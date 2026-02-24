Nächster Nationalspieler bei Union Berlin?

Berlin - Union Berlin könnte schon bald einen weiteren Nationalspieler in seinen Reihen begrüßen, denn neben Rani Khedira (32) ist ein weiterer Kicker in den Fokus ausländischer Scouts gerückt.

Livan Burcu (21) könnte in Zukunft für die türkische Nationalmannschaft spielen. © Soeren Stache/dpa

Der Mittelfeldmotor wurde beim 1:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen vom tunesischen Co-Trainer Michael Hefele (35) aus nächster Nähe im Stadion An der Alten Försterei beobachtet.

Aber auch bei der 2:3-Schlappe in Hamburg saßen offenbar bereits Scouts im Volksparkstadion, um einen weiteren Spieler der Eisernen zu begutachten, wie Bild berichtete.

Demnach sollen Vertreter der türkischen Nationalmannschaft sich ein Bild von Livan Burcu (21) gemacht haben. Der gebürtige Frankfurter war bereits mehrfach für die türkische U21 aktiv und könnte jetzt den Sprung in die erste Auswahl schaffen.

Demnach soll der Flügelstürmer bereits für das WM-Play-off im März gegen Rumänien ein Kandidat für die Mannschaft des italienischen Trainers Vincenzo Montella (51) sein.