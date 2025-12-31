 368.959

Union-Berlin-Blog: Transfer-Theater - die Bühne geht auf

Im Union Berlin-Blog berichten drei waschechter Berliner Fußball-Fan-Originale über die Eisernen aus Köpenick.

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.
Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld.  © Archiv

Die Autoren:

Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs.

Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

27. Dezember: Transfer-Theater - die Bühne geht auf

Neben Diogo Leite (26, 2.v.r.) hat auch Danilho Doekhi (27, 2.v.l.) das Interesse geweckt.
Neben Diogo Leite (26, 2.v.r.) hat auch Danilho Doekhi (27, 2.v.l.) das Interesse geweckt.  © Andreas Gora/dpa

Icke: Wenn Leeds sich wirklich um Doekhi bemüht, dann haben wir wohl keine Chance mehr. Der deutsche Leeds-Trainer Farke möchte in der Winterpause auf eine Dreierkette umstellen. Nach dem 19.Spieltag stehen die Engländer auf Platz 16 der 1.Liga und sind akut abstiegsgefährdet. Natürlich macht das dann Sinn, so eine Umstellung sofort zu unternehmen. Das stärkt wahrscheinlich auch deren Abwehr. Und was gibt’s da Besseres, als den torgefährlichsten Innenverteidiger in Europa zu holen. Unser Vorteil dabei, mit dem Wissen, sie wollen und brauchen ihn unbedingt, können wir wohl noch ein paar Taler zusätzlich generieren. Schaffen wir es, noch 6 Millionen für ihn zu erhalten, dann wäre das ein großer Erfolg. Sprich 1 Million pro Monat Vertragslaufzeit.

Gleiches gilt wohl für Leite, für den die Liste der Interessenten immer länger wird. Angeblich soll es für ihn ja schon Angebote um die 6 Millionen Euro geben. Schwer zu glauben, aber hoffen wollen wir es einmal. Sein Nachfolger stände mit Uduokhai schon fest. Eventuell gelingt uns dabei sogar noch ein kleines Transferplus.

Bis zum 3.Februar läuft die Winter-Transfer-Phase. Eigentlich ein Unding, weil zu dieser Zeit die Punktspiele schon wieder laufen. Augenblicklich sieht es also für unsere Abwehr alles andere als gut aus. Ein dezentes Chaos droht hier. Das blockiert auch unser zentrales Mittelfeld. Einen weiteren Abgang wird es hier dann auch nicht geben, weil wir eventuell Kral für die Innenverteidigung brauchen, so Leite und Doekhi gehen. Was ich mir allerdings immer noch nicht vorstellen kann.

Im Sturm hält sich beharrlich das Maina-Gerücht. Das ich diesen Transfer für völlig schwachsinnig halte, sagte ich schon. Wir brauchen als Team keine DREI Sprinter, die allesamt fußballerisch begrenzt sind. Illic zu Glasgow oder Burnley ist genauso verrückt. Es sei denn, wir haben eine neue Stürmer-Idee. Auch das Gerücht hält sich hartnäckig. Dennis aus der Türkei für das rein defensive Mittelfeld macht ebenso wenig Sinn, sprich überhaupt keinen. Es sei denn, Baumgart plant Doekhi durch Khedira zu ersetzen. Früher hat Khedira auch öfter Innenverteidiger gespielt. Dann würde die 6 frei werden und die Verpflichtung würde an Gehalt gewinnen. Allerdings ist das eine wilde These, das gebe ich zu.

Warum mit Traore und Lazaro immer und immer wieder rechte Verteidiger bzw. Spieler für die rechte Außenbahn als Gerücht auftauchen, wird mir für immer ein Rätsel bleiben. Mit Trimmel, Juranovic und Skov haben wir drei Nationalspieler für diese Position im Kader. Das wäre völliger Irrsinn. Jeremiah St. Juste ist bei Sporting B völlig in der Versenkung verschwunden. Er wäre allerhöchstens eine preiswerte Ergänzung für die Innenverteidigung. Immerhin hat er längere Zeit nicht höherklassig gespielt. Sportings Plan, für ihn auch noch einmal richtig abzukassieren, schlug fehl. Warten wir es ab, was wirklich passiert. Die guten Leistungen von Leite, vor allem aber Doekhi … sind uns jetzt hinderlich. Allen Unionern und Sympathisanten ein gesundes neues Jahr! Eisern!

27. Dezember: Kerzengerade, erfolgreich und Eisern - Heinz Werner

Union Berlin feiert den 90. Geburtstag von Vereinslegende Heinz Werner.
Union Berlin feiert den 90. Geburtstag von Vereinslegende Heinz Werner.  © Jan Woitas/dpa

Icke: Heinz Werner - die erste Trainer-Legende vom 1. FC Union wird am 27. Dezember 90 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch! Eine Weisheit vom alten Trainerfuchs blieb bis heute erhalten. 1977 - ein Jahr, in dem ich schon Union-Fan war, ordnete er ein Trainingslager im Frauenwald am Rennsteig (Thüringen) an. Das Gebiet gehört zu Ilmenau.

Dort soll er den legendären Satz geprägt haben: "Wenn Ihr schon nicht so gut Fußball spielen könnt wie die anderen, dann müsst Ihr wenigstens besser laufen können." Und nach der Devise trainierte er schon damals Union. Hat es geholfen? Ja! Zumindest in der Saison.

