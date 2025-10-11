 345.274

Union-Berlin-Blog: Entschuldigung angenommen

Im Union Berlin-Blog berichten drei waschechter Berliner Fußball-Fan-Originale über die Eisernen aus Köpenick.

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.
Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.  © Archiv

Die Autoren:

Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs.

Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

11. Oktober: Entschuldigung angenommen

Das deutsche Team zeigte sich zufrieden nach dem Sieg in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg.
Das deutsche Team zeigte sich zufrieden nach dem Sieg in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg.  © Uwe Anspach/dpa

Icke: Deutschland schlug gestern Abend ungefährdet Luxemburg mit 4:0. Das Spiel war schon nach 20 Minuten entschieden. Da stand es bereits 2:0 und Luxemburg hatte einen Spieler weniger.

Die groteske Doppelbestrafung bei Handspielen im Strafraum kam wieder zur Anwendung. Sprich Elfer und Rot. Hier hätte der Schiedsrichter auch Milde zeigen können, denn ob es nun wirklich Absicht war, konnte man nicht zu 100 Prozent erkennen. Sei es drum.

Auch wenn der Gegner "nur" Luxemburg war, konnte man doch die läuferischen Anstrengungen der Spieler sehen. Ebenso ihre Konzentration. Deshalb... "Entschuldigung angenommen".

Kimmich traf doppelt, inklusive dem gerade erwähnten Elfmeter, Raum verwandelte einen Freistoß und der wieder verbesserte Gnabry erzielte das vierte Tor. Nagelsmann änderte einiges. So beorderte er Kimmich wieder als Rechtsverteidiger in die Viererkette. Auf Rüdiger verzichtete er ganz, links spielte Raum und zentral Tah und Schlotterbeck. Dahinter stand Baumann im Tor. Vor der Abwehrreihe agierten mit Pavlovic und Goretzka zwei spielerisch zentrale Mittelfeldspieler. Die Offensive bildeten Adeyemi (rechts), Gnabry (Mitte) und Wirtz (links). Ganz vorn platzierte Nagelsmann Woltemade.

Letzterer ist aktuell wegen Formschwäche und Verletzungen von Füllkrug, Undav und Kleindienst ohne Konkurrenz. Um es vorwegzunehmen, Woltemade überzeugte nicht. Wirtz verteilte die Bälle ganz ordentlich, seine genialen Einzel-Dribblings zeigte er nicht. Rechts harmonierte Adeyemi ganz ordentlich mit Gnabry. Dieser wiederum hat eine ansteigende Formkurve. Auf Andrich verzichtete der Bundestrainer wieder. Die Ernennung von Raum zum Kapitän in Leipzig bekommt ihm anscheinend sehr gut.

Ter Stegen, Musiala und einer der drei aktuell nicht zur Verfügung stehenden Mittelstürmer sollten noch ins Team rücken. Vielleicht auch noch der ebenfalls verletzte Havertz oder der zurzeit formschwache Andrich. Aber bitte OHNE weitere Systemänderungen. Dann werden wir wahrscheinlich nicht Weltmeister, könnten aber mit Wirtz und Musiala an der Spitze - zumindest eine gute Rolle spielen.

Aktuell erscheinen Frankreich und Spanien einfach zu übermächtig, als dass ihnen jemand um den Titel in die Quere kommen könnte.

Schon am Montag (20.45 Uhr) tritt die deutsche Mannschaft in Nordirland an. Die haben die Slowakei gerade mit 2:0 geschlagen. Verdient und mit ihrem unfassbaren Heimrecht. Seit zwei Jahren sind die Nordiren nun schon zu Hause ungeschlagen. Für die Nummer 72 der Weltrangliste ist das eine ganz starke Leistung. Und den Deutschen ist es vorbehalten - genau das zu ändern. Das wäre übrigens der zweite Teil ihrer Entschuldigung an die Deutschen. Und würde uns nah an die WM-Qualifikation heranbringen.

Für Deutschland wurden dann noch Burkhardt, Anton, Baku, Brown und Beier eingewechselt. Der Frankfurter Brown gab sein Debüt und Baku war nach jahrelanger Pause wieder dabei. Beide fügten sich ganz ordentlich ein und zeigten Einsatz und Schnelligkeit. Zu glänzen vermag keiner mehr. Einen sportlichen Positionsstand konnte man bei diesem Gegner sowieso nicht erwarten. Fleiß und Konzentration schon. Und das haben alle erfüllt.

Den Wert dieses "Vorbereitungsspiels" werden wir am Montag Abend sehen. Bestehen die deutschen Kicker in Nordirland und bringen 3 Punkte mit, so soll es als Neuanfang gelten. Aber eben nur dann. Eisern.

9. Oktober: Sieg in Luckenwalde und leise Hoffnungen

Steffen Baumgart (53) hat beim Testspiel gegen Luckenwalde eine solide Vorstellung seiner Mannschaft gesehen.
Steffen Baumgart (53) hat beim Testspiel gegen Luckenwalde eine solide Vorstellung seiner Mannschaft gesehen.  © Arne Dedert/dpa

Unionfux: Der FSV Luckenwalde spielt in der Regionalliga bisher eine ziemlich starke Saison, liegt nach elf Spielen mit neunzehn Punkten immerhin auf Platz sechs. Aus den letzten vier Begegnungen holt man beachtliche zehn Zähler. Kein schlechter Testspielgegner also, den man sich für die Länderspielpause ausgesucht hat.

Gelegenheit für Spieler aus der zweiten Reihe, sich zu zeigen und ein paar Talente aus der U19 reinschnuppern zu lassen, wie zum Beispiel Bogdanov, der noch vor der kurzen Winterpause die ersten Bundesligaminuten sammeln könnte. In der U19 knippst er jedenfalls wie verrückt, zehn Tore in fünf Spielen sind eine Ansage. Und ein Spieler macht sein erstes Spiel für uns, endlich, muss man sagen, denn langsam muss man sich schon fragen, wozu man Stanley Nsoki von der TSG Hoffenheim ausgeliehen hat, wenn er dann doch nicht spielen kann.

Gut zweitausend Zuschauer sind eine ziemlich ansehnliche Kulisse für ein Freundschaftsspiel, dazu am frühen Abend, mitten in der Woche. Am Ende steht ein 3:0 für den logischen Favoriten. Skarke köpft den Bundesligisten nach 13 Minuten nach Köhn-Flanke in Führung. Kurz nach der Pause nutzt Ljubicic einen Abspielfehler des Luckenwalder Keepers zum zweiten Tor (ein Freddy-Rönnow-Gedenktreffer sozusagen). Und schließlich trifft der Nachwuchsspieler Megaptche, gut zehn Minuten vor Schluss.

