn Hollerbach hat in den letzten zwei Spielzeiten immerhin vierzehn Tore für uns gemacht und die meisten davon waren wichtig bis sehr wichtig. Außerdem ist der Stürmer extrem laufstark, leidlich schnell, bringt eine hohe Dynamik mit und ist überdies ein nimmermüder Kämpfer, sowas sieht jeder Trainer gern und können viele Mannschaften gebrauchen.
Aber es gibt auch ein paar unübersehbare Schattenseiten, die den Abschied etwas leichter machen: seine technischen Schwächen, die oft für schnelle Ballverluste sorgten (deswegen auch Ball-weg-Hollerbach) und ein eins-gegen-eins selten erfolgreich machten, seine übertriebene Eigensinnigkeit sowie mangelnde Spielübersicht (insgesamt nur eine Vorlage, die anderen zwei Scorerpunkte resultieren aus elfmeterwürdigen Fouls), die öfter aussichtsreiche Situationen versanden ließen, im Grunde kein ernsthaftes Kopfballspiel (kein Kopfballtor!) und last but not least eine grausame Frisur (okay, da ist zumindest sein Friseur zur Hälfte schuld). Inwieweit er das alles noch abstellen kann - wer weiß?
Nichtsdestotrotz danke für die letzten beiden Jahre, zweimal war der Junge immerhin essentiell für den Klassenerhalt, das bleibt unvergessen - und dass ein Drittligafussballer sich innerhalb so kurzer Zeit zwei Klassen höher dermaßen in den Vordergrund spielen konnte, nötigt auch jeden Respekt ab. Da wir uns in Zukunft aber wieder etwas nach oben orientieren wollen, wird’s auch ohne ihn gehen (müssen). Und das Geld aus Mainz können wir fraglos brauchen, bis jetzt ist er unser zweithöchster Verkauf nach Awoniyi.
Nicht zuletzt ist es ein normaler Vorgang, ich weiß, man ist ja immer etwas beleidigt, wenn ein guter Spieler uns den Rücken kehrt, aber das gehört zwingend dazu. Kann ja nicht immer ein Jordan sein, den man für mehrere Millionen weiterreichen kann. Kleine Info am Rande: Stade Reims musste gegen Metz in der Relegation die Segel streichen und steigt in die Ligue 2 ab, ihr besagter Winterneuzugang Jordan konnte oder wollte nicht allzuviel dagegen tun, in neun Spielen traf er lediglich einmal. Schade, doch vielleicht läufts eine Etage tiefer wieder besser. Also, da ist unser Transferkarussell schon mal ordentlich in Fahrt geraten, diesmal will man wohl frühzeitig, also zum Trainingsauftakt Anfang Juli, die Kaderplanung im Großen und Ganzen abgeschlossen haben, auch wenn natürlich bis zum letzten Moment was passieren kann - da warten noch so einige Überraschungen, der Sommer hat ja gerade erst begonnen.
1. Juni: Union gibt Gas auf dem Stürmer-Markt
Icke: Das geschriebene von gestern … ist heute schon Makulatur. Mit Ilic lagen wir richtig. Union kauft ihn aus seiner Leih-Option heraus. Auch wenn der Verein das noch nicht öffentlich bestätig hat. Dazu kommt das Mega-Talent Ansah aus Paderborn. Für immerhin satte vier bis fünf Millionen Grundablöse. Auch bei ihm fehlt noch die Bestätigung, der Rest ist aber wohl reine Formsache. An eine Verpflichtung von Ansah hatte ich - trotzdem schon länger über ihn spekuliert wurde - nicht geglaubt. Warum? Eben weil mit Burcu ein talentierter Linkaußen zu Union zurückkehrt und eben besagter Ansah auch am liebsten über links kommt. Allerdings spielte er in Paderborn auch oft Mittelstürmer.
Der 20-jährige deutsche U20-Nationalspieler, der aus Ghana stammt, könnte Union noch viel Spaß machen. Er kann alle offensiven Positionen spielen, hat mit 1,94 Meter Gardemaß und verfügt - für so einen langen Schlaks - auch noch über eine gute Technik. Sprich, er geht gern mal ins Dribbling und ist mit 34,8 km/h sogar noch ziemlich schnell. Das Gesamt-Paket ist beeindruckend. Sechs Tore und sechs Vorlagen schaffte er in 33 Zweitligaspielen in seiner zweiten Profi-Saison. Die Dortmunder werden sich ärgern, die haben ihn in der U17 ausgemustert.
Bei Ilic heißt es Daumen drücken, dass er seine zuletzt gute Form konservieren kann. Seit seiner Knöchelverletzung hat er ab dem 8. Februar 2025 insgesamt 14 Bundesligaspiele nonstop bestritten. Dabei gelangen ihm sieben Tore. Das lässt hoffen, er könnte der nächste Stürmer bei Union werden, der zehn bis 15 Tore pro Saison schafft. Die Ablöse für Ilic dürfte sich im gleichen Rahmen wie bei Ansah bewegen, nämlich vier bis fünf Millionen Euro.
Und damit es bei Union gar nicht erst langweilig wir, gab der Verein bereits die (endgültige) Verpflichtung von Jeong bekannt. Union hatte den Nationalspieler aus Südkorea bisher nur ausgeliehen. Die Kaufoption ließ man erst einmal links liegen und verabschiedete ihn offiziell. Um dann hinterher inkognito weiter zu verhandeln. Union hat anscheinend die Ablöse von rund fünf auf etwa vier Millionen Euro herunterhandeln können. Den Beweis, ein Führungsspieler zu sein, blieb Jeong noch schuldig. Gute Spiele wechselten sich regelmäßig mit völligem Untertauchen ab. Auch in der Zweikampfhärte muss Jeong zulegen. Dass er eine sehr gute Technik besitzt und auch mal Gegner beherzt austanzen kann, keine Frage. Vielleicht passt er in das neue, offensivere Konzept von Trainer Baumgart viel besser hinein.
Apropos neues Konzept und Spieler-Verpflichtungen. Burcu, Ilic, Ansah und Burke sind die vier neuen Offensiv-Verpflichtungen. Was fällt dabei auf? Alle vier Spieler sind schnell oder enorm schnell. Drei der vier Spieler können auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Eben auch auf den Außenpositionen. Bei Hollerbach, der hoffentlich bleibt und der fünfte Stürmer im Bunde zu sein scheint, ist das ebenso. Das riecht ein wenig nach Systemumstellung mit echten Außenspielern. Burcu, Hollerbach, Ansah und Burke können alle auf den Flügeln spielen. Dabei habe ich bewusst Skarke, Prtajin, Ljubicic und Preu ausgeklammert. Sie werden wohl kaum Einsatzchancen haben und es müssen Lösungen gefunden werden. Eisern.
30. Mai: Potentielle Zugänge verdichten sich, Ilic weiter eine Option
Icke: Immer mehr, immer öfter und immer intensiver wird über Remberg und Selke gesprochen. Aktuellster Beleg, Ache (den Union schon lange wollte) hat in Köln unterschrieben. Ilic, den jetzt viele Vereine jagen, wird dadurch nicht billiger. Die Hoffnung in Berlin-Köpenick, seine Ablöse drücken zu können, scheint wohl zerschlagen. Und bei Ache kann man sich gut vorstellen, dass letztendlich Union einen Rückzieher machte. Warum? Die Verletzungs-Historie von Ache ist nicht klein. Immer mal wieder und das auch regelmäßig fällt er aus. Da ist man wahrscheinlich zu der Erkenntnis gekommen, dass Ilic und/oder Selke die besseren Optionen darstellen.
Stand jetzt haben wir mit Hollerbach nur einen guten Stürmer. Burke kommt dazu. Und warum heißt es Ilic oder Selke? Prtajin sucht schon einen neuen Klub. Ljubicic möchte bestimmt kein weiteres Jahr auf der Bank schmoren und Volland ist schon weg. Preu hat noch nicht die Klasse für die 1. Bundesliga. Und Skarkes Chancen auf Einsätze dürften sich - bei steigender Angriffs-Qualität - weiter verringern. Ergo können wir neben Burke und Hollerbach auf den Außenpositionen sehr gut zwei Center in der Mitte vertragen. Und die würden wohl, Stand heute, Ilic und Selke heißen. Dazu kommt mit Burcu ein großes Talent aus seiner Leihe zurück. Ich sage dazu: perfekt in Qualität und Quantität. Und noch eins … endlich einmal hätten wir wieder einen schnellen Sturm. Die Speed-Werte der fünf Stürmer lassen sich sehen: Burke (36,72 km/h), Ilic (33,32), Hollerbach (34,82), Selke (34,95), Burcu (34,22). Lange Bälle und ein schnelles Umschaltspiel lassen sich so viel besser umsetzen, als bisher.
Und warum will eigentlich (gefühlt) die halbe Bundesliga Remberg verpflichten? Besonders schnell ist er mit einem Spitzenwert von 32,6 km/h nicht. Er hat vor allem eine Ausstiegsklausel in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Und ist damit - bei einem stetig steigenden Marktwert von aktuell 2,8 Millionen - fast schon ein Schnäppchen. Einige Gazetten bezeichnen ihn als Rambo. Aber das nicht im negativen Sinn. Böse Fouls macht er nicht (keine rote Karte). Allerdings zeigen elf gelbe Karten seine Sammel-Leidenschaft im Geschäft der intensiven Zweikämpfe. Remberg wird im Juni 25 Jahre alt und ist mit 1,88 Meter ziemlich groß. Sein Manko: Obwohl er ein sauberes Passspiel besitzt, gelang ihm fußballerisch kein Treffer und auch nur eine Torvorbereitung. Brauchen wir eigentlich einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler? Darauf bin ich in meinem vorherigen Blogeintrag schon eingegangen … nur wenn wir parallel auch Spieler dieser Positionsgruppe (Schäfer, Benes, Tousart) abgeben. Und da Union zeitnah viele Transfers angekündigt hat, scheint das sogar wahrscheinlich. Eisern.
27. Mai: Besser, aber nicht gut - so etwas wie ein Saisonrückblick
Unionfux: Zuerst einmal: Eine Saison, die mit einem Klassenerhalt endet, eine Saison, in der das sogar nach dem 30. Spieltag rechnerisch und nach dem 27. Spieltag faktisch feststeht, eine Saison, die überdies die (etwas veraltete) magische Vierzig-Punkte-Marke knackt und die vorherige Saison um immerhin acht Punkte übertrifft, kann keine so schlechte Spielzeit gewesen sein. Die eigentlich einundvierzig (der zu Unrecht aberkannte Punkt sollte hier nicht aberkannt bleiben) Zähler stellen die immerhin knapp viertbeste Bilanz der letzten sechs Jahre dar - und der Klassenerhalt ist ja immer noch das oberste Ziel und unbedingt aller Ehren wert.
Nichtsdestotrotz war die sechste Bundesliga-Saison nicht so wirklich besser als die davor, sie war über lange Zeit äußerst anstrengend und insgesamt höhepunktsarm, es gab wiederum einen, fraglos notwendigen, Trainerwechsel: Steffen Baumgart löst nach Weihnachten und nach kurzen fünfzehn Spielen den mit soviel Vorschusslorbeeren gestarteten Bo Svensson ab, der aber nur anfangs überzeugen kann. Dazu kommen jede Menge Unsicherheiten und gar nicht so selten Zweifel an der wirklichen Bundesligatauglichkeit unserer Mannschaft, es gibt genügend Spiele, die kaum zu ertragen sind, am liebsten gegen die vermeintlich kleinen Gegner der Liga. Allein die Heimbilanz gegen die drei letzten Mannschaften der Tabelle spricht für sich: Da gibt es nur einen Punkt, auswärts sind's wenigstens vier, aber in der Endabrechnung einfach zu wenig. Gegen die Großen der Liga sieht's hingegen bedeutend besser aus.
Eigentlich rettete uns der Anfang und das Ende der Spielzeit, zwischendrin fiel man von einer Ohnmacht in die nächste: Am siebten Spieltag haben wir beachtliche vierzehn Punkte (ein Schnitt von zwei Punkten pro Partie), am 24. Spieltag haben wir übersichtliche dreiundzwanzig Punkte, d. h. wir haben in den darauffolgenden siebzehn Spielen nur neun Punkte sammeln können (die Bilanz eines abgeschlagenen Absteigers) und sind obendrein in der 2. Runde des Pokals bei einem Drittligisten (okay, der spätere Pokalfinalist) ausgeschieden, bevor wir einen ebenso überraschenden wie ordentlichen Endspurt von siebzehn Punkten aus zehn Spielen hinlegen.
Ganz klar: Man ist heilfroh, als die Saison endlich beendet ist. Denn es gibt kaum ein Spiel, bei dem man von der ersten bis zur letzten Minute das Gefühl hat, dass nur wir den Platz als Sieger verlassen werden, nur zwei Siege fallen nicht knapp aus, wobei lediglich in Hoffenheim das Spiel rund zwanzig Minuten vor Abpfiff entschieden ist. Ansonsten zittert man bei jedem Sieg bis zum Schluss, soll heißen: Souveränität ist im Grunde ein absolutes Fremdwort. Unsere beinahe schon legendäre Heimstärke ist zum Teufel (fünf Heimsiege mit Abstand die schwächste Ausbeute seit langer Zeit). Ausreißer gibt es nur nach unten, aber eigentlich kaum nach oben - überzeugend ist anders.
Bemerkenswert sind vielleicht der Heimerfolg gegen Dortmund, der letztlich hohe Sieg in Hoffenheim und der überraschende Auswärtssieg in Frankfurt mit seinem Herzinfarktfinale, dazu die beiden Unentschieden gegen Bayern und in Leverkusen. So gesehen erstaunt beinahe der ungefährdete Klassenerhalt - nie waren wir schlechter als Platz vierzehn und auch den hatten wir nur vier Spieltage inne. Unsere beste Platzierung hingegen war der vierte Rang nach dem achten Spieltag, wenn, dann stand uns das Wasser nur gefühlt an der Oberkante Unterlippe, wirklich dramatisch wurde es nie - obzwar insbesondere nach der überraschenden Heimniederlage gegen Kiel (gleich nach der höchsten Niederlage in Dortmund) schon der ratlose Angstschweiß auf vielen Stirnen stand, aber dann folgte ja der ziemlich überraschende Zwischenspurt von zehn Punkten aus vier Spielen - und schon waren wir gerettet, natürlich auch dank eines relativ schwachen Tabellenendes - schon sechsundzwanzig Punkte hätten für die Relegation gereicht, dreißig für den sicheren Klassenverbleib, die hatten wir nach dem Auswärtssieg in Freiburg eingetütet.
Die hauptsächlichen Ursachen für diese komplizierte Spielzeit sind sicherlich die weiterhin unübersehbaren spielerischen Defizite und die offensive Schwäche, vier Stürmer, die Anfang der Saison im Kader stehen, bringen null Tore zustande: Prtajin, Volland, Jordan und Skarke bleiben tatsächlich ohne Treffer und auch der im Winter verpflichtete Ljubicic trifft lediglich einmal, mit seiner ersten Ballberührung in der Bundesliga in Hoffenheim und ebenso Vertessen, im Winter nach Salzburg verkauft, hat nur ein Tor erzielen können. So eine Riege erschreckend erfolgloser Angreifer ist natürlich kaum zu kompensieren - wobei man natürlich sagen muss, dass Stürmer bei uns kein leichtes Leben haben. Man kann kaum einem der sechs genannten Offensiven vorwerfen, ein ernsthafter Chancentod zu sein. Aber die traurige Trefferbilanz spricht natürlich für sich und setzt den Negativtrend der Spielzeit 2024/25 fort.
Zudem bleibt die Torgefahr aus dem Mittelfeld ja auch aus, Jeong, Benes, Skov, Khedira, Schäfer und Kemlein (Tousart und Haberer bleiben ohne Tor) können insgesamt nur zehn Tore markieren, ziemlich übersichtlich.
Letztendlich bleiben zwei Stürmer übrig, die annähernd die Hälfte unserer Tore markieren: Benedict Hollerbach mit neun Treffern und der in der ersten Saisonhälfte noch vollkommen ignorierte Andrej Ilic, ausgeliehen von Stade Rennes, mit sieben Treffern - gar nicht schlecht für eine halbe Saison. Unterm Strich stehen jedoch nur zwei (bzw. drei) Mannschaften offensiv schlechter da: der Absteiger VfL Bochum sowie der FC St. Pauli (und der FC Augsburg). Gerettet hat uns die ziemlich ordentliche Defensive, die in der Bundesliga den siebten Platz belegen würde, doch auch hier schwankte die Qualität zwischen erstaunlich gut und erschreckend mäßig, fraglos aber der verlässlichste Mannschaftsteil und immerhin konnten acht Treffer durch Rothe, Querfeld, Vogt, Doekhi und Leite beigesteuert werden.
Was man leider feststellen muss: Unsere Transferpolitik war (wieder mal!) wenig erfolgreich, so wirklich eingeschlagen hat niemand. Wahrscheinlich ist da Leopold Querfeld, im letzten Sommer von Rapid Wien verpflichtet, noch der beste Neuzugang. Und so kann die Antwort auf die Frage nach dem Spieler des Jahres wieder mal nur unser dänischer Keeper Frederik Rönnow lauten, der klar konstanteste und beinahe durchgängig überzeugendste Spieler, der allein mit vier gehaltenen Elfmetern oft den Unterschied machen konnte und unfassbar wichtig für uns ist, gefolgt mit einigem Abstand von Dauerbrenner Danilho Doekhi und der Lebensversicherung Benedict Hollerbach - dem Mann für die wichtigen Tore, der aber andererseits auch allzuoft den Ball-weg-Hollerbach gibt.
Damit die kommende Saison eine bessere und entspanntere wird, vielleicht mit einem knapp einstelligen Tabellenplatz, weniger Frust und Unsicherheit und auch mehr Fussball gespielt als nur gearbeitet wird, denn nur so kann man auf längere Sicht in der Liga bleiben, muss so einiges passieren: Vor allem eine wesentlich glücklichere Hand bei der Zusammenstellung des Kaders - so viele fehlgeschlagene Verpflichtungen wie in der jüngeren Vergangenheit kann sich normalerweise ein relativ kleiner (wenn auch längst nicht mehr ganz kleiner) Verein wie der unsere kaum leisten bzw. kompensieren. Hier müssen sowohl Horst Heldt als auch der zurückgekehrte Oliver Ruhnert sich unbedingt klar steigern, eine kluge, möglichst effektive Transferpolitik ist essentiell, damit uns Spieler auch mal wieder auf Anhieb besser machen oder in Zukunft der eine oder andere finanziell lukrative Weiterverkauf gelingt, das war nämlich in der Vergangenheit viel zu selten der Fall und ist auch ein Beweis, wie erfolgreich in dieser Angelegenheit gearbeitet wird - oder eben nicht.
Dann brauchen wir wieder eine weitgehend funktionierende Taktik, dazu mehr Geschwindigkeit und Variabilität. Ob die Zukunft tatsächlich in der Viererkette von Trainer Steffen Baumgart liegt, wird man jedoch erst noch sehen. Und überhaupt hat der Trainer zwar seine wichtigste Mission erfüllt, den Klassenerhalt, und dafür gebührt ihm jeder Respekt. Ob er aber ein Trainer ist, der die Mannschaft wirklich besser machen und voranbringen kann, einer, der, wie versprochen, die Alte Försterei anzünden (den Nachweis ist er mit lediglich zwei Heimsiegen weitgehend schuldig geblieben) und nicht zuletzt die entsetzliche Schwäche gegen Gegner aus dem unteren Tabellendrittel auch beheben kann, weil die Mannschaft endlich in die Lage versetzt wird, auch mal ein Spiel zu machen und hier und da auch einen Kontrahenten zu dominieren - das muss er erst noch beweisen, das war bisher nicht so wirklich zu erkennen.
Baustellen gibt es genug, schon allein das ungenügende Passspiel und die technischen Unzulänglichkeiten sind oft zum Haare raufen, ebenso vermisst man nicht selten eingespielte Laufwege und auch bei den Standards gibt es eindeutig noch Luft nach oben. Kaum Sorgen machen hingegen die Fitness und Laufbereitschaft (zweitbeste Mannschaft der Liga) und die Einsatzfreude - so gesehen sind die Grundlagen ja nach wie vor gar nicht schlecht. Sollte das nicht oder nur unvollständig gelingen, könnten wir seit zwei Jahren auf einen Abstieg mit Ansage zusteuern, so gesehen zum Beispiel beim HSV, Schalke, Hertha, deren Klassenwechsel sich ja seinerzeit über einen längeren Zeitraum unmissverständlich angedeutet hat. Unnötig wäre das allemal und ob es sich so leicht korrigieren ließe, sei dahingestellt. Ein "Urlaub", wie man immer noch hier und da hört, ist unsere Bundesligazugehörigkeit nämlich mitnichten, auf jeden Fall nicht mehr.
Wir sind also gewarnt, auch wenn sich all diese Aufgaben natürlich wesentlich leichter aufschreiben als bewerkstelligen lassen. Doch trotz der bevorstehenden schon siebten Bundesligasaison und der berechtigten Freude darüber: Zeit für Selbstzufriedenheit (und die ist in unserm Verein ja immer latent vorhanden) ist keine. Was zweimal gerade noch gut gegangen ist, muss kein drittes Mal durchgehen, auch im Hinblick auf die starken Aufsteiger - mit anderen Worten: Die drei Monate zur nächsten Spielzeit sollten schon sehr gut genutzt und aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt werden. Vielleicht wird ja dann die kommende Spielzeit tatsächlich wieder etwas spaßiger, die Alte Försterei wieder zur Festung und der 1. FC Union kann einen weiteren Schritt zur endgültigen Etablierung im deutschen Oberhaus, immerhin ja nach wie vor eine der stärksten Ligen der Welt, machen - es wäre ebenso schön wie wichtig.
25. Mai: Wer verlässt den 1. FC Union?
Icke: Leider wird beim 1. FC Union aktuell mehr über Abgänge als über Zugänge gesprochen. So deutet sich ein Abgang von Kevin Vogt zum VfL Bochum an. Gespräche, die nicht einfach sein werden.
Die vergifte Stimmung des Feuerzeug-Vorfalls und dem dann folgenden Theaterstück des Bochumer Torwarts sind noch lange nicht vergessen. Ich bin da eher skeptisch, dass Bochum Gehalt und (zumindest) eine kleine Ablöse stemmen kann. Mehr als zwei Millionen soll Vogt bei uns verdienen, einige berichten gar von 2,4 Millionen. Da könnte man sogar auf den Gedanken kommen, man solle froh sein, sein Gehalt einsparen zu können. Meine Meinung dazu: Nein! Ich halte Vogt immer noch für einen überdurchschnittlich guten Abwehr-Organisator. Einige Medien schrieben, Vogt sei zu langsam geworden. Dann schaut mal in die Fußball-Datenbanken. Vogt ist immer noch wesentlich schneller als sein Nachfolger Querfeld.
Und wenn Baumgart der Meinung ist, er habe drei bessere Innenverteidiger für die Abwehr gefunden, dann könnte man sich immer noch daran erinnern, dass Vogt sehr viele Spiele auch im zentralen Mittelfeld absolviert hat. Er ist nämlich einer der raren Sorte, die noch genaue und überraschende Pässe in die Tiefe spielen können. All das scheint aber bei Union keinen Wert mehr zu haben. Schade …
Auch Juranovic scheint sich auf seinen Abflug vorzubereiten. Aktuell scheint Leeds United die Nase vorn zu haben. Aber auch der FC Burnley soll ein großes Interesse haben. Union hat damals 8,5 Millionen für den 39-fachen kroatischen Nationalspieler ausgegeben. Kein Wunder, er hat einiges vorzuweisen. Zwei Europa- und eine Weltmeisterschaft hat er absolviert. Dazu ist er schottischer und polnischer Meister. Internationale Spiele begleiten seine Karriere, darunter auch die Champions-League mit drei Vereinen. Das Wichtigste aber, er hat bei Union in der 2. Halbserie nachgewiesen, dass er auf der linken Außenbahn genauso spielen kann, wie auf seiner angestammten rechten Seite. Genau das macht ihn aktuell wohl so interessant. Es hat den Anschein, dass wir in jüngster Zeit die Spieler in den eigenen Reihen nicht genügend wertschätzen. Bei Vogt wohl noch drastischer, als bei Juranovic.
Prtajin, der bei Union ohne Einsatz-Chance ist, soll auch etliche Angebote (Köln, Augsburg, Nürnberg) aus Deutschland haben. Nürnberg soll auf Grund der Kosten schon abgewunken haben. Natürlich stellt sich die Frage bei Union, warum hat man ihn mit Ablöse überhaupt verpflichtet? Neben Schwolow, der seinen Abschied schon bekannt gab und Ilic, Volland (geht zu 1860), Jeong (war nur ausgeliehen) und Roussillon (Vertrag wurde nich verlängert), die auch schon offiziell verabschiedet wurden - sind das schon einige potentielle Abgänge.
Das ist aber noch nicht alles … Benes beklagte sich schon (zurecht) in der Saison über fehlende Einsatzzeiten und sucht aktiv einen Verein. Das gleiche dürfte für Tousart gelten. Der ist zwar ruhig und beschwert sich nicht, spielt aber kaum noch. Auch Schäfer dürfte mit seiner Rolle des Einwechselspielers kaum zufrieden sein. Und Marin Ljubicic, der fast gar nicht zu Einsätzen kommt, dem gefällt – außer seinem Gehalt – aktuell wohl nichts bei Union. Dazu kehren J.Friedrich, Jaeckel und Grill im Sommer von ihren Leihen zurück. Alle drei werden wohl nicht mal im erweiterten Kreis des Stamms zu finden sein. Auch hier muss Heldt Lösungen suchen. Dagegen können Kral und Gosens - per Leih-Klauseln - wohl verkauft werden (können). Das sind dann zwei "Sorgen" weniger im aufgeblähten (inklusive den Leihspielern) Union-Kader.
17 Spieler sind das in der Summe, die entweder schon weg sind oder sich mit dem Gedanken tragen, einen neuen Verein zu suchen. Einige werden wohl trotzdem bleiben, auch weil bei Union inzwischen sehr ordentliche Gehälter gezahlt werden. Burcu, der ebenfalls nach Magdeburg verliehen war, wird zurückkehren und sich wohl versuchen bei uns durchzubeißen. Der 20-jährige hat in Magdeburg (2. Bundesliga) eine sehr gute offensive Rolle gespielt. Bestritt fast alle (31) Spiele und war uneingeschränkter Stammspieler beim Fast-Aufsteiger. Drei Tore und neun (!) Tor-Vorlagen bestätigen das noch einmal.
Das wird wohl ein größerer Umbruch in diesem Sommer. Eisern.
21. Mai: Kommt Selke doch zum 1. FC Wundervoll?
Icke: Nachtigall, ick hör dir trapsen. Zum Saisonschluss der 2. Liga kam heraus – die Klausel zur automatischen Vertragsverlängerung bei Selke wurde gestrichen. Davie Selke ist ablösefrei.
Baume holte ihn nach Köln und auch in Hamburg waren sie ein Team. Lässt sich Baume diese (ablösefreie) Gelegenheit entgehen? Es ist kaum anzunehmen! Zumal genau das auch der Hinweis zu Ilic sein kann.
Man war allgemein erstaunt, dass Ilic verabschiedet wurde. Das wiederum ist ein klarer Hinweis dahin, dass Ilic nicht gekauft wird. Das macht dann auch Sinn, wenn Selke ablösefrei ist und er genau dem Baume-Profil für einen Center entspricht.
Selke ist kein Vorbereiter. Er ist ein eindeutiger Zielspieler. 22 Tore hat er in dieser Saison für den HSV geschossen und eingeköpft. Verdammt stark! Kein einziges Tor hat er für andere vorbereitet. So einen sucht wohl Baume. Einen Verwerter. Und mit einer Körpergröße von 1,95 Meter ist er auch im Luft-Duell kaum zu schlagen. So um ihn herum ein Hollerbach dribbelt und vorbereitet und ein Burke sprintet und vorbereitet – kann das ganz gut funktionieren.
Aber eben auch das zentrale Mittelfeld muss mithelfen so einen "Center" zu bedienen. Das würde heißen, entweder wünscht sich Baume (bei Heldt) auch eine neue "8" oder er entdeckt das alte Traum-Duo des HSV neu. Benes und Selke waren die Garanten der letzten Jahre in Hamburg.
Es würde jedenfalls nicht überraschen, wenn Selke kommt und anders als erwartet - Benes auch bleibt. Benes hatte seine Wechselgedanken bereits beim Verein hinterlegt. Steffen Baumgart aber sein Veto eingelegt. Alles ein wenig verwirrend. Zumal die Abteilung Attacke wirklich neu und besser aufgestellt werden muss. Noch einmal wird das so eher nicht gut gehen.
Wenn es dann Horst Held auch noch gelingt Asllani nach Berlin zu locken, dann können wir zufrieden sein. Hollerbach – Selke – Asllani – Burke und dahinter der talentierte Burcu - das liest sich und zwar ziemlich gut! Eisern.
18. Mai: Extrem effektive Traditionspflege: Union gewinnt das letzte Spiel der Saison
Unionfux: Ja, das ist Fussball. Denn das ist im Grunde nur hier denkbar - ein ähnliches Spiel im Handball hätte 35:22 geendet oder im Basketball vielleicht 102:68. Aber wir gewinnen ein ziemlich schwaches Auswärtsspiel beim FC Augsburg, der uns eigentlich in allen Belangen an diesem letzten Bundesligaspieltag überlegen ist, fast grotesk in allerletzter Sekunde, nachdem unser Ausgleich schon ziemlich überraschend kommt.
Wir drehen ein weiteres Auswärtsspiel mit nur zwei Chancen, denn mehr haben wir in diesem Spiel offensiv nicht zu bieten, zweimal steht der eingewechselte Ilic in bester Mittelstürmermanier richtig und verwandelt eiskalt.
In der ersten Hälfte scheinen wir unsere sehr übersichtliche Leistung der letzten Spiele zu wiederholen: lauter Ungenauigkeiten, schwache Pässe, schlechte Ballannahmen, während wir hinten Augsburg so einiges gestatten, glücklicherweise kann die Abwehr und Keeper Schwolow in seinem letzten Spiel für uns (Rönnow verletzt sich beim Aufwärmen) letztlich klären, uns gelingt hingegen nicht ein vernünftiger Angriff. Kurz vor der Pause schickt der Augsburger Matsima Tietz mit einem klugen langen Pass, Querfeld lässt sich bei schwachem Stellungsspiel locker abhängen und Schwolow hat bei Schuss in die kurze Ecke kaum eine Abwehrchance, rettet aber kurz darauf großartig gegen den freistehenden Claude-Maurice (ja, der aus dem Hinspiel…), der eine gute Minute später nochmal von der Strafraumkante ziemlich knapp am rechten Pfosten vorbeizielt - da können wir gut und gern mit mindestens zwei Toren Rückstand in die Pause gehen, so bleibt es zum Glück bei der knappen Führung der Gastgeber.
Auch nach dem Wechsel bleiben wir fünfundzwanzig Minuten lang weitgehend harmlos, Augsburg kommt zu einigen Gelegenheiten, jedoch nicht mehr ganz so zwingend wie vor der Pause. Doch dann kann Hollerbach, der vorher fast jeden Ball verliert, geschickt von Rothe und dem eingewechselten Ilic, einmal auf links durchgehen und aus viel zu spitzem Winkel abschließen, allerdings kriegt der Augsburger Torhüter den Ball direkt ins Gesicht, die Kugel prallt nach rechts und da ist Ilic in Position gelaufen und klinkt ein. In der Folge sind wir etwas besser im Spiel und wirken nicht mehr ganz so hilflos, auch wenn Augsburg weiter auf den Sieg drückt, bis tief hinein in die vierminütige Nachspielzeit. Plötzlich schickt Ljubicic Khedira, dessen Flanke verpasst Benes, aber da ist ja noch Andrej Ilic, Mittelstürmer, die 2.: er nimmt den Ball stark an und verwandelt kompromisslos neben den rechten Pfosten - da ist, ein bisschen unfassbar, der Auswärtssieg in Augsburg, denn Schiedsrichter Felix Brych, der sein 359. und letztes Bundesligaspiel souverän leitet, pfeift gar nicht mehr an. Und da sind die vierzig Punkte und sowas wie ein fast perfekter Abschluss der ziemlich schwierigen Spielzeit, wenn auch mit einem überaus mäßigen Spiel, indem wir allerdings extrem effektiv sind und am Schluss davon profitieren, dass der Gegner aufgrund seiner offensiven Ausrichtung hinten ziemlich offen ist.
Bedanken können wir uns bei Schwolow (den glücklicherweise folgenlosen Patzer nach ner guten Stunde verdrängen wir mal) und Ilic, der mit seinem sechsten und siebten Saisontor nochmal zeigt, dass er uns durchaus weiterhelfen kann, würde mich nicht wundern, wenn wir ihn doch noch fest verpflichten. Dazu hat Danilho Doekhi wirklich in jeder Minute der vierunddreißig Spiele auf dem Platz gestanden, das kann nur noch ein weiterer Feldspieler (Mainka aus Heidenheim) behaupten. Und als Sahnehäubchen hat Leo Querfeld tatsächlich das so prestigeträchtige Tor des Monats April geschossen, gut dreißig Prozent stimmen für ihn und seinen grandiosen Weitschuss im Heimspiel gegen Stuttgart. Und das ist, ohne jeden Zweifel, verdient. Freuen wir uns also über die positiven Schlusspunkte der Saison und darüber, dass wir eine gute Tradition weiterpflegen: das letzte Saisonspiel zu gewinnen.
Über das Für und Wider der letzten Spiele, ach, eigentlich der ganzen Spielzeit schauen wir an anderer Stelle, auch wenn wir wieder mal nicht übersehen können: es gibt viel zu tun, vor und in unserem siebenten Bundesligajahr. Eisern in die Runde!
15. Mai: Khedira verlängert vorm Saisonfinale in Augsburg
Unionfux: Rani Khedira hat verlängert, über die Vertragslaufzeit wird, wie üblich, (etwas hysterisch, wie ich finde) geschwiegen, ich gehe mal von zwei Jahren plus Option aus, ich denke nicht, dass sich unsere Nummer Acht mit 31 Jahren auf nur ein Jahr eingelassen hat. Im Sinne der Kontinuität und dass man Spieler braucht, die den Verein nicht nur als Durchgangsstation begreifen und die auch darüberhinaus für die Kabine wichtig sind, ist es sicherlich gut, ob es sportlich die richtige Entscheidung ist, kann ohnehin nur die Zukunft beweisen. An guten Tagen ist der Sechser Khedira zweifellos unverzichtbar und einen Spieler dieser Qualität zu finden, ist sicherlich für einen der eher kleineren Vereine der Liga gar nicht so einfach, auch das spielte bei der Verlängerung sicherlich eine Rolle. In diesem Sinne hoffen wir also auf möglichst wenig schlechte Tage und freuen uns, dass ein weiterer, zudem hochsympathischer und erfahrener Stammspieler bleibt, denn genug Baustellen in unserem Kader gibt es ohnehin - in der Sommerpause bleibt uns genug Zeit, darauf erschöpfend einzugehen.
Es hätte am Sonnabend ein so schönes, na ja, Endspiel um Platz zwölf (oder gar Platz elf) in Augsburg geben können, nicht zuletzt wegen der Ausschüttung der Fernsehgelder interessant, jetzt geht es nur noch um die sprichwörtliche Goldene Ananas, wir beenden so oder so die Saison auf Platz dreizehn, zugegeben: als St. Pauli in Frankfurt lange auf Sieg spielte, hätte es auch noch magerer aussehen können. Mal sehen, wie sich die Mannschaft schlägt, wenn es wirklich um gar nichts mehr geht, außer um Siegprämien und ein bisschen Statistik - wir könnten die ominöse Vierzig-Punkte-Marke erreichen, noch ein paar Plätze im Offensivbereich gutmachen (momentan sind wir die drittschlechteste Mannschaft in puncto erzielte Tore), Benedict Hollerbachs Trefferkonto könnte tatsächlich zweistellig werden, Andrej Ilic noch ein paar Argumente für seine (eventuelle) Weiterverpflichtung sammeln, Tim Skarke nicht mit null Toren aus der Spielzeit gehen, Freddy Rönnow hingegen ein weiteres Zu-Null-Spiel machen, Danilho Doekhi einen Minutenrekord aufstellen (alle Pflichtspiele über die volle Distanz!) - immerhin. Heute wissen wir, was wir damals schon hofften und ahnten: dass der Sieg gegen den VfL Wolfsburg faktisch der Klassenerhalt für uns war - und es war gleichzeitig auch der letzte Sieg in der Liga. Wenn man einerseits schon so gern betont, dass wir acht Spiele ungeschlagen waren, so sind wir andererseits jetzt mittlerweile fünf Spiele ohne Dreier, trudeln wir etwa aus der Spielzeit so raus? Doch auch der letzte Heimsieg der Augsburger war am 26. Spieltag, seitdem gab's nur noch in Bochum drei Punkte, aus den letzten vier Spielen lediglich einen mageren Punkt, nicht nur deswegen wird schon gemunkelt, ob es das letzte Spiel des zwischenzeitlich so erfolgreichen Trainers Thorup wird… Und wenn wir das alles zusammenrühren, so könnte es trauriger Sommerfußball par excellence werden oder auch ein munteres Spielchen zweier tiefenentspannter Mannschaften, die nochmal Spaß haben wollen, vor der gut dreimonatigen Sommerpause. Die mögliche Spannung ist zwar weg, aber ein Sieg doch trotzdem 'ne schöne Sache, zumal wir gerade in Augsburg noch sieglos sind, lediglich im ersten Spiel beim FCA konnten wir einen Punkt einfahren - der war allerdings historisch, weil der absolut erste: Andersson traf auf Vorlage von Polter, die Älteren unter uns werden sich vielleicht erinnern. Und auch in Liga 2 gelang uns noch kein Sieg bei den bayerischen Schwaben, also könnte es ja mal Zeit werden, nicht, dass wir einen weiteren Angstgegner heranzüchten, denn auch in der Alten Försterei konnten wir nur einmal gewinnen, ebenfalls in unserer ersten Saison, nach Toren von Subotic und Ingvartsen - einigermaßen lange ist’s her. Inwieweit unsere Mannschaft daraus Motivation schöpft, inwieweit sie nach dem traurigen Heimabschluss vor Wochenfrist Charakter zeigen kann und ob Trainer Baumgart die Jungs doch nochmal heißmachen kann - der Saisonabschluss, diesmal quasi als Premiere auswärts, wird es zeigen.