Gleich beide Spiele gewann der 1. FC Union gegen den übermächtigen Stasi-Verein mit 1:0. Und wir hielten die Klasse. Für Union war das eine gute Saison. Eine Legende besagt außerdem, der Mielke-Stürmer Riediger suchte noch Stunden nach dem Abpfiff seinen Fußball-Schuh. Potti Matthies hatte diesen Volley in der Saison beim Derby weggekickt. Die gelbe Karte dafür lächelnd gern in Kauf genommen. Werner soll es mit einem süffisanten Lächeln betrachtet haben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand, der diese zwei Derbys erlebt hat, heute kein Union-Fan ist. Das ist fast ausgeschlossen.

Die Aussage von Heinz Werner könnte auch aktuell aus dieser Saison 2025 stammen. Es hat sich nichts geändert. Nur die Klasse - wir spielen jetzt Bundesliga, statt DDR-Oberliga. Und Gott sei Dank - den Stasi-Verein gibt's nur noch in Miniatur-Ausführung. Die Helden und Führungsspieler hießen damals Matthies, Sigusch und Bohla. Die drei waren einfach überragend. Im besagten Trainingslager ließ Werner den Union-Kader in Magath'scher Manier rotieren. Überlieferungen besagen, die Empathie-Werte der Spieler zum Trainer Werner sanken auf Minuswerte.

Der alte Fuchs wusste sich aber zu helfen. Er lud einfach die Spielerfrauen mit in das Trainingslager ein. Und Schwups hatten sich alle wieder lieb. Werner war nicht nur ein harter Hund, er hatte auch Einfühlungsvermögen. Dazu konnte er nie von Union loslassen. Er ist heute noch bei Mitgliederversammlungen (als Ehrenmitglied) und Veranstaltungen dabei. Und Werner legte sich auch schon mal ganz gern mit den Genossen an. Was passt da besser zusammen als Werner und Union.

Heinz Werner war ein Tausendsassa. Er spielte bei Lok Stendal selbst Fußball. Auch später bei Traktor und Motor Schwerin. Dann begann seine Trainer-Karriere mit den Stationen: Schwerin, KKW Greifswald, DFV, Hansa Rostock, 1. FC Union, Stahl Brandenburg, FC Karl-Marx-Stadt, MSV Duisburg, FC Matsunichi (China), Elektronic Guangzon (China), FSV Zwickau. Zwischendurch und auch parallel arbeitete er zudem für den DFB.

Und vergessen wir bitte auch nicht, welche Start-Bedingungen Heinz hatte. Er wurde 1935 geboren und überlebte den Zweiten Weltkrieg. Bei Kriegsende war er zehn Jahre alt. Er überstand die Nazis und den Kommunismus, erlebte auch, was es heißt Hunger zu haben. Und die fußballerischen Bedingungen hatten mit denen von heute Null gemein. Er ist im dritten (politischen) System angekommen. Musste auch erst einmal schaffen! Coole Typen haben wir in unseren Reihen. Einer davon war er. Immer "Kerzengerade, erfolgreich und Eisern"!

23. Dezember: Eine Wundertüte namens Union

Union Berlins András Schäfer (26) nach seinem Siegtreffer gegen den 1. FC Köln.
Union Berlins András Schäfer (26) nach seinem Siegtreffer gegen den 1. FC Köln.  © Marius Becker/dpa

Unionfux: Sieht man das beinahe unwiderstehliche goldene Tor von Schäfer in Köln, welches mehr ist als nur zwei wertvolle zusätzliche Punkte, denn es hat stark versöhnende Kräfte, da es ein paar fragwürdige Auftritte der jüngsten Vergangenheit mit einem Schlag (fast) vergessen macht und sowieso ein perfekter Schlusspunkt des Jahres ist - dann fragt man: warum denn nicht öfter, lieber Andras?

Dein Tor sieht mehr nach Können denn nach Zufall aus - das könnte, nein, das muss einfach häufiger passieren. Ebenso ist man erleichtert, weil wir offenbar Punkte in der Nachspielzeit nicht nur wegschmeißen, sondern auch einfahren können. Die Zwanzig-Punkte-Marke ist erstmal geknackt, das ist ja nicht nur für die Psyche ziemlich hilfreich.

Und man blickt für drei Wochen einigermaßen entspannt auf die Tabelle, wir führen den Rest vom Schützenfest mit relativ überzeugenden einundzwanzig Punkten an und das mit selten wirklich überzeugendem Fußball - was soll man jetzt dazu sagen? Die Sorgenfalten nach dem Spiel in Wolfsburg sind schwuppdiwupp geglättet, die Unkenrufe vorerst verstummt, statt drohendem Abstiegskampf stehen wir auf Platz acht - wer will sich im Moment ernsthaft beschweren?

Gleichwohl drängt sich die Frage auf: einfach nur Schwein gehabt oder letztlich aufgegangener Plan? Reicht der Hinweis darauf, dass Erfolg automatisch recht gibt? Sind kritische Nachfragen jetzt überflüssig, ja, gar ein bisschen unverschämt? Fußball ist nun mal ein Ergebnissport. Und ist der Sieg in Köln denn unverdient?

Natürlich nicht, denn wir sind in Müngersdorf unterm Strich die Mannschaft mit den wesentlich besseren Chancen und eben der einen entscheidenden Aktion besser und wenn wir auch nur gut zehn Minuten dominieren, vom erzwungenen Platzverweis durch den tollen Pass von Skarke auf Burcu, bis hin zur unzureichend abgewehrten Ecke von Juranovic - und was unser Ungar dann daraus macht (im Übrigen alles Einwechsler!) - das reicht schlussendlich, da ziehen wir dieses zugegeben knappe und selten ansehnliche Spiel auf unsere Seite und müssen glücklicherweise nicht irgendwelchen nicht gegebenen Handelfern hinterherhadern. Obendrauf spielt alles mehr oder minder für uns - und fertig ist das Weihnachtswundertütchen.

