Union-Berlin-Blog: Zwei Paukenschläge - Heldt und Svensson sind eine Ansage!

Also: viel Erfolg, Spaß und Leidenschaft, ein eisernes Willkommen an Horst Heldt und Bo Svensson!!

Ich schaue jedenfalls, wenige Tage nach unserer beinahe wundersamen Rettung, mit ziemlicher Zuversicht in die neue Spielzeit und freue mich darauf, was diese beiden Neuzugänge bei uns bewirken werden. Ein deutliches Zeichen ist erstmal gesetzt, schnell, ohne Umschweife und das hat es doch in sich.

Und wir wollen mal nicht so tun, als ob der Markt nur so überquillt vor fähigen Leuten. Jaja, logisch, dass einige lieber den ewigen Michael Parensen als Manager gesehen hätten. Und vielleicht auch Marco Grote als Trainer, aber ein gewisser Stallgeruch ist nun mal nicht alles und noch lange keine Befähigung, man muss schon aufpassen, dass man da nicht über ein Übermaß an Fussballromantik stolpert (gleichwohl würde ich es begrüßen, wenn sowohl Sebastian Bönig als auch Marie-Louise Eta einen Platz im zukünftigen Trainerstab finden würden).

Heldt und Svensson versprechen wieder eine gewisse Kontinuität, doch während sich, glaube ich, alle auf unseren neuen Trainer einigen können (ich mag am liebsten den Fakt, dass er vor seiner Trainerlaufbahn angefangen hatte, Literatur zu studieren…), so schlägt unserem Manager doch aus weiten Teilen der Fans große Skepsis entgegen, aber ich finde, erst im Herbst werden wir erste wirkliche Urteile fällen können, mindestens bis dahin sollte der neue starke Mann einen Bonus und unser Vertrauen haben.

Die Fehler der letzten Saison, vielzuviele, die so ein „kleinerer“ Verein wie der 1. FC Union an und für sich kaum kompensieren kann, sollen und dürfen keinesfalls wiederholt werden, zu wichtig und wertvoll ist die Bundesligazugehörigkeit und eine Rückkehr nach einem Abstieg alles andere als selbstverständlich.

Klar ist damit auch, dass Präsident Dirk Zingler schon vor dem Herzschlagfinale und der weitgehend glücklichen Rettung fest entschlossen war, seine Lehren aus der gewaltig verkorksten Saison zu ziehen - kurz nach Saisonende und geschlagene sechs Wochen vor Trainingsbeginn stehen die beiden wichtigsten Personalien bereits fest und in den folgenden Wochen dürfte es im Kader gewaltig rund gehen: bis auf Ausnahmen soll die Mannschaft am 1. Juli stehen, genug Zeit zum Finden und zur Einarbeitung vorhanden sein.

Unionfux: Kaum fünf Tage sind seit Ende des glücklichen Endes der unglücklichen Saison vergangen, da sind schon zwei entscheidende Nägel mit Köpfen gemacht und beide sind, weiß Gott, keine Unbekannten in der Bundesliga: Horst Heldt ist der neue Geschäftsführer Sport, wobei Oliver Ruhnert im Verein bleibt, jedoch etwas tiefer in der Hierarchie und der Verantwortung - als Chefscout.

In der zweiten Halbzeit konnten wir endlich mal mehrere gute Spielzüge zeigen. Hollerbachs Tor – nach Vorbereitung unseres besten Spielers Aaronson – war dann wunderschön. Das Freiburger Tor wurde nach einem klaren Foul an Laidouni erzielt. Direkt im Gegenzug nach einem möglichen 2:0 für uns. Aber dann gab es doch noch einmal den großen Ruck in der Mannschaft, das war der Unterschied zum Köln-Spiel. Wir sind bis zur letzten Minute 'marschiert'.

Und Rolle: "Die Anspannung war enorm, die Verunsicherung groß, wir haben das alle gemerkt. Wir waren sehr engagiert, auch bissig und Freiburg war erstaunlich passiv. Beide Elfmeter waren in Ordnung. Das 0:0 zur Pause ging in Ordnung. Rönnow musste diesmal keine großen Paraden zeigen.

Beecke sagte nach dem Spiel: "Klassenerhalt geschafft, Gott sei Dank, wir spielen auch nächstes Jahr Bundesliga. Der gestrige Tag hat wieder gezeigt, was Union ist. Bis zum Schluss niemals den Glauben verlieren und Eisern bleiben. Ein möglicher Abstieg hätte unseren Weg nicht geändert, ihn nur verlangsamt. Es war ein sehr turbulentes Jahr, in dem wir sportlich nicht konstant unsere Leistung abgerufen haben. Ich wünsche mir sehr, dass wir in der kommenden Saison ein sehr kompetentes Trainer-Team haben und einen äußerst harmonischen Kader".