13. Mai: Wer kommt, wer geht?
Icke: Kommenden Samstag läuft dann das letzte Punktspiel beim FC Augsburg. Für uns geht es um nichts mehr, außer die Schmach vom letzten Wochenende wieder gut zu machen. Auch Augsburg kämpft nur noch um die goldene Ananas. Sie hatten aber zuletzt auch nicht überzeugen können und wollen sich sicherlich mit einer guten Leistung vom Publikum verabschieden. Ergo könnte es doch ein gutes Spiel werden, wenn beide Mannschaften den Ehrgeiz auf Wiedergutmachung haben.
Nach dem Spiel beginnt dann die heiße Transferrunde in diesem Sommer. Einige wenige Wechsel wurden schon bekannt, die meisten aber folgen erst ab kommenden Sonntag. Bei uns wurden einige Spieler offiziell verabschiedet. Man kann also davon ausgehen, dass uns Volland, Schwolow, Roussillon, Jeong und Ilic verlassen werden. Obwohl der Buschfunk trommelt, dass man bei Ilic doch noch überlegt, die Kaufoption zu ziehen.
Bei einer Fußball-Seite im Internet drückt man Ab- und Zugänge in Prozent aus. An Nr. 1 steht der Bremer Stürmer Burke mit 94% Wahrscheinlichkeit, dass er zu uns kommt. Mit 67% Wahrscheinlichkeit wird der Cottbusser Keeper Bethke gehandelt. Dann folgt schon der Paderborner Stürmer Ansah mit 46%. Gleich dahinter folgt Lauterns Verteidiger Sirch. Alle anderen Gerüchte liegen unter 40% und sind demnach sehr vage. Ex-Unioner und Torgarant Asllani und Lauterns Stürmer Ache werden aktuell kaum als Gerücht gehandelt. Meine Meinung dazu, mit Asllani ist man sich wohl längst einig. Wahrscheinlich mit Hoffenheim auch. Und Ache soll ja direkt ein Schnäppchen geworden sein. Ich persönlich vermute, beide werden kommen. Selbst wenn Hollerbach bleiben sollte. Ein Sturm mit Hollerbach – Ache – Asllani würde schon ganz gut klingen. So man dahinter noch eine spielerisch begabte "8" findet. Da hört man gar nichts. Wäre ich an Heldt seiner Stelle, so hätte ich schon längst meine alten Gladbacher Kontakte genutzt und bei Neuhaus angefragt. Viele sind da ja sehr skeptisch, ich traue ihm zu, bei uns aufzublühen. Vielleicht hat es Heldt ja längst gemacht? Über Sirch ist bislang wenig bekannt. Wer sich aber mit ihm intensiver beschäftigt und Spielberichte liest, der bekommt große Augen. Das soll wohl ein richtig guter Verteidiger sein, der zudem Fußball spielen kann und auch noch torgefährlich ist. Das ist ja fast zu viel des Guten!
Lassen wir uns überraschen, ob wir am Sonntag oder am Montag schon die ersten Vollzugsmeldungen bekommen. Vorher wäre ein gutes Spiel in Augsburg noch wichtig. Der letzte Eindruck bleibt im Gedächtnis und die Sommerpause ist diesmal sehr lang. Eisern.
10. Mai: Enttäuschend: das letzte Heimspiel der Saison ist gleichzeitig der schwächste Auftritt
Unionfux: Das Gute zuerst: ja, es geht um (fast) nichts mehr - und dieses Spiel führt einem nochmal vor Augen, an wievielen Stellen es bei uns gewaltig hakt. So ein bisschen war man ja fast versöhnt mit der Saison, aber dieses letzte Heimspiel gegen solide Heidenheimer (nichtsdestotrotz Abstiegskandidat!!) ist in jeder Hinsicht absolut grauenvoll, unsere Niederlage ist vollkommen verdient: vorne sind wir beinahe komplett harmlos (bis auf ein Abseitstor von Haberer und einen satten Schuss von Trimmel) und hinten fangen wir drei ziemlich leichte Tore (Höhepunkt ist der zweite Treffer, bei dem sich Vogt abkochen lässt) und sind damit noch gut bedient.
Da fleht man schon fast einen Startelfeinsatz von Benes herbei und dann geht der verhinderte Spielmacher genauso unter, hat nicht eine bemerkenswerte Szene, bleibt vollkommen farblos wie der Rest der Mannschaft, keiner erreicht auch nur annähernd Normalform bzw. Bundesligatauglichkeit, abgesehen natürlich von Rönnow, der aber gegen die Gegentreffer auch nichts ausrichten kann.
Wie man die Heimsaison (mit Abstand die schwächste seit unserer Bundesligazugehörigkeit) so dermaßen unmotiviert, lustlos und unterspannt abschließen kann, ist mir ein Rätsel. Vor der Pause ist es eine Nichtleistung und nach der Pause noch erbärmlicher, es gibt keine Phase des Aufbäumens, keine Phase, in der man das Gefühl hat, dass sich die Dinge noch zum Guten wandeln könnten und dem Gegner genügt eine anständige Leistung, um uns ungefährdet an die Wand zu klatschen. Und dabei habe ich gedacht, das Heimspiel gegen Kiel wäre nicht zu toppen…Das Gedankenspiel, was gewesen wäre, hätte der Anschlusstreffer gezählt, möchte ich eigentlich nicht so recht mitmachen, dazu ist dieser Auftritt insgesamt viel zu überschaubar, besser gesagt: er ist erschreckend. Schön, dass das Stadion trotzdem feiert, aber hier hätte mir etwas Unmut besser gefallen, so wenig Leistung sollte nicht noch bejubelt werden. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir ja zu Union gehen und nicht zum Fussball und es hat erst recht nichts damit zu tun, dass wir nicht vergessen sollen, wo wir herkommen.
Dieses Spiel hat nämlich nichts mit Uniontugenden zu tun, ist auch keine Niederlage gegen einen Gegner, der uns, aufgrund anderer finanzieller Möglichkeiten, einfach überlegen ist. Natürlich kann man verlieren, aber nicht so.
Unterm Strich bleiben nur fünf durchweg knappe Heimsiege (in der Rückrunde nur zwei), gegen jeden der letzten drei Mannschaften spielen wir unterirdisch und holen lediglich einen Punkt, der uns auch noch aberkannt wird: die ehemalige Festung Alte Försterei ist keine mehr. Ein versöhnlicher Abschluss wäre da wirklich großartig und eigentlich fast zwingend gewesen, ganz davon abgesehen, dass man ja auch noch ein oder zwei Tabellenplätze hätte gutmachen können, zusätzlich wäre es der erste Bundesligasieg gegen die Heidis gewesen, die uns in diesem Jahr so zweimal klar beherrschen: null Punkte, null zu fünf Tore, noch Fragen?
Vor dem Spiel werden fünf Spieler verabschiedet (Ilic, Jeong, Volland, Roussillon und Schwolow), nicht erst seit heute wird man das Gefühl nicht los, es müssten wohl einige mehr sein, wenn unsere siebte Bundesligasaison besser werden soll als Nummer fünf und sechs, wenn die so hart erkämpfte Zugehörigkeit zur höchsten Spielklasse nicht mit Ansage weggeworfen werden soll. Jedenfalls ist man an diesem 10. Mai irgendwie froh, dass die Spielzeit vorbei ist, wäre schön, wenn man wenigstens den dreizehnten Tabellenplatz noch verteidigen kann, das wäre schon das Mindeste. Und ja, Bochum ist vollkommen verdient abgestiegen, trotz historisch erlogener zweier Zusatzpunkte, aber dazu hätten sie unsere gütige und überaus konsequente Mithilfe gar nicht gebraucht.
9. Mai: Das letzte Heimspiel: entspannt, aber nicht ohne Ehrgeiz
Unionfux: Nein, eigentlich ist diese letzte Heimspiel gegen Heidenheim ohne größere Bedeutung, der Klassenerhalt ist sicher, ja noch nichtmal der dreizehnte Platz ist ernsthaft in Gefahr. Andererseits ist, bei entsprechenden Ergebnissen, Platz elf noch in Reichweite.
Außerdem gab es in den letzten sieben Monaten lediglich zwei Heimsiege, überhaupt waren es insgesamt nur fünf, so wenig wie noch nie in der Bundesliga und allesamt knapp: dreimal 2:1 und zweimal 1:0. Zudem sind wir gegen Heidenheim, zumindest in der höchsten Spielklasse, noch ohne Dreier. Und nicht zuletzt war das letzte Heimspiel in den letzten Jahren immer erfolgreich und eigentlich immer spektakulär. Obendrein kann ein Rekord aufgestellt werden, neunmal in Folge waren wir noch nie unbesiegt - wie gesagt, in der Bundesliga.
Und wie wär's mal mit einem klaren, ungefährdeten, souveränen Sieg? Kann ja auch mal ganz sexy sein, in den letzten zwei Saisons war sowas jedenfalls eine echte Seltenheit. Wie wär's also, wenn dieses letzte Heimspiel 2024/25 ein großartiges Spektakel werden würde? Trainer Steffen Baumgart will zwar keine Experimente wagen, aber hat sich Laszlo Benes mit seinem genialen Ausgleich gegen Bremen etwa nicht eine Startelfchance verdient, insbesondere nachdem man unter der Woche mehrfach wortreich versichert hat, den enttäuschten Spielmacher unbedingt halten zu wollen?
Überhaupt wird interessant sein, wer so alles vorm Anpfiff offiziell verabschiedet wird, außer Volland, dessen Abgang zu 1860 München ja definitiv feststeht. Alexander Schwolow soll die angebotene Vertragsverlängerung abgelehnt haben, wahrscheinlich, um irgendwo nochmal als Nummer eins aufzulaufen. Verständlich, außerdem soll der Ersatz angeblich schon bereitstehen: Elias Bethke, mit Abstand bester Drittligakeeper der abgelaufenen Spielzeit, steht vor einer Verpflichtung. Dazu kommen wahrscheinlich Roussillon, Prtajin und auch Rani Khedira hat noch nicht verlängert. Bei den ausgeliehenen Jeong und Ilic dürften die Entscheidungen erst später fallen und von einer Reihe verschiedener Voraussetzungen abhängen: wie bezahlbar sind die Spieler und sind sie wirklich die optimalen Verstärkungen?
Ebenso, ob Diogo Leite, Doekhi, Juranovic und Hollerbach bleiben, dürfte sich erst in den kommenden Wochen entscheiden. Bei entsprechenden Angeboten könnten sie uns verlassen, vielleicht auch Tim Skarke, dessen Bilanz bei uns ziemlich überschaubar ist. Null Tore in anderthalb Jahren klingt für einen Stürmer nun mal ziemlich mager. Gosens wechselt endgültig nach Florenz und Alex Kral wird wohl in Barcelona bei Espanyol bleiben, beide werden aber wohl kaum zur Verabschiedung anreisen. Das Personalkarussell ist also angeworfen, einigermaßen sicher ist bis jetzt nur die Verpflichtung von Oliver Burke. Alles Weitere kommt später.
Genießen wir also erstmal das letzte Heimspiel dieser schwierigen Saison, hübschen wir unsere Heimbilanz nochmal auf. Ungeschlagen ist ja schön und gut, aber fünf Unentschieden hintereinander sind ja auch nur sehr bedingt prickelnd. Deswegen tippe ich einfachmal, ganz verwegen, auf ein lockeres, entspanntes 3:0. Auf geht's!!
7. Mai: Langes Fußball-Wochenende mit Happy End?
Icke: Am Samstag um 15.30 Uhr lädt der 1.FC Union zum letzten Heimspiel der Saison 2024/25 ein. Gegner wird im Stadion An der alten Försterei der FC Heidenheim sein. Wir können ganz relaxt aufspielen, mit dem Abstieg haben wir nichts mehr zu tun. Aber aufgepasst, es sind noch zwei Spiele zu absolvieren und wir möchten gern noch den VfL Wolfsburg überholen.
Der hat zwei Punkte Vorsprung, allerdings auch das wesentlich bessere Torverhältnis. Das wird also nur funktionieren, wenn wir die beiden letzten Spiele gewinnen. Und Wolfsburg mindestens ein Spiel noch verliert. Ja das ist ein anspruchsvolles Ziel. Aber wir sind ja aktuell auch nicht ganz "ohne".
Gerade haben wir den alten Urs-Fischer-Rekord eingestellt und sind jetzt acht ( ! ) Spiele hintereinander ungeschlagen. Fünf Remis und drei Siege stehen dabei zu Buche. Warum also nicht – die 10 Spiele vollmachen? Noch einen Platz zu klettern, würde auch bedeuten, 1,5 Millionen mehr auf dem Konto zu haben. Das Wetter spielt auf jeden Fall mit. 17 Grad und Sonne sind angekündigt.
Bei aller schönen Euphorie, Heidenheim steht zwar auf dem Relegationsplatz 16, ist aber auch gut in Schwung gekommen. Zwar gelang im letzten Spiel nur ein 0:0 gegen Bochum, aber im Auswärtsspiel zuvor schlug man den VfB in Stuttgart. Das dürfte Warnung für uns genug sein. Allerdings haben sie gegenüber Tabellenplatz 15 – Hoffenheim – fünf Punkte Rückstand und auch noch das schlechtere Torverhältnis. Stuttgart müsste also, wenn Heidenheim sich noch retten würde, noch zwei Mal verlieren und gleichzeitig Heidenheim zwei Mal gewinnen. Das ist nicht unmöglich, aber wenig wahrscheinlich.
Vorige Woche durften wir uns beim Gegner Bremen einen Union-Neuzugang (Burke) anschauen. Das wird auch eventuell gegen Heidenheim so sein. Angeblich sind wir am (rechten) Außenbahnspieler Traore interessiert. Kein schlechter Spieler, nur brauchen wir jemanden auf dieser Position? Trimmel hat gerade verlängert. Das würde also nur einen Sinn ergeben, wenn uns Juranovic vorzeitig verlassen würde.
Spannend ist mal wieder die Frage, ob er spielt. Ich spreche natürlich von Benes. Der kam mit Wut im Bauch gegen Bremen auf den Platz und knallte gleich mal einen rein. Oben rechts in den Winkel. Ein Tor mit Flugkurve, so wie es nur wenige überhaupt können. Das er zu wenig spielt, sagte er bereits öffentlich. Und Recht hat er! Seine Fähigkeiten ungenutzt zu lassen, ist schwer verständlich. Steht er wieder nicht in der Startformation, dann dürfte er im Sommer wohl wechseln. Sehr schade!
Generell wird das ein anstrengendes Fußballwochenende. Denn bevor wir am Samstag zu Union gehen, steht der Freitagabend auch noch an. Am 9. Mai spielt um 19 Uhr unter Flutlicht Lichtenberg 47 gegen den BFC Prussen im Hans-Zoschke-Stadion. Für Kurzentschlossende, ja es gibt noch Karten an den Tageskassen. Hier geht's schlicht und ergreifend um den Aufstieg in die Regionalliga. 47 muss die Preussen schlagen, um noch eine Chance auf den Aufstieg zu haben. Auf diesen Thriller freue ich mich mindestens ebenso, wie auf das letzte Union-Heimspiel dieser Saison.
Ich möchte gern sechs Punkte haben. Je drei für Union und 47. Eiserne Vorfreude auf ein langes Wochenende mit Fußball-Spaß ohne Ende! Eisern.
4. Mai: Wie die Saison: Ende gut, fast alles gut
Unionfux: Die erste Viertelstunde des Heimspiels gegen Bremen verheißt nichts Gutes, denn da führt Werder schon ganz locker leicht 2:0, erst schießt Ducksch sehr frei an den Pfosten, den Abpraller darf Stage genauso frei versenken und dann haut abermals Stage den Ball von der Strafraumgrenze ein, noch abgefälscht von Doekhi, unhaltbar für Rönnow. Und Werder macht weiter, während wir kaum zu Chancen kommen, wir spielen irgendwie halbgar und fahrig mit, aber die Bremer pressen früh, haben mehr Biss und das bessere Passspiel, machen eher ihr drittes als wir das erste Tor.
Umso überraschender fällt trotzdem der Anschluss, Werder kann auf der rechten Seite nicht sauber klären, Trimmel flankt und Rothe muss gegen Weiser nicht mal hochsteigen, um präzise ins rechte Eck zu köpfen und Zetterer mit einer leichten Bogenlampe zu überraschen. Und auf einmal sind wir da, naja, zumindest besser im Spiel, aber außer einem schönen Habererschuss, bei dem der Werder-Schlussmann schon einiges zeigen muss, kommt nicht so viel raus.
Und so hat man zur Pause wenigstens das Gefühl der Schadensbegrenzung, ein Tor Rückstand klingt nicht ganz so dramatisch, da geht noch was.In der zweiten Hälfte machen wir insgesamt einen etwas besseren Eindruck, lassen auch kaum was zu und kommen sogar selbst zu Gelegenheiten: beim Kopfball von Hollerbach nach Flanke von Haberer nach 54 Minuten wird aber klar, dass der Stürmer eher ungern köpft und in Minute 69 verarbeitet Ilic einen Ball auf Höhe des Elfmeterpunktes ebenso großartig wie perfekt, setzt die Kugel dann aber seltsamerweise links vorbei, sowas nennt man eigentlich eine Hundertprozentige.
Der Trainer lässt sich erstaunlich viel Zeit mit den Einwechslungen (norddeutsche Sturheit?) und bei der ersten Runde in der 72. Minute bleibt doch tatsächlich Laszlo Benes unberücksichtigt, ihm wird sogar der junge Preu vorgezogen, Benes feuert als Reaktion wütend seine Flasche auf den Boden - irgendwo nachvollziehbar. Denn bei diesem defensiv denkenden Mittelfeld würde jemand wie Benes eine mehr als mögliche Alternative darstellen, der Junge hat mehrfach bewiesen, dass er außergewöhnlich kann. Obendrein ist keiner mehr auf dem Feld, der die Standards besorgen kann, nach einigem Hin und Her schießt schließlich Schäfer die Ecken, nicht gerade ein Spezialist. Mir ist nicht klar, wie man bei diesem Spielstand, dem bisherigen Spielverlauf und des sicheren Klassenerhalts den Slowaken weiter so abstrafen kann, zumindest, wenn man spielerisch keine Antworten findet - haben wir da etwa jemand besseren? Gut, in der 84. Minute darf endlich auch Benes ran und geschlagene zweiundvierzig Sekunden später fällt der Ausgleich: Benes selbst bringt den Freistoß aus dem Mittelfeld selbst, Volland (tatsächlich nochmal für uns aufm Platz) köpft nach innen, Bremen klärt bis zu Rothe, der auf rechts den Ball hervorragend festmacht und den aufgerückten Benes sieht und der bringt die Pille genau dorthin, wo er sie hinhaben will, hoch ins lange Eck, mit einer überragenden Präzision, mit Sicherheit ist da auch eine gehörige Portion Frust dabei. Auffällig, wie sich die gesamte Mannschaft für den verhinderten Spielmacher freut und nebenbei hat der Junge jetzt genausoviel Tore wie das Mittelfelddreieck Khedira, Schäfer, Haberer zusammen erzielt, nämlich genau zwei. Danach kommt der oft zu eigensinnige Hollerbach noch zu einer Konterchance, aber anstatt den besser postierten Ljubicic einzusetzen, versucht es der Stürmer selbst - leider ist der zentrale Abschluss kein Problem für Zetterer, insgesamt ist Hollerbach zwar enorm fleißig, aber auch meist technisch unzureichend und ziemlich glücklos. Am Ende bleibt es bei dem relativ gerechten Unentschieden, welches mit einer deutlichen Steigerung noch gesichert wird, was andererseits aber kaum zur Augenwischerei taugt, auch wenn der Rekord von Urs Fischer damit eingestellt werden kann - wer hätte damit gerechnet? Das kommende Heimspiel gegen Heidenheim schreit nach vier Unentschieden nach einem Dreier, vielleicht kriegt Benes dabei eine hochverdiente Chance in der Startelf - was, zur Auricher Hölle, würde denn dagegen sprechen? Keine Frage: das Ende war heute einigermaßen zufriedenstellend, aber spielerisch müssen wir einfach mehr anbieten, der lange Ball ist eine Variante, aber er darf nicht die beinahe einzige sein, denn das erfordert schon eine allzu anfällige gegnerische Abwehr. Und ich werde nicht müde, immer wieder zu betonen: Dieses Problem muss unbedingt zur neuen Saison gelöst werden, wenn wir mehr als umkrempeln und dauerhaft in der Bundesliga verweilen wollen. Schlussendlich bleibt es diesmal beim 2:2 - und das hat mein langjähriger Tribünengefährte Lars (kommt wirklich jedes Mal aus Brühl bei Köln herangefahren - chapeau!) schon ziemlich hellsichtig vorm Spiel prophezeit. Vielleicht nicht das ideale Ergebnis für mein immerhin fünfzigjähriges Jubiläum in der Alten Försterei (genauer gesagt heute, am 4. Mai 1975 gegen Wismut Gera mit meinem Bruder, der seinerzeit meine Liebe für Union pflanzte - ich habe, siebenjährig, kaum was gesehen und war wenig amused), aber allemal mehr als nichts. Das Spiel ist irgendwo ja auch ein Spiegelbild dieser Spielzeit - am Ende wird alles gut, zumindest einigermaßen, aber nichtsdestotrotz wenig Grund für Jubelstürme. Obwohl: Gelegenheiten für ein atemberaubendes Saisonfinale sind ja immer noch vorhanden, oder?
2. Mai: Wir haben da noch etwas offen
Icke: Am Samstag um 15.30 Uhr erfolgt der Anpfiff zum drittletzten Bundesligaspiel dieser Saison. Der 1. FC Union empfängt Werder Bremen.
Und wir haben da noch etwas offen. Im Hinspiel in Bremen sezierten sie uns mit 1:4. Deutlich und klar. Nur so viel dazu, falls einer auf die Idee kommen sollte, für uns ginge es nur noch um die goldene Ananas. Weder nach oben noch nach unten … brennt etwas bei uns an. Aber … jeder Tabellenplatz, den wir nach oben klettern, bringt uns einen siebenstelligen Betrag in unsere Kasse. Und dazu gilt es, das Hinspiel-Ergebnis geradezurücken.
Für Bremen geht es brandaktuell um ihr internationales Geschäft. Zwei Punkte fehlen ihnen zu Platz 6 und ein Punkt zu Platz 7. Beide Tabellenplätze können das internationale Geschäft bedeuten. Dementsprechend wird Bremen bei uns auftreten. Uns dürfte das entgegenkommen. Gegner, die das Spiel machen müssen, weil ihnen wahrscheinlich ein Punkt nicht reicht, liegen uns. Wir dagegen können uns wieder ganz auf unsere stabile Defensive konzentrieren und darüber hinaus eigene Angriffe starten. Dabei fehlt Leite nach seiner Verletzung in Bochum. Vogt wird ihn gut ersetzen. Da sind wir sicher.
Mit Union und Bremen treffen zwei sehr formstarke Teams aufeinander. Wir sind jetzt sieben Spiele ungeschlagen und sind dabei dreimal als Sieger vom Platz gegangen. Bremen hat aber ebenso eine respektable Serie hingelegt. 4 Siege und ein Remis konnten sie aus den letzten fünf Spielen ziehen. Das wird jetzt nicht ganz so einfach.
Interessant wird sein, ob der formstarke Burke bei Bremen aufläuft. Pikanterweise wechselt er ja zur kommenden Saison zu uns. Neben Burke ist auch die Personalie Ducksch bei Bremen ein Thema. Er hat eine Ausstiegsklausel über 7,5 Millionen zur neuen Saison. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ducksch bei uns aufschlägt … ist aber gering. Wir wollen wohl Asllani zurückholen und auch Ache aus Kaiserslautern (der jetzt aufgrund einer Ausstiegsklausel billiger geworden ist) soll wieder ein Thema sein.
Und wer für unser Spiel keine Karte bekommen hat, der geht dafür vielleicht zu Lichtenberg 47. Die spielen Samstag um 14 Uhr im Poststadion beim BAK. Es gilt nach wie vor – die zwei Punkte Rückstand zu den Preussen aufzuholen. Dann wird ein Aufstieg wieder realistisch. Für sechs Punkte am Samstag! Eisern.
29. April: Es muss einiges besser werden - und der DFB/die DFL sowieso
Unionfux: Das Ständige Schiedsgericht (mit seinem 85jährigen Vorsitzenden) hat entschieden und es kann nicht so recht verwundern, dass sich die dritte Instanz den beiden vorherigen Instanzen anschließt, denn "es ist frei von Rechtsfehlern", aber eben auch frei von gesundem Menschenverstand - und so wird tatsächlich das in jeder Hinsicht offensichtliche Schmierentheater des VfL Bochum mit zwei zusätzlichen Punkten belohnt und uns bleibt einer aberkannt.
Was dieses unsägliche Urteil für Auswirkungen haben wird, das kann nur die Zukunft zeigen. Aber wer die heftige Beule des Hoffenheimer Keepers Oliver Baumann am vergangenen Spieltag nach dem Spiel gegen Dortmund gesehen hat (und damit gab er nach dem Abpfiff seelenruhig Interviews), dem wird nochmal klar, wie lächerlich und eigentlich durchsichtig das Verhalten von Torwart Drewes und überhaupt des gesamten zukünftigen Absteigers war - und noch trauriger, dass (trotz klarer Fernsehbilder) der DFB darauf mit Schwung reinfällt, so kann man sich die Sportgerichtsbarkeit wirklich sparen.
Wie schon gesagt: schiebt euch euer Urteil sonst wohin, auf uns hat es glücklicherweise kaum Auswirkungen. Und die unfairen Ruhrpottjungs kriegen ihre Quittung ja demnächst trotzdem. Leider ist es uns nicht gelungen, am Sonntag auf dem Platz entsprechend zu antworten Unsere Ungeschlagen-Serie bleibt zwar bestehen, aber das war zweifellos das schwächste Spiel von den letzten sieben Partien, auch wenn Bochum einen glücklichen Elfer (ebenso unnötig wie fragwürdig) plus glücklichen Nachschuss brauchte, um ein Unentschieden rauszuholen. Sicher tat die erschreckende Verletzung von Diogo Leite, die sich jetzt als gottlob nicht so schwer herausgestellt hat wie anfangs befürchtet, ein Übriges. Doch auch unser Führungstreffer war abgefälscht, sonst wäre er kaum gefährlich geworden und in der Nachspielzeit brauchte es einmal mehr einen überragenden Rönnow, um Schlimmeres zu verhindern. Es hätte schon wehgetan, wenn ausgerechnet wir die Hoffnungen der Bochumer am Leben erhalten hätten. Sicher, kann Ilic kurz nach der Pause das zweite Tor machen, dann gehen wir dort als Sieger vom Platz …
Doch es wurde abermals überdeutlich: Sowohl unsere Passsicherheit als auch die Kreativität sowie die Torgefahr des Mittelfelds muss sich in der kommenden Saison signifikant erhöhen, wenn wir nicht wieder gegen den Abstieg kämpfen wollen. Nicht eine gute Kombination gelang uns aus dem Spiel heraus, eigentlich auch kein Wunder bei dieser schwachen Passquote, die allerdings bei uns schon fast normal ist, das heißt gerne unter siebzig Prozent (zum Vergleich Bochum hatte am Sonntag über achtzig). Und auch diesmal waren wieder so einige Fehlpässe der Marke „haarsträubend“ dabei, die erfreulicherweise nicht bestraft wurden, was jedoch auch an der Bochumer Abschlussschwäche lag. Nun sind solche Zahlen, zum Glück, nicht alles, aber spielerisch ist das trotzdem echt überschaubar, dass wir mal irgendein Spiel dominieren, egal gegen wen, kommt im Grunde nicht vor. Klar, wenn die Punktausbeute so ist wie in den letzten sieben Spielen, ist das allemal hinnehmbar, aber verlassen sollte man sich darauf nicht. Nicht umsonst hatten wir in den letzten beiden Jahren mehrere schlimme Schwächephasen, in der man leider ernsthafte Zweifel an unserer Bundesligatauglichkeit bekommen konnte.
Deswegen brauchen wir unbedingt ein oder zwei Kreative, auf die im Endeffekt auch gebaut wird und die uns klar besser machen, denn der dafür verpflichtete Laszlo Benes hatte, warum auch immer, weder das Vertrauen von Svensson noch von Baumgart, so braucht man auch kaum in eine weitere Spielzeit gehen, das ergibt weder für den Spieler noch für den Verein Sinn. Ich bin mir relativ sicher, dass das Problem bei unseren Verantwortlichen nicht unerkannt geblieben ist, hoffentlich finden sie endlich die Lösungen für unsere spielerischen Unzulänglichkeiten, überhaupt muss unsere Transferbilanz endlich wieder mal deutlich ins Positive kippen, auch wenn das natürlich wesentlich leichter gesagt als getan ist. Insofern liegen spannende Monate vor uns - bis dahin freuen wir uns auf die restlichen drei Spiele und arbeiten weiter eisern an unserer Serie …
26. April: Über Union scheint die Sonne
Icke: Kann man so sagen. Die Frauen des 1. FC Union schlagen Borussia M'gladbach glatt mit 6:1 und der Aufstieg in die 1. Bundesliga ist uns damit nicht mehr zu nehmen. Herzlichen Glückwunsch!
Und wieder gibt’s An der Alten Försterei einen Zuschauer-Rekord. Über 14.000 Zuschauer bei einem Damen-Spiel gab es in der 2.Bundesliga noch nie. Und das alles geschieht auch noch überlegen und sicher drei Spieltage vor Schluss.
Unsere 47er Freunde aus Lichtenberg gewinnen mit 5:1 gegen Anker Wismar und halten sich damit die Möglichkeit zum Aufstieg in die Regionalliga offen. Zwei Punkte gilt es noch aufzuholen.
Und die Männer-Profis? Erkämpfen im wahrsten Sinn des Worts ein 1:1-Remis beim VfL Bochum. Und dabei begann alles so gut. Hollerbach hielt in der 17.Minute einfach mal drauf. Dabei wurde sein Schuss unhaltbar für den neuen Keeper Horn abgefälscht. Wir führen. Spielerisch konnte die erste Halbzeit nicht halten, was das Spiel versprach. Bochum drückte und wir hielten unseren (Abwehr-) Riegel dicht. Wir waren nicht mutig genug oder konnten wir nicht besser?
In der zweiten Halbzeit verteidigten wir unsere Führung bis zur 69. Minute. Allerdings kamen wir teilweise gar nicht mehr dazu eigene Angriffe zu initiieren. Schiedsrichter Aytekin, der das Spiel gut leitete, leistete sich einen Lapsus. In der 69. Minute lief Querfeld einem Bochumer aus unserem Strafraum heraus – hinterher. Natürlich gab es einen Kontakt und natürlich fiel der Bochumer ganz schlimm hin. Aber ein Elfer war das nicht. Und erst recht nicht, war das eigentlich – wenn man dann doch so will – Foul – im Strafraum. Da waren beide Delinquenten schon aus der Foul-Verbots-Zone heraus. Also wenn man ein Foul pfeifen möchte (das war so ein 50/50 Ding), dann war es außerhalb des Strafraums und es hätte einen Freistoß geben müssen. Kurzum – Rönnow hielt auch diesen Elfmeter, aber leider hatten die Bochumer Glück und versengten den Ball im Nachschuss.
Union fand in der 2. Halbzeit nicht mehr statt. Außer eben Rönnow, der entschärfte noch zwei Bälle in allerbester Croy-Manier im Flug. Unsere Abwehr hielt auch wieder dicht, allerdings was wir offensiv boten, war nicht erwähnenswert.Zwei wichtige Dinge gab es noch. Zum einen blieb das emotionsgeladene Spiel ruhig. Es gab keine Ausschreitungen, wie man befürchten musste. Und in der 2. Halbzeit blockte unser Innenverteidiger Leite einen Ball mit seinem Kehlkopf. Das sah übel aus. Er wurde noch auf dem Feld von einem Notarzt fast 10 Minuten behandelt. Danach musste er natürlich ins Krankenhaus. Wir wünschen ihm alles Gute und gute Besserung.
Nun haben wir sogar noch die Möglichkeit weiter zu klettern. Wolfsburg ist uns noch 3 Punkte voraus und Stuttgart 5 Punkte. Unsere Serie hielt und 9 weitere Punkte können noch erreicht werden. Wir sind jetzt 7 Spiele hintereinander ungeschlagen. Vier Remis und drei Siege stehen dabei für uns zu Buche. Wer weiß, einen Platz nach oben zu klettern, traue ich der Mannschaft zu. Und so ganz unwichtig wäre das auch aus finanzieller Sicht nicht. Jeder Tabellenplatz spült uns riesige Summen in die Vereinskasse. Eisern
25. April: Der "ordentliche" Unioner hat die Qual der Wahl
Icke: Ein vollgepacktes Fußball-Wochenende für "den ordentlichen Unioner". Am Samstag (26. April/14 Uhr) heißt es Lichtenberg 47 im "Zoschke" zu unterstützen. Haben wir versprochen - halten wir auch! Gegner ist Anker Wismar und es geht für die Lichtenberger Freunde um nichts Geringeres als noch um den Aufstieg zu fighten. Zwei Punkte müssen zu den Preußen aufgeholt werden. Das ist zu schaffen. Der Buschfunk trommelt, diesmal sind genügend Thüringer Bratwürste und die leckeren Hausmanns-Bouletten vorhanden.
Am Sonntag dann treten die weiblichen Profis zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach an. Läuft alles gut, dann sind unsere Frauen ebenfalls in der 1. Bundesliga. Der Anpfiff ist um 13 Uhr. Und Karten gibt es noch an den Tageskassen. Im Vorverkauf gingen schon mal eben über 10.000 Tickets weg. Das sollte wieder ein neuer Rekord in der Liga werden. Präsi Dirk hat sich diesmal für die Frauen entschieden. Er reist nicht nach Bochum.
Apropos Bochum, da spielen am Sonntag unsere männlichen Profis. Um 15.30 Uhr ist der Anpfiff. War da noch etwas? Yep … eine offene juristische Auseinandersetzung mit dem DFB, der Feuerzeugwurf und das Bochumer Schmieren-Theater, um mit Betrug an Punkte zu gelangen. Wir müssen gar nicht darüber philosophieren, was das für ein Spiel wird. Die Bochumer Laienschauspieler sind voller Hass auf uns. Natürlich wir wehren uns ja gegen ihre Schauspiel-Einlagen und ihren Betrug. Da wäre ich auch sauer. Zumal wenn man drei Minuten vor dem Abstieg steht.
Wir aber können ganz relaxt aufspielen. Mit dem Abstieg hat der 1. FC Union nichts mehr zu tun. Sollen die Bochumer überdrehen, durchdrehen, was auch immer. Wir können unseren ERFOLGREICHEN Stiefel weiter durchziehen, hinten dicht machen und nach vorn Nadelstiche setzen. Bochum muss angreifen, alles andere als drei Punkte sind für sie sinnlos. Ich bin guter Dinge, wir werden das kleine Problem Bochum lösen. Eisern!
23. April: Überraschung!
Unionfux: Nach unserem (etwas überraschenden) vorzeitigen Klassenerhalt fallen die ersten Personalentscheidungen - erst verlängert Christopher Trimmel und verrät dann, dass das schon vor einiger Zeit passiert ist, aber erst jetzt öffentlich gemacht wird, dann verkündet man den Wechsel von Kevin Volland zurück zu seinem Jugendverein 1860 München. Etwas überraschend, denn es gibt nicht wenige Unioner, die befürchtet haben, dass der relative Transferflop (das erste Jahr mäßig, das zweite Jahr nichts) seinen gutdotierten Vertrag bis 2026 gnadenlos aussitzen wird, aber auch der Schritt zurück nach Hause ist offenbar schon vor Monaten eingefädelt worden.