Aber haben wir in der bisherigen Saison unterm Strich denn nicht ohnehin mehr Punkte unglücklich verloren denn gewonnen? Obwohl so einige Spieler nach wie vor ihre Möglichkeiten eher verfehlen als erreichen (allein Jeong, Köhn, Rothe - alles immerhin Millioneneinkäufe, die nur sporadisch überzeugen konnten) und insgesamt kaum jemand einigermaßen konstant ist? Wie gut sind wir denn nun?

Selten fiel es so schwer, darauf eine einigermaßen befriedigende Antwort zu finden, erst recht nicht, ernsthaft zu prophezeien, wie die Ausbeute aus den restlichen neunzehn Spielen wohl aussehen kann. Zum Klassenerhalt wird es aller Voraussicht nach reichen, wie souverän, das wird schon entscheidend vom Wintertransferfenster abhängen: gehen Leite und/oder Doekhi, kann man sie einigermaßen adäquat ersetzen? Die Gerüchte um Ilic häufen sich auch: Celtic Glasgow und der FC Burnley sollen ernsthaft interessiert sein.

Gelingt es, die chancenlosen Spieler, wie etwa Ljubicic, zu verleihen oder zu verkaufen? Kommt tatsächlich ein funktionierender Achter/Zehner, technisch und taktisch stark - oder will man den gar nicht, weil der ja nur stören würde? Will sagen: schließen wir die eine oder andere Baustelle, ohne neue zu schaffen, ist etwas mehr Ausgewogenheit möglich, könnten positive Überraschungen auf uns warten.

Es ist eben so einiges drin in dieser Wundertüte namens Union. Wie die ziemlich unerwarteten sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen, die uns eine überaus angenehme Lockerheit verschaffen, zumindest vorerst. Und Lockerheit war ja in den letzten zweieinhalb Jahren eher selten (zum Vergleich: letztes Jahr hatten wir sechzehn Punkte nach fünfzehn Spieltagen, vorletztes Jahr sogar nur zehn!), also nehmen wir das doch mit und genießen es ein wenig - schöne eiserne Weihnachten!

21. Dezember: Fröhliche Weihnachten an der Alten Försterei - Dank Schäfer

Matchwinner Andras Schäfer (26, M) lässt sich feiern.
Matchwinner Andras Schäfer (26, M) lässt sich feiern.  © Marius Becker/dpa

Icke: Was für ein Strich! Schäfers Siegtor mittels satten Direktschusses aus ca. 16 Meter sorgte für den 1:0 Sieg des 1.FC Union in Köln in der 91.Minute. Die Sportsbar "Paris Rom Erkner" – wo wir das Spiel sahen – explodierte regelrecht. Das hatten die neuen Betreiber wohl so auch nie gesehen. Oldie-Tische verwandelten sich binnen Sekunden in Party-Meilen. Und Schäfer musste das machen. Eben weil eine Reaktion auf die haarstäubenden Fehler von Schiedsrichter Dingert (plus dem VAR) notwendig war.

Jetzt gibt es nicht nur zum Weihnachtssingen am 23.12.2025 eine fröhliche Weihnacht An der Alten Försterei, sondern um das ganze Fest, inklusive dem Jahreswechsel.

Die erste Halbzeit war zum Vergessen. Wieder einmal spielte Not gegen Elend Fußball. Das war defensiv sicher, aber nicht schön. (Fast) wie immer änderte sich das in der 2.Halbzeit. Nein das Gekicke wurde nur eine Mü besser, aber dafür spannender. Neben Schäfers Tor hatten wir eigentlich nur eine einzige richtige Chance im ganzen Spiel. Das war Querfelds Pfosten-Kopfball in der 66. Minute. Aber auch die Kölner brachten kaum etwas zu Stande.

Union gewann das Spiel schlussendlich, weil sie in den letzten 20 Minuten noch einmal "nachlegen" konnten. Wir verstärkten unsere Bemühungen das Spiel noch zu gewinnen. Köln brachte zwar El Mala, konnte den neuen Super-Star aber nicht in Szene setzen. Eben auch weil wir das wussten und aufpassten.

Und dann kam die 82.Minute. Van den Berg hielt einen Ball (bei einem Konter von uns) mit der Hand auf. Da braucht man nicht diskutieren, das ist überall auf der Welt rot. Der eingewechselte Burcu wäre durch gewesen. Der Junge brachte übrigens mehr Schwung in unser Spiel, spielte klar besser als Jeong.

In der 85.Minute wäre unsere Führung fällig gewesen. Nur Schiedsrichter Dingert und der VAR werteten das Handspiel von Kaminski nicht als Handspiel. Bei gleichen Szenen wird zu 99% gepfiffen. Ein wirklicher Anfängerfehler von Dingert. Aber es wurde noch grotesker. Drei Minuten später verlegte Schiedsrichter Dingert ein weiteres klar erkennbares Martel-Handspiel vom Oberarm zur Schulter. Jeder kann sich die Szene anschauen. Das ist ein Witz, falsch und gelogen. Warum machen der Schiedsrichter und der Video-Schiedsrichter solche eklatanten Fehler? Wir wollen mal nicht hoffen, dass (nicht zum ersten Mal) offensichtlicher Betrug dahintersteckt.

Und genau deshalb war Schäfers Tor in der Nachspielzeit sooo wichtig. Wir haben jetzt 21 Punkte und noch zwei offene Spieltag der ersten Halbserie. Stehen auf Platz 8 und führen das Mittelfeld der Bundesliga an. Wenn wir ehrlich sind, haben wir das dem Team in der Form gar nicht zugetraut. Nein wir spinnen jetzt nicht und denken an Europa. Wir möchten ein geruhsames Weihnachten haben. Und den Klassenerhalt sichern. Das wäre dann Saison Nr.7 – in der wir Nonstop erste Bundesliga spielen und drinbleiben. Frohe Weihnachte allen und ein kräftiges Eisern Union!