Kein Hurra-Erfolg, aber auch alles andere als eine Blamage, insgesamt ein relativ munteres Spielchen, das eigentlich genau den erhofften Zweck erfüllt. Bisschen ärgerlich, dass Robert Skov schon nach einer knappen halben Stunde wieder ausgewechselt werden muss. Noch ist unklar, ob als Vorsichtsmaßnahme oder ob wir noch länger auf den leider verletzungsanfälligen Dänen verzichten müssen, dessen Qualitäten wir zweifellos brauchen können. Eins ist klar: Nach den Länderspielen stehen richtungsweisende Spiele an, denn dann wird sich zeigen, ob wir uns in der Abstiegszone festsetzen oder doch wieder den Sprung ins Mittelfeld schaffen können, ob auf uns eine weitere Stresssaison wartet oder es endlich etwas entspannter wird.

Und so richtig weiß wohl im Moment niemand, wie gut die Mannschaft ist, wo ihre Stärken liegen. Zu durchwachsen waren die bisherigen Auftritte, von "holla!" bis "oh je" war alles dabei. Wirklich schwer, da ein einigermaßen verlässliches Muster zu erkennen. Sind wir mitten in einer Entwicklung oder doch eher im Weiterdurchwurschteln? Vor ein paar Tagen hat sich Horst Heldt in einem Interview zum Trainer geäußert und schwang sich da von einer Lobeshymne zur nächsten und schlussfolgerte, dass es gerade keinen besseren Trainer für Union geben kann.

Einerseits muss er das natürlich tun, andererseits hoffe ich inständig, dass da mehr Wahres dran ist als man derzeit wahrnimmt, gleich nach meinem immer größer werdenden Wunsch, unsere alte Heimstärke möge zurückkehren. Die Alte Försterei muss jedem Gegner wieder Angst einflößen, denn hier liegt nun mal die Grundlage des (gerne lockeren) Klassenerhalts. Das kommende Heimspiel gegen Gladbach wäre ein ebenso wichtiger wie schöner Schritt dahin.

6. Oktober: 100 Millionen Investor und die Verkleinerung der neuen Stadionkapazität

Das neue Stadion von Union Berlin soll 34.500 Plätze umfassen.
Das neue Stadion von Union Berlin soll 34.500 Plätze umfassen.  © Soeren Stache/dpa

Icke: Auf den ersten Blick gehören beide Themen nicht zusammen. Auf den zweiten Blick dann schon. Beide aktuell diskutierten Themen betreffen die Zukunft bei Union schon sehr relevant. Und wie so oft, der größte "Lärm" wird von einigen wenigen Leuten in Online-Foren gemacht.

Sucht man das persönliche und gesittete Gespräch, und das habe ich gemacht, so erkennt man sehr schnell, dass das Handeln und die Entscheidungen vom Präsidium und vom Aufsichtsrat (fast) alternativlos sind.

Der Grund-Tenor dabei ist: unter den aktuellen Voraussetzungen und Bedingungen sind beide Entscheidungen so zum Wohle unseres Vereins getroffen worden. Sie nützen uns aktuell und genau das ist entscheidend.

Was ist eigentlich ein Investor genau? Ein Investor gibt einem Verein eine (meistens) größere Summe Geld. Dafür werden dann Bedingungen der Partnerschaft definiert. Der Investor muss natürlich auch Vorteile aus diesem Geschäft erhalten. Markenbildung und Image wären da zu nennen. Der Investor profitiert von der Attraktivität unseres Vereins. In Beliebtheits-Skalen liegt der 1. FC Union auf Platz 7 in Deutschland. Bei den Mitgliederzahlen (über 70.000 Mitglieder) auf Platz 9. Dazu kommen die vielen sympathischen Geschichten rund um den 1. FC Union. Aktionen wie "Bluten für Union", die Stadionbauer-Story, die Erfindung des Weihnachtssingens und viele weitere mehr gingen um die Welt.

Dass wir in unserer jüngeren Vergangenheit auch europäische Fußball-Beteiligungen hatten, schadet übrigens auch nicht. Das macht uns attraktiv für größere Geldgeber. Mit dem 1. FC Union können Investoren ihre Sichtbarkeit und ihre Reichweite steigern. Das Investment von Paramount zeigt das noch einmal exemplarisch. Nun werden einige sagen, nö nö nö … Paramount war ja ein richtiger Sponsor. Dazu darf man anmerken: Jeder Sponsor ist (auch) ein Investor. Wichtig sind für den Empfänger der Investor-Leistungen die Bedingungen des Deals. Ob das nun Sponsoren- oder Investor-Leistungen sind, ist dabei (fast) zweitrangig.

Und beim Aushandeln von Vertragsleistungen darf man unserem alten Fuchs Dirk Zingler ruhig einmal eine Portion Vertrauen mitgeben. Er ist einer der besten Führer eines Fußball-Vereins und das nicht nur in Deutschland. Andere Vereine wären froh, ihn an ihrer Spitze zu haben. Letztendlich darf festgestellt werden, einen Investor zu haben ist prinzipiell eine positive Sache. Wichtig sind die Bedingungen dahinter. Und wenn das "Investment" bessere Konditionen als eine Bank bietet, dann umso mehr.

Das zweite Thema ist die Verkleinerung des "neuen" Stadions durch mehr Sitzplätze. Natürlich müssen wir nicht darüber diskutieren, welche miese Rolle hier wieder einmal die Stadt Berlin abgibt. Große Klappe haben, indem man sich für Olympia bewerben möchte und dafür bereit ist, Millionenbeträge zu investieren, aber für die eigene Infrastruktur der Stadt und sein fußballerisches Aushängeschild - den 1. FC Union - nichts auf die Reihe zu bekommen. Man kann nur mitleidig lächeln, ob dieser Absurdität.

Für uns allerdings bleibt keine Zeit mehr - mit der Stadt Berlin - weiter und weiter zu diskutieren. Wir müssen und wollen bauen. Endlich! Weitere Verzögerungen kosten uns immer mehr Geld. Und genau deshalb ist es wichtig, die beste Lösung für den 1. FC Union zu finden. Und die haben wohl Zingler und Co. gefunden.

Der Bauplan bleibt. Das Stadion wird genauso gebaut, wie es geplant war, nur mit dem Unterschied, dass man mehr Sitzplätze als vorher installiert. Dadurch wird die Kapazität kleiner. Für einen Sitzplatz müssen zwei Stehplätze geopfert werden. Das neue Stadion wird dann eine Kapazität von 34.500 (statt 40.500) Zuschauern haben. 18.800 Stehplätze stünden 15.700 Sitzplätzen gegenüber. Ich persönlich finde das Verhältnis optimal. Wir stehen damit in Deutschland immer noch in der Spitzengruppe, was die Stehplatzkapazität betrifft.

Warum wir diese Lösung überhaupt neugestalten müssen? Die Berliner Regierung ist (schon nach acht Jahren Palaver darüber) zu der Erkenntnis gekommen, die Infrastruktur Berlins gäbe das nicht her. Der Vorschlag von Union - auf eigene Kosten (!) - einen Busshuttle einzurichten wurde ebenfalls negativ beschieden. Und so eine Landesregierung will Olympia ausrichten? Lächerlich!