Nach dem Schlusspfiff jubeln die Eisernen. © Andreas Gora/dpa

Unionfux: Zuallererst: danke an Werder Bremen, denn deren Sieg gegen den VfL Bochum ist ja Voraussetzung unseres Klassenerhalts ohne den Umweg über die Relegation.

Ihr habt eure Schulden damit bezahlt: Wir erinnern uns - in unserer ersten Bundesligasaison schlagen wir, längst gerettet, am 34. Spieltag Düsseldorf, Werder erreicht somit die Relegation, gewinnt schlußendlich gegen Heidenheim und hält deswegen die Klasse.

Nun haben sie sich wunderbarerweise revanchiert, aber nichtsdestotrotz mussten wir ja auch das machen, was uns in letzter Zeit so ungemein schwer fiel, unsere Hausaufgaben in der Alten Försterei. Und hatte ich's nicht gesagt: es wird unvergesslich …

Aber im Ernst: wir krauchen dem Abstieg im letzten Moment von der Schippe, trotz zweier verschossener Elfmeter und dem (unberechtigten?) Gegentor der Freiburger wenige Minuten vor Schluss. Gar keine Frage - dass diese, in so vieler Hinsicht fürchterliche Saison so einen knappen, gleichwohl glücklichen Ausgang nimmt, ist äußerst unerwartet und auch wieder nicht - haben wir nicht traditionell das letzte Saisonspiel in der Bundesliga stets für uns entschieden, oft knapp, oft in vorletzter, ja, letzter Minute.

Dabei bleiben Torchancen auf beiden Seiten anfangs äußerst rar, besser gesagt, es gibt nur eine: nach Handspiel von Freiburgs Magenko beschert uns der so oft verachtete VAR doch tatsächlich einen an sich glasklaren Handelfmeter. Doch Juranovic schießt weder plaziert noch scharf und da Atubolu die Ecke ahnt, geht's mit 0:0 in die Pause.

Da praktischer Weise Heidenheim zu dieser Zeit bereits mit drei Toren gegen Köln führt, ist relativ klar: wir können mit Mann und Maus auf Sieg gehen, denn die Relegation ist uns im Grunde sicher, das Unentschieden ist somit keine interessante Option mehr. Und Marco Grote hat das goldene Händchen, Teil eins, denn der eingewechselte Hollerbach haut nach knapp siebzig Minuten und auf Vorlage Aaronson den Ball perfekt in den Winkel.

In der Folge verpassen wir mehrfach den erlösenden zweiten Treffer, mittlerweile führt Werder uneinholbar gegen Bochum, Deckel bitte drauf!

Aber so kommt es, wie es zu unserer bisherigen Spielzeit passt: der seltsame Herr Dingert pfeift kein klares Foul von Makengo gegen Laidouni vorm generischen Strafraum; Freiburg kann kontern und in unsere ungeordnete Abwehr köpft Doan nach Grifoflanke den Ausgleich, nur fünf Minuten vor Ablauf der regulären neunzig Minuten - und mir kommt Dante Aligiheri in den Sinn: "Lasciate ogni speranza, voi che entrate!" Zu Deutsch: "Gebt alle Hoffnung auf, die ihr hier eintretet".

Und als es irgendwie so aussieht, als ob die Nachspielzeit in blödsinnigen Nickligkeiten und vorgetäuschten Krämpfen untergeht, da hebt der zum Glück ewige Trimmel (hat nach zehn Jahren ein weiteres Jahr verlängert, gut so!) einen Freistoß in den Strafraum und der Freiburger Eggestein macht wunderbarerweise wie unnötig den Khedira und ringt Doekhi zu Boden: Elfmeter!

Diesmal tritt der eingewechselte Volland an - und der schießt den entscheidenden Elfmeter, die entscheidende Chance dieser Saison doch wirklich ultralahm an den Pfosten! Doch dann kommt der ebenfalls eingewechselte Janik Haberer, der ja eine äußerst übersichtliche Spielzeit hinter sich hat und legt den Abpraller ebenso aufmerksam wie präzise mit rechts in die linke Ecke! Goldenes Händchen, Teil zwei!

Und wieder kann alles gut werden und dann, nach über neun Minuten und wütenden Angriffen der Badener ist endlich Schluss - und diese Spielzeit, die in weiten Teilen einem Albtraum gleichkommt, bis in die letzten Minuten, findet tatsächlich ein gutes Ende!

Die über 99 Minuten kochende Alte Försterei in einer Mischung aus Trotz, Wucht und Erleichterung ist selig, wer hatte schon nach diesen Wochen des Horrors so ein Happy End erwartet?

Am Schluss ist es der feuchte Traum eines jeden Fußballfans, Erinnerungen werden wach an das Saisonfinale 1988 in Karl-Marx-Stadt, aber eins sollte ma