Union Berlin: Dann stellen die Eisernen Svensson und Heldt vor

Nach der Wiederkehr sind bereits zwei Testspiele in der Alten Försterei terminiert. Am 27. Juli sowie 9. August empfängt Union die Glasgow Rangers sowie Real Sociedad San Sebastian mit dem ehemaligen Unioner Sheraldo Becker (29).

Am 26. Juni stellen die Köpenicker ihre neue sportliche Leitung vor, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

Die neue Saison beginnt am Wochenende vom 16. bis zum 18. August mit der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal. Union tritt am 17. August beim Regionalligisten Greifswalder FC (15.30 Uhr) an. In der Woche darauf beginnt die Bundesliga.