Dass ich von Anfang an unsere 8000 Sitzplätze (bei der 40.000er Variante) für zu wenig hielt, ist meine ganz persönliche Sicht. Das aber die Berliner Provinz-Politik hier keine Lösungen mit dem 1. FC Union entwickeln kann oder will, ist grob unsportlich und zeigt mehr als deutlich, die Qualität dieser Regierung. Wir aber haben unsere Interessen - die des 1. FC Union - zu vertreten und nur diese! Deshalb ist diese Lösung, die wir nun vorschlugen, die beste Lösung für uns.

Natürlich besteht die Option, Steh- und Sitzplätze zu einem späteren Zeitpunkt zu verändern. So der Senat von Berlin wenigstens seinen fundamentalsten Aufgaben bereit ist nachzukommen. Eisern!

5. Oktober: Verloren, aber nicht geklatscht - business as usual in Leverkusen

Steffen Baumgart fasst sich an den Kopf, rechts steht Torwart Rönnow.
Steffen Baumgart fasst sich an den Kopf, rechts steht Torwart Rönnow.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Unionfux: Das Gute zuerst: Wir haben nur einen Punkt verloren, denn von einem Auswärtserfolg sind wir in Leverkusen weit entfernt. Gut ist auch, dass es letztlich keine Klatsche wird und der gegnerische Schlussmann sogar mehr zu tun hat als Rönnow. Bei Schüssen von Jeong, Köhn und Khedira muss Flekken schon zeigen, dass er was kann.

Ansonsten machen wir es dem Gegner aber viel zu leicht: Das erste Tor fällt nach einer guten halben Stunde nach einem katastrophalen Fehlpass von Leite im Mittelfeld, der einen Bayerkonter eröffnet. Der wiederum trifft auf unsere unsortierte Abwehr, Aleix Garcia auf Vazquez, der zurück auf den ungedeckten Poku - mit Glück hält Rönnow den Schuss zwar noch fast, aber das ist heute irgendwie nicht auf seiner Seite. Denn beim zweiten Gegentor, kurz nach der Pause, übersieht unser Däne den nachsetzenden Kofane, spielt ihm den Ball beinahe direkt in den Fuß und dann ist es für den Leverkusener Stürmer ein allzu Leichtes, Rönnow zu umspielen und sein erstes Bundesligator zu erzielen. Ein geschenkter Treffer, ein kapitaler Bock, doch kein wirklicher Vorwurf an Freddy, der uns oft genug den Arsch gerettet hat - selbst bei einem Spieler seiner Konstanz kann sowas mal passieren, zumal bei unserem allzu beliebten Hintenrumgepasse.

Und ab da ist das Spiel im Großen und Ganzen durch, jetzt kann die Bayertruppe relativ unbelastet aufspielen und entwickelt dadurch zwischenzeitlich massiven Druck: In der Folge rettet uns knapp das Abseits und der rechte Pfosten und auch Rönnow kann sich nochmal gegen den völlig freien Tillman aus dreizehn Metern auszeichnen. Zum Glück zieht der Gegner das Powerplay nicht durch, um uns aus dem Stadion zu schießen - selbst Jonas Hofmann nimmt ein Geschenk in der Nachspielzeit nicht an, immerhin. Mehr ist für uns diesmal nicht drin, wir sind offensiv einfach zu ungenau, unser Passspiel und die Ballannahmen wiederholt fehlerhaft und damit unproblematisch zu verteidigen, so schießt man keine zwei und schon gar keine drei Tore.

Kurz gesagt: Beim Kontrahenten läuft das Bällchen, bei uns läuft wenig zusammen - und so verlieren wir lockerleicht bei Bayer Leverkusen, das sich nicht mal sonderlich anstrengen muss, und wir sind unterm Strich noch froh, dass es bei einer so übersichtlichen Niederlage bleibt. Sicher, Leverkusen ist nicht so ganz unsere Kragenweite, aber mit unserer heutigen Leistung holt man gegen kaum einen Bundesligisten was. Das ist sicher nicht vollkommen schlecht, was wir da auf den Platz bringen, aber mehr als ein bisschen Mitgespiele ist es am Ende dann doch nicht, die Unterlegenheit beinahe die gesamte Zeit unübersehbar, hier und da fast schon schmerzhaft.

Unterm Strich ist diese Auswärtspleite jetzt zwar kein wirklicher Beinbruch, aus meiner Sicht im Grunde wesentlich weniger frustrierend als beispielsweise unser letztes Heimspiel (auch wenn das ein schwacher Trost ist). Doch wir sollten zweifellos dringend an unserer Ballsicherheit und Präzision arbeiten, die ja schon seit längerer Zeit unübersehbar ein Problem darstellen, denn mit dieser Fehlerquote machen wir uns das Leben unnötig schwer und es dem Gegner viel zu einfach - das kann und muss man abstellen oder zumindest wesentlich verbessern. Zudem fehlen mir etwas die klaren Mechanismen und Laufwege, gerade zwischen Spielern, die ja teilweise schon jahrelang zusammen spielen - auch da ist, heute wieder klar zu sehen, ordentlich Potential nach oben. Darüber hinaus könnten einige Akteure sich langsam mal fragen, ob es ihr Anspruch sein sollte, regelmäßig lediglich Dienst nach Vorschrift abzuliefern: unauffällig, brav und uninspiriert, mit wenig Einfluss auf unser Spiel, da aber kaum vorhanden - ich nenne bewusst keine Namen, man muss einfach nur mal nachdenken, wann der eine oder andere Spieler zuletzt herausragen konnte, gerne auch saisonübergreifend.

Nichtsdestotrotz ist das eins dieser Auswärtsspiele, das man möglichst schnell abhaken und sich lieber aufs nächste Heimspiel konzentrieren sollte. Gegen Mönchengladbach auf den Punkt da zu sein, das ist jetzt viel wichtiger als einem Zähler in Leverkusen nachzutrauern, der ohnehin mehr abverlangt hätte, als wir heute in der Lage sind, zu zeigen. Und jetzt ist erstmal Länderspielpause - hatten wir nicht gerade eine?

2. Oktober: Wir haben keine Chance, nutzen wir sie!

Am kommenden Samstag kickt der 1.FC Union Berlin gegen Bayer 04 Leverkusen.
Am kommenden Samstag kickt der 1.FC Union Berlin gegen Bayer 04 Leverkusen.  © Soeren Stache/dpa

Icke: Was für eine Sensation? Der 1.FC Union hat ein ganz normales Samstag-Nachmittag-Spiel. Der Pfiff wird in Leverkusen um 15.30 Uhr zu hören sein. Beim letzten Spiel in der Chemie-Stadt schafften wir ein beachtliches Unentschieden (0:0). Darüber wären wohl alle Unioner – wieder – froh. Schwer genug wird es. Die Gesamtbilanz (6 Niederlagen, 5 Unentschieden, 1 Sieg) ist absolut ausbaufähig. Die Leverkusener mit ihrem neuen Trainer Kasper Hjulmand sind im Aufwind. Der Däne machte bislang nicht nur eine gute Figur, sondern wirkte auch noch symphytisch und engagiert.