Mit 32 Jahren also in die Dritte Liga, zum Vergleich: in diesem Alter ist Trimmel gerade in die Bundesliga aufgestiegen. Ich bin mal gespannt, ob er die Sechz’ger in die Zweite Liga schießen kann, alles Gute und viel Erfolg, Kevin!
Und Überraschung - wir haben schon den ersten Neuzugang, zumindest pfeifen das schon die Spatzen von den Dächern, ja, es soll gestern sogar schon der Medizincheck stattgefunden haben: der Schotte Oliver Burke wechselt höchstwahrscheinlich von Werder Bremen zu uns. Der 28-jährige Stürmer sollte eigentlich seinen Vertrag in Bremen verlängern, fand aber die angebotene Kürzung seiner Bezüge um vierzig Prozent nicht so wirklich wertschätzend.
Der Angreifer hat schon eine ganze Menge gesehen, so ist Union seine immerhin zehnte Station im Männerbereich. Er war dem Leipziger Konstrukt vor neun Jahren mal über 15 Millionen wert, sein derzeitiger Marktwert ist jedoch wesentlich überschaubarer. Er ist alles andere als ein klassischer Knipser, in rund 240 Punktspielen gelangen ihm lediglich 24 Treffer, seine laufende Saison mit fünf Toren in 22 Spielen ist da noch seine erfolgreichste. Dafür ist er ein Kämpfer und, ganz wichtig, er ist sauschnell, er zählt in dieser Spielzeit zu den fünf schnellsten Spielern der Liga, seine knapp 37 km/h sind in etwa vergleichbar mit Sheraldo Becker, dessen Tempo uns ziemlich fehlt. Und klar ist auch: hätte Burke eine bessere Trefferquote, wäre er für uns kaum erschwinglich.
Auf jeden Fall haben unsere Verantwortlichen das Geschwindigkeitsproblem erkannt (ist ja auch schwer zu übersehen) und arbeiten bereits daran - also, vorausgesetzt, alles geht glatt: herzlich willkommen, Oliver!
Und noch eine Überraschung am Rande: am vergangenen Wochenende hat Stade Reims zu Hause drei wichtige Punkte im Abstiegskampf gegen Toulouse eingefahren und wer schießt das goldene Tor: tatsächlich Jordan! Und Bälle festgemacht hat er wohl auch…
Unbestritten, dass unser kommendes Auswärtsspiel in Bochum kein Spiel wie jedes andere ist, warum, dürfte allen klar sein. Der Druck liegt dabei großartigerweise komplett bei der Bochumer Schmierentheatertruppe, die verzweifelt um den Relegationsplatz kämpft (mehr dürfte kaum drin sein) und somit werden wir wieder dem Gegner das Spiel überlassen und auf Umschaltmomente lauern können, unsere Spezialität. Obendrein fehlt dem VfL sein bester Feldspieler und zudem der beste Zweikämpfer der Liga, Sissoko, wegen einer Gelb-Rot-Sperre.
Und ich werde es sehr genießen, dieses Spiel mal ohne 150er Dauerpuls zu verfolgen, natürlich wäre ein Sieg aus verschiedenen Gründen großartig, aber eben nicht essentiell, das ist kein Sechs-Punkte-Spiel für uns. Nichtsdestotrotz habe ich so gar keine Sorgen, dass unsere Mannschaft die Zügel schleifen lässt, wir sind im Flow - und das wird auch so bleiben. Und Sonntage liegen uns ja neuerdings auch - also, auf geht’s!!
22. April: Hotte, jetzt ist Deine Zeit!
Icke: Der 1. FC Union hat Dank seiner – man kann schon sagen – sensationellen Trendwende der eigenen Leistungen - bereits vier Spieltage vor dem Schluss der 1. Bundesliga den Klassenerhalt sicher. Nichts – auch nicht utopisch rechnerisch – kann da mehr anbrennen.
Nachdem wir uns zum Jahreswechsel drei Niederlagen am Stück einfingen (BMG, BVB, Kiel) - begannen Baumgart und Team eine Wiederauferstehung. Passend zum Osterfest. Sechs (!) Spiele nonstop nicht verloren. Dabei drei Siege und drei Remis abgeholt. Und das mitnichten gegen "Fallobst", nein alle sechs Delinquenten gehören zur ersten Hälfte der Bundesliga.
Das kann man nicht hoch genug anrechnen. Der Kader, das Team und Baume haben die Grundlagen gelegt. Jetzt steht die Sommer-Wechsel-Periode vor der Tür und "Hotte" ist als Sport-Direktor gefragt, die richtigen Weichen für die kommende Saison zu stellen.
Das fällt ihm natürlich sehr viel leichter, wenn man mit Gewissheit jetzt schon weiß, wo der Weg hingeht. Horst Heldt darf die siebente Bundesliga-Saison des 1. FC Union (am Stück!) planen! Und da wartet eine Menge Arbeit auf ihn. Begonnen hat er schon. Und inzwischen weiß man auch in Köpenick, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen – die Langsamen.
Die Verträge von Trimmel und Khedira sind – jeweils um ein Jahr – verlängert. Volland steht als Abgang fest. Die verliehenen Gosens und Kral wollen bei Ihren Leih-Clubs bleiben. Hier müssen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Das ist für unsere Kriegskasse enorm wichtig, eben weil hier ein zweistelliger Millionenbetrag fließen wird. Burcu kehrt aus Magdeburg zurück. Auf ihn können wir uns freuen, so er seine gute Form behält. Den Gerüchen, türkische Clubs wollen ihn kaufen, schenke ich (erst einmal) keinen Glauben. Das würde für sie sehr teuer werden. Jaeckel und Grill kehren von ihren Leihen in der 2. Bundesliga wieder. Für beide Spieler müssen wohl Lösungen gefunden werden. Für die ersten 20 Teamspieler kommen sie wohl nicht in Frage.
Julien Friedrich war nach Altglienicke ausgeliehen und konnte sich dort nicht durchsetzen. Auch für ihn muss eine Lösung her. Jeong und Ilic haben wir nur ausgeliehen. Für Ilic (der inzwischen 5 Tore erzielte) müssten wir wohl 4,5 Millionen an Ablöse zahlen. Bei Jeong möchte Stuttgart gar 5,5 Millionen haben. Aberwitzig. Beide konnten teilweise (aber eben auch nicht immer!) gute Ansätze bzw. Spiele zeigen. Die Summe – gerade bei Joeng – ist wohl viel zu hoch. Bei Ilic könnte man hoffen, dass er die zuletzt guten Leistungen stabilisiert. Dann wäre er auch diese Ablöse wert. Allerdings gibt es dieses Jahr ungewöhnlich viele gute und ablösefreie Mittelstürmer: Lemperle, Weiper, Colido, Agymang, Giovane, Russel-Rowe. Selbst über einen Luka Jovic oder einen Lukas Nmecha dürfen wir nachdenken. Alle wären ablösefrei. Bei einigen stünden dann nur noch ihre eigenen Gehaltswünsche im Weg.
Benes hatte seinen Unmut schon geäußert, dass ihm zu wenig Spielzeit gegeben wird. Bei einem ordentlichen Angebot ist er wohl weg. Wie eigentlich jedes Jahr kursieren wieder Gerüchte um Doekhi und Leite. Natürlich geben wir sie ab, so ein zweistelliger Millionen-Betrag geboten wird. Für Prtajin sollten wir auch eine Lösung finden, er scheint ohne Chance zu sein. Tousart hatte zuletzt auch nur Kurzeinsätze. Hier könnte sich auch etwas anbahnen. Vogt – eigentlich einer unserer Leader – da weiß man gar nicht, was gerade passiert. Ihn dauerhaft nicht zu bringen, ist keine Lösung.
Wie lange die Verträge von Schwolow, Preu und Roussillon laufen – ist nicht ganz sicher. Sollte der Vertrag bei Schwolow auslaufen, wären wir gut beraten, diesen zu verlängern. Bei Roussillon und Preu sieht das anders aus. Roussillons Vertrag wird wohl nicht verlängert. Bei Preu bin ich mir unsicher. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig.
Wie man aber durch die hier aufgezeigten Ansätze sieht, es gibt viel Arbeit bei Union. Der Kader wird nächstes Jahr in Teilen anders aussehen. Dabei müssen wir darauf achten, schnelle Spieler zu verpflichten (der Union-Kader ist definitiv zu langsam) und die Qualität in der Offensive verbessern. Das heißt auch – Verpflichtungen weiterer durchschnittlicher Spieler bringen uns nicht weiter.
Weiterbringen würden uns wohl ein Neuhaus aus Gladbach, der für eine überschaubare Ablöse zu haben wäre und die "8" kreativ ausfüllen kann. Oder auch ein Luka Jovic. So man sich (mit ihm) auf ein vernünftiges Gehalt einigen kann. Eisern.
20. April: Ein unglaublicher Punkt: Spektakel, Rekord und Klassenerhalt!
Unionfux: Ja, es ist nur ein Punkt, aber es ist ein goldener Punkt, denn er hat den Klassenerhalt nunmehr auch rechnerisch gesichert - und was für ein Punkt!!
Wobei das im Grunde nur auf die erste Hälfte zutrifft, die ein absolutes Novum in über sechzig Jahren Bundesliga darstellt, denn es fallen unfassbare acht Tore, es steht zur Halbzeit 4:4!! Dabei sieht es anfangs nach einem entspannten Spiel aus, denn Ilic steht nach der ersten Ecke richtig und haut den Ball aus wenigen Metern nach ein bisschen Ping-Pong kompromisslos zur Führung ein und nach neunzehn Minuten köpft Querfeld einen Trimmelfreistoß zu Diogo Leite und der Portugiese erzielt per Kopf nach fast drei Jahren seinen ersten Bundesligatreffer und unser zweites Tor, dazwischen verpasst der Stuttgarter Demirovic eine Hundertprozentige, als er völlig frei auf Rönnow zuläuft, aber dann den Ball beim Versuch unseren Keeper zu umspielen ins Toraus stolpert.
Eigentlich beste Voraussetzungen, denn in jüngster Vergangenheit haben wir nie mehr als ein Gegentor kassiert - wenn überhaupt, wir überlassen Stuttgart also das Terrain, um ab und an einen Konter zu setzen, leider etwas zu viel, denn schon zehn Minuten später hat der VfB ausgeglichen: Undav schießt den Ball nach zugegeben herausragenden Pass von Mittelstädt von der Strafraumgrenze ebenso hart wie präzise ein und Millot dreht von fast der gleichen Stelle einen Schuss links oben rein. Das ist schon etwas ernüchternd, doch dann gehen wir knapp zehn Minuten später wieder in Führung, mit einem Treffer, den ich so an der Alten Försterei selten (Lutz Hendel 1992 gegen Zwickau fällt mir spontan noch ein) gesehen habe: Leo Querfeld zieht aus knapp vierunddreißig Metern ab und jagt die Kugel unwiderstehlich in den Knick - Traumteil, Wahnsinnskiste, klares Tor des Monats! Und tatsächlich gibt es kurz die Hoffnung, wir würden die knappe Führung mit in die Pause nehmen, doch dann fälscht Chabot einen Freistoß mit dem Hinterkopf zum erneuten Ausgleich ab. Und beinahe unmittelbar darauf die wirklich ärgerliche, weil absolut vermeidbare Führung der Schwaben, denn Leite vertändelt unnötigst den Ball gegen Undav, der bedient dann Führich und der bleibt cool, lässt Trimmel und Schäfer aussteigen und klinkt ein.
Doch es passt zum Spiel, dass Union in der Nachspielzeit der Nachspielzeit doch tatsächlich wieder egalisieren kann: Trimmels perfekter Freistoß von links, entstanden aus mehreren Einwürfen und reiner Entschlossenheit, wird vom perfekt einlaufenden Ilic per Kopf unhaltbar verwandelt, der damit erstmals für uns doppelpackt und sein bereits fünftes Tor erzielt (eine Weiterverpflichtung des ausgeliehenen Serben wird so immer wahrscheinlicher, wenn der ins Rollen kommt und entsprechend bedient wird, ist er glatt für fünfzehn Treffer gut) - ungemein wichtig für die Psyche, eben nicht mit einem Rückstand aus der Kabine kommen zu müssen, nach eigener Zwei-Tore-Führung (Erinnerungen ans Hinspiel kriechen den Rücken hoch). Und ein ganzes Stadion schüttelt in der Halbzeit kollektiv den Kopf ob dieses Wahnsinns, wobei man wenigstens sagen muss, dass wir äußerst effektiv sind, denn der Gegner hat knapp achtzig Prozent Ballbesitz und eine Passquote von über neunzig Prozent und wir machen eigentlich jeder unserer Chancen rein, vier Tore bei gerade mal gut zwanzig Prozent Ballbesitz (selbst in Leverkusen hatten wir mehr) schafft man ja auch nicht alle Tage.
Dass das Spiel nicht 8:8 endet, ist eigentlich klar, irgendwo muss ja auch wieder Schluss sein. Und erstaunlicherweise fallen nach der Pause gleich gar keine Tore mehr, denn wir verteidigen wieder gewohnt äußerst diszipliniert und nahezu fehlerfrei, machen also nicht auf und kommen selbst nur noch selten vors gegnerische Tor, die besten Chancen haben Hollerbach, Querfeld und der eingewechselte Benes, doch wirklich zwingend wird es nicht, Nübel muss kaum eingreifen, es fehlt immer so ein wenig, knapp daneben ist eben auch vorbei. Und die Stuttgarter haben sogar noch etwas mehr Ballbesitz als vor dem Wechsel, setzten uns unermüdlich und extrem ballsicher unter Druck, aber die wenigen wirklich gefährlichen Möglichkeiten werden geblockt oder wegverteidigt, Rönnow ist sehr aufmerksam, muss aber gar keine große Parade zeigen (eigentlich im gesamten Match nur in der 42. Minute gegen Stiller) und so bleibt es bei dieser Punkteteilung, nach einer sensationellen ersten und einer darauf ziemlich durchschnittlichen zweiten Hälfte, im 200. Bundesligaspiel und 100. Heimspiel des 1. FC Union - was für ein verrücktes Jubiläum! Und da Heidenheim und Bochum am Nachmittag verlieren, reicht dieser Punkt uns glücklicherweise vollkommen, sind wir vier Spieltage vor Schluss gerettet, nach erstaunlichen zwölf Punkten aus den letzten sechs Spielen und somit verdienen wir uns unsere siebente Bundesligasaison, die Reise geht weiter! Und weiter dabei ist, wie schon vor einigen Wochen hier empfohlen, unser Käpt'n Christopher Trimmel, Identifikationsfigur, unermüdlicher Kämpfer und immer noch so wichtig auf und neben dem Platz, dessen Vertrag nämlich gerade verlängert wurde - die Reaktion der zwanzigtausend Unioner darauf spricht für sich: das Stadion erzittert spürbar beim extralauten "Fussballgott".
Jetzt freue ich mich, unfassbar erleichtert, auf die entspannten vier letzten Spiele der Saison, die wir natürlich nicht abschenken sollten und werden (Ziel sind 42 Punkte!), ich bin mal gespannt, was wir daraus machen, wie wir diese komfortable Situation nutzen. Doch es ist natürlich großartig, dass bereits für die nächste Spielzeit geplant werden kann und noch großartiger ist, dass der DFB sich unseren aberkannten Punkt sonstwohin schieben kann, auch wenn es natürlich gut, weil ebenso richtig wie gerecht wäre, wenn dieses peinliche Urteil keinen Bestand hätte. Genießt den Ostersonntag, Unioner, genießt den Klassenerhalt - und schenkt dem Spiel in der Rückschau hier und da ein Grinsen, ein Kopfschütteln oder auch 'ne Jubelfaust, das war in vielfacher Hinsicht äußerst denkwürdig - hurra und eisern!!
16. April: Bärenstarker 1.FC Union bittet die Schwaben zum Tanz
Icke: Dass ich das mal so schreibe – die Überschrift, meine ich. Aber es ist Realität. Das zweitbeste Team seit dem 25.Spieltag - wir - spielen gegen den VfB Stuttgart. Die Süddeutschen wiederum haben von den letzten vier Spielen gleich drei Mal verloren.
Zuletzt zu Hause gegen Werder Bremen. Ja genau diese Bremer sind aktuell in ihrer Formkurve noch einen Punkt vor uns, zumindest in der Betrachtung der letzten Spiele.
Dieser VfB ist eigentlich ein Spitzenteam. Durch den Millionen-Deal mit Mercedes, aber auch durch kluge Transferentscheidungen (unter anderem unseres Lewelings) bastelten sie sich diesen Kader zusammen, der von – gerade deutschen Nationalspielern – nur so wimmelt. Der Kaderwert von Stuttgart ist etwa dreimal so hoch wie unserer.
Das der formstarke und zukünftige Neu-Nationalspieler Woltemade (wer zweifelt noch daran) gegen uns gesperrt ist, verbuchen wir jetzt nicht zwingend mit einem Nachteil für uns. Genau er nämlich hatte uns in der Vergangenheit große Kopfschmerzen bereitet. Aber da spielen ja auch noch Undav, Mittelstädt, Stiller, Nübel, Vagnoman, Führich und eben Leweling. Das sind immerhin acht (!) deutsche Nationalspieler, die im Fokus von Nagelsmann stehen.
Und macht uns das Angst? Mitnichten! Der 1.FC Union ist aktuell bärenstark. Das Unentschieden beim amtierenden deutschen Meister unterstrich das noch einmal. Weil es auch mit spielerischen Steigerungen einhergeht. Plötzlich können wir uns wieder gute Chancen erarbeiten. Und vor allem gehen wir mit einem klaren Match-Plan in unsere Spiele. Der heißt aktuell immer noch und gegen Teams wie den VfB ganz besonders, Sicherheit zuerst.
Wir werden auch gegen Stuttgart weniger Ballbesitz haben und die Räume rings um unseren Strafraum herum eng machen.Ziehen wir das genauso stringent durch, wie wir es in Leverkusen geschafft haben, dann sollte es uns auch gelingen, zusammen mit unserer Heimmacht – ein, zwei oder sogar mehr Tore selbst zu erzielen. Natürlich muss an erster Stelle die Einstellung unserer Spieler stehen. Aber da braucht man sich wohl bei einem Trainer Baumgart keine Sorgen zu machen. Alle Kicker wissen inzwischen genau, was er sehen möchte: bedingungslosen und konzentrierten Einsatz auf dem Rasen.
Einige Fragen haben wir trotzdem. Wird Baume Vogt wieder ins Team einbauen? Vom spielerischen Vermögen und seiner Klasse gehört er als einer der ersten Spieler in den Stamm der Mannschaft. Spielt Hollerbach von Anfang an oder kommt unser bester Schütze erst von der Bank? Ich denke, er läuft sofort auf.
Benes dagegen scheint in Köpenick schon aufgegeben zu haben. Er äußerte unter der Woche seinen Wechselwunsch. Das kann man sogar nachvollziehen. Und viele bei Union verstehen seine Nicht-Nominierungen auch nicht. Aber – wer Erfolg hat – hat auch Recht. Lassen wir Baume einfach weiter gewinnen. Ostern mit drei Punkten im Körbchen … würde uns gut zu Gesicht stehen. Frohe Ostern allen Unionern und ein kräftiges Eisern.
13. April: Unaufhörlich stark - ein hochverdienter Punkt beim Meister
Unionfux: Die "Tour de Brocken" geht weiter und wir sind immer noch nicht aufzuhalten, auch nicht durch Bayer Leverkusen, die in ihrem Heimspiel gegen uns zwar ebenso imposante wie überzeugende Zahlen aufweisen - 75 Prozent Ballbesitz, 92 Prozent Passquote und üppige zweiundvierzig Flanken - aber nur wir treffen das Tor und da haben die Pillendreher schon mächtig Glück, dass Ilic hauchdünn im Abseits steht, als er nach Trimmel-Ecke, schönem Querfeld-Kopfball und Hradeckys Rettungstat den Ball über die Linie drückt.
Aber fraglos haben die Leverkusener insgesamt mehr vom Spiel und sie geben sich auch alle Mühe, machen und tun, immerhin geht es um die möglicherweise letzte Chance zur Titelverteidigung, doch unsere Abwehr ackert und kämpft über neunundneunzig Minuten, bleibt wach, fokussiert und scharf und leistet sich kaum einen Fehler. Beeindruckend, wie solch eine fähige Mannschaft wie Bayer von uns in Schach gehalten wird. Als Trainer Alonso in der zweiten Hälfte das Wunderkind und die besten Spieler der Liga, Wirtz, Adli und Boniface einwechselt, kommen einfach mal über zweihundert Millionen Marktwert von der Bank und obendrein knapp zwanzig Tore.
Und auch wenn Wirtz gleich nach seiner Einwechslung Palacios hervorragend in Szene setzt, Rönnow dessen Gewaltschuss cool pariert, dauert es bis in die Nachspielzeit (immerhin eine ausgesprochene Spezialität des amtierenden Meisters), als wieder Wirtz noch einmal gefährlich auf den langen Pfosten flankt und Schick die Kugel mit dem Körper aus kurzer Distanz verwandeln will. Doch Rönnows Stellungsspiel ist perfekt, dazu macht er sich groß und hat in all der Unübersichtlichkeit die Übersicht und den Ball im Nachfassen.
Auch wir kommen zu einigen gar nicht schlechten Chancen, so der eingewechselte starke Tousart zweimal im Minutentakt nach einer guten Stunde und kurz darauf Hollerbach, aber seine Chance sieht besser aus als sie letztendlich ist, er versucht einen Heber ins lange Eck, hat aber mit dem negativen Effet des Balles zu kämpfen und so hat Hradecky keine Mühe.
So werden es eben nur vierunddreißig Punkte bisher und nicht sechsunddreißig, aber schon die vierunddreißig Zähler sind mehr als wir letzte Saison hatten und die haben in den zurückliegenden sieben Spielzeiten immer zum Klassenerhalt gereicht. Doch wer zweifelt schon daran, dass diese endlich so herausragend funktionierende Truppe noch so einige Punkte in den ausstehenden fünf Spielen holt?
Bemerkenswert ist außerdem, dass Steffen Baumgart für die letzten knapp zwanzig Minuten sogar noch einen waschechten Bundesligadebütanten bringt: David Preu (und nicht etwa Benes oder Vogt) kommt für Haberer, sowas ist ziemlich mutig und nicht ganz ohne Risiko, aber der Junge macht seine Sache ziemlich gut und hilft so mit, das Remis über die Zeit zu bringen - Gratulation für so einen Einstand.
Keine Frage, es mag schon sein, dass das Spiel für den neutralen Beobachter von lediglich leidlich überschaubarem Unterhaltungswert ist, nur haben wir gar keine Chance, wenn wir versuchen, gegen einen derartigen Kontrahenten mitzuspielen (und der nicht einen absolut miesen Tag erwischt) und entsprechende Räume zu offerieren, denn die große Qualitätslücke ist einfach nicht zu kompensieren. Deswegen musst du den Meister auswärts genauso bespielen und so ist für den Unionfan diese geschlossene Mannschaftsleistung eine Augenweide, eben diese Mischung aus Entspanntheit und Ehrgeiz, auch wenn man natürlich zugeben muss, dass dieser Dauerdruck beim Zuschauen schon ziemlich an den Nerven zerrt, denn individuelle Klasse macht vieles möglich, das mussten die Heidenheimer in der letzten Woche zu ihrem Leidwesen (und unserem Glück) erfahren.
Und es ist so wichtig, dass die Truppe sich für ihren unermüdlichen Einsatz schlussendlich belohnt, die Räume so stetig extrem eng zu halten und dabei ohne übergroße Härte (nur Novize Preu sieht gelb, Bayer hingegen sogar mit zwei Verwarnungen), mit einem Unentschieden in Leverkusen, der zweitstärksten Heimmannschaft der Liga, die zudem in Bestbesetzung antreten und uns alles andere als auf die leichte Schulter nehmen. Nur mit einer so großartigen Geschlossenheit kann man einem so überlegenen Gegner Paroli bieten und wir haben das wieder drauf, fast so wie in besten Urs-Fischer-Tagen (sorry, ist nun mal der beste und treffendste Vergleich).
Die Bayern können sich übrigens bei uns bedanken, dass wir ihnen, nach ihrem Unentschieden gegen Dortmund, so ziemlich den Arsch gerettet haben. Und auch uns hilft der Punkt natürlich weiter und ist ein weiteres starkes Zeichen, dass wir wieder da sind. Fünf Spiele ohne Niederlage hatten wir zuletzt im August und September 2023, als wir in der Folge sogar sieben Spieltage lang Tabellenführer der Bundesliga und so gut wie nie waren.
Ganz so gut sind wir zwar noch nicht, aber wer hätte denn mit so einem Zwischenspurt gerechnet? In der Nachlese des Spiels können mein Freund Hagen und ich es nur schwer fassen: Vor sechs Wochen, nach dem so grauenvollen Spiel gegen Holstein Kiel, war solch eine positive Wendung selbst für altgediente Unioner wie uns, die in über vierzig Jahren schon so einiges gesehen und mitgemacht haben, noch nahezu undenkbar, war gar das Schlimmste zu befürchten.
Doch mittlerweile könnte es sogar gut sein, dass wir bis zum Saisonende keine Niederlage mehr kassieren, wundern würde es mich jetzt so gar nicht mehr, heidewitzka, hurra - und eisern!
10. April: Ehrgeizig und entspannt: mit Lebensversicherung Hollerbach in Leverkusen
Unionfux: Man kann so einiges über Benedict Hollerbach sagen: vielleicht, dass er einer der Shooting Stars der letzten beiden Jahre ist (eher der einzige), dass es ziemlich selten ist, wenn jemand den Sprung aus der Dritten Liga in die Bundesliga packt, dass er mit einem Schnitt von knapp zwölfeinhalb Kilometern zu den lauffreudigsten Spielern der Liga zählt, dass er trotz allem noch Luft nach oben hat (ich nenne ihn häufig „Ball-weg-Hollerbach", weil fehlende Übersicht, etwas zuviel Eigensinn und technische Unzulänglichkeiten zu häufigen Ballverlusten führen) und dass sein Friseur offensichtlich nicht zu den Besten seiner Zunft gehört.
Aber das Wichtigste ist, dass er Tore macht und zwar nicht irgendwelche Tore, sondern spielentscheidende Tore, manchmal das sogenannte Goldene Tor, wie neulich gegen Wolfsburg, oder Führungstore, ganz wichtig am letzten Spieltag der vergangenen Spielzeit - eigentlich bedeuten Hollerbachtreffer immer Punkte (Ausnahme: das 3:4 gegen Bochum).
Sein Anteil am Nichtabstieg der letzten beiden Jahre ist damit immens - und war so nun wirklich nicht zu erwarten. Klar, dass das auch anderen auffällt, aktuell soll gerade Mönchengladbach ausdrücklich an einer Verpflichtung interessiert sein, aber erstens wäre das kein wirklicher Sprung für den jungen Stürmer und darüberhinaus wäre es doch ziemlich fraglich, ob man sich die Ablöse für den Jungen leisten kann. Bei einem Vertrag bis 2027 und seinen Perspektiven müsste die schon im höheren Millionenbereich sein (ab zehn aufwärts), so was können die Fohlen wohl kaum aus der Portokasse bezahlen. Mal abwarten, was da im Sommer passiert, wir sollten jedoch nicht vergessen, dass erfolgreiche Stürmer bei uns eher selten sind, da ist so eine Lebensversicherung im Angriff gar nicht hoch genug zu bewerten.
Und was bringt die nahe Zukunft, sprich der kommende Samstag? Nun ja, wenn man zum amtierenden Meister fährt, dann sollte man eigentlich nicht all zu viel erwarten, auch wenn die Leverkusener nicht mehr die Überelf der vergangenen Saison sind, wie man gerade in Bielefeld beobachten konnte. Ein Halbfinalaus bei einem Drittligisten - und das vollkommen verdient (auch wenn sich Leverkusens Geschäftsführer Carro nicht entblöden konnte, eine Teilschuld auf den ungewässerten Rasen zu schieben - Reflexion als Fremdwort…), das tut schon ziemlich weh. Die Nachwehen waren auch in Heidenheim zu sehen, wo man nur mit viel Glück und einem Sonntagsschuss in der Nachspielzeit gewinnen konnte.
Glücklicherweise haben ja unsere letzten vier Spiele für beinahe optimale zehn Zähler gesorgt, so dass der ganz große Druck, unbedingt punkten zu müssen, nicht akut ist und er hat natürlich für ein wiedererwachtes Selbstbewusstsein gesorgt, die Mannschaft glaubt an sich und schließlich wurden die wertvollen Siege und das Unentschieden nicht gerade gegen Laufkundschaft geholt. Warum sollte also in Leverkusen nichts drin sein?
Eine Mischung aus Entspanntheit und Ehrgeiz könnte da der Schlüssel sein, vielleicht und gerade mit einem gut aufgelegten Hollerbach, der mit Sicherheit in dieser Saison zweistellig treffen will. Mitmischen könnte auch Andrej Ilic wieder, ob es nach einem Schlag aufs Knie für die Startelf reicht, wird man sehen. Alternativ stehen Skarke und Ljubicic bereit. Interessant wird eine mögliche Rotation im Mittelfeld, so könnte Tousart anstatt Haberer oder Schäfer beginnen, so ein Kampfschwein wie der Franzose ist immer gut, um einem spielerisch starken Gegner etwas die Lust am Spiel zu nehmen.
Freuen wir uns also, dass wir uns auf dieses Spiel freuen können, denn da ist doch allemal was drin für uns - eisern!
9. April: Echte Fußball-Freunde - Union und Lichtenberg 47 mit gleich zwei Unterstützer-Spielen
Icke: Schon zu DDR-Zeiten sah man nicht selten Fans vom 1. FC Union bei Lichtenberg 47. Und das lag nicht nur an der gemeinsamen Antipathie gegenüber der Stasi, die gleich nebenan vom Zoschke-Stadion, der Spielstätte der Lichtenberger, beheimatet war. Ich kann das beurteilen, bin ich doch schon als 7-jähriger mit meinem Opa zu 47 gepilgert. Das ich dann später sogar in der A-Jugend dort spielte, war nur konsequent. Und diese Fan-Freundschaft hat die Wendezeit überstanden. Und jetzt haben Vandalen bei den 47ern gehaust. Das kann aber der bei Union bestens bekannte Mathias Bunkus (ehemaliger Chefberichterstatter für den 1. FC Union) viel besser darlegen. Bunki ist jetzt im Ehrenamt bei 47 tätig. Hier sein Bericht.
Bunki: Es ist der Albtraum aller Menschen. Man kommt gemütlich nach Hause und findet seine eigenen vier Wände verwüstet vor nach einem Einbruch. Einem Sportverein geht es da nicht anders. Lichtenberg 47 ist das jetzt passiert. In der Nacht zu Montag hat sich Gesindel Zugang zu den Räumen der Geschäftsstelle verschafft, auf der Suche nach Wertvollem sinnlos marodiert und zudem wurde der Kleintransporter der ersten Mannschaft entwendet. Also das Auto, mit dem die Betreuer Einkäufe erledigen oder an Spieltagen mit der ganzen Ausrüstung als Vorhut in den Stadien der anderen Gastgeber aufdribbelt.
Hatten diese Diebe es nur auf die Tageseinnahmen abgesehen? Wenige Stunden zuvor hatten die 47er ja ihr Heimspiel gegen Hansa Rostock II bestritten. Das 1:2 gegen die Reserve der Kogge war schon ein herber Rückschlag im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga. Da kam das Ausgeraubt werden als zusätzlicher Faktor hinzu. Man kann mit Fug und Recht von einem Doppelschock sprechen.
Derzeit laufen die Aufräumarbeiten. Und Lichtenberg 47 versucht, sich einen genauen Überblick zu verschaffen, was alles abhanden gekommen oder zerstört worden ist. Was in so kurzer Zeit nicht ganz einfach ist. Zumal ja auch die polizeilichen Ermittlungen erst einmal abgeschlossen sein müssen. Alles nicht vergnügungssteuerpflichtig!
Es ist ja nicht nur der materielle Schaden. Der allein beträgt schon mehrere Tausend Euro. Und es ist nicht alles durch eine Versicherung gedeckt. Man fühlt sich hinterher einfach unwohl, wenn der eigene Rückzugsraum nicht mehr sakrosankt ist. Man steht im wahrsten Sinne des Wortes vor einem Scherbenhaufen.
Zudem ist ja nicht nur der reibungslose Ablauf der Geschäftsstelle stark beeinträchtigt. Sondern auch die Oberliga-Mannschaft und andere Abteilungen haben mit den Auswirkungen zu kämpfen. Fußballschuhe wurden entwendet. Die Dinger sind ja nicht günstig und Oberligakicker haben keinen Millionen schweren Ausrüster, der so etwas nahtlos ersetzt! Die Ballpumpe ist futsch. Nur um mal ein paar kleine Beispiele zu nennen. Auch andere Gegenstände des täglichen Bedarfs fehlen derzeit und müssen entweder geliehen oder neu beschafft werden. Das alles kostet. Und Amateurvereine sind bekanntlich nicht auf Rosen gebettet.
Was uns als Lichtenberg 47 aber erfreut, ist die Welle der Solidarität, die über uns hereinbricht im Nachgang. Fans aus vielen anderen Klubs haben schon ihr Scherflein auf das Spendenkonto (SV Lichtenberg 47 e.V., IBAN: DE72 1005 0000 1783 9207 14
Verwendungszweck: "wirfür47") überwiesen. Auch das Bezirksamt Lichtenberg zeigt sich dieser Tage als kompetenter, unkomplizierter und hilfreicher Ansprechpartner für unseren Klub. Es zeigt sich, dass die Fußballwelt zusammenhält. Dafür an dieser Stelle mal unser Dank. Mathias Bunkus
Icke: Danke an Bunki an dieser Stelle. Es dauerte nur Minuten bei Union, als die ersten Überweisungen zu den 47ern getätigt wurden. Und das war noch nicht alles. Unioner wollen die 47er durch ihren Stadionbesuch unterstützen. Da man sich nicht klar einigen konnte, welches Spiel man dafür nimmt, wählte man gleich zwei Heimspiele der Lichtenberger dafür aus.
Am 17. April 2025 spielen die 47er um 19 Uhr unter Flutlicht gegen Optik Rathenow. Das ist die erste Variante für alle Unioner. Das zweite Unterstützerspiel findet am 26. April 2025 um 14 Uhr gegen Anker Wismar statt.
Tickets gibt es reichlich an den Tageskassen. Schließlich passen fast 10.000 Zuschauer in das Hans-Zoschke-Stadion - immerhin nach der Alten Försterei das zweitgrößte echte Fußball-Stadion in Berlin. Die Vereinsfarben müssen nicht getauscht werden. 47 ist genauso Rot-Weiß wie der 1. FC Union. Und so ganz nebenbei können wir auch dazu beitragen, dass die Lichtenberger doch noch in die Regionalliga aufsteigen. Der derzeitige 2. Platz in der Oberliga heißt aber auch ... 47 muss ab jetzt alles gewinnen. Lasst uns das anpacken Unioner! Eisern.
7. April: Wir mögen Sonntage - Heimsieg gegen Wolfsburg
Unionfux: Okay, machen wir uns nichts vor: es ist über weite Strecken kein besonders schönes Spiel, unser Tor fällt etwas aus dem Nichts und am Ende ist unser Sieg zwar verdient, wenn auch etwas glücklich.
Dafür aber umso wichtiger, denn unser erster Heimerfolg nach langen und zähen elf Wochen ist ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt, denn wir sind die einzige Mannschaft, die im letzten Tabellendrittel an diesem Wochenende drei Zähler einfahren kann.
Wir haben jetzt 33 Punkte (soviel wie in der letzten Saison nach 34 Spieltagen) und freundliche elf Punkte auf den Relegationsplatz, haben in der Rückrunde tatsächlich mehr Punkte eingefahren als Dortmund, die Rote Brause oder Frankfurt, die zehn Punkte aus den letzten vier Spielen (im gleichen Zeitraum schaffen das nur noch die Bayern) sind ebenso unerwartet wie großartig - von ziemlicher Verzweiflung bis relativer Entspannung in fünf Wochen.
Dabei macht das Spiel in der ersten halben Stunde Spaß, schon nach zwei Minuten köpft Querfeld an den linken Pfosten, Khedira kann den Abpraller nicht verwerten, nach gut zwanzig Minuten kommt Haberer aus dreizehn Metern frei zum Schuss, zwar platziert, aber zu drucklos, so dass Grabara parieren kann. Doch auch Wolfsburg kommt zu guten Chancen, durch Amoura und Wimmer, aber entweder wird am Tor vorbeigesemmelt oder Rönnow ist auf dem Posten.
Zum Ende der ersten Hälfte hören wir ein bisschen auf zu spielen, glücklicherweise können die Niedersachsen nicht allzuviel damit anfangen. Dann verletzt sich der fleißige Ilic (Knieprellung?), für ihn kommt Ljubicic und kurz vor der Pause klammert Wimmer nach einer Ecke eindeutig gegen Doekhi, ziemlich unverständlich, dass es da keinen Elfmeter gibt - hier versagen erst Schiri Osmers, dann der VAR.