19. Dezember: Nochmal alles raushauen: Jahresabschluss in Köln

Unions Leopold Querfeld (21, M) will mit einem positiven Ergebnis in die kurze Winterpause.
Unions Leopold Querfeld (21, M) will mit einem positiven Ergebnis in die kurze Winterpause.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: So, letztes Spiel in diesem Jahr und so ein bisschen entscheidet wohl der letzte Eindruck, wie man dieses Jahr bewertet: gewinnen wir in Köln, so stehen wir mit ordentlichen einundzwanzig Punkten da, hätten mehr als die Hälfte der berühmten Vierzig, mögliche zehn Punkte auf den Relegationsplatz, überwintern (soweit man drei Wochen so nennen kann, eine richtige Winterpause ist was anderes) zudem auf Platz acht (macht zumindest optisch was her) – beste Voraussetzungen für einen erneuten, ungefährdeten Klassenerhalt.

Bei einem Unentschieden oder gar einer Niederlage stehen wir nicht ganz so vorteilhaft, aber immer noch passabel da, aber klar ist dann auch, dass wir weiter keine Konstanz aufweisen, nicht umsonst haben wir nicht zweimal hintereinander gewinnen können in dieser Spielzeit und die Euphorie nach dem Heimsieg gegen RB wäre auch wieder verflogen.

Aljoscha Kemlein (l), Leopold Querfeld und Danilho Doekhi (1. FC Union Berlin) Zudem werden wir wissen, ob unser treffsicherer Sturm wieder nur ein Strohfeuer war oder ob das Potenzial der Angreifer sich, zumindest einigermaßen, dauerhaft ausschöpfen lässt. Mit anderen Worten: ein weiteres Spiel von hoher Bedeutung und ja, wieder mal richtungsweisend. Obwohl das RheinEnergie-Stadion (ein weiterer wunderschöner Name) als ziemlicher Hexenkessel gilt, sind die aufgestiegenen Kölner nicht so wirklich heimstark, lediglich zwei Heimsiege stehen bisher zu Buche: gegen Freiburg am zweiten und gegen den HSV am neunten Spieltag. Nichtsdestotrotz dürften wir den Kölnern das Spiel weitgehend überlassen und uns aufs Umschaltspiel verlegen, möglich wären also durchaus Ilic, Ansah und Burke in der Anfangsformation.

Verzichten müssen wir weiterhin auf Skov und auf den gelbgesperrten Haberer, könnte also sein, dass Trimmel wieder in die Startelf rutscht, schon allein wegen der Flanken und der Standards, so richtig konnte ja sonst noch kein weiterer Spieler seine Befähigung in dieser Sache nachweisen und mit dem durchaus veranlagten, jedoch ständig angeschlagenen Juranovic ist höchstens von der Bank zu rechnen. Wäre mal ganz gut, wenn da noch der eine oder andere sich dahingehend was draufschaffen könnte, immerhin sind die Standards ja ein wichtiger Teil der offensiven Mittel.

Schon verwunderlich, dass das den Verantwortlichen offenbar bisher so durchgerutscht ist, vielleicht könnte man das bei kommenden Verpflichtungen berücksichtigen. Ach ja, könnte durchaus sein, dass unsere Abwehrreihe Doekhi, Querfeld und Leite das letzte Mal zusammenspielt, andererseits: ist der Abgang von Leite und/oder Doekhi nicht schon x-mal als todsicher angekündigt worden?

Darüber hinaus findet das nächste Heimspiel ja schon am 10. Januar statt, da ist das Transferfenster immerhin noch drei Wochen geöffnet. Also abwarten. Wie auch immer: einfach den Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen, am Samstag von Anfang an mit breiter Brust auftreten und nochmal die Konzentration bündeln, dann kann das Jahresende einigermaßen entspannt werden und der Blick auf die Tabelle durchaus spaßig: auf geht's, holen wir uns drei Punkte vom Rhein!

15. Dezember: Taz und Cigerci zu schwach für Union?

Tolcay Ciğerci (30) hat schon 57 Profispiele im zentralen Mittelfeld absolviert.
Tolcay Ciğerci (30) hat schon 57 Profispiele im zentralen Mittelfeld absolviert.  © Robert Michael/dpa

Icke: Seit Wochen gibt es Gerüchte, das Ex-Unioner Taz von der dritten (Verl) in die zweite Liga (Bielefeld) wechseln möchte. Und seit mehr als 1 ½ Jahren schießt er Tore am Fließband, inklusive vieler Vorlagen. Beispiel gefällig? In besagtem Zeitraum der letzten 1 ½ Jahre hat er 59 (!) Scorer gesammelt. 25 Pflichtspiel-Tore und 34 Vorbereitungen. Mit seinen 26 Jahren ist er auch noch im besten Fußballalter. Und er hat eine Union-Historie.

Ähnliche Scorer-Werte erreichte der 30-jährige Cottbus Routinier Cigerci im gleichen Zeitraum. 29 Tore und 15 Vorbereitungen ergeben 44 Scorer in 1 1/2 Jahren. Cigerci ist der ungekrönte König in Cottbus. Lenker, Leiter und Führungspersönlichkeit. Ein Wechsel zu Essen ist gerade im Gespräch. Bei beiden darf man durchaus fragen, ob sie zu schwach sind für Union bzw. die 1.Bundesliga?