Vor Schick müssen wir keine Angst haben, der hat sich für mehrere Wochen verletzt abgemeldet. Jetzt rächt es sich, dass sie Boniface nach Bremen verliehen haben. Das hat sowieso noch nie jemand so richtig verstanden. Als einzig verbleibenden Mittelstürmer haben sie jetzt noch den 5-Millionen Neuzugang Kofane. Der ist ganze 19 Jahre alt. Da auch noch Tella und Terrier verletzt sind, stellt sich die Offensive bei ihnen fast von allein auf. Allerdings und immer noch hochdotiert. Tillmann (32 Mio. Marktwert), Ben Seghir (28 Mio.) und Maza (12 Mio.) können hinter Kofane oder anstatt ihm … eingesetzt werden. Auch Talent Poku könnte (wie gegen Eindhoven) wieder eine Chance bekommen.

Seinen Einstand feierte der neue Trainer am 3.Spieltag mit einem 3:1 gegen die Frankfurter Eintracht. Hjulmand setzt im Mittelfeld auf Andrich als Konstante. Zuletzt assistiert vom spielbegabten Garcia. Auf der linken Außenbahn bleibt Grimaldo (auf seine Freistöße müssen wir achten, er ist der beste Schütze in der Bundesliga!) eine feste Größe. Für rechts hat man schnell noch den routinierten Vazquez eingekauft. 34 Jahre alt ist er und ehemaliger spanischer Nationalspieler. Vazquez wurde nach überzeugenden Leistungen sofortiger Stammspieler. Diesen Mut wünsch(t)e ich mir aktuell auch bei uns!

Und auch in der Defensive brennt bei Leverkusen nichts an. Sie haben wieder enorme Qualität neu dazu geholt. Tapsoba (35 Mio.), Bade (25 Mio.) und Quansah (20 Mio.) scheinen aktuell erste Wahl zu sein. Aber auch Belocian (15 Mio.) rechnet sich Chancen aus. Ebenso wie das 18-jährige Super-Talent Tape in der Innenverteidigung (der aber auch rechts eingesetzt wird). Ihn holte man von Paris SG. Da Tape, Bade und Belocian alle französisch sprechen, wird man das wohl in der Leverkusener Abwehr des Öfteren hören. Und um die Sache "hinten" rund zu machen, investierte man auch gleich noch in zwei neue Torhüter. Der 32-jährige Flekken war ihnen stolze 11 Millionen wert und (für) dahinter holte man auch noch den Nagelsmann-Kandidaten Blaswich. 2 Millionen war ihnen eine Top-Nr. 2 wert, die immerhin im nächsten Frühjahr stolze 35 Jahre alt wird.

Mittwoch Abend mussten die Chemiker noch gegen Eindhoven ran und kamen über ein 1:1 aber nicht hinaus. Einen großen Einfluss dürfte das ... auf unser Spiel nicht haben. Die Leverkusener haben immer noch genug Spielraum - neues (und gutes) Personal zu bringen. Andrich fehlte zum Beispiel, weil er noch nicht wieder völlig fit war. Er hat aber keine ernsthafte Verletzung und wird wohl gegen uns wieder dabei sein. Auch im zentralen Mittelfeld sieht man die Stärke von Leverkusen. Da fehlen der 40-Millionen-Mann Palacios (verletzt) und Andrich im Mittelfeld. Dann spielt eben der neuerdings zur argentinischen Nationalmannschaft gehörende Fernandez neben Spaniens` Nationalspieler Garcia. 198,15 (!) Millionen Euro hat Leverkusen insgesamt im Sommer investiert. Mit den Wirtz-Millionen nahm man 229,5 Millionen ein. Das schon allein zeigt den Unterschied beider Clubs exemplarisch auf. Mal schauen, wie viele Jahre man diese grotesken Unterschiede in Deutschland noch einfach so hinnimmt. Bei den Werks- und Milliardärs-Clubs, die alle NUR mit einer Ausnahme-Genehmigung spielen, werden negative Jahresabschlüsse einfach mal durch die Konzerne (Bayer, VW, Hopp, der Brause-Mist) am Saisonende ausgeglichen. Das heißt aber auch, ihre Steuerzahlungen werden dadurch gemindert und letztendlich zahlt das der Steuerzahler bzw. die Deutschen insgesamt. Noch mehr Unfairness geht kaum!

Aber nun … haben wir das Leverkusen-Spiel vor der Brust. Mit einem scheinbar übermächtigen Gegner. Nur genau gegen die „Großen“ sahen wir in der Saison gut aus. Und haben gepunktet. Wahrscheinlich macht es Sinn, unserer Mannschaft die Tore (mit deren Entstehung) aus dem Frankfurt-Spiel in einer Endlos-Schleife zu zelebrieren. Ich glaube schon, wenn wir mit dieser Einstellung wieder reingehen, sind wir mitnichten chancenlos. Eisern.

30. September: Wie gewinnt man ein Fußballspiel?

Gegen den Hamburger SV hatte Union Berlin zu oft das Nachsehen.
Gegen den Hamburger SV hatte Union Berlin zu oft das Nachsehen.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Jedenfalls nicht so, dachte man am Sonntagabend in der Alten Försterei. Nach unserem Überraschungssieg in Frankfurt hofften viele, das könnte sowas wie ein Durchbruch sein, das würde der Mannschaft einen Schub verleihen, jetzt fangen wohl an, Mechanismen zu greifen - aber nichts dergleichen.

Eine durchgängig schwache, ratlose, kraftlose Partie unsererseits, von unserem Supersturm war nichts zu sehen, das Geschenk in Form eines Elfmeters wird vielmehr zum Sinnbild für das dann Folgende: Ilic schießt ohne Überzeugung, Kraft oder Präzision, klar, mit Glück geht der rein, aber nicht mal das hatten wir an diesem Tag - wobei: letztlich war der Punkt schon etwas glücklich, denn der Aufsteiger war uns in fast allen Belangen überlegen, in punkto Ballsicherheit, Laufwege sowie Raumaufteilung und hatte die besseren Chancen, jedoch keine Effektivität.

So konnte man ja am Ende erleichtert konstatieren: na, ein Punkt wenigstens, ist doch gar nicht so übel, nach fünf Spieltagen sieben Punkte, darauf kann man doch aufbauen … Ja, sicher, kann man. Nichtsdestotrotz hätte es mich schon interessiert, was Interimstrainer Sebastian Bönig den Spielern in der Pause so mitgegeben hat: Macht mal genauso trantütig weiter wie in der ersten Hälfte, Jungs, dann wird uns der Gott des Zufalls schon gnädig sein? Denn darauf hoffte man, zumindest auf den Rängen, auf den Zufall, einen ausrutschenden Verteidiger, einen zufällig unwiderstehlichen Standard, einen abgefälschten Schuss - denn ein Plan ist weiterhin nicht so recht zu erkennen.

Ich könnte nur sehr schwer und weitschweifig erklären, wie Union derzeit spielt. Ist tapfer und engagiert sowas wie ne Taktik? Oder ist das Motto: Wenn man keinen Plan A hat, braucht man auch keinen Plan B? Warum konnten wir nicht auf das Spiel des HSV reagieren, weder vor noch nach der Pause? Damit Steffen Baumgart nicht miterleben muss, wie der Lieblingsverein seiner Kindheit verliert (sorry, der musste sein…)?