In der zweiten Hälfte sind wir nach vorn eher übersichtlich unterwegs, doch auch der Gegner kann aus seiner optischen Überlegenheit kein Kapital schlagen und wenn doch, wie bei Kaminskis Chance nach 52 Minuten, kann unser Däne klären. Nach einer guten Stunde wirft dann Juranovic in Strafraumhöhe ein, der Ball wird prompt rausgeköpft, doch Haberer und Querfeld machen die Kugel wieder scharf, die Hollerbach vor die Füße fällt und der schiebt cool gegen einen überraschten Grabara, der nur noch den etwas hilflosen Kasper machen kann, ein. Auch das Tor wird überprüft, ob Querfeld gegen Wind zu sehr geschoben hat, doch das war zu wenig und so markiert Hollerbach seinen achten Treffer.
In der Folge gibt es ziemlich viel Gebolze, ständige Balleroberungen und Ballverluste und unsererseits schlecht ausgespielte Konter, bis in der 89. Minute die VW-Elf die große Chance zum Ausgleich hat: Wimmer setzt sich auf links ziemlich gut durch, geht zur Grundlinie und passt quer durch den Strafraum, doch am langen Pfosten ist Behrens einfach nicht in der Lage, die Kiste aus einem halben Meter zu treffen, vielleicht noch irritiert durch Roussillon.
Es kann aber auch sein, wie mein Freund Frank nach dem Abpfiff so vermutet, dass Behrens schlicht und ergreifend unser U-Boot in den Wolfsburger Reihen ist - auf jeden Fall haben wir da den Papst in der Tasche und auch die Nachspielzeit überstehen wir und nehmen so drei Punkte mit, nach einem Arbeitssieg gegen im Moment etwas unfähige Wolfsburger, erleichtert, weil wir mal nicht den Aufbaugegner geben und kämpferisch zwar alles reingeworfen haben, aber spielerisch doch eine ganze Menge offen bleibt.
Vielleicht hatte jemand wie Benes da durchaus weiterhelfen können, doch irgendwie mag Baumgart ihn wohl nicht, genauso wie Vogt - aber die Ergebnisse und natürlich auch die Leistung unserer Jungs geben dem Trainer momentan recht und das ist entscheidend - und nichts anderes. Dieser Sieg bestätigt und vergoldet unseren unfassbaren Zwischenspurt, noch ist nichts definitiv, doch genauso kann man selbstbewusst in die Endphase gehen, noch sechs Spiele sind zu gehen und die Vierzig-Punkte-Marke dürfte ein realistisches Ziel sein, ob mehr als der momentane dreizehnte Platz rausspringt ist zwar fraglich, doch der ganz große Stress dürfte sich heute verflüchtigt haben.
Sonntage scheinen uns also zu liegen, nichtsdestotrotz gilt jetzt: weitermachen, durchziehen - von fast durch bis ganz durch. Allen Unionern mit diesen drei Punkten im Rücken einen geschmeidigen Start in die Woche - eisern!
5. April: Ruhnert bleibt und Wolfsburg kommt
Unionfux: Oliver Ruhnert arbeitet wieder für Union, so war dieser Tage zu vernehmen, auch wenn das natürlich noch nicht mal an die mittelgroße Glocke gehängt wurde, so wie das in unserem Verein ja üblich ist. Horst Heldt ist sehr froh, dass der im Vorfeld der Bundestagswahl ruhende Vertrag des Chefscouts und Beraters nach der so knapp verfehlten Politikerkarriere wieder in Kraft ist, allerdings ist unklar (zumindest für die Außenstehenden), ob der Kontrakt bis zum Sommer gilt oder noch darüber hinaus. Viele hatten fest mit einer Demission von Ruhnert gerechnet, es gab Gerüchte, er könnte zu Schalke zurückkehren, insofern kommt diese Entwicklung schon etwas überraschend. Inwieweit Ruhnert zu alter Größe auflaufen kann, wird man sehen, unbestritten ist, dass die kommende Sommertransferperiode nicht wieder so katastrophal wie die letzten beiden ausfallen darf, sonst ist das vorläufige Ende unserer Bundesligazeit absehbar, will sagen: Oliver Ruhnert muss zeigen, dass er nicht nur vom Erfolg vergangener Tage zehrt und dass sein Scouting wieder mehr hervorbringen kann als Mikkel Kaufmann und Chris Bedia und solche teuren Flops wie etwa Kevin Volland in Zukunft vermieden werden, von der unglücklichen Handlungsweise im Fall Leweling mal ganz abgesehen.
Natürlich passieren Fehler und Fehleinschätzungen, kann man nur bedingt wissen, wie sich eine Spielerverpflichtung entwickelt, aber zwischenzeitlich waren es doch ein bisschen viele Missverständnisse, sowas ist auf Dauer von einem relativ kleinen Verein (zumindest was die Finanzen angeht) kaum zu kompensieren. Doch auch Horst Heldt hat fraglos noch ziemlich viel Luft nach oben, es kann bei beiden eigentlich nur besser werden - schlucken wir also unsere leichte Skepsis bis auf Weiteres runter, hoffen unbeirrt das Beste und sagen: Welcome back, Oliver!
Wenn am Sonntag der VfL Wolfsburg bei uns zu Gast ist, sollten wir zwei Dinge nicht vergessen: unsere Heimbilanz ist gegen die Gäste ziemlich positiv, zuletzt haben wir dreimal in Folge gewonnen (plus ein Sieg im DFB-Pokal) und davor zweimal Remis gespielt - und unser letzter Heimsieg war doch tatsächlich im Januar (und der vorletzte im Oktober!!), deswegen wär’s mal wirklich wieder Zeit, die Alte Försterei muss wieder zur Festung werden. Wenn wir den Schwung und die Geschlossenheit der letzten Spiele auf den Platz kriegen, müsste das auch gelingen, zumal Wolfsburg zuletzt in einem Leistungsloch gesteckt hat. Wir müssen ja nun nicht jedesmal den Aufbaugegner geben, oder? Auf Jeong muss man leider verzichten, er wurde unter der Woche am Knöchel operiert und dürfte uns in dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen, ich bin mal gespannt, ob und zu welchen Konditionen wir ihn fest verpflichten (dass wir die Kaufoption für sechs Millionen ziehen, ist eher unwahrscheinlich) oder ob er doch zurück nach Stuttgart muss. Auch der ehemalige Abwehrchef Vogt fällt weiterhin aus, aber es ist ohnehin nicht zu erwarten, dass Steffen Baumgart die zuletzt so stabile Dreierkette mit Doekhi, Leite und Querfeld auseinanderreißt. Interessant wird, wer Jeongs Platz einnimmt und wer in der Spitze startet, wahrscheinlich wären Hollerbach und Ilic, doch der Trainer ist ja gern mal für eine Überraschung gut.
Es soll ziemlich kühl werden am Sonntag, aber nicht nur deswegen sollte sich der VfL Wolfsburg warm anziehen. Wir bauen nämlich unsere positive Serie aus, der Lauf geht weiter - eisern!
3. April: Der Nächste bitte! Jetzt ist Wolfsburg dran
Icke: Am kommenden Sonntag um 17.30 Uhr empfangen wir den VfL Wolfsburg. Nach den zwei absolut überraschenden Auswärtssiegen in Frankfurt und Freiburg, sowie dem Unentschieden gegen Bayern München können wir jetzt zeigen, wir haben uns von unserer Schwächephase erholt.
Zu den gesammelten sieben Punkten, die man allgemein für unmöglich hielt, können nun drei weitere kommen. Parallel haben Heidenheim und Bochum zwar auch Heimspiele, aber die Gegner heißen Leverkusen und Stuttgart. Hier sind jetzt auch nicht zwingend zwei Siege erwartbar. Sprich Union könnte zwar im Abstiegskampf noch nicht den Deckel drauf machen, aber mit eventuellen 33 Punkten wäre man sehr nah daran.
In der letzten Saison haben uns 33 Punkte und das bessere Torverhältnis am letzten Spieltag für den Bundesliga-Verbleib gereicht. Das erzeugt puren Optimismus in Köpenick. Genau wie die Tatsache, dass der 1. FC Union seit dem 1. April 2025 aktuell über 70.000 Mitglieder hat. Damit landen wir in der Statistik der Bundesliga auf Platz 6. Ehrenwert! Und was gibt's zu Wolfsburg zu sagen? Die letzten zehn Spiele bekleckerten sich die Autobauer nicht mit Ruhm. Zwei Siege schafften sie dabei. Drei Mal verloren sie und der Rest (fünf) waren Unentschieden. Für die Ansprüche dieses hochwertigen Kaders - zumindest finanziell … ist das viel zu wenig.
Hoffentlich bauen wir nicht wieder einen Gegner auf. Allerdings scheint Baume einen Schlüssel für den Union-Kader gefunden zu haben. Mit der wieder eingeführten Dreierkette und dem zur Folge drei auflaufenden Innenverteidigern schafft man Stabilität. Und vorn reichts in letzter Zeit sogar zu knappen Siegen gegen scheinbar übermächtige Gegner. Neben Querfeld, Doekhi, Leite, Rönnow und Khedira in der zentralen Abwehr blüht plötzlich Trimmel wieder auf. Und neben dem stabilen Angreifer Hollerbach (inzwischen zehn Torbeteiligungen) mausert sich gerade Ilic mit deinem dritten Tor im 9. Spiel zum Stammspieler.
Allerdings haben alle Statistiken einen Haken, sie zeigen nur eine Richtung an. Der nominelle Kaderwert der Wolfsburger liegt seit dem aktuellen Update bei über 251 Millionen Euro. Zum Vergleich, wir liegen derzeit bei 113 Millionen. Das heißt auch, die Qualität der einzelnen Spieler ist dort mehr als doppelt so hoch, als bei uns. Wir können Wolfsburg nur schlagen, wenn wir wieder an unser Limit gehen. Kämpfen, beißen und kratzen. Dazu hinten wenig Fehler produzieren und uns konzentrieren. Wenn dann vorn Hollerbach und Ilic noch zeigen, dass ihr Aufwärtstrend anhält, dann sind auch drei weitere Punkte für uns möglich. Auf Union lasst uns den Klassenerhalt (fast) sichern! Eisern.
31. März: So kann's gehen - Auswärtssieg in Freiburg
Unionfux: Na bitte, wer sagt's denn? Wir fahren zur drittbesten Heimmannschaft der Liga - zudem seit sieben Spielen ungeschlagen - und sacken dort drei Punkte ein, knacken die wichtige Dreißig-Punkte-Marke und setzen unsere kleine Serie fort. Das Wichtigste und gut zu sehen: Die Truppe funktioniert zunehmend wieder, ob das nun an der wiedereingeführten Dreierkette liegt oder daran, dass Baumgarts Offensivhinweise endlich umgesetzt werden und die Effektivität zurück ist. 33 Prozent Ballbesitz in Frankfurt, dann 20 gegen die Bayern, in Freiburg sind's 28 - zwischenzeitlich wirkt es wie zu besten Urs-Zeiten. Die Ergebnisse sind knapp, aber die Gegner wissen irgendwie nicht, wie sie uns beikommen sollen und neuerdings machen uns selbst Rückstände nicht mehr allzu viel aus.
Unterm Strich haben wir in Freiburg sogar die besseren Chancen: Nach 14 Minuten kommt Ilic nach cooler Kombination über Skarke (der für den früh verletzten Jeong gekommen ist) und Hollerbach frei zum Schuss, aber zu harmlos. Ebenso Hollerbach nach 35 Minuten. Die beste Chance hat dann wiederum Skarke nach tollem weiten Pass von Leite, den er ziemlich gut annimmt, aber der Abschluss ist dann eine bessere Rückgabe und kein Problem für Atubolu - ich finde, den kann man schon mal machen.
Da steht es schon 1:1. Die Führung für die Gastgeber durch Höler (das Tor fällt etwas zu leicht, Grifos Hereingabe muss Höler, nachdem Trimmel knapp verpasst hat, nur noch am langen Pfosten über die Linie schubsen) wird nämlich, und das ist meines Erachtens der erste Knackpunkt, schon nach anderthalb Minuten durch Kedhira beantwortet. Und wie: Einen schwach abgewehrten Ball nimmt er aus siebzehn Metern mit Anlauf und Vollspann und jagt den Ball direkt ins linke Eck. Erst sein drittes Tor im 110. Punktspiel für uns, aber eminent wichtig, weil er nämlich den Freiburgern gleich wieder den Wind aus den Segeln nimmt - und so geht man auch in die Pause.
Unser Führungstor kurz nach dem Seitenwechsel ist dann vom Feinsten: Langer Abschlag von Rönnow, Trimmel verlängert auf Ilic, der spielt Skarke in den Lauf, der dann auf dem rechten Flügel zweimal hochschaut, butterweich flankt und Ilic, der mittlerweile hervorragend durchgelaufen ist, köpft mutterseelenallein nach bester Mittelstürmermanier aus fünf Metern ein - in zwölf Sekunden von Rönnow bis ins Tor, das kann man kaum besser machen. In der Folge spielt fast nur noch der geschockte Europapokalaspirant, doch viel springt (trotz insgesamt 34 Flanken) nicht dabei heraus, bis auf den zweiten Knackpunkt des Spiels: Nach einer Stunde spielt sich der eingewechselte Dinkci durch, Grifo kreuzt, klaut seinem Mitspieler quasi die Kugel und schießt völlig frei aufs Tor, aber Rönnow grätscht den Ball sensationell zur Ecke - fällt hier der Ausgleich, stehen wir möglicherweise am Ende ohne Punkte da. In der letzten halben Stunde verteidigen wir ansonsten fast alles kompromisslos weg, auch wenn nach vorn nicht mehr so richtig was geht, abgesehen von einem etwas kraftlosen Hollerbach-Schuss nach kräftezehrendem Solo und einem Kopfball von Ilic knapp neben das Tor.
Und eigentlich ist unsere beste Chance nach der Führung eine phantastische Balleroberung von Schäfer gegen Beste, die eine großartige Kontersituation versprochen hätte, nur sieht da der ansonsten gute Schiedsrichter Storks ein Foul und gibt Schäfer obendrein noch Gelb, eine absolute Fehlentscheidung und nicht mal schwer zu erkennen - zum Glück ohne Folgen für uns. So setzt Benes als letzte Aktion des Spiels einen Freistoß aus guter Position ans linke Außennetz - und dann ist der Auswärtssieg gesichert, der umso wichtiger ist, da Heidenheim überraschend in Wolfsburg gewinnt, denn so kommen wir auf einen relativ komfortablen Abstand von acht Punkten auf den Relegationsplatz.
So kann's weitergehen, das war eine über weite Strecken überzeugende Vorstellung, die Freiburger kriegen wohl mittlerweile 'ne Krise, wenn sie an uns denken, von mittlerweile zwölf Bundesligabegegnungen gewinnen wir insgesamt sechs (plus ein Pokalspiel), sie hingegen nur zwei. Nichtsdestotrotz hätte wohl niemand aus den letzten drei Spielen dieser "Tour de Brocken" mit sieben Punkten gerechnet, könnte doch auf einen prima Endspurt hinauslaufen, oder? Zum Schluss eine Verbeugung vorm Auswärtsmob (da gibt's eine Menge müder Augen am Montag …) und die Hoffnung, dass es Jeong nicht allzu schlimm erwischt hat. Eisern!
27. März: Die kleine Serie fortsetzen - Auf nach Freiburg!
Unionfux: So, die ungeliebte (zumindest für mich) Länderspielpause ist vorbei und unsere Tour de Brocken geht weiter. Nach Frankfurt und den Bayern warten jetzt die Freiburger, die die bisherige Saison und den Abschied ihres ewigen Trainers Streich erstaunlich erfolgreich gemeistert haben.
Aber was haben wir in den vergangenen Spielen gelernt? Offenbar liegen uns gerade diese Mannschaften. Selbst das Spiel machen, Favoritenrolle können wir partout nicht. Beispiele, gerade aus der jüngeren Vergangenheit, gibt es leider zuhauf. Und es wird schon seit Jahren von verschiedenen Seiten angemahnt, dass wir dahingehend Abhilfe schaffen müssen, über den Kader und auch den Trainer, aber zuerst müssen wir diese Saison einigermaßen glimpflich zu Ende bringen.
Und da wäre es doch gut, wenn wir dazu aus Freiburg was mitnehmen, da ist auch kaum zu befürchten, dass wir in den ungeliebten Ballbesitzfussball reingedrückt werden. Personell kann im Wesentlichen aus dem Vollen geschöpft werden, lediglich Kemlein fehlt bis zum Ende der Spielzeit und Skov ist zwar auf einem guten Weg, braucht aber noch mindestens eine Woche. Gespannt darf man sein, ob Hollerbach in der Startelf steht oder wieder von der Bank kommt. Ebenso, wer vorn drin stehen wird, ob Ilic oder gar Ljubicic (oder muss der sich noch eingewöhnen?), spielt wieder Trimmel oder doch Rothe von Anfang an und wie defensiv wird unser Mittelfeld aufgestellt?
Klar ist jedoch, legen wir wieder so eine Leistung wie in den letzten drei Spielhälften hin, dann ist vieles möglich, wäre doch großartig und an der Zeit, wenn wir mal wieder ne positive Serie hinlegen könnten. Sieht man dann noch die Ansetzungen der Konkurrenz, so können wir am Sonntag einen gewaltigen Schritt Richtung (entspannten) Klassenerhalt tun - Na, wenn das keine Motivation ist?
Feuerzeugwurf, Teil drei: es war zu erwarten und ist aus meiner Sicht absolut richtig, wenngleich die Erfolgsaussichten wohl überschaubar sind - unser Verein zieht in der ebenso leidigen wie peinlichen Bochumangelegenheit tatsächlich vor das Ständige Schiedsgericht und lässt sich diesmal immerhin von der Kanzlei Lentze Stopper vertreten, die auf Sportrecht spezialisiert sind.
Man darf also gespannt sein, auf jeden Fall soll eine Entscheidung vor Saisonende gefällt werden und es wäre wirklich eine grauenvolle Schande, wenn es beim Fehlurteil bleibt und das in irgendeiner Weise ernsthafte Auswirkungen auf die Abschlusstabelle haben sollte. Das Klügste wäre es, wie schon mehrfach gesagt, man belässt es beim Unentschieden, dann ist faktisch niemand so wirklich benachteiligt worden. Denn auch ein Wiederholungsspiel, wie von Dirk Zingler vorgeschlagen, halte ich für verkehrt. Wir werden sehen, ob diesmal gesunder Menschenverstand die Sache lösen wird. Die Hoffnung, auch und zum Glück wider besseres Wissen, stirbt immer noch zuletzt.
Unter der Woche kamen Gerüchte auf, Schalke würde sich für die Dienste von Oliver Ruhnert interessieren, der ja nach der gescheiterten BSW-Expedition gerne wieder in seinen alten Job zurück will, aber bei uns wohl nicht weitermachen wird. Die weitgehend erfolgreiche Geschichte scheint doch auserzählt. Das scheinen beide Seiten mittlerweile zu wissen. An den naheliegenden Schalkegerüchten soll jedenfalls auch nichts dran sein, mal sehen, wo das Fastmitglied des Bundestages dann am Ende aufschlägt.
Wir freuen uns aber zunächst auf unsere Auswärtsfahrt in den Breisgau, wo wir, behaupte ich mal voller Optimismus, unsere kleine Erfolgsserie nahtlos fortsetzen werden. Auf geht’s!
24. März: Deutschland verdient im Final Four!
Icke: Was die Deutschen in der 1. Halbzeit für ein Feuerwerk abbrannten, war unglaublich und überforderte die Italiener sichtlich. Wir spielten schnell, genau und kreativ. Hinten sicher und nach vorn ging die Post ab. Das hatte man in dieser Form lange nicht von der deutschen Mannschaft gesehen. Herausragend das Tor Nr. 2 … die Italiener sind mit ihrer Lieblingsbeschäftigung auf dem Platz beschäftigt … diskutieren. Deutschland hat eine Ecke, der Balljunge reagiert blitzschnell, Kimmich sieht Musiala frei vor dem Tor und es klingelt wieder. Auf diesem Top-Niveau ist das eine unglaubliche Blamage. 3:0 mit Zauber-Fußball zur Halbzeit gegen Italien. Da kann doch nichts mehr schiefgehen …
Doch kann es. Plötzlich zeigten die Italiener Charakter. Kamen zurück und kämpften. Sie wollten sich nicht abschlachten lassen - was viele durchaus erwarteten. Es kam anders. Die Deutschen griffen nicht mehr so konsequent an. Ungenauigkeiten machten sich breit. Sie schafften sogar das Unentschieden zum 3:3. Kean mit seinem Doppelpack hatte dabei einen Löwenanteil. Auch wenn die deutsche Abwehr ihm dabei sehr behilflich war. Nach dem deutschen Hinspielsieg in Italien bedeutet das aber das sichere Weiterkommen in das Final Four.
So ein bisschen vercoachte sich dann Nagelsmann aber auch. Der große Knick im Mannschaftsgefüge kam, als er Goretzka, Rüdiger und Musiala vom Platz nahm. Andrich statt Groß als "6" gleich zu bringen, wäre klar die bessere Wahl gewesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein zentrales Mittelfeld mit Andrich, Musiala und Goretzka deutlich stabiler gewesen wäre. Man muss auch nicht in jedem Spiel fünf Spieler wechseln. Manchmal bringt man damit auch das Mannschaftsgefüge durcheinander. Egal, die Deutschen haben eine der besten Halbzeiten der letzten Jahre zelebriert. Kimmich war an allen drei deutschen Toren (wieder!) beteiligt. Schon an den zwei Toren in Italien war er direkt beteiligt. Wahnsinn!
Nagelsmann stellte diesmal auf Dreierkette um und es funktionierte. Tah, Rüdiger und Schlotterbeck harmonierten miteinander. Im Mittelfeld spielte in der ersten Halbzeit eine Viererkette mit Kimmich, Stiller, Goretzka und Mittelstädt. Vorn griffen Sané, Kleindienst und Musiala an. Kleindienst schoss wieder ein Tor und spielte sehr auffällig. Wenn Füllkrug wieder kommt, wird er es schwer haben, an ihm vorbeizukommen. Und es wäre schön, wenn Nagelsmann auch wieder auf die Qualitäten von Andrich als Führungsspieler setzt. Die Mannschaft braucht seine Giftigkeit und Übersicht. Da reicht ein Stiller oder auch ein Groß nicht heran.
Die Schlüssel in diesem Spiel hießen Kimmich, Goretzka, Musiala und Kleindienst. Und auch wieder Tah und Rüdiger als "Bank" in der Abwehr. Auffällig war auch Adeyemi nach seiner Einwechslung. Er hatte zwar keine großen Szenen vor dem Tor, sein Einsatz und seine Sprints - das immerwährende zerren und beißen um den Ball - waren beispielhaft. Nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn die Deutschen auch in der zweiten Halbzeit ihr überragendes Spiel hätten fortsetzen können. Wir wissen aber jetzt, was möglich ist. Schön zu sehen, dass mit Schlotterbeck und Andrich wieder zwei ehemalige Unioner spielten. Mit Rüdiger ein weiterer Berliner und mit Kleindienst ein Brandenburger auf dem Platz standen. Mit dem Brandenburger Beier gäbe es sogar noch eine fünfte Variante. Das war nicht immer so in der Nationalmannschaft. Noch ein Wort zum Dortmunder Publikum: Das war ebenfalls eine klasse Leistung. Die Unterstützung der Deutschen für die Nationalmannschaft ist wieder da. Eisern!
21. März: Deutschland schlägt Italien auswärts und verdient!
Icke: Holla die Waldfee, wie cool war das denn? Nach einer ersten verteilten Halbzeit stellten wir in der Pause um, brachten den Brandenburger Kleindienst und mit ihm kam die Wende im Spiel. Bis dato führten die Italiener durch ihren Traumangriff in Minute 9 mit 1:0. Mit Kleindienst war Deutschland dann tonangebend. Wir hatten eigentlich mit Kleindienst von Beginn gerechnet, aber Nagelsmann wollte Burkhardt sehen. Ein Lapsus, den er aber noch rechtzeitig korrigierte. Und schon nach 2 Minuten traf der Brandenburger zum 1:1. In der 76.Minute erzielte Goretzka dann den Siegtreffer.
Die Deutschen kontrollierten in der zweiten Halbzeit das Spiel. Gefährlich waren die Italiener trotzdem. Mehrmals musste Baumann sein ganzes Können zeigen, um das Ergebnis so gestalten zu können. Auf deutscher Seite ragten eben Baumann und Goretzka heraus. Letzterer gab sein Comeback im Nationalteam und avancierte sofort zum Leader. Zwei weitere Torchancen hatte er auch noch.
Nagelsmann korrigierte aber auch noch unsere linke Abwehrseite zur Halbzeit. Brachte Ex-Unioner Nico Schlotterbeck. Auch das zeigte Wirkung. Die deutsche Seite war für die Italiener dann wieder verschlossen. Neben den herausragenden Baumann und Goretzka und eben auch Kleindienst, machten auch Kimmich, Tah und Rüdiger ein sehr gutes Spiel. Tah und Rüdiger fanden sich wieder als gutes Stopper-Duo und Kimmich steuerte beide Tor-Vorbereitungen bei.
Und selbst die Einwechslung eines weiteren ehemaligen Unioners … Robert Andrich zeigte noch Wirkung. Er war drin und gewann sofort entscheidende Zweikämpfe, die den Italienern bei ihrer Schluss-Offensive den Zahn zogen. Musiala war gut, aber nicht überragend. Musste er auch nicht und gut zu wissen, dass auch andere Spieler unser Spiel prägen können. Mit Amiri haben die Deutschen auch wieder eine weitere offensive Waffe, er machte insgesamt ein gutes Debüt.Wirtz, Füllkrug, Havertz und Ter Stegen fehlten und keiner bemerkte das.
Das weckt unsere Vorfreude auf das Rückspiel am Sonntag. Wer zweifelt jetzt noch wirklich am Weiterkommen der deutschen Mannschaft? Diese emotionsgeladenen Spiele gegen Italien sind immer wieder ein Leckerbissen für Fußball-Fans. Eisern.
20. März: Drei Punkte in Italien gewünscht
Icke: Vor gar nicht allzu langer Zeit hatten wir auch noch Spieler, die zum Teil Länderspiele machten oder wenigstens zum Dunstkreis des erweiterten Kaders gehörten. Das scheint erst einmal vorbei zu sein. Die Bundesliga stoppt wieder, weil wir uns mit Italien messen. In zwei Spielen wird ein Weiterkommen ermittelt. Und es geht mitnichten um die goldene Ananas, sondern wir wollen die Nations-League gewinnen.
Einige Ausfälle haben wir zu verkraften. Nach dem Rücktritt von Neuer und der Verletzung von Ter Stegen – soll nun Baumann im Tor stehen. Meine Meinung: Ortega ist sicherlich nicht schlechter als Baumann und auch Nübel spielt aktuell eine gute Saison. Das ist jetzt für Nagelsmann so ein wenig wie Lotto spielen. Am schwersten wird Wirtz zu ersetzen sein. So hängen die außergewöhnlichen Dribblings und Pässe diesmal allein auf den Schultern von Musiala. In der Innenverteidigung scheinen Tah und Rüdiger wieder gesetzt zu sein. Rechts in der Abwehr gilt das Gleiche wohl für Kimmich. Auf links darf man Raum erwarten, eben weil wir das erste Spiel in Italien bestreiten und Raum defensiv wohl einen Tick stärker scheint, als Mittelstädt.
Im zentralen/defensiven Mittelfeld erwarte ich Andrich und Goretzka. Letzterer hat in den vergangenen Wochen leistungsmäßig ordentlich zugelegt. Aber auch Groß kommt hier in Frage. Wahrscheinlich entscheidet das letztendlich die spezifische Taktik von Nagelsmann. Nuancen werden hier maßgebend sein. Die Abteilung Attacke bildet sich bei Deutschland - seit Nagelsmann - aus drei offensiven Mittelfeldspielern und einem Center als echte 9. Kleindienst wird wohl hier die Nase knapp vor Burkhard und Undav haben. Undav wurde in der Nationalelf auch gerne als hängende Spitze aufgestellt. Glaube ich in einem Auswärtsspiel aber weniger.
Für das offensive Mittelfeld sind aktuell Adeyemi, Amiri und Musiala alle drei in bestechender Form. Einige Experten sehen dagegen Sane in der Startformation, ich eher nicht. Seine Leistungen waren nicht so grandios, dass er sich aufdrängt. Das war auch im Bayern-Kader schon so. Ob der Bundestrainer aber das Risiko, Amiri sofort zu bringen, eingeht, darf auch diskutiert werden. Eine Überraschung wäre es, wenn Leweling in der Startformation spielen würden. Eigentlich prädestiniert für überfallartige Konter, wäre es aber ein weiteres Risiko, welches Nagelsmann eingehen müsste.
Wir sehen, trotz etlicher Ausfälle haben wir einen auch in der Breite starken Kader und es darf auf Punkte gehofft werden. Auch in Italien. Spiele gegen Italien sind immer Klassiker. Zuletzt sah Deutschland gegen sie ganz gut aus. Wir erinnern uns aber auch noch an Balotelli, der uns schmerzlich einen einschenkte und für uns dann alle Messen gesungen waren. Ich möchte einen spielerisch überzeugenden Punktgewinn der Deutschen sehen. Ein überragender Musiala und eine aufmerksame Abwehr um Baumann, Tah, Rüdiger und Andrich könnten dabei sehr hilfreich sein. Ich vermute folgende Start-Aufstellung: Baumann - Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum - Andrich, Goretzka - Adeyemi, Amiri, Musiala - Kleindienst. Eisern.
19. März: Ein Dutzend für den Käpt’n - Warum Christopher Trimmel bleiben muss
Unionfux: Das kam mehr als überraschend: nach der Heimniederlage gegen Kiel war beim besten Willen nicht mit so einer, obendrein gelungenen, Reaktion zu rechnen, vier Punkte gegen heimstarke (wie sie wenige Tage später eindrucksvoll gegen Ajax Amsterdam beweisen) Frankfurter und dann noch gegen die Bayern, die uns eigentlich so gar nicht auf die leichte Schulter genommen und uns über siebenundneunzig Minuten durchgehend beackert haben.
Woran das liegt? Es gibt mit Sicherheit viele Gründe, aber einer davon ist zweifellos Christopher Trimmel. Bei den frustrierenden Auftritten in Dortmund und gegen Kiel bleibt er auf der Bank, gegen Frankfurt und München steht er hingegen in der Startformation. Und trotz (oder wegen?) seines biblischen Alters von 38 Jahren und der möglicherweise (wieder mal) letzten Saison in unseren Farben kann der (fussballerisch gesehen) alte Mann uns immer noch besser machen, wenn man allein an die Monstergrätsche gegen Ekitike denkt, der die erneute Eintracht-Führung verhindert oder daran, dass die Bayern erst in Führung gehen können, nachdem der Käpt’n vom Feld ist, denn so ein wenig leidet danach die Ordnung - kein Zufall.
Es mag bessere Fussballer in unserem Aufgebot geben als Christopher Trimmel. Aber der geht stets voran, spielt mit vollem Einsatz, immer unter Strom, lauwarm oder halbherzig ist das nie, von etwaiger Lustlosigkeit ganz zu schweigen - so jemanden kannst du immer gebrauchen, weil er weiß, wie man eine Mannschaft führt, auf und neben dem Platz. Der quatscht in den Interviews nach dem Spiel keinen Blödsinn, sondern Klartext, keine Floskeln und auch im Erfolg kann er einen oder auch mehrere Finger in die Wunde legen - ein Vorzeigeprofi, seit vielen Jahren eine Konstante und sowas wie das Gesicht der Mannschaft und auch des Vereins, nicht umsonst Liebling der Fans, bei keinem schallt das obligatorische „Fussballgott“ lauter von den Rängen.
Gut, einen Kritikpunkt gibt es vielleicht: seine Standards sollten, wie früher, wieder eine Waffe sein, aber das trau ich ihm zu, dass er dahingehend noch mal zulegt. In Frankfurt jedenfalls hat er es gezeigt: die Ecke auf seinen Landsmann Leo Querfeld führt zum so wichtigen Ausgleich. Warum also sollte er nicht noch ein Jahr dranhängen, schon allein, weil in dieser Truppe keiner besser weiß als er, was Union heißt und irgendjemand muss es ja den Neuzugängen auch nahebringen, oder?
Dass es nicht immer durchgängig für neunzig Minuten reichen wird - okay. Doch so jemanden im Kader zu wissen, ist, in verschiedener Hinsicht, unmöglich ein Fehler und vielleicht kann er ja die Zeit schon nutzen, um den einen oder anderen Trainerlehrgang zu machen, denn das kann man sich nur allzugut vorstellen, dass dieser Fussballgott mal bei uns an der Seitenlinie stehen könnte, ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige, dem diese Vorstellung gefällt. Und die Entscheidung zur Vertragsverlängerung ist ja eigentlich ziemlich leicht: man muss ihn einfach nur fragen, ob er sich’s noch zutraut, denn so reflektiert ist unser österreichisches Wunder unbedingt, um weder sich noch dem Verein in die Tasche zu schwindeln.
Ja, elf Jahre sind schon ein Brett, aber ein Dutzend wäre doch allemal drin, seit letzten Samstag bin ich mir da wieder ganz sicher. Und aus fussballromantischer Sicht sowieso. Na dann!
16. März: Ein geiler Punkt - Union widersteht bärenstarken Bayern
Unionfux: Holy Moly, was für ein Spiel: wir holen einen Punkt gegen bärenstarke Bayern, die im Grunde kaum einen Fehler machen, unfassbare achtzig Prozent Ballbesitz haben und eine Passquote von neunzig Prozent (wir bei gruseligen 57 Prozent, das dürfte tatsächlich einen Tiefstwert darstellen), obendrauf kommen noch vierzehn Ecken, doch wir verteidigen auch dermaßen leidenschaftlich und diszipliniert, dass wir dem Dauerdruck des zukünftigen Meisters, der, im Gegensatz zu seiner Heimniederlage gegen Bochum, diesmal in Bestbesetzung antritt, mit Ausnahme des weiterhin verletzten Neuer, bis zur 75. Minute standhalten - dann aber passt Olise perfekt getimt auf Stanisic, der läuft Rothe davon und passt in den Rückraum, wo Jeong leider komplett schläft und Sane deswegen problemlos einnetzen kann, die ersten beiden echten Fehler in unserer Abwehr führen prompt zum Gegentor und schon ist der Traum vom torlosen Unentschieden dahin.
Das Positive an diesem Rückstand ist jedoch, dass wir nun unbedingt an diesem Spiel teilnehmen müssen, wollen wir nicht leer ausgehen. Sicher, man muss sich fragen, warum jetzt gerade das stattfinden soll, was das ganze Spiel über kaum stattgefunden hat, außer einem satten Schuss nach Alleingang von Juranovic nach einer knappen Stunde gibt es nämlich kaum erfolgreiche Offensivbemühungen zu verzeichnen, meist kommen wir kaum über die Mittellinie, sind weitgehend mühelos zu verteidigen, zwischenzeitlich ist das schon ein Klassenunterschied.
Aber jetzt kommt da tatsächlich mehr, mit dem Mut der Verzweiflung entfalten wir sogar etwas wie Druck und unser bester Spielzug, taktisch wie technisch, bringt nach vierundachtzig Minuten den Ausgleich: Diogo Leite spielt von der linken Seite einen hohen Ball zu Juranovic auf rechts, dessen Flanke wird leicht abgefälscht und Neuers Ersatz Urbig kann die Kugel nur etwas unglücklich mit der flachen Hand in die Mitte patschen und da reagiert der eingewechselte Hollerbach am schnellsten und schiebt entschlossen zum Ausgleich ein. Fraglos ein Schock für die so selbstbewussten Bayern, die mit ziemlicher Sicherheit nach dem Führungstor davon ausgegangen waren, dass sie uns endlich geknackt haben und das Spiel eigentlich nur noch nach Hause schaukeln müssen. Und wir halten in der verbleibenden Zeit den Punkt mit Zähnen und Klauen fest, trotz fünf Minuten Nachspielzeit, aus denen Schiedsrichter Exner unverständlicherweise gut sechs macht, ja, am Schluss haben wir sogar noch zwei ordentliche Möglichkeiten, aber da fehlt uns das letzte Quäntchen Präzision, Kaltschnäuzigkeit und Glück.
Nichtsdestotrotz ist dieser Punkt ebenso erstaunlich wie erkämpft, verdient und grandios, gegen eine Truppe, die uns, in fast allem (wir haben den besseren Keeper!), turmhoch überlegen ist und diese Partie vom ersten Moment an mit großem Ernst und alles andere als lax angeht, umso höher ist einzuschätzen, dass ein Musiala und ein Kane zu eigentlich kaum einer Chance kommen, ja mit zunehmender Spielzeit immer mehr verzweifeln - und dass wir es schaffen, nach dem relativ späten Rückstand nicht frustriert auseinanderzufallen, uns nicht einfach ergeben, sondern vielmehr zurückkommen und die einzige echte Möglichkeit des Spiels erzwingen und nutzen und das Ergebnis dann auch nicht mehr aus der Hand geben, egal, wie wütend der Gegner auch angreift.