Technisch sicherlich nicht. Beide haben eine grundsolide Technik, inklusiver guter Schusstechnik. Ob das taktische Verhalten bzw. das Zweikampf-Verhalten genügt … ist schwer zu sagen. Das sind allerdings Dinge, die man lernen kann. Und ob die zwei Spieler in das taktische Konzept von Baumgart passen? Das wiederum könnte man bejahen. Cigerci hat immerhin schon 57 Profispiele im zentralen Mittelfeld (sonst meist offensiv) absolviert und dabei sensationelle 50 Scorer geschafft. Taz wohl sowieso, weil der auch auf den halboffensiven Positionen spielen kann. Vielleicht ist so eine kleine Lösung eine denkbare, vor allem wenn man darüber nachdenkt, wieviel Geld wir in den letzten Jahren für Stürmer ausgaben, die dann ständig floppten.

Ansonsten hat sich an unserer Nordkorea-Front wenig geändert. Immer noch im Gespräch ist ein Abgang von Ilic auf die Insel. Kaum vorstellbar. Aber bei den Engländern weiß man nie, welche unmoralischen Angebote sie bereit sind zu machen. Und seine erzielten Tore lassen aktuell auch weiterhin zu wünschen übrig. Ein weiteres Gerücht ist Dennis aus der Türkei. Ein defensiver Mittelfeldspieler. Wozu brauchen wir den? Da haben wir ganz andere Baustellen. Der Tausch von Leite zu Uduokhai wird wohl vollzogen werden. Die Frage ist, wann wird es bekannt gegeben? So ganz habe ich ja immer noch nicht aufgegeben, dass wir doch mal eine Rückkehrer-Aktion vollziehen. Awoniyi nach Bremen, so wie es gemunkelt wird, könnte ich nur schwer verstehen. Dann doch lieber zu uns. Auch wenn es nur eine Leihe wird. Eisern.

13. Dezember: Geht doch - Union schlägt Leipzig hochverdient

Der 1. FC Union Berlin konnte sich gegen RB Leipzig mit 3:1 den Sieg holen.
Der 1. FC Union Berlin konnte sich gegen RB Leipzig mit 3:1 den Sieg holen.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Zugegeben: die Rasenballer (gibt’s dieses Wort überhaupt oder ist es nur den kranken Hirnen der PR-Abteilung eines österreichischen Brauseherstellers entstiegen?) sind schon so etwas wie unser Lieblingsgegner, zwischenzeitlich haben wir gar in Serie gegen das Konstrukt aus Leipzig-Fuschl gewinnen können. Diesmal sind die Vorzeichen allerdings etwas schwieriger als sonst, denn wir sind nicht gerade im Aufwind, während der Tabellenzweite am letzten Wochenende Eintracht Frankfurt mit einem halben Dutzend ziemlich beeindruckend nach Hause schickt.

Die erste Hälfte ist dann auch von Vorsicht unsererseits geprägt, während wir im Angriff kaum etwas Interessantes zustande bringen, gelingt es uns andererseits, die Angriffe des ballsicheren Gegners weitgehend zu unterbinden. Bis auf eine Doppelchance der Gäste nach einer guten Viertelstunde: erst rettet Rönnow stark gegen Diomande, dann gegen einen Baumgartner-Kopfball nach der darauffolgenden Ecke. So geht es, auch dank unserer dänischen Katze, torlos in die Pause, man ist bis hierher einigermaßen zufrieden, auch wenn sich irgendwie die Frage aufdrängt: wie sollen wir das denn hier gewinnen?

Doch dann folgt einer der besten zweiten Hälften dieser Saison, denn jetzt beschränken wir uns nicht nur aufs Verteidigen, sondern sind auch offensiv dabei - und wie! Kemlein auf Jeong, der schickt den bis dahin glücklosen Burke, dieser lässt Lukeba eiskalt aussteigen und zieht den Ball aus fünfzehn Metern unwiderstehlich ins linke Dreieck - Traumtor und Führung! Und obendrein das erste Stürmer- und Burketor seit dem vierten Spieltag - geht doch! Die leider nicht lange hält: schon erschütternd, wie frei der gerade eingewechselte Gomis nach Flanke von Harder rechts im Strafraum ist - genug Zeit, den Ball anzunehmen und ungestört ins kurze Eck zu schießen - ein klassischer Blackout unserer Abwehr. Doch dieser Ausgleich entmutigt unsere Jungs erstaunlicherweise keineswegs, während der Kontrahent sich ziemlich sicher ist, uns jetzt im Griff zu haben. Doch weit gefehlt: nur Minuten später flankt der für Haberer gekommene Christopher Trimmel butterweich aus dem rechten Halbfeld und punktgenau vom Keeper weg, so dass Ansah keine Mühe hat einzulaufen und aus sechs Metern einzuköpfen. Stürmertor Nummer zwei und das erste Kopfballtor seit dem siebten Spieltag, erneute Führung nach einem perfekten Angriff und endlich mal wieder eine wirklich gute Flanke - geht doch!

Und auch wenn man logischerweise in der Folge meistenteils in der Abwehr gebunden ist und im Grunde kaum echte Gefahr zulässt (auch wenn einen Mannschaft wie Leipzig allein durch die hohe individuelle Klasse ja immer gefährlich ist), es werden weiterhin Nadelstiche nach vorn gesetzt, durch Schäfer, der besser Ilic eingesetzt hätte anstatt selbst abzuschließen und Skarke, der ebenso mit einem Schuss ins kurze Eck an Gulasci scheitert. Nachdem wir in den letzten beiden Heimspielen in der Nachspielzeit Siege weggegeben haben, ist es diesmal fußballgottlob anders, denn Schäfer und Ilic spielen einen Konter kurz vor Ultimo konsequent und präzise aus und Ilic bedient dann den ehemaligen Null-Tore-Skarke, denn der trifft in der Nachspielzeit ins linke Eck und zieht mit dem dritten Stürmertor den konsternierten Brausepauls endgültig den Zahn - geht doch!