Eins zieht sich aber doch wie ein roter Faden durch: wenn man sich die bisherigen fünf Spiele so anschaut, dann kann man sagen: wir sind jedesmal spielerisch dem Gegner nicht gewachsen - und zwar mit Abstand. Gegen Dortmund ist das ja durchaus zu erwarten, vielleicht auch gegen Stuttgart und Frankfurt, aber zu Hause gegen Hoffenheim und gegen den Aufsteiger HSV? Gegen wen wollen wir eigentlich auf Augenhöhe agieren (vom Traum, mal einen Kontrahenten zu dominieren, habe ich schon lange Abschied genommen, das klappt nicht mal gegen Gütersloh)?

Gut, wir mögen und können keinen Ballbesitz, schon klar. Soweit hat das ja bisher auch ganz gut funktioniert. Doch nur gegen den VfB und die Eintracht ist so etwas wie eine Kontertaktik aufgegangen (auch, weil beide Gegner lausig verteidigt haben), gegen die Hamburger gab es hingegen nicht einen schnellen Konter. Und warum muss unser gesamtes Mittelfeld jedesmal so nachdrücklich bestätigen, dass es bestenfalls defensive Qualitäten aufweist? Fleißig, ja, aber es fehlt einem langsam die Phantasie, wie Haberer oder Schäfer, auch nicht erst seit gestern dabei, offensiv mal ne Aktion abliefern, auf die die gegnerische Abwehr keine ganz einfache Antwort findet, doch offenbar fühlen sie sich dafür kaum verantwortlich, die Vorlagen sollte sich der Sturm schon selbst hinzaubern.

Auch, dass wir kaum je einen Freistoß in unmittelbarer Strafraumnähe kriegen, ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass unsere Spieler kaum gefoult werden müssen, um in höchster Not was zu unterbinden, dafür sorgt nämlich schon ein Fehlpass oder eine missglückte Ballannahme. Umso unbegreiflicher das Verleihen eines Benes, zumindest ohne dann für Ersatz zu sorgen, auch im Hinblick darauf, dass bei uns zum wiederholten Male nur ein Spieler auf dem Platz stand, der Standards kann, ein Fakt, der uns noch ausrechenbarer macht als ohnehin schon. Wozu jemanden holen, der ein Spiel lesen kann und vielleicht auch die Fähigkeit hat, die eine oder andere Idee zu haben und die dann auch umzusetzen? Man kann ja auch einen Jeong für gar nicht mal so kleines Geld weiterverpflichten und dann kaum spielen lassen, oder?

Tut mir leid, wenn aus mir gerade die leise Verzweiflung spricht, aber ich hatte am Sonntag genug Zeit, ganze 105 Minuten, um nachzudenken, warum wir so agieren, wie wir agieren. Ich weiß, dass wir keine spielende, sondern mehr kämpfende Mannschaft haben, aus verschiedenen Gründen, wobei die vielbeschworene Tradition meines Erachtens nicht unbedingt dazuzählen sollte: "Wir sind hier eben bei Union, da wurde noch nie…" Stimmt, die spielerisch hochwertigeren Spielzeiten kann ich auch noch aus dem Kopf aufzählen, weil die doch relativ selten waren. Trotzdem muss es ja nicht unbedingt so bleiben.

Dass es kein Verbot dahingehend gibt, haben wir ja zu Zeiten eines Kruse und sogar noch danach gesehen. Denn ein bisschen sollte man schon noch Fußball spielen und nicht nur ackern, nur lange Bälle in die Spitze sind ein bisschen wenig, wenn man sich nicht zitternd von Saison zu Saison gurken will, denn das geht ja irgendwann bekanntlich schief. Doch wenn man realistisch ist, dann kommt man nicht umhin zu bemerken: wir haben derzeit kaum die Spieler dazu und den Trainer gleich gar nicht.

Wie sollte sich also was ändern? Heißt es also: durchhalten bis zur Winterpause und dann hoffen, dass man vielleicht ein seit langem offensichtliches Defizit irgendwie mit ein oder zwei klugen Verpflichtungen zu beheben versucht? Ja, klingt unwahrscheinlich, aber die Hoffnung reißt ja bekanntlich als Letztes die Hufe hoch.

29. September: Ein Punkt ist ein Punkt ist ein Punkt

Im Spiel von Union Berlin gegen den Hamburger SV ging es teils ruppig zu.
Im Spiel von Union Berlin gegen den Hamburger SV ging es teils ruppig zu.  © Soeren Stache/dpa

Icke: Die wohl einzige positive Attitüde des gestrigen Spiels gegen den HSV: Das Spiel endete 0:0 und hatte durchaus das Potential, ein gutes Spiel zu werden, wenn da nicht zu viele Hemmnisse gewesen wären.

In der Kurzzusammenfassung haben uns die Hamburger den Schneid abgekauft. Allerdings, und auch das gehört zur Wahrheit, durch enorm viele Fouls. In der Statistik werden 17 zu 17 Fouls auf jeder Seite gezählt. Bitte … das entspricht aber niemals der Realität. Hier irrt die Statistik beziehungsweise viele norddeutsche Fouls wurden einfach nicht gezählt.

Beim Spielaufbau wunderte 'man' sich ebenso. Die Hamburger kopierten unser Spiel in Frankfurt. Simpel und erfolgreich. Dabei vergaßen sie nicht, Ilic über 100 Minuten eine Manndeckung im Mittelfeld zu verpassen. Sie hatten verinnerlicht, wer dort die Mehrzahl unserer Tore vorbereitete.

Warum aber wir (wenigstens phasenweise) kein hohes Pressing spielten? Das wiederum ist Trainersache und ging gehörig schief. Eben weil die Hamburger daraus 2/3 Ballbesitz generierten. Wenn man daraus zumindest einige gefährliche Konter ansetzen kann, wäre das in Ordnung. Passierte aber auch nicht. Eben weil die Norddeutschen Ilic im Mittelfeld auf den Füßen standen. Das war klug und hat funktioniert.

Die Hamburger hatten mehr torgefährliche Aktionen und mehr Torschüsse (16 zu 11) als wir. Und trotzdem hätte das Spiel schon in der 9. Minute eine andere Wende nehmen können. Philippe, den wir auch haben wollten, räumte Leite ungeschickt im eigenen Strafraum ab und wir erhielten einen Elfmeter. Was aber Ilic daraus macht ist furchtbar. Völlig unplatziert und auch nicht sonderlich scharf geschossen. Unsere jahrelange Problematik, keine Elfer zu können – geht also weiter. Das besagter Philippe nicht zu uns kam, darüber bin ich im Nachhinein sogar froh. Selten habe ich einen Spieler gesehen, der so ungeschickt und teilweise bewusst nicklig foult.