Denn eins ist ja auch klar: versuchen wir gegen diese konzentrierten, extrem ballsicheren und schnellen Bayern irgendwie mitzuspielen, dann kriegen sie den Raum, den sie wollen und wir vier oder fünf Stück, insofern haben wir fast alles richtig gemacht. Ähnlich wie in Frankfurt schafft eine funktionierende Mannschaft einen weiteren unerwarteten Punktgewinn (wobei die Bayern nochmal ein ganz anderes Kaliber sind als die Eintracht), kann sich abermals belohnen, statt null Punkten aus zwei Spielen holen wir vier - wer hätte das gedacht? Wenn die Mannschaft die letzten acht Spiele so kompakt und stark auftritt, genauso effektiv, nervenstark und intensiv, dann wird alles gut. Danke für dieses Spiel, dieses Unentschieden gegen einen übermächtigen Kontrahenten, das war unionlike in jeder Hinsicht!!
12. März: Jetzt sind die Bayern dran!
Icke: Nu kicke da. Union geht’s wieder besser. Nachdem zwischenzeitlich viele sich schon mit komischen Gedanken anfreundeten. Der Sieg in Frankfurt kam gerade zur rechten Zeit. Eben um zu zeigen, Union lebt noch. Zu Hause spielen wir noch gegen Bayern, Wolfsburg, Stuttgart, Bremen und Heidenheim. Auswärts in Freiburg, Leverkusen, Bochum und Augsburg. Einmal mehr zu Hause ist schon einmal gar nicht so schlecht.
Aber in dieser Saison sind wir ja sowieso eine Wundertüte. Kein Mensch hätte ernsthaft viel Geld auf uns in Hoffenheim oder Frankfurt gesetzt. Die Chemie scheint jedenfalls intern zu stimmen, sonst wären Überraschungen solcher Art nicht möglich.
Was bei Steffen Baumgart auffällt, der ändert oft zur Halbzeit oder wie in Frankfurt kurz nach der Halbzeit – Taktiken und/oder Spielsysteme. Und ab und an bringt das dann auch wirklich etwas. Soll heißen: Er erkennt, woran es hakt, und ändert es.
Was unverständlich ist, nächstes Mal spielen dann wieder ganz andere Spieler. In Frankfurt fehlten zum Beispiel Hollerbach und Benes in der Start-Formation. Benes kam gar nicht mehr rein und Hollerbach zeigte bei seiner Einwechslung, warum wir auf den torgefährlichsten unserer Stürmer (6 Tore, 3 Vorlagen) gar nicht verzichten können. Welche "goldene Löffel" Benes geklaut hat … wir werden es wohl nicht erfahren.
Überraschen konnte uns Jeong. Nicht nur sein Tor beinhaltete technische Fertigkeiten, die er in der Vergangenheit nur andeutete. Jetzt führten diese endlich einmal zum Zählbaren. Bei unseren Mittelstürmern bleibt alles beim Alten. Egal wer spielt, so richtig doll gefährlich wird es dann doch nicht. Der Sieg in Frankfurt war eine Leistung des Willens der ganzen Mannschaft und einzelner individueller Glanzlichter, wie eben auch Rönnows Eiseskälte, weit nach der normalen Spielzeit seinen dritten von vier (bisherigen) Elfern zu halten.
Am Samstagnachmittag haben wir dann (gegen die Bayern) ein sehr einfaches Spiel. Keiner erwartet etwas von uns. So wir uns nicht abschlachten lassen, können wir nur gewinnen und überraschen. Nach dem Sieg in Leverkusen werden die Münchner überall gelobt. Deutschlands stärkstes Team kommt zu uns. Lasst es uns angehen. Zwei Überraschungen hintereinander – soll es geben, so sagt man. Die Symbiose aus Konzentration, Engagement, dem Publikum und einer Prise Spielglück … könnte es richten. Eisern.
10. März: Drei Hände für ein Hallelujah! Union siegt verdient in Frankfurt
Unionfux: Ich glaube wieder an den Fußballgott! Und - was noch wichtiger ist: an diese Mannschaft, die mit Leidenschaft und Können endlich wieder gezeigt hat, dass sie doch bundesligatauglich ist, wenn sie ihre Stärken auf den Platz bringt!
Dabei lässt sich das Spiel in Frankfurt so an wie befürchtet: Schon nach zwölf Minuten grätscht Leo Querfeld einen relativ harmlosen Schuss von Kristensen zu Batshuayi, der völlig frei und mühelos die erste Chance der Partie versenkt. In der Folge ist Frankfurt leicht überlegen und mit viel Ballbesitz, aber die großen Möglichkeiten bleiben aus, leider jedoch auch bei uns. Lediglich Ilic hat nach neunzehn Minuten eine vielversprechende Aktion, die aber leider knapp am Tor vorbei geht und da ist vielleicht noch Skarkes Schuss zwei Minuten später, den Trapp aber locker hält.
Zur Pause bleibt es also bei der knappen Eintrachtführung und wir sind nicht unbedingt schlecht, aber so reicht das auf keinen Fall, wir sind bemüht, engagiert und vorhanden, aber oft auch zu zaghaft und zu ungenau.
Umso überraschender ist unser Wandel in der zweiten Hälfte, plötzlich sind wir offensiv präsent und arbeiten uns auch mehrere gute Gelegenheiten heraus: Schon in der fünfzigsten Minute wird Khedira vom starken Trimmel freigespielt und übersieht leider den frei stehenden Skarke - da wäre allemal mehr drin gewesen. Doch es geht weiter: Khedira haut den Ball nochmal per Aufsetzer übers Tor, Haberer auf Ilic, zur Ecke geblockt. Und die schlägt der Käpt'n wunderbar lang auf Querfeld, der in der Luft steht und lehrbuchmässig neben den linken Pfosten köpft - die österreichische Coproduktion bringt den Ausgleich!
Die Frankfurter versuchen sofort zu antworten, Götze chippt auf Larsson und der schießt aus spitzem Winkel gottlob knapp drüber. Dann wird der eingewechselte Ekitike geschickt, zieht in den Strafraum, aber wird in letzter Sekunde durch eine Monstergrätsche von Trimmel gestoppt. Doch die Situation ist noch nicht bereinigt, denn Sekunden später trifft Kristensen aus vierzehn Metern den Außenpfosten. Kurz darauf zielt Juranovic nach feiner Einzelleistung nur leicht übers Tor, Leite fehlt wiederum nicht viel nach einer weiteren Ecke.
Doch dann schlägt Khedira den Ball nach einem Einwurf weit nach vorn, Jeong, gerade sieben Minuten auf dem Platz, spekuliert nach schwacher Abwehr der gegnerischen Innenverteidigung richtig, zieht aufs Tor, kann entweder rechts auf Ilic oder links auf Rothe spielen, aber zirkelt stattdessen den Ball von der Strafraumgrenze, unhaltbar für Trapp, genau neben den linken Pfosten, ein blitzsauberes Tor - und wir haben nach zwei Jahren mal wieder ein Spiel gedreht! Und es kommt scheinbar noch besser: Wir erobern den Ball vorm eigenen Strafraum, Schäfer schickt Hollerbach, der spielt Jeong auf rechts an, sprintet durch und grätscht die präzise Flanke des Koreaners unhaltbar rein, die Eintracht-Spieler können nur zuschauen - verdammt lange her, dass wir so perfekt und unwiderstehlich gekontert haben! Doch kurz darauf die Ernüchterung: Schäfer ist der Ball an die Hand gesprungen - Treffer aberkannt. Kann man nachvollziehen, insbesondere, da unser Ungar die Kugel dadurch auch erst unter Kontrolle bekommen hat. Also doch kein Deckel drauf, Frankfurt drückt weiter und in der Nachspielzeit gibt es doch tatsächlich Strafstoß für die Eintracht und auch der ist leider berechtigt: Doekhi spielt im Luftduell mit Wahi den Ball deutlich mit der Hand.
Ein Albtraum: Vermiest uns die Doppelhand der letzten Minuten die so wichtigen und vor allem verdienten drei Punkte? Doch, wie schon gesagt, es gibt doch einen Fußballgott - und ich weiß auch, wie der heißt: Frederik Rönnow! Ironischerweise seinerzeit aus Frankfurt weggeschickt, hält dieser dänische Teufelskerl gegen Ekitike seinen dritten Elfmeter in dieser Saison, quasi die dritte und letzte Hand dieses Spiels, ein würdiger Schlusspunkt unter einem irren Finale. Er rettet uns zwei extrem wertvolle Punkte und - was beinahe noch wichtiger ist: Er hält die Belohnung für eine erstaunliche Steigerung nach der Pause fest, das ist von möglicherweise elementarer Bedeutung für die Psyche einer Mannschaft, die in dieser Spielzeit seit über vier Monaten nach so etwas wie Stabilität und Konstanz sucht und zuletzt zwei heftige Ohrfeigen verdauen musste. Da kommt ein solches Erfolgserlebnis gerade recht, die Freude der Jungs war auch unübersehbar. Und nicht zuletzt verhindert dieser Sieg ein weiteres Abrutschen in kritische Zonen.
Es kann schon sein, dass die frühe und allzu leichte Führung dem Gegner suggeriert hat, dass das Ganze eine simpel zu lösende Pflichtaufgabe wird und wir diese Arroganz für uns genutzt haben, möglicherweise hat auch das Spiel in Amsterdam die Frankfurter spürbar Kraft gekostet, aber nichtsdestotrotz macht unsere Leistung, die Leidenschaft und auch die Effektivität nach der Pause wieder Mut für den Endspurt dieser Saison.
Erwarten konnte man diesen Erfolg bei der heimstarken Eintracht nicht gerade, erst recht nicht nach den letzten Spielen - umso erleichterter ist das gemeinsame Aufseufzen der Uniongemeinde. Darauf kann man aufbauen, so soll, so muss es weitergehen!! Last but not least: Ein abermals beeindruckender Support, so tief im Westen, kommt alle gut nach Hause!
7. März: Du hast keine Chance - nutze sie! Wir müssen auswärts in Frankfurt ran
Unionfux: So, jetzt sind es nur noch zehn Spiele, die Aufgaben werden nicht leichter und die Durchhalteparolen sind durch die Erfahrungen der letzten anderthalb Jahre längst abgenutzt. Die Hoffnung auf Besserung ist natürlich da, schon allein, weil es schwer ist, noch weniger abzuliefern, nur macht die Summe der Baustellen schon Angst.
Derzeit klappt doch sehr wenig, weder macht der Trainer den Eindruck, einen Plan B in der Tasche zu haben noch macht die Mannschaft den Eindruck, wenigstens zwischenzeitlich wieder zu funktionieren. Nicht nur gegen Kiel konnte man sich des Eindrucks kaum erwehren, die Jungs hätten noch nie zusammengespielt, kaum ein Spieler hat Normalform aufzuweisen, dabei müsste eigentlich so langsam der eine oder andere gar über sich hinauswachsen, wenn wir diese Spielklasse nicht sang- und klanglos verlassen wollen.
Der ganze Verein wirkt irgendwie, als hätte er einen Burn-out. Und ganz ehrlich: So gut wie Horst Heldt hätte Micha Parensen allemal abgeschnitten, auch die Verpflichtung des Sportdirektors war ein Flop. Selbst Dirk Zingler spricht schon von einem möglichen Abstieg und dass wir in den letzten Jahren viel zu gut gewesen wären, uns quasi selbst überholt hätten.
Ja, das ist zweifellos so, jedoch hat wohl niemand ernsthaft geglaubt, dauerhaft international zu spielen. Doch hätte man die Erfolge dieser Jahre und die damit errungenen Mittel einigermaßen klug genutzt, dann wären wir höchstwahrscheinlich derzeit in sicherem Fahrwasser des Tabellenmittelfelds und würden nicht den dritten Trainer seit November 2023 haben, der obendrein der erfolgloseste Übungsleiter des Trios Bjelica/Svensson/Baumgart ist, wenn man mal den Punkteschnitt sieht und die Spielweise leider auch, so ehrlich muss man nun mal sein. Es wäre also eine ziemliche Überraschung, wenn wir bei den heimstarken Frankfurtern was holen würden, andererseits wäre ja mal nach so vielen negativen Überraschungen 'ne positive dran (schon rein statistisch), oder? Zudem musste die Eintracht ja gestern bei Ajax Amsterdam (ach ja, Ajax …) ran und konnte dort einen beachtenswerten knappen 2:1-Sieg festmachen, trotzdem sicher kein Vorteil, wenn man zusätzliche neunzig Minuten in den Beinen hat, aber zu viel sollte man sich davon auch nicht erhoffen.
Also heißt das Motto: Du hast keine Chance - nutze sie! Vielleicht tatsächlich mal mit Kevin Vogt und Laszlo Benes in der Anfangsformation und sogar einem Fußballgott namens Trimmel und einer Taktik, die die Eintracht ins Grübeln und nicht ins Grinsen bringt. Klar ist jedenfalls, dass sich beinahe jeder Spieler unseres Kaders steigern muss, mit Ausnahme von Freddy Rönnow, denn so desolat und unpräzise wie zuletzt ist man im Grunde nur ein besserer Sparringspartner. Ob Steffen Baumgart es schafft, genügend Schalter umzulegen? Wir hoffen es. Noch ist es nicht zu spät, die Luft allerdings wird zügig dünner, auch und unbedingt für den Trainer. Denn er muss endlich mal beweisen, wozu er gut ist. Ansonsten kann man auch mich an die Seitenlinie stellen, ich habe vielleicht nicht mehr Ahnung, bin aber im Notfall unterhaltsamer. Nichtsdestotrotz: erstaunt uns am Main und erspart mir das T-Shirt im kühlen Märzwetter …
3. März: Das war absolut unverständlich und ganz großer Mist
Icke: Die ganze Bundesliga spielt für uns. Bochum, Heidenheim und auch St. Pauli verlieren ihre Spiele am Samstag. Wir haben dann am Sonntag die große Chance uns im Spiel gegen den damals (noch) Tabellenletzten mit einem Sieg abzusetzen und was passiert wirklich? Holstein Kiel, die noch nie (!) ein Bundesligaspiel Auswärts gewannen … schlägt uns im eigenen Stadion mit 1:0.
Unverständlich deshalb, weil wohl nicht alle verstanden hatten, wie wichtig das gewesen wäre und großer Mist, weil die Nordlichter auch noch völlig verdient gegen uns gewonnen haben.
Ein paar Dinge machte Baumgart am Anfang richtig. Er kehrte wieder zur stabileren Dreierkette zurück. Die Mannschaft kann es aktuell gar nicht anders. Auch bekam Ljubicic endlich seine Startelf-Chance. Schlecht war, statt Benes spielte mit Tousart wieder einmal ein zweiter Zerstörer im zentralen Mittelfeld. Warum? Das war schon das falsche Zeichen an die Mannschaft!
Und dann legten wir los. Die ersten 10 Minuten waren (wie auch so oft) gar nicht so schlecht. Unsere Angriffsbemühungen waren sichtbar. Zwingende Chancen hatten wir nicht, trotzdem war Tempo erkennbar. Die restlichen 85 Minuten waren dann grausam. Keine Tempo-Angriffe und keine erkennbare Spiel-Idee. Es ist wirklich nicht übertrieben. Kiel hatte einen Plan und zog den erfolgreich durch. Sie verdichteten ihr Zentrum im eigenen Drittel und immer wann möglich schwärmten sie mit 4, 5 Spielern los und setzten eigene Angriffe. In der 43. Minute schließen die Kieler dann ihren besten Angriff ab und gehen in Führung. Absolut verdient. Zumal wir es in einem Heimspiel gegen den Tabellenletzten nicht einmal schafften – mehr Ballbesitz und damit die Spielhoheit zu erreichen. 50:50 verteilte sich dieser über das ganze Spiel.
Bei den gewonnenen Zweikämpfen lagen die Kieler mit 51% sogar vorn. Da nützten uns unsere 11 Eckbälle (Kiel nur 3) gar nichts, weil wir keinen Plan dabeihatten und eben auch keine Spieler, die Ecken verwandeln können. Ein Trauerspiel, was einem den Sonntag so richtig vermieste. Eine Einblende von Dirk Zingler in der 2.Halbzeit sagte alles über das Spiel aus. Er stand auf, sein schon versteinertes Gesicht sagte schon alles aus und dann drehte er sich um, er konnte nicht mehr hinsehen.
Das war auch mein Gemütszustand. Man konnte es einfach nicht begreifen, was da auf dem Platz geschah. Relativ zügig bekam ich vom alten Stadionsprecher Andre Rolle gleich nach dem Spiel ein emotionales Statement. Tiefe Enttäuschung und Unverständnis kam darin zum Ausdruck. Das gute an der Situation, „Rolle“ geht’s gesundheitlich wieder besser. Gott sei Dank! Leider tut die Mannschaft nichts zur Genesung dazu.
Und nun spielen wir kommende Woche in Frankfurt, danach besucht uns Bayern München. Punkten wir da? Eher nicht, schon gar nicht mit dieser Leistung. Dann folgt das Auswärtsspiel in Freiburg. Da ist wohl auch nichts zu holen. Wo wollen wir eigentlich noch punkten? Auf Grund eines noch immer vorhandenen Punktes-Polsters haben wohl noch nicht alle Spieler begriffen, wie sich die aktuelle Lage darstellt. Wir stecken wieder bis über beide Ohren fest im Abstiegskampf.
Und Gnade uns Gott, wenn wir jetzt noch (wie wohl nicht vermeidbar) drei Mal hintereinander verlieren. Dann kannst du die Psyche der Union-Spieler am Boden suchen. Ich erwarte, dass es jetzt im Forsthaus auch mal etwas lauter wird. Eisern.
2. März: Schlimme Bankrotterklärung gegen den Tabellenletzten: Heimniederlage gegen Kiel
Wenn man einem Unwissenden nahebringen wollte, was eine Bankrotterklärung ist, so wäre das Heimspiel gegen die auswärts sieglosen Kieler ein überaus passendes Beispiel, doch wem will man zumuten, sich dieses Schulhofgekick noch mal anzusehen? Denn es funktioniert so gut wie nichts an diesem Nachmittag, zu keinem Zeitpunkt existiert so etwas wie Zugriff auf das Spiel, taktisch ist wenig zu erkennen, die Laufwege stimmen nicht, ungenaue Ideenlosigkeit am laufenden Band. Kein Schuss aus der zweiten Reihe, kein Freistoß in gefährlicher Position, kein gewonnener Kopfball im Strafraum, kaum ein anständiger Spielzug.
Dass die Kieler zu allem Überfluss kurz vor der Pause das Siegtor machen, kommt erschwerend obendrauf, denn auch der Umgang mit einem Rückstand überfordert unsere Jungs nach wie vor in erschreckendem Ausmaß: nach der Pause geht es so weiter wie davor, auch die (zu späten) Einwechslungen bringen nichts, die neu hinzugekommenen Spieler passen sich dem unfassbar niedrigen Niveau sofort an. Das einzig Gute: man muss kaum einer vergebenen Chance nachtrauern, denn es gibt sie nicht so recht.
Da nutzen auch erstaunliche 38 Flanken nichts (davon keine taugliche!) oder immerhin elf Ecken. Eine Passquote von 67 Prozent ist trauriger Ausdruck einer desolaten Mannschaftsleistung, kein Häuptling ist in Sicht, nur hilflose Indianer, die in dieser Form gegen keine Mannschaft der Liga eine Chance hat, es sei denn, sie ist noch indisponierter, aber darauf kann man wohl kaum hoffen. Dass Schiedsrichter Reichel nicht seinen besten Tag hat, ist lediglich eine Randnotiz, dass der Gegner am Schluss jede Gelegenheit zum Zeitschinden nutzt, auch.
Nach lediglich sieben Punkten aus neun Spielen, davon etliche gegen Mannschaften aus dem untersten Tabellendrittel (und eigentlich war keiner der Niederlagen unglücklich, sondern verdient), kommt man nicht umhin zu erkennen, dass der Trainerwechsel von Svensson auf Baumgart nicht so wirklich was gebracht hat. Inwiefern er diese Nichtleistung zu verantworten hat - schwer zu sagen, auf jeden Fall nicht allein. Doch er hat niemanden besser machen oder wenigstens an seine Normalform führen können, er gibt der Truppe offensichtlich kaum etwas an die Hand, was einer funktionierenden Taktik gleichkommen würde, geschweige denn irgendeine Stabilität, die Aufstellung beinhaltet beinahe immer Fragezeichen und auch der große Motivator und Anzünder ist er leider nicht, da sind wir wohl einem Mythos aufgesessen.
Was also kann er denn? Ich habe keine Ahnung. Es gab nicht wenige Stimmen, die bei seiner fussballromantischen Verpflichtung genau das prophezeit haben, was wir jetzt sehen. Ist seine einzige Qualifikation denn wirklich, dass er vor über zwanzig Jahren mal zwei Saisons lang ein überaus beliebter und auch ganz guter Spieler war? Ich weiß: heftige Worte. Nur wenn das so weitergeht, wird unsere Bundesligazugehörigkeit unnötig und fahrlässig verspielt. Seit längerer Zeit jagt eine personelle Fehlentscheidung die nächste, fast alle Patronen sind verschossen. Alte Stärken sind verschwunden, nur Schwächen sind hinzugekommen, selbst die Festung Alte Försterei ist längst keine mehr.
Ob ein erneuter Trainerwechsel irgendetwas bringen würde, ja, das ist mehr als fraglich. Doch irgendwas muss passieren, wir sitzen unübersehbar auf dem komplett falschen Dampfer, so rauschen wir mit Schwung in die Zweite Liga und ich muss wohl keinem erzählen, dass das einer veritablen Katastrophe gleichkäme. Die nächsten Gegner sind nämlich noch ein ganz anderes Kaliber als die (zugegebenermaßen) cleveren Kieler. Die höchste Bundesligaklatsche in Dortmund in der letzten Woche hat mich nicht annähernd so schockiert wie das heutige Spiel.
Optimismus tut fraglos not, aber noch viel mehr ein funktionierender Plan, denn ohne Plan (und unter Urs Fischer hatten wir einen, zumindest sehr lange Zeit) können nur Mannschaften überleben, wo die individuelle Klasse überaus hoch ist. Und den kann im Moment niemand ernsthaft erkennen und Folklore bringt, das sollten wir gelernt haben, keine Punkte. Die Hoffnung, dass, aus unerklärlichen Gründen, alles schon irgendwie in Ordnung kommt, die ist heute ein empfindliches Stück kleiner geworden
28. Februar: Traurig, wenn auch zu erwarten: Die zweite Instanz ist nicht klüger als die erste
Unionfux: Mag schon sein, dass es zu erwarten war: Auch die nächste Instanz, das DFB-Bundesgericht, hat das Skandalspiel (in mehrfacher Hinsicht) vom 14. Dezember letzten Jahres für Bochum und gegen Union entschieden, d. h. das Spiel, welches bekanntlich 1:1 ausging, wird mit 2:0 für den Gast gewertet. Auch die Einsprüche von St. Pauli und Kiel haben dabei nichts gebracht, nun kann man nur noch hoffen, dass diese sportlich und moralisch höchst fragwürdige Entscheidung keine echten sportlichen Konsequenzen nach sich zieht, also über Auf- und Abstieg auf diese Art entschieden wird.
Damit wir uns nicht missverstehen: Natürlich war dieser blöde Feuerzeugwurf falsch und muss bewertet werden, aber dieses offensichtlich üble Schmierentheater des VfL Bochum derart zu belohnen, trotz all dieser Bilder aus verschiedensten Perspektiven und dem absurden Ablauf des Ganzen - und überdies vollkommen außer Acht zu lassen, dass den Verein im Grunde ja keinerlei Schuld trifft, da er den Vorfall unmöglich verhindern konnte, zudem zu behaupten, dass das Spiel ja im Grunde abgebrochen wurde, ungeachtet der Entscheidung mit Augenmaß des Schiedsrichters Petersen - meine Herren, sitzen da ein paar gewaltige Amateure (und das ist noch nett gesagt) in diesen Gerichten. Und man kommt nicht ganz umhin, das Unparteiische dieser Gremien dann doch massiv anzuzweifeln.
Ganz davon abgesehen, wie solche Dinge in Zukunft behandelt werden sollten, hier ist ein Urteil mit Tragweite gefällt worden, das hoffentlich kurzfristig nichts auslösen wird, mittel- und langfristig mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich denke schon, dass unser Verein eine weitere Instanz anrufen wird bis hin zu einem Ordentlichen Gericht, mal sehen, ob das was bringt.
Für mich ist das Ganze letztlich nicht verwunderlich, auch wenn man, vielleicht auch wider besseres Wissen, auf so etwas wie eine salomonische Entscheidung hofft. Oft genug hat dieser Verband gezeigt, wie überfordert er mit komplizierteren Vorgängen ist, die der moderne Profifussball so mit sich bringt, heute ist leider ein weiterer Beweis dazugekommen. Man kann und will gar nicht mehr hinsehen, ganz zu schweigen davon, irgendwas davon noch ernst zu nehmen.
28. Februar: Das Union-Sonntags-Spiel gegen Kiel wird richtungsweisend
Icke: Am Sonntag um 15.30 Uhr spielt Union gegen Holstein Kiel. Gegenüber den Norddeutschen haben wir ein Polster von elf Punkten, plus dem (immer noch) wesentlich besserem Torverhältnis. Schlagen wir Kiel, so haben wir sie wohl endgültig abgehängt. 14 Punkte plus X wären kaum noch aufholbar.
Wenn da nur nicht so viele Fragen bei uns offen wären. Haben wir unsere Klatsche in Dortmund aus den Köpfen herausbekommen? Ist Baume weiterhin stur und lässt wieder eine Viererkette auflaufen? Spielt endlich Benes auf der "8", den gefühlt 80 Prozent aller Unioner in der Startformation sehen wollen?
Das gleiche gilt für Mittelstürmer Ljubicic. Aktuell kannst Du Dich mit gefühlt jedem Unioner unterhalten, alle wollen ihn von Beginn an spielen sehen. Was Baume hier für Probleme hat, verwundert doch sehr. Die Hoffnung stirbt allerdings zuletzt.
Hoffen wir, dass die wirklich stärkste Union-Mannschaft aufläuft und wir wenigstens gegen Holstein Kiel einen überzeugenden Sieg einfahren. Es wird mal wieder Zeit!
Interessant ist es zu sehen, dass immer mal wieder die Diskussion über den Gladbacher Florian Neuhaus bei Union aufflammt. Der zehnfache deutsche A-Nationalspieler war schon mehrfach so gut wie weg. Erst war das Gerücht um Bochum kurz vor der Vollendung, dann war der Wechsel zu Besiktas nur noch eine Formsache, aber nö … Er ist immer noch in Gladbach. Inzwischen ist BMG wohl bereit, ihn für eine Ablöse knapp unter drei Millionen Euro ziehen zu lassen.
Die Ablöse war wohl bei ihm noch nie das Problem. Eher sein Gehalt. In Gladbach verdient er angeblich 4 Millionen pro Jahr und das noch bis zum Sommer 2027. Wer hierfür eine Lösung findet, der bekommt ihn wohl auch. Ehemals hatte Neuhaus einen Marktwert von 38 Millionen Euro und galt als der kommende Star auf dem Bökelberg. Inzwischen ist er auf 3,5 Millionen gesunken. Seinen Stammplatz hat er auch verloren. Und trotzdem deutet er immer mal wieder an, was er eigentlich alles kann.
Für Union würde er wohl passen wie kaum ein anderer Spieler. Und mit 27 Jahren ist er auch noch nicht zu alt. Mit Kruse zum Beispiel hatten wir eine gute Erfahrung gemacht, ihn zu verpflichten. Die Leistungskurven waren ähnlich. Ich würde diesen Wechsel sehr befürworten. Wir hätten dann mit Kemlein, Benes und Neuhaus endlich mal wieder ein spielerisch begabtes Trio im Mittelfeld. Ob Schäfer seine Formkurve noch einmal nach oben bekommt, müssen wir abwarten.
Jetzt aber zählen am Wochenende nur drei Punkte gegen Kiel. Alles andere zählt gerade nicht. Und Baume braucht ein überzeugendes Erfolgserlebnis für die Mannschaft. Auch und vor allem, um weiter in Ruhe arbeiten zu können. Nach Kiel müssen wir in Frankfurt antreten. Danach besucht uns Bayern München. Im dritten Spiel nach Kiel fahren wir nach Freiburg.
Ergo, wenn es ganz blöd läuft, holen wir danach Null Punkte aus den drei Spielen. Eisern gegen Kiel.
25. Februar: Klatsche? Schnee von gestern - jetzt kommt Kiel
Unionfux: 0:6 gegen Dortmund - schon heftig, so eine Klatsche, die heftigste in unserer Bundesligazeit, das macht weder Spaß noch Mut, aber sollte jetzt auch nicht zu großen Depressionen hinreißen, Werder Bremen beispielsweise hat in Freiburg auch fünf Stück bekommen und Frankfurt vier bei den Bayern, sowas passiert, wenn spielstarke Mannschaften ins Rollen kommen. Klar, die letzte Viertelstunde mit allein vier Treffern sieht extrem doof aus, doch im Grunde hält sich der Schaden in Grenzen, verloren hätten wir dort auch, wenn in Minute 75 abgepfiffen worden wäre und wer hätte sich schon über eine 0:2-Niederlage aufgeregt? Zumal die Mitbewerber auch verloren oder zumindest nicht gewonnen haben, ist gar nicht so viel passiert, außer eine Delle im Torverhältnis und vielleicht ein deutlicher Weckruf zur rechten Zeit. Und dass wir natürlich unserer Lieblingsbeschäftigung als Aufbaugegner nachgekommen sind …
Nun muss man im Fußball ja mit Niederlagen klarkommen, gleichwohl sollte daraus man natürlich die eine oder andere Lehre ziehen, sowohl Mannschaft als auch der Trainer, der weiterhin auf der Suche nach Taktik, Personal und Stabilität scheint und bei dem man zugegebenermaßen nicht selten rätselt, was er sich so denkt und wie er auf diese und jene Entscheidung kommt, insbesondere, wenn die nicht greifen. Die Reaktion auf den letzten Samstag muss eigentlich ein Hybrid aus dem berühmten "Mund abputzen" und 180-Grad-Drehung sein, einerseits sollte man das letzte Spiel schnell vergessen, andererseits kann es ein stures "Weiter so" auch nicht geben.
Ein Heimspiel gegen den Aufsteiger und Tabellenletzten Holstein Kiel kann da gerade recht kommen, um sich wieder zu fangen und auf die eine oder andere Stärke zurück zu besinnen - dazu gehört auch die Rückkehr zur Dreierkette (für die Viererkette kann man ja dann nach erfolgtem Klassenerhalt sorgen, sowohl personell als auch taktisch), den Einsatz von Vogt, Benes und Ljubicic in der Startelf (und nicht erst ab der siebzigsten Minute oder so), denn das erhöht unsere Stabilität hinten, sorgt für so dringend benötigte Kreativität aus dem Mittelfeld und Vollstreckerqualitäten in der Offensive - und logischerweise ein konzentriertes und selbstbewusstes Auftreten, das auch nach einem Heimspiel in der Festung Alten Försterei aussieht. Sagt sich natürlich alles leicht, schon klar, das wird kein leichtes Spiel, aber das wird es kaum jemals in der Bundesliga, das sollten wir doch nach fast sechs Jahren wissen, es sei denn, der Gegner erwischt einen extrem schlechten Tag, so wie wir in Dortmund.
Ja, es hat schon ein bisschen was von einem Endspiel, denn mit Blick auf den Spielplan sind drei Heimpunkte gegen Kiel fest eingepreist, sollte das auch schiefgehen, dann gehen Steffen Baumgart schon die Argumente aus, muss sein Einstand als missglückt angesehen werden und die Frage, ob das mit Union und der Ikone tatsächlich so passt, wird zwangsläufig gestellt werden und diesmal fernab jeder Romantik. Aber ich bin optimistisch und ein erklärter Feind des Rumunkens, deswegen sage ich einen ziemlich klaren Sieg voraus. Nicht dabei, zumindest auf dem Feld, ist auf alle Fälle unser Eigengewächs Kemlein, der erst zur neuen Saison wieder am Start sein kann, seine Fußverletzung machte doch eine Operation notwendig und die ist zwar erfolgreich verlaufen, aber der Heilungsprozess braucht offenbar seine Zeit. Gute Besserung, Aljoscha!! Und noch eine Personalie: nachdem Oliver Ruhnerts Karriere als Bundestagsabgeordneter für das BSW denkbar knapp an 0,028 Prozentpunkten gescheitert ist, würde er, laut eigener Aussage, wieder gern in den Fußball zurückkehren und sein Vertrag mit uns ruht ja nur. Wie man das finden kann und soll, darüber reden wir allerdings erst, nachdem Entscheidungen gefallen sind, ob er zurückkommt und wenn ja, als was, denn über ungelegte Eier wird schon viel zu oft debattiert.
Zunächst gilt sowieso die ganze Konzentration dem Spiel am Sonntag, das Wetter soll schon mal ganz gut werden, es wird Zeit, dass wir mal wieder mit einem breiten Grinsen home to go (oder so ähnlich) marschieren…
24. Februar: Unions Mittelstürmer Odyssee
Icke: Im Sommer 2021 waren wir letztmalig auf dem Stürmer-Transfermarkt wirklich erfolgreich. Wir holten Awoniyi aus Liverpool fest und dazu auch noch Behrens. Kruse und Becker waren schon da. Was für eine wundervolle Offensive hatten wir mit Becker, Awoniyi, Kruse und Behrens im Jahr 2021!
Seit unserem Erstliga-Aufstieg 2019 haben wir folgende Stürmer verpflichtet: Ljubicic 4,5 Mio., Prtajin 1,0 Mio., Ilic (zur Leihe), Vertessen 4,75 Mio., Volland 4,0 Mio., Kaufmann 2,7 Mio., Bedia 2,0 Mio., Hollerbach 2,0 Mio., Fofana (zur Leihe), Sanogo (aus der eigenen A-Jugend), Jordan 6,0 Mio., Leweling 4,0 Mio., Skarke (ablösefrei), Burcu 0,3 Mio., Preu (aus der eigenen A-Jugend), Michel 2,5 Mio., Dajaku 1,5 Mio., Endo 0,9 Mio., Öztunali (ablösefrei), Bülter 1,5 Mio., Musa (zur Leihe), Kruse (ablösefrei), Teuchert (ablösefrei), Pohjanpalo (zur Leihe), Maciejewski (aus der eigenen A-Jugend), Ujah 2,0 Mio., Ingvartsen 1,5 Mio., Abdullahi 0,5 Mio., Becker (ablösefrei).
29 (!) Stürmer in 6 Jahren. Das macht rein statistisch: (fast) 5 neue Stürmer pro Saison/Jahr. Ich glaube, das ist uns selbst – so – gar nicht bewusst. Ein großes Missverhältnis in Planung und Transfers. Wenn - wie 2021 – wirkliche Volltreffer dabei sind, wird alles positiv übertüncht. So es dann nicht mehr läuft, schlägt es doppelt tief ein. Was haben wir gerade in der jüngsten Vergangenheit alles mit Stürmern versucht? Viel Geld ausgegeben für Mittelmaß oder noch weniger. Und es hört nicht auf. Da verpflichten wir (vor etwas mehr als) 4 Wochen für 4,5 Millionen einen neuen Mittelstürmer (Ljubicic), der dann in drei Spielen nur von der Bank kommt. Und das, obwohl er bei seinem ersten Kurzeinsatz in Hoffenheim mit seiner ersten Ballberührung ein Tor machte und gleich noch ein zweites Tor vorbereitete. Verstehe nur ich das nicht? Wir geben wirklich für einen Reserve-Spieler 4,5 Mio. Euro aus? Oder wussten wir das alles nicht vorher? Nein, das ist in den letzten Jahren und aktuell ganz besonders … schlecht gescoutet und noch schlechter verpflichtet. Auf der Mittelstürmer-Position wohlgemerkt. Das Prinzip heißt (hieß): Masse vor Klasse. Es wird schon etwas Gutes dabei sein. Und ja, genau das ging so in den ersten zwei Bundesliga-Jahren auch auf. Unser oben schon bezeichneter Sturm mit Becker, Behrens, Awoniyi und Kruse war ein einmaliger Glücksfall. So muss man das wohl aus der Perspektive von 2025 sehen.