Und die Alte Försterei steht zu Recht kopf, den dritten Heimsieg hat man unzweifelhaft verdient und feiert ihn dementsprechend. Drei Punkte, drei Tore (erstmals gegen RB!!) und tatsächlich drei blitzsaubere Stürmertore! Und so siegt der 1. FC Union nach einer endlich mal wieder starken und geschlossenen Leistung gegen den Erzgegner überhaupt, Mentalität und Mumm schlägt Qualität, das war unendlich wichtig für das Selbstbewusstsein der Truppe, den Abstand nach unten und die Stimmung im Verein. Vielleicht etwas unerwartet, aber vollkommen verdient - geht doch! Das Ganze bitte nochmal in Köln wiederholen, bis dahin freuen wir uns über eine erwachsene und konzentrierte Leistung im letzten Heimspiel des Jahres. Und schon witzig, dass uns die Großen der Liga irgendwie mehr liegen als der Rest…

11. Dezember: Top-Heim-Bilanz macht Hoffnung auf 3 Punkte!

Rani Khedira (31) ist beim kommenden Spiel wieder dabei.
Rani Khedira (31) ist beim kommenden Spiel wieder dabei.  © Soeren Stache/dpa

Icke: Da kommt ein dicker Brocken. Im Punktspiel empfängt der 1. FC Union die Leipzig-Markranstädter. Und die haben einen Lauf. Die letzten drei Pflichtspiele alle sicher gewonnen. Darunter ein sattes 6:0 gegen Eintracht Frankfurt. Wir dagegen haben unsere letzten drei Pflichtspiele allesamt verloren. Da war zwar beim 2:3 gegen die Bayern ein sehr gutes Spiel dabei, aber gegen Heidenheim auch eine furchtbare Gurke. In Wolfsburg dagegen versuchten wir frisch nach vorn zu spielen, ließen uns aber ein ums andere Mal überrumpeln. Sprich … unsere sonst so sichere Defensive funktionierte plötzlich nicht mehr.

Gott sei Dank darf Khedira wieder spielen. Wie wichtig er für den Zusammenhalt unserer Abwehr ist, sahen wir, als er zuletzt fehlte. Ich hoffe sehr, Trainer Baumgart lässt seine Schonungs-Experimente mit Leite sein. Auch sein Fehlen wirkte sich in Wolfsburg negativ aus. Ja, natürlich will ihn wohl der Verein verkaufen, nachdem er seinen Vertrag bei uns nicht verlängert hatte. Und trotzdem, das Risiko müssen wir eingehen. Andere machen das auch. Das gleiche Wechsel-Theater gibt es (wie immer) um Doekhi. Obwohl sich dieser viel klarer äußert. Er spricht davon, sich auch einen Verbleib vorstellen zu können. Lieber Verein – steckt bitte das Geld, welches für eine Verpflichtung eines Ersatz-Kickers für Doekhi bereitgestellt wurde – in Selbigen. Es wird nicht billiger. Und der aktuell beste Kicker des 1. FC Union darf auch der Top-Verdiener im Kader sein. Alles andere wird wohl nur teurer. Bei eventuell sogar sinkender Qualität.

So ein ganz klein wenig, läuft es aktuell darauf hinaus, dass wir eventuell Doekhi von einem Verbleib überzeugen können und Leite abgeben. Dafür wohl sogar - mit Uduokhai - einen sofortigen Ersatz holen. Wenn das Heldt so hinbekommt, können wir erstmals sagen, Horst – Du hast einen guten Job gemacht. Alles andere verbirgt ein höheres Gefahren-Potential für unseren Bundesliga-Verbleib.

Und schon sind wir wieder beim aktuellen Spiel. Auf einem Abstiegsplatz stehen wir noch nicht. Allerdings haben wir gerade noch vier Punkte Vorsprung … vor Tabellenplatz 16. Deshalb gilt für Freitagabend: verlieren verboten! Unsere Heim-Bilanz gegen den Dosen-Klub sieht überraschend gut aus. Seit 2014 haben wir 8x gegen sie gespielt. Dabei 4x gewonnen und 2x unentschieden gespielt. Nur zwei Spiele haben wir verloren, darunter aber zwei Klatschen, eine mit 0:3 und eine mit 0:4. Die Gesamt-Bilanz weist uns aber 14:6 Punkte aus. Interessant ist auch, alle 4 Siege gegen die Sachsen endeten mit einem 2:1-Sieg. Damit ist die Marsch-Route für das kommende Spiel klar, schnell ein 2:0 vorlegen. Verkürzen dürfen sie dann Sekunden vor dem Abpfiff.

Wir erwarten folgende Elf: Rönnow – Doekhi, Querfeld, Leite – Trimmel, Khedira, Rothe – Kemlein, Schäfer – Ansah, Illic. Möglich wäre auch Köhn für Rothe oder Haberer für Schäfer. Verletzt ist nur Skov. Juranovic hätte sich mal wieder einen Einsatz verdient. Daumendrücken ist angesagt! Eisern.

9. Dezember: Der eine und der andere Trainer

Urs Fischer (59) bei der Vorstellung als neuer Trainer des FSV Mainz 05.
Urs Fischer (59) bei der Vorstellung als neuer Trainer des FSV Mainz 05.  © Jörg Halisch/dpa

Unionfux: Der etwas überraschende Tabellenletzte der Bundesliga FSV Mainz 05 hat einen neuen Trainer, nachdem ihr Wundertrainer Bo Henriksen, der die Mannschaft vorletzte Saison ziemlich spektakulär vor dem Abstieg bewahrt und in der Spielzeit darauf immerhin auf Platz sieben geführt hatte, nach einer ziemlichen Erfolglosserie geschasst wurde.