Einige Ultras von Union (inklusive dem Vor-Sänger) hatten sich verspätet. Sie gerieten in eine Polizei-Kontrolle, die nicht wirklich zufällig stattfand. Als "Dankeschön“"an die über 70.000 Mitglieder des 1. FC Union brannten diese dann mehrmals ein Feuerwerk ab. Schön anzuschauen, aber sehr teuer und auch gefährlich. Das zeigt der Fall des 9-Jährigen aus Rostock geradezu augenscheinlich. Der Junge erlitt schwere Verletzungen bei einer dortigen Pyro-Show. Und die kommende Geldstrafe über mehrere zehntausend Euro? Kein Problem, Dirk Zingler öffnet das Union-Portemonnaie und die Mitglieder und Sponsoren des Vereins zahlen gern für die Ultras.

Augenscheinlich und nicht zum ersten Mal, dass wir immer und immer wieder Probleme haben das Spiel zu gestalten. So wir nicht wie in Frankfurt kontern können. Was dann immer wieder und selbst in Heimspielen – Haberer auf der "8" zu suchen hat, darüber sollte man sich Gedanken machen. Hier und auf dieser Position in der ellenlangen Sommer-Transfer-Phase nicht nachgebessert zu haben, rächt sich jetzt, wo es um Punkte geht.

Den absoluten Vogel der kollektiven Inkompetenz schoss aber am Sonntag (da kam es an die Öffentlichkeit) der Berliner Senat ab. Nach acht Jahren Palaver und Kenntnis der Pläne des 1. FC Union, sein Stadion noch einmal zu erweitern, schaffte man es nun zu der Erkenntnis, dass die Köpenicker Infrastruktur das nicht schaffe.

Ja lieber Berliner Senat, um das Problem zu lösen, muss man es nicht nur erkennen, sondern auch die nötigen Entscheidungen treffen. Diese wiederum kosten Geld. Dafür aber acht Jahre zu benötigen, erzeugt nur noch kollektives Kopfschütteln. Man kann verrückt werden, wenn man sieht, welche Koryphäen uns gerade regieren. Eisern.

26. September: Digitus impudicus und die Leichtigkeit gegen den HSV

Steffen Baumgart zeigte am Spielfeldrand den Mittelfinger.
Steffen Baumgart zeigte am Spielfeldrand den Mittelfinger.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Steffen Baumgart wird, wie allgemein bekannt, am Sonntagabend beim Heimspiel gegen den HSV nicht an der Seitenlinie stehen, er wurde nach seiner Roten Karte für ein Spiel gesperrt plus 15000 Euro Geldstrafe. Dass die Karte etwas überzogen war, ist die eine Sache. Die andere ist, dass der Trainer im Nachklapp des Elfmeters zum Anschluss der Eintracht, bei dem es zum Glück auch blieb, den berühmten Mittelfinger, der ja schon in der römischen Antike populär war und dort als digitus impudicus (unverschämter Finger) bekannt war, gezeigt hat - leicht sichtbar nicht gegen jemanden konkret, sondern mehr für sich, wohl um zu zeigen, was er von den gemeinsamen Bemühungen von Jonathan Burkardt, Schiedsrichter Jablonski und dem VAR hält.

Aber die Kameras fangen nun mal alles ein und so ist der überraschende Sieg in Frankfurt begleitet von kritischen bis moralisierenden Tönen, dass es eine Art hat. Besonders mein Freund Jannis K., beim Kicker unter anderem für uns zuständig, schreibt extra einen Kommentar, in dem er die Strafe für den (Zitat) "Mittelfinger-Eklat" als viel zu milde ausgefallen beklagt. Zuallererst kann ich über die viel zitierte Vorbildfunktion nur heftig den Kopf schütteln, weil der Profifußball keine echte Vorbildfunktion mehr hat - wenn er sie denn je hatte. Dazu ist das ganze Geschäft doch viel zu entrückt, zu verlogen und zu selbstverliebt, vom finanziellen Teil mal vollkommen abgesehen - ich erspare uns jetzt mal das Aufzählen verschiedenster Beispiele. Außerdem: welches Kind, welcher Jugendliche wird wohl nun dadurch verroht werden? Zumal in den Fußballstadien ganz andere Unmutsäußerungen zu sehen und zu hören sind, auch auf dem Platz, frag mal nach beim hoch sympathischen deutschen Nationalspieler Antonio R., da ist vom Tauhid-Finger bis Kopf-ab-Geste alles dabei. Ohnehin liest man von Jannis K. selten allzu Wohlwollendes über unseren Verein, natürlich sollte ein Journalist ohne Fanbrille schreiben, aber bitte doch auch nicht über einen Fußballklub, den er, als zugezogener Ruhrpottler, kaum zu kennen scheint und zudem offenbar auch wenig leiden kann. Ich halte es für eine ziemliche Heuchelei, aus einer mittlerweile Allerweltsgeste so einen Skandal basteln zu wollen (Baumgart hätte „eine Grenze überschritten“) und härtere Strafen zu fordern, nachdem der Verband diesmal beinahe salomonisch geurteilt hatte - das Glück hatten wir ja nicht immer.

Man kann sich in vielfacher Hinsicht über emotionale Trainer unterhalten, die natürlich schneller mal im Fokus stehen - bei einem Jürgen Klopp beispielsweise wurde das oft als authentisch gefeiert - und der hatte sich ein paarmal nicht so wirklich im Griff. Mir ist jemand wie Urs Fischer auch lieber (und selbst der sah mal eine Rote Karte nach einem knapp verlorenen Pokalspiel in Stuttgart!) als so ein Rumpelstilz wie Baumgart, sowieso frage ich mich, für wenn das ganze Rumgepfeife und Rumgestikuliere sein soll, aber sei’s drum. Dient wahrscheinlich dem Stressabbau, so wie die T-Shirts bei Minusgraden, Kaffeestäbchen oder Schiebermützen, die ja gottlob der Vergangenheit angehören. Beim FC Kölle war's noch Kult, bei uns sind's überschrittene Grenzen. Ich finde es allerdings ebenso ehrlich wie reflektiert, wenn Baumgart keine Besserung gelobt, gut, wenn der Mann mit dreiundfünfzig weiß, wie er ist. Vielleicht kann man in diesem Alter noch was lernen, sich ändern in der Regel nicht. Unvorstellbar allerdings, wenn er den doppelten Mittelfinger gezeigt hätte, dann hätte zumindest der kommende Bundesligaspieltag abgesagt werden müssen, er lebenslang gesperrt und alle Unionfans hätten für ein Jahr bindend zwei Vaterunser vor dem Anpfiff aufsagen müssen oder sich alternativ wenigstens einen Mittelfinger entfernen lassen. Das würde dann auch der Klosterschüler K. bestimmt angemessen finden, wobei man erwähnen sollte, dass er auch nur eine Stimme im ziemlich albernen Chor der Entrüstung ist - wir leben eben im Zeitalter des Hysteriozän.

