Ein Alter, ein Neuer: Transfer-Doppelschlag im Sturm von Union Berlin

Somit würde der FCU beide Leihspieler aus der zurückliegenden Saison fest an sich binden, denn auch Wooyeong Jeong (25) hat bereits einen neuen Vertrag erhalten .

Und das sollte sich bezahlt machen, denn mit sieben Buden war der Mittelstürmer der treffsicherste Berliner Akteur in der Rückrunde und hatte mit seinen Toren maßgeblichen Anteil am vorzeitigen Klassenerhalt. Zur Belohnung soll ihm ein Vierjahresvertrag winken.

Der 25-Jährige kam beim Hauptstadtklub nur schwer in Tritt und fand unter Bo Svensson (45) überhaupt keine Berücksichtigung. Das änderte sich allerdings mit dem neuen Coach Steffen Baumgart (53), der Ilic das Vertrauen schenkte.

Wobei "neu" an dieser Stelle nicht ganz richtig ist, denn bei einem der Transfers soll es sich um Leihspieler Andrej Ilic (25) handeln, den die Eisernen in der vergangenen Spielzeit bereits von LOSC Lille ausgeliehen hatten.

Ilyas Ansah (20) könnte in der kommenden Saison im Trikot von Union Berlin jubeln. © Daniel Karmann/dpa

Hierdurch scheint der Umbau im Angriff aber noch nicht abgeschlossen zu sein, denn Union soll auch kurz vor der Verpflichtung von Ilyas Ansah (20) stehen.

Wie Sky berichtete, haben sich die Hauptstädter bereits auf einen Deal mit seinem aktuellen Arbeitgeber SC Paderborn geeinigt. Demnach fließt eine Ablösesumme von vier Millionen Euro, plus mögliche Bonuszahlungen, auf das Konto der Ostwestfalen.

Insbesondere Heldt habe auf den Kauf des deutschen U20-Nationalspielers gedrängt und auch eine wichtige Rolle bei Ansahs Entscheidung für die Eisernen gespielt. Der vielseitig einsetzbare Stürmer hat 33 Spiele in der 2. Bundesliga absolviert und dabei zwölf Scorer-Punkte gesammelt.

Mit diesem Transfer-Doppelschlag wäre die Baumgart-Truppe im Sturmzentrum für die kommende Saison neu aufgestellt, was nach der Torflaute der vergangenen beiden Spielzeiten auch dringend nötig ist. Dank Oliver Burke (28) gewinnt die Offensivabteilung zudem an Geschwindigkeit. Damit dürfte auch das Schicksal von Ivan Prtajin (29) besiegelt sein. Der Kroate soll den Klub nach einem enttäuschenden Jahr An der Alten Försterei schon wieder verlassen - es soll mehrere Interessenten aus dem Unterhaus geben.

Möglicherweise könnte der Doppel-Transfer auch schon auf einen bevorstehenden Abgang von Benedict Hollerbach (24) hindeuten. Unions "Lebensversicherung" soll bei Mainz 05, Borussia Mönchengladbach und englischen Klubs begehrt sein.