Und danach? Hatten wir immer noch gute Verpflichtungen. Zum Beispiel Leweling. Wir erkannten aber seine Fähigkeiten nicht. Gaben ihm zu wenig Spielzeit. Stuttgart freut sich über unsere (sorry) Dummheit. Sein Marktwert als deutscher Nationalspieler liegt aktuell bei 20 Millionen. Tendenz steigend. Bei uns war er nicht einmal Stammspieler. Hollerbach ist aktuell auch ein Aktiv-Posten. Allerdings nicht mehr von der Qualität eines Becker, Kruse oder Awoniyi. Mit Vertessen haben wir einen Stürmer mit Verlust im diesjährigen Winter verkauft. Die Frage sei gestattet, warum eigentlich? Die Idee mit Volland hätte – nach unseren guten Erfahrungen mit Max Kruse klappen können. Hat sie aber nicht. Und daran sind wir selbst auch nicht ganz schuldlos. Wenn er nicht oder viel zu wenig spielt, kann er auch nicht treffen. Burcu haben wir im letzten Sommer auch geholt und ihn gleich nach Magdeburg verliehen. Das war klug. Dort blüht er aktuell so richtig auf, trifft und spielt mit Magdeburg um den Aufstieg zur Bundesliga. Er könnte ein Volltreffer in der Zukunft werden.
Was wirklich auffällt? Gerade in der letzten Zeit geben wir zu viel Geld für zu wenig Qualität aus. Bedia, Jordan, Ilic, Ljubicic, Prtajin und Kaufmann wurden für über 16 Millionen geholt. Keiner konnte wirklich überzeugen oder hat mit Toren geglänzt.
Schauen wir uns die Stürmer-Finanzen einmal in ihrer Gesamtheit an. Über 42 Millionen Euro gaben wir in der ersten Bundesliga für Stürmer-Ablösen aus. Knapp 44 Millionen Einnahmen haben wir auf der Habenseite zu verzeichnen. Das sind Ablösen und Leihgebühren zusammengefasst. Wenigstens hier haben wir keine Defizite zu verzeichnen. Wobei nicht unerwähnt bleiben darf, dass Awoniyi mit seinen 20,5 Millionen Ablöse ganz allein ca. die Hälfte aller Einnahmen verbuchte. Hätten wir diesen Glücksgriff nicht dabeigehabt, sähe die Bilanz wesentlich schlechter aus. So wie aktuell "gefühlt".
Was können wir daraus für Schlüsse ziehen? Wir müssen unser Verpflichtungs-System ändern. Mehr Klasse als Masse. So wie in der letzten Zeit geht das nicht mehr lange gut. Wir blasen unser Geld in die Welt hinaus. Millionen-Investitionen in viele durchschnittliche Mittelstürmer haben uns – gerade in der jüngsten Zeit – in arge Bedrängnis gebracht. Und im Nachwuchs? Da lassen wir gerade einen Asanji nach Mailand ziehen. Die Frage sei gestattet, waren wir echt ohne eine Chance, mit ihm einen Profi-Vertrag abzuschließen? Oder haben wir zu lange gewartet? Oder sah er in Mailand bessere Entwicklungs-Chancen für sich? Wenn wir diese Fragen beantworten, können wir vielleicht für unsere Zukunft Dinge verbessern. Aktuell haben wir wieder zwei neue Juwelen in A- und B-Jugend. Gray und Engel haben beide exzellente Tor-Quoten. Beide stehen noch nicht so im Fokus. Weil Sie noch keine Nachwuchs-Länderspiele absolviert haben. Jetzt die Gespräche über ihre Zukunft zu führen … ist mitnichten zu früh. Sonst kommen wieder irgendwelche Engländer oder Italiener und machen Nägel mit Köpfen. Ich möchte, dass wir als Erster den Hammer dazu in der Hand haben. Eisern.
23. Februar: Einfach nur peinlich
Icke: Krachend gescheitert. Peinliche Vorstellung. Das 0:6 in Dortmund war eine der schlimmsten Vorstellungen von Union und die höchste Niederlage in der Bundesliga, die es je gab. Die knapp 4.000 Unioner, die in Dortmund waren, können einem nur leidtun. Gibt es auch mal wieder ein Wochenende mit guter Laune für Unioner? Im Unionforum brennt die Luft, da wird inzwischen Tacheles geredet. Mal wieder und so langsam ist das nicht mehr lustig, sind wir der Top-Aufbaugegner für wackelnde Bundesliga-Clubs. In der Mathematik würde man „w.z.b.w.“ darunter setzen … was zu beweisen war …
Dazu auch Christian Beeck: "Sie waren stets bemüht … mit so vielen Fehlern". Und auch Leite bekam sein Fett weg … "Wenn du so einen Abwehrspieler wie Leite hast, dann wird`s auch schwierig". Ich sehe das genauso. Und ergänze darum, dass die Fehler-Quote mit der Aufstellung begann. Das sich die Mannschaft mit einer Viererkette nicht wohlfühlt … ist bekannt. Man konnte es dann auch sehen, zumindest ganz klar … in der 2.Halbzeit. Warum dann der wiederum blasse Ilic spielte und nicht 4,5 Mio.-Neu-Einkauf Ljubicic, bleibt Baumes Geheimnis. Zumal Ljubicic bisher nicht enttäuschte. Ilic ein weiteres Mal. Jeong blieb ebenso blass. Ein Stratege wie Benes musste dafür erst einmal wieder auf der Bank Platz nehmen. Das versteht kein Mensch! Behält Baume seine Sturheit, die sehr an Vorgänger Bo erinnert, so bekommen wir doch noch akute Probleme mit dem Abstieg.
Zum Spiel: In der 1.Halbzeit schenkten uns die Dortmunder nur zwei Tore ein. Das erste war gleich ein Eigentor von Leite, wo man sich fragen musste, warum er da überhaupt ran geht. Und wenn dann doch, bitte mit Konzentration. Das zweite Tor war genauso so eine Graupe und geht auch auf Leite. Der zieht bei einem Kopfball seinen Kopf zurück. Wahrscheinlich hatte er (im Hinterkopf) Angst, ein zweites Eigentor zu fabrizieren. Guirassy sagte Danke und machte das erste von seinen insgesamt vier Toren. Trotzdem war unser Spiel in der ersten Halbzeit noch halbwegs in Ordnung. Natürlich merkte man die Unsicherheit der Mannschaft, bloß keinen weiteren Fehler zu machen. Und ja, dass lag auch am falschen System. Ein dritter Innenverteidiger hätte der ganzen Mannschaft gutgetan.
Aber im Gegensatz zu letzter Woche, wo Baumgart zur Halbzeit das System korrigierte, sah er beim BVB dafür keinen Grund. Im Ergebnis bekamen wir dann noch vier Stück. Nach vorn gelang uns rein gar nichts. Jeong und Ilic waren Totalausfälle. Hollerbach ruckte immer mal wieder an, ihm gelang aber auch kaum Nennenswertes (eine Chance hatte er). Juranovic als rechter Verteidiger wusste wenigstens nach vorn noch ab und an zu überzeugen. Bis zu seinem Aussetzer, als er im eigenen Strafraum den Ball hatte. Und statt diesen einfach nach vorn zu spielen, fängt er an zu fummeln und verliert die Kugel …es klingelte wieder bei uns.
Rothe auf links war auch überfordert. Er machte keine Kardinalfehler, seine Unsicherheit merkte man trotzdem. Doekhi ließ sich dann auch noch von den Fehler-Ketten anstecken und so nahm das Drama seinen Lauf. Wir wurden regelrecht abgeschlachtet und waren mit "nur" sechs Toren noch gut bedient. Der einzige Spieler mit Normalform war Keeper Rönnow. Er hielt was zu halten war.
Lieber Steffen Baumgart, eine alte Fußball-Regel heißt, stabilisiere als Erstes die Abwehr. Mache das bitte ab der nächsten Woche. Lass die Experimente während der Saison. Das geht sonst weiterhin schief. Oder möchtest Du im übernächsten Spiel in Frankfurt acht Dinger eingeschenkt bekommen? Und bringe bitte Benes auf der "8" und Neu-Einkauf Ljubicic auf der "9". Bei beiden wissen wir, dass sie es zumindest theoretisch können. Klare Kante, wie es die Mannschaft kann und verlässliche Spieler im Stamm. Das heißt drei Innenverteidiger, eine Viererkette in der Mitte mit einer 6 und einer 8 (sowie zwei Außenbahnspielern) und vorn Starke, Ljubicic und Hollerbach. Das scheinen aktuell die besten Alternativen zu sein, zumindest nach den Leistungen, die sie uns auf dem Platz zeigen (und nichts Anderes zählt!). Zeig uns bitte, dass Du hinsichtlich Deiner Vorstellungen vom Fußball doch kein sturer Bock bist! Eisern.
21. Februar: 1 Tag vor dem Spiel - BVB zerlegt sich selbst?
Icke: Oh oh, wenn der sonst so ruhige Roman Weidenfeller (453 Spiele für den BVB!) aus der Haut fährt, dann ist da etwas. Heute berichtet die "ruhr24", wie Weidenfeller - Can angreift. Ihm missfiel vor allem, Cans Spruch zum Lissabon-Spiel, nur das Nötigste zum Weiterkommen gemacht zu haben. Weidenfeller: "Heute hat man gemerkt, dass der Funke nicht übergesprungen ist". Und mit Blick auf das Spiel gegen Union legte er nach: "Das Nötigste wird dem BVB dann wohl nicht reichen." Für beide Clubs geht es um mehr als nur diese 3 Punkte. Union könnte sich mit einem Dreier schon weit von der Abstiegszone entfernen. Der BVB dagegen muss für das internationale Geschäft der kommenden Saison immerhin 6 Punkte Rückstand aufholen. Kein Dreier für die Dortmunder hieße schon fast … das Ende des internationalen Fußballs für 1 Jahr in Dortmund. Was das für den Millionärs-Kader heißt, kann sich jeder denken. Das genau ist der Hintergrund für die Weidenfeller-Kritik an Can. Die Keeper-Legende denkt einfach mal ein Stück weiter, als der Verteidiger.
Für Union kann das nur gut sein. Vorausgesetzt, bei uns stimmt alles. Bis auf Kemlein und Skov sind alle Spieler einsatzfähig. Bisher haben wir in Dortmund nichts gerissen. In 5 Spiele stehen 5 Niederlagen für uns zu Buche. Zeit, das zu ändern! Wir brauchen nach Baumgart (Pressekonferenz vor dem Spiel) sehr viel Mut. Dazu und das ist meine Meinung, eine Dreierkette, aggressives Pressing und ein halbwegs sauberes Passspiel. Kevin Vogt steht wieder im Kader, wohl aber (nach seiner Verletzung) nicht in der Startelf. Für 20 Minuten zum Ende hin, könnte es aber reichen. Ein Vogt ist für uns einfach unverzichtbar. Irgendwie herrscht so eine positiv-komische Stimmung. Da könnte etwas gehen. Samstag um 18.30 Uhr beginnt das Top-Spiel. 2 Stunden später wissen wir es genau. 3900 Unioner begleiten uns nach NRW. Es hätten locker mehr sein können. Würde man sich auch einmal Gedanken um die vorhandene bzw. nicht vorhandene Infrastruktur bzw. die Anstoßzeiten machen. Die letzten Züge Dortmund-Berlin sind aufgrund dieser Anstoßzeit für Berliner kaum zu schaffen. Da fragt man sich wirklich, wer plant so etwas? Das wirklich kleine Problem könnten wahrscheinlich die meisten 12-Jährigen lösen. Wir aber sind schon kribblig und merken, da kommt etwas Cooles auf uns zu. Eisern.
20. Februar: Ihr holt hier nicht gegen uns die 3 Punkte
Icke: Können wir in Dortmund etwas mitnehmen? Sprich Punkte? Normalerweise eher nicht. Dazu sind beide Teams qualitativ zu weit auseinander. Und der Heimvorteil ist in Dortmund auch noch ein Extra-Pfund, mit dem gerechnet werden muss. Hoffentlich sind wir nicht wieder (wie leider so oft) der Aufbaugegner für ein gestraucheltes Team. Und ja, die Gelb-Schwarzen straucheln gerade. Die letzten zwei Bundesligaspiele verloren die Schwarz-Gelben gegen Stuttgart und Bochum. Zwischen dem 10.1. und 21.1.2025 hatten sie schon einmal so eine Phase, wo sie vier Spiele hintereinander verloren (Leverkusen, Kiel, Frankfurt, Bologna). Genau das ist auch der Grund, warum sie mit Niko Kovac wieder einen neuen Trainer haben.
Der Berliner Kovac soll es nun richten und gegen uns die Positiv-Wende beim BVB einleiten. Wir möchten dagegen, möglichst sogar drei Punkte … mitnehmen. Wie schaffen wir das? Der BVB ist anfällig, wenn man wie Bochum zum Beispiel – extrem dagegenhält. Auch in ihrer Viererkette findet man aktuell gute Lücken. Neueinkauf Svensson als linker Verteidiger soll diese auch mit schließen. Kovac setzt aktuell auf das Duo Can/N.Schlotterbeck. Beide sind uns gut bekannt. Nico, weil er bei uns spielte und Can sowieso, er ist ja Nationalspieler. Beide haben aber nicht nur Stärken. Nico wird gern offensiv und hinterlässt auch mal eine Lücke. Und bei Can heißt es Hopp oder Top. An einem guten Tag ist er der alles entscheidende Spieler. Umgedreht hat er aber auch sehr schlechte Tage – immer mal wieder … dabei. Und den rechten Verteidiger bei Dortmund kennen wir am besten – Ryerson. Viele Jahre machte er uns Spaß, bevor er zum Geld-verdienen nach NRW wechselte. Er ist auch nicht in der Glanzform seines Lebens. Das alles hat Kovac auch schon erkannt und setzt in den letzten Spielen auf das Duo Sabitzer/Groß auf den defensiven Schaltknöpfen. Auch die beiden Spieler sind nicht in der Form ihres Lebens, haben aber Eigenschaften, wie Kampfstärke und Ballsicherheit, die uns zu schaffen machen könnten. Und jeder der zwei – kann zu jeder Zeit – einen sogenannten "tödlichen Pass" spielen. Das macht mir die größten Sorgen. Dafür sind wir nämlich sehr anfällig, sofern sich Baume wieder die Viererkette bei Union traut. Ich hoffe es nicht.
Das letzte (grauenhafte) Union-Spiel hat es eigentlich ganz offen zu Tage treten lassen, unsere Spieler agieren nur in ihrer geliebten Dreierkette sicher und selbstbewusst. Die erste Habzeit mit Viererkette war eine Katastrophe, nach der Umstellung zur Halbzeit auf drei Innenverteidiger … wurde es sichtbar besser. Inwieweit Vogt nach seiner Verletzung schon wieder ist, wissen wir nicht. Aber auch sein Einsatz könnte uns gut helfen, etwas Zählbares mitzunehmen. Ansonsten werden wieder Querfeld/Doekhi/Leite unseren Block bilden. Auf links wird der Dortmunder Rothe wohl den angeschlagenen Skov ersetzen. Khedira und Rönnow sind gesetzt. Und wer neben Hollerbach unsere Abteilung Attacke vervollständigt – ist ebenso offen wie, wer auf der zweiten "6" Platz nimmt. Hoffentlich hat Baume mal den Mut dort Benes einzusetzen. Das könnte helfen. Genau für solche Spiele ist der Stratege prädestiniert. Ich würde gern neben Hollerbach – Skarke und Ljubicic sehen. Skarke weil er ein Konterspieler ist und von Ljubicic erwarte ich Torgefahr und eine ungemeine Motivation. Der elfte Mann bei uns wäre der rechte Verteidiger und in einem Spiel in Dortmund kann das nur Trimmel sein. Andere Auswärtsspiele in Dortmund in den letzten Jahren waren wesentlich hoffnungsloser. So wir kampfbereit und selbstbewusst dort auftreten, haben wir eine gar nicht so kleine Chance, die BVB-Unsicherheit auszunutzen. Lasst es uns anpacken!
15. Februar: Zuviel "nicht" - Heimpleite gegen Gladbach
Unionfux: Ach, es macht keinen rechten Spaß: Anstatt unsere starke Leistung von letzter Woche zu untermauern, verlieren wir unser Heimspiel gegen Mönchengladbach, im Wesentlichen aufgrund einer erschreckend schwachen ersten Hälfte, in der wir keine echte Torchance zu verzeichnen haben, dafür hinten anderthalb Geschenke verteilen. Schon das erste Tor der Gäste fällt zu leicht, der zweite Gegentreffer hingegen ist eine abwehrtechnische Frechheit, so simpel darf sich unsere Abwehr nicht aushebeln lassen.
Und eigentlich sind wir mit dem Zwischenresultat noch ganz gut bedient, zweimal Rönnow und die Latte verhindern Schlimmeres. Sicher ist Gladbach stärker als Hoffenheim, doch das ist einfach zu wenig, was wir bis zur Pause anbieten - wie sagt mein Freund Lars so treffend: Aus der Kobra der Vorwoche ist eine Blindschleiche geworden.
In der Tat, wir haben außer Ideenlosigkeit auch kaum Biss, kaum etwas funktioniert, offensiv wird nur Stückwerk angeboten. Kein Wunder, dass sich der gegnerische Keeper bei einer harmlosen Aktion verletzt. Der arme Nicolas ist offenbar kalt, zieht sich eine Muskelverletzung zu und muss ausgewechselt werden, genauso wie auf unserer Seite Skov.
Erstaunt muss ich feststellen, dass Baumgart zur Pause lediglich die Viererkette zur Fünferkette umstellt, Querfeld kommt für Skarke. Nichtsdestotrotz kommen wir nach 55 Minuten zur ersten echten Torgelegenheit: Jeong auf Hollerbach, aber dessen Schuss ist zu unplatziert und kann geklärt werden. Wenige Minuten später schubst im Strafraum Kleindienst den eingewechselten Rothe, der gute Schiedsrichter Jablonski gibt erst Ecke und auf Intervention des VAR überzeugt er sich am Monitor und gibt Elfmeter, den Ilic cool verwandelt.
Unmittelbar darauf kommt Benes für den unsichtbaren Haberer und Prtajin für den Torschützen, für mich etwas unverständlich, da nicht Marin Ljubicic zu bringen, der spielerisch einfach deutlich mehr als der Ex-Wiesbadener zu bieten hat. In der Folge kommen wir zu einigen Möglichkeiten, doch es fehlt die zwingende Aktion, der genaue Pass, die präzise Flanke, der letzte Punch.
Kämpferisch, läuferisch ist das ohne Tadel, nur fallen eben so keine Tore, höchstens durch Zufall. Stattdessen kann wieder Kleindienst alles für die Borussia klarmachen, scheitert aber am coolen Rönnow. Und erst fünf Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit bringt Baumgart Ljubicic, eigentlich zu spät, ich weiß nicht, worauf er da gewartet hat. Es kommt zwar noch zur großen Schlussgelegenheit in der vogelwilden Nachspielzeit, aber uns fehlt heute am Ende die Präzision und das Glück.
Verspielt aber wird der mögliche Punktgewinn in der ersten Hälfte, in der man in alte Muster zurückfällt und es dem Kontrahenten sehr leicht macht, das Spiel auf seine Seite zu ziehen. Das kann dann in der zweifellos besseren zweiten Spielhälfte nicht mehr repariert werden, dazu fällt die Steigerung nicht groß genug aus, dazu bleibt auch Baumgarts Reaktion in punkto Einwechslungen zu zaghaft. Woran es liegt, dass wir abermals zu Hause nicht so recht aus dem Knick kommen - schwer zu sagen. Natürlich auch an Gladbach, die spielerisch reifer wirken, aber wenn man ein Spiel so ganz ohne Gelbe Karte übersteht, so ist das zwar sehr fair, aber leider auch zu brav.
Und die spielerische Komponente kann nicht allein von einem Licht-und-Schatten-Jeong geschultert werden, da nützen dann auch drei Stürmer wenig - aber das wissen wir ja auch schon länger. Wir sind also noch nicht übern Berg, der Bock nicht wirklich umgestoßen, die Hoffnung hat sich vorerst nicht erfüllt. Schade, aber was hilft’s? Es gibt also noch viel zu tun für Baumgart und die Mannschaft, damit es wieder dauerhaft aufwärts geht.
14. Februar: Habemus Hauptsponsor!
Unionfux: Na, das hat ja gedauert, inkl. geheimnisvoller Ankündigung via Social Media in der letzten Woche: das Berliner Unternehmen HomeToGo wird für den Rest der Saison 2024/25 auf unserer Brust Platz nehmen. Damit ist unser Auftritt als einzige Mannschaft ohne Trikotsponsor im deutschen Profifussball vorerst beendet. Keine schlechte Wahl, aber das ist das Ergebnis monatelanger Bemühungen? Und das auch auch nur für die nächsten 13 Spiele?
Denn das ist der Wermutstropfen, HomeToGo, ein führender digitaler Marktplatz für Ferienunterkünfte, nimmt diese Position explizit nur bis zum Sommer ein und rückt dann ins zweite Glied, dann als Topsponsor und offizieller Reisepartner. Mit anderen Worten: die Suche geht eigentlich weiter, zur neuen Saison muss wieder eine Lösung her. Immerhin geht es ja um eine Größenordnung von fünf Millionen Euro plusminus.
Sicher, wahrscheinlich würde man auch ohne weiterleben, in der Vergangenheit lag die Summe ja auch noch wesentlich niedriger, gehörten wir schon in Liga Zwei diesbezüglich zu den eher kleineren Fischen. Trotzdem dürfte das Geld im Budget eben doch eine Rolle spielen, selbst der FC Barcelona, der ja lange auf einen zahlenden Brustsponsor verzichtete, hat schon lange einen. Ganz so einfach scheint die Suche definitiv nicht zu sein, obwohl unser Präsident im letzten Jahr was anderes verlauten ließ. Denn sonst nimmt man doch nicht eine Zwischenlösung, die dem Vernehmen nach auch lediglich eine Million Euro für das Privileg einer Bundesligabrust zahlt, um dann weiterzusuchen.
Und tut dann noch so, als wäre das ganz genau der Plan gewesen. Nachdem Aroundtown wenigstens drei Jahre da war (aber auch früher als beabsichtigt runter vom Nicki ging), waren die Auftritte von Wefox, Paramount plus und jetzt HomeToGo also ziemlich kurzer Natur, aus unterschiedlichen Gründen. Wäre doch schön, wenn mal wieder jemand etwas länger vorbeischaut. Es sei denn, da steckt Kalkül dahinter, dass sich der Fan jedesmal einen neuen Trikotsatz gönnt, der Vollständigkeit halber. Oder sind wir als Werbepartner so unattraktiv?
Immerhin sind wir der größte Verein der populärsten deutschen Profisportart in der Hauptstadt, mit einem Image, das alles andere als 08/15 ist. Auch, wenn wir nicht jeden nehmen: da sollte doch was gehen. Gut, uns fehlt da leider der genaue und endgültige Einblick ins Waswannwiesowarum, deswegen machen wir jetzt das Beste draus, sagen unserem neuen Partner herzlich willkommen und geben zu, dass das Logo auf unseren Trikots ziemlich gut aussieht, vielleicht nicht so ikonisch wie der Paramount-Berg, aber echt gut.
Und weil Debüts bei uns neuerdings wirklich optimal laufen, sollte das eine nette Einweihungsparty morgen werden, Heimsieg inklusive!
12. Februar: Union wieder zurück in der Erfolgsspur? Ja, bitte!!
Unionfux: Wenn man, fast aus dem Nichts, auswärts den höchsten Spieltagssieg in der Bundesliga herausschießt, seine geschossenen Tore dabei um erstaunliche 25% erhöht (dürfte fast einmalig sein an einem 21. Spieltag), auch noch drei Stürmer treffen (davon einer frisch verpflichtet und einer mit seinem erst dritten Pflichtspiel seit Saisonstart) und obendrein Chancen für ein paar Treffer mehr hat, dann geht unwillkürlich das große Rätselraten los: ist das jetzt der Auftakt zu mehr oder handelt es sich um eine Eintagsfliege, der schwachen Form des Gegners geschuldet?
Ist das Spielsystem des neuen Trainers endlich verinnerlicht worden, ist der Winterneuzugang ein Glücksgriff und die Leihe vom Sommer doch kein Flop? Nun, das werden die nächsten Spiele zeigen müssen, zu Hause gegen Gladbach, dann nach Dortmund und danach kommt Aufsteiger Kiel zu uns. Bestätigen wir unsere derzeitige Form, dann könnten wir schon Anfang März die 30-Punkte-Marke knacken - das wäre doch sehr entspannend für den Rest der Saison, auf großes Rumgezittere kann ich nämlich sehr gut verzichten, Spannung hin oder her.
Im Grunde wäre dafür eigentlich schon die Normalform der meisten Spieler ausreichend, die Qualität des Kaders ist ja vorhanden. Und so langsam kommen wir wieder in die Intensität, die uns auszeichnet und die der Schlüssel für unser Spiel ist, für lässiges Spiel und spielerische Dominanz ist unser Kader ohnehin nicht gemacht. Vielleicht haben dann diese Achterbahnfahrten und Durststrecken der jüngeren Vergangenheit endlich mal ein Ende und wir kriegen wieder positive Konstanz in unser Spiel und unsere Ausbeute.
Die Frage gegen Gladbach wird unter anderem sein, ob Hollerbach bis dahin seine Blessur aus dem elfmeterwürdigen Foul gegen Hoffenheim auskurieren kann, ob Ilic fit ist, ob Ljubicic vielleicht schon für die Startelf taugt (nicht vergessen, Marin: auch ein Heimdebüt ist ein Debüt!!) und ob Benes für Jeong spielt. Aber auch in der Abwehr ist noch einiges offen: kommt Vogt wieder zurück oder wird er ähnlich abgesägt wie Robin Knoche vor einem Jahr durch Bjelica? Kriegt im defensiven Mittelfeld Tousart eine Chance, mit anderen Worten: wer spielt neben Khedira? Eine Menge Fragen, die, zumindest zum Teil, am Samstag gegen halb sechs beantwortet sein werden.
Immerhin kommt mit Borussia Mönchengladbach so etwas wie ein Lieblingsgegner in die Alte Försterei, denn unsere Heimbilanz gegen die Fohlen steht bei beachtlichen vier Siegen und einem Unentschieden, ähnliche Bilanzen weisen wir bisher nur gegen Mainz und Freiburg auf. Auch, wenn Gladbach so gut dasteht wie lange nicht mehr, uns liegen ja eher die spielstärkeren Mannschaften, könnte also gut sein, dass wir dem Gegner das Spiel ein wenig überlassen und uns aufs Umschaltspiel verlegen. Unser Selbstbewusstsein müsste jedenfalls da sein und der ärgste Druck ein wenig verschwunden. Warum also nicht weiterhin optimistisch sein? Ich denke, wir bleiben erstmal konsequent auf der Erfolgsspur und die drei Punkte in der Alten Försterei, so.
Vielleicht ja schon mit neuem Hauptsponsor auf der Brust? Aus Neugier und am Rande mal ein kleines Update zu unseren Wintertransfers: Yannic Stein ist momentan Stammkeeper bei Babelsberg, Jordan hat sich in seinem ersten Spiel für Stade Reims eine Knieverletzung zugezogen, die ihn wohl einige Wochen kosten wird, Vertessen stand in der Startelf von Salzburg beim torlosen Unentschieden in Klagenfurt und, Achtung, Chris Bedia schießt doch tatsächlich zwei Tore beim 5:1-Heimsieg der Young Boys aus Bern gegen Sion, nachdem er wenige Tage zuvor gegen Yverdon schon getroffen hat, drei Tore in zwei Spielen ist wahrlich kein schlechter Einstand.
Vor allem dürfte es Interessenten auf den Plan rufen… Gibt’s da etwa ein ähnlich versöhnliches Ende wie bei Jordan? Zuerst freuen wir uns aber auf das hoffentlich unsererseits furiose Heimspiel gegen die Gladbacher, bei frostigen Temperaturen brennt die Hütte, das Ding ziehen wir!!
9. Februar: Vier Tore in Hoffenheim - das stärkste Spiel der Saison
Unionfux: Gegen Leipzig holten wir tief Luft, in Hoffenheim atmen wir aus - und wie! Das vielleicht beste Spiel der Saison, auf jeden Fall mit Abstand das beste Auswärtsspiel, vier Tore gab es zuletzt im August 2023 und gar vier Stürmertore? Muss ewig her sein …
Auch beim Mitkonkurrenten sind wir, wie schon in der Vorwoche, vom ersten Moment an auf dem Platz, mit exakt der gleichen Startformation wie gegen das Konstrukt, die Ausnahme bildet der erkrankte Laszlo Benes (Magenprobleme), für ihn läuft Jeong auf.
Und wir erarbeiten uns Chance um Chance, während wir hinten kaum etwas zulassen und gehen in der 24. Minute folgerichtig in Führung: Hollerbach schickt Skov auf der linken Seite, dessen Hereingabe bringt Skarke aufs Tor, den Schuss kann der Hoffenheimer Keeper noch parieren, aber gegen den reaktionsschnellen Nachschuss von Hollerbach ist er machtlos.
Danach haben wir durch Prtajin und Hollerbach Möglichkeiten zum zweiten Tor, doch dann werden wir etwas zu passiv und so kommt es, kurz vor der Pause, im Anschluss an einen Eckball zum Knackpunkt des Spiels: Hoffenheim spielt den Konter mustergültig aus, Hlozek passt auf Kramaric und der ist vollkommen frei vor Rönnow, der aber den nicht ganz perfekten Lupfer des Torjägers cool entschärfen kann, genauso wie den Schuss aus der Drehung von Hlozek eine Minute darauf. So gehen wir, nicht nur für den Kopf extrem wichtig, mit der knappen Führung in die Halbzeit.
In der zweiten Hälfte geben wir die erste Viertelstunde ein bisschen zu sehr an die Hoffenheimer ab, die zum Glück nicht so viel damit anzufangen wissen und dann wechselt Baumgart Marin Ljubicic für Skarke ein, nachdem nach der Pause schon Tousart für den weitgehend unsichtbaren Haberer und Ilic für Prtajin gekommen sind. Und wir erinnern uns: Ljubicic hat sowohl bei Hajduk Split als auch beim LASK Linz jeweils bei seinem Debüt getroffen und warum sollte man so liebgewonnene Gewohnheiten fallen lassen?
Er ist gerade drei Minuten auf dem Feld, da fängt Jeong einen schlampigen Querpass vor dem Strafraum der Gastgeber ab und passt auf unseren Neuzugang, der blickig darauf achtet, nicht ins Abseits zu laufen und dann eiskalt unseren zweiten Treffer markiert. Und so langsam wird klar - das könnte heute was werden.
Und es wird: Tousart lässt nach Juranovic-Einwurf Toure alt aussehen und passt fast von der Grundlinie nach innen und dort gibt Ilic den perfekten Mittelstürmer, der schneller und entschlossener als sein Bewacher Chavez ist - Tor Nummer drei. Und das ist doch tatsächlich noch nicht alles: Trimmel schickt Ljubicic, der passt auf Hollerbach und der markiert von der Strafraumgrenze seinen ersten Doppelpack. Spiel endgültig entschieden, in der Nachspielzeit trifft noch der Hoffenheimer Bischof mit einem Freistoß den rechten Pfosten und Ljubicic hat ein wunderbares Auge für Jeong, der aber frei vor Luca Philipp nicht das fünfte Tor macht - irgendwie typisch für den Auftritt unseres Koreaners, der sehr viel Licht hat, aber auch seltsame Schatten.
Am Ende steht ein relativ souveräner Sieg (22 Torschüsse!) gegen ziemlich schwache Kraichgauer, mit viel Mut und Biss, guten Balleroberungen, den richtigen Einwechslungen, ein wenig Matchglück, Zielgenauigkeit und einem Traumdebüt von Marin Ljubicic (und auch Andre Ilic) - und dem ebenso vorsichtigen wie glücklichen Gefühl: wir können es noch, wir sind wieder da!
Ob es nun daran liegt, dass der Trainer so langsam seine Spielidee vermitteln kann und es schafft, die Mannschaft stark zureden und auch stark zu machen, dass Spieler wie Juranovic, Tousart, Prtajin oder Ilic, die ja schon fast abgeschrieben waren, ihre Chancen kriegen, jemand wie Khedira langsam wieder in Form kommt, Skov immer stärker wird, Rönnow zurück im Tor ist - das müssen die nächsten Spiele noch beweisen, ein Auswärtssieg, wie schön auch immer, macht noch keinen Klassenerhalt.
Aber unzweifelhaft machen wir einen wichtigen Schritt, holen wertvolle drei Punkte in einem Sechs-Punkte-Spiel, setzen darüberhinaus ein starkes Zeichen und uns weiter von der Abstiegszone ab, aber das Wichtigste ist das Wie - noch vor zwei Wochen fast undenkbar, kriegen wir zum zweiten Mal hintereinander unsere PS auf den Platz - endlich. Kurz genießen, daraus die richtigen Schlüsse ziehen und dann weiter so, denn dann könnte das ein goldener Februar werden! Auf geht's!
9. Februar: Was ist auf einmal mit Union los?
Icke: Ein klarer und jederzeit ungefährdeter Sieg von Union bei der BSG Hoppenheim. Wow! Hätte das vorher einer getippt, so hätte man ihn mitleidig angeschaut. Aber die SAP'ler waren mit den 4 Toren noch gut bedient. Union hatte Chancen für gleich zwei Spiele. Und das auswärts!
Die Baumgartsche Offensive scheint ins Rollen zu kommen. Schon letzte Woche gegen das Geld-Team aus Leipzig hatte Union den Sieg verdient gehabt. Nun hat Baume (zu letzter Woche) nichts verändert (außer Jeong für den verletzten Benes) und es funktioniert wieder. Dazu Christian Beeck:“ Mit einfachem Fußball, wichtiger Intensität am Limit und geringerer Fehlerquote sehr seriös das Spiel gewonnenund die BSG SAP abgekocht“. Und ganz ehrlich, mit den 4 Toren waren die Sinsheimer noch gut bedient. Der Ex-Unioner Bülter meinte nach dem Spiel: „Ein Stück weit peinlich…“ und meinte damit das Hoppenheimer Fußball-Spiel. Ich würde es gern erweitern, im Stadion befanden sich am Anfang 20.000 Zuschauer. Davon 3.000 Berliner. 17.000 Hopp-Folger im wichtigen Abstiegskampf? Da gehen über 30.000 rein. Das ist peinlich, wirklich sehr peinlich! Undenkbar im Traditionsfußball wie in Schalke, Lautern oder auch bei unserem Nachbarn Hertha. Das künstliche Konstrukt des Milliardärs Hopp scheint Lücken in der Akzeptanz zu haben. Gut, dass man sich mit Geld allein doch nicht alles kaufen kann.
Aber zurück zum Fußball. Überragend bei Union war natürlich Hollerbach mit seinen zwei Toren. Aber auch sonst bemerkte man, er versuchte auch in anderen Szenen – seinen Kopf oben zu behalten. Jede Wette, da gab es ein Gespräch. Oder hatte der plötzliche Qualitätsfußball etwas mit Baume zu tun? Am Anfang des Spiels legte er seine Jacke ab und ließ das 85 Minuten so. Erst zum Abpfiff zog er wieder ein Jäckchen an. Dazu der Flämingunioner im Unionforum: „Wenn er mit freiem Oberkörper und rot-weißer Dreiecksbadehose im kommenden Heimspiel in seinem Trainerareal herumstapft, gewinnen wir gegen Gladbach zweistellig“. Union-Humor von seiner besten Seite!
Die jetzt zweimal erfolgreiche Viererkette bei Union wird wohl weiter bleiben. Baumgart ist damit ein Risiko eingegangen und hat gewonnen. Sie scheint zu funktionieren. Allerdings wird die Kette durch zwei defensiv orientierte Sechser unterstützt. Khedira die eigentliche 6 und Führungsspieler wird immer besser. Schließt Lücken, was kaum einer sieht, aber eben so unwahrscheinlich wichtig ist. In der ersten Halbzeit stand Haberer an seiner Seite, in der 2.Halbzeit Tousart. Der eben noch defensiver spielen kann. Und das war auch richtig so. Hoppenheim hätte ja auch ein Feuerwerk abbrennen können, konnten sie aber dann nicht. Auch weil unsere Stürmer endlich auch Stürmer waren. Neben dem überragendem Hollerbach – überzeugte auch der eingewechselte Ljubicic. Ein Tor selbst erzielt und ein weiteres vorbereitet … mehr geht nicht. Auch schön – mit Ilic traf ein weitererer eingewechselter Stürmer. Das gibt Selbstvertrauen für das nächste Bundesligaspiel gegen Gladbach. Ich glaube, die können sich warm anziehen. Eisern!
7. Februar: Gerne wie im letzten Jahr - auswärts bei der TSG Hoffenheim
Unionfux: Am Samstag geht's gegen einen weiteren direkten Konkurrenten, wir müssen auswärts in Hoffenheim (beziehungsweise in Sinsheim) antreten. Dass das keine einfache Aufgabe wird, liegt in der Natur der Sache, außerdem an unserer seit Monaten andauernden Auswärtsschwäche (zuletzt holten wir Punkte in Kiel - im Oktober) und an unserer ausgeprägten Eigenschaft, kränkelnden Konkurrenten auf die Füße zu helfen.
Aber eins ist auch klar: neues Spiel, neues Glück, und Serien sind dazu da, gebrochen zu werden.