Nun, könnte man fragen, was geht das uns an? Zuerst einmal ist Mainz unser Gegner in einem Monat an der Alten Försterei (hoffentlich nicht als Tabellenletzter, dann wird das ein nahezu unlösbare Aufgabe…) und zudem ist der neue Trainer, das dürfte sich schon rumgesprochen haben, kein anderer als Urs Fischer.

Es ist also passiert, was nicht wenige Unionfans befürchtet haben: der wahrscheinlich beste und erfolgreichste Trainer, den wir je hatten, ist zurück in der Bundesliga. Und das ist schon ein seltsames Gefühl.

Natürlich und selbstverständlich freut man sich für ihn, wenn der sympathische Schweizer nach über zwei Jahren wieder unter Vertrag steht, aber insgeheim hoffte man, dass das eher als Schweizer Nationaltrainer oder bei irgendeinem englischen oder französischen Verein, aber doch nicht bei einem Bundesligakonkurrenten der Fall ist, auch wenn er natürlich nach fast jeder Trainerdemission der letzten beiden Jahre schnell im Gespräch war: von Gladbach bis Augsburg, ja selbst bei den Bayern. Nun also Mainz.

Es hat schon ein bisschen was davon, die ehemals große Liebe neu liiert zu wissen, und das auch noch ausgerechnet im engeren Bekanntenkreis, obendrein mit jemanden, den man noch nie so wirklich leiden konnte - das zwickt dann schon in der Herzgegend. Daran wird man sich jetzt wohl gewöhnen müssen und in dieser Saison wird man sich noch zweimal begegnen und man wird wohl um den Klassenverbleib konkurrieren.

Da einem ja das Hemd näher ist als der Rock, kann ich Urs Fischer bei seiner Aufgabe also nicht unbedingt alles Gute wünschen, da ich ihm aber auch nichts Schlechtes wünschen will, wünsche ich lieber gar nichts, seufze leise vor mich hin und bereite mich drauf vor, unseren Urs in Mainz-Klamotten zu ertragen.

Unser Trainer Steffen Baumgart indessen sieht unsere letzten drei Spiele so: "Dritte Niederlage hintereinander, drittes Spiel, wo die Leistung gestimmt hat, und trotzdem nimmst du gar nichts mit. Das ärgert." Was das Spiel gegen die Bayern angeht, sieht das wohl jeder genauso, aber in Wolfsburg und gegen Heidenheim hat die Leistung gestimmt? Aha.

Nachvollziehbar, dass er sich vor die Mannschaft stellt, aber wie soll eine Verbesserung eintreten, wenn man glaubt, die Heimniederlage in Heidenheim und der dann sicherlich schwer aufholbare 0:3-Rückstand in Wolfsburg wären allein auf Pech, eine Verkettung unglücklicher Umstände zurückzuführen? Das irritiert doch schon etwas.

Mal sehen, wie weit wir mit diesem optimistischen "Im Grunde weiter so!" kommen. Vielleicht behält der Trainer ja auch Recht. Oder besser gesagt: hoffentlich. Denn sollten wir in den zwei Spielen vor der Winterpause wieder soviel Pech haben und mit leeren Händen dastehen, dürfte es ein Jahresende mit einer Menge Sorgenfalten werden.

Wäre gut, wenn in diesem Falle wenigstens Manager Horst Heldt die Dinge nicht ähnlich sonnig sehen würde, so wie im Sommer, als er einen Benes-Ersatz für das offensive Mittelfeld für unnötig hielt. Das würde dann nämlich wirklich ärgern.

8. Dezember: Wo geht es hin – 1.FC Wundervoll?

Der 1. FC Union Berlin bekommt keine Konstanz in seine Leistungen.
Der 1. FC Union Berlin bekommt keine Konstanz in seine Leistungen.  © Swen Pförtner/dpa

Icke: Bevor es am 10. Januar 2026 schon wieder weiter geht, werden in 2025 noch zwei Bundesliga-Spiele absolviert. Der 1.FC Union tritt am 12.12. zu Hause gegen die Brause-Elf aus Leipzig an. Um dann vier Tage vor Heiligabend nach Köln zu reisen. Wer jetzt noch 6 Punkte erwartet … ist ein (kleiner) Fantast. Zu unterschiedlich sehen wir die Leistungen unseres Vereins. Wir reisen wie auf einer Achterbahn durch Bundesliga und Pokal.

Warum bekommen wir keine Konstanz in unsere Leistungen? In Wolfsburg spielten wir gar nicht so schlecht. Selbst unser Angriffsspiel produzierte Chancen. Aber was nützt das, wenn wir keinen Spieler haben, der auch mal eine gute Chance verwandelt. Ansah (4 Tore) – unser immer noch bester Torschütze – trifft schon länger nicht mehr. Er hat eine Formkrise, nachdem er bei uns toll in die Bundesliga startete. Natürlich kann so ein junger Mann nicht die Korsett-Stütze Nummer eins im Angriff sein. Und der zweit- und drittbeste Torschütze? Sind mit Doekhi (4) ein Verteidiger und mit Khedira (3) ein defensiver Mittelfeldspieler. Burke, der auch 3x traf, machte eigentlich nur ein einziges gutes Spiel. Und Ilic? Der liegt immer noch bei null Toren. Das Fazit lautet klar und eindeutig: uns fehlt ein treffsicherer Stürmer. Man sollte die Chance im Winter nutzen, Ljubicic zumindest verleihen. Er ist gar nicht mehr in den Kader involviert. Und auch Skarke scheint abgehängt. Für die zwei könnte man einen Treffer holen, ohne dass es gewaltige Kosten verursacht.

