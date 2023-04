Dieser Trikottausch hat eine ganz besondere Geschichte

Berlin - Fußball ist für viele Menschen die vielleicht schönste Nebensache der Welt, aber es ist und bleibt eine Nebensache, denn es gibt weitaus wichtigere Dinge, was ein Foto zweier sportlicher Rivalen eindrucksvoll untermauert.

Bei Unions Timo Baumgartl (27) wurde im vergangenen Mai Hodenkrebs diagnostiziert. © Daniel Karmann/dpa

Am Rande des Bundesliga-Duells zwischen Union Berlin und dem BVB kam es nämlich zu einem Trikottausch der ganz besonderen Art.

Für 90 Minuten waren sie Rivalen, auch wenn Timo Baumgartl (27) am Samstagnachmittag gar nicht im Kader von Union stand. Dennoch wird dem Abwehrmann das Spiel im Signal Iduna Park wohl noch lange in Erinnerung bleiben, nicht aufgrund der 1:2-Niederlage, sondern vielmehr wegen einer tollen Szene im Anschluss an die Partie.

Da kam es nämlich zum Treffen mit BVB-Knipser Sebastien Haller (28). Die beiden tauschten ihre Trikots und ließen sich dabei freudestrahlend ablichten.

"Es gab ein Spiel. Und dann gab es dieses Foto", kommentierten die beiden Vereine den gemeinsamen Beitrag bei Instagram. Die Kicker verbindet nämlich eine entbehrungsreiche Geschichte.

Im vergangenen Mai wurde bei Baumgartl während einer Routineuntersuchung Hodenkrebs diagnostiziert. Es folgte eine Operation, bei der ihm ein Hoden entfernt wurde und anschließend musste er sich einer Chemotherapie unterziehen.