So, zurück zum Fußball: natürlich sprechen jetzt alle von unserem Wundersturm, aber, bei aller Freude darüber, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer bzw. Bundesligaherbst. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger gilt’s, auch mal mit mehr als fünfundzwanzig Prozent Ballbesitz klarzukommen und wahrscheinlich werden die Hamburger nicht ganz so nachlässig verteidigen wie die Eintracht, Burke, Ansah und Ilic werden mit weniger Platz auskommen müssen und gerade Burke seine Geschwindigkeitsvorteile wahrscheinlich nicht ganz so ausspielen können wie zuletzt.

Präzision und Ideen werden gefragt sein, ohne sich auskontern zu lassen und nicht zuletzt ist da der Druck, doch der Favorit zu sein, drei Punkte sind da eigentlich Pflicht. In der Vergangenheit hatten wir ja durchaus häufiger ein Problem mit den sogenannten Kleinen (zu denen der große HSV zurzeit fraglos auch gehört), jetzt wird sich zeigen, ob die Mannschaft wirklich Schritte nach vorn machen will und ob sie auch mal weniger als drei Gegentore kassieren kann. Zaghaftigkeit wäre jedenfalls der falsche Weg. Vielleicht muss ja Andrej Ilic noch mehr seiner zuletzt gezeigten Spielmacherqualitäten herauskramen, unterstützt von Haberer und/oder Kemlein. Denn gewinnen wir am Sonntag, gar souverän, dann könnte sich in der Folge sowas wie eine Leichtigkeit einstellen, die uns ja in weiten Teilen seit längerem abgeht. Und weil ja irgendwo ein Anfang gemacht werden muss, wird er gleich hier gemacht: Wir gewinnen!

24. September: Das Heimspiel gegen den HSV wird richtungsweisend

Steffen Baumgart wird das Spiel gegen seinen HSV nur von der Tribüne aus verfolgen können.
Steffen Baumgart wird das Spiel gegen seinen HSV nur von der Tribüne aus verfolgen können.  © Arne Dedert/dpa

Icke: Die Spielplanansetzer beim DFB bereiten uns aktuell wenig Freude. Nachdem wir in Frankfurt sonntags ranmussten, wird es an diesem Wochenende noch verrückter. Der ungeliebte Sonntag bleibt, aber die Anstoßzeit wurde auf 19.30 Uhr festgesetzt. Da merkt man glatt, wer diese Spiele ansetzt. Hart arbeitende Menschen jedenfalls nicht. Sonst könnte man auf die Idee kommen, darüber nachzudenken, wann die Hamburger Fans (bei dieser Anstoßzeit) zu Hause sein werden. Viele werden das gar nicht hinbekommen, jedenfalls nicht die – die am Montag früh um 6 Uhr aufstehen müssen.

Warum ist das HSV-Spiel für Union so wichtig? Zum einen haben wir uns mit den drei Punkten in Frankfurt überhaupt erst selbst den Weg dafür geebnet, aus der gefährlichen Abstiegszone herauszukommen. Mit 6 Punkten aus 4 Spielen sind wir jetzt auf Tabellenplatz 10. Holen wir die drei Punkte gegen den HSV, so können wir uns auch einmal einen Ausrutscher – zum Beispiel im darauffolgenden Spiel in Leverkusen – "gönnen". Ansonsten hätten wir den Druck das danach kommende Heimspiel gegen Gladbach gewinnen zu müssen. Das relaxte Mittelfeld gefällt allen Unionern aber besser.

Unsere Alt-Herren-Riege – bestehend aus einem halben Dutzend langjähriger Unioner – traute am vergangenen Wochenende kaum noch ihren Augen. Da spielte Union plötzlich richtigen Fußball in Frankfurt. Balleroberungen mittels Vor-Checking funktionierten und Pässe in die Tiefe kamen an. Und die Bälle wurden dann überraschenderweise auch noch versenkt. Was war anders als sonst?

Anders war, dass erstmals Leite wieder in die Innenverteidigung rückte. Er stabilisierte sichtlich unseren Deckungsverbund. Am dritten Spieltag traute sich Baumgart erstmalig (gegen Hoffenheim) in dieser noch frühen Saison, drei Spitzen (Burke-Ilic-Ansah) aufzustellen. Da ging dann noch einiges schief. Lassen wir es aber mal als "einspielen" durchgehen. Kein vernünftiger Mensch rechnete damit, dass wir bei den Hessen wieder mit drei Stürmern agieren. Aber Baumgart machte es und wurde belohnt. Jeder der drei Angreifer konnte seine ganz speziellen Stärken ausspielen. Burke seine enorme Schnelligkeit und seine wiedererlangte Kaltschnäuzigkeit. Ansah seine technischen Fähigkeiten bei der Ballbehandlung und dessen Eroberung. Aber auch sein Blick für das Spielgeschehen. Und Ilic überraschte völlig. War er eigentlich als vorderste Spitze und Center vorgesehen, so bereitete er drei unserer Tore vor. Und das mustergültig. Nicht auszudenken, wenn die „drei“ den Schwung und die Energie in das HSV-Spiel mitnehmen können.

Das alles wird ohne Baume an der Seitenlinie stattfinden. Es sollte ihn ärgern, gegen seinen Ex-Club nicht auf der Bank sitzen zu dürfen. Mit Ruhm hat er sich in der Gesamt-Betrachtung der Situation nicht bekleckert. Natürlich darf das in dem Hexenkessel in Frankfurt passieren. Und keiner will den Trainer verbiegen. Er soll "ruhig" so bleiben wie er ist. Nur wäre ein kleiner Schuss Diplomatie in den Äußerungen danach wohl intelligenter gewesen. Dabei denke ich vor allem an seine Vorbildwirkung für Fußball spielende Kids. Keiner will Sätze von ihnen hören, wie "der Baumgart macht das doch auch".

Beim HSV grummelt es ein wenig. Kattenbach wurde aus disziplinarischen Gründen in die 2.Mannschaft versetzt. Das Schicksal teilt er jetzt mit unserem Ex-Spieler Öztunali. Auch für die Hamburger ist das Spiel enorm wichtig. Sie konnten bisher vier Punkte sammeln, stehen damit aber auf Platz 15. Noch eine Niederlage für sie, würde ein weiteres abrutschen auf die direkten Abstiegsplätze bedeuten. Noch funktionieren die Hamburger nicht als Team. Ihre zum Teil interessanten Neuzugänge (Poulsen, Torunarigha, Philippe, Remberg) wurden noch nicht so integriert, dass sie ihre Stärken voll einbringen konnten.

In diesem Spiel sind wir aber der entscheidende Faktor. Bringen wir 100% und nehmen den hessischen Schwung mit, so sollte uns nicht bange sein. Eisern.

22. September: Supersturm schlägt Frankfurt

Der 1. FC Union Berlin gewann vier zu drei gegen Eintracht Frankfurt.
Der 1. FC Union Berlin gewann vier zu drei gegen Eintracht Frankfurt.  © Arne Dedert/dpa

Unionfux: Da fahren wir nach Frankfurt zur Eintracht, die unter der Woche Galatasaray 5:1 aus dem Stadion gefegt haben und zudem seit über einem halben Jahr zu Hause ungeschlagen sind, abermals stellt Baumgart mutige drei Angreifer mit Ansah, Ilic und Burke in die Anfangsformation und genau diese drei Jungs schießen uns zum Sieg, mit vier blitzsauberen Toren - und trotzdem ist es bis zum Schluss ein böses Zittern.