Sicher, Hoffenheim steht tatsächlich noch schlechter als wir da. Auch ihr Trainerwechsel brachte nicht die erhoffte Wende und ihre Heimbilanz ist eigentlich überschaubar, aber ähnlich wie bei uns haben sie einen Kader, der im Grunde zu wesentlich mehr imstande sein müsste. Und es ab und an auch zeigt, wie gegen Leipzig, als es ein durchaus spektakuläres 4:3 gab.
Doch wenn wir es schaffen, die Intensität unseres letzten Heimspiels annähernd auf den Platz zu bringen, sind wir wieder ein ernstzunehmender Gegner, der überall punkten kann. Sicher ist schon mal, dass Jordan nicht in der Startelf stehen wird (sorry, der musste sein - gestern bestritt er bereits sein erstes Pflichtspiel nach seinem überraschenden Wechsel für Reims, im Pokalspiel in Dünkirchen nach der Halbzeit eingewechselt, musste er zwanzig Minuten später schon wieder verletzt raus).
Allerdings wird sein Ersatz, unser einziger Neuzugang Marin Ljubicic, zwar im Kader stehen, soll aber bestenfalls die letzte halbe Stunde von der Bank kommen. Wenn man bedenkt, dass er sowohl in Kroatien als auch in Österreich bei seinem Debüt getroffen hat, nicht die schlechteste Option.
Kevin Vogt ist leider immer noch verletzt, ebenso wie Aljoscha Kemlein, ansonsten sind so ziemlich alle an Bord. Interessant wird also, ob der Trainer eine ähnlich offensive Aufstellung wie gegen Leipzig wählt, getreu dem alten Motto: never change a winning team. Obwohl: die Never-Change-Methode ist in Hamburg grauenhaft schiefgegangen …
Bleiben wir bei der Viererkette, obwohl Leo Querfeld nach seiner Gelbsperre wieder zurück ist? Und vorne? Hollerbach dürfte gesetzt sein, aber wer gibt den Sturmpartner: Skarke, Prtajin oder Ilic? Darf Benes wieder von Anfang an ran? Ganz klar - das Spiel ist eine ziemliche Wundertüte.
Dass es höchste Zeit wird, auswärts aus der Opferrolle wieder rauszukommen, ist unbestritten, dass die Mannschaft es kann, hat man unlängst gesehen. Also: hinten zu null und vorne einen reinmurmeln, so haben wir's jedenfalls im letzten Jahr gemacht, bitte wiederholen!
Ein Wiedersehen gibt es, etwas überraschend, mit Jakob Busk, den die Hoffenheimer bis zum Saisonende als zweiten Keeper verpflichtet haben.
Eins noch: nachdem ich mich mehrfach kritisch zur Hauptsponsorensuche geäußert habe, wollte ich es keinesfalls unterschlagen - der neue Hauptsponsor der Männermannschaft soll doch tatsächlich in der nächsten Woche verkündet werden, alle sind extrem gespannt, wer es denn nun wird, gerade nach diesem langen Anlauf. Bei den Frauen war man etwas schneller: die WISAG ist der Nachfolger für die insolvente Elaris AG.
6. Februar: Spielertransfers bei Union in der Betrachtung
Icke: Drei Minuten vor der Angst tat sich dann doch noch etwas. Marian Ljubicic kam aus Österreich. Der 22-jährige Kroate konnte sich zumindest in Österreich als Stammspieler und vorderster Stürmer etablieren. Ob er uns wirklich helfen kann, werden wir sehen.
Immerhin – eine Ablöse von mehr als 4 Millionen Euro steht im Raum. Nach unserer Serie von Transfer-Flops bei Mittelstürmern wäre es wunderbar, wenn ein Transfer mal sitzt. Dagegen schaffte Heldt mit dem Transfer von Jordan zu Stade Reims sein Meisterstück bei Union. Eine Ablöse von 4,5 Mio. Euro für den Torlos-Stürmer zu erhalten … ist schon fast unglaublich. Auch wenn Union für ihn in anderen Regionen unterwegs war. Mehr als 6 Mio. Euro bezahlte Union für Jordan. Was wohl Ex-Manager Ruhnert da geritten hat? Aber wir können letztendlich froh sein, überhaupt noch so viel für Jordan bekommen zu haben.
Gleichzeitig verkaufte Union Vertessen nach Salzburg. Immerhin eine Filiale des ungeliebten Brause-Herstellers. Auch Vertessen gab man mit Verlust ab. Was letztendlich Jürgen Klopp – als oberster sportlicher – Chef der klebrigen Brause in Vertessen sieht … ist verwunderlich. Leider gaben wir auch zwei wirklich talentierte Nachwuchs-Kicker ab. Und das sicherlich nicht ganz freiwillig. Weder Top-Torschütze Asanji, noch der baumlange Defensiv-Spezialist Zinner waren für Union zu halten. Beide waren Stützen unseres Junioren-Teams. Und beide hatten noch Kontrakte, zumindest für die laufende Saison.
Leider veröffentlicht Union keine Transfersummen. An der Stelle darf man aber sicher sein, dass Geld geflossen ist. Und sicherlich auch kein Kleingeld. Der Buschfunk, in Form von Unionern, die nicht als Klatsch-Basen bekannt sind, trommelt auch genau das. Asanji wechselte zu AC Mailand und Zinner nach Braga. Ja, wir sind als Club in einer Phase, die wirklich besser sein könnte. Und auch nicht wirklich dafür bekannt, Talente in der Bundesliga zu entwickeln.
Genau das muss sich Stück für Stück bei uns verbessern. Wir müssen in einigen Jahren Willens und in der Lage sein, unsere besten Talente selbst zu entwickeln. Hertha BSC kennt das ziemlich gut. Was haben die in den letzten Jahrzehnten für Spieler aus ihrer Jugend verloren. Wir wollen dem entgegensteuern. Auch mit dem neugebauten Nachwuchs-Center. Und solange nehmen wir wenigstens noch ein paar Taler ein.
Hoffen wir vor allem, dass wir mit Ljubicic endlich mal einen Volltreffer gelandet haben. Er ist noch jung und kann seine Anlagen noch verfeinern. Am Wochenende wird er wohl noch nicht spielen oder höchstens einen Kurzeinsatz erhalten. Da werden sich noch Ilic und/oder Prtajin beweisen müssen. Eisern.
4. Februar: Überschaubare Transferbilanz - Einer da, zwei weg
Unionfux: Vierunddreißig Tage dauerte dieses Wintertransferfenster und trotzdem musste anscheinend alles auf den vorletzten bis letzten Drücker abgewickelt werden, so dass am Ende fast Minuten zählten.
Der doch etwas überraschende Wechsel von Jordan in die alte Heimat, zu Stade Reims, ging im allerletzten Moment über die Bühne und profitierte davon, dass in Frankreich drei Stunden länger transferiert werden konnte.
Die Rede ist tatsächlich von viereinhalb bis fünf Millionen Euro Ablöse, ungefähr das, als man seinerzeit mit Mönchengladbach als Kaufoption vereinbart hatte (man hätte sich zum Schluss auch auf zweieinhalb Millionen eingelassen), unterm Strich bleibt es jedoch ein Verlustgeschäft und trotzdem kann man ziemlich froh sein, dass man den Null-Tore-Stürmer los ist, denn zuletzt unterhielt man sich nur noch über festgemachte Bälle und engagiertes Spiel, aber Torvorbereitungen oder gar Tore? Fehlanzeige und mehr und mehr unwahrscheinlich: zu langsam, schwache Antizipation, kein gutes Kopfballspiel, wo und wann sollte da der Knoten platzen?
Unmittelbar davor beendete der Verein ein anderes Missverständnis, nach einem Jahr wechselt Yorbe Vertessen zu RB Salzburg und auch hier gibt es ein kleines Minus, vier Millionen bekommen wir nun, vor einem Jahr waren es noch 4,75 Millionen, die wir an PSV Eindhoven überweisen mussten. Und hier schlagen schon eher zwei Herzen in meiner Brust, denn einerseits verlässt uns da jemand mit Potential, Geschwindigkeit, Schusstechnik und Raffinesse, die er aber andererseits viel zu selten gezeigt hat - nicht umsonst stand er in keinem seiner 32 Pflichtspiele volle neunzig Minuten auf dem Platz. Zuletzt schien er sich zudem mit Baumgart überworfen zu haben und so war die Flucht nach Österreich wohl der beste Ausweg für alle. In Erinnerung bleiben ein paar schöne Tore und seine perfekte Vorlage auf Aaronson in Hoffenheim, die uns unverhofft drei Punkte einbrachte, ohne die wir wahrscheinlich abgestiegen wären. Beiden viel Glück bei ihren neuen Vereinen!
Gekommen ist letztlich nur ein einziger neuer Spieler, der kroatische Mittelstürmer von LASK Linz, Marin Ljubicic, der uns immerhin viereinhalb Millionen (plus mögliche Boni) gekostet haben soll, klingt viel, sind aber durchaus gängige Tarife, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel der AC Como zehn Millionen für Ache bezahlen wollte und Tottenham sechzig Millionen für Tel. Die bisherige Bilanz von 45 Toren in 145 Pflichtspielen ist nicht so schlecht für einen knapp 23jährigen, aber die kroatische SuperSport-Liga und die österreichische Bundesliga sind auch eher zweitklassig. Man kann also nur hoffen, dass unsere Scoutingabteilung diesmal etwas besser gearbeitet hat, denn wenn man all die Mittelstürmer bedenkt, die in den letzten anderthalb Jahren hier gescheitert sind: Fofana, Kaufmann, Bedia, Jordan, ja, bis hierher auch Volland, Ilic und Prtajin und in gewisser Weise ebenso Vertessen (alle zusammen kommen in diesem Zeitraum auf lediglich zehn Tore!!), dann kommt man schon ins Grübeln und fragt sich, was unsere Scouts alles in diesen Fussballern gesehen haben, die dann wenig bis gar nicht funktioniert haben.
Schon klar, dass es immer ein gewisses Risiko bei Verpflichtungen gibt, aber unsere Pechsträhne dahingehend ist schon bedenklich - und ich rede hier nur von den Mittelstürmern. Auf Dauer ist das kaum zu kompensieren. Hoffen wir also, dass Ljubicic keine ewige Eingewöhnungszeit braucht und etwas Bundesligatauglichkeit mitbringt, denn die Saison dauert nur noch vierzehn Spiele. Maximilian Philipp vom SC Freiburg sollte ja noch kommen, ist aber angeblich durch den Medizincheck gerauscht. Angesichts seiner fehlenden Spielpraxis (er hat in dieser Saison nur 15 Minuten Bundesliga und 78 Minuten Pokal aufzuweisen) wäre es aber auch fraglich gewesen, ob er uns sofort hätte weiterhelfen können.
Gleiches gilt für den hier sattsam bekannten Kevin Behrens, dessen Name kurzfristig durch die Luft schwirrte, aber auch das ist zum Glück nichts geworden, denn Behrens ist schon 34 und hat in den letzten zwölf Monaten in Wolfsburg kaum was gerissen, da fehlt einem die Phantasie, wie sich das hätte ändern sollen. Und so bleibt der Verkauf von Jordan irgendwie die einzige echte Überraschung, die ersehnte Verstärkung ist, zumindest quantitativ, ziemlich übersichtlich und wenn das alles ist, was Horst Heldt in den vierunddreißig Tagen zustande gebracht hat, so ist das nicht sonderlich viel und schon gar nicht kreativ. Erst recht nicht, wenn man bedenkt, dass zwei Tore in fünf Spielen 2025 mit Abstand die lausigste Offensivbilanz der Liga darstellt, aber offensichtlich sieht man in unserer Chefetage trotzdem keine wirkliche Notwendigkeit, wenn man sieht, wieviel Zeit man sich in Sachen Transfers gelassen hat und dass letztlich nur ein Spieler uns (hoffentlich) verstärkt.
Der Berg kreist und gebiert dann ein Mäuslein: irgendwie passt das leider ins Bild der letzten anderthalb Jahre. Glücklicherweise hat ja das letzte Heimspiel etwas Mut gemacht, wenn man auf diesem Weg weitergeht, wird es auch mit dem Toreschießen wieder klappen! Und wer weiß, vielleicht schlägt ja Marin Ljubicic unfassbar ein, möglich ist es. Und Hoffnung und Optimismus gehört ja schon seit einiger Zeit zu unserem unverzichtbaren Rüstzeug…
2. Februar: Matthäus - "Union hätte den Sieg verdient gehabt"
Icke: Recht hat er, der Loddar. Wenn einer beim 0:0 gegen den Brause-Club den Sieg verdient gehabt hätte, dann wäre es Union gewesen.
Nach dem Lesen der Aufstellung rieb ich mir verwundert die Augen. Baume wagte wieder seine geliebte Viererkette und stellte die Mannschaft unwahrscheinlich offensiv auf – jedenfalls für Union-Verhältnisse. Dazu stellte der Trainer die bislang gemiedenen Benes und Prtajin in die Startelf. Ich hätte darauf gewettet, dass das niemals ein torloses Remis wird. Falsch gedacht.
Union hatte über 96 Minuten die charakterliche und kämpferische Einstellung zu diesem Spiel. Dazu mit 21 zu 6 – erheblich mehr Torschüsse vorzuweisen. Auch zwei Kilometer mehr Laufleistung hatten wir anzubieten. Die restlichen Daten waren mehr oder minder ausgeglichen.
War nun Union so gut oder Leipzig so schlecht? Wahrscheinlich beides. Da aber Leipzig der haushohe Favorit war, ist die Leistung von Union umso bemerkenswerter. Keiner hätte ihnen das zugetraut, schon gar nicht nach der Katastrophen-Leistung der vergangenen Woche.
Natürlich hat noch nicht alles geklappt. Aber es wurde gekämpft, Einsatz gezeigt und konzentriert gespielt. Lücken geschlossen und Union rannte mehr als Leipzig. Müssen wir auch. Sonst wären wir ohne Chance.
Zwei Dinge fielen ins Auge. Zum einen, die letzte einfache Passsicherheit ließ noch zu wünschen übrig. Würden wir im Strafraum des Gegners auch mal den Kopf heben, hätten wir das Spiel wahrscheinlich gewonnen. Und das zweite Augenscheinliche, mehrmals hatten wir gute Positionen für Schüsse aus zehn bis 20 Metern. Mehrere exquisite Chancen verpufften, weil wir nur halbhoch und ganz hoch können. Das kann man aber üben – flache Vollspann-Schüsse aus der Distanz.
Auf Platz 16 (Heidenheim) haben wir jetzt 7 Punkte Vorsprung. Wir stehen mit 21 Punken auf Platz 14. Zwischen Heidenheim und uns – liegt auf Platz 15 Hoffenheim. Interessanterweise spielen wir genau dort, und zwar in der nächsten Woche. Drei Punkte und ein Tor sind wir besser als die BSG SAP. Schön wäre es, wenn es dabei bliebe.
Wir hätten übrigens das Spiel ziemlich sicher gewonnen, hätten wir einen richtigen Torjäger an Bord. Angeblich soll das Marin Ljubicic werden. Kroatischer U21-Nationalspieler in Diensten der Österreicher vom LASK. Ich hoffe sehr, dass die kolportierten fünf Millionen Ablöse falsch sind. Denn die wären schlichtweg nicht angemessen.
Der zweite Neue wird wohl Maximilian Philipp werden. Der Berliner soll als offensiver Mittelfeldspieler unser Spiel organisieren. Er wechselte zweimal für je 20 Millionen den Verein. Und galt als ganz großes Talent. Seit 2021 stagnierte er aber und spielte immer seltener. Vielleicht blüht er in seiner Heimatstadt wieder auf? Wir werden wohl Montag oder Dienstag Vollzugsmeldungen hören. Eisern.
30. Januar: Erfolgsmeldungen bitte - und zwar schnell!
Unionfux: Noch ist nichts verloren, doch die Lage ist ernst. Von den vier Spielen im neuen Jahr verlieren wir drei, zumal gegen Mitbewerber (die im Übrigen sämtlich nicht gerade im Aufwind waren) und obendrein ohne sämtlichen Sang und Klang, der Gegner kann sich sogar Fehler leisten, kommt mit einer durchschnittlichen Leistung zu jeweils drei Punkten.
Bedenklich ist die fehlende Einstellung, wir lassen uns den Schneid abkaufen, ohne große Gegenwehr - liegen wir hinten, hat sich der Film fast immer, bestenfalls ist dann noch ein Unentschieden drin. Kein Witz: das letzte Mal ein Spiel gedreht haben wir vor beinahe zwei Jahren bei unserem nächsten Gegner und da lief's bei uns, die Älteren unter uns werden sich erinnern, noch ungleich besser.
Der Effekt des Trainerwechsels bleibt erschreckenderweise so ziemlich aus, im Gegenteil: die Probleme scheinen noch zu wachsen. Es wird ratlos rumprobiert, kaum etwas funktioniert, der Sieg gegen Mainz wirkt wie ein, zugegeben wertvoller, Ausrutscher, aber glanzvoll war der ja auch nicht so wirklich. Neuzugänge? Immer noch Fehlanzeige, dabei war lange vor der Öffnung des Wintertransferfensters klar, dass wir Verstärkung brauchen werden, speziell in der Offensive. Kann schon sein, dass Horst Heldt bis auf den letzten Drücker warten will, weil dann möglicherweise Leihen bzw. Deals drin sind, die jetzt noch undenkbar scheinen.
Leider ging das ja schon mal schief: Andrej Ilic, kurz vor Ultimo im Sommer aus Lille geliehen, ist ein Sinnbild unserer weitgehend gescheiterten Transferpolitik - entweder auf der Tribüne oder verletzt, die paar Minuten gegen Augsburg, auch, wenn sie nicht so schlecht aussahen - geschenkt. Dass bei uns seit Monaten ein komplett glückloser Jordan in der Startformation auftaucht, ist irgendwie ein immer schlechter werdender Running Gag, zeigt aber auch, wie sehr die Dinge im Argen liegen. Eigentlich ist bei uns offensiv nur Hollerbach ernstzunehmen, wenn der, warumauchimmer, ausfallen würde - was dann?
Natürlich: weitere Fehler bezüglich unseres Kaders können wir uns einfach nicht leisten, die möglichen neuen Spieler müssen sofort funktionieren, denn die Saison ist am Montag, wenn das Transferfenster schließt, auch nur noch vierzehn Spieltage lang. Wir können jeden Mann gebrauchen, der uns sofort besser macht, davon abgesehen wäre auch mal wichtig, dass wenigstens einige Spieler des aktuellen Kaders Normalform erreichen, ist ja eigentlich nicht so, dass wir keine Qualität bei uns haben - nur sehen würde man das gerne endlich und es wird Zeit!! Kann doch nicht sein, dass wir unsere Bundesligazugehörigkeit einfach so wegwerfen - bei aller Liebe: das ist absolut vermeidbar und auf ganzer Linie hausgemacht.
Über einen neuen Hauptsponsor gibt es weiterhin nur vage Gerüchte (der Hauptsponsor der Frauen ist pleite), die Verantwortlichen äußern sich natürlich nicht - irgendwie wirkt der ganze Verein immer mehr wie eine Baustelle. Und es kann ja nicht sein, dass gar keiner dafür kann und noch fataler, keiner ein Rezept hat, wie das geändert werden kann. Erfolgsmeldungen tun also zeitnah not, dieses Weltuntergangsgefühl muss gestoppt werden, egal wie. Christian Arbeit kann ja nicht jedes Mal ne große Rede vorm Anpfiff schwingen, sowas nutzt sich ohnehin ab.
Wenn Heldt jetzt nicht liefert, dann ist er leider nicht viel mehr als ein Frühstücksdirektor. Und wenn Baumgart nicht liefert, dann ist er schon nach fünf, sechs Spielen ein Flop. Schon klar: zaubern können beide nicht - sollten sie aber schleunigst lernen. Das Gute ist irgendwie: viel schlechter geht’s eigentlich nicht mehr. Und nein, das ist kein Trost, nur eine Tatsache.
26. Januar: 0:3 in St. Pauli ist peinlich
Icke: Oh oh, das war nichts. Hinten löchrig und vorn ideenlos. Der Trainer mit Aufstellungsfehlern (kein Benes von Beginn, wieder Jordan in Startaufstellung, Querfeld im Zentrum als Benjamin) und zu allem Überfluss patzt auch noch der sonst sichere Schwolow. Wie willst du da Punkte holen?
Durch den Alibi-Fußball ohne Biss von Jordan, ohne richtige Sprints und mit fehlender Körpersprache, spielen wir zudem permanent in Unterzahl. Ja, so deutlich muss man das mal sagen. Wenn er wenigstens mal ein Tor schießen würde, passiert aber auch nicht.
Bis zu den Einwechslungen verlassen wir uns einzig und allein auf Hollerbach. Der zerrt wenigstens noch an den Ketten, rennt, dribbelt und schießt. Aber heute ohne Fortuna.
Und ganz ehrlich und ohne ihm zu Nahe zu treten - wenn Hollerbach unsere einzige Offensiv-Antwort in der Bundesliga sein soll, dann werden wir wohl die Klasse wechseln. Dass unsere sportlichen Leiter Heldt, Baume, aber auch das Präsidium, genau das nicht sehen, ist kaum noch nachzuvollziehen. Unsere Qualität im Angriff ist mangelhaft!
Wieder reisten über 3000 Fans in den Norden. Das war das sechste Spiel in Folge, wo sie schlecht gelaunt wieder nach Hause fuhren. Die hätten es auch mal verdient.
Steffen Baumgart sprach direkt nach dem Spiel davon, dass ihm gewisse Tugenden, die Union sonst auszeichnen, gefehlt haben. Habe ich auch so gesehen und frage mich, warum? Die reinen Spieldaten (Laufleistungen, Zweikampf-Bilanzen, Chancen usw.) lassen kaum große Unterschiede erkennen. Und trotzdem war St. Pauli erkennbar spritziger, giftiger und gewann die entscheidenden Zweikämpfe, die dann zu den Toren führten. Da muss man nachfassen.
Vorige Woche gegen Mainz noch engagiert und in großen Teilen ohne Fehler ließen wir all das im Norden – gegen einen direkten Abstiegs-Wettbewerber – vermissen. Die Atmosphäre in Köpenick scheint unsere Mannschaft zu beflügeln, auf fremdem Boden lassen wir das völlig außen vor.
Unser nächster Gegner ist die BSG Markkleeberg. Wie soll das denn gehen? Mir wird Angst und Bange und ich bin nicht der einzige, der Bauchschmerzen hat. Beecke sagte mir gerade: "Wir können derzeit nur hoffen, dass die anderen Mannschaften hinter uns weiterhin keine Serie hinlegen. Wenn dieser Druck auch noch steigen würde, hätte ich wirklich ein sehr schlechtes Gefühl". Dem ist nichts hinzuzufügen.
Und trotzdem waren wir nicht völlig chancenlos. Die ersten 20 Minuten waren ausgeglichen. Und auch in den letzten 15 Minuten konnten wir Druck ausüben, allerdings war das ein Druck ohne richtige Torchancen. Die Zeit dazwischen dominierten die Hamburger. Mal mehr und mal weniger, sie hatten aber im Mittel-Spiel immer die Kontrolle.
Als erstes müssen nun endlich unser Präsidium und Horst Heldt aufwachen. Ein bis zwei neue Spieler für unsere Abteilung Attacke sind Pflicht. Und nein, einen vierten Spieler für die linke Außenbahn (Kostic ist als Gerücht in aller Munde) brauchen wir nicht! Einen Mittelstürmer und einen kreativen Mittelfeldspieler, bitte. Oder hängt das alles mit dem weiterhin fehlenden Hauptsponsor zusammen? Und uns fehlt das Geld? Wenn wir aber so eng auf Kante gestrickt sind, wie wollen wir da unser teures Stadion-Projekt in Angriff nehmen?
Zumal, spielen wir so weiter wie in Hamburg gesehen, droht uns die zweite Liga mit allen (auch finanziellen) Konsequenzen. Letztes Jahr konnten wir das am letzten Spieltag verhindern. Ob das noch ein zweites Mal in der Form gelingt, ist völlig offen. Hoffen wir, dass in der jetzt folgenden letzten Transferwoche etwas geschieht, und hoffen wir, dass wir endlich einen neuen Hauptsponsor präsentieren.
Und wenn noch jemand an der Ernsthaftigkeit der Situation zweifeln sollte, so zitiere ich gern unsere langjährigen (und klugen) Fans Micha und Willy (mit zusammen über 100 Jahren Union-Erfahrung) heute nach dem Spiel: "Das war das schlechteste Spiel der letzten acht Jahre von Union und grenzt an Arbeitsverweigerung".
Liebe Unioner an den exponierten Stellen, es müssen sich schnell Dinge ändern. Angesprochen ist alles. Jetzt gilt es, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Noch einmal haben wir nicht das gleiche Glück wie im letzten Jahr. Eisern!
24. Januar: Sonntag auf St. Pauli: den zweiten Schritt machen
Unionfux: Und schwierig bzw. nicht ganz einfach geht’s weiter: das nächste Spiel gegen einen unmittelbaren Konkurrenten steht an - wir müssen zum Abschluss des 19. Spieltages zum FC St. Pauli.
Misstrauisch macht einen von vornherein, dass die Hamburger die schwächste Heimbilanz aller Bundesligisten aufweisen (erst drei Heimtore!), wohl wissend um unsere unfreiwillige Bereitschaft, den Aufbaugegner zu geben. Zudem ist unsere Auswärtsbilanz nicht wirklich ein Ruhmesblatt.
Aber wir haben den vorläufigen Turnaround geschafft und wollen und müssen ihn fortsetzen, mit wiedergewonnenem Selbstbewusstsein inklusive Fünferkette.
Fraglich, ob wir wirklich noch den einen oder anderen Neuzugang dazubekommen, nachdem niemand uns bis jetzt verlassen hat (lediglich der ohnehin ausgeliehene Lennart Grill ist von Braunschweig nach Fürth gewechselt), am Ende muss man sich ja fast fragen, ob das noch Sinn macht, wenn nach der zu erwartenden Akklimatisierung ohnehin nur noch zehn bis zwölf Pflichtspiele übrig bleiben.
Aber ganz egal, ob er Nuno Santos von Vitoria Guimaraes oder Fisnik Asllani von der SV Elversberg (bzw. TSG Hoffenheim) heißt oder ob es gar jemand wird, der noch nirgendwo diesbezüglich erwähnt wurde - am Sonntag wird wohl der derzeitige Kader herhalten müssen, der aber auch so einige Möglichkeiten bereithält.
Mal sehen, ob Vogt wieder in die Chefetage der Verteidigung rücken kann, ob Khedira wieder auf die angestammte Sechs geht, ob Vertessen aus der Ungnade wieder aufs Feld kommt, Rönnow rechtzeitig fit wird, Benes endlich mal die überfällige Chance bekommt und Prtajin in die Sturmmitte darf. Vor Rotation scheut sich Baumgart jedenfalls nicht, soviel ist sicher, interessant wird nur sein, wie man das Spiel am Millerntor angehen will: abwartend oder tonangebend.
Ich würde mich ja sehr freuen, wenn wir mal endlich nicht nur der Juniorpartner der Partie sein könnten, denn das kann böse schiefgehen, wenn der Gegner weiß, was er will und das auch umsetzen kann - in den zurückliegenden Monaten nur zu oft zu beobachten, soll heißen: mal aus der eigenen Stärke heraus gewinnen und nicht nur auf die Unfähigkeit des Kontrahenten hoffen, das hätte durchaus was.
Ein Sieg auf St. Pauli würde uns jedenfalls akuter Sorgen entledigen, den Druck etwas verringern - ja, und machbar ist der ganz bestimmt. Nicht, dass ich den Aufsteiger unterschätzen würde, aber so gut wie der FC St.Pauli sollten wir schon sein, zumal wenn wir die Klasse halten wollen, oder?
Kommt denn nun noch der Hauptsponsor? Immerhin sprach Präsident Dirk Zingler vor ein paar Monaten vollmundig davon, dass wir uns unsere Partner aussuchen könnten, wir nicht jeden nehmen würden, jetzt sieht es so aus, als ob uns niemand haben möchte - woran liegt das nur? Sind wir denn wirklich so unattraktiv?
Die genauen Gründe werden wir jedoch kaum erfahren, ich denke, es ist auch nicht anzunehmen, dass noch jemand für keine halbe Spielzeit mehr unterschreibt. Oder, wenn es langfristiger sein soll, warum ist dann nicht längst die Tinte trocken? Höchst seltsam ist das alles, bei aller sattsam bekannten Informationssparsamkeit: ein Fussballverein als ewige Wundertüte.
Nun, es wird auch ohne Hauptsponsor gehen (müssen), aber trotzdem ist von einem Fehlbetrag von fünf bis sechs Millionen insgesamt auszugehen - die könnten wir schon gebrauchen… Also gut, wenn’s schon wirtschaftlich eher zäh läuft, muss wenigstens der sportliche Erfolg her, zumindest müssen wir aus dem Bedauernswerten raus, an der sportlich grauen Maus wird auch in Zukunft nur überschaubares Interesse gezeigt.
Nicht nur deswegen: den zweiten Schritt Richtung Entspanntheit machen wir am Sonntag!
23. Januar: Kiel und St.Pauli an der Seite von Union, Asllani kommt wohl
Icke: Einige begannen zu früh Dirk Zingler anzugehen. Sie behaupteten, damit lehne sich Union zu weit aus dem Fenster. Nö gar nicht. Zingler und Union schaffen Fakten. Im Skandal-Urteil des DFB, dem VfL Bochum drei Punkte zu schenken, beteiligen sich jetzt gleich drei Bundesligisten am Einspruch gegen das Urteil.
Damit gerät auch der DFB unter Druck. Sie hatten das Schmieren-Theater um den sterbenden Schwan – in Form ihres Torwarts – ignoriert. Und bekommen jetzt die Rechnung dafür. Noch mehr Probleme und eine weitere Ausweitung des Konflikts.
Und auch die Personen, die die forsche Art des Präsidenten von Union kritisierten, werden jetzt ruhiger. Es war genau richtig, das Thema auch verbal zu forcieren. Es könnte auch für die Zukunft eine Signal-Wirkung besitzen. Eine Wirkung, die selbst der DFB nicht haben will. Absichtlich manipulierte Spiele will keiner haben.Fisnik Asllani soll es nun werden.
Unser neuer Mittelstürmer. Und ein bekanntes Gesicht. Er kommt ursprünglich aus dem eigenen Nachwuchs von Union. 22 Jahre jung und über 1,90 Meter groß. Er ging nach seiner Junioren-Zeit bei Union zu Hoffenheim. Die hatten nämlich eine U23, wo er regelmäßige Spielpraxis bekam. Und es scheint geholfen zu haben. Diese Saison ist er in die 2.Liga zu Elversberg ausgeliehen worden und spielt die Saison seines Lebens. 15 (davon 10 Tore) Scorer-Punkte in 18 Spielen sind Top. Die Tore von Asllani haben oft auch etwas ganz Besonderes. Er kann unglaublich clever Haken schlagen und Gegner ins Leere laufen lassen. Seine Technik ist für einen Mittelstürmer – überraschend gut. Union, Hoffenheim und Asllani sollen sich schon einig sein.
Das Problem ist der vierte Partner … der Zweitligist Elversberg. Der sagte schon nein. Die Frage, die sich stellt: Heißt nein jetzt wirklich nein oder ist es ein Instrument, um den Preis zu steigern? Klar ist auch, Union muss sich etwas überlegen. Monetär oder in Form eines anderen Mittelstürmers. Da hat Union ja reichlich Auswahl.
Es ist die erste große Aufgabe, die Horst Heldt allein und ohne Ruhnertsche Hilfe bewältigen muss. Wünschen wir ihm und damit uns allen ein glückliches Händchen. Eisern
21. Januar: Nachwaschen in Pauli und Mittelstürmer holen
Icke: Gott sei Dank! Union hat die Kurve gegen Mainz bekommen. Alte Tugenden wie beißen, kratzen und rennen kamen wieder zum Vorschein. Nun gilt es für die Profis nachzuwaschen.
Das nächste Spiel findet in Pauli statt. Der FC St. Pauli liegt in der Tabelle direkt hinter uns. Mit drei Punkten Rückstand. So etwas nennt man dann treffend "Sechs-Punkte-Spiel". Gewinnen wir nämlich im Norden, so haben wir exakt ein Sechs-Punkte-Polster.
Über mangelnde Unterstützung werden sich unsere Spieler nicht beschweren können. Aus Erfahrung kann ich berichten, dorthin fahren immer besonders viele Rot-Weiße.
Beim Thema Verstärkungen ruht es (noch) beim 1. FC Wundervoll. Angeblich, so berichtete eine Gazette, hat Dirk gesagt, es kommt erst ein neuer Stürmer, wenn wir Spieler abgegeben haben.
Da ich aber die nordkoreanische Informationspolitik bei Union kenne, zweifle ich das in dieser Form so sehr an.
Derzeit werden sowieso nur Mittelfeldspieler (Santos, Moder) genannt. Das ist noch unwahrscheinlicher. Da unsere Gruppe im Mittelfeld schon übervoll ist. Der einzige Stürmer mit einem aktuellen Gerücht ist Mergim Berisha. Der würde sportlich schon passen. Ist aber im Gesamt-Paket viel zu teuer. Zumal gleich ein halbes Dutzend Vereine ihn haben möchte. Eine Leihe, so das möglich ist, wäre die einzig denkbare Lösung.
Für Ache scheint der Zug auch abgefahren zu sein, so dass es für neue Stürmer-Verstärkungen nicht so gut aussieht. Die von mir favorisierten L.Nmecha und Lauritsen scheint keiner bei Union auf dem Schirm zu haben, trotz im Sommer auslaufender Verträge.
Beim Thema Verkäufe oder wenigstens der Leihe einiger unserer Spieler … hört man auch nichts mehr. Ich hoffe Horst Heldt überrascht uns hier noch. Eisern.
20. Januar: Endlich: verdienter Heimsieg gegen Mainz 05
Unionfux: Das Wichtigste zuerst: ein Sieg, ein Heimsieg, drei Punkte! Endlich!! Und dass gegen eine Mainzer Mannschaft, die bis jetzt eine mehr als passable Saison hingelegt hat, aber bekanntlich auch zu unseren Lieblingsgegnern gehört.
Das Spiel ist relativ schnell erzählt - wir führen in der ersten Minute (gab es das je schonmal?) durch einen cleveren Ballgewinn von Hollerbach, der dann vorm Mainzer Keeper cool bleibt und ihm die Kugel durch die Hosenträger schiebt. Leider trifft Kemlein praktisch im Gegenzug Lee am Fuss, Amiri verwandelt gegen Schwolow, der zwar die Ecke ahnt, aber beileibe kein Elfmetertöter ist und seinen dreißigsten Elfer in Folge nicht abwehren kann.
Kurze Zeit später kriegt Jordan nach einem Freistoß von Skov den Ball nicht an Zentner vorbeigestochert und nach einer Viertelstunde haben wir den Knackpunkt des Spiels - nach einer unglücklichen Abwehraktion von Doekhi, der sich von Sieb den Ball abluchsen lässt, läuft der Mainzer vollkommen frei auf unser Tor zu, schiebt den Ball aber neben das Tor, das hätte die Führung für Mainz sein müssen und dann wäre es doch sehr schwer geworden. Stattdessen begeht Kohr ein ebenso klares wie dämliches Foul an Hollerbach und Skov verwandelt den fälligen Strafstoß ohne Wenn und Aber, auch hier ahnt Zentner die Ecke, ist aber ohne Chance.
Bis zur Pause passiert nicht mehr allzuviel, kämpferisch und läuferisch stimmt es bei uns, aber die Passquote ist unterirdisch (64%!!), so dass nach vorne kaum was geht und hinten sich immer wieder vielversprechende Ansätze für den Gegner ergeben, die aber gottlob auch nur welche bleiben. In der zweiten Hälfte haben wir nach einer knappen Stunde zwei Riesenchancen, doch Hollerbachs Lupfer (nur vermeintlich aus dem Abseits kommend) über den Mainzer Schlussmann kann noch auf der Linie geklärt werden und dann schließt Skov die wohl beste Kombination über Juranovic und Hollerbach viel zu überhastet und vor allem ungenau ab, viel mehr ist von uns in der Folge offensiv nicht mehr zu sehen, da kaum ein Anspiel wirklich ankommt, keine Flanke einen Abnehmer findet.
In den restlichen gut dreißig Minuten drückt Mainz zwar, aber auch da gelingt wenig, auch wenn es permanent gefährlich bleibt, letztlich wird alles konsequent wegverteidigt und abgeblockt (ganz wichtig: Khedira gegen Amiri in der Nachspielzeit), Schwolow wird deswegen kaum ernsthaft geprüft. Am Ende steht ein enorm wichtiger Arbeitssieg (nach unfassbaren zehn sieglosen Spielen in Folge), der natürlich alle erfreut und erleichtert, aber nicht wirklich souverän ist und auch von der Mainzer Schwäche profitiert, die aus ihrem überlegenen Ballbesitz (67%) und ihren Möglichkeiten zu wenig machen, ja, tatsächlich noch weniger als wir, dass ihr mit Abstand gefährlichster Angreifer, Burkardt, verletzt ist, tut möglicherweise ein Übriges.