Und im Mittelfeld? Da spielten sich Khedira und Kemlein – zentral – als Stamm-Duo fest. Was aber passiert, wenn Khedira – wie in Wolfsburg – einmal ausfällt, sahen wir gerade. Wir schwimmen! Haberer, Schäfer und Kral werden mehr oder weniger regelmäßig eingesetzt. Sie schaffen es aber seit geraumer Zeit nicht mehr, eine Führungsrolle einzunehmen. Wir können „es“ auch mal beim Namen nennen, es macht nach so einer langen Zeit kaum noch Sinn, mit dem vorhandenen Personal weiterzumachen. Wie unverzichtbar Khedira immer noch ist, sehen wir immer erst, wenn er fehlt. Ja und Eigengewächs Kemlein entwickelt sich gut. Er kann aber noch kein Leistungsträger sein. Ein bis zwei sehr gute zentrale Mittelfeldspieler fehlen uns, um eine Leistungssteigerung überhaupt erst möglich zu machen. Kann man nicht mal bei Andrich anklopfen? Bevor er dort in den rheinischen Pillenfabriken gänzlich untergeht? Er ist alles in einer Person. Führungspersönlichkeit, 6er und 8er gleichzeitig! Zur Not könnte er auch unser eventuell bald kommendes Innenverteidigungs-Problem lösen. Nur bei uns kann er sich auch noch ein WM-Ticket lösen. In Leverkusen wird das nichts mehr. Er hat kein Standing mehr dort. Ständige Kritik, wie gerade kürzlich, kommt noch erschwerend dazu.

Apropos Innenverteidigung! Bislang war das unser Prunkstück. Nun drohen die Abgänge von Leite und Doekhi. Wahrscheinlich ist alles schon in Sack und Tüten. Man sagt es nur noch nicht. Ein erster Fingerzeig in genau diese Richtung war der Einsatz von Nsoki für Leite in Wolfsburg. Verein und Trainer wollten sehen, ob wir den Leite-Ersatz schon in den eigenen Reihen haben. Nein haben wir nicht. Und parallel dazu verdichten sich die Anzeichen, das der Leite Ersatz Felix Uduokhai heißen wird. Ihm traue ich das zu. Und Doekhi? Der ist – abgesehen von Wolfsburg – unser bester Innenverteidiger. Ihn im kommenden Sommer ablösefrei gehen zu lassen, würde am meisten wehtun. Doekhi gleichwertig zu ersetzen, erscheint aktuell unmöglich. Zumindest würde ein Qualitäts-Ersatz im zweistelligen Millionenbereich liegen. Das werden wir nicht machen und auch nicht können. In den Vorbereitungsspielen hat Baumgart ein paar Mal Kral als Innenverteidiger in der Dreierkette getestet. Für mich hat er das ordentlich gemacht. Es würde mich dem zur Folge nicht verwundern, wenn wir im Januar mit Kral-Querfeld-Uduokhai eine völlig neue Abwehrreihe präsentieren. Wahrscheinlicher aber wird es sein, dass wir Doekhi noch bis zum Sommer behalten. Wenn dann Vereine (im Winter auf Grund seiner kurzen Vertragslaufzeit) nur 2 oder 3 Millionen für ihn bieten, dann ist es sicherer Doekhi noch 6 Monate zu behalten.

Es wäre an der Zeit, dass der neue Manager Heldt zeigt, dass er Union besser machen kann. Bisher ist das noch nicht geschehen. Viele Neuzugänge und Spieler, mit denen wir verlängerten, sind einfach nur ordentliche Mitläufer. Wir brauchen aber auch ein paar Führungsspieler, Spieler, die etwas Besonderes können und auch machen. Bisher waren das unsere drei Innenverteidiger plus Keeper und Abräumer. Wie wir schwimmen, wenn zwei der fünf (Defensiv-) Spieler ausfallen, sahen wir gerade. Ohne einen neuen guten Stürmer und einen neuen Top-Vorbereiter - werden wir es auch sehr schwer haben – die 2.Bundesliga-Halbzeit zu bestehen.Was müssen wir mache

  • Unser Problem mit der Innenverteidigung lösen. Wahrscheinlich werden wir einen Spieler behalten (Doekhi) und einen Spieler ersetzen (Leite-Uduokhai).
  • Einen Knipser und einen Torvorbereiter neu verpflichten.
  • Spieler, die keine Einsatz-Chancen besitzen, verkaufen oder verleihen: Ogbemudia, Preu, Ljubicic, Markgraf, eventuell sogar Skarke (wenn zwei neue offensive Spieler kommen).
  • Und wir müssen verstärkt darauf achten – eine Qualitäts-Achse zu haben. In der Offensive haben wir keine verlässlichen Führungsspieler. Null. Es macht (auch) aus unseren bisherigen Erfahrungen keinen Sinn, drei, vier oder gar fünf halb-gute und gleichstarke Spieler im Kader zu haben. Lieber einen, besser zwei - wirkliche Qualitätsspieler. Dann kann man auch verstärkt Talente miteinbauen. So sie eine echte Führung haben.

Wahrscheinlich war es unser Plan, dass Jeong und Burke – neben Ilic und Ansah – einschlagen. Es ist so - nicht geschehen. Und ja, aus den Historien der Spieler hätte man das prognostizieren können. Wenn dann noch der junge Ansah eine Formkrise bekommt (die ihm zusteht!) und Ilic nicht mehr trifft, dann wissen wir, was uns fehlt. Horst, ich hoffe, Du hast schon gut vorgearbeitet! Eisern.