Wie Ilyas Ansah das erste Tor nach knapp zehn Minuten macht, das hat schon Qualität - wir erobern den Ball am gegnerischen Strafraum durch konsequentes Pressing, verlieren ihn schnell wieder, doch Frankfurts Koch spielt ihn Ansah in die Füße, der dreht sich einmal um die eigene Achse und haut dann den Ball mit Präzision und Wucht aus gut zwanzig Metern unhaltbar in die linke lange Ecke und den wollte er auch genau da hin haben. Kann man nicht besser machen, da kommt Entschlossenheit und Schusstechnik zusammen - und nicht das erste Mal.

Das zweite Tor fällt nach einem Einwurf der Eintracht, den Trimmel rausköpft und Ansah verlängert, Ilic ist dann umringt von drei Frankfurtern, aber wie er den Ball zum durchsprintenden Burke durchsteckt, das hat schon Klasse und unser schneller Schotte rennt mühelos dem Frankfurter Verteidiger weg und netzt cool ein, vom Einwurf Frankfurt bis zum Tor in nur fünfzehn Sekunden. Leider gelingt es uns nicht, die Zwei-Tore-Führung mit in die Pause zu nehmen, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte schießt Brown, von Burke nur halbherzig begleitet, von der Strafraumgrenze, eigentlich kein Problem für den gewohnt starken Rönnow, aber Uzun fälscht den Schuss unhaltbar ab - wird etwa wieder ein Gegentor vor der Pause zum Knackpunkt? Doch die Befürchtung, dass die Eintracht wie die Feuerwehr aus der Kabine kommt, bewahrheitet sich erstaunlicherweise nicht, im Gegenteil: der gegnerische Keeper muss nach wenigen Minuten Kopf und Kragen riskieren und weit rauskommen, um gegen Burke nicht noch so ein Tor zu kassieren. Dann vertändelt Collins einen einfachen Ball, den Ansah aufnimmt, hinfällt, sich trotzdem technisch stark gegen zwei Gegner durchsetzt und nach rechts auf Ilic passt, der erst blickig ein Abseits vermeidet und dann sofort butterweich auf Burke flankt, der herangeflogen kommt und wuchtig gegen Brown und die Laufrichtung von Kaua Santos einköpft.

Doch es kommt noch besser: Trimmel haut den Ball raus, Burke auf Ilic, Ilic chipt phantastisch zurück auf Burke und der nimmt den Ball perfekt mit und lupft auch noch über den Torwart - eine Augenweide, die man, offen gesagt, dem technisch eher limitierten Stürmer kaum zugetraut hat. Dreimal Ilic auf Burke und einmal Ansah: vier Treffer nach sechsundfünfzig Minuten und die Eintracht ist sichtlich angeknockt, braucht etwa zwanzig Minuten, um sich wieder zu fangen. Dass das gelingt, liegt vielleicht auch daran, dass wir kaum noch am Spiel teilnehmen, andererseits ist auch klar, dass wir den stattlichen Vorsprung mit konsequenter Verteidigung (in der Diogo Leite mitmischt, als wäre er nie weggewesen) in drei Punkte umwandeln wollen und kein wirkliches Risiko mehr gehen, denn kriegt eine ballsichere Truppe wie die Eintracht zu viel Platz, nutzt sie ihn für gewöhnlich auch, wie sie einige Tage vorher eindrucksvoll bewiesen hat, insofern ist das zweifellos nachzuvollziehen. Dann rettet Rönnow gegen Doan und gegen Koch, aber ist schließlich machtlos, als Skarke nach achtzig Minuten etwas zu kurz abwehrt und Uzun völlig frei einschießen kann - besonders bitter, da Burke kurz zuvor nach Vorlage von Haberer sein viertes Tor machen kann, aber diesmal Kaua Santos aufpasst und den Tunnel verhindert.

Spätestens jetzt fangen die Frankfurter an, zu drücken wie verrückt und nur kurze Zeit später ringt Querfeld im besten griechisch-römischen Stil den eingewechselten Burkardt im Strafraum zu Boden, fraglos hebt der frühere Mainzer sehr theatralisch ab, doch den Strafstoß kann man geben, findet auch Schiedsrichter Jablonski nach Ansicht der Bilder, der etwas seltsamerweise eigentlich einen guten Blick auf die Situation hat, aber dann doch den VAR braucht. Burkardt selbst zimmert den Elfer humorlos rein und jetzt beginnt das große Fürchten: natürlich würde man sich über einen Punkt in Frankfurt freuen - aber doch nicht nach so einer klaren Führung, da würde sich ein Unentschieden nun mal letztlich wie eine Niederlage anfühlen. Obendrauf gibt es muskulöse zehn Minuten Nachspielzeit - die Trainer Steffen Baumgart nach einer etwas überzogenen roten Karte nicht mehr an der Seitenlinie miterlebt, doch glücklicher- wie gerechterweise gelingt es Frankfurt nicht mehr, den Ausgleich zu machen, aufopferungsvoll hauen sich unsere Jungs in jeden Ball und wären wir vor dem gegnerischen Tor etwas abgeklärter, machen wir eher das fünfte als Frankfurt das vierte Tor, gleichwohl ist es bei einer Mannschaft mit so hoher individueller Klasse immer möglich, dass da noch ein Treffer gelingt, zumal, wenn sie fast jeden zweiten Ball bekommen - doch diesmal eben nicht, auch, weil wir in der Luft nahezu unbezwingbar sind und jede Flanke klären können.

Wir holen drei ebenso wichtige wie eigentlich unerwartete Punkte in Frankfurt, mit einer geschlossenen, wieder gewohnt lauffreudigen (125:119 km) und kämpferischen Mannschaftsleistung - aber wenn einer drei Tore macht wie Oliver Burke (mit einer glatten 1 in der Kicker-Elf des Tages) und einer drei herausragende Vorlagen dazu beisteuert wie Andrej Ilic (für mich eigentlich der Spieler des Spiels, ich glaube, der hätte auch gern solche Vorlagen, wie er sie liefert), so ist das schon was Besonderes, dann kann man schon mal beim hochgelobten ChampionsLeague-Teilnehmer gewinnen, trotz sehr überschaubarer zweiundzwanzig Prozent Ballbesitz und, es muss gesagt werden, einer lausigen Passquote von achtundfünfzig Prozent (zum Vergleich: Frankfurt achtundachtzig). Soll heißen: es ist noch Luft nach oben.

Doch erstmal freuen wir uns, dass wir zurück im Mittelfeld der Tabelle sind (und das mit den meisten Gegentreffern der Liga!), die Jungs sich für ihre Leistung belohnen konnten (unendlich wichtig für die Psyche!!) und über unseren Supersturm. Und: die letzte Mannschaft, die die Eintracht zu Hause schlagen konnte, waren natürlich wir.