Dass ich Baumgarts Aufstellungen auch nicht wirklich verstehe, hab ich schon erwähnt - das ist vor diesem Spiel nicht anders: ein Mittelfeld mit Haberer, Kemlein und Schäfer steht eher nicht für überraschende Ideen und der dafür prädestinierte Benes kommt erst Minuten vor Schluss. Jordan darf natürlich wieder beginnen, Ilic sitzt nicht mal auf der Bank, auch der glücklose Skarke darf noch ran, Vertessen hingegen nicht. Dafür agiert Baumgart doch tatsächlich mit Dreier- bzw. Fünferkette, das ist nun mal das, was diese Mannschaft am besten kann. Querfeld spielt für den angeschlagenen Vogt und macht seine Sache mehr als ordentlich. Natürlich gibt der Sieg dem Trainer erstmal recht, doch unsere offensiven Baustellen sind weiter vorhanden und ich weiß nicht, ob sie so gelöst werden können. Keine, nein, gar keine Frage: der Sieg ist extrem wichtig und verdient ist er auch. Und ich freu mich wie blöde, aber mir sitzt auch noch der Schreck in den Knochen.
Kann sein, dass dieser Heimerfolg die Initialzündung ist, vielleicht nicht in die große Siegesserie, aber doch in eine Reihe von Spielen mit einer annehmbaren Punktausbeute. Trotzdem muss dafür noch einiges passieren, die Einstellung darf gerne so bleiben, aber spielerisch ist das über weite Strecken einfach zu dürftig. Wenn unsere Abwehr allerdings auf dem Weg in alte Stabilität ist, reichen auch mal zwei Tore, wie diesmal. Jetzt heißt es: kurz genießen, gleich weitermachen und auf St. Pauli möglichst einen Auswärtssieg einfahren.
18. Januar: Mit oder ohne Hauptsponsor am Samstag gegen Mainz
Unionfux: Ehrlich gesagt, fällt es mir derzeit ziemlich schwer, optimistisch zu bleiben, nach den jüngsten Darbietungen und natürlich auch angesichts der Leistungen der letzten Monate.
Dass wir mal wieder ein Spiel gewinnen, kann ich mir nur mit Mühe vorstellen, andererseits habe ich auch ein Prinzip: Steht ein Heimspiel an, tippe ich auf Sieg, ganz egal, wer da auch kommen mag, Liverpool, Inter Mailand oder Barcelona.
Und Mainz ist sicher keine Übermannschaft, vor einem Jahr, ebenfalls am 18. Spieltag, da standen die Mainzelmännchen noch schlechter als wir da (und wir hatten tatsächlich noch zwei (oder drei?) Punkte weniger als heute.
Wir holten auswärts bei den 05ern ein wertvolles Unentschieden, ein artistischer Gosens schoss nach Habererflanke sein vorletztes Tor für uns.
Doch seitdem ist so einiges passiert. In Mainz ging es ziemlich bergauf, unter ihrem Trainer-Glücksgriff Bo Henriksen holten sie seitdem insgesamt 52 Punkte, wir lediglich im gleichen Zeitraum 36. Okay, das macht nicht gerade Mut … Dann eben so: unser Mittelstürmer Jordan machte vor fast genau zwei Jahren sein letztes von immerhin vier Toren für uns, ja, gegen Mainz, nachdem er elf Spieltage nicht mehr getroffen hatte - und es war der Siegtreffer in der 84. Minute. Schon besser.
Und: wenn wir auch ständig Aufbaugegner spielen, etliche Mannschaften haben gegen uns ihre Negativserien beenden können - das hat Mainz momentan nicht nötig. Zudem haben wir zu Hause zumeist ziemlich gut gegen die Rheinhessen ausgesehen und das Spiel müssen wir auch nicht unbedingt machen. Obendrein darf Bo Henriksen aufgrund einer Gelb-Roten nicht an der Seitenlinie stehen und ihr bester Torschütze Burkardt ist verletzt, immerhin hat er schon zwölf Tore auf dem Konto (wir haben vierzehn).
Also gibt es durchaus einige positive Vorzeichen und es muss ja darüberhinaus denkbar sein, dass unsere Mannschaft wenigstens wieder Normalform erreicht und dann ist ihr alles zuzutrauen. Ob das innerhalb von vier Tagen funktionieren kann? Ich hoffe es sehr.
Was die Aufstellung angeht, so sehe ich Benes und Ilic eher in der Startelf als Kemlein und Jordan (den man ja dann für sein Jubiläumstor einwechseln kann), ebenso Vertessen für Jeong und sollte sich Vogt schon von seiner Verletzung erholt haben, wäre ich auch eher für Vogt als für Leite - bin aber auch bei Baumgart, wie zuletzt bei Svensson, auf alles gefasst. Rönnow ist leider immer noch verletzt und mittlerweile klingt es so, als würde das noch ein Weilchen dauern, ich rechne mindestens die nächsten drei bis vier Partien daher mit Schwolow.
Doch egal, wer spielt, es wäre extrem wichtig, endlich den Schalter umzulegen, Wucht und Aggressivität mitzubringen und den Willen zu agieren, anstatt nur mitzuspielen, nur vorhanden zu sein, ohne wirkliche Chance. Die Zeit der Ausreden und des großen Rumwunderns, warum schon wieder nicht das umgesetzt wurde, was man sich doch so fest vorgenommen hat und dass doch gar nicht viel gefehlt hat, muss jetzt (wieder mal) vorbei sein.
Mannschaft und Trainer müssen über den einen oder anderen Schatten springen und zwar mit Anlauf. Und das wollen wir alle am Sonntag sehen. Und wenn dann noch drei Punkte dazukommen, wäre das ebenso überfällig wie wichtig und wundervoll.
Trotzdem noch ne kleine Frage am Rande: laufen wir am Sonntag zur Rückrunde eigentlich mit einem neuen Trikotsponsor auf oder bleiben wir tatsächlich der einzige Bundesligist ohne echten Hauptsponsor? Wäre nur fair, wenn die Verantwortlichen das Rätselraten um diesen nicht ganz unbedeutenden Punkt endlich beenden würden.
16. Januar: Der noch tiefere Tiefpunkt - Schlimme Heimniederlage gegen Augsburg
Unionfux: Der Trainerwechsel ist allem Anschein nach sang- und klanglos verpufft, denn das Heimspiel gegen den FC Augsburg ist ein echter Schock, eins der schlechtesten Heimspiele, die ich in der Bundesliga miterleben muss - ein unmittelbarer Konkurrent mit einer Auswärtsbilanz von zwei Punkten kommt in die Alte Försterei und wir sind zu keiner Zeit in der Lage, das Spiel zu bestimmen, geschweige denn Druck zu erzeugen, kassieren wieder einmal zwei einfache Tore und das war’s - wieder mal eine Bundesligamannschaft aufgebaut, wie schon so oft in dieser Saison.
An diesem Spiel hat unsererseits so gut wie nichts gestimmt, im Gegenteil. Es war nicht zu übersehen: wir sind in jeder Hinsicht die momentan schwächste Mannschaft der Liga (seit zehn Spielen sieglos, mit einer Ausbeute von zwei bzw. drei Punkten und mickrigen sechs Toren), hinten mittlerweile höchst anfällig (nur ein Spiel ohne Gegentor) und vorne harmlos, glücklos, ratlos, unpräzise, technisch schwach, ohne Ideen, nutzlose Standards und zu wenig Biss - und heute konnte man das alles über neunzig Minuten noch einmal in komprimierter Form erleben. Und dann genügt eben ein solide, gut eingestelltes und konzentriert auftretendes Durchschnittsteam wie Augsburg, um uns, ohne große Anstrengung, die Butter vom Brot zu nehmen, Angstgegner hin oder her. Wir hätten wirklich noch eine Stunde spielen können und hätten kein Tor erzielt, eher noch das eine oder andere gefangen, wobei der Gegner ohnehin nicht jedes Abwehrböckchen und haarsträubende Ballverluste vorm eigenen Strafraum bestraft hat.
Gut, wenn Jordan direkt nach der Pause trifft, dann hätte das vielleicht etwas in den Köpfen und in der Folge auch den Füßen auslösen können, doch dazu muss der Ball wenigstens mal aufs Tor gehen - und das ist auch schon das einzige Vielleicht, dass mir einfällt, zu klein ist diese Blüte, um daraus ernsthaft Honig saugen zu wollen. Sicher kann ein Steffen Baumgart nicht zaubern, aber wenn in einem Heimspiel vom Fleck weg so ohne Selbstbewusstsein agiert wird, dann ist er wohl doch nicht in der Lage, die Mannschaft zu erreichen, sie stark zu reden (immerhin gilt er ja als Motivationswunder) und ihr obendrein eine halbwegs funktionierende Taktik an die Hand zu geben, von der Einstellung und auch der Aufstellung mal ganz zu schweigen: ein Mittelfeld mit Khedira, Tousart und Kemlein ist alles andere als offensiv zu nennen und beileibe kein Signal, dass man endlich den Bock umstoßen will.
Wenn’s wenigstens der eigenen Stabilität dienen würde, aber auch das ist ja nicht der Fall. Wir spielen keinen Deut besser als unter Svensson (inkl. der Startelfgarantie für Jordan!) und versuchen nicht einmal Dominanz auszustrahlen, so zündet man das Stadion wohl kaum an, Baumi, das war noch ein tieferer Tiefpunkt als Heidenheim. Zwischenzeitlich agieren wir wie eine verunsicherte Schulhoftruppe, ohne wirkliche Ordnung und System, eher mit Gebolze sowie jeder Menge Stockfehlern, aber auch läuferisch und kämpferisch bleiben wir übersichtlich, selbst ein wirkliches Aufbäumen ist nicht zu bemerken - ich bin beileibe kein Freund großer Holzerei, doch eine einzige gelbe Karte (für einen Stürmer) in so einem wichtigen Spiel sagt auch so einiges aus. Wenn das unser Kampf gegen den Abstieg ist, dann muss man ganz klar feststellen: das reicht nicht - und zwar um beängstigende Längen nicht und das in jeder möglichen Hinsicht.
Spätestens jetzt muss Horst Heldt handeln und irgendwie versuchen, schnellstens einige Verstärkungen an Land zu ziehen, die diesen Namen auch verdienen - auch, wenn das schwer sein dürfte. Denn dieser Kader braucht unübersehbar dringend mehr Qualität und obendrein wenigstens Normalform, das muss Baumgart irgendwie hinkriegen (und sich überdies seine geliebte Viererkette abschminken) und beweisen, dass er doch ein guter Trainer ist und nicht nur eine Ikone oder ein Maskottchen, und zwar schnell, denn obwohl gerade erst eine Halbserie rum ist: irgendwie läuft uns die Zeit davon. Sonst ist das für die Bundesliga einfach nicht genug, dann war der knapp erreichte Klassenerhalt der letzten Saison kein Warnschuss, sondern nur das aufgeschobene Ende unserer Erstligazeit.
Damit kann sicherlich jeder Unioner irgendwo leben, aber diese Dauerkrise ist dann doch ziemlich hausgemacht. Wie wir dermaßen ins Chaos rutschen konnten, eine wunderbare erarbeitete Ausgangbasis verdummen, seit anderthalb Jahren fast nur noch schlingern und immer farbloser und schwächer werden, das Scouting offenbar schon seit langer Zeit fast nur noch böse Fahrkarten schießt und kaum noch was von unseren schon sprichwörtlichen Stärken übrig ist - diesen Fragen muss man sich in unserer Chefetage stellen und gleichzeitig die immer noch vorhandene Selbstzufriedenheit und Bärenruhe abstellen, die guten und einfachen Jahre sind offenbar vorbei.
Denn im Griff hat man derzeit nicht allzuviel, auf dem Spielfeld gleich gar nicht - das ist an diesem Mittwoch erschreckend überdeutlich. Gegen Mainz muss schon ein mittleres Wunder her, aber glücklicherweise gibt es die ja angeblich immer wieder…
14. Januar: Jetzt aber - gegen Augsburg zurück in die Erfolgsspur
Unionfux: Das neue Jahr geht leider so weiter, wie das alte Jahr geendet hat: Wir bleiben weiter sieglos, auch unter dem neuen Cheftrainer. Außerdem machen wir mit einer Spezialität von uns weiter: Einen Gegner, der in der Krise steckt, starkzuspielen, in dieser Saison schon in Gladbach, in Wolfsburg, in Bremen, gegen Bochum und jetzt eben in Heidenheim praktiziert. Obendrein scheinen die so dringend benötigten Neuzugänge in weite Ferne gerückt zu sein, da ruht jedenfalls still der See (wenn man mal von leisen Gerüchten in Sachen Ragnar Ache absieht). Zudem bekräftigen Baumgart und Heldt die Qualität des Kaders (aber was sollen sie auch sagen?) und auch der zum ersten Januar angekündigte Trikotsponsor ist weiterhin ein Fragezeichen. Okay, die Transferphase dauert noch bis Anfang Februar und die Hinrunde ist erst morgen beendet - da kann schon noch was passieren, nicht zuletzt ging ja neulich auch der Trainerwechsel ziemlich flott über die Bühne.
Jetzt kommt der FC Augsburg in die Alte Försterei, gefährlicherweise auch seit vielen Wochen in einer Negativspirale, auswärts noch ohne Dreier und darüberhinaus so etwas wie ein Angstgegner von uns, unser einziger Sieg in der Bundesliga ist fünf Jahre her.
Nichtsdestotrotz ist ein Erfolgserlebnis unsererseits nach beinahe drei Monaten ohne Sieg wichtiger denn je und natürlich auch machbar. Trainer Steffen Baumgart hat bei seinem Amtsantritt angekündigt, die Alte Försterei im positiven Sinne anzuzünden, nicht nur deswegen gehe ich nicht davon aus, dass das Spiel allzu abwartend, zu defensiv angegangen wird. Gut wäre sicherlich mehr Kreativität und Offensivdrang aus dem Mittelfeld, deswegen könnte der wieder genesene Laszlo Benes beginnen, ebenso ist die Startelfrückkehr des stabilen Vogt vorstellbar, auch Khedira dürfte nach seiner Gelbsperre auf die Sechserposition rücken.
Und was passiert vorne? Prtajin ist weiterhin verletzt, also nochmal der glücklose Jordan oder doch eher Andre Ilic? Beginnt wieder Hollerbach oder doch Vertessen? Und wer ersetzt Tom Rothe? Juranovic oder Roussillon? Ein Heimspiel (und dann ja gleich noch eins) ist die beste Gelegenheit, wieder mal den Bock umzustoßen, so hat es jedenfalls in der jüngeren, so schwierigen Vergangenheit funktioniert, mittlerweile befinden wir uns ja schon in der dritten Flaute der letzten anderthalb Jahre. Insofern sind wir ja Kummer gewohnt und die Mannschaft hat schon bewiesen, dass sie sich am eigenen Schopf aus dem Abstiegssumpf herausziehen kann. Besser heute als morgen, genauer gesagt: Besser morgen als Sonntag - also, auf geht's!
11. Januar: Nee, soo wird dit nüscht!
Icke: Oh je, was soll man zu dem 0:2 in Heidenheim sagen? Alles ging schief? Pech gehabt? Falsche Aufstellung? Kein Selbstvertrauen? Es ist wohl ein Mix aus allem zusammen. Aber der Reihe nach. Schwolow stand für Rönnow (Trainingsrückstand) im Tor und machte seine Sache sehr gut. Wie immer, wenn er gefordert ist. Einer der wenigen mit einer guten Leistung bei uns. Benes erwischte es krankheitsmäßig. Khedira war gesperrt. Prtajin angeschlagen. Alles das ist Pech und kann passieren. Bekommt dann ein Spieler (Rothe) nach einer guten halben Stunde eine rote Karte, so ist das auch noch Pech, weil man so etwas kaum gänzlich verhindern kann.
Kein Pech mehr ist, wenn ich nach den Ausfällen von Rönnow und Khedira freiwillig auf eine dritte Stütze im Team verzichte. Kevin Vogt schmorte zu Beginn auf der Bank. Ab der 60. Minute revidierte "Baume" seinen Fehler. Er brachte Vogt und änderte wieder auf die bewährte Dreier-Kette. Das brachte Stabilität. Apropos System, Baume ließ hinten Trimmel, Doekhi, Leite und Rothe auflaufen. Jeder weiß eigentlich, dass Rothe seine Stärken in der Offensive hat. Ihn dann in einem Auswärtsspiel, mit einem neuen System zu bringen, ist auch keine so grandiose Idee. Zumal ja dann auch noch Rönnow, Vogt und Khedira fehlten, die sonst für eine gute Defensive sorgen. Also wenn schon Vierer-Kette, dann mit Trimmel/Vogt/Doekhi/Leite. Das hat im Einklang von System und Mannschaftsaufstellung Baume zu verantworten und hat nichts mit Pech zu tun. Das sich genau Leite in dieser Saison auch spürbar offensiv verbessert hat, ist bekannt. Er kann das.
Im Testspiel gegen Kiel machte Ilic ein sehr engagiertes Spiel. Warum nun wieder Null-Tore-Stürmer Jordan ihm vorgezogen wurde, kann man sachlich kaum begründen. Obwohl Jordan diesmal kein schlechtes Spiel gemacht hat, merkt man Schnelligkeits-Defizite und fehlende Abgeklärtheit trotzdem. Ilic kam dann noch eine halbe Stunde vor Schluss. Und man sah: Er ist in einer guten Verfassung und vor allem kämpferisch engagierter.
Gegen Bochum, Kiel und in Heidenheim geht "unser Elend" weiter. Keine Punkte, schlecht gespielt, kein Selbstvertrauen und keine Kreativität in der Offensive. Ist es da richtig, zu verkünden, wir erlegen uns selbst eine Transfersperre auf? Nein! Ein ganz klares und lautes nein. Wir benötigen Stürmer, die das Tor treffen. Eventuell sogar einen abgezockten Zehner. So einen Typ wie Max Kruse, der auch mal einen überraschenden Pass spielt. Warten wir nach dem Prinzip Hoffnung weiter, kann das auch schief gehen. Das schon im letzten Sommer verkündete Ziel, den Kader in der Breite zu verkleinern, scheint ebenfalls nicht zu funktionieren. Die Baugenehmigung für die Stadion-Erweiterung fehlt nach wie vor und ein Hauptsponsor ist auch nicht zu sehen. Es sind mir schlichtweg zu viele schlechte Nachrichten gleichzeitig! Können wir das bitte ändern? Eisern!
10. Januar: Geh' in Deckung DFB!
Icke: Wer den Präsi Dirk ein wenig kennt, der weiß, wann er so richtig sauer und angefressen ist. Er kann das mitnichten verbergen. Und jetzt … ist er mal so richtig sauer. Der DFB meinte, eine Fehlentscheidung sei mal wieder an der Tagesordnung. In Form des Punkteklaus bei Union. Bochum bekommt das Feuerzeug-Spiel mit drei Punkten gutgeschrieben. Und wie sauer Zingler darüber ist, merkt man an der Formulierung der Presseerklärung, wo Union mitteilte einen Einspruch zu erheben, aber auch an seiner Wortwahl. Sowohl Union als auch Zingler drücken sich in der Regel gemäßigt aus. Dieses Mal war Klartext angesagt. Dirk Zingler: "Viel schlimmer ist es jedoch, wenn jemand versucht, sich aus diesen für keinen Veranstalter zu verhindernden Ereignissen einen Vorteil zu verschaffen, insbesondere dann, wenn auch unbeteiligte Dritte dadurch erheblich benachteiligt werden. Das ist hier der Fall: Der eigentliche unsportliche Skandal hat nach dem Ereignis auf dem Rasen und heute vor Gericht stattgefunden. Wir werden daher alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel ausschöpfen und gegen das heutige Urteil vorgehen. Dieses Urteil schadet dem Fußball enorm, wird das nicht zu akzeptierende Werfen von Gegenständen aber nicht verhindern. Vielmehr setzen wir uns der Gefahr aus, dass in Zukunft nicht die sportlichen Leistungen der Mannschaften entscheiden, wie ein Spiel ausgeht, sondern mögliche Schmähungen, Beleidigungen, Rauch oder eben der Wurf eines Gegenstandes." Noch deutlicher geht es nicht. Ich habe seine Worte natürlich gekürzt. Vorab hatte er auch noch einmal den eigentlichen Anlass kritisiert.
Alle zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel ausnutzen, heißt auch … notfalls ein ordentliches Gericht zu bemühen. Und das ist auch gut und richtig so. Aber warten wir erst einmal den Einspruch ab. Hier hat der DFB ja noch einmal eine Gelegenheit, sich zu korrigieren. Ich habe auch den Eindruck, der DFB hat sich mit der Rechtslage und den Folgen dieses Skandal-Urteils nicht intensiv auseinandergesetzt. Mit diesem Urteil im Rücken, plus einem Torwart mit Schauspiel-Talent, kann sich demnach jeder Verein - egal gegen wen - drei Punkte am grünen Tisch sichern. Er muss nur jemanden finden, der ein Feuerzeug wirft und den eigenen Torwart trifft. Das kann ja nicht sein.
Am Samstag geht es wieder los. Bundesliga in Heidenheim. Wir dürfen gespannt sein, wie Neu-Trainer Baumgart aufstellt. Traut er sich schon seine Viererkette? Oder lässt er noch einmal das vertraute Defensiv-System mit drei Innenverteidigern spielen? Khedira ist gelb gesperrt und Rönnow hat noch einen Trainingsrückstand. Die beiden fallen schon mal aus. Wir dürfen gespannt sein. Eisern.
9. Januar: Äußerst fragwürdige Entscheidung: Drei Punkte für Bochum, keiner für Union
Unionfux: Es ist schwer zu fassen: Das Spiel gegen Bochum wird doch tatsächlich für Bochum gewertet, obwohl doch für jeden ersichtlich ist, dass niemand aus einer Entfernung von mehreren Metern von einem Plastikfeuerzeug so hart getroffen werden kann, dass er nicht in der Lage ist, weiterzuspielen und darüberhinaus von zwei Männern gestützt vom Platz geführt werden muss, inklusive anschließendem Krankenhausbesuch.
Dazu gibt es nun auch genügend bewegte Bilder, die zeigen, dass Drewes von diesem Feuerzeug nur gestreift wurde und sein gesamtes Verhalten danach in vielfacher Hinsicht fragwürdig und unlogisch war.
Meiner Ansicht nach hat Schiedsrichter Petersen die Situation ziemlich elegant und intelligent gelöst, aber der DFB weiß es wieder mal besser und ich glaube nicht, dass eine Berufung daran viel ändern wird.
Dass der Feuerzeugwurf ebenso idiotisch war wie absolut abzulehnen - keine Frage. Aber ganz davon abgesehen, dass das Ereignis eigentlich nicht dem Verein angekreidet werden kann, weil er es ja unmöglich verhindern konnte (und auch zukünftig nicht kann, wie auch?), ist das eine. Dass aber auch noch dieses Schmierentheater des VfL Bochum belohnt wird, das ist dann doch skandalös und ja, irgendwie DFB-like.
Meines Wissens ist damit ein Präzedenzfall geschaffen worden (ich kann mich nicht daran erinnern, dass es sowas in der Bundesliga schon mal gab), der in Zukunft noch für eine Menge Diskussionen sorgen könnte. Bis dahin kann man ohnehin nur hoffen, dass diese Entscheidung letztlich keine wirkliche Auswirkung auf die Abschlusstabelle haben wird - was, wenn diese falschen drei Punkte am Ende über einen Abstieg entscheiden würden?
Keine Frage: unter keinen Umständen dürfen irgendwelche Gegenstände aufs Spielfeld geworfen werden. Wenn nun aber auch offensichtliche Unsportlichkeit dazu kommt (die ja ohnehin mittlerweile einen viel zu großen Raum auf dem Spielfeld einnimmt, in den unterschiedlichsten Formen und Farben), dann wird es natürlich interessant: wird in Zukunft jemand nach irgendeiner Pyro-Show über Atemschwierigkeiten klagen oder jemand nach irgendwelchen Schmährufen psychisch so stark beeinträchtigt sein, dass er nicht mehr weiterspielen kann?
Wie will man nachweisen, dass es nicht so ist? Ganz abgesehen, dass in einer Welt des Nachahmens so einige sich zur Nachahmung aufgerufen fühlen könnten, wenn es so einfach ist, einen Spielausgang zu beeinflussen. Wenn schlussendlich die Vernunft in solchen, zugegeben kniffligen, Entscheidungen keine Rolle mehr spielt, so wie das heute in Frankfurt am Main der Fall war, dann sind die Folgen viel schlimmer als es der eine verlorene Punkt je sein kann.
9. Januar: Passiert noch etwas bei Union?
Icke: Bei den Union-Frauen gibt's eine Meldung über Neuzugänge nach der anderen. Wir berichteten darüber. Insgesamt vier qualitativ hochwertige Neuzugänge wurden im Januar schon verpflichtet. Dazu wichtige Vertragsverlängerungen mit Stützen des Frauen-Teams verkündet.
Nur bei den Männern hapert es. Angeblich gab es vom Verein ein Transfer-Stopp. Mit der Begründung, der neue Trainer soll die Mannschaft erst richtig kennenlernen. Mit Verlaub, wenn dem so wäre, hätte man das schon vorher genauso wissen können. Wahrscheinlich ist das ein Manöver, um stetig wiederkehrende lästige Fragen zu umrunden. Keine Frage, auf der Position des vordersten Mittelstürmers fehlt Union Qualität. Da kann man sich drehen und wenden wie man möchte. Der Fakt bleibt und wird durch Zahlen Woche für Woche gestützt.
Das Kiel-Test-Spiel hat es deutlich gezeigt. Wir hatten uns ja durchaus etliche Chancen herausgearbeitet. Unser einziges Tor entsprang dann aber einer Einzel-Aktion von Vertessen. Hoffen wir also, dass das nur ein Pokerspiel ist und wir uns dann doch noch qualitativ verstärken. Leider herrscht auch bei anderen Themen aktuell Flaute. Ein neuer Hauptsponsor ist nicht in Sicht. Man kann nur hoffen, dass es die Ruhe vor dem Sturm ist. Noch ein halbes Jahr auf Millionen-Einnahmen zu verzichten, dürfte uns nicht gut zu Gesicht stehen. Zumal wir ja etliche Bauvorhaben vor der Brust haben.
Aber auch herrscht Ruhe. Die erforderliche Baugenehmigung für den Umbau und die Erweiterung des Stadions lässt auf sich warten. Was sagt unsere Regierung seit knapp drei Jahren? Wir müssen bei behördlichen Dingen schneller werden. Alles nur Worthülsen! Man erkennt ein Problem, kann es sogar formulieren, nur eine Umsetzung zu Lösungen findet nicht statt. Das Thema Vorschriften und Genehmigungsverfahren bildet da in diesem Sammelsurium an Blockaden keine Ausnahme. Das es aber auch schneller gehen, so sich "Politik" persönlich engagiert, zeigte das Tesla-Vorhaben. Plötzlich kann auch alles ganz schnell gehen, so man sich mit einem Muster-Vorhaben schmücken möchte.
Heute tagt das DFB-Gericht zum Thema Feuerzeug-Wurf beim Bochum-Spiel. Und wir bekommen eins vor die Hörner. Garantiert! Alle sahen und wissen demnach, dass der Torwart der Bochumer - in Zusammenarbeit mit Passlack - ein Schmierentheater zelebrierte. Demnach könnte uns eventuell ein Punktabzug erspart bleiben. Der Fakt aber bleibt … der Wurf eines Unioners. Und der wird uns eine sechsstellige Summe kosten. Man kann nur hoffen, die Summe wird an den Verursacher weitergegeben. Ob er sie wirklich jemals bezahlen kann? Wahrscheinlich nicht. Nach den hunderttausenden Euros, die wir jedes Jahr für Pyrokram leisten, ist es an der Zeit, Strafzahlungen weiterzureichen. Wer den Spaß hat, darf auch dafür haften. Eisern.
5. Januar: Misslungene Generalprobe gegen Kiel
Unionfux: Es ist natürlich immer so eine Sache mit Testspielen: Es wird munter durchgewechselt und manchmal, so wie in diesem Fall geht das Spiel gar über 120 Minuten, was ja durchaus Sinn ergeben kann, denn möglichst viele Spieler sollen ihre Minuten kriegen, sich zeigen können.
Der heutige Gast ist immerhin ein Bundesligist, Holstein Kiel, dazu kommt, dass es das erste Spiel des neuen Uniontrainers Steffen Baumgart ist, der obendrein heute seinen 53. Geburtstag begeht - herzlichen Glückwunsch, Baume! Die Alte Försterei ist, trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt, ziemlich gut besucht, über neuntausend Zuschauer bei einem Freundschaftsspiel sind schon eine Ansage.
Das Spiel selbst - nun ja. Sagen wir mal so: Es bietet wenig Überraschung, im Grunde sieht man das leider gewohnte Bild. Gute Torchancen sind in der ersten Stunde eher Mangelware, die Partie zäh. Eigentlich hat Kiel sogar die besseren Gelegenheiten, so schießt Machino nach neun Minuten mit Schmackes an die Latte und nach zweiundfünfzig Minuten muss Schwolow alles aufbieten, um einen Treffer durch Remberg zu verhindern. Da liegen wir allerdings schon hinten, denn nach 37 Minuten haben die Kieler zu viel Platz in unserem Strafraum und Gigovic hat am Ende keine Mühe, das Führungstor zu machen. Auf unserer Seite gibt es ein paar Fernschüsse, die entweder drüber gehen oder kein Problem für Weiner darstellen. Ansonsten merkt man, dass beinahe jede Gelegenheit zum Flanken genutzt werden soll, nur kommt keine so wirklich an.
In den zweiten sechzig Minuten sieht unser Spiel etwas besser aus, zwischenzeitlich kann man sogar von einem Powerplay sprechen, das liegt sicher auch an der etwas offensiveren Ausrichtung im Mittelfeld mit Benes und Skov. Nach 81 Minuten zwingt Khedira den eingewechselten Keeper Dähne zu einer starken Parade und zwei Minuten später trifft der fleißige Ilic nach starker Balleroberung das leere Tor nicht. Der Ausgleich von Vertessen nach 97 Minuten allerdings ist ein technischer Leckerbissen, so wie der Belgier den Ball mit der Hacke mitnimmt und dann eiskalt im langen Eck versenkt.
Und wir machen weiter, oft angetrieben vom agilen Skov, doch das Tor macht wieder Kiel. Nach starkem Pass von Holtby in die Tiefe schläft unsere Verteidigung, Keeper Klaus kann nicht mehr retten und Arp macht kurz vor Schluss den Siegtreffer für Holstein. Wir drängen zwar noch auf den Ausgleich, aber Dähne hält abermals einen Schuss von Khedira, das war's dann. Beide Seiten nehmen das Spiel schon ziemlich ernst, die Intensität bleibt relativ hoch, aber am Ende ist es unsererseits wieder mal zu unpräzise für mehr, inklusive technischer Fehler bei der Ballverarbeitung, daran wird man dringend weiter arbeiten müssen.
Ich hoffe, wenigstens der Trainer hat einige Erkenntnisse gewinnen können, zur Augenwischerei taugt das Spiel nicht so wirklich. Der Spaß beim Zusehen jedenfalls hielt sich in Grenzen, die offensive Ausbeute ist dünn, erst recht über die lange Spielzeit von zwei Stunden. Auch, wenn man solche Spiele, wie gesagt, nicht zu hoch hängen soll, ein richtiger Mutmacher war das irgendwie nicht. Auch, wenn der Trainer bei seinem Amtsantritt sich eher zurückhaltend in Sachen Neuzugängen geäußert hat, so könnten wir doch die eine oder andere Auffrischung gebrauchen. Aber eins ist auch klar: Weitere Mitläufer brauchen wir nicht. Nun gut, um wenigstens etwas Honig aus der Blüte zu saugen: Im Theater heißt es, dass der misslungenen Generalprobe eine gute Premiere folgt. So gesehen, alles richtig gemacht.
3. Januar: Ein Drittel erfüllt
Icke: Eine von drei wichtigen Dingen wurde erledigt. Aufgaben, die kurzfristig zu lösen sind. Gelöst werden müssen. Einen neuen Trainer hat Union. Es steht aber noch ein neuer Haupt-Sponsor im Raum. Und ein treffsicherer Mittelstürmer sollte im Januar gefunden werden. Ganz unerheblich davon, ob Baumgart es schafft … einen unserer vielen Mittelstürmer zum Toreschießen zu aktivieren. Und auch der Haupt-Sponsor ist nicht unwichtig. Immerhin geht es hier um Millionen-Summen.
Ein paar Informationen hat Baume bei seiner ersten Pressekonferenz schon rausgelassen. So dass Union im Laufe der Saison auf eine Viererkette umsteigen wird. Vielleicht nicht direkt im ersten Spiel, aber wohl doch im Laufe der zweiten Halbserie. Viele denken nun, einer unserer (wirklich) guten Innenverteidiger muss auf die Bank. Das glaube ich nicht. Gerade Leite hat sich in dieser Saison – auch offensiv – stark verbessert. Eine Viererkette mit Doekhi-Vogt-Leite-Rothe oder auch Trimmel-Vogt-Doekhi-Leite ist durchaus vorstellbar. Auch Juranovic könnte den rechten Part einnehmen. Und Querfeld und Roussillon lauern dann auch noch auf ihre Chance. Optionen haben wir hinten ohne Ende. Die Karten werden neu gemischt.
Baumgart sagte, er möchte erst mit allen Spielern sprechen und zum Beispiel Prtajin behalten, aber gegen einen Top-Stürmer im Zentrum wird er sich wohl kaum wehren. Man hat auch den Eindruck bekommen, dass beim Thema Fußball Heldt und Baumgart eine Sprache sprechen. Das ist gut so und war bei Union nicht immer so. Beim HSV ließ Baume oft das 4-3-3 spielen. Ein Offensiv-System. In Köln wiederum experimentierte er ab und an, sein hauptsächliches System war aber das 4-2-Raute. Hinten vier Verteidiger, dazu zwei defensive Mittelfeldspieler und vorn eine Raute. Mit einer "10", einer echten "9" und zwei Außenstürmer. Das letztgenannte System passt wohl am besten zu Union, weil eben die zwei "6er" der Mannschaft noch Stabilität geben können.
Am Sonntag (5.1.) um 13 Uhr bestreitet Union ein erstes Testspiel zu Hause gegen Erstligist Holstein Kiel. Ich wage mal folgende Startformation: Rönnow – Trimmel, Vogt, Doekhi, Leite – Khedira, Kemlein – Benes – Hollerbach, Vertessen – Volland. Sicherlich wird Prtajin als Neuner eingewechselt. Und auch Rothe und Juranovic auf den Außenverteidiger-Positionen. Jeong könnte auf der Zehn eingewechselt werden und Starke und Skov als Außenstürmer. Blieben noch Querfeld, Tousart, Schäfer … die eigentlich warten müssten. Sonst geht eine mannschaftliche Geschlossenheit völlig verloren. Besser noch wären weniger Wechsel, damit sich ein Team findet. Und wie groß unserer Kader wirklich ist, zeigt die Tatsache, dass Spieler wie Jordan, Haberer und Ilic noch gar nicht erwähnt wurden. Was sagt uns das? Heldts nächste wichtige Aufgabe … den Kader kleiner zu gestalten. Ein zu großer Kader bringt immer Unruhe und genau das können wir gar nicht gebrauchen. Das wäre dann – nach Trainer/Haupt-Sponsor/Mittelstürmer … Aufgabe Nr. 4. Ach und da war ja auch noch etwas mit dem Stadion-Ausbau und einer fehlenden Baugenehmigung. Auf diese warten wir jetzt schon seit Jahren! Vielleicht müssen wir genau an dieser Stelle – als Union-Gemeinde – den Druck auf die Politik und somit auf die Genehmigungs-Behörden erhöhen. So langsam reicht es. Und nicht zu vergessen, jedes später begonnene Jahr kostet uns MILLIONEN! Einnahmeverluste und steigende Baukosten sind hier die an erster Stelle preistreibend. Wünschen wir Baume ein gelungenes Debüt und uns selbst … viele erfüllte Aufgaben für 2025! Eisern.
30. Dezember: Endlich: Steffen Baumgart neuer Cheftrainer des 1. FC Union
Unionfux: Nun ist es also tatsächlich Steffen Baumgart geworden, einerseits naheliegend, andererseits angeblich unwahrscheinlich, doch in den letzten vierundzwanzig Stunden pfiffen die Spatzen es immer lauter von den Dächern.
Es ist, als würde jetzt endlich passieren, was scheinbar so gut passen könnte: Der ehemalige Spieler, zweimal "Unioner des Jahres" vor über zwanzig Jahren und seinerzeit - und bis heute ein Liebling der Union-Anhänger, der erklärte Union-Fan (wobei das nicht ganz so viel zu bedeuten hat, dasselbe sagt und sagte er auch über den HSV und den 1. FC Köln, wahrscheinlich auch über Hansa Rostock …), der zeitweise ziemlich erfolgreich in Paderborn, Köln und Hamburg gearbeitet hat, kommt nun also zu uns (zurüc